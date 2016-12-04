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سامر 2016-12-04 22:35:57
تحية تقدير سيريانيوزكل التقدير و الاحترام و المحبة لجميع العاملين في سيريانيوز من قارئ يحتاج الى اعلام يحترم حاجته الماسة الى معرفة الواقع كما هو. هذه التحية بسبب تغطيتكم المتوازنة و الموضوعية و الاحترافية للأحداث اليومية في سوريا حيث نقرا الان معاناة المدنيين من القصف "الوطني" لادلب و "الجهادي" لنبل و الزهراء بينما تتاجر وساىل الاعلام الموجه بمعاناة المدنيين بوصفها اياها في منطقة واحدة فقط تناسب مموليها. الف تحية لكم.
-سوريا
كلمات2016-12-04 07:02:14
لا راحة الموضة تبعيتهاوالله يا اختاه لعنونا بالمرتزقه و لعنونا بالمسلحين و الان بالمتشددين و ها نحن نجوب اسقاع الدنيا شرقا و غربا و لا يقف بوجهنا احد قال بيقلكن ضابط شيعي على الحدود التركية ممكن ترجموا كام موقع مهم للغة التركة
سوريا
Mr.HG2016-12-03 01:41:43
قال جلبو زعران الارض!لحتى نفزوا ذاك الشعار الاسد او نحرق البللد! يمكن قصدو بالزعران هؤلاء الملتحين المسلمين و الخونة المتسترين بثوب الثورة و الحرية؟! لا .اكيد هدول اسمهم احرار مجاهدين باذن الله ! .ما ابشع الانسان يخوض بحوار من ناس غارقين بالطائفية و العنصرية! .حربنا في سوريا مع هالنوعية زائد الخونة ! .على كل حال الدعس مستمر عليهم و ما عد في حاويات زبالة لنحطهن فيها!..كارثة كبيرة ان تفوح راحات القذروات!
-سوريا
سامر 2016-11-12 18:38:25
الاعلام الموجهيعتمد الاعلام الموجه على تقديم صورة مشوهة عن الواقع تزيف الوعي بِه و بالتالي تسهل على الجهة الممولة للوسيلة الاعلامية السيطرة على عقول البلهاء. يكون ذلك بآليات عديدة: مثل انتقاء جانب واحد من الواقع و إهمال او التعامي عن جوانب اخرى. مثلاً ان تتحدث عن الاسلام السياسي الشيعي و تهمل السني او اليهودية او المسيحية السياسية. او مثلا تسمية الأشياء بأسماء جذابة يسهل تسويقها مثل تسمية جبهة النصرة ب "الجيش الحر" او تسمية الجهاد و المجاهدين "ثورة و ثوار".
-سوريا
JALAL 2016-11-10 17:01:59
الى السيد سامرنعم أنا معك يجب تغيير عنوان المقال الى العنوان التالي // الأسد أو نحرق البلد // والأثار المدمرة الذي أحدشا هذا القول وفعلا نفذوا المهمة على أكمل الوجه وكانت النتائج أكثر من باهرة وأكثر مما كانوا يتوقعونها لقد نفذوا المهمة بحرفية فائقة الدقة فلم يسلم منهم لا البشر ولا الحجر ولا الحيوانات ولا النباتات وليس هم فقط بل جلبوا كل زعران العالم ليدمروها أكثروأكثر وكان خير من يقوم بهذه المهمة جزار غروزني وما غروزني عنا ببعيد
بريطانيا
سامر 2016-11-09 13:50:53
موضوع المقالةارجو اعادة قراءة المقالة التي تتناول موضوع "الارهاب"، او بكلمة أوضح الجهاد، و تأثيره المدمر على منطقتنا.
-سوريا
سامر 2016-11-09 13:38:19
الصراع ليس حول الكرسيو انما هو بين ثلاث مشاريع تعبر عن طريقة التفكير الساىدة في منطقتنا و المتمثّلة بمشروع الاسلام السياسي الشيعي و السني و اليهودية السياسية. يكفي ابو علي كلمة مثل "الحريم" لنعرف ان مستوى التفكير لا ينتج الا العنف العبثي للجهاد....كالعادة.
-سوريا
abu Ali2016-11-06 06:09:44
غاندياجمل تعليق قراته يلخص الحالة السورية و كذلك كثيرا من الدول قال غاندي كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن فتبا للكرسي الذي يتقاتلون عليه ان كان من الحكم الحالي او من الثوار علمانيون او اسلاميون كلهم يجرون وراء الكرسي و بعد كل هذا القتل من جميع الاطراف لن يبقى بسوريا الا المشوهين والحريم فهنيئا لكم ايها القادة موالين ومعارضة داخلية وخارجية لك تفو على كل شخص لا يحب بلده سوريا ويسعى فقط للامارة او للرئاسة ارجو النشر سيريانيوز
سوريا
abu Ali2016-11-05 10:46:10
حتى احباب النظام يتألمونما ردك يا سامر على: نقلا عن: كلنا شركاء سنواتها الثمانون، وأبناؤها الخمسة الذين قدّمتهم مع حفيدها فداء للنظام، لم تشفع لها في الحصول على ما يسدّ رمقها ورمق أحفادها الأيتام، فوقفت تستجدي المنظمات لتقديم لها بعض الفتات من بقايا ما يذهب لمسؤولي النظام الذين أرسلوا أولادها لحتفهم ولقد نشرت كلنا شركاء تسعة صور قتلوا لال سكاف كله فداء للكرسي و انت تلف وتدور هي حرب اسلامية وفلسفة بلا طعمة اناكنت اقول اتمنى ان نصبح ديمقراطيين ولو بعد عشر سنين ولا يقتل شخص سوري واحد ولكن لا حياة لمن تنادي
سوريا
سامر 2016-11-02 18:20:53
جائزة نوبل للسلام 2016قد منحت لرئيس كولومبيا لجهوده الحثيثة لإنهاء الحرب. هذا درس يمكن التعلم منه. الأساس هو تجنيب المدنيين الاذى اثناء الحروب. للاسف يوحد استخفاف ب، و احيانا استهداف ل، المدنيين في منطقتنا لحد الان. اذا أراد احد ان يجاهد فليفعل بعيدا عن المدنيين و ليس بينهم.
-سوريا
سامر 2016-11-02 17:43:48
التعلم من الاخطاءمن المؤكد ان كل مناطق العالم قد مرت، و حتى زمن قريب، بدورات عنف ليس لها علاقة بالدين لكن الان في العقد الثاني من القرن 21 يبدو ان الجميع قد تعلموا الدرس باستثناء منطقتنا.
-سوريا
abu Ali2016-11-02 06:08:53
حتى انت يا كوريا الشماليةنقلا عن كلنا شركاء: حتى انت يا كوريا الشمالية : كشف ضابط أسير من قوات النظام تواجد ضباط روس وكوريين يعطون التعليمات لضباط قوات النظام في قيادة المعارك الأخيرة في حلب، إضافة إلى تواجد الميليشيات الأجنبية باق مصر لم تشارك اما حزب الشيطان انسحب : كما قال الاسير الثاني ويدعى “مصطفى محمد ديلاني”، مجند احتياط، من مواليد 1987، قال إن عدد عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين اللبنانيتين في المنطقة كان قرابة 200 عنصر، وأكد أنهم وضعوهم بدلاً عنهم عندما بدأوا بالانسحاب من ضاحية الأسد
سوريا
abu Ali2016-11-01 10:33:46
امريكا اللاتينيةالى الاخ سامر: السلفادور كولومبيا نيكراغوا امتدت فيها الحروب الاهلية عشرا السنين واخرها كولومبيا 52 سنة اين الجهاديون بهذه الدول
سوريا
JALAL 2016-10-31 19:10:37
برافو سامر// كل العالم تعلم درس عبثية العنف و توقف عن استخدامه و نهض // من أقوال سامر نعم كل العالم تعلم أن العنف لا تحل المشاكل أنما الجلوس على طاولة الحوار ولكن بشار وحلفاء بشار من العصابات الطائفية المقيتة والأيرانيين المجوس والروس لا يؤمنون الأ بالعنف والحل العسكري ولذلك تراهم يمشون وراء سراب الأنتصار كما يتوهم العطشان ويركض وراء سراب الماء في الصحراء
بريطانيا
سامر 2016-10-30 09:07:57
تجاهل السبب يودي الى تفاقم العنفماهو السبب؟ يحاول مهرجو اعلام الجزيرة اخوان ان يعزوا السبب الى الفقر والظلم! لكن يمكن لمقارنة بين المنطقة الممتدة من افغانستان الى الجزائر و من تركيا الى اليمن مع بقية العالم، مثلا امريكا الجنوبية و جنوب شرق اسيا، ان نجد الفقر و الظلم لكن دون الارهاب (الجهاد) و عنفه المقيت. كل العالم تعلم درس عبثية العنف و توقف عن استخدامه و نهض، الا دعاة الدين السياسي في بلادنا الذين لازالوا يستثمرون في الفقر والظلم لنشر عقيدتهم العفنة.
-سوريا
سامر 2016-10-30 08:49:45
جغرافيا الارهاب و العنفبالرغم من ان الاستاذ معلوف تجنب الغوص في اسباب الارهاب (المقطع 4) الا انه المح الى جغرافيته (5) و لا يحتاج المرء ان يكون عبقريا ليكتشف السبب!
-سوريا
سامر 2016-10-28 20:58:34
العنف نتاج البنية المجتمعيةبرايي، من الخطا شخصنة ظاهرة العنف لان الشخصنة تغطي الاسباب الحقيقية. يجب البحث في عمق البنية المجتمعية التي أنتجت و تنتج هذا الارهاب العنيف عبر تاريخ و جغرافيا منطقتنا. بالنسبة لي، اعتمادا على معطيات الواقع، يوجد ثلاث عوامل تنتج الارهاب: العقيدة الشمولية (الدينية و القومية)، العلاقات القطيعية (القبلية، العشائرية، العائلية) و التفكير الذكوري. المشكلة ليست في الأشخاص، و حتى لو تغير الأشخاص فلن يتغير الا الاسم. الخطا هو في البنية ذاتها التي تنتج الأشخاص و تحدد افعالهم.
-سوريا
JALAL 2016-10-28 12:37:08
سامر أول مرةالسيد سامر يتحدث أول مرة بحيادية ويعرف لنا الأرهاب وحسب تعريفه للأرهاب أن بشار أرهابي فهو يفرض نفسه على السوريين فرضا ويضيق على السوريين عيشتهم ويخوفهم من الأعتقال التعسفي على الحواجز وعمليات الخطف وعمليات الأغتصاب ويفرض عقيدته على السوريين ويجبر السوريين برفع صوره على كل سيارة وكل شارع وكل محل تجاري وكل ساحة برافو يا سامر والى المزيد من التوضيحات
بريطانيا
سامر 2016-10-27 14:28:07
تعريف الإرهابيهو كل من يستهتر بحياة و ممتلكات المدنيين في سبيل عقيدته. هذا ينطبق على من يتسبب بأذاهم بالانتشار والاحتماء بينهم او من يقصفهم عشوائيا كون المسلحين مختبئين بينهم.
-سوريا
سامر 2016-10-27 14:00:14
تنظيمات الاسلام السياسيهي من قتلت و طردت كل من يخالفها او لا يتبع عقيدتها في ادلب وغيرها و ليس سكان ادلب نفسهم. انظر الى ما يحدث الان في الموصل و وكيف يحتمي مجاهدو الدولة الاسلامية، بكل جبن و نذالة، بالمدنيين مستخدمينهم دروعا بشرية و كيف تتاجر الجزيرة اخوان، بكل خسة و دناءة، بمعاناتهم.
-سوريا
سامر 2016-10-27 13:48:48
تعريف الارهابقتل الناس و التضييق عليهم و تخويفهم لفرض العقيدة التي تؤمن بها عليهم.
-سوريا
JALAL 2016-10-17 18:12:08
تعريف الأرهابأذا قصف المستشفيات والأسواق الشعبية ومحطات الوقود والمخابز ودور العبادة والمدن والقرى والبيوت السكنية وقواقل المساعدات الأنسانية للمحاصرين وحصار الناس في بيوتهم وقطع عنهم كل مقومات الحياة وكل المجازر التي ترتكب ليست افعال أجرامية وأرهابية ممكن حدا يفهمنا شو يعني الأرهاب وما هو تعريف الأرهاب
بريطانيا
سامر 2016-10-14 19:47:32
المجاهدين يحتمون بالناسو يستخدموهم كدروع بشرية و ليس العكس. عندما ينتشر المجاهدون بين بيوت المدنيين و في أحياءهم فهم لا يسألون الناس الموافقة و انما يفرضون نفسهم بقوة السلاح محوّلين أحياءهم الى ساحات حرب و ممتلكاتهم و أشلاءهم، بمنتهى القذارة و الدناءة، الى وساىل دعائية (صور وافلام تنشر على الجزيرة اخوان) يوظفونها بشكل مقصود جبان في حريهم القذرة. الناس لم ترحب بالنصرة و جيش الاسلام و داعش. هذه التنظيمات العفنة فرضت نفسها بالقوة عليهم و من الخطا ان نتجاهل هذه الحقيقة.
-سوريا
سوري برا 2016-10-13 20:59:24
الافكار التي لا تشرح الواقع بلا قيمةتعليق مفيد, ساحاول الاستفادة منه لاشرح كيف انتشرت القاعدة والدولة الاسلامية في العراق وسوريا وكيف كان بقدرة زهران علوش والمحسيني والعرعور تحريك الآلاف لدحر الطغاة واقامة شرع الله. المسيحية لبيروت والعلوية عالتابوت وبالذبح جيناكم. هؤلاء نفس الاشخاص البسيطين الذين تتكلم عنهم, بينما سيبح صوتك انت ومثلك لتقنع احدهم ان يتوقف عن قتل اخوه في الوطن لانه كافر. كم شيعي او مسيحي او درزي الخ يعيش في ادلب الآن على حد علمك؟ ما السبب؟ هل ستعيد ما قلت لي! على الارجح
-سوريا
سامر 2016-10-12 09:20:02
الناس مرهبين و ليسوا ارهابيينلذلك، سيد سوري برا، عليك ان تنظر الى الصورة في اعلى المقال لتعرف ان من سميتهم العراقيون *السنة* او من تسميهم وساىل الاعلام *ارهابيين/حاضن شعبي/مناطقهم/موالين/معارضين/مسلمين...الخ* هم ضحايا الصراعات العقاىدية في منطقتنا المتمثّلة تحديداً بتنظيمات الاسلام السياسي الشيعي و السني و اليهودية السياسية. العقائد ارهابية عنيفة، و من يعمل بها ارهابي عنيف، لكن الناس، سيد سوري، مرهبين، مهجرين، مدمرين، يائسين و بائسين لكن ليسوا ارهابيين أبداً.
-سوريا
سامر 2016-10-12 08:42:59
حاجات الانسان العادييحتاج الى مسكّن لاىق، عمل يناسب كفاءته، عناية صحية جيدة، حرية للتعلم و للتعبير عن تجربته و تحقيق حاجاته، تسلية و اجتماع بالناس و ممارسة هوايات، خدمات مختلفة من طرق و تدفئة و انارة...الخ. هذا هو الانسان العادي و هذه هي الغالبية العظمى من الناس في اي مكان في العالم. العنف غالبا منشاه العقيدة التي تقسم الناس و توهم اتباعها ان الناس *الاخرين* *جهلة يجب هدايتههم* او *ارهابيين/كفار/خونة يجب قتلهم*...وهكذا. من الواضح، و هذا يحدث عمليا، فعالية هذه الصورة النمطية في تجنيد و تجييش المزيد من الاتباع.
-سوريا
سامر 2016-10-12 08:30:08
الانسان غير الدينسيد سوري برا، اعتقد ان كل منا يعرف شخصيا عشرات وربما مئات الأشخاص الذين ولدوا في دين ما مصادفة او انهم يتبعون بعض طقوسه او شعائره او يؤمنون ببعض أفكاره لاسباب مختلفة و يرفضون العنف و الجهاد بالمطلق. في الحقيقة الغالبية العظمى من الناس، سواء كأنوا متدينين ام لا، يرفضون العنف و يهربون منه. الخلط بين الناس العاديين و الدين او التنظيمات الدينية هو صورة نمطية لها توظيف سياسي يكرس استعداء الناس بعضهم لبعض. من المؤكد انه يوجد اشخاص يعتقدون بالجهاد و يمارسونه لكن هؤلاء يمثلون انفسهم فقط.
-سوريا
سوري برا 2016-10-11 21:22:49
الافكار المجردة تعني صاحبها فقطكل مسلم يرى ان الشريعة اهم من القانون المدني بشكل او بآخر هذا ليس تعميم هذه حقيقة. الاسلام دين بنى دولة وامة. عندما دخلت النصرة سوريا رحب بها المعارضون افقيا وعموديا. داعش سكنت قلوب العراقيين السنة قبل عقولهم. هل هذا تعميم ام واقع؟ هل القول ان الارهاب يأتي من طرف الاسلام السني تعميم ام واقع!؟ هل يجرأ مسلم واحد على القول بأن الجهاد ليس فرض عين؟عندما لا توجد حاجة ملحة للجهاد لا تظهر الامور على السطح ولكن عندما تبدأ الطبخة بالنضج تظهر الروائح على حقيقتها. سم فصيل معارض لا يريد تطبيق الشريعة؟ صدفة!
-سوريا
JALAL 2016-09-29 13:10:49
شاهدوا جواب الجعفريسأل صحفي أجنبي في مقر الأمم المتحدة ٠هل قصفتم مستشفيات حلب ؟؟؟؟ رد الجعفري أثار دهشة الصحفيين الحاضرين في مجلس الأمن بنيويورك؟؟؟ حيث نظر إلى الصحفي نظرة المستكبر وثقة الى الذي سأله، وأطلق ضحكة مدوية مثل ضحكة العنزى على باب المسلخ ، واستمر في مشيه. من جوابه أنهم لا يكثرثون ولا يهمهم الضحايا مهما كانوا ؟؟؟؟
بريطانيا
السوري الحر 2016-09-29 12:09:17
من المستفيدمعادلة بسيطة في جميع مناحي الحياة من المستفيد من الإرهاب المنتشر في البلاد الإسلامية يكون هو االمؤسس والمنظم لهذه الجماعات بسوريا مثلاً من أوجد داعش وأخواتها وفتح كل الحدود لدخول العناصر الإرهابية لسوريا اليس النظام الذي شعر بأنه زائل وبأن الثورة سوف تقتلعه من جذوره هو المستفيد الأول من ظهور داعش وأخواتها اليس النظام إستجدى الغرب وأقنعهم بأنه يقاتل الإرهاب والذي لا يرى الشمس من الغربال بيكون أعمى ودمتم
-سوريا
سامر 2016-09-29 00:39:21
كل مجاهد مسلم لكنالغالبية العظمى من المسلمين العاديين الذين نعرفهم يرفضون الجهاد بالمطلق. هذا معطى واقعي جلي. لكن، و بالرغم من الوضوح الشديد لهذا المعطى، يمكن للقراءة و فق الصورة النمطية / تعميم النموذج ان تتجاهل هذا المعطى و تنتقل بسهولة الى نتيجة ان كل مسلم مجاهد (ارهابي).
-سوريا
سامر 2016-09-28 19:56:34
مثال من مقالة السيد معلوفتحاول المقالة ان تشرح اننا *نحن* ضحايا الارهاب و لسنا الارهاب. لكن يمكن ان نلاحظ بسهولة ان الواقع يقدم معطيات بكلا الاتجاهين. من ناحية غالبية المجاهدين عرب و كلهم مسلمون، و من ناحية ثانية غاليية ضحايا الجهاد عرب مسلمون. برايي الخطا هو في القراءة وفق الصورة النمطية التي تستخدم تعبير وهمي هو *نحن* لتنفي او تثبت صورة نمطية هي *الارهاب*. لذلك ارى ان القراءة الصحيحة للواقع يجب ان تنطلق من التجارب الفردية ذاتها دون اي محاولة للتعميم او لنفي اي صورة نمطية.
-سوريا
سامر 2016-09-28 18:42:38
تنطلق قراءة الواقع وفق الصورة النمطيةمن رأي مسبق يتمثل بالنموذج/التعميم الذي يبحث، في الواقع، عن معطيات توكد الرأي المسبق معتبرا إياها *القاعدة/الأغلبية* و يتجاهل اي معطى يتناقض معه معتبرا إياه *الاستثناء/الأقلية*. يتمثل ضعف هذه القراءة في انه دوماً يخلص الى النتيجة التي يرغب في رؤيتها مما يعزز الصورة النمطية التي انطلق منها. من المفيد هنا التنويه الى ان الواقع كما هو ثري متنوع جدا لدرجة ان القارى يجد فيه مايشاء و الفرق بين القراءات المختلفة هو في نقطة الانطلاق/ الصورة النمطية لا اكثر. هذه القراءة منحازة وهمية تعيد انتاج ذاتها.
-سوريا
سامر 2016-09-24 18:38:51
الادعاء الأجوف بتمثيل الناستحاول جميع السلطات العقائدية ادعاء تمثيل "الشعب/الأمة/الناس" من خلال تكريس صورة نمطية "تمثل هويتهم" حسب ماتراها العقيدة متجاهلة التنوع الفردي و الثراء اللانهائي للوجود الإنساني. للاسف يتكرس هذا الادعاء الأجوف من خلال اليات إعلامية و أمنية و سياسية و احتماعية تخنق صوت و رأي الفرد و تصادر باستبدادية مقززة حقه الطبيعي في التعبير عن تجربته الفردية المميزة. نحن بحاجة الى مقالات تنقد هذه الصورة النمطية و تفضح هشاشتها و اوهامها. مقالات تتحدث عن تجربة افراد وقع عليهم، و نسب لهم، الترهيب.
-سوريا
سوري برا 2016-09-24 11:09:48
الواقععزيزي سامر الاستثناء يثبت القاعدة. الاغلبية كذلك والصورة النمطية موجودة لسبب ولم تأت بالصدفة. ما قيمة وجود شخص مثقف او مختلف في بحر من المتخلفين؟ ان كان كاتب المقال-يفترض انه مثقف و واع للمصيبة- جبان في وصف الحالة و وصف هؤلاء الهمج ويعطي الاعذار للدين, كيف سيروض هذا القطيع الذي يعد بالمللايين؟ من الافضل اهمال هذا الاستثناء كما تهمل العدد الصغير من معادلة بالفيزياء (ليس له قيمة فيهمل, لا ننكر وجوده ولكن ليس له تاثير) سلامي و مودتي
-سوريا
سامر 2016-09-23 00:40:20
الى سوري براتعليقك ينطبق على من يقوم بهذا الفعل تحديدا و التعميم خطا بالمطلق. لا يوجد شيء اسمه "عرب او مسلمين" و انما افراد يختارون ان يختبئوا خلف الاصبع و يعلقوا أخطاءهم على الاخرين. هذه صورة نمطية وهمية و تعليقك، للاسف، يفقد قيمته المعرفية لانه يكرس الصورة النمطية عن ملايين الافراد الذين لا يقومون بهذا الفعل و ليسوا معنيين اصلاً به.
-سوريا
أبو مجد2016-09-19 16:42:29
بيت الداءحبذا لو قام صاحب المقال بتوضيح مصدر تلك "المسخرة" المسماة "جهاد"، فلا يبدو لي ولأمثالي أنه من الجهل على درجة تمنعه من توجيه إصبعه إلى السعودية كمصدر (الفكر الجهادي ضد الآخر) خلال القرنين الأخيرين. إذا عرف بيت الداء، سهل علينا وصف الدواء. الخطوط العريضة ليس هناك (عاقل) لا يعرفها، ولكن شتان بين من يقاتل أبناء وطنه وابناء البلدان الأخرى بسبب الفكر الديني المتطرف، وبين من يقاتل المحتل الإسرائيلي ليخرج من أرضه. أقول كلامي هذا وأستذكر المقولة الشهيرة قد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
-سوريا
Syrianophylic2016-09-18 00:23:21
اذا بقي منطقأرجو من بقي من الشرفاء من المعارضة و النظام ان يتحاورا و يتنازل الواحد للتاني لننهي هذه الحرب المدمرة.من زمان و نحن نقول المؤمراة يا جماعة كبيرة و كبيرة جدا تستهدف سوريا كبلد شعب و حضارة.كانت الانتفاضة في بدايتها عذراء ،لكن تحولت عن مسارها بعد تدخل القوى الدولية فأصبحت سوريا مكان لتصفية الحسابات .استيقظوا أيها السوريين أصبحتوا كالخراف يجتمع الآخرين ليقرروا مصيركم.في هذه الأيام تبدأ المدرسة و آلاف من الأطفال خارج مقاعد الدراسة ،هؤلاء هم مستقبل سوريا.
-سوريا
سوري برا 2016-09-07 09:59:22
ان لم تستحالعرب عموما والمسلمين خصوصا اتقنوا لعبة الاختباء خلف الاصبع لدرجة انهم اصبحوا اليوم يختبئون خلف الاصبع الوسطى بالنكاية. شماعات لا تنتهي ليعلقوا عليها ثيابهم القذرة التي اهترأت من كثر ما رقعت. جبناء ومتخلفون يريدون حرية وهم عبيد الدين والشيوخ والعادات. لا تستحق هذه القبائل المنحطة سوى حكام منحطين. لا يرون الارهاب الذي تشأ في اوروبا مع ان هؤلاء الهمج ربوا في ظل الحرية اعذار لا تنتهي ومفاخرة الطبول الفارغة. نماريد نحنا العرب وعار على الحضارة المعاضرة. ولاننا جبناء سنستمر في رقع ثوب الدين.
-سوريا
سامر 2016-09-07 09:24:31
تحويل السياسي الى دينيالفصل بين الدين والسياسة لا يعني هدم الدين و انما يعني ترك التيارات السياسية و الاجتماعية تتفاعل مع بعضها ضمن أفق السياسة و الاقتصاد والاجتماع كمشاريع مستقبلية تسعى لتحسين الحياة هنا على الارض. تكمن مشكلة الدين السياسي، منذ لحظة دخوله معترك التفاعل الاجتماعي، في نقل التناقضات والصراعات الى الأفق الديني وتحويلها الى صراعات عقائدية عبثية تسعى الى فرض مشروع ماضوي مقدس عنصري عنيف. انا بحاجة الى مشروع يحسّن حياتي هنا على الارض و ليس بعد ان اموت في السماء و انا ادرى بمصالحي من اي رجل دين.
-سوريا
سامر 2016-09-07 09:02:10
السيد ايهم، اهمية فصل الدين عن السياسةأوافقك تماماً ان مصادر العنف متعددة و انها ليست مقتصرة على الجهاد فقط. لكن المشكلة التي تواجهنا، كمشروع يسعى للتخلص من الاستبداد و العنف، تتمثل في حالة الفوضى و الاستقطاب العنيف الديني و الطائفي و استبعاد المرأة و التيارات السلمية المدنية و نفور الرأي العام منذ اللحظة التي يقحم الدين نفسه في هكذا مشروع. هذا، للاسف، ماحدث و يحدث الان. و في الواقع هذا بالضبط ما تستثمر به مصادر العنف الاخرى. نحن بحاجة ماسة الى فصل الدين عن السياسة و ان نقول بوضوح للإسلام السياسي، الشيعي و السني: انت لا تمثلني.
-سوريا
أيهم2016-09-05 13:43:05
إلى سامرالسيد سامر لا يجب ان نذهب إلى القشور ونترك الجوهر..كما ان اعتبار الجهاد سبباً يجب أن لا يجعلنا أن نغفل عن أنه نتيجة: الوقائع وظروف الناس (التي شكلها نظام حكم 50 سنة) ..بعد صدور القرار التهامي عن الضاء اللبناني باتهام ضابطي مخابرات سوريين بتفجيرات طرابلس في شهر آب عام 2013..وبعد فضيحة ميشيل سماحة أعتقد لا ينبغي أن يجادل أحد بالمسؤولية المباشرة (أفعال تهدف للفتنة) وغير المباشرة (فشل سياسي وتنموي وفساد) لعائلة الأسد في خلق العنف وتوفير الشروط لاستمراه. عائلة لا يمكنها ان تحكم الا بالحرب..
-سوريا
سامر 2016-08-31 22:39:59
نقد الفكر الجهاديأستاذ معلوف، اعتقد انك وضعت قلمك بهذه المقالة، من خلال عباراتك البسيطة والواضحة و الواقعية، على احد اهم العوامل التي تدمر حياة غالبية الناس في منطقتنا، و في بقية العالم بشكل اقل، و المتمثّلة ب*الارهاب* الديني، او دعنا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية: الجهاد. من المؤكد انه ليس المصدر الوحيد للعنف لكنه احد اهم المصادر و التي تلعب دورا كبيرا في اجهاض اي محاولة للتخلص من مصادر العنف الاخرى. برايي، تكمن اول خطوات الحل في نقد المبادى الفكرية التي يقوم عليها الدين وخاصة عقيدة الجهاد.
-سوريا
سامر 2016-08-31 20:28:37
الى سومروصفك صحيح لكن التعميم خطا بالمطلق. يجب ان نحدد اين الخلل بدقة. اوافقك ان التربية و الثقافة الساىدة، الدينية خاصة، تلعبان دورا مهماً في حالة التخلف و العنف المزمن التي تنتجها و تعاني منها منطقتنا. لكن اساس المشكلة برايي، فيما يتعلق بموضوع المقالة، هو في عقيدة الجهاد التي تنبثق من مبادى التفكير الديني و تنتج هذه التنظيمات الجهادية التي تُجهض، بعنصريتها و عنفها العبثي، اي إمكانية للتطور و الخلاص من حالة الاستبداد و التخلف التي نرزح تحت وطأتها.
-سوريا
سامر 2016-08-31 11:34:36
الجهاد لا يمثلنيلذلك اعترض على استخدام كلمة "نحن". أستاذ معلوف، اعتقد ان التعميم بكلمة "نحن" خاطى في المقالة فالجهاد هو اسلوب يختص به تيار الاسلام السياسي الذي يشمل المجاهدين (مثلاً الاخوان و حزب الله) و مموليهم (مثلاً السعودية و قطر و ايران) و إعلاميهم (مثل الجزيرة والمنار). هذا التيار يمثل نفسه فقط و ليس له اي علاقة بالغالبية العظمى من الناس العاديين الذين يدفعون ثمنا باهظا، كما ذكرت، لانتشار المجاهدين بينهم بالقوة. التخصيص ضروري عند الحديث عن الجهاد.
-سوريا
سومر2016-08-29 11:26:27
ارهاب بامتيازان شعوب المنطقة -من افغانستان الى المغرب - هي السلاح البيولوجي الجديد. هم يهددون العالم أجمع بمن فيهم المسالمين في مناطق تواجدهم. الناس في العالم تساعد بعضها و تساعد الحيوانات و الطبيعة بشكل عام . بينما في هذه المنطقة لا احد يحب احد , ترى بعض النساء يجوبون اوكار المشعوذين و السحرة و الهدف تخريب بيوت الآخرين . شعب لا يعرف المحبة ابداً. الحسد و الغيرة و انا و من بعدي الطوفان شعار يردده ضمير اغلب المواطنين عندنا. التربية الخاطئة و الاعتقاد بأننا خير امة انزلت للعالم هي السبب. و
-سوريا
أيهم الصالح2016-08-28 16:12:30
أكبر إرهابيلا مصداقية لتعريف أو تشخيص للإرهاب دون أن يلحظ أن أعتى إرهاب عرفته البشرية هو عصابة عائلية (بيت الأسد) وضعت قناع الدولة، حتى مصطلح (نظام الأسد) فضفاض عليها.هل أقدمت ديكتاتوريات أخرى على ما قامت به هذه العصابة؟ استجلاب التدخل الخارجي (دول وميليشيات طائفية) وممارسة عنف غير مسبوق تجاه ما يفترض أنه (شعبها)هل قامت إسرائيل يوما بضرب أعدائها بالكيماوي؟ استخدام الكيماوي ضد الجيوش جريمة، فما هو توصيف من يستخدمه ضد مدنيين أولاً وهؤلاء المدنيين ليسوا من شعب آخرهم سوريين؟ عنف الشعب رد فعل على إرهاب الاسد
-سوريا
برهان من دمشق 2016-08-28 13:18:01
ماذا عن ارهاب الدولة ؟و ماذا عن ارهاب الدولة التي مارسته الانظمة الديكتاتورية في منطقتنا و التي رعته و دعمته كل دول الغرب ، نعم الارهاب علينا و ليس منا منذ عقود ، فنحن مرهّبين و لسنا ارهابيين
-سوريا
مواطم سوري2016-08-28 10:12:43
التافهون قصيرو النظر مرض هذه الامةبعض الدجالين بدؤوا يتكلمون عن المؤامرة الكونية بعد أن كانوا يتهكّمون على كل من يتفوّه بكلمة مؤامرة يالكم من سفهاء لاترون أبعد من أنوفكم .
-سوريا
JALAL 2016-08-27 13:36:56
أرهاب مين والناس نايمين 5هذا المستوى المأساوي. لذلك على الشرفاء ان يكونوا على مستوى المرحلة التاريخية الخطيرة جدا أن يعرفوا أن الوضع خطيرا جدا ومحدق ولا يقبل التأخير وقبل أن تشتعل النيران ببقية سورية التي لم تصلها نيران القذائف والحرائق بعد وهي قليلة جدا أنها حرب كونية لأبادة سورية ومحيها من الوجود بحجة الأرهاب المزعوم
بريطانيا
JALAL 2016-08-27 13:34:56
أرهاب مين والناس نايمين 4وليست في سورية فقط التي يتحمَّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية اللاعبون الكبار بالنار، والعابثون بحقوق الإنسان، والمتاجرون بأرواح البشر، إن السياسات المنافقة واللاأخلاقية التي تنتهجها القوى العظمى في تعاملها بسورية سابقة خطيرة في العلاقات الدولية والنار الذي يشعلونها في سورية ستطال بلدانهم عاجلا أم أجلا لأن كل ما يجري في سورية اليوم يسير نحو هذا الاتجاه. أن امريكا وروسيا ومعهما إيران المجوسية بأحقادها وأطماعها الطائفية في سورية هي المسؤولة عن تدهور الحالة في سورية إلى هذا المستوى
بريطانيا
JALAL 2016-08-27 13:33:11
أرهاب مين والناس نايمين 3والأمم المتحدة مشاركة والدول العربية مشاركة بألامس فرغت داريا البطلة من سكانها أمام مرئ العالم ومسمعه ولم يحركوا ساكنا وأطل دي مستورا برأسه وأعترف بعجز الأمم المتحدة بادخال المساعدات الى داريا أنها المأساة الأنسانية المرعبة والتوأطؤ الدولي على شعب سورية إنذار شديد القوة بإفلاس النظام العالمي و السياسة الدولية، وبدخول العالم مرحلة من الفوضى التي يُنتهك فيها ميثاق الأمم المتحدة، ويتعرض الأمن والسلم الدولين لأخطار شديدة. وإذا لم يبادر المجتمع الدولي بإزالتها، ستزداد الكوارث المدمرة في المنطقة
بريطانيا
JALAL 2016-08-27 13:31:27
أرهاب مين والناس نايمين 2تدعي محاربة الأرهاب وهي غير مستهدفة من قوات التحالف أو القوات الروسية أو الأسدية أو المليشيات الشيعية لا بل بعد أربع سنوات من القصف المزعومة تتوسع وتتعاظم وتتفاقم خطرها وتتقوى شوكتها وقوتها وكما يقولون محبيها باقية وتتمدد بينما تستهدف تلك الضربات الثوار الأحرار والمواطنين العزل الذين يقاومون كل هذا الحشد الإجرامي المتعدد الجنسيات والعقائد وكل هذه الدول . اصبحت المؤامرة الأمريكية الروسية الأيرانية المجوسية واضحة سورية تباد اليوم إبادة كاملة أمام مرأى من العالم ومسمعه
بريطانيا
JALAL 2016-08-27 13:29:20
أرهاب مين والناس نايمين 1الحرب في سورية ليس ضد الأرهاب كما يدعون . الحرب في سورية وبما تقوم بها قوات الأسد وأيران والمليشيات الشيعية الأرهابية المتطرفة وروسيا وكل أسلحتها المدمرة والمحرمة الدولية هي لمحو المدن السورية الواحدة بعد الأخرى وسط صمت وتأمر دولي رهيب فحمص محت من الوجود والأن حلب تباد بشريا وحجريا وشجريا وحضاريا فأذا كانت حجتهم أرهاب داعش فداعش غير موجودة في حلب المدينة وانما سارية داعش الطويلة بطول ٢٠ مترا موجودة في الرقة والموصل لماذالا يقصفون مدن داعش فداعش ما هي الأ حجة خلقها الدول نفسها الت
بريطانيا
السوري المهاجر2016-08-27 02:43:40
الرهاب محلي قبل ان يكون خارجيوضعت يدك ع الجرح حتى الاجانب عن الغرب الايروامريكي صاروا مرهبين وعرضه الاعتداء لاتفه الاسباب. ولكن الرهاب الذي طالما من الانظمة البناية هو اضعاف اضعاف ذلك. نصف مليون انسان قضى على يد نظام يقوده حزب البعث التقدمي وزعيمه الحوار طبيب العيون ناهيك عن ملايين للمشردين. قد يجادل البعض بالتدخلات من هنا وهناك ولكن هي وصمة عار باقية ولن تغسل والذين يظنون أن تنتهي الامور ببوسة شوارب ومصالحه هونا او هناك او بهزيمة هنا او هناك واهمون اتسع الثقب وصار اسود وسيبتلع الجميع
-سوريا
بسام الشملان2016-08-26 23:36:04
خاطرة سطحيةكلام سطحي يدغدغ العواطف يصلح للنشر في الفيسبوك وليس كمقالة في الموقع
-سوريا
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