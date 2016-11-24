أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، أن بئر "جحار رقم 8" دخل بالخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 300-350 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير النفط علي غانم قوله أن البئر ينتج 650 برميلا من المكثفات النفطية ومن الغاز المنزلي ما بين 20 إلى 30 طنا يوميا.

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ولفت غانم إلى أن الوزارة تركز جهودها على تأمين كميات إضافية من الغاز رغم الصعوبات كافة من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقفة ووضعها بالخدمة من جديد، بما يرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بمزيد من المادة.

ويقع حقل جحار شمال غرب مدينة تدمر على بعد 35 كيلو مترا منها، وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئرا نفطية واحدة.

وكانت وزارة النفط أعلنت في آب الماضي عن تشغيل بئر "أبو رباح 13" قرب حمص ووضعها بالاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

وزودت وزارة النفط السورية، وزارة الكهرباء، خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يقارب 7.9 مليون متر مكعب من الغاز.

يشار إلى ان عدداً من حقول النفط والغاز وقعت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الأمر الذي اثر سلباً على كميات الوقود الواردة لمحطات توليد الكهرباء في مختلف المناطق، وبالتالي تطبيق نظام التقنين بشكل دائم.

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