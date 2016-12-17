نجح مانشستر يونايتد في العودة بفوز غالٍ أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من المربع الذهبي.

وواصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن قاده السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 5 و56 رافعا رصيده إلى 11 هدفا في المركز الثالث لترتيب الهدافين.



وبات رصيد مانشستر يونايتد 30 نقطة لكنه بقي في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام الذي يستضيف بيرنلي الأحد.



والفوز هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد بعد سلسلة من التعادلات، إذ كان تغلب على توتنهام 1-صفر وكريستال بالاس 2-1 في المرحلتين السابقتين.