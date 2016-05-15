|
سلوى من النبك 2016-05-15 22:59:38
مصائب من كل صوبو الله صرنا دايخين و مسطولين و مو عرفانين ربنا وين حاططنا ، اذا سقط النظام مصيبة و ان بقي مصيبة و ان استلمت المعارضة الحكم مصيبة و التصالح بين النظام و المعارضة مستحيل و الهجرة من هالبلد صارت شبه مستحيلة و البقاء على هذا الوضع مصيبة و بقاء بشار مصيبة و السكوت عن الفساد و الديكتاتورية مصيبة و فضحه مصيبة تحل بك و الغلاء بازدياد و روسيا و ايران و حزب الله يسرحون و يمرحون بسوريا كمان مصيبة و سمعة السوري اينما رحل بالحضيض ، كل ما حولنا مصيبة بمصيبة بمصيبة ، شو الحل يا ناس ؟
-سوريا
برهان من دمشق 2016-05-15 12:01:19
الدم المجانيحزنا لمقتل مصطفى بدر الدين لا لانه قتل من قبل المعارضة السورية ، بل حزنا لانه قتل على الارض السورية ، كم كان عظيما و شهما و يستحق التقدير و الاجلال لو انه قتل على الارض الفلسطينية كما كان يحلم و كما كان يدعي ، لكن ارادة و رعونة معلمه نصر الله جعلت من مقتله رخيصا و هدر دمه مجانا دون مقابل .
-سوريا
هزاع2016-05-15 08:55:10
الوطن , والمواطنعقدة الامر ان الدولة الوطنية الحقيقية لم تظهر بعدلا في سوريا ولا في الشرق الاوسط , انها كنتونات سلمت لجيوش عميلة ممرغة بالقوة والسلطة وكل دولة حورت الوطن لتختصره في قائد ملهم او زعيم تاريخي او ملك مبجل , الدولة الوطنية تستلزم ان تكون راعية للجميع , الحقيقة المرة ان الدولة هي رولة فئة , ملكت القوة , والسلطة وتحولت الى قوة مطلقة , وحسب نطرية معنا او علينا , اقبية المخابرات تتسع لكل من يعارضها و الجيش وعتاده جاهز لسحق مدن بحالها ولا حساب طالما لعبت على التوانزنات الدولية, ليست وطنا ابدا
سوريا
فواز 2016-05-12 09:38:15
موافق مع المستر HGاوافق مع ما قاله المستر hg ، بانها ثورة الافاعي ، لكن هذه الافاعي ستلتهم عقارب الاستبداد و الديكتاتورية واحداً واحداً
-سوريا
برهان من دمشق 2016-05-03 23:00:34
لماذا مرسوم لتسمية اعضاء مجلس ( الشعب ) ؟اسمعوا هذا الخبر : الاسد يصدر مرسوماً بتسمية اعضاء مجلس ( الشعب ) اي انه بدون مرسوم من الرئيس ، فلا قيمة لهؤلاء الاعضاء و لا قيمة ل ( انتخابهم ) - هذا اذا كانوا منتخبين فعلاً من الشعب - للاسف لا نزال ضمن مراسيم كركوزية لا تسمن و لا تشبع من جوع ، حلب تحترق و الاسد مشغول باصدار مرسوم هزيل لتسمية اعضاء هو يعلم انهم لا قيمة لهم الا التصفيق حين يخطب امامهم ، متى سيعي الاسد ماذا يفعل ؟
-سوريا
Mr.HG2016-05-01 01:59:41
ثورة الافاعي!3و الانكى من هيك بدهن الناس تصف معاهم بهي الثورة..تخيلو على اخر هالزمن و على هالسمعة انو نصير محسبون على جماعات النصرة و جيش الاسلاخ و احرار ابو لهب و من لف لفهم!,هاد كان يللي ناقصنا!!
-سوريا
Mr.HG2016-05-01 01:54:25
ثورة الافاعي!قلنا لشخص نروجي .الثورة السورية!,قال لي انت واحد مجنون ; هل تقصد بثورة الارهابين؟؟؟؟يعني تخيلو الشعب النروجي يللي ما الو علاقة لا بالسياسة و لا بحمامات الهنا و لا باحداث سورية بيعرفو انها مو ثورة! مو مو مو ثورة!
-سوريا
برهان من دمشق 2016-04-30 10:04:07
حلب تحترقنيرون سوريا يحرق حلب بمشاركة دول الشر روسيا و ايران و العرب يتفرجون لا حياة لمن ينادي
-سوريا
JALAL 2016-04-29 12:20:29
المضحك المبكيبعد قصف هذا النظام لعدة الأف من المراكز الطبية والمشافي واخرها المشفى في حلب وبعد قتل هذا النظام الأف من الأطباء ومنهم الطبيب الوحيد والأخير في مضايا والأن الطبيب المختص بالأطفال الوحيد والأخير في المشفى السيد بان كي مون والقلقان منذ خمس سنوات يطالب بالتحقيق من قصف مشفى أطباء بلا حدود علما أن المشفى قصفت بالطائرات والثوار لم تملك الطائرات فعلا عاطفة جياشة ومتقلبة هل نبكي أم نضحك
بريطانيا
JALAL 2016-04-27 13:00:59
محمود درويشأوهام النظام القابع في دمشق ينطبق عليه قول محمود درويش ; أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وأنصرفو فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا منكم السيف - ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار- ومنا لحمنا منكم دبابة اخرى- ومنا حجر منكم قنبلة الغاز - ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذواحصتكم من دمنا وانصرفوا ايها المارون بين الكلمات العابرة كالغبار المر مروا اينما شئتم ولكن لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة ولتموتوا اينما شئتم ولكن لا تموتو بيننا وطن ينزف و
بريطانيا
مناهض للاستبداد 2016-04-26 08:33:51
الاخ اسم الارهاب ارهاب والشعب يعانيبغض النظر عن الحادك ، ولا داعي للقسم، هل ترى ان وصف الاطفال والنساء والعجزى الذين يقتلون بفضل البراميل المتفجرة من قبل "رئيس الدولة" غير صحيح؟ هل هم مدججون بالسلاح وإرهابيين ،ومؤهل تعلم انه يوجد في هذه الحارات والمناطق وداخل حلب اكثر من مليون إنسان وهي مناطق سكنية شعبية ومسلحيها هم ابنائها ولدوا هناك وهم سوريون أباً عن جد متلك متلي ، انتفضوا على الاستبداد والاستعباد ويطالبون بسوريا جديدة لا" أسد" ولا" نمر" فيها ، فقط دولة تعددية ديمقراطية وهل هذا ممنوع على الشعب السوري
-سوريا
Mr.HG2016-04-25 23:31:20
فقراء العقول!ما في ابشع من الانسان اذا الرب حطلو عقل و يكون من دون عقل او عقلو خفيف! طول عمر دول الخليج اذناب لامريكا و امريكا حر التصرف بالثروات النفطية و هم ملوك و امراء و سياسيان صناع عند امريكا ,عبيد! قال هلق قالو لا لامريكا!!!حاج ضحكو عليكم الناس قولو في ناس عم تتفرج عليكم يا مهرجين!..للاسف عربي!
-سوريا
سعاد السورية 2016-04-22 22:51:02
زيارة اوباما بتحليلات النظامتباينت التحليلات و التصريحات من قبل النظام السوري حول زيارة اوباما للسعودية ، لكنها اجمعت كلها على انها نتيجة خلاف عميق بين امريكا و السعودية حول قضايا عديدة اهمها اليمن و سوريا ، اي ان السعودية صارت الان بخلاف مع امريكا و تقول لها : ( لا ) ، في حين انها كانت تقول لها نعم لكل شيء ، و هذا من المفروض ان يسعد النظام ، لا ان يزعجه ، كون السعودية تخلت عن الشيطان الاكبر كما يدعون ، التحليلات متناقضة تعبر عن ضياع سياسي ممزوج بجهل النظام باسس السياسة الدولية و فقدان الرؤية السليمة للاحداث .
-سوريا
JALAL 2016-04-22 11:43:37
فشل مفاوضات جنيفالجعفري مثله مثل بقية جوقة النظام يصر على أفشال المفاوضات لأنه يعرف أن أي اتفاق يعني نهاية نظامه الجعفري ومثل العادة لم يترك أي فرصة أو مناسبة أو مؤتمر صحفي الأ ويتهم المعارضة بالأرهاب والتبعية للخارج وينسى الجعفري أنه ونظامه تابعين لبوط طين وبشكل كامل، للوصاية الروسية وهو يتحالف مع إيران التي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة قبل أن يتحفنا الجعفري بمحاضراته عليه محاسبة نظامه والقادم أعظم والطوفان سيجرف الجميع والعرب قادمون لمحاربة المجوس فهل سيفهم الجعفري والنظام ؟؟؟؟
بريطانيا
اسم 2016-04-21 18:26:22
ملليا اخي والله وانا ملحد بس شوف تعليقاتكم بصير بحلف بالله. بطلوها كليشيات النظام المستبد والشعب الاعزل وكأنو الواحد عم يخاطب ولاد مدرسة بدرس تعبير بالابتدائي. يا اخي النظام مستبد والشعب اعزل بس معو مضاد طيران ومضاد دبابات وعتاد وتمويل ومختبئ بين المدنيين. لسى كل ما بينحكي فكرة او شغلة بترجعلي للنظام المستبد والشعب الاعزل. هو اعزل واكثر من نصف الضحايا من النظام وانصاره. خلص سمانا بقى. المقالة عن الهوية والانتماء ناقش الهوية والانتماء. يا اخي كرهوتنا باللغة وبالمنطق من كتر النق
-سوريا
Mr.HG2016-04-21 10:33:30
ملاحظة لبعض السادة هنالا احد منا يعرف من هو كل شخص يعلق و يكتب تعليقات باللغة العربية هنا و هناك.في كتير ناس بتشارك بالتعليقات و خصوصا على صفحات الفيسبوك و بدعو انهم سوريين! و هم بلحقيقة معظمهم 1.صهاينة.2.كورد لا دواعش و جميعهم لا يؤمنون بالقومية العربية و لا السورية!!!.الحرب و الصراع على الانترنت و على ارض الواقع مع هؤلاء و من لف لفهم! .لم نقف ضد هؤلاء الحثالات الخونة عن عبث.ليس حبا بالاسد..انما حبا بالوطن
-سوريا
Mr.HG2016-04-20 20:42:21
الى الجهلة فقط!!لماذا النظام لم يرمي البراميل و الصواريخ على بعض الاحياء في حلب على الابرياء العزل في اول سنتين من بداية الاحداث ؟؟يعني حلب اول سنتين كانت امنة و هادئة و لكن عندما قرروا المجرمون و قطاعي الطرق و من لف لفهم (الثوار!) عندما قرروا على خراب و دمار حلب تدمرت.هيك بصير بكل قرية.منطقة.مدينة.بدخلوها المجرمون!.جميع الانظمة العربية هي انظمة دكتاتورية اجرامية و لكن بنفس الوقت هذه الانظمة تحارب اكبر مجرمين و حثالات الارض!فنعم و مليون نعم للانظمة الاجرامية الدكتاتورية الاجرامية!.هذا هو مستواكم!
-سوريا
JALAL 2016-04-20 11:54:31
زينب الحصنشهيدة الثورة السورية التي قتلها نظام بشار وذنبها الوحيد أنها أخت لناشط سياسي خرج علينا النظام بمسرحية وفي المقابلة الأخيرة لها على التلفزيون السوري أن اهلها يلاحقونها لقتلها . نظام غبي وتلفزيون أغبى ودليل ضدهم وبعد المقابلة قاموا بتعذيب زينب حتى الموت تحت التعذيب في المعتقلات الأسدية ووحيدة في غرفة منفردة أنها جريمة بحق الأنسانية وهذه كانت قصة واحدة من قصص الأعتقال الذي رويت في سويسرا في ندوة خاصة بالمعتقلين سابقيين في المعتقلات الأسدية وأبكت الحاضرين
بريطانيا
مناهض للاستبداد 2016-04-16 22:26:25
حرب عبثية مجرمة ضد شعب اعزليقوم النظام الإرهابي الاستبدادي الاسدي كل يوم تقريبا بإلقاء القنابل على احياء في أنحاء سوريا وفي المدة الاخيرة على احياء في حلب ، ويقتل بها الاطفال والنساء والعزل ويهدم بيوت أبناء الشعب السوري ، هل يوجد في هذه المعمورة نظام اكثر ارهابا ؟ لقد سبق في إجرامه ضد شعبه كل الاجرام منذ الازل وتخطى الفاشية والنازية ، وتبدو داعش مقارنة به كحمل وديع . ان هذا الاجرام سيدفع المشاركين فيه ثمنه، وكل من يؤيد هذا هو خائن لوطنه وشعبه. ان الشر بكل معانيه وأشكاله يسكن في كل خلية من خلايا هذا المتوحش
-سوريا
Mr.HG0000-00-00 00:00:00
احرار اخر زمن!!طلعتو انتو كمان عايشين بالمريخ و ما بتعرفو شو بدكن بالضبط.جميع الامم في العالم بحملو مسؤلية هاد الخراب و الدمار و التهجير و التشريد للفورة السورية و بعدين للحاكم.لانها مانها ثورة و لا علاقة لها باي ثورة.خربتو سوريا الله يخرب بيوتكم انتم حكامكم العرب و المسلمين.. ما ضلت وسخة في العالم العربي و الشرقي و الا ما جبتوها الى سوريا باسم الثورة و الحرية و شي باسم الجهاد و الاسلام.. و اسا الكم لسان تحكو كمان ي.. الى مزبلة التاريخ انتم و شيوخكم و ثورتكم و حكامكم..
-سوريا
Mr.HG2016-04-14 13:06:22
الشعوب الاسلامية بدها فوزمات!!جميع حكام العرب من علمانين و مسلمين الخ على طيلة 50 سنة من الحكم ما قدرو يصنعو جيل واعي مثقف حر ديمقراطي منفتح يعرف معنى الانتماء الى الوطن و معنى المواطنة و هذه بحاجة الى تربية و تنمية شاملة في مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الفكرية بل بالعكس علموا الاجيال ان الثوابات الوطنية هو الانتماء الى الحاكم و اطاعة الحاكم في الدرجة الاولى .و رجال الدين يتبعون نفس الطرق ايضا و لكن بسبب تعاليم شرعهم علموا الاجيال على ان الوطن هو الانتماء الى الاسلام في الدرجة الاولى!
-سوريا
Mr.HG2016-04-14 12:48:15
اتعجب من البعض كيف له الجراءة عن تعريف الهاويةو عن الانتماء للوطن و في نفس الوقت هم غارقين في الطائفة و العنصرية! كيف يستطيع شخص مسلم بالتحديد ان يعرف معنى الهاوية و معنى المواطنة و هو جالس في منزله و في اماكن العبادات يكفر و يسفه هذا و ذاك ؟اذا كان دينهم و تعاليم شرعهم مبني على التفرقة و التمييز بين الاديان و المعتقدات الاجناس فكيف سيفهم معنى الهاوية و الانتماء الى الوطن؟بينما انتماءه في الدرجة الاولى الى ذاك الدين ؟! سالوا شخص ملتحي معفن في النرويج ماذا يعني لك الوطن؟فالجواب كان كا التالى .الاسلام ثم الاسلام!!!!
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-04-14 08:22:27
اجساد الأمهات والباء والأطفال حقل تجارب للسلاح العندما سأله الصحفي الروسي عن تصوره بكتابةالتاريخ عنه،فاعتمد مرة اخرى على المراوغة والكذب بجوابه كعادته،ولم يجب الجواب الصحيح ان التاريخ سيكتب عنه اسوأ ماكتب عن مواطن ورئيس،قتل شعبه الاعزل بالاسلحة الميدانية العسكرية وهدم بيوتهم ومزّق نسيجهم الاجتماعي ،وقتل شبابهم وهجرهم ، واستعمل الكيمياوي لقتل الاطفال والنسا،وبعد ان لم يستطع الانتصار جلب حثالات شعوب العالم ومجرميها،واحضر روسيا لتمرن جنودها وأسلحتها وذخيرتهم بأجساد السوريين العزل كما افتخر بذلك البوم بوتين كدعاية لبيع الاسلحة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-04-13 09:09:18
وهل بقي شبيح اعمى او مغرر به المؤيدالان: خائن2- رأيهم ايضا وخاصة الذين يتمنون تطور اصلاحي على نظام فاسد ومجرم ومراوغ في طبيعته ، وهم يَرَوْن المهازل الانتخابية في الدولة السورية،والتحضير للتزوير والغصب وإجبار انتخاب حثالات النظام ظاهر على العيان؟ هل هكذا نظام وهكذا رئيس قادر على توحيد الأمة وإصلاح الدولة والمجتمع ؟ان تسبب في موت ملايين السوريين من قتلى في المعارك،وفي طريق الهجرة والأكثر داخل البلاد لعدم توفر العلاج للمرض المزمنين،لا تتخاذلون وكل منكم ليدفع للإطاحة بهذا النظام الذي يريد مواصلة القتل والنهب
-سوريا
مناهض للاستبداد2016-04-13 09:05:34
هل تريدون أيها المؤيدون هكذا نظام فاسد قاتل ؟1-وما هو رأي المؤيدين المثقفين والمنتقدين للثورة المجيدةكرمز وفكرة ؟عندما علموا ان الاسد وعائلته واقربائه يكدسون الأموال التي تصل الى مئات من الملايين من الدولارات ، كالسيد الروسي ، بعد ان نهبوا الشعوب ، مع ان الشعب السوري لا يجد مايأكله ويموت جوعا في المناطق المحاصرة، وراتب الموظف لا يكفي لبضعة ايام ، حتى الإخوة العلويين المحسوبين على النظام لايجدون في قراهم ما يسدون به جوعهم وبعد ان فقدوا مزارعهم وأملاكهم وابنائهم ان نظام الاستبداد هو الان في اخر أيامه.ان سوريا الجديدة قادمة
-سوريا
سعاد السورية 2016-04-01 09:08:45
تصريح الاسد الاخيرالاسد يصرح : ( لا مانع من اجراء انتخابات رئاسية مبكرة اذا رغب الشعب السوري ذلك ) من هذا التصريح يؤكد انه و بشكل اكيد لا يعلم ان 14 مليون سوري هو بين مهجر و لاجئ و نازح و مبعد و معتقل و معاق و جريح ، الا اذا كان يعتبر مؤيديه فقط هم الشعب السوري ، يا ربي قلناها الف مرة ان هذا المخلوق بعيد عن الواقع و يعيش في كوكب اخر
-سوريا
اسم 2016-03-30 22:06:42
فيلم اسلامي طويللا شيئ يدل على وضوح الهوية اكثر من اسماء التنظيمات "الثورية" جيش الاسلام، احرار الشام الاسلامية، جبهة النصرة، جيش الفتح، لواء التوحيد، جبهة انصار الدين، جيش المهاجرين والانصار، الجبهة الاسلامية، ال...الخ
-سوريا
اكيد ما هو بحاجة لحرف الدال2016-03-30 21:31:45
بعد نص مليون شهيد.أكيد العبيد ما بيعرفوا الحرية. ببساطة لأنهم مش دايقين طعم الحرية. كل واحد منهم بحط قدام اسمو حرف دال. و ببلش تشبيح لك عمي صار حتى الما عرفان الله وين حاطو بتعكز على حرف الدال. لك يا عيني شو طلع من الدال الحقيقي لحتى يطلع منكن. ضبو حالكم حبايبي و احترموا ع الأقل هالدماء اللي نزفت في سوريا.
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-03-30 18:49:12
يريد للأبد البقاء سيد الوطن "المزرعة"2-ومن اللحظة الاولى عند اندلاع ثورة الحرية والكرامة ، والاسد له هدف واحد لا غير له ، الاحتفاظ بالسلطة المطلقة وعدم التنازل ولا ميليمتر واحد لأي شخص مهما كان ، لقد أراد ويريد ان يكون سيد الوطن والمواطنين وبكل مافي الكلمة من معنى ، ان سله السيف في مجلس الشعب البائس بعد اندلاع المظاهرات ، كان مرافقا بالتحدي ، بالحرب ، وتطور عمليا للقتل بعد ان ابلغ اسرائيل ان أمنها من أمنه . والان وبعد ما حارب الشعب بسلاح الجيش بالبراميل الأسدية المتخلفة كنظامه واستعمل الصواريخ والأسلحة الكيمياوية
-سوريا
ابو المجد2016-03-30 08:05:45
لأبو حيدرةالحرية ملكٌ لكل الشعب من كل الشرائح وليست مُلكا لبيت أبيك حتى تمنعها-ورموز السُلطة هم رموز الفساد والإفساد واللصوصية والعمالة والخيانة للشعب والتهريب حتى بالمحظورات-هم رموز الظلم والعهر والقهر والكذب والنفاق والحقد وسرقة ثروات الشعب، ولذلك يقتضي الواجب الوطني والأخلاقي رميهم في حاويات القمامة، وعليك أن تعرف أنه بيننا وبين زمن الرشيد 1200 سنة ولكن يبدو أنك كما الدواعش تريد أن تعيدنا لعصر الكهوف.هذا زمن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وسورية جمهورية وليست ملكية وراثية
-سوريا
ابو زياد 2016-03-29 19:27:45
الى الرفيق ابو حيدرة. 2هدول كلهم راسماليين ؟ هل ابن الريف المنتوف يللي شارك باغلب المظاهرات هو راسمالي يا ابن الحلال ؟ عمي انت باي كوكب عايش ؟ و عم تقول انو كل البشر بسوريا كانت عايشة ، نعم عايشة و بنعيم كمان و فجاة سبحان الله فضلت حياة الجحيم عن حياة النعيم يللي كانوا بيت الاسد موفرينو للشعب خلال 50 سنة ، عمي يللي كان عايش هنن امثالك ، انت اكيد ما رحت عالاحياء الفقيرة و المتوسطة بالمدن ، انت اكيد ما شفت ريف سوريا - ما عدا طبعاً ريف اللاذقية و طرطوس المريش - لو رايح روحة وحدة على حي داريا او دوما بس لكنت غيرت كلامك .
-سوريا
ابو زياد 2016-03-29 19:24:55
الى الرفيق ابو حيدرة. 1كلامك دهب يا رفيق ابو حيدرة ، يا هيك الكلام يا بلا ، هدول اللي كانو عم ينادو بالحرية هنن حفنة من الراسماليين و اللي كانوا عايشين برا مع كام شيخ ، اجو من برا و فوراً على الشوارع و طلعو بالمظاهرات ، بس انت نسيت تقول الاقطاعيين و البرجوازيين و الامبرياليين و العملاء ، طيب اجيت معك ، انتو حكمتوا البلد 55 سنة باسم الاشتراكية و التقدمية و الوحدوية و المقاومجية ، معقول ما قدرتوا تخلصوا من هالحفنة ؟ هدول ملايين الراسماليين يللي طلعو بمظاهرات درعا و حمص و حماة و حلب و ادلب و دير الزور و كل الريف السوري
-سوريا
سومر2016-03-29 16:30:51
نحن أبناء وطن واحد و الموت للخيانةلماذا لم يحرر الأكراد باقي المناطق و اقتصروا على تحرير ما يدعون أنها منطقة كردية ثم أعلنوا الفدرالية! ما لم تخرج الأصوات في درعا لما صدعت حناجرهم بكلمة \"آزادي\".المظاهرات عادت للخروج رغم كل ما حدث. و أظن أن الشباب الذي خرج في حمص و هتف \"نحنا معك يا درعا\" سيعاود الخروج مجددا ليقول \"واحد واحد واحد... الشعب السوري واحد\".
-سوريا
JALAL 2016-03-29 12:04:07
مناورات مشتركة أم معركة حقيفية 5الحقوقية، و منهم أسماء أفادت جهات حكومية سورية بفقدانها أو بمقتلها، و إذا بنا نراها بين أسماء القتلى الذين سقطوا في المعارك الأخيرة
بريطانيا
JALAL 2016-03-29 12:02:23
مناورات مشتركة أم معركة حقيفية 4يبدو أن كل من الأسد و البغدادي يقومان بخداع العالم، و يشترك بتلك الخديعة الرئيس الروسي بوط طين الذي عجزت طائراته عن قصف أرتال التنظبم المتطرف المنسحبة رغم ضخامة أعدادها و وجودها في أرض مكشوفة منبسطة، حسب وصفه. و ختم السيد روبرت أن من بين المقاتلين الذين زعم التنظيم المتطرف قتلهم من القوات الحكومية، هم معتقلين كانوا في سجون النظام السوري،و هم مدنيين في غالبيتهم. و أن أسماء معظمهم وردت في قوائم المعتقلين الموجودة على وسائل التواصل و التي قدمت منها نسخ للمنظمات
بريطانيا
JALAL 2016-03-29 12:00:25
مناورات مشتركة أم معركة حقيفية 3كان قد أسرهم التنظيم إبان سيطرته على مناطق متفرقة من يد تلك الفصائل. و أكد السيد روبرت أن قوات النظام السوري في المقابل أعلنت عن سقوط قتلى قضوا في تلك المعارك، و تبين لدى فريق العمل أنهم سقطوا في مناطق أخرى كدمشق و حلب. و وثق فريق العمل الذي يقوده السيد روبرت أسماء مقاتلين أعلن النظام السوري عن سقوطهم في معارك المدينة الأثرية، بينما في واقع الأمر هم عسكريون منشقون كانوا قد خضعوا لمحاكمات عسكرية بسبب إنشقاقهم عن النظام السوري منذ عدة أشهر. و في عبارة مثيرة للدهشة قال السيد روبرت :
بريطانيا
JALAL 2016-03-29 11:57:59
مناورات مشتركة أم معركة حقيفية 2يمكننا القول بكل ثقة أن ما حدث في المدينة التاريخية لا يعدو كونه مجرد محاكاة للعروض المسرحية التي كان يقدمها مسرح المدينة الروماني في غابر العصور و أضاف السيد روبرت أن تلك المعركة التي روجت لها وسائل الإعلام على أنها معركة طاحنة، لم تسجل سقوط ضحايا من الطرفين في واقع الأمر. و قال السيد روبرت أنه و فريقه تمكنوا من رصد العديد من الأسماء التي قدمها التنظيم المتطرف على أنهم مقاتلين تابعون له سقطوا في تلك المعارك، إنما هم مجموعة من المقاتلين التابعين لفصائل إسلامية و فصائل معارضة أخرى،
بريطانيا
JALAL 2016-03-29 11:55:34
مناورات مشتركة أم معركة حقيفية 1أوردت صحيفة صنداي تيليغراف في عددها الصادر صباح يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 معلومات وصفت بالصادمة و المثيرة عن المعركة التي أدت إلى تحرير مدينة تدمر السورية الأثرية والتي خاضتها مليشيات الأسد بمساندة جوية من سلاح الجو الروسي و الميليشيات الأجنبية الحليفة.و قد أفردت الصحيفة للحديث عن تلك المعركة عنواناً مثيراً قالت فيها مناورات مشتركة أم معركة حقيفية تحت ذلك العنوان كتب رئيس قسم المتابعة و التقصي التابع للصحيفة، الصحفي السيد روبرت دينيس قائلاً:
بريطانيا
JALAL 2016-03-29 11:28:06
الى د.أبو حيدرةبأعتبارك حزبي بعثي انته قللي شو يعني حريه ولو بو حيدرة صحيح ناس كانت عايشه بس كان ناقصنا شوية حرية وكرامة وشوية واسطة لنصير مثلكم ولك بو حيدرة أحقر عنصر أمن كان يهين أكبر شخصية بالبلد ولسع بتقللي شو ناقصنا
بريطانيا
بيبرس2016-03-29 07:08:54
الفاشية و العنصريةبتمنى من كل المعلقين يقروا تعليق السيد أبو حيدرة لحتى يعرفوا إنه بشار الأسد و رؤساء الأجهزة الأمنبية و الشبيحة و كل الموالين بشكل عام ما إجوا من فراغ ولا هبطوا من المريخ ... هدول نتيجة طبيعية لمجتمعنا اللي مليان فاشية و عنصرية و تعصب .... عقلية إجرامية من رحم مشوه !!! وطبعا هاد الكلم بيشمل بعض المعارضين كمان مشان نكون عادلين و منصفين !!!
-سوريا
د.أبو حيدرة2016-03-26 14:00:54
باختصارشو يعني حرية ؟! و مين عم تخاطبوا ؟! كلشي كان عم ينادي بالحرية هنن حفنة من الرأسماليين و اللي عايشين برا إضافة لكم شيخ جوا و بعد ماعبوا بطونن مصاري و عهر صار بدن سلطة و النهفه انو قطيع الفقراء و المثقفين انجروا معن و اغريتن الشعارات ،، كل البشر كانت بسورية عايشه وعين الله عليعا وكنا محسودين من كل الناس ،طلعوا بما يسمى مظاهرات بشعارات تهجير المسيحيين وقتل العلويين واعتبار السني الوطني خائن ، هيك مظاهرات سيتم قمعها شئتم أم ابيتم ولا تتعرضوا لرموز السلطة واقرؤوا مافعل الرشيد يوماً..
-سوريا
لا موالي و لا معارض 2016-03-25 19:04:05
شرطان اساسيانلكي يعم الاستقرار و الامان و السلام في سوريا ، هناك شرطان اساسيان يجب تحقيقهما ، اولهما تنحي الاسد و الطاقم الامني الذي حوله و ثانيهما القضاء على داعش و النصرة و كل الجماعات التكفيرية الاخرى و بدون تحقيق هذان الشرطان ، فان الحرب ستعود و ان هداًت قليلا ، من لا يدرك هذه الحقيقة فهو اعمى و من لا يفهم هذه المعادلة بعد خمس سنوات من سفك الدم السوري فهو اما غبي او شريك بالجريمة ، اعتقد ان رحيل الاسد يحل 70 ٪ من المشكلة ان لم يكن كلها .
-سوريا
عمر الشامي 2016-03-25 11:00:42
مفهوم المواطنة عند الاسدالم يقل بشار الاسد : ( الوطن لمن يقاتل و يدافع عنه ) ؟ اذن هو اعطى مفهومه عن الوطن و اضافه لمصطلحاته التي لم يفهمها احد الا هو في خطابه الشهير عن ( حرب المصطلحات ) اتذكرون ؟ فانا اذا ولدت اباً عن جد في هذا الوطن و لم اشارك جيشه في الدفاع عن كرسي بشار ، فالمواطنة تسقط مني و توهب لتلك الميليشيات الطائفية بدلاً مني ، لانها دافعت عنه ، فربط المواطنة بكرسيه و لم يربطها بتاريخ و عراقة المواطن على ارض وطنه ، تصورا ان الوطن صار حكراً على شيعة لبنان و العراق و ايران و افغانستان لانهم دافعوا عنه
-سوريا
سعاد السورية 2016-03-19 22:47:02
عن اي هوية و وطن ؟عن اي هوية سورية تتكلم ؟ هذه الهوية لم يبقى منها سوى رقمها ، هويتنا مزقها ملايين السوريون في الشتات كي ياًمنوا لجوءً مقبولا ، و بعضها بلعته الاسماك في البحار و البعض الاخر اخذته النشوة الوطنية فباعها لتجار الحروب ، عن اي وطن تتكلم ؟ هل عن وطن لم يبقى فيه سوى العجائز و الارامل ؟ عن وطن صار الدمار فيه بحجم المحيطات و البحار ؟ عن وطن لم يبقى من مسئوليه الا المنافق و اللص و المجرم و الافاق ؟ لم يعد يشرفنا الانتماء لهكذا وطن ، فالوطن الذي يحكم فيه الصغير الكبير ، و يتحكم الحقير بالنبيل ليس بوطن
-سوريا
JALAL 2016-03-19 14:02:05
الهوية والوطن والكرسيبشار أختصر كل شيء // وطني وخائن وهوية وأنتماء وشهادة بالوطنية وسوري وغير سوري // وكل المصطلحات بالكرسي فمثلا لوكنت سوريا ابا عن جد ورقم خانتك لا تتجاوز أصابع اليد الواحد ولكنك معارض لحكم بشار فأنت عميل أسرائيلي وخائن وتحاول زعزعة أستقرار الوطن أما لو كان مجوسيا أو أفغانيا أو عراقيا أو باكستانيا أو لبنانيا وما بتعرف قرعة أبوه من وين ويدافع عن كرسي بشار فهو سوري ومواطن ووطني وشريف وبشار سيمنحه الجنسية السورية المعادلة السحرية ولاء بشار يساوي سوري ووطني وشريف
بريطانيا
abu Ali2016-03-19 10:53:53
مثال غير منطقيمثال غير منطقي تسمية الشوراع باللغة الكردية يعبر عن تنامي النزعة الانفصالية ام في امريكا سمي اي لغة واي دين واي شيء لايهم لانه لا احد يفكر يالانفصال عن امريكا واقول لكل الاخوة السوريين مبروك عليكم وقف اطلاق النار كي يلملمون ما تبقى من بيوتهم و املاكهم موضوع اخر : مسرحية الخلاف الايراني الروسي والانسحاب الروسي الجزئي من سورية لا يدخل بعقلي ولكن وضع تكيكي والرابح الاكبر حزب الشيطان و الشيطان الاكبر ايران
سوريا
|