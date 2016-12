لم يعد الشباب العربي منغلقين على مجتمعاتهم المحلية,مقارنة بعشر سنوات مضت,قبل إنتشار النت وإمتلاك تقنيات "السوشال ميديا"التي حولت العالم إلى نافذةمتعددة الصور والفيدوهات يتصفحها كل منا على هاتفه الخاص, تنقل لنا أخبار وعادات وتقاليد المجتمعات الأخرى ,على مايبدوهذا ما جعل الشباب العربي للتفاعل مع هاشتاغ"بماذا يتميز مجتمعنا",ليعرض كل منهم وجهة نظره بأكثر من 80ألف تغريدة ويتربع على الترند العربي

وهناك من وجد في قول الرسول محمد(ص)"وما أتيت إلا لأتمم مكارم الاخلاق",أن هذا هو أكثر ما يميز مجتمعاتنا العربية والذي رأى منهم أن باقي المجتمعات وخصوصا "الغربية"تفتقر لها,مثل "الكرم والشهامة وصلة الرحم وإحترام كبار السن" #بماذا_يتميز_مجتمعك بالتدين وفعل الخير وبالكرم والشهامه اسال الله ان يتمم علينا نعمه وخيراته — يوسف (@yoos0f) May 14, 2016 #بماذا_يتميز_مجتمعك

الشهامة والعنفوان.. الكرم ،الطيبه ،صلة الرحم ،احترام كبار السن .. متكافل اجتماعياً .. الاستماته في الدفاع عن الآخرين — محـمد بن فـهد (@hangover511) May 14, 2016 يقول أحد رؤساء الولايات المتحدة الامريكية "إبراهيم لنكولن",أنا امشي ببطءللامام ولكن لم يحدث أبداان مشيت حطوة واحدة للوراء, ووافقت عدة أراء هذا القول الذي يراه بعضهم ينطبق على واقع المجتمع العربي,الذي مازال يراوح بالمكان إذا لم يتراجع للخلف بتمسكه بكثير من الأفكار "الخاطئة",دون ان يكون "للعقل"دور في تغيرها,وعاب اخرون تمسك المجتمع بالعادات والتقاليد على حساب الحلال والحرام,فيما وافق منهم على أن التعصب للموروث وعدم تقبل كل ماهو جديد أحد أمراض هذا المجتمع #بماذا_يتميز_مجتمعك



- بطيبه وعاطفه تصل لعدم القبول بدور العقل

- تقديم العادات والتقاليد عن الحرام والحلال

- التعصب بالقديم وعدم تقبل الجديد — مشاري الغامدي (@meshari_m_b) May 14, 2016 (رساله) #بماذا_يتميز_مجتمعك خارج التغطيه !كأنه اسم بلا مسمى ! دوله هلاميه مهلبيه ملوخيه عسكريه ومن اجل هذا كّتب علينا الشقاء لاختيارنا السوء — The Red Tide (@aaasss11739) May 14, 2016 وفي سياق اخر انتقدت شريحة واسعة من المغردين,قيم المجتمع التي بدات تتهاوى ,متناغمين مع قول الشاعر أحمدشوقي"إنما الأمم الاخلاق مابقيت,فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا" ,وتنوعت التغريدات بين الشكوى من النفاق,إلى الأفكار المسبقة عند البعض,والنميمة والحسد ومراقبة الناس #بماذا_يتميز_مجتمعك



يحكم عليك من شكلك و بدون ما يعرفك — Abdulaziz.K.Qht (@x3zvv) May 14, 2016 #بماذا_يتميز_مجتمعك بالنميمة والحسد واللت والعجن ومراقبة ومحاسبة الاخرين ونسيان انفسهم الله يحرق مجتمعي — rihab daher (@rihabd) May 14, 2016 وراى منهم ان الهاشتاغ تحول لإنتقاد المجتمع في حين الغاية منه هو ذكر محاسنه التي على مايبدو ضاعت في الواقع المر ,وأخرون وضعوا الصالح والطالح في سلة واحدة بوصفهم المجتمع"بالتخلف" #بماذا_يتميز_مجتمعك ترى التاق يقول بماذا يتميز مجتمعك ماقالك إجلد مجتمعك وطلع عيوبه ميزه عندنا سرعة الاستيعاب — _-_-_-_- (@LM7T_K) May 13, 2016 #بماذا_يتميز_مجتمعك

التخلف، التخلف و التخلف — Y || ユーセフ (@DarkAdventurer) May 13, 2016 وأنتم هل توافقونهم الرأي أم هناك ما يميز مجتمعاتكم؟؟ سيريانيوز