ابدى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام, يوم الثلاثاء, استعداد جميع المصارف لشراء العملات الأجنبية وفقا لنشرات أسعار الصرف الخاصة بها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن درغام قوله, في بيان صحفي, ان "المركزي مستمر بترميم مراكز القطع التشغيلية للمصارف لتمكينها من القيام بعمليات تمويل المستوردات وتلبية أي فجوات في عمليات التمويل للمستوردين الأمر الذي نجم عنه استقرار ملحوظ في سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية مع ميل سعر الصرف إلى تسجيل المزيد من التحسن في الآونة الأخيرة".

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ودعا درغام المواطنين إلى "عدم التوجه إلى السوق السوداء لتجنب تعرضهم لمحاولات الاحتيال من البعض مع التأكيد على استعداد جميع المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفروعها في المحافظات لشراء العملات الأجنبية من المواطنين الراغبين بذلك وفقاً لنشرات أسعار الصرف الخاصة بهذه المصارف".

وسبق ان أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي في اجراء يهدف الى "تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته".

وكان المصرف حذر مؤخرا من معاقبة كل من يقوم بشراء قطع أجنبي بمبالغ استلمها بموجب حوالات شخصية، بغرض تحقيق الربح من فرق السعر، مؤكداً ان قيمة الغرامة ستفوق بكثير أي أرباح محققة من تلك العملية.

يشار الى ان سوق القطع في سوريا يشهد استقرار نسبيا, وذلك بعد وصول سعر صرف الدولار الى مستويات غير مسبوقة مسجلا اكثر من 650 ليرة.