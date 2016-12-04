أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية ان اعتمادات الموازنة العامة لعام 2017 موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

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ونقلت الوكالة عن زير المالية مأمون حمدان قوله أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 تزيد على موازنة عام 2016 بـ “مبلغ 680 مليار ليرة أي بنسبة زيادة قدرها 34.34%".

وأوضح حمدان أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2017 توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 1982 مليار ليرة واعتمادات للعمليات الاستثمارية بمبلغ 678 مليار ليرة منها مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن إجمالي مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة العامة لعام 2017 يبلغ 1870.31 مليار ليرة.

وكان مجلس الشعب أقر في 30 تشرين الثاني المنصرم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، وأصبح قانوناً.

يشار إلى أن الرئيس بشار الاسد, أصدر في تشرين الثاني 2015 قانونا حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة , وذلك بارتفاع مقداره 426 مليار ليرة عن الموازنة السابقة لعام, اي نسبة 27,41 بالمئة.

وتم اعتبار موازنة عام 2016 الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار مؤخرا.

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