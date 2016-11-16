قرر مجلس الاتحاد الأوروبي ,يوم الاربعاء, شطب شركتي نفط مصريتين من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا, وذلك بعدما ربحتا قضية في محكمة العدل الأوروبية, لعدم وجود ادلة تثبت تقديمها الدعم المالي للنظام السوري.

وذكرت وسائل اعلام ان الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي افادت بأن "الشركتين المستبعدتين من قائمة العقوبات هما: Tri-Ocean Energy و Tri Ocean Trading. ".

وجاء القرار ذلك بعد أن ربحت الشركتان قضية في محكمة العدل الأوروبية حول عدم وجود أساس للقيود الأوروبية ضدهما.

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وكان الاتحاد الاوروبي قرر في عام 2014 ضم الشركتين إلى قائمته السوداء الخاصة بسوريا "لأنهما تقدمان الدعم المالي للنظام السوري".

واثار القرار في ذاك الوقت اعتراض من قبل الشركتين , وقدمتا شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية التي قررت في 16 أيلول إلزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبة بسبب "عدم وجود إثباتات مقنعة تدل على أن الشركتين تدعمان دمشق ماليا".

وتعمل شركة Tri-Ocean Energy وفرعها Tri Ocean Trading في مجال انتاج النفط في مصر وسوريا وجنوب السودان ويقع مقر الشركتين في القاهرة.

يشار الى ان القرار جاء بعدما وسع الاتحاد الأوروبي, يوم الاثنين, نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين, مرتبطين بالحكومة السورية, لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.