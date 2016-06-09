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سامر 2016-06-09 20:57:41
يا حسرة من القلبعلى ايام الفساد تجاه هالخراب الاسلامي. مناهض و جلال، انتو وين و البلاد وين....قال فساد قال...يامحلا فساد القذافي و مبارك و صالح و بن علي و الأسد تجاه هالخراب...يامحلا.
-سوريا
Mr.HG2016-06-08 08:51:24
العبيدصاروا الدواعش و من لف لفهم بيعرفو شو يعني عبيد, و كأنهم هم و اسيادهم البدو حكام و شيوخ الخليج برابرة التاريخ طول عمرهم عايشين معززين و مكرمين و يأخذون اي قرار من انفسهم هم, و هم بالحقيقة هم العبيد.عبيد امريكا و بريطانيا و بني صهيون من جيهة و عبد عند كل شيخ ملتحي مسلم مقمل!. روح راجع تاريخك و تاريخ اسلامك و سوف تجد انكم انتم منشأ و مصدر العبودية!.لم اشعر بنفسي انسان حر طليق الا عندما تبرأت من الاسلام و المسلمين!.عبيد!
-سوريا
Mr.HG2016-06-08 02:06:55
الفسادالدول العربية تعد من اول دول العالم في الفساد .يعني شغلة معروفة و كل العالم بتعرفها الا الناس الغير محترمين و بعمرهن ما رح يصيرو بمستوى البشر بفكرو انو الفساد موجود عند النظام السوري وبس! .على كل حال هذا حال جميع الانظمة العربية و الف كلمة فاسد و مرتشي و لا كلمة طائفي عنصري حقود غير محترم!!
-سوريا
خالد سليمان2016-06-06 09:54:39
سوريا كانت جنةعام 2010 سوريا كانت جنة بل كانت في مناطق كالزبداني - بلودان - .... أفضل من دبي وبعد هذه الثورة صرنا شعب طائفي وبلد مفلس
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-06-05 21:43:28
فقط العبيد يقبلون بحكم النهب والسلب3-(1,800,000,000)وهي لوحدها تكفي لتمويل الحكومة السورية لسنوات ، هذا عوضا عن الملايين المحجوزة باسم زوجته وإخوته وخاله محمود مخلوف وأبنائه ، اخته "الفقيرة" التي حجز لها فقط 300 مليون دولار وكلهم خسروا الدعاوي ضد سويسرا امام المحكمة الأوربية ، ان ال الاسد ومخلوف نهبوكم أيها السوريون موالاة ومعارضة ، ومن يوالي هؤلاء المفياويين بعد ان قتلوا خونه وهدموا بيوته لمواصلة النهب والسلب الله لايردوا وليبقى عبدا ذليلا ، اما الأحرار فلن يقبلوا مطلقا هكذا مافيا لنحكمهم
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-06-05 21:40:03
2-مع العلم ان الليرة ستنخفض لفقدان الدولةكل مقوماتها الاقتصادية،وانزلاقها الى الدولة التشبيحية المخلوفية المفلسة والتي ليس لها هدف الدولة المسئولة بل الاستمرار في نهب الشعب والاستيلاء على ثرواته . ان هذا النظام المافياوي الموازي للروسي البوتيني والملالي المذهبي المتخلف هو نظام فاسد بكل خلاياه من راْسه الى قدميه، وخاصةاذا عرفنا ان الاسد الوريث مع رجل أعماله المخلوفي وبقية الحرمية وظفوا الملايين في باناما ، وان الدولة السويسرية رسميا أبلغت في 2011 عن حجز امواله هو فقط بمقدارمليار وثمانمائة الف مليون دولار
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-06-05 21:37:13
مسيرة دولة النهب الأسدية المخلوفية1-ان الخط العام للاستبداد الاسدي هو النهب والسلب والسلبطة،والسباق بين أعمدته لشطف كل ثروة الفقير والجاهل ومصادرة أموال المعارضين،لقد تعاظم هذاالاسلوب مؤخرا عن طريق مضاربة الدولار بعد ان اكتفت العصابة المخلوفية بمراقبة السوق بل ولتسريع ارتفاع سعر الدولار امام الليرة،ومن ثم العمل مجددا لتخفيض السعر عن طريق تخفيض السيولة المالية من اجل منع شراء الدولاربكثرة،وهذا دفع الكثيرين من الذين خافوا على ضياع مدخراتهم واستبدلوا الليرة بالدولار او الذهب لاستبدال الدولار بالليرة السورية
-سوريا
JALAL 2016-06-04 13:24:03
أسلوب مافياطبع هذا ليس أسلوب دوله تحترم نفسها فمن خلال هذه العمليات أثبتوا وبالدليل القاطع هؤلاء أنهم مجموعة من مافيات أقتصادية لا يهمهم الدولة بل المهم أن تزيد ثرواتهم ولو كان على حساب لقمة الشعب المسكين الذي لم يعد يلقي من يرمق جوعه بينما مجموعة رامي الحرامي وعصابته أصبحوا فوق الريح ويتاجرون بكل شيء ولو كان على حساب دم وأموال السوريين والذين أصبحوا ٩٥ بالمئة منهم تحت خط الفقر و٥ بالمئة أصبحوا من أصحاب المليارات وأستفادوا من هذه الأزمة التي تمر بها سورية الجريحة
بريطانيا
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