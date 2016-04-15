شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ردود أفعال متعاطفة لدى عموم السوريين . تجاه تفجيرات بروكسل يوم أمس التي قتل وجرح فيها عدد كبير من المدنيين معتبرين ان "الإرهاب لادين له". وتباينت الأراء والتعليقات بين مؤيدين للنظام ومعارضين له على صفحات الفيس بوك.

ورأى أكثر المعارضين أن هذه التفجيرات ورائها النظام السوري وحلفائه .فكتب (موفق)تعليق على خبر إعلان داعش مسؤوليتها عن التفجيرمتسائلا"يعني موالنظام ولا إيران ولا روسيا؟"

وأضافت (شمس) مستنكرة ان يتم مهاجمة الإسلام بعد أن تبنت داعش المسؤولية فكتبت"من يفجربإسم الإسلام هم اكبر اعداء للإسلام"

وسقط أكثر من 34قتيل و55جريح في تفجيرين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.أمس الثلاثاء.وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" تبنيه للعملية.

ومن جهة أخرى رأى مؤيدين للنظام ان ماحدث كان متوقع حيث حذر الرئيس السوري من إنتقال الحرب السورية لمناطق مختلفة بالعالم فكتب علي"مفتينا بدر الدين حسون قد حذرهم من 4سنوات لكنهم لم يعقلوا ولن يعقلوا"

وفيما رأى قسم كبير من المعارضين السوريين أن العالم يكيل بمكيالين بتغاضيه عن جرائم النظام بحقهم ,كتبت (تمارا)"خمس سنيين والبراميل والهاون والصواريخ نازلة على راسنا والمجرم معروف والعالم ساكت ومتفرج وتفجيرين بأوروبا بقوم الدنيا ومابتقعد"

فيرد عليها أحد المؤيدين "هذه لغتكم ردت إليكم عندما كان الإرهاب في مدننا السورية بسبب فتاوى أل سعود الذي مازلتم تدعمون أنتم وإتحادكم الأوروبي فتحموا ماكنتم ترضون لنا ولشعبنا المظلوم" في إشارة لموقف السعودية السياسي تجاه الأزمة السورية.

ولكن وجهة نظر البعض كانت بانه لا أحد من الأطراف الدولية يهتم بما يحدث في سوريا . فكتب محمد"على مايبدو نحن دمنا رخيص"إشارة للحرب التي مازالت مستمرة منذ إندلاع الإنتفاضة السورية في 2011 وتحولت لحرب شاملة بين قوات النظام والمعارضة دون ان يستطيع احد وقفها.