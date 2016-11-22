عقدت اللجنة السورية الروسية المشتركة, يوم الأحد, مباحثات اقتصادية أثمرت عن التأشير بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي بين الطرفين السوري والروسي.















وقالت وكالة "سانا" الرسمية إن اللجنة السورية الروسية المشتركة برئاسة الوزير المعلم عن الجانب السوري وراغوزين عن الجانب الروسي عقدت جلسة مباحثات اقتصادية اثمرت عن التأشير بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي بين مديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية وهيئة الجمارك الفيدرالية في روسيا الاتحادية حول تنظيم المعلومات التمهيدية ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتم نقلها بين البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين روسيا الاتحادية وسوريا والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة وفقاً للنظام الموحد للأفضليات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو منظمة يضم كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، تم تأسيسه بتاريخ 1كانون الثاني 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وكازاخستان وبيلاروس.



من جانبه أكد المعلم "الدور الكبير لدعم روسيا الاتحادية في تمكين سوريا من مواجهة العدوان الإرهابي الذي تتعرض له".



ولفت الوزير المعلم إلى ان تداعيات الحرب "الإرهابية" على سوريا سببت حاجة السوريين إلى الدعم الاقتصادي "من القمح والفيول للتخفيف من معاناة السوريين".



وأوضح الوزير المعلم "أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتمكين المنتجات السورية من الولوج إلى السوق الروسية بهدف تحقيق شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين" مؤكداً أن "سوريا ستعطي الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار إلى الأصدقاء ومنهم الشركات الروسية في مختلف المجالات".



بدوره أكد راغوزين أهمية دعم الحكومة السورية للشركات الروسية التي تقدم عروضاً لتخديم البنى التحتية في سوريا وتقديم التسهيلات لها ومتابعة هذه المشاريع من قبل الجانبين.



جاء ذلك عقب لقاء بين الرئيس بشار الأسد وراغوزين استمر لمدة ساعة ونصف صباح اليوم, وتناول الحوار المفصل سبل تقديم المساعدات الاقتصادية الروسية لسوريا.



وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام نقلت, أوائل الشهر الحالي, عن مصادر خاصة أنه تقرر رفع التمثيل الحكومي في اللجنة السورية الروسية المشتركة ليصبح على مستوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بدلاً من وزير المالية. مشيرة الى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين سيزور سوريا قريباً لعقد جولة مباحثات في إطار أعمال اللجنة المشتركة.



ويشار إلى أن اللجنة الروسية السورية المشتركة تشكلت في 15 إبريل عام 1993، نتيجة اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين روسيا وسورية، وهذه اللجنة خاصة بالتعاون في مجال التجارة والاقتصاد والعلم والتقنيات.



وقد عقدت تلك اللجنة دورات عدة في سورية وفي روسيا منذ تأسيسها حتى الآن، ويحاول النظام تنشيطها للاستفادة من الدعم الروسي الاقتصادي، وخصوصاً بعد التدهور الكبير الذي لحق الاقتصاد السوري نتيجة الحرب.



سيريانيوز



