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سامر 2016-08-20 14:39:44
لماذا تتجاهل المجاهدين؟!ابو علي. ليش تتجاهل دور المجاهدين الذين اتوا من كل البلاد و اتخذوا من بيوت و حارات المدنيين في سوريا مراكز جهاد لهم؟!
-سوريا
abu Ali2016-08-18 07:43:37
انجاز لبشارشكرا سيادة الرئيس بشار حافظ الاسد لقد تفوقت على صدام لان كان 60 دولة شاركت بالحرب على العرق اما انت فان كل دول العالم الصديقة والمعادية تقصف بسوريا وتشارك بقتل السوريين من جميع الاطراف فعلا انجاز لم يحققه احد قبلك يرجى النشر سيريا نيوز
سوريا
سامر 2016-08-10 13:03:48
عن اي إصلاح ديني تتحدث؟!د. عبار، هل يمكن إلغاء ايات الجهاد او تحقير المرأة او التمييز العنصري على اساس الدين؟! هذه ايات واضحة لا لَبْس فيها و لايمكن تأويلها باي بهلوانيات كلامية فكيف يمكن ان تصلح الدين و هي اساسه؟!
-سوريا
الأخ برهان2016-08-07 14:56:14
عدنان ابراهيم مين؟يا رجل؟؟؟ عدنان ابراهيم؟؟ الدكتور عماد يقول لك أن محمد عبد الوهاب صاحب حركة إصلاحية، وتقول لي عدنان ابراهيم؟ عدنان ابراهيم متهم لدى جماعة (عبد الوهاب) بالتشيع والكفر، وتريدهم أن يعتقدوا أن لديه (فكر تجديدي)؟ الفكر عندهم كفر.
-سوريا
أبو مجد2016-08-07 14:51:09
حركات إصلاحية؟من اللافت أن الكاتب يعتبر حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية من الحركات (الإصلاحية) التي يسجلها التاريخ الإسلامي المتوسط والحديث! بالرغم من أنها أكملت سيرتها وانتهت بآل سعود الذين يحضرون علناً (باعتراف الطرفين) للسلام مع إسرائيل. الحركة الإصلاحية التي لا تزال ترى أن قيادة المرأة للسيارة تندرج في إطار الممنوعات الدينية، بينما ترسل الدول الكافرة المارقة نساءها إلى الفضاء. إن عزل الدين عن السياسة، واقتصاره على العلاقة التي تربط الفرد بربه ليس هدماً للدين يا دكتور!
-سوريا
فاروق2016-08-07 13:34:45
وكيف سيقرأ النصفي كل مرة نعود الى النص فهل هناك طريقه للقراءه الايجابيةواخرى سلبية, هل نعيد تعلم اللغه.
سوريا
لنكن واقعيين2016-08-02 13:12:57
الإهمال هو السببأعتقد بأن "التزمت" في الدين هو ما كان يؤدي إلى زيادة الجهل والتخلف و انتشار الكراهية والعنف في المجتمع الواحد في سوريا. هنالك مقولة( ما قليله نافع كثيره مضر ). في السنوات الأخيرة ازداد اعداد المتزمتين و أمام مرأى من الجميع حكومة و مجتمع و دون اي رادع من قبل المسؤول الذي كان يلهو في جمع المزيد من المال الفاسد.
-سوريا
سامر 2016-07-24 11:06:24
الى إدارة سيريانيوز - حول تاثير الصورةارجو الأخذ بعين الاعتبار، عند اختيار الصور، التأثير الذي يمكن ان تتركه لدى البعض خاصة من الشباب المتحمس. مثلا يمكن للبعض ان يجد في "صورة المسلح على خلفية الغروب* جاذبية توحي بنوع من *الجمال* في العنف! و خاصة عندما يرتبط ب *الدين او الوطن*. أتمنى ان نتعاون جميعا في جعل *العنف والموت* قبيحا فاجعا في الثقافة الساىدة بدل ان نكرس خداع الناس بانه *جهاد و شهادة*! مع الشكر
-سوريا
برهان من دمشق 2016-07-19 14:22:24
توافق مع افكار عدنان ابراهيمهذا المقال يتوافق كثيراً مع الطروحات و الافكار التجديدية التي يطرحها الدكتور عدنان ابراهيم بالعودة الى النص القرآني الاصلي و ليس الى احاديث الرسول التي اختلف الكثيرون فيها و وضعوا تناقضات هائلة بين النص القراني و الحديث النبوي واهمه ( صحيح مسلم و البخاري ) اتمن ان يكون صاحب المقال قد اضطلع على افكار د. عدنان ابراهيم لما فيها من فكر تجديدي لكل مفاهيم الاسلام التي تعلمناها منذ قرون و ثبت الان انها مغلوطة و دخيلة على الدين الحنيف تلك المفاهيم التي بدات منذ عهد معاوية ثم ابن تيمية و اخيراً الوهابية
-سوريا
JALAL 2016-07-18 12:34:46
لقطات مضحكةبعض الشبيحة في سورية ولبنان أشتروا الكثير من الحلويات والبقلاوة وجهزوا سياراتهم ذات الدفع الرباعي وهيأوا زماميرهم للتجول في شوارع دمشق والضاحية الجنوبية ولكن للأسف سحق الأنقلاب الفاشل أراد المشترون ترجيع ما اشتروه من البقلاوة والحلويات ولكن أصحاب المحلات رفضوا ذلك، فعلق أحدهم ساخراً: اشتباكات بالأيدي في الضاحية الجنوبية وفي العاصمة دمشق بين الشبيحة وأصحاب محلات الحلو على خلفية ممنوع ترجيع البقلاة.!!!..
بريطانيا
JALAL 2016-07-16 17:01:38
للبطل أردوغانمغردون أتراك للبطل أردوغان إنّ من تدعمه الجوامع لن تقهره المدافع ولا عزاء للشبيحة
بريطانيا
JALAL 2016-07-16 12:35:40
الى السيد سامرتركية دولة أسلامية وأكبر دليل فشل الأنقلاب العسكري بسبب التكبيرات التي خرجت من الجوامع // وفرحت الشبيحة ما وصلت لعرعتهم // واللي عاجبوا عاجبوا واللي مو عاجبه ينطح رأسه بالحيط ملاحظة صغيرة // يا خسارة الطلقات التي أطلقها الشبيحة فرحا بالأنقلاب الفاشل //
بريطانيا
abu Ali2016-07-14 10:09:00
خبرة خبيرنقلا عن جريدة موالية: قال السيد الرئيس بشار الأسد في المقابلة التي أجراها مع محطة NBC الأميركية ، رداً على سؤال .. لا يمتلك السيد ترامب خبرة في السياسة الخارجية. هل يقلقكم ذلك ؟ من كان يمتلك مثل تلك الخبرة من قبل؟ أوباما، أو جورج بوش، أو كلينتون من قبلهما؟ لم يكن أيٌ منهم يمتلك أي خبرة. هذه مشكلة الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأسد ينبغي أن تبحث عن رجل دولة يمتلك خبرة حقيقية في السياسة لسنوات، يعني يوم نصبوك رئيس ب 5 دقائق غيروا الدستور
سوريا
سامر 2016-07-11 12:59:40
فصل الدين عن الدولة لا يعني الهدموانما وضعه في مكانه الصحيح: قلب المؤمن به لا يتعداه. من الطبيعي عندما يتدخل الدين، او اي منظومة عقائدية، في حياة الافراد و يحاول فرض وصايته على المجتمع، و هذا موجود في صلب الدين الاسلامي، ان يكون هناك ردة فعل تجاه هذا التدخل و الوصاية يتراوح بين النقد الى الرفض و المطالبة بهدمه. افضل مكان للدين هو قلب المؤمن به لايتحاوزه. من مصلحة الحميع ان نرفض وصاية العقاىد جميعها و ان نترك الفرد و المجتمع يطور قوانينه الوضعية بنفسه.
-سوريا
سامر 2016-07-11 10:32:19
هذا اكثر من مصادفةد عبار، انظر الى الغالبية العظمى لحوادث التفجير الانتحاري التي تقتل المدنيين في كل أنحاء العالم، هل يعقل انها مجرد مصادفة ان منفذيها مسلمين؟!
-سوريا
سامر 2016-07-11 09:26:30
هذا اكثر من مصادفةشكرا د عبار على المقالة. انظر الى خريطة العالم، الا تلاحظ التصاحب الجغرافي بين الدين والتخلف والعنف؟! اليس من الواضح ان هذا الترافق اكثر من مصادفة؟ (ملاحظة: تركيا و ماليزيا ليست دينية)
-سوريا
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