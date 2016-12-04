من المفروض ان تكون "الحرب على الارهاب" رد فعل على "الارهاب" ذاته .. الارهاب الذي "ننتجه" نحن اهالي المنطقة من افغانستان الى لبيبا .. وبماذا افاد هذا "المنتج" شعوب المنطقة؟

بالله عليكم الم تكن كل عملية "ارهابية" وقعت في البلاد الاوربية او اميركا فتيل يشتعل هناك لينفجر في ارضنا قنبلة نووية ..

لناخذ اكبر هذه العمليات 11 ايلول ، هل مات الالاف من سكان الولايات المتحدة وقتها ( وهو امر مؤسف بطبيعة الاحوال ) ولكن ماذا حدث في افغنستان والعراق بعدها .. كم كان عدد القتلى والجرحى والمشردين والمهجرين .. اليست الصورة تماما هي موضوع اشعال الفتيل هناك وحدوث الانفجار هنا .. وماذا كانت نتيجة هذا العمل "البطولي" .. "للمجاهد" بن لادن .. ولاقرانه من بعدها ..

انا لا اريد ان ابحث في اصل وفصل هذه الحركات التي تتبنى الاعمال الارهابية ( تتبنى لانه ربما لا تقوم بها اصلا ) ولكن هذا الارهاب .. ارهاب على من ومن الذي يعاني منه اكثر وينعكس على حياة ومستقبل اي شعوب ؟

بالمنطق البسيط سكان الشرق من افغانستان الى الجزائر هم "المرهّبين" هم من خسروا اوطانهم وحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم ووقعوا تحت القصف والقتل والجلد والرجم والحرق وقطع الرؤوس ..

اذا اجرينا احصائية بسيطة وحاولنا ان نصل لمقارنة بين كم "مرهّب" اوربي او "اميركي" لدينا في العشرين السنة الاخيرة وكم "مرهّب" افغاني او عراقي سوري او صومالي او ليبي .. الخ..

بكلمة اخرى كم شخص تاثر "بالارهاب" في مناطق الشرق في مقابل شخص واحد تأثر به في الغرب .. اعتقد بان النسبة ستكون 1 للمليون على اقل تقدير وربما اكثر بكثير ..

بلدانهم هادئة امنة ويتقدمون في كل شيء في العلوم والصناعة والتجارة وتزداد قوتهم ونفوذهم ورخائهم ورفاهيتهم .. بينما " لعن الارهاب ابو يلي خلفنا" .. ولم يبقَ لنا حتى الخبز لنأكله وفي بعض الاحيان حرمنا من الهواء لنتفسه ..

هذه ليست دعوة "لنطيّن" عيشتهم وندعو على "الكفار " بالفناء .. او نتمنى للغرب الشقاء مثلنا ، ولكن هي دعوة لنضع النقاط على الحروف ونقول لتنتهي هذه "المسخرة" .. كفى ..

ليس الارهابيين منا وانما هم "ارهابيين" علينا، والله اعلم من "صنّعهم" وغذاهم وكبرهم وهيأ البيئة الفاسدة ليكبروا ويتجبروا وينهكونا نحن الشعوب المقهورة المسروقة المرهبة ..

نحن هنا في الشرق الـ "مرهبين" ولسنا ارهابيين .. الارهاب .. ارهاب علينا .. نحن الشعوب المرهبة، ونحن من يجب ان نكافح الارهاب ونبحث رواء المستفيد منه ونحاول وقفه ومنع نموه وتمدده .. بعد ان قضى كل الاخضر في بلادنا .. عسانا ان ننقذ ما تبقى من اليابس ..

نضال معلوف