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عبد الله 2016-06-02 09:28:13
الى سامر. 2نعم نريد سوريا دولة علمانية حديثة ، ترفض الديكتاتورية و الاستبداد و ترفض التكفيرية و السلفية الدينية المتشددة و بنفس الوقت تتعايش فيها كل الطوائف الدينية الموجودة فيها ، و ليس اقصاء الدين كما تحلم ، ان ماليزيا و تركيا دول علمانية و شعوبها تمارس الشعائر الاسلامية بالكامل ، فلماذا لا تكون سوريا مثلهم ؟ ان السوريون معظمهم متدينون و سطيون و معتدلون لا يمكنك فرض الالحاد عليهم و يجب ان يعبر النظام السياسي عنهم باي طريقة سواء بالدستور او التشريع او القوانين المدنية ، و هذا هو الصح الذي يجب ان يصح .
-سوريا
عبد الله 2016-06-02 09:27:01
الى سامر. 1يا سيد سامر .. عقدتك مع الاديان هي مشكلة فيك ، يجب ان تعالجها ، عندما اقول ان سوريا يجب ان تعود الى اصحابها الشرعيين السنة الشعبية المعتدلة و المسيحيين و العلويين الشرفاء و الدروز و الشيعة اللامجوسيين ، فعلى ماذا تعتمد انت ؟ هل على البوذيين او الهندوس او الزردشتيين الذين لا وجود لهم في سوريا ؟ ام على الملحدين امثالك الذين لا يتعدوا 3 ٪ من السوريين ؟ من الطبيعي في حالة وئام كل الطوائف ان يتم فصل الدين عن سياسة الدولة و ما الضير في ان تكون الشريعة الاسلامية احدى مصادر التشريع في الدستور الس
-سوريا
abu Ali2016-06-02 05:17:30
اشترار دائمنفس الكلام ونفس التعليق مجتمع اسلامي ذكوري جهادي طيب خلينا يكون عندنا حكم مثل ماليزيااو حتى جزر المالديف كنترول لماذ يتاخر ظهور التعليقات ؟
سوريا
سامر 2016-06-01 09:58:00
الفكر العلمي الحضاري اساس الحريةيمكن ان يصح الصحيح عندما نفصل الدين عن السياسة و نهدم الدولة الاستبدادية بفكر يتفوق عليها في المدنية والحضارة و حقوق الانسان بما فيه المرأة. هاهي مقالة د عبار أمامك، كيف يمكن ان يصح الصحيح وهكذا فكر عنصري عنيف متخلف مقيم بيننا و يطرح نفسه كبديل للدولة الاستبدادية، كيف؟ هذه التنظيمات الجهادية و هذه الدولة الاستبدادية لم ياتوا من فراغ و لا من المريخ وانما هي نباتات سامة تغذت على البنية العقائدية الدينية و القومية و القطيعية والذكورية لمجتمعنا المتخلف العفن.
-سوريا
سامر 2016-06-01 09:45:46
الى عبد اللهعلى ماذا تعتمد في هذا اليقين "لا يصح الا الصحيح"؟ اعطني بلد اسلامي واحد صح فيه الصحيح من باكستان الى المغرب و من بلاد الشام والعراق الى اليمن والصومال و منذ بداية الاسلام ولحد هذه اللحظة. فقط بلد واحد. ملاحظة: تركيا و ماليزيا بلاد علمانية وليست إسلامية.
-سوريا
سامر 2016-06-01 09:45:18
شكرا د. عبارمقالة جيدة من ناحية انها تعتمد على معطيات الواقع لتقدم صورة حقيقية عن خيبة املنا جميعا بما آل إليه الحال على يد الدولة الأستبدادية العنيفة و التنظيمات الإسلامية الأكثر استبدادا وعنفا. لكن اجد صعوبة في فهم دلالة تعبير \"السلفية الوطنية\" و \"الاسلام السوري\"، هل يمكن ان تشرح دلالتهما و ان تقدم أمثلة واضحة من الواقع على \"وطنية\" تنظيم سلفي و على \"سورية\" الاسلام؟! مع الشكر
-سوريا
وسيم 2016-05-31 23:39:49
الصوملة و الافغنةسوريا فقدت 90 ٪ من مقومات الدولة الحديثة و تسير مسرعة نحو الصوملة او الافغنة ، اي الدولة الفاشلة بامتياز ، مبروك لرمز الامن و الامان الرئيس بشار ابن حافظ الاسد و مبروك للسوريين هذه القيادة الحكيمة و الرشيدة و لم يبقى لنا الا المقاومة و الممانعة ، هي الوحيدة التي ستطعمنا الخبز و اللحم ، لكن - على فكرة - نسينا مقاومة و ممانعة شو ؟ و مع مين ؟
-سوريا
ابراهيم الديري2016-05-31 12:25:18
التطرف الإسلامي جنة بالمقارنة مع الإرهاب الأسديبمقارنة بسيطة جداً بين أكبر متطرف إسلامي وبين عصابة الأسد المدعومة من الميليشيات الطائفية الشيعية في المنطقة وأسيادهم في ايران وباحصائيات حيادية وبالورقة والقلم نجد أن إرهاب عصابة الأسد ومن معها من المجرمين يشكلون النسبة الإرهابية الأكبر في المنطقة من حيث قتل الأطفال وتدمير المقدسات دور العبادة والمدارس وقتل النساء وسجن الأبرياء ونهب السوريين , كم هو شديد الحمق والغباء من لازال يقول بأن بشار الأسد وعصابته أفضل من جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإسلامية مهما كانت متطرفة
-سوريا
JALAL 2016-05-31 12:06:07
أجرام الأسدأجرام الأسد مهما كانت أجرام الجماعات الأسلامية بحق الشعب السوري فأنها لا تساوي شيء أمام أجرام الأسد الذي يقصف المشافي // البارحة فقط ثلاث مشافي في أدلب // هل هناك أجرام أكثر من هذا ففي كل حروب العالمية السابقة عندما يرون أشارات المشافي أو الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر فأنهم يتجنبون قصفها الأ بشار فأنه يقصف المشافي بلأ هواده وكأنه عدو المشافي وأخيرا الف داعش ولا بشار أذا كان هذا قدر السوريين
بريطانيا
عبد الله 2016-05-29 13:37:31
لا يصح الا الصحيحنعم انها خيبة امل كبيرة للسوريين ان يختار بين الاسد و التكفيريين ، فكلا الخيارين احلاهما مر ، لكن ليعلم الجميع ان ارادة الشعب السوري اقوى من الاثنين و سترمي النظام السوري و جميع التكفيريين و الوهابيين و السلفيين في مزبلة التاريخ و ستعود سوريا الى اصحابها الشرعيين السنة المعتدلين و المسيحيين و العلويين الشرفاء و الدروز و السماعلة و الشيعة اللامجوسيين ، هذه قوانين التاريخ و الايام ستثبت انه لا مكان للطغاة و التكفيريين في مستقبل سوريا لانه بالنهاية لا يصح الا الصحيح و الشعوب دائما هي المنتصرة
-سوريا
متابع2016-05-27 15:21:15
عجيب غريبعجيب امر المعلقين فهم لا يعلقون الا على المقال المنشور على هذه الصفحة بينما هناك مقالات تنشر في صفحة المساهمات هامة جدا وجديرة بالتعليق لا سيما مقالات دكتور سلوم الموضوعية البعيدة عن لغة الخطاب وتتسم بالوطنية والمسئولية والصدق والجرأة ولا تجامل احدا
-سوريا
Mr.HG2016-05-26 00:45:31
الخريف العربي!هذه هي ثوراتهم و اسيادهم .. ارهابين و قطاعي طرق ..جميع الاعلام الغربي و العالم اجمع يقولون ارهاب الا بنظر الارهابين و قطاعي الطرق فهي ثورة!.من فترة رحلو شخصين من النرويج لاهم كتبوا على صفحاتهم الثورة السورية من النرويج!! قالو لهم ستوب ! لا نريد ارهاب و ارهابين تحت اي مسميات! اكيد الفورجي افهم من الحكومة النروجية و الشعب النروجي !!!ههههههه سفاكي دماء..
-سوريا
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