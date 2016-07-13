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Mr.HG2016-07-13 01:24:49
ابو النور الطرطوسياعطيني اي تعليق لي منذ بداية حملتكم الارهابية البربرية على سوريا و شعبها اني عم دافع فيه عن نظام او عم مجد فيه الخ الاسد؟؟ اتحداك و اتحدي شيوخك الكبار!. في المقابل الا تخجل من نفسك عندما تقف الى جانب اكبر مجرمين و ارهابين و قطاعي طرق تحت اسم ثورة و حرية؟؟! اذا كنت متابع قديم على هذا الموقع ستعرف ان مشكلتنا نحن العلمانين قديمة معاكم انتم المتعصبين و المتطرفين دينيا.يعني هي مشكلة قديمة ما قبل ثورتك و ستبقى هذا المشلكة سواء كان الاسد او غيره! فرجاءا لا تخلط الحابل بالنايل!!و نرجو النشر!
-سوريا
عبد الرحمن2016-07-11 19:49:52
الاخ ماهرهؤلاء يا أخ ماهر هم سرطان هذه الامة ولا أستطيع أن أتصور أن يكون الانسان بهذه الدرجة من الحقارة ويتعامل مع عدو بلده وشكرا لأنك برهنت على صحة شكوكي .
-سوريا
Maher2016-07-09 00:51:33
صهيوني ابن حرامالى عبد الرحمن اوافقك الرأي هذا الأنسان كان عندو مطعم وهرب من سوريا قبل بداية اأحداث 2010 الى الأردن ومن ثم الى بريطانيه صهيوني ابن حرام
-سوريا
ابو النور الطرطوسي2016-07-06 23:16:30
الى HGصحيح أنو الدواعش أكبر اعداء للحرية ولكن بيت الأسد كمان هم أكبر أعداء للحرية. ولو استجابوا من البداية لنداءات الحرية لما كانت هناك داعش ولا النصرة ولا حرب. ولكن الحرية سوف تسلبهم السلطة وهم مستعدون أن يبدوا الشعب السوري ويحرقوا الأخضر واليابس من أجل السلطة.داعش وكل إرهابي لم يخدم إلا نظام بيت الاسد وأكبر صفعة لهم أن يتم القضاء على داعش ، لأنه سوف تخرج من بين أيديهم الحجة أن هناك خطر إرهابي وسوف يتفرغ المجتمع الدولي لهم .ألا تخجل من ذاتك بالدفاع عن نظام عائلي مجرم فاسد ظالم سارق كما داعش ؟.
-سوريا
محمد2016-07-06 08:25:35
حكم العدالةوجدت وأكدت منظمات عالمية محايدة وعلمانية (أي لا علاقة لها بالدين ولا بجميع الديانات والطوائف ولا علاقة لها بالسياسة) أن النظام والعائلة "الحاكمة" في سوريا تتحملان المسؤولية الأولى والأكبر لما حدث في سوريا. فقط لمن يهمه الحق. أما من يريد إنكار الحق فليتكلموا متل ما بدهم، فالحق يعلو ولا يعلى عليه.
سوريا
Mr.HG2016-07-06 03:39:29
اسوأ خبر بسمعوه الثوار !صحيفة بريطانية : بوتين يستعد لإرسال أكبر حاملة طائرات روسية إلى سواحل سوريا للقضاء على دولة بيت ابو جهل .الدولة الاسلامية او دولة الخلافة او دولة القمل و العفن ! .ما عد نعرف شو بدنا نسمهما على كثر قذارتها و اجرامها.. و بكرا بتصير التعليقات من الثوار اخر زمن عبر التواصل الاجتماعي حول روسيا فقط و ما بجيبو سيرة الدولة الاسلامية .بتعرفو ليش؟و لانهم منهم و فيهم!! تحيا روسيا العظمة و نعم للدعس و الرفس و الملص ..جرذان!
-سوريا
Mr.HG2016-07-06 03:29:03
عودة الثوار الاحرار الى مسقط الرأس!حذر مدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جان بول لابورد, يوم الثلاثاء, من مخاطر عودة "الارهابيين الاجانب" من سوريا والعراق الى بلادهم الاصلية والذين وصل عددهم قرابة 30 الف مقاتل. اعرفتم من هم الثوار و الاحرار؟! هذه هي الثورة و الثوار الذين تتدعمونهم ماديا و معنويا و دينيا! الى مزبلة التاريخ يا اتباع بيت ابو جهل و ابو لهب!.نرجو النشر لحتى يسمعو الخونة و الدواعش و تلاميذ بيت ال سلول و من لف لفهم!هاد يللي كان ناقصنا بيت ابو لحي و بيت ابو جلابيب يثورو علينا باخر هالزمن!!
-سوريا
alber2016-07-05 16:45:54
بلاهة سوريةلحد اليوم ما أعرف... شو صار بالمندسين اللي كانوا يتخبوا على سطوح المنازل و يقوسوا على المتظاهرين مشان يتهموا الأمن بهالشي ؟
-سوريا
أبو مجد2016-07-03 14:44:19
ولو يا علوش؟!؟الخلط بين مطالب الناس في الحرية وإجرام الجماعات الدينية؟ مين اللي عم يطالب بالحرية؟ جماعة دوما اللي طلعوا يطالبوا بإلغاء قانون أبو طارق؟ ولا جماعة حرستا اللي عم يتصلوا بالطوارئ (تبع الكهربا) وما عم تجي قاموا طالبوا بإزالة قانون الطوارئ؟ بعدين الجماعات الإسلامية مو هي اللي عم تقاتل باسم (الناس اللي عم يطالبوا بالحرية)؟ عم تحكي عن تدمير المدن السورية؟ انزل على حمص شوف أنفاق جماعتك ونتائجها. عم تحكي عن اللاذقية وطرطوس؟ فيهم أكثر من مليون سني حاليا، بتحبوا تدمروهم؟
-سوريا
أبو مجد2016-07-03 14:42:38
شوية عقل يا جلالالله ما انشاف بالعين بس بالعقل انعرف. وكالة (إرم) اللي نشرت الخبر نسبته لمصادر من (المعارضة)، وهي المصادر المعارضة المفروض انها قاعدة بتدمر بين الروس والإسرائيليين؟ بحضور الجيش السوري اللي حضرتك بتسميه قوات الأسد؟ ولا خلص، شي شغلة ننشرها والسلام؟
-سوريا
Mr.HG2016-07-03 02:48:46
ثورة بيت ابو لحي !لم و لن التقي بفورجي في اوربا و الا ما كان ملتحي معفن! .لم و لن التقي بفورجية في اوربا و الا ما كنت محجبة او منقبة و ناقصة عقل و علم و دين!.الثورات هي لمحاربة الجهل و التخلف , الاستعمار و لنشر الوعي بين افراد المجتمع.اما انتم جلبتم جميع انواع التخلف الى البلد و تريدون نشر هذا الوباء بين افراد المجتمع ثم جلبتم جميع انواع الاستعمار الصهيوني و الامريكي و الفرنسي و الشيشاني و الافغاني و التركي و السعودي وووووالخ تحت اسم ثورة و حرية يا خونة! يجب محاكمة كل فورجي امام القضاء بتهمة الخيانة للوطن!
-سوريا
JALAL 2016-07-02 13:54:28
الى عبد الرحمن 2وتخريب سورية حتى النهاية والتنسيق المستمر في الأجواء السورية بين الطائرات الأسرائيلية والروسية وبدي فهمك أن الروس يريدون الحفاظ على المصالح الأسرائيلية أكثر من الحفاظ على سورية
بريطانيا
JALAL 2016-07-02 13:51:47
الى عبد الرحمن 1أنا مو قصدي أنو إسرائيل كان لها وجود على أرضنا أنا بدي فهم أمثالك الى أي مدى المجرم بوط طين والمجرم نتن ياهو متأمرين على حساب الأرض السورية والشعب السوري والدم السوري فبعد هدية بوط طين للدبابة الأسرائيلية لنتن ياهو وأعطاء الروس الأحداثيات لقصف الأهداف داخل سورية لقتل أرهابيي حزب الله وأخرهم الأرهابي مصطفى بدر الدين وقبله القنطار وكذك التنسيق المستمر والزيارات المكوكية بين هؤلاء القتلة والمجرمين وتأمرهما على سورية
بريطانيا
Mr.HG2016-07-02 01:06:23
هدول الفورجينهم شركاء مع الارهابين بيت ابو لحي في قتل الابرياء و تدمير سوريا لذا يجب محاسبة كل فورجي و تقديمه الى القضاء و محكمته بتهمة الارهاب , تخيلو حتى في اوربا ما في واحد فورجي بجرأ و يقول انا مع الثورة السورية؟؟؟؟ سوف يضعونه بالسجن مباشرة بتهمة الارهاب و دعم الارهاب.! و اسا بجي و بقلك ثورة !! تفضل و تعال قولها امامنا في النرويج او في الدول الاسكندنافية اذا فعلا كنت انسان حر و بطل و ثورجي! هزت
-سوريا
عبد الرحمن2016-07-01 16:41:37
قال آثار يهودية بتدمر قال !!!في واحد ثقيل الظل مسمّي حاله جلال وروح قلبه يحكي عن اسرائيل وبطريقة غير مباشرة خبيثة بدّو يقنعنا أنو وفد اسرائيلي زار تدمر منشان يلفت الانتباه أنو إسرائيل كان لها وجود على أرضنا وعلة هالشخص أنو بيجيب الاخبار ما منعرف من أي مصدر وما حدا بيعرفها غيره حتى أبواق الدعاية المعروفة بكرهها للنظام ويلّي بتفتش بالسراج والفتيلة على وصمة توصم فيها النظام ما نشرت هيك خبر والله إذا ماكان هالشخص عميل لاسرائيل لقص إيدي .
-سوريا
جزراوي 2016-07-01 11:20:25
الأقلية العلوية بلاء على المجتمع السوري.يحاول الجميع ان يتجنب جوهر المشكلة من خلال تسطيح الكوارث اللذي زرعها نظام طائفي مقيت و مجرم في جوهر المجتمع، انا اعتقد ان أنصار النظام 3- انواع، القومجي نوعية مقرفة من البشر منهم الناصري و البعثي ولا يختلفون عن الشيوعيين عايشين بوهم الانتصار على اسرائيل و اغلبهم يتهرب من خدمة الجيش، العلوية و هم صِمَام النظام الأمني و الاجرامي و هم من جهزهم النظام لهذا اليوم، المستفيدين المتسلقين هؤلاء اصدق الجميع، اتمنى التقسيم لانه مستحيل العيش مع هؤلاء. يجب تسمية الأسماء بمسمياتها بعد كل ما حصل للسوريين.
-سوريا
علي2016-06-30 10:39:52
الدمارمؤيدي الاسد يخلطون بين مطالب الناس في الحريه وبين الاجرام الذي تمارسه الجماعات الدينيه بحق السوريين وبنفس الوقت يتانسون الارهاب الممنهج الذي يمارسه الاسد ضد السوريين(السجون أكبر شاهد)...لكن من دمر المدن السوريه بالبراميل والصواريخ هو نظام الاسد.لو ان المعارضه كانت قادره على التدمير لكان الاولى تدمير طرطوس واللاذقيه ...بس من كان منطلقه طائفي من الصعب نقاشه وحواره
-سوريا
Mr.HG2016-06-29 13:34:43
نرجو النشر يا سيريا نيوز!خلونا نفش خلقنا شوي بهدول الدواعش و تلاميذ ال سلول يللي صرعونا بالحرية و بثورتهم البغيضة و هم ابعد الناس عن ثقافة الحرية و الديمقراطية و هم اكبر اعداء للحرية و الديمقراطية !!
-سوريا
JALAL 2016-06-29 12:46:26
عجائب السيادة السورية 2القديمة بين آثار المدينة، التي تعد إحدى أهم المدن الأثرية عالميا. وأن الوفد الإسرائيلي اصطحب معه مترجمين لمساعدته في التواصل مع القوات الروسية، وأنه يركز عمله في أربع مواقع بالمدينة الأثرية الشهيرة، ولا سيما في منطقة قوس النصر، متوقعين العثور على آثار عليها كتابات يهودية قديمة. وأن الوفد عثر حتى الآن على مومياء محنطة وكميات من الذهب، دون أن يتم العثور على متعلقات تخص اليهود أو كتابات بالعبرية القديمة.
بريطانيا
JALAL 2016-06-29 12:44:56
عجائب السيادة السورية 1مازال المسؤولين السوريين وبدون خجل يتكلمون عن السيادة السورية وأحدث حدث عن السيادة السورية هو قيام جنود الروس بحراسة وفد أسرائيلي للبحث عن أثار يهودية في تدمر السورية مجموعة من خبراء الآثار، يقوم بعمليات حفر في مدينة تدمر وذلك تحت حراسة مكثفة من قبل القوات الروسية، في مسعى لايجاد آثاراً يهودية في أحد المناطق الأقدم و الأهم على أرض المعمورة.. و أن الوفد الإسرائيلي يقوم بعمليات الحفر بغية البحث عن آثار قد تحتوي على كتابات ونقوش باللغة العبرية
بريطانيا
أبو مجد2016-06-26 16:05:49
الرومانسية تقتلكم 8السوري اللي بدو يهجر سوري تاني على بيروت لأنو مسيحي ما بيطلعله يحكي عن وطن ولا عن ثورة، والسوري اللي بدو يقتل سوري تاني لأنو علوي ما بيطلعله يحكي عن وطن. بس تبطلوا الرومانسية الحالمة تبعكم، والعالم المثالي اللي متصورينه، وتصيروا تشوفوا بقية الناس على انهم سوريين متلكم، وبيطلعلهم يكون عندهم رأيهم الخاص ولو اختلف عن رأيكم (سواءً بالدين ولا بالسياسة ولا بأي شي) منبقى منحكي بالوطن. من هون لوقتها ما فينا نقول غير (كاسك يا وطن).
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:05:21
الرومانسية تقتلكم 7لك عمي، اللي همو الوطن، ما بيسأل على سني وشيعي، مسلم ومسيحي، مؤمن وكافر، ما حدا معو توكيل من رب العالمين يحاسب البشر، المفروض يكون في قانون يحاسب الكل (وهذا خطأ الدولة)، لما كل الناس بتتحاسب عالقانون المدني، ما بيعود حدا بيسترجي يتعامل مع البشر على طوائفهم أو أعراقهم، بس للأسف عنا الناس لسا مو جاهزين لكلمة وطن أصلاً. الوطن مانو كلمة بجواز السفر تعرف عن مسقط رأسك، الوطن انتماء، السوري اللي ما بتهمه فلسطين ما بيطلعله يقول وطن، والفلسطيني اللي بيشارك بخراب سورية ما بيطلعله يحكي عن وطن.
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:04:46
الرومانسية تقتلكم 6وبيتناسى الشعارات الطائفية تبع ثورته المباركة "على بيروت وعالتابوت". وبعدين بيقلك منطق رياضي صرف، وين كان منطقك الرياضي الصرف لما كان غالبية سكان حلب من الشيعة، وصدرت الفتوى العثمانية بأحلية دم الشيعة وكانت النتيجة مذبحة لأكثر من ثمانين ألف شيعي في حلب (في ذلك الوقت)، والبقية ممن كانوا في حلب هربوا إلى نبل والفوعة واللاذقية وحمص، أو أعلنوا أنهم أصبحوا من السنة هرباً من القتل.. هي طبعاً مذبحة الشيعة في حلب داخل سورية، ما حكينا عن المذابح خارج سورية باعتبارها خارج الموضوع.
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:03:58
الرومانسية تقتلكم 5وشو كانت نتيجة الصلح؟ جيش المسلمين أخذ نصف محتويات المدينة من كنائس ومنازل وأموال، وفرضوا الجزية فوقها على كل شخص دينار، أخذوا سبع كنائس من أصل 14، واقتسموا كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان مع اللي بقيوا على مسيحيتهم من أهل دمشق، تركولهم نصفها يصلوا فيه وجعلوا النصف الآخر مسجد. وبعد الأكثرية والأقلية، بيرجع حدا بيقلك "آل سلول" تعبير طائفي، مع انو لا يستخدم من قبل الشيعة، ولا يستخدم لوصف السنة، كل قومي عربي بيستخدمه ليحكي عن "آل سعود" بالتحديد، بس اللي فيه مسلة بتنخزه.
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:03:30
الرومانسية تقتلكم 4بيحاكيك عن فتح دمشق بالسلم والإذعان والاستسلام، الطبيعي لما سكان المدينة يجيهم جيش تعداده بين 36 و46 ألف (بهداك الوقت) يحاصر المدينة لمدة سبعين يوم عالأقل (في روايات بتقول 6 أشهر) بعد ما أخذوا كنائسها وغوطتها بالغصب، الأكيد بدهم يسلموه ياها، لأنو بالنهاية المقاومة بتكون بالجزء العسكري فقط، مو بكل سكان المدينة، طبعاً البلاذري يؤكد أن أبو عبيدة دخل المدينة عنوة من باب الجابية، بينما الطبري يؤكد أن خالد بن الوليد اقتحم المدينة وارتعبت الناس وفتحوا الأبواب لأبي عبيدة وبقية الفرق وعرضوا عليه الصلح.
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:02:39
الرومانسية تقتلكم 3واللي بيقلك أهل السنة والجماعة أمة وليست طائفة وعم يحكيلي على فتوحات الأندلس ونشروا فيها العلم والثقافة، نسيان لك ابني مين اللي فتح الأندلس؟؟ عبد الرحمن الداخل بتعرف ليش راح عالأندلس؟ لأنو العباسيين لما انقلبوا على الأمويين (الاثنين من نفس الطائفة) ذبحوهم عن آخرهم، ونبشوا قبورهم وأحرقوا العظام التي وجدوها في القبور، وتقلي العلم والثقافة؟ وهرب الزلمة عبر أفريقيا للأراضي الإسبانية. ولعب بالطرابيش لحتى شبع لحد ما أسس دولة سماها دولة الأمويين في الأندلس.
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:02:10
الرومانسية تقتلكم 2واللي قاعد عم يحكيلي عن الفسيفساء الجميلة من جهة، وبيحاكيني عالأكثرية والأقلية من جهة ثانية، أكثرية مين وأقلية مين ولك ابني؟ إذا السنة أكثرية يعني متلهم متل الشيشان مثلاً، شو رأيك نجبلك كم شيشاني يحكموا البلد؟ عالأقل بيكونوا متلهم متل الـ(أكثرية تبعك)؟ واللي بيحاكيك على التعدد (الإثني والعرقي والمذهبي)، مانك عرفان الفرق بين الإثني والعرقي (هنن نفس الشي بالمناسبة)
-سوريا
أبو مجد2016-06-26 16:00:38
الرومانسية تقتلكم 1رومانسيتكم وأحلامكم تقتلكم قبل أي شيء آخر. اللي مسميلي ياها ثورة ضد الظلم، ومفكر حالو سبارتاكوس وعم يحرر العبيد، أو مفكر حالو ماو تسي تونغ (لا تواخذوني، ما لقيت بالتاريخ الإسلامي مرجع عن الثورات غير ثورة الحسين ونهايتها بكربلاء، لأن الحاكم في التاريخ الإسلامي يحكم بأمر الله على قولة عثمان بن عفان لما طلبوا منه يترك الخلافة "لا أخلع ثوباً سربلنيه الله").
-سوريا
Mr.HG2016-06-26 12:44:22
مفهوم الامة عند الثوار!!بالدرجة الاولى الامة تعني الاسلام و الاسلام يعني السنا دون غيرهم!.. يعني الشيعي و الدرزي و العلوي و السمعولي و الملحد و المسيحي و اليهودي وووالخ ما محسوبين من تلك الامة التي باتت بطريقها الى الزوال! .شوفو على هيك امة بدها تصنع الحضارة الانسانية و التقدم و صناعة مجتمع مدني متحضر! ثم و بكل وقاحة يفتخرون بغزواهم و احتلالهم للدول الاوربية التي دخلو عليها بحد السيف و سفك الدماء! تاريخهم معروف و مليئ بالغدر و الخيانة و سفك الدماء.هنيئا لكم بهيك امة و لكن لا تفرضوها علينا بحد السيف ايضا .!
-سوريا
ابوعلي الاصلي2016-06-26 09:58:48
سرقت الانتفاضه الرائعه3(روسيا وايران وذراعها في لبنان)كافه انواع الدعم العسكري والسياسي والاعلامي.والحقيقه ان هذه القوى كانت صادقه بدعمها لمن هو من طينتها.ولم تتوقف عن هذا الدعم.اما الدعم في المعسكر الاخر كان خجولا ومشروطا ومتواطأ والابماذا نفسر.عدم فرض نظام منع الطيران اوتحقيق مناطق امنه للشعب المسكين او ياسيدي التدخل بقوه لايقاف اله التدمير المخيفه (الطيران)الذي سبب اكثر من 50% من هجره السوريين الى الخارج. تعقيدات المساله السوريه اصبح الكلام فيها غير مجدي.
-أستراليا
ابو علي الاصلي2016-06-26 09:57:57
سرقت الانتفاضه الرائعه3كثيرممن دعم الانتفاضه بقلبه وبيده وبنفسه انفضو من حول مايختلف على اسم (الثوره).لانهم لم يتوقعواان يقف العالم المتحضر متفرجا على عصابه متوحشه تمرست بالبطش والساديه تفترس شعبا باكمله تاره باسم محاربه الارهاب وتاره باسم محاربه التامروتاره باسم المقاومه والممانعه.والا هل يمكن في عصرالانترنت والفضائيات ان تتحول احلام الحريه وانتهاء القمع وتسلط مجموعه مجرمين بمصائر ملايين البشر لاكثر من خمسين عاما.بينما في المقلب الاخر وقف داعمو النظام (وهم من طينته بطبيعه الحال)
-سوريا
ابو علي الاصلي2016-06-26 09:31:58
سرقت الانتفاضه الرائعه2وتاره من قطر وتاره من تركيا....علما ان الاخبرتين هما نفسهما الدولتين اللتان فتقنا النظام وادخلهمافي حلق السوريين. 3.نجح اللانظام بشيطنه الثوره(او الانتفاضه)باسلمتها ونسبتها الى التشدد والارهاب ولو كاانت بدايتها كذلك لماقام الكثير من الفنانين الميسورين الشرفاء بدعم توجهات المنتفضين كمكسيم خليل وجمال وفدوى سليمان(العلويين)واصاله ويارا صبري ومي اسكاف والقائمه تطول.... 4- مااستغربه الى اليوم هذا النفس الطويل للمدافعين عن النظام امثال HG.نحن كلنا مع معاني الانتفاضه الاولى ولكننا ضد
-سوريا
ابو علي الاصلي2016-06-26 09:31:08
سرقت الانتفاضه الرائعه 1اعلم ان الكلام لم يعد مفيدا وان انتفاضه الشعب سرقت من قبل عصابه الاسد ولمن نذكر ببعض المواضيع. 1.انتفاضه الشعب السوري التي بدأت باجمل الصور الانسانيه لايضرها ان سميت ثوره او اي اسم اخر.فهي من اجمل حركات التاريخ ضد الظلم الراسخ.وقد قام بها الدكتور والمهندس والعامل.المسلم والمسيحي حتى العلوي والسني وعذرا للتسميات الا انه الواقع. 2.وقف اشرس نظام بالتاريخ بوجه هذه الانتفاضه بالطريقه الشيطانيه المعروفه لدى الانظمه المتوحشه.وهي شيطنه الانتفاضه تاره انهامدعومه من امريكا وتاره اسرائيل
-سوريا
Mr.HG2016-06-26 03:00:17
فورة بيت ابو جهل و المتصهينين!اضحكني ذاك الذي يقول اني علماني و اتكلم باللغة طائفية بكوني اقول ال سلول!! ههههه حقه الطبيعي ان ينزعج من نلك التسميات التي تسيئ لسمعة اسياده البدو ال سلول!! شوفو مين عم يحكي عن الطائفية و ما في وتر طائفي مذهبي ديني و الا ما لعبوا عليه تحت اسم ثورة و حرية حتى صارت اكبر وكر ارهابي طائفي عنصري في العالم! لم تبقى وسخة في العالم الشرقي و الغربي و الا ما جلبوها الى سوريا باسم الجهاد الاسلامي الارهابي العنصري! ثم يتهمون الاخرين بالطائفية!!و صدقا و شرفا ان الدعس عليهم بات هو واجب انساني!
-سوريا
وسيم2016-06-25 13:16:45
نظره واقعيهمن المبادئ الأساسية للمناقشة هي ان تبنى على وقائع و ليس كلام فارغ و شتائم. القائل ان الثوره جاءت ضد طائفه كاذب لان اول ما قيل في هذه الثوره الشعب السوري واحد الى ان اثبتت بعض الطوائف حقد دفين لم يفهمه الشرفاء من السوريين الى هذه اللحظه. الذي يتحدث عن الطائفيه ليراجع حرب تموز و كيف فتح اهل سوريا الاصلاء لانجاس حزب الله بيوتهم ليكافئو بعدها الاحسان بالخيانه. الذي يدافع عن الأسد اساله ما هي إنجازات سيادته؟ حرب باع فيها الجولان ليكافئ بالرئاسه ام أموال نفط منهوبه ام سد منهار ام جيش يقتل شعبه
سوريا
قارئ متابع 2016-06-24 19:29:05
ما عندكم مواضيع أفضل ؟ شو صاير لسيريا نيوز بهالايايا ليتك قرأت جيدا عن تعريف المجتمعات قبل أن تُنظّر علينا . فالمجتمع له تعاريف متعددة وغير محصورة بالتعريف الذي نقلتهُ . وأنت تخلط بين مفهوم المجتمع وبين المفاهيم الاجتماعية. في سورية هناك مجتمع ولكن هناك مفاهيم اجتماعية متعددة. وحتى في أمريكا وأوروبا فهذا موجود. والتناقضات موجودة بين كل مجتمعات العالم وفي كل دول العالم ولا يمكن أن تجد مجتمعا وكأنه مسطرة واحدة. وفي كل مجتمع هناك مجتمع أو شريحة أو فئة المثقفين والأميين والحرفيين والنساء والرجال ، والعمال والكادحين والأثرياء،ولكل فئة مفاهيمها
-سوريا
سوري هارب من بطش الأقلية2016-06-24 18:03:02
أهل التقية و العلمانية المسخرةالسيد Mr.HG يدعي بأنه علماني و لكنه يستخدم تعابير طائفية مثل "آل سلول" وغيرها من التعابير الطائفية المقيتة و التي يستخدمها الشيعة ليعبروا عن أهل السنة و لا يفترض به لو كان علمانياً كما يدعي أن يستخدمها، كما أنه يحاول أن يدعي الموضوعية بالنص و لكن فحوى و روح كلامه تعطي تعميماً أعمى بأن الأكثرية من أهل سوريا (مدعومين بالمطلق من بدو ووو) هم طائفيين متزمتين دينياً يريدون ذبح الأفلية مع أن الأقلية لو قسنا جرائمهم نسبة لعددهم لوجدت و بمنطق رياضي صرف أن الأقلية أكثر إجراماً و تطرفاً.
-سوريا
Mr.HG2016-06-23 19:02:08
السوري الحرهنئيا لك بهيك امة!! بس ما تعزو و تحتلو و تفرضو هيك امة بالية على الاخرين!! اوربا خربت و توسخت بسببكم و اسا عم تفتخر بهيك امة!!
-سوريا
سلام 2016-06-23 14:37:15
جوهر الخلافرغم أن المقال بدأ بالخلافات الاجتماعية ثم قلب الكلام على الثورة ؟؟ هلاء الخلافات الاجتماعية لاتؤثر في المجتمع وهي سطحية لكن ما حصل للمجتمع السوري من تمييز طائفي منذ استلاء حافظ على السلطة وتمييزه للنصيرين عن باقي الشعب السوري ومن بعده ابنه الذي استولى على السلطة دون وجه حق بمساندة الغرب وخدمة لمصالح اسرائيل ؟؟هنا بدا التخلخل في النسيج الاجتماعي السوري خاصة تصرفات النصيريين الهمجية في حروبهم ضد الشعب السوري وارتكابهم لمجازكثيرة وقتل المعتقلين دون محاكمة جعلهم بنظر الشعب فئة محتلة وغاصبة
-سوريا
عبدو2016-06-23 13:48:30
كل الدول هيكالمانيا نفس الشي بالبايرن نفسو في اختلافات بين الفرنكن و البايرن علما انهم مقاطعة وحده الساكسن بتمسخرو ع الشفابن بشتوتجرت و كل الالمان بيعملو نكت عن الفريزن بالشمال متل النكت عن حمص و في مقاطعات بتحاول تستقل ع راسها البايرن و بفرنسا و اسبانيا نفس الشي و هي طبيعة بشريه و المشكله هي ليست الاسلام بل من ينصبون نفسهم لحمايه الاسلام و يدعون انهم اهل الجماعة ايام الاندلس كان العود و الغناء مسموح المتأسلمون الجدد متل النازييون الجدد هدول بيحلقو الراس و هدول الشارب و العقاب والدم هو الشعار
-النمسا
باسل2016-06-22 16:22:42
ثورة رجعية 2إلى الآن للأسف هناك من يعتقد بأن كل ما يحصل في سوريا هو حرية . الأغلبية في الغرب اعترفت بفشل مخطط الغرب ولكن للأسف الثمن كان تدمير البلد. إن من لا يرى أبعد من أنفه سيحفظ بهذه العقلية ولن يقبل بنظرية المؤامرة . كما قال أحد المعلقين وبشكل جيد لو أن لهذه الثورة قاعدة لإسقاط النظام وحافظ على البلد ولكن للأسف هي كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما كان يحكى من 5 سنين لا يعد ينطبق على واقع اليوم ولكنهم يعلمون أن لا سبيل الرجعة فها هم يستمرون بتدمير البلد
-سوريا
باسل2016-06-22 16:11:36
ثورة رجعيةتذكرني ثورتكم بثورة طالبان في أفغانستان ضد الروس. سوريا قبل كل شيء للجميع واذا رجعتم للتاريخ لعرفتم من هم أصل الحضارة بسوريا. قبل الهجومية البربري الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد كانت حضارات سوريا تغزو العالم والآن تتهم البعث بما وصلنا إليه. بكل بساطة سبب تخلفنا ولحد في هذا البلد هو الدين والانقسام فبعد الحرب العالمية الأولى خلقت حدود وقسم أوطان ونما الفكر الإسلامي المتطرف والإيجابية لحكم البعث كانت سحق هذا الفكر المتطرف ومنعه من الصعود منذ الثمانينات
-سوريا
Mr.HG2016-06-21 19:27:33
احرار اخر زمن!!ممثل الجيش السوري الحر كان في مؤتمر المناعة القومية الإسرائيلي "هرتسليا " سأله المذيع هل ضاقت بكم الأرض بما رحبت لتطرقوا ابواب إسرائيل ؟! .اعرفتم من من هم الثوار و احرار اخر زمن يا سادة؟؟ عندما نقول عنهم خونة ليس عن عبث او انها اتهامات باطلة.و عندما نقول عنهم انها ليس ثورة ايضا ليس عن عبث.و عندما نقول انها فورة المتامرين على سوريا و شعبها ليس عن عبث ايضا.و عندما نقول فورة الطائفين و الارهابين وقطاعي الطرق فهذه حقيقة و باتت مكشوفة للصعيرو الكبير في سوريا!! اعرفتهم من هم الثوار و احرار اخر؟
-سوريا
Mr.HG2016-06-21 18:44:11
ثورة الغارقين بالطائفية و العنصرية!!ما بعرف كيف البعض سمو نفسهم تسميات بعيدة كل البعد عن ثقافة الثورة و مبدأ الحرية و الديمقراطية. .مثلا سوري حر وما في على لسانه الى السنا و الاسلام و المسلمين؟؟ ! كيف انسان حر و عم يقول الاكثرية لازم تحكم؟ يعني لا داعي لصناديق الاقتراع!! الانسان الحر ما بتكلم بهذه اللغة الطائفية و العنصرية. الم اقل لكم ما في ثورة و هم ابعد الناس عن مفاهيم الثورة و الحرية؟!.ثم في العراق على ايام الدكتاتور الراحل صدام حسين,كان يحكم العراق مع ان الشيعا هم الاكثرية .فلازم يكون الحاكم شيعي اذن؟!
-سوريا
السوري الحر 2016-06-21 12:47:09
أهل السنة والجماعة هم أمة وليس طائفةفتح دمشق اللهم أرضى عنهم سيدنا خالد أبن الوليد سيف الله المسلول وأبو عبيدة أبن الجراح وللعلم دمشق لها سبعة أبواب ولا تزال موجودة الى الأن باب السلام والجابية و توما و سريجةو كيسان وشرقي وللعلم أيضا أن الأبواب كلها فتحت بالسلم والاذعان والأستسلام الا باب واحد فتح بالحرب أتدرون أي باب هو انه باب توما والذي لا يزال يقطنه الى الأن الأقلية المسيحية و قوانين الحرب المنتصر فيها فهوالذي يحق له مالا يحق لغيره ولو كان لدى المسلمون حب للسيطرة والدم لرأيت باب توما الآن كله مسلمون ودمتم سالمين
-سوريا
السوري الحر 2016-06-21 12:38:01
أهل السنة والجماعة هم أمة وليس طائفةليس أول ولا آخر مثال عن سماحة أهل السنة والجماعة في أحتواء الأخر وأغاثة الملهوف ( الأناء الكبير يحتوي الأناء الصغير ) فأهل السنة والجماعة في سوريا هم من حافظ على الفسيفساء السورية والتعدد الأثني والعرقي والمذهبي في سوريا وسأضرب لكم مثلا الأندلس فتحها المسلمون ونشروا فيها العلم والثقافة والفنون والعمران ثم شاء الله أن يستعيدها الأوروبيون الحاقدين فعملوا المجازر وشردوا كل الطوائف المختلفة عنهم فشردوا المسلمون واليهود ألى مراكش ( المغرب الأن ) كما لا بد أن أشير كيف فتح المسلمون دمشق
-سوريا
السوري الحر 2016-06-21 12:28:52
أهل السنة والجماعة هم أمة وليس طائفةأهل السنة والجماعة في سوريا هم أمة في بلد يعيش فيه أقليات طائفية ومذهبية ولو قرأنا التاريخ لوجدنا أن الاكثرية في أي مجتمع هي المسيطرة على كل شيء ولا تعطي للأقليات والطوائف الصغيرة أي شيء وأهل السنة والجماعة بسوريا هم أمة احتوت كل الأقليات والطوائف والمذاهب التي تعيش الان بسوريا فلو كان لدى السنة أي أفكار أستئصالية أو أبادة جماعية لما شاهدت في سوريا الأن أي أقلية لها وجود فكيف لأقلية أن تحكم الأكثرية لقد احتوت سوريا على مر العصور والأزمان كل من أستنجد بها والأرمن والشيشان ليس أول
-سوريا
Mr.HG2016-06-21 02:06:07
اما انت يا فسيفسائياخر همك حرية الشعب!عقدتك وعقدة الكثيرن من امثالك في ثورتك ليس مع الحاكم سواء كان دكتاتوري ام ديمقراطي, انما مع الطائفة و الدين!!لم يقللقكم و يشغل بالكم الا التشيع الصفوي الايراني.لذلك معظم الذين حملوا السلاح في سوريا و اتوا من كل اصقاع الارض الى سوريا ليس لاجل الحرية اوحرية الشعب السوري انما لمنع التشيع في سوريا.يعني قضيتكم قضية تافهة جدا لا تتعلق لابحرية ولا حتى بكرامة.الدين ثم الدين هذه هي قضيتكم الاساسية مع النظام بكونه له علاقات قوية مع ايران! لقا حاج تغطوا طائفيتكم وعنصريتكم تحت اسم ثورة!!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-21 02:05:23
ابن العظمة.صرلكم خمس سنين عم تفجرووتسرقو و تقتلو الابرياء في سوريا تحت اسم ثورة و حرية! لو كانت فعلا ثورة شعب سوري حقيقي لما بقى الاسد حتى الان و لكان سقط خلال بضعة اشهر لا اكثر و لكن جميع السورين يعرفون تلك الحقيقة ان جميع المقاتلين او المجاهدين اذا صح التعبير لانهم اتو جميعهم الى سوريا باسم الجهاد الاسلامي الارهابي هم من دول عربية و اجنبية مختلفة و جميعهم مسلمين من الفئات المتطرفة!.فاي ثورة بشكل عام بكون فيها المقاتلين من جميع شرائح المجتمع من مختلف الاديان و الاطياف و الثقافات الا في ثورتك ما فيها الا المسلمين المتطرفين!!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-21 01:38:35
صدقت يا سومر!طلعت اخر همهم الحرية و الديمقراطية..كيف سنثق بثورة معظمهم يذبحون بداعي الشرف؟ كيف سنثق بثورة و معظم مؤيدهم هم خليجين و بدو و ما زالت المرأة عندهم عبارة سلعة رخيصة تباع و تشترى ؟ كيف سنثق بثورة و من صنع لهم هذه الثورة هم مناكثر الاعداء لسوريا و للدول العربية؟كيف سنثق بثورة يمولها بالمال و السلاح هم من اكبر طواغيت و سفاحين في العالم ؟ كيف سنثق بثورة تعتقل و تغتال و تخطف و تقتل الابرياء؟نحن امام حرب حقيقي لمواجهة المجرمين و قطاعي الطرق و الخونة.هذه هي ثورتهم بحسب مقايسهم هم !
-سوريا
rami2016-06-20 19:25:02
لا يمكنلا يمكن العيش المشترك بوجود بعض السنه الطائفيين و الداعشيين الذين يعتبرون ان طائفتهم منزله من السماء و الباقي يجب قتلهم...جميع مكونات الشعب تعيش بسلام (المسيحيين مع الكرائ و الدروز و العلويين) ماعادا دواعش بعض السنه
-سوريا
Mr.HG2016-06-20 07:46:42
صباحو.تكملةالثورة لازم تكون على مقياس اسيادك ال سلول و ليس على مقياسك انت يا هذا..لان امراء و ملوك الخليج هم اللذين نفقوا المليارات الدولارت على ثورتك البغيضة مو لحتى تجي تعملي ديمقراطي على مقايسك انت,رح تكون على مقايسهم هم!.يعني الطفل الصغير بيعرف هاد الشي! يا اما انتم خفيفي العقول او انكم عم تستخفو بعقول الاخرين.انتم وهمتم انفسكم على انها ثورة و بالحقيقة ما في اي ثورة. الثورات خلقت للاحرار و المثقفين و الواعين و ليس لتلاميذ ال سلول!! الحرية وقت سمعت بالثورة السورية هربت و انتحرت!هههههه
-سوريا
Mr.HG2016-06-20 03:58:22
فيسوكمن بداية هذه الحملة البربرية الارهابية في سوريا .ما في مرة و مستحيل! اعطين رأيي الشخصي عن الثورة!! و الا ما تعرضت لجميع انواع الاهانات و المسبات و حتى وصل الامر معاهم مسبة الطائفة او الدين! معن اني انا انسان لا ديني .علماني و لكن عيب! .حتى بعض الصفحات الكبيرة عملو لي بلوك متل ذاك الصحفي القاسم.يعني منفهم انو المتعلم و الامي و الجاهل و المتدين بهي الثورة ما عندهم ثقافة عن مفهوم الثورة و الحرية و احترام الرأي الاخر!.فالناس صارت مشكلتها مع هيك عقول عفنة مو بكونها معارضة للنظام,لانها عفنة!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-20 03:33:19
الثورة مبدأمن يتلقى جميع الدعم من اكبر طواغيت و سفاحين في العالم و هم امراء و ملوك الخليج.لا يحق له ان يتكلم عن ثورة و حرية و عدالة..من يستقوى بجماعات النصرة و مرة باحرار الشام و جميعهم من القاعدة .لا يحق له ان يلفظ على لسانه كلمة ثورة او حرية او عدالة!.من يعالج جراحه في مشافي بني صهيون و يصفق و يهلل لهم لا يحق له ان يتكلم عن ثورة و عن وطن!. هذه الثورة التي تريدونها على مقايسكم انتم و هذه لن تمت لاي ثورة بصلة !! سوريا الان هي اخطر دول في العالم بحسب احصائيات بعض المنظمات الدولية .بفضل ثورتكم!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-20 03:32:41
مو كل واحد ما عارضكم تقولو عنه شبيح 2او معلمك الاسد و مرة عبيد و مرة اولاد متعة و مرة.و القائمة تطول . عيب! فهذا لايدل الا على انكم انتم اخر الناس من يحق لهم ليتكلمو عن ثورة!.الثورة ثقافة و حوار متمدن و محبة و تسامح و ليس طائفية و عنصرية و عبوات ناسفة! الثورة لاسقاط العقول البالية قبل ما تكون ثورة لاسقاط الحاكم!.من هم ثوراكم على ارض الواقع ؟؟جميعهم تقريبا و لا يحوز التعميم هم ناس جهلة ,مجرمين ,امين غارقين بالطائفية و العنصرية!,ثم من الذي يدعم ثورتكم بالمال و السلاح؟!هل هم ديمقراطين و لديهم نظام برلماني حر؟!يا رجل هم اكبر طواغيت!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-20 02:40:41
مو على مقايسي بدي الثورة يا مستر!1الثورة لها موصفات و من خلال تلك الموصفات نستطيع ان نحدد معنى الثورة و اذا كانت ثورة اما لا!.انا اثق بالشعوب الاوربية و لم اثق باي انسان عربي او مسلم و خصوصا الفورجي!.انا اعيش في الغرب و عشت في الغرب اكثر ما عشت في سوريا و عشت بين تلك الشعوب الحرة و اسمع جميع اراءهم عن ثورتك المقيطة و جميعهم يقولون بالحرف الواحد من حق الشعوب ان تثورة من اجل الحرية و العدالة الخ و لكن الاحداث في سوريا لا تمت لاي ثورة من الثورات بصلة و هذا ارهاب..! بعدين مو كل واحد بعارضكم تقولو عنه شبيح و معلمك الاسد الخ!
-سوريا
مغترب2016-06-19 00:45:35
لاشئ غريبلايوجد مجتمع موحد في اي دوله بالعالم! انظر الى دول أوربا وأمريكا . المجتمع السوري اقرب من بعضه اكثر بكتير من المجتمعات الاخرى. عندما يلتقي السوري بسوري اخر في بلاد الغربه، يشعر بارتباط عميق بغط النظر عن مكان المنشء. المشكلة تنبذ بلالقوانين التي لاتعطي المساواه او الفرص للجميع. الاندماج وحرية التنقل هما الضمان الى مجتمع موحد. أنا متفاءل بلالمستقبل!
سوريا
برهان من دمشق 2016-06-18 12:30:31
الى المستر الرفيق hgلساتو الرفيق Mr. HG متعقد من كلمة ثورة ، الثورة بمفهومه يجب ان تكون على مقياسه او مقياس معلمه الاسد او ثورة متل ثوار مسلسل باب الحارة ، هو لم يفهم ان الثورة ليس من الضروري ان تنتصر عسكريا ، بل ان تفرض مفاهيم جديدة و تغير مفاهيم جذرية بالمجتمع و هاهي التغييرات قد حصلت و يلمسها كل سوري و النقاش على هذا الموقع هو جزء من هذا التغيير و هو مثال ساطع
-سوريا
ابن العظمة2016-06-18 00:21:37
عاشت سورية و يسقط الاسدسورية ارضا و شعبا و تاريخا و حضارة كانت كذلك الى ما قبل الوحدة و البعث و حافظ الاسد و من بعده ابنه الذين قدما اكبر خدمة لاسرائيل بتدمير سورية تدريجيا الى ان وصلت على ما هي عليه الآن او حتى قبل الثورة
سوريا
JALAL 2016-06-17 11:26:06
الفسيفساء السورية 3والمؤيديين هو أقتلاع هذا النظام البائد من جذوره والعمل معا من أجل أعادة رسم لوحة فسيفساء سورية جميلة زاهية بالتعاون بين كل هذه المكونات المذكورة السابقة أعلاه أذا كنتم تحلمون بسوريتكم القديمة ولوحتكم القديمة والمعروضة في جميع متاحف العالم نقطة أنتهى .
بريطانيا
JALAL 2016-06-17 11:24:36
الفسيفساء السورية 2فحاول تدمير هذه اللوحة الجميلة الزاهية بجميع الطرق الخبيثة وعمل وفق نظرية المحتل // فرق تسد // فأخذ على عمل المشاكل والعداوات بين الشعب الواحد فمثلا في المنطقة الجنوبية أختلق المشاكل بين البدو والدروز وفي المنطقة الشمالية والشرقية عمل على خلق المشاكل بين العرب والأكراد وفي بقية المناطق الوسطى والساحلية خلق المشاكل بين العرب السنة والعلويين لذلك هذا النظام البائد هو سبب كل مشاكل سورية خلال ٥٠ سنة الأخيرة والحل الوحيد أيها السوريين المعارضيين
بريطانيا
JALAL 2016-06-17 11:17:18
الفسيفساء السورية 1كانت سورية عبارة عن لوحة فسيفسائية رائعة الجمال والمكونات هذه اللوحة كانت الوانها الزاهية العربية والكردية والدرزية والتركمانية والعلوية والأسماعيلية والشركسية والأشورية والأرمنية واليزيدية والمسيحية والمسلمة بشقيها الشيعية والسنية وكانوا جميعا يعيشون تحت سقف واحد ولوحة واحدة أسمها سورية وعندما حاول المحتل الفرنسي اللعب بهذه اللوحة الجميلة وخلط أوراقها وتخريب ألوانها وقف المسيحي على منبر الجامع الأموي وأعلن أسلامه في وجه المحتل ولكن عندما وصل عائلة الأسد الى الحكم فحاول
بريطانيا
سومر2016-06-17 10:06:25
البسطار هو الحلالشعوب العربية لا تحكم إلا بالبوط العسكري , ياللي بلشو بدهن حرية طلعت الحرية اخر همن , بدن يحكمو و يبيدوا بقية الأعراق و الطوائف.
-سوريا
مظلوم بلا وطن 2016-06-16 21:31:46
التعدديةيا اخ احمد علينا ان نعترف بان عقولنا لا تقبل التعددية "اما انا او الطوفان " ثراء الامم باختلاف اعراقها و معتقداتها والتنوع ثروة المجتمعات وقد خلقت لأمم شعوب وقبائل واعراق و الوان وكلها عاشت تحت مظلة بناء المجتمع المدني المتطور اما نحن العربان فقد عشنا تحت عباءة رجال الدين العفنة ولم نستطع ان نخرج منها الى نور الحياة حطمنا كل جسور التطور بناء على الفتاوى البالية لرجال الدين و التزاوج القذر بين السلطة الدينية والدنيوية فوصلنا الى ما وصلنا اليه من دمار وخراب
-سوريا
سيريانا الدمشقي2016-06-16 18:23:32
اقرأوا اعمدة الحكمة السبعةربما تجمعنا الارض السورية ولكننا كشعوب لم ولن نجتمع ابدا. محاولات البعث لصهر الجميع ضمن بوتقة العروبة فشلت ومحاولات البعض صهرنا ضمن بوتقة الاسلام ستفشل وبين الفشلين ملايين الضحايا و انهار الدم. الحل هو العودة الى سوريتنا التي تجمعنا مسلمين ومسيحيين ولا دينيين عربا و اكراد وتركمان و ارمن فالقومية السورية هي الاطار الجامع للفسيفساء السورية وليس العروبة والاسلام
-سوريا
Mr.HG2016-06-16 02:46:25
صرنا بحرب عالمية ثالثة تقريباو اسا عم تقول ثورة!! احترموا عقول الناس .هذه الاحداث في سوريا كشفت حقيقة الكثيرين اخر همهم هو بناء مجتمع واحد.هاد بدو دولة اسلامية ارهابية.و التاني بدو دولة كردية.و الثالث بدو دولة الخلافة و الرابع بدو دولة ليبرالية صهيونية و الخامس بدو دولة شيعية .و اسا عم تقول ثورة و مجتمع!. و بصح الا قانون مدني علماني لا ديني بخضع له الجميع! بس وين هاد القانون و وين الدولة ؟؟ منتظر الثورة لحتى تتنصر و تعملو دولة مدنية علمانية؟يللي عم يدعمو ثورتك بالمال والسلاح هم شيوخ و اسياد الارهاب في العالم!!
-سوريا
Mr.HG2016-06-16 02:10:00
نقطة!وصلت بقراءة المقال لعد جملة (لكن لو عدنا للأشهر الأولى للثورة السورية )و وقفت عن تكميلة المقال ! شفو التناقض بقلب المقال .المستر الكاتب يتكلم عن مجتمع و معنى المجتمع و فجأة صار بثورة الدواعش و النصرة و القاعدة و الاكراد و الجماعات المتطرفة من سوريا و من لف لفهم و هم اخر الناس الذين يهمهم المجتمع و توحيد المجتمع السوري! يعني يللي مو عم يفكر بدولة او بامارة اسلامية ارهابية بكون عم يفكر بدولة كردية فما بعرف كيف طلعت معاه كلمة ثورة و من وين جاب الثورة و ايمت كان في سوريا ثورة؟!!
-سوريا
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