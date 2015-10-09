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فواز 2016-03-17 21:29:01
لو يسمح النظام بالمظاهراتلو يسمح النظام بالمظاهرات السلمية حتى في المناطق التي يدعي انها هادئة او مؤيدة له ، فسوف يرى العجب العجاب ، ربما نشهد مظاهرات حتى في القرداحة تطالبه بعودة شبابها المقتولين بدعوى الدفاع عن الوطن ، عندما تبين لهم ان شبابهم كانوا يدافعون عن النظام و ليس عن الوطن و ذهبت ارواحهم رخيصة لا قيمة لها و لا يقنعهم التعويض عنهم حتى بالف عنزة و ليس بعنزتين .
-سوريا
فواز 2016-03-17 20:59:39
الثورة السورية من جديدالثورة السورية بداًت من جديد و ستستمر حتى اسقاط النظام و رئيسه ، هذا قدر السوريين مكتوب على قلوبهم و عقولهم و قدر و ارادة الشعوب اقوى من ارادة الانظمة و الدول و الزعماء و الجيوش ، فالمظاهرات السلمية التي خرجت منذ اسبوعين في اغلب المدن و القرى السورية هي اول الغيث و الاسد سيرى قريباً جداً ما لا يسره ، فانتظروا .
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-03-17 19:55:53
الان جاء دور تصدير العهر السياسييتقدم الوطن الروسي في موسكو وبحركات مسرحية بهلوانية ، لتكريم الطيارين الأبطال الروس الذين خدموا سوريا وقاموا بأعمال قتالية" مليئة بالمخاطر" ، وكرما من بوطين، وخرج الاطفال بألوان زاهية لتستقبل ابطال المسرحية الهزلية.ان هؤلاء الاطفال وأمهاتهم وجداتهم لا يعلمون ان هؤلاء الطيارين قاموا بأكثر الاعمال وحشية وتدميرا وقتلوا أطفالا مع امهاتهم وآبائهم ، وهدموا بيوتهم وشردوا مئات الآلاف من البشر وقاموا بمساعدة طاغية قتل اكثر من نصف مليون منواطن للبقاء هل شاهدتهم اكثر من هذا العهر السياسي؟
-سوريا
JALAL 2016-03-17 12:29:26
الجعفريذات الأصول الأيرانية أختصر كل الثورة السورية والمأساة السورية والمفاوضات الحالية أختصرها في لحية علوش هل ما زال عاقل في الدنيا يتوقع شيء من مفاوضات المهزلة
بريطانيا
ضياء الشامي 2016-03-17 09:45:22
القادة العظماء. 2ام صورة درعا المكلومة ؟ ام صورة سيول اللاجئين السوريين المقطوعين على الحدود المقدونية اليونانية ؟ ام صورة مئات المخيمات في الاردن و لبنان و تركيا ؟ ام صورة السوريين الذين التهمهم البحر ؟ ام صورة الطفل ايلان على الشاطئ ؟ ام صورة الام السورية التي تفترش هي و اطفالها الرصيف في شوارع بيروت ؟ ام صورة مئات الالوف من شهداء جيشه و شعبه التي عرضها يوماً ما كفسيفساء جدارية و راء ظهره ؟ ام صورة الاف الهياكل العظمية في سجونه و التي تسربت الى الاعلام ؟ اهذه هي انجازاته الني تجعله من القادة العظماء ؟
-سوريا
ضياء الشامي 2016-03-17 09:43:16
القادة العظماء. 1لفت نظري صورة كبيرة معلقة في احد شوارع دمشق ، الصورة لبوتين و الاسد و تحتها مكتوب ( القادة العظماء ) ، ربما ينطبق هذا التعبير على الرئيس بوتين حيث انجز لبلده الكثير من الانجازات الايجابية و ينطبق ايضاً على رؤساء المانيا و اليابان و سنغافورة و ماليزيا و على كل رئيس لبلد متقدم و مزدهر ، و العادة ان يرفق مع اي صورة لهذا القائد صورة عن انجازاته في بلده ، اما الاسد فاي صورة يجب ان توضع مع صورته ؟ صورة لحمص المدمرة ؟ ام صورة لحلب المهدمة ؟ ام صورة لداريا ؟ ام صورة للهياكل العظمية في المناطق المحاصرة ؟
-سوريا
متابع مهتم2016-03-17 09:26:17
اقتراحأقترح على كافة المتابعين المهتمين بالقراءة وكتابة التعليقات أن يقرئوا مقالات د. سلوم في صفحة مساهمات القراء في سيريا نيوز ، فهي مهمة وجديرة بالقراءة وتعكس ضمير المواطن السوري من أي طيفٍ كان .
-سوريا
سعاد السورية 2016-03-16 21:39:08
اكبر بياع بالتاريخالاسد باع كل شيء لقاء من يبقيه على كرسي الحكم ، باع دماء السوريين بالاطنان ، باع كرامة شعبه كله من مؤيدين و معارضين ، باع ( المقاومة و الممانعة ) - هذا اذا كان مقاوماً او ممانعاً - باع السلاح الكيماوي الذي دفع ثمنه من عرق السوريين ، باع جزءاً غالياً من سوريا لداعش الارهابية ، باع السيادة الوطنية ، باع سماء بلده لكل من هب و دب ، باع شباب طائفته ، باع جيشه و حوله من الجيش العربي السوري الى جيش الاسد ، بداً يبيع حتى اصدقائه و اخرهم الروس ، ينطبق عليه لقب اكبر بائع في تاريخ البشرية اجمع
-سوريا
عباس ابن فرناس 2016-03-15 21:28:31
من يحب سورية ؟لم اكن في يوم من الايام من مؤيدي الثورة بسبب سلوكها لا بسبب اهدافها المحقة و العادلة و بنفس الوقت لم اكن في يوم من الايام مؤيداً للنظام بسبب استبداده منذ 46 عاماً ، لن ادخل في نقاش مع احد لتحديد مسئولية تدمير سورية التي تقع على الطرفين و ان كان النظام بالنهاية هو المسئول المباشر و الاكبر. لكن كلمة حق اريد قولها، ارجو ان لا يفهمها البعض اني اؤيد طرف ضد طرف ، لقد ثبت باليقين القاطع ان بقاء الاسد في السلطة هو المشكلة الكبرى ، فمن يحب سوريا و يريد انقاذها عليه ان يطالب بتنحي الاسد عاجلاً و بسرعة .
-سوريا
ابن حلب 2016-03-15 03:18:36
لماذا قلب الحقائق ؟يقول احد الحكماء : ( من حقق نجاحاً بجهد غيره ، فهو فاشل ) من هذه الحكمة نسال من يتبجحون و يتشدقون بانتصارات ما يسمونه ( الجيش العربي السوري ) ، عن اي انتصارات يتكلمون ؟ حتى بوجود ايران و حزب الله و روسيا و دخولهم بحرب مباشرة ضد الثورة ، لم يحققوا الا نجاحات محدودة جداً ، فهل تم القضاء على داعش كما كانوا يتوهمون ؟ هل تم القضاء على فصيل مسلح واحد في المناطق الساخنة ؟ فلا تعطوا الامور اكثر من حجمها الطبيعي ، ( الجيش العربي السوري ) مهزوم عملياً و منطقياً و استنتاجياً و اخلاقياً و قانونيا .
-سوريا
XXL 2016-03-15 03:07:53
ما بقي الا كوريا الشماليةجربتوا حزب الله ، ماطلع معو شي ، جربتوا ايران ما طلع معها شي ، جربتو كل شيعة العراق و افغانستان و كل زعران الدنيا ، كمان ما طلع معهم شي و اخيراً هاهي روسيا كلها جاءت اليكم و منحتوها قاعدتين عسكريتين في الارض السورية كمان ما طلع معها شي و قررت الانسحاب ، شو بقي لكم ؟ عفواً ما بقي الا كوريا الشمالية بالمعتوه تبعها كيم ايل جونغ ؟ يللا جربوها لنشوف ، و بعدها ما رح يبقى بالميدان غير حديدان .
-سوريا
ضياء الشامي 2016-03-15 01:12:06
القرار الروسي المفاجئ 3واحد من اجتماع جنيف ، حين وضع الخطوط الحمراء على كيفه و مزاجه ليصب الزيت على النار و كاًنه لا اتفاق اميركي روسي و لا قرارات دولية و لا معارضة موجودة و لا ثورة قد قامت و لا هم يحزنون ، القرار الروسي له خلفيات سياسية كبيرة اكبر مما نتصور ، ففي هذا الظرف بالذات اي ظرف اجتماع جنيف ، لا يمكن اللعب مع الكبار و خاصة مع روسيا المتحكمة برقبة سوريا كلياً و في المنطقة العربية جزئياً ، نتيجة هذا الراي نفهم ان القرار الروسي قد صدر نتيجة ( زعل و حرد ) روسي من سلوك النظام المتغطرس الذي لا يرى ابعد من انفه .
-سوريا
ضياء الشامي 2016-03-15 00:58:02
القرار الروسي المفاجئ. 2علماً بان نسبة ما استرجعه جيش النظام من مناطق و مواقع على الارض بمساعدة الطيران الروسي لم يتجاوز 10 - 15 ٪ في احسن الاحوال ، فهل فعلاً انتهت مهمة القوات الروسية عسكرياً في سوريا ؟ ام ان هناك استياء روسي مخفي ظهر على السطح بتصريحات تشوركين حين وجه توبيخاً شديد اللهجة من نيويورك الى الاسد شخصياً بسبب تجاوزه الاتفاق الاميركي الروسي ؟ ام ان الكيل قد طفح مع بوتين بسبب استرخاء جيش النظام و توكله بنسبة 70 ٪ على جهد الروس و ليس عل جهده بحجة التعب و الانهاك ، الى ان جاء تصريح الوزير المعلم
-سوريا
ضياء الشامي 2016-03-15 00:57:31
القرار الروسي المفاجئ 1قرار بوتين المفاجئ بسحب قواته من سوريا - سواء كان حجم هذا الانسحاب كلي ام جزئي - يحمل في طياته تساؤلات عديدة ، لماذا هذا القرار المفاجئ دون علم النظام الا باللحظات الاخيرة ؟ هل هكذا انسحاب يمكن ان يحصل فجاًة و في ليلة واحدة ؟ هل حققت روسيا اهدافها من التدخل في سوريا كما صرح بوتين بعد لحظات من اصدار قراره ؟ هل قضت على داعش كما كانت تدعي سابقاً ؟ هل قضت على الفصائل المسلحة الاخرى ؟ هل ساعدت قوات الاسد فعلاً من استرجاع مواقع استراتيجية كالرقة و ادلب و دير الزور و جسر الشغور و الغوطة الشرقية و داريا
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-03-14 21:59:12
قمامة الاسد تسقط فوق جنة الغوطةانه نظام وحشي لايمكن وصفه مطلقا مهما كانت بلاغة اللغة،وذلك لاستخدامه كل الأسلحة المعدة للحرب بين الجيوش لقتل أبناء الدولة السورية العزل،واستخدم الأسلحة الكيميائية، والصواريخ ،واخير من اجل التوفير كما شرحه لنا شبيح لبناني استعمال البراميل المتفجرة المعدة بحشي قطع الحديد الصغيرة الحادة لقتل اكبر عدد من الاطفال والضعفاء.والان يقذف بالطائرات بعد تهديم بيوت المواطنين في الغوطة،منشورات ورقية من اجل الاستسلام والنَّاس تقول انها تحرقها للتدفئة،بدلا من ان تقول انها تستعملها لتنظيف .......
-سوريا
JALAL 2016-03-14 16:03:00
خارج السربيبدو أن المعلم ماحي أوروبا سابقا والجعفري صاحب حبوب باندول يغردان خارج السرب ويقولون أن بشار خط أحمر وكان رد كيري سريعا الذي وصف به كيري سلوك دمشق وحلفائها فإنه يوضح موقف إدارته أكثر من هذه القضية ويكشف موقفها الصلب إزاءه محذراً الأسد وحلفاءه من اختبار صبر بلاده إذا اعتقد النظام وحلفاؤه أنهم قادرون على اختبار صبرنا أو التصرف بطريقة تطرح تساؤلات حول تعهداته من دون أن يترك ذلك عواقب وخيمة فإنهم واهِمون يبدو أن المعلم والجعفري لم يعرفان حدودهم وأنهم اصبحوا مجرد قطع شطرنج يحركهم الروسي
بريطانيا
ياسر 2016-03-13 21:34:46
سؤال وجيه ؟ما سر بقاء اسرائيل و ايران و روسيا خارج استهدافات تنظيم داعش الارهابي ؟ بحيث لم ترمي عليهم فتيشة واحدة . كي لا نقول رصاصة واحدة او قذيفة واحدة كسقط عتب على الاقل ؟
-سوريا
سعاد السورية 2016-03-13 10:56:56
منطق قرقوشعندما يقول الوزير المعلم في جنيف : ( مصير الاسد خط احمر ) لا يمكن المرور فوقه ، انه يقصد بالضبط ان مصير ملايين السوريين هو خط اخضر يمكن المرور من فوقه و من تحته و من يمينه و من يساره و اختراقه و لعن انفاسه و استباحته بكل الوسائل ، منطق مصير شخص واحد امام مصير شعب كامل ، انه بالضبط منطق قرقوش و لمن لا يعلم عن منطق قرقوش ، فليقراً سيرته و تاريخه ، فالتاريخ في وضع سوريا يعيد نفسه تماماً ، يا لعهر هذا المنطق
-سوريا
Dr.Y2016-03-12 18:47:16
السيد سوري وبس 2أجمل كلمة في تعليقك والتي أعجبتني كثيراً هي : أنت أخي في الوطن والوطن يتسع لي ولك وليس يا الي يا إلك . ومن قال لك أن هذه ليست سوى زبدة كل التعليقات التي كتبتها أنا وقصدتها حتى الان ؟؟ كل ماتبقّى ستكشفه الأيام لي ولك وسنرى من الوطني ومن الخائن ومن الطيب ومن الخبيث يمكن أن نكتب الجرائد دون أن يقتنع أحدنا برأي الاخر ولكن الحقيقة ستظهر يوماً ما . رحم الله فرانسوا ميتيران حين قال ... فلنترك الوقت للوقت ..تحيتي لك .
-سوريا
Dr.Y2016-03-12 18:24:00
السيد سوري وبس 1/2فيما يتعلق بالطائفية , يا صديقي أكره ما أكره هو الطائفية فهي مرض خبيث وسرطان خطير في ديننا الاسلامي يشجعه ويؤججه أعداء الاسلام وليس فقط إخواننا الشيعة والعلويون الذين يقعون في فخه وإنما نحن السنة غارقين فيه حتى آذاننا وما أقرأه في مواقع أخرى من شتائم طائفية من السنة لبقية الطوائف يشيّب الاطفال . عندما يسمع الشيعة ما فعله ويفعله الدواعش والنصرويون وخاصة في عدرا العمالية فإن الهدف من تدخلهم هو هؤلاء وليس القتل العمد للأبرياء كما يحاول البعض تصويره
-سوريا
Dr.Y2016-03-12 16:50:37
الثور الحلوبد. واي : يا سيد فواز هذا ثور .. السيد فواز : طيب احلبو.. د. واي : بس يا فواز هادا تور .. السيد فواز : طيب احلبوا.. د. واي : بس هادا تور..تووووور مابينحلب لأنو الحليب موجود عند البئرة وهادا تور ..... السيد فواز : طيب احلبو ... د. واي : النظام ديكتاتوري متسلط فاسد يجب استئصاله ليس بالطرق العسكرية فقط وإنما أيضاً بالطرق الدبلوماسية والمفاوضات الصبورة ... السيد فواز : أزلام النظام مثل د. واي......د.واي يعجز عن ايجاد طريقة للتعامل مع فواز وأمثاله ويسلم أمره لله .
-سوريا
عمر الشامي 2016-03-12 11:46:33
ثورة مستمرةلم تعد الثورة السورية تحارب النظام ، فالنظام و جيشه و مؤسساته الامنية خسر المعركة مع الثورة و الان هي تحارب روسيا كثاني اقوى دولة في العالم و تحارب ايران كاجرم دولة في العالم و تحارب حزب الله كميليشيا طائفية في العالم ، ها هي الثورة السلمية تعود من جديد لتثبت للعالم اجمع انها مستمرة و باقية ما دام الاسد موجوداً ، هذا ليس راًي و انما واقع نراه على الارض و يعبر عن ارادة شعب ثائر لن تسكن ثورته حتى يطيح بهذا المجرم العميل لايران و روسيا و اسرائيل ، احفظوها و تذكروها و الايام بيننا .
-سوريا
سوري مقيم في ألمانيا2016-03-11 17:18:03
أعظم ثورة بالتاريح ثورة سورياأنا اعتبر الثورة السوريةالحديثة هي أعظم ثورة في التاريخ، ثورة شعب أعزل ضد نضام مدجج بالسلاح، ضد أجهزة مخابرات تفوق الوصف بوحشيتها، ضد رئيس أحمق ومنفصم الشخصية، ضدالشبيحةزعران سوريا، ضد الدبابات والطائرات والبراميل المحشوة بالمتفجرات وقطع الحديد والمسامير، ضد احتلال فارسي خبيث وضد الروس الذين يعانون من عقدة النقض تجاه اوروبا الغربية وامريكا، هذه الثورة حققت أهداف كبيرة وكثيرة وهي لم تنته بعد
سوريا
سعاد السورية 2016-03-11 14:29:08
فحوى الانتخابات القادمةانتخابات ما يسمى ( مجلس الشعب ) ، هي مهزلة المهازل للاسباب التالية : اولاً - لان اكثر من نصف السوريين خارج بلدهم ، ثانيا - هي ليس عدم احترام نصف مليون شهيد سوري و انما احتقارهم ايضاً ، ثالثاً - انها تجري في اوقات غير طبيعية يمر به البلد ضمن حل سياسي مطروح غير معروفة نتائجه ، رابعاً - انتخابات غير ديمقراطية كالعادة الهدف منها تنصيب فلان و علتان لولائهم للاسد وليس للوطن ، خامساً - و هو الاهم : ناقصنا مهرجين و مصفقين ؟
-سوريا
فواز 2016-03-10 11:37:35
Dr.Yكفاكم القياس على ان صفة الارهاب لحزب الله تخدم اسرائيل و كفاكم القول بان تدخل حزب الله بسوريا هو من اجل المقاومة و بان الزبداني و حمص و القصير و حلب و و .. هي الطريق الى القدس يا اخي الناس ما عادت اغبياء لتصدق كل ما تقولونه ، الناس صارت تضحك عليكم ، يا اخي اثبتت الاحداث و الوقائع ان نظام الاسد هو اكبر خادم لاسرائيل ، نظام مو قادر يسيطر على داريا ، بدكم ياه ينتصر على اسرائيل ؟ بقا كفاكم استغباء للبشر ، كل الدنيا فهمت هالمعادلة الا انتم ازلام الاسد مو قادرين تفهموها
-سوريا
عمر الشامي 2016-03-10 10:12:15
مصطلحات الاسدعندما تكلم الاسد منذ فترة عن حرب المصطلحات ،الغى كل المصطلحات السابقة و وضع مصطلحات جديدة لا يفهمها الا هو ، تتناسب مع بقائه بالسلطة فقط ، فكل من عارضه بالراي و الفكر بالنسبة له هو جاهل، و كل من تظاهر ضده هو جرثومة و كل من نادى باسقاط نظامه هو خائن و كل من نادى للحرية هو عميل و كل من حمل السلاح و دافع عن عرضه و روحه هو ارهابي، المواطن الصالح بالنسبة له هو من طاًطاً راًسه له و وافق معه على العمياني و صفق و هتف له ، الاسد بس و الباقي خس ، هكذا قدر للسوريين هذا القدر ان يظلوا تحت العبودية للابد
-سوريا
السوري وبس 2016-03-10 09:58:05
إلى دكتور وايوما الشعارات التي أطلقها الحزب والطوائف الشيعية في القصير والسيدة زينب لأكبر دليل على الطائفية والتي تحمل أجنده فارسية مجوسية وذلك بإعتراف حسن أنه جندي في جيش ولاية الفقيه والشعار لن تسبى زينب مرتين ويالتارات الحسين وكأن من سبى زينب وقاتل الحسين لايزالان أحياء بيننا ياريت إذا شفت او عرفت مكان قاتل الحسين تقول لي حتى أقتله أنا وأنت أخي في الوطن الوطن يتسع لي ولك وليس الوطن يا إلي يا الك أنا مع وقف شلال الدم ولكن بعد تسمى الامور بمسمياتها وهي أن النظام مجرم وحزب الله مثل داعش ودمتم
-سوريا
السوري وبس 2016-03-10 09:50:40
إلى الدكتور وايكيف لي أن اقتنع بكلامك بأن تدخل حزب الله بسوريا جاء للتخلص من التظيمات الإرهابيه وماذا تسمي قتله للأبرياء بسوريا فتدخل حزب الله بسوريا قبل أن تأتي داعش وأخواتها وتحت مسميات مختلفة فتارة تحت مسمى حماية القرى الشيعية على الحدود السورية الللبانية وتارة لحماية المراقد المقدسة بدمشق وضواحيها وكأن هذه المراقد وجدت البارحة أو قبل البارحة فقط بسوريا وعبارة خلصت وما في شيء بحمص جاءت على لسان زعيم حزب الله ( حسن ) إسمح لي أن ألقبه بهذا اللقب بعد أن كنت أعتبره بطلاً قومياً عروبيا
-سوريا
فواز 2016-03-10 09:04:11
Dr. Yليست السعودية فقط هي التي صنفت حزب الله بانه ارهابي ، بل كل دول مجلس التعاون الخليجي ، اضافة الى كل وزراء الداخلية العرب صنفوه ارهابي مع تحفظ العراق طبعا ، المسالة ليست بتصنيفه كارهابي ، المسالة هي انه ارهابي فعلاً وحقيقة ، لا تقل لي مقاومة و ممانعة هذه خليناها للعقول المحدودة ، حياك الله يا ملك سلمان ، فانت بهذه الخطوة حصلت على وسام الشرف من كل السوريين و العرب و المسلمين و خلي امثال Dr.Y ينعتوك و يسبوك اكثر من هيك فهذا شرف لك
-سوريا
سعاد السورية 2016-03-08 19:51:35
حزب البعث يتبخرالثورة السورية عرت و فضحت ما سمي ( ثورة ) 8 اذار منذ قيامها و حتى الان و بما انه بات حتى للطفل السوري بان هذه ( الثورة ) ما هي الا كذبة كبرى ، فقد لجاً نظام الاسد خجلاً من نفسه ان يعيد الاعتبار لهذه ( الثورة ) فقد صار اعضاء حزب البعث لا اكثر من شلة لعيبة طرنيب و تريكس في مكاتب و مقرات الحزب و بات كل الحزب و قياداته لا محل لهم من الاعراب و اخيراً استحى النظام على نفسه و منع العطلة و الاحتفال بهذه المناسبة التعيسة و اخر ما حرر قرار الاسد حل القيادة القومية للحزب و هي من الناحية التنظيمية اهم قيادة
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 17:54:51
يا سيد سوري وبس 5للأسف فإنكم لاتتعظون من أخطائكم والدليل هذا الاخ المدعو فواز الذي يمجد بملك السعودية لأنه وضع حزب الله على لائحة الارهاب تماماً كما يريد نتنياهو . فأنا أعطي للسيد فواز موعداً ليس بالبعيد سيبدأ به بشتم هذا الملك والايام بيننا . صحيح أن هناك جانب سيء من جوانب تدخل حزب الله في سوريا وهو مساعدة النظام ولكن هناك جانب مهم جداً وهو التخلص من هذه التنظيمات المجرمة المريضة التي تقتل بدم بارد وبوحشية ولأتفه الاسباب وهذا هو الجانب الذي أؤيده في تدخل حزب الله ووضعه في لائحة الارهاب لايخدم سوى اسرائيل
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 17:51:43
يا سيد سوري وبس 4يا سيد سوري هناك شيء في هذه الدنيا اسمه دبلوماسية ومصالح , ألا يغيظك على سبيل المثال الصفقات التي تتم الان وفي هذه اللحظة بين إيران وتركيا ؟؟ ألا يغيظك هذا المراوغ داوود أوغلو عندما يذهب إلى طهران ويصافح الروحاني وكأنه صديق حميم ؟؟ والله يا صاحبي مو رايحة إلاّ عليكم .عندما كتبت تعليقاً طويلاً منذ مدة بعنوان أردوغان وتنابل السلطان أحذركم به من غدر أردوغان ظننتم أنني أقول ذلك دفاعاً عن النظام أو أنني من أزلامه. أما الان فأدعوك لسؤال أشد المعارضين تعنّتاً عن رأيه بأردوغان فأنا أنتظر رده بشوق.
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 17:49:55
يا سيد سوري وبس 3ولم ترونهم ولا لمرة واحدة إلاّ كذلك بالرغم من أنهم قالوا مراراً أنهم لايعتبرون المعارضة المعتدلة عدواً لهم ويحاولون إيجاد مخرج يضم كل السوريين عدا أؤلئك المتطرفين الذين تعتبرهم أنت وأنا أعداء لنا وهم داعش والنصرة والفصائل المتطرفة دينياً أو تلك التي تتخذ الشريعة كمنهج لحكم الدولة . يمكنك أن تلاحظ أيضاً أن هناك فرق في موقف إيران الاكثر تصلّباً وأكثر تمسّكاً بالاسد في حين نجد أن الروس لايصرون على بقاء الاسد فلماذا لاتستغل المعارضة المعتدلة هذا الموقف الروسي في اكتساب قلوب الروس وجذبهم لناحيتها ؟؟
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 17:32:54
يا سيد سوري وبس 2ولكن ماذا يفيدنا الاستمرار في حرب يستمر بها نزيف الدماء عندما نعرف أنه لن يكون هناك غالب أو مغلوب ؟؟ أنت تصر على استمرار هذه المأساة مهما كلف الامر , ولكن ألا تعتقد معي بأنك تشارك باستمرار المأساة عندما تقول بأن الشعب السوري البطل سيستمر بالقتال حتى النهاية هل يمكنك أن تقول لي أين هذه النهاية ؟؟ انني لا أرى سوى لانهاية . تقول ياسيد سوري أن الذي يجرب المجرب عقله مخرب ولكنكم للأسف لم تجربوا المجرب ولا غير المجرب مع الروس فمن اللحظة الاولى التي دخلوا لسوريا اعتبرتموهم اعداء محتلين
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 17:27:16
يا سيد سوري وبس 1/5لاداعي أن تسرد لي مافعله النظام فأنا أوافقك الرأي بأنه نظام مستبد ديكتاتوري فاسد وقلتها مئات المرات وهذا لايختلف عليه اثنان ولكن المشكلة أن إزاحته بالقوة العسكرية أمر بعيد المنال إن لم نقل من المستحيل خاصة وأنه يستعين بثلاث حلفاء أقوياء . إن هذه الازمة أظهرت لنا حقارة ونذالة الانسان بشكل عام ابتداءّ من الصهيوني والامريكي واذنابهم من آل سعود وبني عثمان وانتهاءً بالنظام الذي استعان بحلفائه للصراع من أجل بقائه .
-سوريا
السوري وبس 2016-03-08 10:26:41
الى دكتور وايكيف لنا كسوريين أن نبني الثقة مع روسيا والنظام المجرم الذي أدخل كل قوى الشرإلى سوريا ليستبيح السيادة السورية وهل روسيا إلا شريك بالدم السوري وما تفسيرك لثلاث قرارات فيتو بمجلس الامن إلا إستباحة للدم السوري أعطينى أمراً واحدا قامت به روسيا ونظامك لكي يبني الشعب السوري الثقة عليه هل أطلق سجناء الرأي هل فتح المعابر التي يحاصر بها المدن السورية هل أوقف إستخدام البراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية والغارات الجوية الشعب السوري البطل سوف يستمر بالقتال حتى النهاية ومالنا غيرك ياالله
-سوريا
Dr.Y2016-03-08 10:35:28
المدعو فوازمتى ستكفّون عن التكلم باسم ,, السوريين,,, تكلم عن نفسك فقط لأن هذا الذي تتملّقه ماهو في نظر كثير من السوريين سوى حثالة من حثالات آل سعود الذين باعوا قضايا الامة العربية وتآمروا عليها وهاهو يقدّم هدية على طبق من ذهب لبني صهيون باعتبار حزب الله منظمة إرهابية . ربما يختلف السوريون مع حزب الله في بعض الامور إلاّ أن اعتباره منظمة إرهابية لايصدر إلاّ عن الخونة والانذال الذين يخدمون عدو الامة العربية منذ الأزل . تبّا لهذا المدعو سلمان وتبّاً لكل الخونة والمتواطئين من أمثاله.
-سوريا
السوري وبس 2016-03-08 10:17:02
إلى دكتور وايسأتفق معك أن المستفيد من داعش كل القوى المتصارعة على الأرض السورية بما فيها النظام المجرمإلا الشعب السوري البطل والنظام من سمح لداعش بالدخول عبر المعابر النظامية قبل أن يفقد السيطرة على هذه المعابر كما أنه هو من ربى ونما القاعدة على الأرض السورية وأرسلها للعراق وهذه معلومة على لسان علي مملوك ليستغلها ورقة تفاوض مع الأمريكان عندما تفكر بغزو سوريا بعد العراق كيف لنا كسوريين أن نلحق الكذاب إلى وراء الباب ونحن ندفع الدماء وكل غالي ونفيس وهل من جرب المجرب إلا عقله مخرب
-سوريا
فواز 2016-03-07 21:27:09
حياك الله يا سلماناغلب السوريين يؤيدون السعودية بتصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية ، و يعتبرون القرار السعودي معبراً عن تطلعات و مشاعر السوريين ، حياك الله يا ملك السعودية سلمان ، انت الوحيد العربي المسلم الحقيقي على الساحة
-سوريا
JALAL 2016-03-07 13:27:16
ولكن بنكهة أخرى 1بعدما عاد الهدؤء النسبي الى المدن السورية ووقفت البراميل والقصف الجوي عاد أعلام النظام الى الفبركات الأعلامية ولكن هذه المرة بنكهة روسية بعدما أحتلوا سورية وأخذ دور النظام وأصبح الأمر الناهي فالأعلام الروسي يقول أن جبهة النصرة تقوم بقصف الأراضي التركية لتستفز الأتراك ويجتاحوا الأرضي السورية الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل الهدنة ؟؟؟ وأن داعش تمركزت في النصيبين للهجوم على القامشلي ؟؟؟؟ وأن جماهير الرقة ثارت ضد داعش ورفعت أعلام
بريطانيا
JALAL2016-03-04 23:00:18
رجعت المظاهراترجعت المظاهرات السلمية والثورة السورية المباركة الى سيرتها الأولى وبأعتبار لا وجود لمليشيات بشار فلم تطلق الرصاص من قبل المندسين الأ من بعض قناصين النظام في مظاهرات حلب والثورة مستمرة شاء من شاء وأبى من أبى
بريطانيا
حمصي و افتخر 2016-03-04 19:57:25
عادت الثورة السلميةاليوم الجمعة تاريخ 4 / 3 / 2016 ، عمت المظاهرات السلمية اغلب المدن السورية و كاًننا في اذار 2011 ، شعارات الثورة هي نفسها لم تتغير ( الشعب يريد اسقاط النظام ، سوريا بدها حرية ، الله و سوريا و حرية و بس ، الجيش الحر عز و امل .. ) ما راي بوتين بهذا الشعب الجبار ، الذي لا يركع الا لله ؟ اكيد الاسد و نصر الله الان قلقون من هذا التغيير المفاجئ الذي حسبوه انه لصالحهم ، اكيد عرفوا ان الثورة مستمرة و ان وقفت فترة ما ، فالسبب هو السلاح الذي لا تؤيده الثورة و الان توقف القتال قليلا فعادت الثورة من جديد
-سوريا
عمر الشامي 2016-03-04 17:06:40
حزب الله سقط بالضربة القاضية 2ما خسرته اسرائيل و اسرائيل لم يهزمها حزب الله ، بل هي التي هزمته و الدليل احصائيات الخسائر من الطرفين حيث خسر من مقاتليه حوالي 1200 عنصر ، بينما هي لم تخسر سوى 105 جنود فقط ، عداك عن الدمار في جنوب لبنان ، كفى حزب الله كذباً ، فحبل الكذب قصير ، فليترك السلاح و يخرج من سوريا بالتي هي احسن ، لان تصنيف العرب له كمنظمة ارهابية قد اسقطته بالضربة القاضية و لن تقوم له قائمة بعد الان و سيصبح معزولاً عن العالم مثله مثل داعش تماماً و من الافضل له ان ينتخب اميناً عاماً جديداً يمتاز بالحكمة و العقلانية
-سوريا
عمر الشامي 2016-03-04 17:05:43
حزب الله سقط بالضربة القاضية 1ماذا بقي لحزب الله في المنطقة ؟ هل يكفيه نظام الاسد المتهاوي او نظام العراق القابل للكسر ؟ ام فقط يكفيه ايران ؟ فكل حزب او تيار سياسي يجب ان يكون لديه عمق استرتيجي مع العرب و خاصة دول الخليج التي بالنهاية هي صمام الامان الاقتصادي و المالي لاي بلد عربي و بدونهم نبقى عراة ، من الافضل لحزب الله ان يتحول الى حزب سياسي في لبنان سعره سعر عشرات الاحزاب السياسية و ان يتخلى فوراً عن حكاية المقاومة التي لم تعد تقنع طفلاً عربياً واحداً ، حتى حرب تموز 2006 لم تقنع احد و خسرت لبنان عشرات اضعاف
-سوريا
Dr.Y2016-03-03 08:11:23
إلى السوري وبس والباقي ورق خس 4دفعوا مئات الملايين من الدولارات لتمويلهم لتصدير نظامهم البالي المستحاثي القروسطي إلينا داعمين هذه الحثالات بهمة أمراء الكبتاغون كذلك الامير السعودي **** **** الذي لقطوه في لبنان مع أطنان حبوب الكبتاغون . وأما في المرة الثالثة فأدعوك أن تلف حول نفسك فتجد بني صهيون الذين هم أكبر المستفيدين من داعش والنصرة الذين يداوون جرحاهم فهم يراقبون عن كثب مدى الدمار الذي جلبه هؤلاء الانذال ويشرفون على رعايته واستمراره بالتنسيق مع قردوخان ويهود خيبر من آل سعود.
-سوريا
Dr.Y2016-03-03 08:09:22
إلى السوري وبس والباقي ورق خس 3فلماذا لاتلحقون الكذاب لورا الباب كما يقول المثل ؟؟ أنت تريد مساعدة المظلوم ضد الطالم ,انا كذلك ولكن الفرق بيني وبينك هو أنه عندما تفشل المحاولة أنصحك بالتفتيش عن طريقة أخرى إذا كنت فعلاً تريد مساعدة المظلوم وليس بالاستمرار في العنتريات التي أثبتت فشلها . وأما من حيث معرفة من هو المستفيد من داعش فأنصحك أن تلف حول نفسك ثلاث مرات ففي المرة الاولى تجد أردوغانك الذي أرسل كل هذه الحثالات عبر حدوده وفي المرة الثانية تجد آل سعودك الذين
-سوريا
Dr.Y2016-03-03 08:04:32
إلى السوري وبس والباقي ورق خس 2ثانياً ما قاله رئيسك لايهمني وليقل ما يشاء فهو لايمثلني وما يفعله نظامك شرحو . الهدف من تعليقي كان البحث عن حل لإنهاء الازمة التي أثقلت كاهل هذا الشعب المسكين وأما العنتريات ومنها ترحيل النظام بالقوة فللأسف حاولتم ذلك منذ خمس سنوات ولا زلتم ولكن ذلك لم ينفع في ترحيل النظام ورئيسه . علّتكم يا سوري وبس هو عنادكم وتحجر تفكيركم لا تعرفون شيئاً اسمه الدبلوماسية طيب إذا أنت تقول أن الروس يتظاهرون بأنهم مع المعارضة المعتدلة وهم كاذبون
-سوريا
Dr.Y2016-03-03 08:01:34
إلى السوري وبس والباقي ورق خس 1/4أولاً أقصد بالنصرة وأخواتها كل من اتخذ من الدين مطيّة للوصول إلى حكم الدولة من عند جيش الاسلام وأحرار الشام وجرّ . لأنه يا سوري وبس يلّي بتعتقد أنه الباقي ورق خس الدين عندي لعبادة الله سبحان وتعالى في المسجد أو في غرفة في بيتك تهجع بها وتناجي ربك وتستغفر منه ذنوبك التي قمت بها خلال نهارك ولكن أن تسن القوانين الدينية لغيرك وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فهذا ليس وظيفتك وإنما ربك هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة.
-سوريا
احمد هواش 2016-03-02 20:09:06
اين المطالبة باقالة محافظ حمص ؟على خلفية المظاهرات التي حصلت جراء انفجارات حي الزهراء بحمص ،المطالبة باقالة المحافظ ، بتعليقي السابق قلت : هاي دقني تعوا بزقوا فيها اذا بيقيلو المحافظ او بيساًلوه سؤال واحد ، شفتو انو كلامي صحيح ؟
-سوريا
السوري وبس 2016-02-29 08:51:17
إلى دكتور وايلن تخرج روسيا من سوريا إلا بعد أن تدفع ثمن قتلها للأبرياء ودخول الحمام مو مثل خروجه وترحيل الاسد بالطرق السلمية وهل كانت الإحتجاجات بأول الثورة إلا سلمية ونظامك من عمل على تسليحها وشيطنتها صحيح أن روسيا مع بعض المعارضة المعتدلة في الإعلام ولكن على أرض الواقع مع النظام بكل ما أوتيت من قوة وان تحل مشكلة يجب أن تكون حياديا وترحيل النظام لن يكون إلا بقوة السلاح والشعب السوري بكل طوائفه دفع الثمن الباهظ ولم يبق إلا أن يدفع النظام ثمن إجرامه وحقده على هذا الشعب الوليذهب إلى مزبلة التار يخ
-سوريا
السوري وبس 2016-02-29 08:39:16
إلى دكتور وايماذا تعني بالقضاء على داعش والنصرة وأخواتها لأن كلمة أخواتها كلمة فضفاضة تشمل ملايين المواطنين السوريين حسب تصنيف رئيسك بأن هناك ملايين الإرهابيين السوريين علما أني لست مع داعهش و فكرهاالمتطرف لا يمثلني وأنا مع المظلوم ضد الظالم حتى يأخذ المظلوم حقه أما بالنسبة من صنع داعش فيا ليت ويا حبذا تفتل دوره حول نفسك وتشوف من المستفيد من داعش ووجودها الآن وبهذا الفكر المتطرف الدخيل على الشعب السوري البطل سوف تجد أن روسيا وإيران حلفاء بشار هم المستفيدين منها
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-28 15:47:20
5-ومواصلة النضال والخروج في مظاهراتتطلب هذا المسار السياسي الديمقراطي ، فهم الأغلبية ولاشك ، والمطلوب من السلطة الفاسدة ولو مرة واحدة ان تعمل الى ازاحة بشار الذي يعيش في برجه الفكري المعزول ومع انه أقر للروس نهائيا التحكم السياسي والعسكري بمفاصل الدولة السورية ، وتسريع العملية السياسية السورية وبين السوريين، قبل ان تقوم الدول الكبرى بأخذ الحل الاسهل لها والمناسب لاعداء سوريا وخاصة اسرائيل الا وهو التقسيم النهائي لسورية كما سيحدث في العراق وليبيا ، احذروا فان أعداء سورية الجريحة كثر
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-28 15:43:37
4-كما كان قبل اندلاع الثورة . ولكن وفي نفسالوقت وعلى الجانب الاخر وبموازاة قيام الدولة التشبيحية ستقوم دويلات صغيرة تتحكم بها الجماعات المسلحة ، وتفرض هي " قانونها" وتشرعن نفسها وتتحكم في حياة البشر حسب أهوائها ، وهكذا نكون قد انحدرنا الى دويلات تشبيحية أسدية طائفية تكفيرية(من الجانبين) تتحكم بالشعب وتتناحر ويبقى المواطنين السوريين يدفعون الثمن من دمائهم وأرزاقهم وبيوتهم،ان العمل السياسي يجب ان ينطلق فورا لبناء الدولة المنشودة قبل ان يتحول التشبيح الى واقع ويتجذر،ومرة اخرى يتعين على أبناء الوطن ان ينهضوا للكفاح
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-28 15:40:13
3-السوري الى مليشيات متحالفة مع مليشياتاخرى طائفية تكفيرية غريبة عن المجتمع السوري ، تقتل باسم الاسلام الشيعي امام الاسلام السني ، وهذا الاجرام المزدوج ليس له علاقة بتراث الشعب السوري " المسلم" . ان بشار الاسد ملتزم بوقف إطلاق النار مجبرا وصاغرا امام الموقف الروسي القطعي لحل سياسي في سورية ، ولكنه وفي قرارة نفسه يعارض أية عملية سياسية يمكن ان يتمخض عنها استبعادة من السلطة او حتى اي تغيير في بنية السلطة المستبدة التي تسكن فقط في راْسه ورأس اعوانه الذين يحلمون في الاستمرار في القمع والسلب والنهب والاستبداد
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-28 15:35:13
2-ان السوريون بحاجة الان لمزاولة الكفاحلبناء هذه الدولة والوصول الى مؤسسات دولة مستدامة ومستقرة ، تمنع الانزلاق مرة اخرى للاستبداد اي كان نوعه عسكري اومدني او ديني او غير ذلك . ان وقف ألقتال وبدون الحل السياسي المدني السريع سيكون وبالا على السوريين وسيعمق الانقسام والتقسيم الواقعي وسيمهد لحروب اخرى تجتاح الناطق المختلطة بشكل خاص . ان الخطر الداهم وبدون العمل على بناء سوريا الجديدة في ظل وقف إطلاق النار الملزم من قبل الدول العظمى ، سيؤدي حتما الى ترسيخ دولة التشبيح ( من الشبيحة)الأسدية التي أتت
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-28 15:28:45
مع الهدنة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددي1-وقبل ساعات بل دقائق من موعد وقف إطلاق النار اثبتت القيادة الروسية مرة اخرى انها تنتمي الى الصنف الوحشي الغير انساني،لقد اجرم الطيران الروسي وبمساعدة النظام المتوحش الذي فقد عقله وجن جنونه ، وتحول الى مخلوق متوحش لأهدف له سوى القتل والتدمير،خوفا من الاستحقاق القادم بعد انتهاء الحرب،وهو افساح المجال للشعب السوري ان يشكل هيئته الوطنية وينتخب الجمعية الوطنية لاقرار دستور حضاري ديمقراطي مدني يكفل لكل السوريين كل الحقوق المعترف عليها في الدول المتقدمة والديمقراطية والمستقرة
-سوريا
سعاد السورية 2016-02-27 14:46:50
من ذاكرة الثورةمن ذاكرة الثورة أنشودة ياحيف 28/3/2011 ( يا حيف اخ ويا حيف . زخ رصاص على الناس العزّل يا حيف وأطفال بعمر الورد تعتقلن كيف . كييييف و انت ابن بلادي و تقتل بولادي ) لم تصدق أذاننا عندما سمعنا أغنية الفنان سميح شقير (يا حيف) وهو يغني ويتحدث عن تفاصيل ما يحصل في درعا ويشخص اجرام بشار ( اللي ظهره للعادي وعلينا هاجم بالسيف) وعن قتله للمواطنين العزل في المظاهرات. عندها بدأت قطاعات الشعب المختلفة تتفاعل مع الثورة وتمدها بما تحتاجه. يا حيف كانت ولازالت من أروع أغاني الثورة السورية وستبقى للابد .
-سوريا
ابو الخير 2016-02-25 20:11:55
صفعة جديدة للنظاماعلنت الخارجية الروسية رسمياً ، ان الانتخابات البرلمانية التي اعلن عنها الاسد ، سوف لن تجري الا بعد اقرار دستور جديد وفق العملية التفاوضية مع المعارضة و بموجب الانتقال السياسي للسلطة و تشكيل حكومة انتقالية حسب مقررات جنيف 2 ، انها صفعة جديدة للنظام و مؤيديه .
-سوريا
فريد 2016-02-24 18:35:05
حتى التفاوض ؟حتى عملية التفاوض مع الجماعات المعارضة و الفصائل المسلحة صار من واجب روسيا و ليس من واجب النظام ، هل رايتم نظاماً بتاريخ البشرية اكثر خضوعاً و ذلاً للاجنبي المحتل من هذا النظام البائس ؟
-سوريا
مصباح 2016-02-22 21:35:55
لماذا السعودية فقط ؟البعض يعيبون على المراًة السعودية انها غير مسموح لها قيادة سيارة ، هل رايتم امراًة ايرانية واحدة لا تضع الحجاب على راسها ؟ حتى الاجنبية و المسيحية و اليهودية مفروض عليها الحجاب ، علما بان هناك اكثر من 20 دولة في العالم لا تسمح للمراًة بقيادة السيارة . منها بنغلاديش و نيبال و ميانمار و عشرة دول افريقية ليست اسلامية منها غانا و ليبريا و ساحل العاج و موزامبيق و غويانا و خمسة دول في اميركا الجنوبية منها هندوراس و باراغواي و الفوكلاند ، لماذا السعودية فقط
-سوريا
احمد هواش 2016-02-22 13:42:57
هاي دقنيالمظاهرات يللي خرجت امس بحمص و تطالب باقالة المحافظ بسبب التراخي الامني و حصول الانفجار بحي الزهرا ، هاي دقني تعو بزقو فيها اذا بيقيلوه او بيتحاسب المحافظ او بينساًل سؤال واحد
-سوريا
احمد هواش 2016-02-22 13:21:48
برقبة مين هدول ؟160 قتيل ضحية تفجيرات دمشق و حمص يوم امس ، برقبة مين هدول ؟ هل برقبة داعش فقط ؟
-سوريا
برهان من دمشق 2016-02-22 13:10:33
لماذا و لماذا ؟اذا كان القول بان التصدي للارهابيين ، سيوقع و لا بد نسبة من الضحايا المدنيين الابرياء ، لماذا اسرائيل رغم استباحة طائراتها للاجواء السورية عشرات المرات و قصفها للاماكن العسكرية فقط ، لم تستهدف مرة واحدة المدنيين الابرياء ؟ الا يعني هذا ان العدو ارحم من نظامنا و طائراته ؟
-سوريا
Dr.Y 2016-02-21 22:49:41
يا سيد رائد الحمصي 3ولو لمرة واحدة أن نجرب مفتاحهم فربما هو المفتاح الصحيح للحل . كثير من المعارضين الان يشتكون من تركيا والسعودية وأصبحوا يدركون أن أردوغان يخدعهم والسعودية تتاجر بهم لأنها لاتستطيع عمل شيء بدون إذن أمريكا التي تخلت عن كل المعارضات بما فيها المعتدلة فالرهان على تركيا والسعودية وأمريكا رهان خاسر برأيي وهذا قلناه لكم منذ زمن بعيد فلم تصدقونا واتهمتمونا بكوننا من أزلام النظام . مع التحية .
-سوريا
Dr.Y 2016-02-21 22:44:23
يا سيد رائد الحمصي 2ترحيل الاسد بالطرق السلمية وهذا هو برأيي أفضل الطرق للوصول إلى حل يوقف حمامات الدم . لاحظ أن روسيا ليست ضد المعارضة المعتدلة عندما لايكون أحد مكوناتها منتمياً إلى أحد هذه الجماعات المتطرفة وتصرفاتهم المتزنة تثبت أنهم يريدون حلاً لايرضي النظام فقط بل يرضي النظام والمعارضة المعتدلة على حد سواء والدليل هو استيائهم من تصريحات الاسد الاخيرة وتحذيرهم له . دعنا يا عزيزي ولو لمرة واحدة أن ننسى حقدنا عليهم وكراهيتنا لهم ودعنا
-سوريا
Dr.Y 2016-02-21 22:40:17
يا سيد رائد الحمصي 1/3السبب الرئيسي لوجود روسيا في سوريا هو القضاء على داعش والنصرة وأخواتها وغالبية الشعب السوري الذي تتكلم بإسمه وليس فقط أزلام النظام لايرغب بانتصار هذه الفئات المتطرفة , فلو خيّرناك أنت يا سيد حمصي بين الشعارين داعش باقية وتتمدد أو داعش فانية وتتبدد فما الذي تختاره ؟؟ وأرجو أن لا تقول لي بأن داعش من صنع النظام لأن ذلك لايقبله عقل أو منطق ,روسيا ياعزيزي ستخرج من سوريا بعد القضاء على هذه التنظيمات الارهابية وربما أيضاً بعد المساعدة في
-سوريا
عبد الله 2016-02-21 21:35:15
مسئولية من ؟ضحايا تفجيرات حمص و دمشق تجاوزت 120 ضحية ، و داعش تتبنى العمل الارهابي و هي المسئولة عن هذا العمل الاجرامي بشكل مباشر ، فاذا كنا نعرف مصدر الارهاب و نعرف مكانه و نعرف كيف يعمل و نراه كيف يسير و كيف يسيطر و يحتل و يتحرك ، الا يقع على عاتق الرئيس مسئولية عدم ضربه في عقر داره ؟ و لماذا خرج الاهالي بحمص مطالبين باسقاط المحافظ ؟ الا يقع على الرئيس ايضاً مسئولية بهذا الخرق الامني الذي حصل ؟
-سوريا
حسين حسن 2016-02-21 20:40:09
تفجيرات حمصجراء التفجير الانتحاري الذي حصل في حي الزهراء بحمص ، خرج الاهالي عندما علموا بوصول محافظ حمص و بداًوا ينهالون عليه بالاسئلة ، لم يستطع الاجابة على سؤال احد المواطنين ، لماذا تم بهذه السهولة خرق الحواجز الامنية ؟ كاد ان ينهار ، هرب بسيارته و لحقه المواطنين وهم يهتفون : الشعب يريد اسقاط المحافظ ، طبعاً لن يتم اسقاطه او اقالته او لومه او حتى انتقاده ، فليس من طبيعة النظام اقالة احد او لومه ، لكن اللوم و الاقالة يجب ان توجه الى الرئيس مباشرة فهو المسئول عن امن المواطن و ليس المحافظ
-سوريا
رائد الحمصي 2016-02-20 17:29:58
خسرت روسيامبروك .. دخلت روسيا في خانة عدو الشعب السوري و كافة الشعوب العربية و الاسلامية ، و لن تقوم لها قائمة في هذه المنطقة بعد اليوم حتى و ان حصلت على تبريكات الاسد و ازلامه و حلفائه من ايران و حزب الله و حتى لو حققت انتصارات ميدانية على الارض السورية و ستثبت الاحداث انها خسرت اكثر بكثير مما ربحت و الايام ستثبت ذلك انها وقعت في المستنقع السوري
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 16:12:14
7-وتصفي معارضيها ،والطامة الكبرى هو عندماينخر الفساد في جسد الحزب ، ويمتنع عن التجديد بإجراء انتخابات ديمقراطية ، ان حزب البعث كان أمل الجماهير العربية من اجل الخلاص من المستعمر وأصبح هو المستبد عوضا عن الانفتاح على الجماهير وبقية القوميات في المنطقة العربية الاسلامية ، والبحث عن التعايش السلمي واحترام حقوق الانسان بغض النظر عن قوميته ومعتقده ، وكان ذلك نتيجة وصول المتخلفين فكريا الى القيادة وماتت الديمقراطية في كل الأحزاب والحركات التحررية في المنطقة العربية ، ونحن نشاهد الان نتائجها الكارثية والمدمرة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 16:08:36
6-ان داعش التي ارادها الاسد زريعة للبقاءاخترقت من قبل عدة مخابرات ، بعد ان فقدت وظيفتها المتمثّلة بالتخويف من الاسلام السياسي واستهلكت تماما، والقضاء عليها سيفقد الاسد اهم اوراقه للبقاء،وهذا ما دفعة للبحث عن مشتري لسورية يوفر له مواصلة الاستبداد. وكلمة بالنسبة لحزب البعث ، انه كبقية الأحزاب القومية في التاريخ تفقد وظيفتها عندما تتسلط عليها قوى القومية الفاشية تحتقر بقية القوميات وتريد التمييز عنها كما حدث مع الأكراد والتركمان والاشوريين ، وتنصاع للقائد الملهم كالأسد وصدام ، واولادهم وأقاربهم ،وتستخدم الاستبداد لتثبيت سيطرتها
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 16:06:55
5-مع عائلته وأقرباءه لمواصلة الاستبداد والنهبوالسلب وهو مستعد لتقديم خدماته للمشتري المافياوي ببناء منتجعات سياحية للروس ( الذين بدأوا بالتفاخر ان سوريا ملكهم ) يشرف على بنائها المنظومة المخلوفية ويعمل فيها السوريين الفقراء المهدمة بيوتهم كعبيد بكل ما تعني الكلمة من معنى. اما المشتري المحتكر فلم يدفع الثمن البخس بعد، لان البائع أوضح له ان المزرعة تحتاج الى تنظيف وتطهير من اكارمها واصحابها الأصليينوالمنتفضين،والمشتري يقوم الان بعملة لتنظيف هذه المزرعة بكل الوسائل الممكنة بقتل أصحابها ، بحجة انه المالك الاصلي
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 16:05:22
4-والقتل المخابراتية والنهب والسلب المخلوفيةان منظومة الاجرام والاستبداد باعت سوريا بثمن بخس لبوتين ومنظومته المافياوية الفاسدة و المتطبعة بالتوحش والتخلف والامدنية ، بعد سنين من الاستبداد السوفيتي الشيوعي للشعوب ، والتي تتوحد للوقوف امام ورثة هذا الاستبداد المجرم ، والتي تحاول حتى الان ثني الشعوب عن الوصول الى الحرية والكرامة بعد سقوطه المدوي مع سقوط حائط برلين رمز الاستبداد والاستعباد. ولا يريدون ان تتكرر معهم ما هو الان ممكن ان يحدث للشعب السوري بعد انتصار الاستبداد. ان البائع يهمه فقط الجلوس في الكرسي
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 16:02:31
3-في فقر شديد يسخرهم في إعمار بيوتهم المهدمةحتى نهاية حياتهم ، يهددهم هو وشبيحته بقوتهم وحريتهم، ويسعى معهم لاذلالهم ، وتغييبهم في السجون او تصفية من يريد ان ينتفض. وهكذا نكون في بداية الفيلم (the Hunger Games) ( وانصح برؤية او قرأة اجزائه )حيث يقوم الدكتاتور وشبيحته وعبيده باستعباد من انتفضوا ضد الاستبداد في فترة سابقة جزاء اقدامهم على الثورة لطلب الحرية والكرامة في فترة ماضية وأعادهم للخضوع بعد هزيمة الثورة.ان احداث هذا الفلم يروي تقريبا مايمكن ان يحدث في حال انتصار الاستبداد ومعه أدوات القمع
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 15:55:39
2-انه يتلاعب بالالفاظ والمصطلحاتحتى وصل به الامر ليقول ان الذي يحدث في سوريا الجريحة المهدومة هو حرب مصطلحات ويتحدث وبطلاقة عن "الحل السياسي " وينفيه من اساسه ويقول بدلا من ذلك المسار السياسي ، وينفي ايضا التحول والانتقال نحو الحرية والديمقراطية ويريد الاعتماد على نفس الدستور الحالي الاستبدادي وكان شيئا لم يكن وكان الذين استشهدوا هم ذباب او بعوض.هكذا يستخف الدكتاتور من عبيده ويستغبيهم ، هو يريد وبالعربي الفصيح ابقاء المهجرين خارج سورية او مزرعته ، ويعيد الباقين تحت رحمة مخابراته وجيشه ،يعيشون
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-20 15:51:27
الاستغباء والمراوغة1-وجلس امام واستأنف استغباء المستمعين وخاصة شبيحته لعله يزودهم بمواد الكذب والمراوغة للدفاع عن الاستبداد وهذه المرة امام نخبة تعتبر مثقفة من الشعب السوري.يراوغ ويتكلم بصوت مرتفع وواثق من مراوغته وحديثه ، وهذا يعود الى انه يتكلم ليس مع فئة مثقفة بل الى عبيد لا رأي لهم ولا عقل،كما صنفهم الاستبداد منذ عهد ابيه،انهم لا اكثر ولا اقل من مخلوقات في المزرعة الموروثة ولذلك يأخذ راحته بقول مايريد لانه يعلم ان الذي أمامه اما عبد شبيح تابع او خائف على نفسه وعائلته اذا تجرأ وناقش القائد الملهم والعبقري الفذ
-سوريا
JALAL 2016-02-20 13:52:07
كش ماتلا أحد يشك أن الروس هم أبطال العالم في لعبة //كش مات // والدليل أن كاربوف وكسباروف هم روس وهم أبطال العالم لعدة سنوات والبطولة محصورة بينهما وبعد ترويضة تشوركين للأسد وبعد ما قاله أن لديه الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة أذا أستمع الى ما نقول له ولكن أذا لم يستمع الى ما نقول له و إذا ما ابتعد عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعبا للغاية وفي هذه الحاله الأخيرة يمكن لبوط طين أن يقول للأسد // كش مات //
بريطانيا
ايمن الشامي 2016-02-20 10:33:44
بين الحابل و النابلدخل الحابل بالنابل و لم نعد نفهم ما يجري على الارض السورية ، و غبي من يعتقد ان الامور بيدنا ، فلا بشار الاسد و نظامه و لا المعارضة و لا الثوار و لا الشعب السوري كله يفهم ما يجري ، الامور خرجت و منذ سنتين من ايدينا و صارت بايدي غيرنا ، و السيادة الوطنية غير موجودة و لا محل لها من الاعراب ، و الكلام عنها سراب و دخان ، و من يتكلم عنها يعرف بقرارة نفسه انه يكذب و ينافق و ما نفهمه فقط ان البلد خربت و تدمرت بفضل سياسة سيادته الحكيمة و الرشيدة
-سوريا
ناصح2016-02-18 22:33:24
الى المناهض للاستبدادمن الخطأ الكبير ان تذكر اسم حزب البعث لأنه لا يوجد منه الا الاسم منذ عام 1970 وحينما تذكر اسم الحزب ومسؤوليته وكأنه موجودا فأنت بذلك تعفي حاكم البلاد من مسؤولياته عن كل شيء وعن كل ما حصل في سورية وهذا من دواعي سروره ان لا يكون المسؤول لوحده وأن يقولوا أن هناك حزب هو المسؤول - هذا خطأ والحزب ليس سوى اسم بلا مسمى يتسترون خلفه ليخدعوا الناس فهل خدعوك ؟
-سوريا
عصام 2016-02-18 13:02:51
ما موقفك انت ؟ان تكون مع الثورة السورية فانت انسان حر و نبيل ، ان تكون حيادياً او رماديا فانت جبان و متخاذل ، ان تكون مع النظام فهي مصيبتك وحدك و هذه المصيبة ستلاحق اولادك و احفادك .
-سوريا
JALAL 2016-02-17 12:27:11
التصريحات المقززةأبو حبوب بنادول يخرج علينا ويقول أن // مشافي الأطباء بلا حدود // هي تابعة للمخابرات الفرنسية طلعت المخابرات الفرنسية أغبياء جدا أتاريهم يجندون المرضى للتجسس على نظام بشار مشان هيك قام بقصفها طائرات الروس المحتلين
بريطانيا
عمر الشامي 2016-02-17 00:34:56
هنيئاً لكم باوبامااثبتت الاحداث و الوقائع ان اوباما يحافظ على النظام السوري و يدعمه اكثر من بوتين و خامنئي و حتى اكثر من بشار الاسد نفسه ، هنيئاً لكم يا ازلام النظام ، فهذا الذي كنتم تسبونه ليل نهار ، صار يستحق ان تركعوا له ليل نهار و لولاه لسقطتم كلكم مع بشاركم و بوتينكم و خامنئكم
-سوريا
JALAL 2016-02-15 17:11:58
يوم تدمير المشافيخروج خمس مراكز طبية رئيسية بفعل طائرات و صواريخ العدو الروسي
بريطانيا
سوري معتر 2016-02-11 19:24:37
سياسة الموت البطيءالدولار قبل الازمة كانت قيمته 44 ليرة سورية ، اليوم وصل الدولار بدمشق الى 440 ليرة ، اي زادت قيمته عشرة اضعاف بالضبط ، فهل ارتفعت معه رواتب العاملين بالقطاع العام او الخاص الى عشرة اضعاف ؟ علماً بان اسعار كل السلع ارتفعت بنفس النسبة تماشيامع ارتفاع الدولار ، فعلى ماذا يدل هذا ؟ هل تطبق علينا سياسة الموت البطيء ؟ و هل من الضروري ان نموت كمداً و حصراً و قهراً و حرماناً ، اذا لم نمت بالقصف و التفجير و التجويع و الحصار ؟ ام ان هذا الامر لا يهم اصحاب القرار طالما هم بالف خير و يقبضون رواتبهم بالدولار
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-11 17:09:45
4-اليهود والعجزة والغجر،صفوا الآلاف منالمعتقلين الألمان من المعارضين في معتقلات الجستابو ،و الاسد وبمساندة حزب البعث الفاشي قام بنفس الاعمال المشينة،بمساعدة من يدعون الاسلام من ايران ولبنان وروسيا.لقد جلب " رئيس الجمهورية"الروس احفاد المجرمين والقتلة الى الوطن من اجل قتل شعبه وتهديم بيوته،بطريقة بشعة بدون رحمة تدفع فيها ام عبدو وأطفالها اوام حسن وأحفادها الأرواح نتيجة انفجار قنابل المجرمين الروس الذين يقذفون القنابل وبنفس الغباء كالبرميل الأسدية بدون مسار محدد،ان القتلة هم هم اكانوا روس اوايرانيون او سوريون
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-11 17:06:40
3-جماعات كثيرة من المتطرفين المجرمين ، الذينلا رحمة لهم ولاشفقه في قتل الضعفاء ويتفوقون في القسوة حتى على القتلة في تنظيم داعش ، وهم بقايا من احزاب القتل كالحزب النازي والشيوعي الستاليني الذين ارتكبا مجازر لا تعد وتحصى ضد الشعوب ، وكانت خاصية الروس هي قتل شعوب الاتحاد السوفيتي بقيادة المجرم ستالين الذي صفي الملايين وهجرهم على نحو مايفعلوا الان الاسد الابن بالاضافة الى تصفية المعتقلين السياسيين في الKGB المخابرات السوفيتية واتي كان بوتين واحد من هؤلاء القتلة يخدم في ألمانيا الشرقيةاما النازيين عدا عن قتل الملايين من
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-11 17:03:00
2-للشروط الانسانية.ان ايران " المسلمة الشيعية " تتحالف مع المافيا الروسية الملحدة لقتل السوريين وحرق بيوتهم،ويسخرون عقيدتهم للثار من السوريين الذين حكم بلادهم في يوم ما اعدائهم ولتحقيق أهداف الدولة الفارسية في التوسع ونشر الإمبرطورية.ان الكارثة تتسع وتكبر وتتعمق بلا حدود،وتتحضر ربما سورية للدخول في النظام التشبيحي الاسدي الجديد ان أوربا تحوي على
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-11 17:00:06
تحالف القتلة ضد الشعب الاعزلان روسيا تحتقر أفراد الشعب السوري الاعزل بأطفاله ونسائه وعجزته ، ويقوم الطيار الروسي الغريب بقصف السوريين. ويلاحقهم كالفئران أينما ذهبوا ، ويدمرون بيوتهم مع قراهم كما فعلوا في الشيشان ، اي اتباع الارض المحروقة،من اجل اسكات صوت الثورة وتحطيم ارادتها و العودة الى الاستبداد واستعباد الشعب،وارتكاب مجازر التصفية كما فعل الاسد الأب سابقا في حماة وحلب وادلب . وينبري وليد المعلم السوري الجنسية ، ليصرح موجها كلامه لدي ميستورا انه لن يخضع
-سوريا
JALAL 2016-02-11 16:09:07
الهلال الأحمر السوريدعا الهلال الأحمر السوري في بيان صادر عنه لحماية متطوعيه أثناء عملهم بعد تعرض أحد الفرق التابعة له لإطلاق نار من قبل مرتزقة حزب الشيطان الأرهابي يوم الثلاثاء بالقرب من مضايا. وقال الهلال الأحمر في بيانه إن فرق الهلال الأحمر السوري تعرضت يوم الثلاثاء لإطلاق نار على سيارتهم في منطقة مضايا بريف دمشق أثناء دخولها للبلدة لنقل أربع حالات إنسانية بوضح حرج الى المشافي الطبية في دمشق يطلقون النار حتى على الأطباء وفرق الأغاثة والفرق الأنسانية والأغاثية وحتى طواقمم الأمم المنافقة
بريطانيا
سامي2016-02-11 11:15:34
كلام صحيح للغايةكلام صحيح 100% فمنذ بداية الحراك وأنا كنت أقول إنه لابد من ظهور شخص كاريزمي مقبول لدى الجميع تلتف حوله الجماهير ويقود الثورة برؤية واضحة. لو ظهر مثل هذا الشخص منذ البداية لكانت الثورة قد حصلت على اعتراف العالم منذ البداية ولكان مسارها قد تغير تغييرا كاملا. لكن للأسف صار الآن مجرد الوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف أمرا مستحيلا بعد ما تدخل كل من هب ودب بسوريا وتحول ما يسمى بالثوار إلى أمراء حرب فصار الهدف من الحراك هو القضاء على داعش التي زرعها النظام والغرب واسرائيل لمنع ظهور نظام قوي في سوريا
سوريا
Dr.Y2016-02-11 08:25:07
أبو الاوهام والانتصارات الباهرة 2من يبعث التحيات لمن يخرج أطفال بلده من بيوتهم التي كادت أن تتسوى بالارض لولا لطف الله وهم يرتعشون من الخوف في الساعة الثانية والنصف ليلاً لايحق له أن يذرف دموع التماسيح على الشعب الاعزل فخفف قليلاً من دموعك
-سوريا
Dr.Y2016-02-11 08:23:29
أبو الاوهام والانتصارات الباهرة 2من يبعث التحيات لمن يخرج أطفال بلده من بيوتهم التي كادت أن تتسوى بالارض لولا لطف الله وهم يرتعشون من الخوف في الساعة الثانية والنصف ليلاً لايحق له أن يذرف دموع التماسيح على الشعب الاعزل فخفف قليلاً من دموعك أيها التمساح .
-سوريا
Dr.Y2016-02-11 08:20:34
أبو الاوهام والانتصارات الباهرة 1/2يتمنى هذا الكائن لو أن الانتصارات الحقيقية الباهرة كانت لإسرائيل وحثالات طياريها لأنه كان يحضّر التحيات ليرسلها إليهم ....بس للأسف ... حساب الكرايا ( جمع قرية بلغة إخواننا الفلاحين ) ..مازبط على حساب السرايا .. له له له,,, شي بيقفش يا أبو الاوهام موهيك ؟؟؟ والالعن من هيك أنك ما بتقدر تقول أنو إيران عم تتعامل مع إسرائيل لأنّو منسألك بعدين ... طيب شلون بتبعت التحيات ل (نسور إسرائيل الشجعان ) ؟؟!!! وأنت تكره الارض التي يمشي عليها ( المجوس ) يا مدسوس .
-سوريا
سعاد السورية 2016-02-10 20:29:58
وزارة للسعادة و وزارة للتسامحقرار دولة الامارات استحداث و زارتين جديدتين احدهما وزارة للسعادة و الاخرى وزارة للتسامح عينت لهما امراًتان ، هذا القرار اخذ على خاطرنا نحن السوريين ، لا لاننا نريد وزارات كهذه - لا معاذ الله - بل لاننا لا نريد ان يوجد عندنا وزارات مهمتها فقط توفير التعاسة و البؤس و التعتير للمواطن السوري ، خذوا وزارة الكهرباء مثلا كونها وزارة بلا كهرباء و قيسوا عليها بقية الوزارات و اخص ايضاً وزارة العدل التي هي بلا عدل اطلاقاً، مهمتها شفط مال المواطن و تحويله الى جيب القاضي و مفتاحه
-سوريا
JALAL 2016-02-10 19:10:37
المجرم بوط طينبعد أرتكاب المجرم بوط طين كل الأفعال الأجرامية وتشريد الأف الناس من بيوتهم وأستعمال كل الأسلحة المحرمة الدولية بحق السوريين وكل دول العالم المنافقة تسكت على هذه الجرائم المرتكبة بحق الأنسانية وجرائم الحرب حسب تصريحات الأمم المتحدة يخرج علينا مسؤولي الروس ويقولون أين الدليل على قتل المدنيين هل من المعقول أن هذه الدولة المارقة على القوانيين الدولة عضو دائم في الأمم المتحدة ؟؟؟؟
بريطانيا
Maher2016-02-09 22:26:02
شعب لسوري الأعزلوالله أني زعلت كتير من أبطال الجيش السوري...يا حرام يقتلون جبهة النصره الأعزل....و داعش الأعزل و أطفال جيش الأسلام العزل و نساء لواء الشام و رجال جيش البطيخ الاعزل...ووووووالاعز ل.......يا حرام انها ثورة سلمبه لماذا لا احد يصدق ....
-سوريا
JALAL 2016-02-09 11:35:58
أنتصارات باهرةلقد اصبح أنتصارات النظام على شعبه الأعزل أما أن ترفعوا العلم أو نسوي قراكم ومدنكم وبيوتكم بالأرض أما أن ترفعوا العلم أو نحاصركم حتى الموت أما أن ترفعوا العلم أو نهجركم من بيوتكم وكل هذه الأنتصارات بواسطة حثالات المرتزقة من أيران ولبنان والعراق وروسيا هذه هي الأنتصارات التي يتباهى بها النظام الأن
بريطانيا
Dr.Y2016-02-07 20:59:00
الاخ عبد الوهاب 3الهدف من ما أقوله هنا هو فقط كشف التخبّط وغياب الوعي الفكري الذي يعتري هذا الشعب حتى بين أؤلئك المحسوبين على الطبقة المثقفة وأما الطريقة الهمجية اللئيمة التي قادها الوغد بوش الصغير في الاطاحة بصدام حسين وما تسبب ذلك من كوارث إنسانية يندى لها الجبين فلا يمكن لأحد أن يكون مؤيداً لها.
-سوريا
Dr.Y2016-02-07 20:55:46
الاخ عبد الوهاب 2والديموقراطية وكلنا يعلم أن المرحوم صدام حسين كان يضاهي ستالين بديكتاتوريته وقبضته الحديدية التي كان يمسك بها حكم البلاد والعباد فأين ذهبت هذه السيدة بكل مبادئ الحرية والديموقراطية التي لم تكن تعني شيئاً بالنسبة لهذا الشهم الصنديد ؟؟؟!!! عندما كنّا طلاباً في الثانوية في زمن المرحوم جمال عبد الناصر وحدث الانفصال في بداية الستينات كانت هناك مقولة شائعة عن هذا الشعب وهي .... شعب مذبذب ورب غفور ... ومازالت هذه المقولة سارية المفعول حتى الان وستبقى كذلك.
-سوريا
Dr.Y2016-02-07 20:53:10
الاخ عبد الوهاب 1/3إذا كان الامر يتعلق بشرخ فقط فهو نصف مصيبة ولكن المصيبة الكبرى هو أنك أمام شعب لايعرف ما يريد وإذا عرف ما يريد تراه يتخلى فوراً عن مبادئه ضارباً عرض الحائط بكل ما قاله سابقاً وكل ما كان يتبنّاه لغاية في نفسه . أنظر على سبيل المثال للتعليق الذي يسبق تعليقك فترى أن هذه السيدة ( وهي على فكرة محامية كما قالت سابقاً ) تسمي صدام حسين شهماً صنديداً ولولا قليل لخرجت دموعها من شاشة اللابتوب حزناً عليه ولكن هذه السيدة تعتبر نفسها ثائرة من أجل الحرية
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 19:27:07
تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةلقد كتب على الشعب السوري ان يدفع غاليا ثمن طلبه للحرية والكرامة ، من دمه وممتلكاته وماضيه وحاضره ومستقبله وفقط نتيجة وصول الخونة والفاسدين والوصوليين لسدة الحكم ، وتوريط فئات كثيرة بل طوائف في الفساد لاستعبادهم وتسخيرهم لخدمة عدو الوطن ، ان الاستبداد هو مرض خطير للمجتمعات لا يزول الا بعد تدمير الدولة والمجتمع لترابط هياكله المستفيدة منه و هو مستعد التضحية بكل شيء واستعمال كل سلاح والاستعانة بالأجنبي ورهن او وبيع الدولة ، من الاستمرار ، وهو غير قابل للإصلاح مطلقاً
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 19:25:17
6-تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةالسنين الكثير من قوته وعرقه، وهنا تكمن قوة الاسد ونظامه ، حيث يعتمد تلقائيا وبكل تاكيد على الحماية الإسرائيلية ، ان روسيا تقوم الان بكل هذه المجازر فقط وكما صرحت لحماية " مؤسسات الجيش والمخابرات" يعني حماية هياكل الموساد الذي تريد اسرائيل ان تبقى متماسكة حين تضطر للاستغناء عن الاسد وتجديد النظام المخترق ظاهريا.ان الموساد الاسرائيلي هو الذي ينسق بين السياسات الروسية والايرانية وحزب الله ومنظمات المرتزقة ولربما القاعدة وداعش ، بعلم قياداتهم أوبدونها ماعدا روسيا طبعا.
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 19:22:49
5-تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةبعد ان اكتشف امرهم (وسلموا على غازي كنعان ، وسليمان ورسمت غزالي وجامع ) كل هذا يدعونا للجزم بان اسرائيل تريد المحافظة على هياكل شبكات الجاسوسية في الجيش والمخابرات السورية،بعد ان حمتهم من الموت في ساحات المعارك ولربما استغلت خوف بعض الضباط الفاسدين من الثورة لتجنيدهم في شبكاتها، عوضا عن ان اسرائيل وعبر عملائها وجنودها استطاعت ليلا ونارا تدمير كل التحصينات الدفاعية للجيش السوري ودمرت كل مراصد الرادارات في كل سوريا ، والتي كلفت الشعب السوري عبر
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 19:02:45
4-تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةوعلى رأسهم عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق ولم نسمع شيئا عن نتائج التحقيقات، ومن الجواسيس المسئول عن أمن نصر الله والذي زود الاسرائيلين بكل اسرار حزب الله وزار ايران وعلى الأرجح اتصل بالموساد المتعشعش في ايران ووسع الشبكة،هذا عوضا عن ان الفساد العام الذي ضرب لبنان في فترة الاحتلال السوري حتى زراعة المخدرات بواسطة الضباط المقربين للاسد الأب ، أتاح للموساد الاسرائيلي لتجنيد الكثيرين من هؤلاء الضباط ، وما مقتل الكثيرين منهم لاحقا الا جزء من الحرب المخابراتية لتصفية الجواسيس
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 18:57:26
تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةمن الضباط الفاسدين ببضع ملايين من الدولارات ، وبالإضافة الى المساهمة في خلق شبكات من تهريب المخدرات والتجارة الغير الشرعية لجني ملايين بل مليارات الليرات السورية ، اذا خذنا بعين الاعتبار تدني قيمة الليرة السورية امام الدولار ( 1/45). وهكذا أضحت سوريا المقاومة والتصدي كحزب الله اللبناني ذو الانتصارات الإهية ، وايران الملالي الفاسدة المتخلفة،مرتعا للموساد الاسرائيلي ليجند من يستطيع ، وكشف الحزب عبر بعض الأجهزة الوطنية اللبنانية عن الجواسيس في حزب الله والذين تسببوا في مقتل الكثير من قياداته
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 18:55:22
2- تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةبرؤسه بالمافيا العالمية والمنظمات الخفية التي تتحكم بالعالم من اقتصادية اوسياسية، بالاضافة الى ذلك الاتفاق غير المعلن بين النظام وإسرائيل بالحماية المشتركة ، وايضاً وهذا مهم جدا ، هو التغلغل الاستخباراتي للموساد الاسرائيلي في الأجهزة الأمنية يعني الجيش والمخابرات . ان الفساد المالي الذي استشرى ومنذ عهد الأب جعل ثمن اي ضابط في المخابرات التي أدارت كل مواقع الفاسدة حتى الملاهي اليلية ومواقع الدعارة ( على رأسها الروسية المستوردة) اقل من بخس ، يعني بإمكان الموساد الاسرائيلي ان يجند الك
-سوريا
نديم السوري 2016-02-07 18:35:13
1-تحالف عملاء الموساد لضرب الثورة السوريةان التحالف الخفي بين النظام السوري وروسيا وإسرائيل وبالطبع أمريكا ، يعود وبالدرجة الاولى للحفاظ على استمرارية هذا النظام في الحكم ، وبعد ان ارتكب مجازر وسبب لشعبه كوارث إنسانية هائلة ، مزق بها النسيج الوطني السوري لأجيال،وحطم كل مقومات الدولة لعقود قادمة. ان اي نظام او رئيس يرتكب اقل بكثير من هذه المآسي لكان الان بين المنبوذين او الأموات . ونجد في سوريا ان الغرب والشرق بدولة الكبرى يتناقش حول بقاء الاسد او رحيله وكان شيئا لم يكن . والسبب يعود الى ارتباط النظام
-سوريا
XXL2016-02-06 18:24:17
نامي يا اسرائيلنامي يا اسرائيل مطمئنة ، بشار الاسد يقوم بالمهمة ، ابوه باعك جزء من سوريا ، و ابنه دمر ما تبقى
-سوريا
عبد الوهاب 2016-02-06 17:59:56
الشرخ الكبيرلا ادري كيف سيزول هذا الشرخ الكبير بين السوريين ؟ نصف السوريين يرون ببشار الاسد بطلاً قومياً صامداً و النصف الاخر يرونه مجرماً سفاحا يستحق المشنقة ، نصف السوريين يرون ان روسيا قدانقذت سوريا من مخالب الارهاب و النصف الاخر يرونها دولة عدوانية اثمة ، نصف السوريين يرون ان الجيش العربي السوري هو حامي للديار والنصف الاخر يرونه مخربا و ناهباً للديار ، شيخ يخطب بمسجد و يمجد النظام ، و شيخ اخر يكفر بكل من يتعامل مع النظام ، للاسف هذا الشرخ لن يزول الا بزوال احد الطرفين المتصارعين و التعايش بينهما مستحيل
-سوريا
سعاد السورية 2016-02-05 09:43:49
الرباعي الخطر على الامة العربيةالجملة التي قالها الشهيد صدام حسين قبل ثواني من وضع حبل المشنقة على عنقه : ( عاشت الامة العربية ، عاش العراق ، تسقط اميركا ، تسقط اسرائيل ، تسقط ايران ) و التي نذكرها كلنا ، اختصر الثالوث الخطر على الامة كلها ، فلو كان حياً الان لاضاف اليها روسيا بوتين ، و لاصبح الثالوث الخطر الرباعي الخطر . رحمك الله يا صدام كم كنت شهما و صنديداً .
-سوريا
صادق الاحمر 2016-02-04 00:55:03
ربيع الخراب القاحلقبل اكثر من خمسين سنة كتب المفكر العربي الجزائري مالك بن نبي كتابه الرائع "القابلية للاستعمار" وكشف به بصراحة مؤلمة حجم تخلفنا الفكري والعلمي والاقتصادي والاجتماعي.. اعتقد لو ان مالك بن نبي كان بيننا اليوم وشاهد حجم هذا الكذب المضحك والتلاعب بالوعي والعقول على الفضائيات العربية كالجزيرة والعربية وغيرها .. فانه حتما كان سيكتب كتاب جديد ولكن هذه المرة بعنوان "العرب والقابلية للاستحمار"
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-02 00:05:17
9-ان ثورة الشباب السوري تتاجج تحت رمادالحرب المجرمة ، وسياتي اليوم لتندلع من جديد مهما حاول الاستبداد وداعميه من الملالي المتخلفين والمافيا الروسية المجرمة بقيادة بوتين الذي ثبت فساده ونهبه لشعبه ، بعد ان استحمره لسنوات عدة.ان الثورة التي انطلقت لكنس الفساد وتحطيم الاستبداد ستبقى شعلتها متقدة ، ومهما حدث ، ان طريق الشعب نحو الحرية لايمكن اغلاقه من جديد بعد ان تكسرت القيود وتحول الاسد (President Film Hunger Games Snow ) الى جثة محنّطة يقتل عبيده الشعب المنتفض بكل الوسائل المدمرة للحجر والبشر
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-02 00:01:59
8-وكما فعل صدام عندما كتب العبيدمن رجال الدين القرآن بدمه عوضا عن الحبر، وفي نفس الوقت يسكتون عن الجريمة الكيمائية ضد جزء من شعبه وكما فعل الأسد، والآن نراه يستند على نوع اخر من الاستبداد الديني الإيراني الذي لا يختلف عن غيره بشئ واليك الجرائم التي تقوم بها السلطة الملالية المتسلطة ، ومن اخر إبداعاته هو منع 99% من المرشحين الإصلاحيين من الترشح للانتخابات، كل هذاادى تلقائيا الى ظهور دينيين جهله ومتطرفين، ساهموا على قدر ثقافتهم في الثورة على الاستبداد، ولكنهم لا يمثلون الا الجزء القليل من المنتفضين
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-01 23:59:45
7-والحفاظ عليها ومنذ القدم وذلك عنسوق الشعب الجاهل في كتائب الإيمان المزيفة، حتى الأنظمة التي تدعي العلمانية كنظام الأسد وصدام استخدمت الدين ومخافة الله من اجل تركيع الشعب وكتم افواهه وسلطوا عليه" رجال دين" جهله مرتبطين بالامن خوفا او رشوة اوعمالة او وظيفيا،وافتتحوا مدارس القران بقيادة حسين الأسد والذي بعد ان توفي ترك ثروة تقدر وفقط في فرنسا بثلاثة مليارات دولارتنازع عليها ورثته ( بين الزوجةالشابة الجديدة وأبناء الاولى) وتجمدت في البنوك الفرنسية ( بالله عليك وانت الطبيب كم من المشافي كان بإمكان الدولة بنائها
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-01 23:55:47
6-الاستبداد الأسدي المتعدد الاوصاف المقيتةوالتي تعرفها لربما اكثر من أشخاص اخرين وانت الذي عاش في دولة ابنائها احرار يملكون فيها الارض او السكن او الشركات او الورش ولو اسهم فيها او حتى الهواء ومستعدون للدفاع عنها بكل غال ونفيس. هل هذا حلال لهم وحرام علينا ، وألم يكفينا مئات السنين من الاستبداد على كل اشكاله ؟ الم يحن الوقت ان نقترب من دولة الحرية؟ والكرامة ام علينا مع اولادنا الرضوخ لاستبداد داخلي جديد ؟ و من اجل ان يستمرالاستبداد ويتجذر لذرية الأسد "المقدسة "؟. ان كل المستبدين استعملوا الدين للوصول الى السلطة
-سوريا
مناهض الاستبداد2016-02-01 23:51:59
5-ويحكمها القانون وهو فوق الجميع. هل رأيكمن رأي" رئيس الدولة" وحتى قبل أسابيع ان الشعب السوري غير مؤهل للديمقراطية السياسية؟.ولنعود الى الاٍرهاب الديني كمثل داعش واخواتها وهنا لك سؤال : هل تعتقد ان العبيد ام الأحرار المؤهلين لدحر الاٍرهاب الدينيوبنفس القدر ينطبق السئوال عن تحرير الارض من الغاصب الأجنبي ؟ طبعا الجواب المنطقي هم الأحرار ، نعم الأحرار هم اصحاب الارض في الوطن وهم الذين يتمسكون بالأرض ويتحملون مشقة بناء الدولة العادلة بعد تحريرها وهذا الوطن هو الذي يبحث عنه السوريون منذ ان سرقهم منه
-سوريا
مناهض للاستبداد2016-02-01 23:50:14
4-بقتل المدنيين في شوارع حلب وتلبيسة وغيرهاعوضا عن لم شمل كل الأحرار في الوطن لإيقاف هذه الحرب القدرة العبثية والعمل على ارساء السلام، هو الذي أهاجمه واستغرب ان ينتمي لسورية الوطن .ولكن لا تنتظر شيئا لان روسيا كما أمريكا يهمها اولا وأخيرا أمن الدولة الصهيونية ، بعد ربطوا الأسد الابن بشباكهم المافياوية والماسونية والمالطية( عين ضابط في جيش مالطا وتأكدمن ذلك ). لا ياDR Y أنا مقتنع ان ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا فأنت وانا نصبو لدولة بعيدة عن الاستبداد ، مدنية ديمقراطية تعددية تحترم كل مكونات الشعب السوري وتكفل له حرية 7GCG
-سوريا
مناهض للاستبداد2016-02-01 23:38:09
3-هل يملك هذا الانسان مقوماتقيادة دولة طبيعية ام دولة الشبيحة الفريدة والتي طورت من أساليب قتالها للشعب الى التجويع تحت شعار الجوع او الركوع ، قل لي بالله عليك هل وصلت اسرائيل العدوة الى هذه المراحل من القتل والتعذيب والاحتقار والإذلال ؟ للفلسطينين والعرب ناهيك طبعا عن الشعب الاسرائيلي ، المجمع من كل أقاصي الارض ؟ ان ما ارتكبه الأسد هو فريد في التاريخ بقسوته وكارثيته وإجرامه وسيدخل التاريخ العالمي في أسفل التصنيفات للإجرام الإنساني المنظم . هذا الذي يؤيد هكذا عصابة ويفتخر بها ويؤيد الاجرام الروسي
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-01 23:34:53
2-اتخموا بالمال المنهوب من طعام اولادكالمستقبلي ،و بعد ان استولوا على كل الاقتصاد،صار لهم مخالب وأنياب وجسد قوي هائل ، وأمسكت بأعناق الناس في المدينة والريف ، تجبرها للركوع للاسد والقبول باقل من الفتات ثمن الأمن والامان في حدودالعبادة الأسدية من ركوع وسجود ، حتى ظن وريث المزرعة انه فطحل زمانه يجمع في شخصه كل الصفات العبقرية وصدق ذلك من كثر المطبلين والسجد،حتى تطور شعارهم بعد الانتفاضة الى الأسد او نحرق البلد والى شعار شبيحة للأبد من اجل عيونك يا أسد وتراه يا DR Y وهو يرفع قبضته تحية للشبيحة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-02-01 23:29:22
1-الى السيد DR Y أظن اننا توصلناالى قاسم مشترك وهو اولا وأخيرا العمل والتمني لإنقاذ سورية من الحرب القذرة والعبثية ، والمسئول عنهاحسب رأي نظام الفساد والاستبداد نتيجة لصلفه وغطرسته وتمسكه بالسلطة مع كل قادته ورجاله لاستمرارية النهب والسلب الذي بدأ بها عندما تولى الأسد الابن رئاسة الدولة ، وأوكل الى أفراد عائلته والعبيد الراسماليين المتوحشين من كل الطوائف تصريف الاقتصادو الاستيلاء على أراضي الدولة او من الفلاحين لتحويلها الى راض سكنية او سياحية ، يرتفع سعرها الى الأضعاف ، ان "****"حراسة الاستبداد الصغار الذين
-سوريا
ايهم 2016-01-31 19:02:41
قرآن بشار جعفريبشار الجعفري بمؤتمره الصحفي من جنيف هذا اليوم يقول : ( اننا نجري محادثات سورية سورية غير مباشرة و بدون شروط و بدون تدخل خارجي و هي ليست مفاوضات ، هذه فاتحة في قرآننا ، احفظوها ، ... صدق الله العظيم ) اذا كان النظام هكذا هو قرآنه ، فكيف تكون اذن سنته و تشريعه و مناهجه و قوانينه و سلوكه ؟ اليس عاراً ان نجلس معه و لو دقيقة ؟ و هل بعد الكفر ذنب ؟
-سوريا
سعاد السورية 2016-01-31 09:49:23
المطالب الانسانية للمعارضة السوريةرفع الحصار و اطلاق المعتقلين و وقف القصف التي يطالب بها وفد المعارضة في جنيف 3 ، هي مطالب انسانية و ليست شروطاً سياسية ، رفض النظام لهذه المطالب يدل على النزعة الاجرامية لهذا النظام و يقود بالتالي الى استمرار الحرب و استمرار الدمار ، ، من هنا نعرف من هو السلمي و من هو الارهابي ، كفاكم نعت الثورة باللاسلمية ، و كفاكم وصف النظام بالسلمي ، الدليل كما هو امامكم في جنيف 3
-سوريا
JALAL 2016-01-28 17:20:04
الطبخة السورية 2ويصرحان أن المباحثات السورية ستنطلق في ١١ شباط لذلك على السوريين الشرفاء من الجانبين التخلص من بشار سواء باللجوء الى دولة ثانية او القيام بأنقلاب عسكري لكي لا تتحقق الأمنية الأمريكية وأمتداد الحرب لعشر سنوات والكل فيها خاسر أما أن لهذه الحرب اللعينة أن تضع أوزارها الكل تعب فلابد من أستراحة المحارب هل يا ترى ما زال فيكم رجل رشيد وحكيم وتنهي المأساة السورية وهي الأسوأ في القرن الحادي والعشرين
بريطانيا
JALAL 2016-01-28 17:17:25
الطبخة السورية 1يبدو أن موعد الطبخة السورية تحتاج الى مزيدمن الوقود وهي الدماء السورية الزكية ففي بداية الثورة السورية قال مسؤول الدفاع في أدارة أوباما أن الثورة السورية لن تنتهي قبل ١٠ سنوات بوجود بشار والأن بعد مرور ٥ سنوات من الحرب التي أكلت الحجر والبشر والشجر وتقول هل من مزيد للوقود يبدو أن الطباخين كثر دي مستورا من جهة واوباما من جهة وبوط طين من جهة وروحاني من جهة ونصر الله من جهة كل هؤلاء الطباخين جعلت الطبخة السورية تحترق فالمفروض ان تنطلق مباحثات جنيف ٣غدا فيطل علينا غراب الشؤ
بريطانيا
Dr.Y2016-01-26 20:31:20
السيد مناهض الاستبدادإن كنت لاتقصدني في تعليقك قبل الاخير ( مع أن كل التعابير كانت تشير إلى ذلك لان ردّك أتى مباشرة وكأنه تكملة لآخر بند من تعليقي ) فانا أقدم اعتذاري عن بعض الكلمات القاسية التي ذكرتها في تعليقي الاخير وعن سوء التفاهم هذا الذي حصل وأتمنى أن نجد قاسماً مشتركاً بيننا بالرغم من عدم تطابق الآراء فالاختلاف لا يفسد للود قضية . كما أشكرك على آخر تعليق لك الذي أتى وللأسف متأخراً بعض الشيء... تحيتي لك.
-سوريا
JALAL2016-01-25 22:25:56
لجؤ سياسي 4التي عصفت بنظام الأسد في معارك القتال، مشيرة إلى أن جيش الأسد كان ينتقل من هزيمة إلى أخرى.أن الروس باتوا يعون تماما أن وجود بشار الأسد على رأس النظام يمثل مشكلة كبيرة لهم ويقلص من نجاح تدخلهم. فقد شرع الروس في خطوات تمهيدية لإقصاء الأسد، حيث أشارا إلى أن الممثلين الروس اقترحوا على بشار منحه حق اللجؤ السياسي في موسكو.
بريطانيا
JALAL2016-01-25 22:19:55
لجؤ سياسي 3أن القوة الجوية الروسية تضم 50 طائرة مقاتلة وعشرين مروحية مخصصة للهجوم والنقل إلى منظومة الدفاع الجوية الأكثر تطورا في العالم "s400"، إلى جانب طائرة إندار مبكر من نوع "a50" وطائرة تجث من طراز "إ20Li"، إلى جانب طائرات بدون طيار.إن الطائرات الروسية نفذت حتى الآن خط6500 غارة جوية، مشيرة إلى أن الهجمات الروسية غير دقيقة، وتخطئ في إصابة الأهداف.بالاضافة إلى وجود 4000 عسكري روسي على الأراضي السورية حاليا. على أن التدخل الروسي جاء بعد أن عجز الدعم الذي قدمته إيران وحزب الله عن وقف الانهيارات
بريطانيا
JALAL2016-01-25 22:17:54
لجؤ سياسي 2عنها الجيش السوري لصالح القوات الروسية. أن نظام الأسد وافق عمليا على تحويل المناطق التي يتواجد في الجيش الروسي في شمال سوريا إلى جيب روسي مستقل عن القطر السوري بشكل كامل من ناحية قانونية وقضائية. وإن النظام السوري تعهد بأن يتحمل التبعات القانونية والمالية لأي دعوى ترفع ضد روسيا جراء قتل المدنيين السوريين خلال الهجمات التي يشنها الجيش الروسي في سوريا.وإن للروس وحدهم الحق في تقرير موعد وشكل ونمط العمليات العسكرية التي يرون أنه من الواجب تنفيذها
بريطانيا
JALAL2016-01-25 22:15:25
لجؤ سياسي 1في الوقت الذي كشفت فيه النقاب عن عرض موسكو على بشار منحه لجؤ سياسي وأن روسيا أقامت عمليا جيبا مستقلا لها في الشمال السوري.أن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع نظام الأسد وينظم التدخل العسكري في سوريا نص على موافقة نظام الأسد على عدم سريان القانون السوري على أية منطقة تضم قاعدة أو مرفقا عسكريا روسيا.وأن الاتفاق يحظر حتى على كبار قادة جيش الأسد دخول القواعد العسكرية الروسية داخل سوريا، سواء مطار حميميم الذي يقع بالقرب من اللاذقية ويضم مقر قيادة الجيش الروسي ومواقع ومرافق عسكرية أخرى، تنازل
بريطانيا
عصام 2016-01-24 00:42:14
الخيار بين الاسد و داعشبعض السذج الموالين للنظام يعطون شهادة وطنية للاسد لان امريكا و السعودية و تركيا يطالبون برحيل الاسد و كانهم هم وحدهم الذين يطالبون برحيله ، ينسون او يتناسون ان اغلبية الشعب السوري تطالب برحيله و خلاص سوريا للابد من عائلة الاسد التي ما رات منه الا البؤس و التخلف و الفقر و القهر و الخراب ، ان التقرير الاخباري التي اجرته ال بي بي سي منذ ايام حول خيار السوري بين الاسد و داعش و كيف ان اغلبية الاجوبة كانت تقول : ما الاسد او داعش الا اضرب من بعضهم و يرفضون الاسد و داعش بنفس المستوى
-سوريا
سعاد السورية 2016-01-23 17:10:08
الفرق بين مارتن لوثركينغ و الاسدإلى روح الثائر العظيم مارتن لوثركينغ ... كان في سورية رئيس في مثل عمرك وقد أعطاه التاريخ فرصة ذهبية ليتقدم صفوف شعبه الثائر من أجل الحرية و الكرامة ويسجل حضوراً عظيماً كعظمتك لكنه أضاعها ودمر نفسه و بلده وشعبه .. اليوم يحتفل الشعب الأمريكي بذكرى وفاتك ليستمر في ضخ الأكسجين إلى رئة الحرية والتي من أجلها قضيت ..السلام لروحك يا مارتن . و يا حيف عليك يا بشار
-سوريا
JALAL 2016-01-22 12:42:04
حل القيادة القوميةلقد حققت الثورة السورية المباركة نصرا جديدا وهذه المرة ضد قيادة حزب البعث العربي الأشتراكي يعني كل شعارات المقاومة والممانعة والوحدة والحرية والأشتراكية وتحرير فلسطين وغيرها كانت عبارة عن شعارات للضحك على الشعوب وللأستهلاك المحلي تماما مثل شعارات الملالي والشيطان الأكبر والموت لأمريكا والموت لأسرائيل
بريطانيا
Dr.Y2016-01-21 14:44:03
كلمة أخيرة للمناهض 3ثم ألستم أنتم من اخترع نظرية العفاريت الزرق ؟؟؟ لم يتراجع داعش فعلياً يا منافق الاستبداد إلاّ بعد التدخل الروسي والاعتراف بتراجع داعش لأول مرّة لم يصدر عن قناة الدنيا أو الاخبارية تلك القنوات التي لا أراها وإنما من التلفزيون الرسمي الفرنسي الذي كنت أستمع لاخباره البارحة . أسيادك الامريكان وآل سعود والوالي العثماني والقزم القطري يدّعون أنهم يحاربون داعش منذ سنتين ولكن كلما حاربوه كلّما تمدد .فكف عن خداعك
-سوريا
Dr.Y2016-01-21 14:39:32
كلمة أخيرة للمناهض 2عندما تقول هذا الكلام يا مناهض أسأل نفسي لماذا أناقش هذا الشخص . نعم أنا أؤيد جانباً واحداً فقط للتدخل الروسي وهو القضاء على آفة داعش والنصرة وبقية المشايخ ولكن هؤلاء المجرمين يأخذون الناس كدروع بشرية لذلك فإذا سقط بعض الشهداء الابرياء في سبيل منع هؤلاء المجرمون من تمدد الدولة المجرمة التي يحلمون بها فهذا أمر لايمكن تجنّبه لماذا لاتذكر الابرياء الذين قّتلوا بسبب الغارات الامريكية ؟؟
-سوريا
Dr.Y2016-01-21 14:30:31
كلمة أخيرة للمناهض 1/3أولاً استغرب كيف أجبت على تعليقي قبل نشره بخمسة أيام وبنفس اليوم الذي أرسلته فيه !!! فهناك أشياء نصف مبهمة نفهم نصفها وقد نفهم النصف الاخر إذا فكرنا قليلاً . تنعتني يا مناهض دون ذكر اسمي بأنني مناهض للصهيونية ولي الشرف في ذلك ثم تتهمني بلغتك الغوغائية المستفيضة ولكن استفاضتها كاستفاضة الزّبد لاطعم ولا رائحة ولا معنى.. تتهمني بأنني أؤيد الروس والايرانيين وحزب الله بينما هم يقتلون السوريين الابرياء .
-سوريا
JALAL 2016-01-21 13:00:49
ديكتاتور مفلس أخلاقياقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين سموال إن رحيل الأسد سيخدم الجميع بمن فيهم روسيا، وأكد أن مضي القوات الجوية الروسية في استهداف المعارضة السورية لا يساعد الحل السياسي في سوريا، لأن هذه الضربات تزيد من قوة النظام وتنظيم الدولة على حد سواء. وأفاد سموال ليس في مصلحة أحد، حتى روسيا نفسها، أن يبقى ديكتاتور مفلس أخلاقيا في الحكم بسوريا وقد سالت دماء شعبه على يديه، لذلك في مصلحة الجميع، خاصة السوريين، أن يغادر الأسد الحكم بهدوء
بريطانيا
سعاد السورية 2016-01-20 23:35:03
الاولمبياد العلمي السوريعار على الاسد و زوجته ان يقيموا ذلك الذي يسمونه اولمبياد علمي لاجل مشاركة ابنهم حافظ فيه ، لا لاننا ضد النشاطات العلمية و تشجيع التنافس العلمي للاطفال و الشباب ، لكن ذلك الاحتفال هو استفزاز و استخفاف بمشاعر ملايين الاطفال السوريين الذين لم يتمكنوا بهذه الظروف الجلوس و لو ساعة على مقاعد الصف في المدرسة منذ اكثر من اربع سنوات و باتوا محرومين من التعليم ، الاحتفال الذي جرى ، هو كانك دعوت اناس على وليمة فاخرة و في الخارج اناس جائعون قمت انت و قلت لهم ( انا اكلت طقوا طقوا.. موتوا بغيظكم انا شبعان ..)
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:33:13
6-تحكمها مافيا مشابه لتنقذه من الانهيارالقادم لا محالة سلما او حربا،ان روسيا غير مهتمة بغير مجابهة أمريكا بواسطة دماء ام حسن وأم عبدو واطفال سوريا،ان العقلية البوتينية هي عقلية المجابهة وليس الحكمة للعمل على حلول تجبر النظام على الإصلاح وتقصي المجرمين وتدفع بالمعارضة للصلح الوطني ، وتوحد الوطن ضد الاٍرهاب الداعشي وكل من يدعو للارهاب والاستبداد الديني او المدني،ان الشعب السوري يتوق للتعايش السلمي المدني ويريد السلم والسلام والامان، وفي وحدته الوطنية وبدون الاستبداد يدحر كل عصابات الاجرام الديني أوغير الديني ودمت مع التحية !!!
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:26:39
5- وهو اداة من أدوات التجنيد العقائديلااكثر،ولكن السئوال يا اخ DR Y وهل نعتب ونُجَرِمْ الجهله والمجموعات الغير مثقفة ام السلطة التي يرأسها شخص جامعي ويدعي الشرعية عن طريق الانتخاب المباشر.ان كل هذا القتل والاجرام مسئول عنه هذا النظام وقادته الامنيين فقط.والحل ينطلق من فهم هذه الحقيقة والعمل على إيجاد البديل الوطني وبدون التراجع عن دولة القانون والمدنية،وعلى "بقايا "النظام العمل مع المعارضة لبناء الدولة والمصالحة الوطنية وماهو ممكن الان لربما لن يكون غدا متاحاً.والدليل على ذلك هو جلب الاستبداد لدولة اجنبية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:25:43
4-أخذت مجراها بتدخل الغرباء منالجانبين وعلى رأسهم اسرائيل ، وبتأجيج الحريق من قوى خفية تامل ببيع السلاح مستفيدة من جو الحرب والخوف ، ومن ناحية اخرى وحسب نظرية الدفاع عن النفس ظهرت على الساحة قوى من الوطن تستطيع التعامل مع السلاح ولديها استعداد للقتال والقتل ، فهل هذا مدهش ام طبيعي في حالات الحرب والدمار ،وكلما استعمل النظام أدوات للقتل تتزايد في قسوتها كلما كان الرد من المجتمع اوحش واقسى كوسيلة للدفاع، حتى استعمل النظام الى جانب القتل بكل أدواته التجويع حتى صار التوحش سيد الموقف والاستعانة بالدِّين
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:20:19
3-تاريخية ويعتمد على ردة فعل السلطة التيتحتكر القوة ، ومدى استعادها للتعامل مع هذه الحركة التاريخية اما لاحتوائها والشروع بالإصلاح وتلبية طلبات المحتجين والعمل الى اخماد الحريق قبل ان يتعاظم وقبل ان تأججه قوى العدو المتربص . والذي حدث وللاسف ان غطرسة القوة والسلطة والخوف من فقدانها هي اتي سيطرت على ردة الفعل الاستبداد فقام باستعمال القوة وبكل اشكالها وهذا ادى الى مقتل المثقفين والوطنيين الزهور وتشريدهم واعتقالهم وتجويعهم ،وظن الاستبداد انه سينتصر ولكنه غفل لصلفه وغطرسته وبلاهته ان الديناميكية التاريخية والاجتماعية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:17:08
2-والسئوال المهم وليس من اجل الجدالالعقيم ولكن لفهم التطورات وحتميتها ، هل هذا الذي حدث وبشكل سريع وامتد الى اكثر من محافظة وخاصة في الارياف التي كانت تُعَدُ مخزونا بشريا لنظام البعث في المراحل الاولى ، ثورة ام انتفاضة ام حركة احتجاجية ؟ سمها ما شئت وإذا أردت ان تنزع عنها صفة الثورة بمعناها السياسي الدقيق فانا أشاطرك الرأي. وظهور حركة احتجاجية او انتفاضة ضد استبداد اذل وأفقر الشعب وبدون أية بوادر للإصلاح هو نتيجة تاريخية حتمية ومنطقية ، وتطور هذه "الحركة "او "الانتفاضة " هو ايضا يخضع الى ديناميكية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-20 13:13:48
السيد DR Y التخلص من الاستبداد والارهاب1-الى السيد DR Y اذا توصلنا معا ان هذا النظام هو نظام استبدادي ظالم ولم تختلف معي " في أن هناك كثير من الشباب المسالمين الذين أرادوا أن يثوروا على الظلم والطغيان والفساد والقهر " "ولا أقولها بالفم الملآن فقط وإنما أبصم لك بالعشرة أن هذا النظام كان منذ 45 سنة وحتى الان نظاماً ديكتاتورياً ظالماً وفاسداً ومجرماً بحق كثير من السوريين . منيح هيك ؟؟ " وانا أشاطرك هذا الموقف والذي مصدره الخوف على مصير هذا الوطن ومعانات أهله وشعبه وخاصة الضعفاء والفقراء منه ،بعد ان تكالبت عليه كل قوى ا
-سوريا
Maher2016-01-19 00:05:52
قال يلي عم ياكل عصي مو متل يلي فركهاللك شو هل ثوره هي? على ما يبدو معظم ثوار في هل صفحه من بريطانا و كرواتيا و استراليا و السعوديه و الـأردن.......قال يلي عم ياكل عصي مو متل يلي فركها....حاج وللك حاج وللك حاج ناس عم تموت حاج ثورجه
-سوريا
Maher2016-01-19 00:03:55
إلى جلال ومن جر جراروإلى جلال ومن جر جرارو....بما أنك تؤمن بهذه الثورة \"فوره\" فلماذا تركت البلد و لماذا انت و السبع ملايين لا تحاربون من أجل فورتكم و يا جلال ومن جر جرارو لماذا تدع الششاني و ااقيقاني و جيجاني و الكيكاني و الصيصاني و خيخني وطيطاني يدافع عنك ?
-سوريا
سلوى من النبك 2016-01-18 21:26:16
اوقفوا الحصار عن دير الزوردير الزور محاصرة بين فكي كماشة ، النظام و داعش ، دير الزور تموت الموت البطيء جوعاً و برداً و فاقة و انعدام كل وسائل الحياة ، اين انت يا شيخ شلاش ابن دير الزور لتطلب من حبيب قلبك الاسد ان يوقف حصاره عليها ، ام ان منصبك في مجلس الشعب انساك اهلك و ابناء جلدتك و دمك ؟ و ذنبها انها لا تحب الاسد ليس مبرراً للحكم عليها بالموت جوعاً ، اوقفوا الحصار عن دير الزور و باقي المناطق السورية
-سوريا
عمر الشامي 2016-01-18 20:43:13
تعلموا من محور المقاومةمنذ يومين فقط كان محور المقاومة في لبنان يسب جعجع و يصفه بالانتهازي و العميل و الخائن ، اليوم بعد موافقته على ترشيح ميشيل عون للرئاسة ، صار وطنياً و نزيهاً و مخلصاً لقضايا لبنان ، اذا كنتم لا تعرفون النفاق ، ها هو امامكم تعلموه من محور المقاومة و سيد المقاومة .
-سوريا
ايليا من القصاع 2016-01-17 20:18:28
حكومة النظام و حكومة فيشي ؟حكومة النظام الخاضعة للاحتلال الروسي اللامحدود والذي استجلبته هي لسورية للحفاظ على كرسي الاسد لا تختلف بشيء عن حكومة فيشي التي خضعت لهتلر والنازية في الحرب العالمية الثانية ، لا يقبل بقوة احتلال لسورية سوى الخونة و العملاء و الانذال ، و لا يحق لهم أي مشاركة في مستقبل سورية ، بل ان محاكمتهم لا بد منها بتهمة الخيانة العظمى للوطن
-سوريا
عبد الكريم 2016-01-17 19:57:09
تعددت الاسباب و الموت واحدالرواتب و الاجور صح ارتفعت حوالي 200٪ ، لكن الاسعار ارتفعت 15 ضعف تماشياً مع سعر الدولار ، اخبروني كيف سنعيش ؟ هل سيمارس علينا الجوع كما مورس في مضايا و دير الزور ؟ صحيح اننا في دمشق و الساحل لا نقصف بالطائرات او القذائف و الوضع الامني هادئ الى حد ما ، لكننا نقصف بالحرمان و الغلاء و الفقر و الجوع ، تعددت الاسباب و الموت واحد ، نيالنا على هالامن و الامان اللي عايشينو و نيالنا على هالسياسة الحكيمة لسيادتو ، يللي انقذت البلد احلى انقاذ و نيالك يا روسيا و يا ايران شقد رح تفرحوا بموت السوريين
-سوريا
بسمار فولاذ 2016-01-16 22:45:57
العهر السياسيعندما يصل العهر السياسي لدى النظام بان يعطي الروس حق احتلال سوريا دون مدة محددة ، يصبح الكلام هنا عن السيادة الوطنية نوعاً من الدعارة المكشوفة و العياذ بالله
-سوريا
سعاد السورية 2016-01-16 00:40:28
عقدة الخوف من الفكر الاخرلا يزال النظام السوري يخاف من الفكر الحر و الراي الاخر اكثر بكثير من السلاح الموجه ضده ، اذا اردت ان تتاكد من هذه الحقيقة ، اجلس مع احد المطلق سراحهم من السجون الاسدية و اعطيه ثقتك و الامان ان يتكلم و يفصح عن مكنوناته الداخلية بحرية دون خوف و كيفية و اساليب التعذيب التي مورست عليه في السجن ، فسوف تسمع العجب العجاب و سوف ترى مدى خوف النظام من الفكر الحر حتى الان و حتى بوجود وسائل الانصالات الحديثة التي لا يمكن لاي قوة منعها او الوقوف ضدها ، انها عقدة الخوف من الفكر الاخر لانه يعلم ان فكره هزيل
-سوريا
JALAL2016-01-15 23:44:37
النمر ونظريته الثانية 3والبيت الحرام يطاف حوله وعرين العروبة هو عرين الأسد علما تأتي هذه النظرية بعد أقل من شهر والتي هزت العالم شكرا لهؤلاء العظماء بناة سورية الحقيقيين يلا يا شباب صفقة طلائعية ورددوا وراي بالروح بالدم نفديك يا بشار
بريطانيا
JALAL2016-01-15 23:39:21
النمر ونظريته الثانية 2وتسحقون هؤلاء المرتزقة وأسيادهم يظنون أن كل هذه، كل ما فعلوه شيء صعب، هذا شيء سهل، ليس صعبًا على اللاشعور العظيم المتجلي بالقيم والمفاهيم الروحية، مما يتجلى في اللاشعور الموجود في ذواتهم من القيم والمفاهيم الروحية العملاقة. بارك الله فيكم، أما الأعمال المدروسة التي تدخل في سياق التخطيط والتنفيذ هي الأعمال الشعورية والتي ندرسها ونوجهكم من أجلها من أجل تنفيذ المهمة،
بريطانيا
JALAL2016-01-15 23:36:23
النمر ونظريته الثانية 1أطلق سهيل الحسن احد ابرز ضباط الأسد نظرية جديدة اطلق عليها بعد النظرية الأولى ///عدو العالم /// اطلق نظرية "اللاشعور".وقال الحسن في هذه النظرية الجديدة لقد أصبحت البطولات في اللاشعور، وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق، هو جملة متكاملة، سلسلة من الأحداث الزمنية التي يبنى عليها أشياء كثيرة هي اللاشعور المنظم، المليء بالولاءالمليء بالعطاء، وأنتم تقومون بأعمالكم انطلاقا من اللاشعور بإحساسكم بوطنيتكم بحبكم وولائكم، فكل يوم باللاشعور ترفعون اسم سوريا عاليًا وترفعون علم الوطن عاليًا
بريطانيا
مناهض للاستبداد 2016-01-15 21:06:35
3-فهنيئا لك يا ابو الخراب الاسلاميويا ابو الوطنية السورية عدو "العربان" ولاطفالكم وأسركم تحت الذل التشبيحي والشبيحة الاستبدادي ، ولربما تندمجون في خضم الفساد العلماني والإسلامي والمسيحي ، لان الفساد والمافيا والتشبيح تضم كل الملل والأديان والطوائف بل وحتى القوميات ويترأسه إمبراطور الدولة الروسية البوتينية بوطين ، اما نحن السوريين فسنبقى على طريق الحرية والكرامة وبناء الدولة المدنية العادلة ، تفصل الدين عن الدولة ويحكمها القانون المدني ، ونحاول بناء الديمقراطية كبقية دول العالم المتحضر وبعيدا عن التشبيح والاستبدا
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-15 21:04:30
2-لقتله وتهديم بيوته وإخفاء وقتل ابناءهوفوق ذلك احضر حثالة العالم من وحوش طائفيين قتله او مساكين مدفوعي الثمن لقتل أبناء سورية الفقراء . ياسادة أقول لكم لا تفرحوا بانتصار الفاشية الأسدية لأنكم مهووسين بسقوط الثورة التي قامت من اجل حياة أفضل لأطفالهم وما يخبئ لكم ولأبنائكم هو دولة الشبيحة المجرمة وهي خليق من المافيا والعصابات والمفسدين والمنتفعين والرأسماليين المتوحشين ، دولة منبوذة ورئيس منبوذ ينتظر اليوم ولابد من قدومه للمثول امام محاكم الجرائم ضد الانسانية، أنتم تخونون مبادئكم وأبنائكم وبإخوتكم بالوطن بالوقوف ضد الثورة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-15 20:59:13
1-والتعليق هذا للوطني مناهض الصهيونيةومساند حزب الله الإرهابي والمجرم الروسي في قتل السوريين وتهديم بيوتهم وتجويعهم ، والتقدمي الاخر مناهض الخراب الاسلامي ومبرر قتل النظام المجرم لإخوته وفي الوطن وتهديم بيوتهم واذلالهم وكله خوفا من الثورة العظيمة الانفعالية ضد الاستبداد ومن اجل الكرامة و الحرية ولاسقاط النظام الاقتصادي العائلي المخلوفي الراسمالي المتوحش والفاسد الذي أفقر الريف والمدينة ونهب" نعم" نهب الشعب الفقير والذي قضى عمره يدفع من طعامه لإقامة جيش يدافع عنه وليحرر بلده،وبعد ذلك استخدمه الاستبداد
-سوريا
Dr.Y2016-01-15 18:59:00
عزيزي مناهض الاستبداد 4ما يفيدنا هو أن نجد حلاً لوقف سفك الدماء التي تذهب هدراً في معادلة غير متوازنة وللأسف خاسرة لأؤلئك الذين نريدهم أنت وأنا أن ينجحوا في اعتلاء سدة الحكم أي الوطنيون الشرفاء الديموقراطيون الاحرار عن حق وحقيق وليس مشايخ الذبح وتطبيق الشريعة . أنظر مثلاً إلى التعليق الذي يتلو تعليقك : .. نحن قوم أعزنا الله بالاسلام... وإذا ابتغينا العز من دونه أذلّنا الله...يعني الزلمة بما معناه بدّو ( يبول على الدولة العلمانية) (عذراً) وهو عينة من أؤلئك الذين يسيطرون على ساحات القتال .
-سوريا
Dr.Y2016-01-15 18:56:27
عزيزي مناهض الاستبداد 3كنت أتمنى من كل قلبي أن ينجح هؤلاء الشباب السلميين في إسقاط النظام ولكن النسبة المئوية لنجاحهم كانت شبه معدومة واستغلهم حافري الانفاق والمدن تحت الارض كأداة تمويهية لتنفيذ مآربهم. كل هذه الجريدة التي كتبتها يا مناهض عن هذا النظام هي أشياء معروفة بما فيها الفساد والديكتاتورية والاجرام عبر 45 عاماً وأزيدك من الشعر بيتاً بأن أحد الشباب من أقربائي من الدرجة الاولى ذهب ضحية هذا الاجرام ظلماً في عهد المجرم رفعت الاسد وسرايا دفاعه . كل هذا لن يفيدنا الان
-سوريا
Dr.Y2016-01-15 18:54:47
عزيزي مناهض الاستبداد 2حسناً ... قل لي الان يامناهض كيف نفسر المعطيات التالية :... جوبر... مدينة تحت مدينة.... داريا .... مدينة تحت مدينة,,, وربما دوما والغوطة الشرقية برمتها... مدن تحت مدن .... السؤال الان هل هذه المدن تحت المدن هي من صنع زهرة الشباب الأوادم السلميين ويلّي القط بياكل عشاهن.ويلّي طلعوا بالمظاهرات السلمية أم من صنع جماعة الشيخ المرحوم زهران علوش وأمثالهم وبدعم سعودي وربما إسرائيلي .؟؟ وماهو تاريخ بدء حفر هذه المدن هل هو بعد درعا أم قبلها بكثير ؟؟
-سوريا
Dr.Y2016-01-15 18:52:42
عزيزي مناهض الاستبداد 1/4أنت تعود لسرد الاحداث التي حدثت منذ عام 2011 وتعود للبدايات السلمية ( للثورة ) وتعود لفكرة انخراط المخابرات السورية في اختراق الجيش الحر وأنا أعيد واكرر انني لا أختلف معك في أن هناك كثير من الشباب المسالمين الذين أرادوا أن يثوروا على الظلم والطغيان والفساد والقهر ولا أقولها بالفم الملآن فقط وإنما أبصم لك بالعشرة أن هذا النظام كان منذ 45 سنة وحتى الان نظاماً ديكتاتورياً ظالماً وفاسداً ومجرماً بحق كثير من السوريين ... منيح هيك ؟؟ أوكي..
-سوريا
السوري الحر 2016-01-14 08:01:27
إلى سامرأنا شايف كل الخراب والدمار من الشرق للغرب الإسلامي بس ياريت تقلي مين وراء هذا الخراب والقتل والتدمير أليس هي قوى الإستكبار العالمي من روسيا إلى أمريكا إلى إسرائيل إلى ___ الا تلاحظ معي أن البلاد المسلمة عندما تريد أن تحكم نفسها بنفسها بالطريقة الديمقراطية التي يؤمن بها عالمك العلماني لا تسمح لها بذلك وخير دليل على ذلك منذ نجاح جبهة الإنقاذ بالجزائر إلى حماس بفلسطين إلى مصر بعد الثورة ولكن لا أقول لك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
-سوريا
عمر الشامي 2016-01-14 00:06:44
الى سامر. 2هل تستطيع ان تقنع خامنئي او صبيه المدلل نصر الله ان يتخلوا عن مبداً ولاية الفقيه ؟ او ان يجعلوا اسم ايران الجمهورية الايرانية الديمقراطية و ليس جمهورية ايران الاسلامية ؟ اذن المشكلة ليست بالشعب السني المعتدل الذي يطالب بدولة مدنية ديمقراطية و بفصل الدين عن الدولة و انما بهذا الغول الفارسي الذي سيفرض عليك انتهاج مبدا ولاية الفقيه الذي لا يؤمن باي مبداً غيره ، لذلك اقول ان الحل هو باستمرار الصراع بينهما او ينكفاً اصحاب اللحى الطويلة و العمائم البسوداء و البيضاء الى مواقعهم الاصلية في المساجد فقط
-سوريا
عمر الشامي 2016-01-14 00:05:05
الى سامر 1من الاهداف الاولى للثورة السورية هو اقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية و لا يزال هذا الهدف و الى هذه اللحظة هو مطلب الثورة الاساسي و الذي يطرحه الائتلاف الوطني بشكل واضح و صريح لا لبس فيه ، فماذا يعني هذا المطلب ؟ الا يعني هذا فصل الدين عن الدولة كما تذكر انت ؟ الا يعني ايضاً اعتماد فكر و دستور مدني لا يميز بين الافراد على اساس الدين كما تطلب انت ؟ اذن من الذي يتمسك بولاية الفقيه ؟ و من الذي يتمسك ان يحكم المسلمين و منهم سوريا سوى اتباع اهل البيت ؟ و على الملاً ينادون لبيك يا حسين فهل تعرف من هم
-سوريا
سامر 2016-01-13 20:40:23
المكان الصحيح للدين1- قلب المؤمن، لا يتعداه، 2- أماكن العبادة، لا تتعداها، 3- المتحف، لا يتعداه. اذا أردت ان تحافظ على إيمانك، ألزمه نفسك، و فقط نفسك.
-سوريا
سامر 2016-01-13 20:34:30
الى جلال، بلا مهاترات و مزاودات فارغةلست بحاجة الى احاديث رسولك حتى اعرف *الرافة و العطف والرقة* لدى اتباعه من مجاهدي الخراب الاسلامي. هذه ممارساتهم امامي تتحدث عن *رقيهم و عطفهم و رافتهم*. المهم انك تعشيت و انت تردد، مع *ثوار* الخراب، *الجوع و لا المذلة* !! انا بس كنت عما اتساءل انو ممكن يكون للمدنيين في مضايا و كفريا والفوعة، و كل المدنيين الذين يعيشون في *نعيم* الخراب، رأي اخر في هذه الشعارات المقرفة !
-سوريا
سامر 2016-01-13 13:29:58
الى عمر الشامي، ما الحل برأيك؟توصيفك صحيح تماماً و واقعي. اذ ثبت بالتجربة استحالة ان يعيش السنة مع الشيعة بسلام. في الحقيقة، لايمكن لاي دين ان يعيش مع اي دين بسلام الا كهدنة. لذلك من الواضح ان الحل: 1- فصل الدين عن الدولة والمجتمع، 2- وضع الدين في مكانه الصحيح، 3- اعتماد فكر و دستور مدني لايميز بين الافراد على اساس الدين. ما رأيك؟.
-سوريا
سامر 2016-01-13 13:01:08
اوهام السوري الحر1- انظر الى بلاد المسلمين من أفغانستان و باكستان الى المغرب و من العراق و بلاد الشام الى اليمن والصومال، هل هذا هو العز الذي تتحدث عنه؟!! 2- هل فعلاً لا ترى كل القتل والخراب الذي مارسته الديانات الإبراهيمية الثلاث و لاتزال؟!، 3- الموضوع ليس له علاقة ب *العز* يلي عايشين فيه المسلمين اصلاً و لا بالطبيعة *المسالمة الواضحة جداً* للاديان الإبراهيمية. و انما حول *الثورة السلمية* تبع الخراب الاسلامي يلي عم*تنعم* فيا ليبيا و تونس ومصر واليمن و سوريا.
-سوريا
السوري الحر 2016-01-13 12:45:38
ثورة شاء من شاء وابى من ابىوأنا على قناعة تامة بأنها ثورة لأن إذا كانت الثورة شهادة وإستشهاد فالتراجع عنها إنتحار
-سوريا
السوري الحر 2016-01-13 12:23:05
ثورة شاء من شاء وابى من ابىإن كنت في البداية أسميها ثورة فهي الان في نظري أم الثورات لأنها ستغير ملامح المنطقة من جديد وهي الكاشفة والفاضحة وأرغمت الجميع على نزع أقنعتهم التي وضعوها على وجوههم من خمسينيات القرن الماضي حتى الأن وهذا الحقد الذي ظهر من النظام وأعوانه الآن زاد يقيني وتأييدي للثورة التي طالبت في البداية القليل من الحرية والكرامة وأنا واحد من الذين كنت أؤمن ببداية الأحداث بأن بشار الكيماوي سوف يتعامل معها بكل عقلانيةوسوف يقود السفينة إلى بر الأمان أما الآن فأنا على قناعة تامة بأن الثورة هي الحل
-سوريا
JALAL 2016-01-13 11:50:12
الى السيد سامر 2تزويرها وانكارها فأنها ستلاحقكم حتى الى قبوركم يا لطيف على الظلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم .أن امرأة دخلت النار لأنها حبست قطة ومنعتها من الطعام والشراب فقال دخلت امرأة النار في هِرَّة ربطتها فلم تطعمها ولم تدْعها تأكل من خشاش (حشرات) الأرض) فما بالك ب ٤٣ الف أنسان نساء وأطفال وشيوخ هل تظن الله غافل بما يفعلوه الظالمون ؟؟؟؟
بريطانيا
JALAL 2016-01-13 11:48:20
الى السيد سامر 1نعم لقد تعشيت يا سيد سامرولكن العار كل العار لك ولأسياد بشار ونصر الله الذين يمنعون العشاء عن أهالي مضايا والذين ليس لهم ناقة ولا جمل كل ذنبهم أنهم يقعون في منطقة ضمن حدود وليه الفقيه ويريدون هذه المنطقة مهما كلفهم الأمر ولذلك أطلقوا شعارتهم الجوفاء //الجوع حتى الركوع //وهذا الشعار هو وصمة عار في جبينك وجبينة أسيادك الى أبد الأبدين هذه الجريمة موثقة من جميع دول العالم والصليب الأحمر واليونسكو والأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود ومهما حاولتهم
بريطانيا
عبد الكريم 2016-01-11 21:51:41
امنعوا هذه الجرائمأشقائنا وأصدقائنا ساعدونا لايجاد طريقة تمنع هذه الجرائم: خمسة وثلاثين طفل شهداء اليوم في عنجارة بريف حلب نتيجة قصف الطيران الروسي لثلاث مدارس في البلدة. لا تعولوا على النظام فلم يعد لديه القدرة و الصلاحية حتى ان يسال الروس سؤالاً واحداً
-سوريا
سلوى من النبك 2016-01-11 21:42:02
رحمة بالمحاصريننطالب ان تكون مضايا و كل المناطق المحاصرة تحت الحصار الاسرائيلي ، راًفة و رحمة بالمحاصرين
-سوريا
فريد 2016-01-11 21:09:43
توصيف للثورة السوريةالثورة السورية عظيمة جبارة عادلة محقة صعبة شاقة مظلومة يتيمة ، بنفس الوقت الثورة السورية ثورة فوضوية غير منظمة ارتكبت اخطاء و اخطاء و ركبها الكثير من المتطرفين لكنها بالنهاية تبقى اعظم ثورة بالقرن 21 و ثورة فريدة من نوعها واجهت المستحيل ، شاء من شاء و ابى من ابى
-سوريا
عمر الشامي 2016-01-11 20:58:43
الشرخ بين السنة و الشيعةالشرخ الكبير بين السنة والشيعة صار من الضحامة و الكبر و السماكة و الارتفاع بحيث لن تستطيع قوى العالم اجمع ان تزيله ، التعايش بين هاتين الطائفتين صار من عاشر المستحيلات و ليس من رابعها ، ليس في سوريا و حسب بل على مستوى الوطن العربي و الاسلامي ، و الخاسر بالنهاية هو ايران لانها هي التي دشنت هذا الشرخ و اذا تخيلنا هذا الشرخ كجدار ، فانه اذا انهار فسوف ينهار على مساحة الخارطة الايرانية كاملةً مهما ملكت ايران من قوة نووية او عسكرية
-سوريا
XXL2016-01-11 20:41:27
مضايا ثم مضايا ثم مضاياأحصت منظمة أطباء بلا حدود وفاة اربعة وعشرين شخصًا في مضايا من جرّاء الجوع ، منذ الاول من كانون الاول الماضي وحتى اليوم . هذا الرقم ليس وجهة نظر بل هو صادر عن منظمة دولية لا يعنيها إدخال ضحايا المجاعة في سوق المزايدات ، فالوقائع هي التي أحصت ، والوقائع أيضًا تقول ان المساعدات التي قالت الامم المتحدة أن النظام السوري وافق على إدخالها إلى مضايا ، لم تصل بعد حتى تاريخ 10/1/2016,
-سوريا
Mr.HG2016-01-10 23:38:17
ادونيساخ ادونيس ,هم يعرفون الحقيقة اكثر مني و منك بالف مرة و لكن كما قلت في تعليقي السابق و لم ينشر حتى الان .كل من يعتقد انه ثورة فهو شخص ضعيف الشخصية و يعاني من الانفصام بالشخصية!, دحلت لهون عالصدفة و عندما قرأت التعليقات قرفت متل العادة!’يا رجل بسبب خالفورة صارت الناس في النرويج تنظر الينا نحن السوريين ارهابين و اكالين لحوم البشر!.صرنا نخجل نقول اننا عرب و سوريين و خصوصا مسلمين!! هذه هي ثورتهم هم ,وهموا انفسهم على انها ثورة و لا يعرفون ما هي نظرة الشعوب الاخرى اليهم و الى ثورتهم!,تحياتي
-سوريا
بسمار فولاذ 2016-01-10 20:38:57
منطقة منزوعة الطعامعندما كان السوريون محاصرون تقصفههم الطائرات ، طالبوا بمنطقة عازلة منزوعة الطيران ، استجاب النظام لهم فاعطاهم منطقة منزوعة من الطعام في مضايا ، نفس الشي ما في فرق
-سوريا
السوري الحر 2016-01-10 13:03:04
الإرهاب لا يحارب إلى بالإرهاب 4وإدعى أنه حامي الأقليات وهو كذاب أشر كان يحتمي بالأقليات حتى يمرر مخططاته ونواياه التي لا تنطلي إلا على كل أحمق منافق وأهم هذه المخططات هو حماية إسرائيل من أهل الشام أهل النخوة والكرامة وهذا ما صرح به رامي مخلوف إبن خال بشار في أول المظاهرات السلمية أم إسرائيل من أمن سوريا وللكلام بقية ودمتم في رعاية الله وأمانه
-سوريا
السوري الحر 2016-01-10 12:53:44
الإرهاب لا يحارب إلى بالإرهاب 3قليلا هل الشعب السوري بمعظمه والذي يدين بالإسلام السني المعتدل دينا وأسلوب حياة بحقبة الخمسينيات من العصر المنصرم كان إرهابيا سأقول لك لا لأن فارس الخوري رئيس الوزراء بتلك الحقبة كان نصرانياً ولم تكن الفوارق المذهبية والطائفية والدينية واضحة ولقد كانت الكنية بجوار المسجد ولكل دينه الذي إرتضاه لنفسه حتى جاء هذا النظام الإرهابي بكل ما يحمل من حقد وضغية ضد هذا الشعب المسالم والمعتدل في كل شيء وقام بزرع الطائفية والحقد في كل مناحي الحياة وفضل طائفتة وميزها عن بقية الطوائف
-سوريا
السوري الحر 2016-01-10 12:45:54
الإرهاب لا يحارب إلى بالإرهاب 2و إرهاب النظام الحاكم بسوريا هو أكبر أرهاب وأعظمها لأنه مبني على إرهاب الناس وإعتقالهم وقتلهم بكل أنواع وأساليب القتل من التعذيب داخل السجون إلى الكيماوي إلى البراميل المتفجرة إلى الحصار والتجويع الذي طبقه على المدن الثائرة ضده وهو بذلك يمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد شعبه الذي طالبه بقليل من الحرية والكرامة وبشكل سلمي في بداية الأحداث ووقف العالم المتحضر والذي يدعي العلمانية متفرجا كيف يقاتل الشعب السوري باللحم الحي فقط ليس أكثر جلاده الذي مكث على صدره أكثر من خمسين سنة لنعود للوراء
-سوريا
السوري الحر 2016-01-10 12:34:15
الإرهاب لا يحارب إلى بالإرهابالإسلام كما المسيحية كما اليهودية ليس لهم علاقة بالإرهاب لأن الأصل بهذه الشرائع هو عبادة الله الواحد القهار والإنسان هو من حول العقيدة التي يعتنقها إلى الإرهاب لكي يضمن مصالحه والإسلام منذدخوله بلاد الشام لم تحدث مجزرة واحدة بحق الأقليات ولو حدثت أي مجزرة أو تطهير عرقي لما وجدت أي أقلية لها وجود إلى الآن على العكس من ذلك الأقليات عندما تحس بقوتها تقوم باإرتكاب المجازر تلو الأخرى وما دخول الصليبيين بيت المقدس على جماجم أهل الإسلام والمسلمين إلا أكبر مثال على ذلك
-سوريا
السوري الحر 2016-01-10 12:07:01
نحن قوم اعزنا الله بالاسلامنحن قوم اعزنا الله بالاسلام وان ابتغينا العز من دونه اذلنا الله
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 12:01:52
7-وميلشيات الحسين وزينب .واخيرا أقول لكوبصريح العبارة وبدون لف ودوران ونهائيا ان اكثرية الشعب السوري قامت من اجل الحرية والكرامة،بعد 45 عاما من الاستبداد الأسود،وليس من اجل الجهاد وتطبيق الشريعة والمشاركة في الخراب الاسلامي وغيرها من الاهداف والنظام لن يستطيع الإصلاح ولن يستطيع وقف إطلاق النار،لما يترتب عليه من واجبات.ان هذا النظام الفريد هو نظام يتغذى الان بالدم والخراب والقتل ، وفقد كل إمكانيته وشرعيته ، اما ان تكون مع الاستبداد او ضده ولا وسطيه ، واخيرا أحيلك على الدكتور عبد الحميد السلوم عن الدولة المدنية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:55:32
6-عن العدو الصهيوني أرجو منك جوابا صريحا !!وبدون لف ودوران وفلسفة تبرير.والان اليك الدليل عن تهيئة الارض السورية للجهاد، ان الكثيرين من الإسلاميين المتطرفين من الذين اطلق سراحهم " القائد" ، وبالتزامن مع "هروب" "قال هروب قال !!! اكثر من 1500 قاعدي من سجون بغداد في ليلة واحدة(بأمر من المالكي) هو الذي أسس لتواجدالمنطمات الجهادية،ان الوحش الذي رعاه الاسد والمالكي والخامنئي كبر واذاد وحشيةفبدأ بمهاجمة صاحبه وان بقي مسير مخابراتيا ،والسبب غير المباشر وهو قسوة النظام وقتله وتجويع المدنيين ، والتحالف الطائفي البغيض مع حزب الله
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:54:04
5-نعم واقولها بالفم الملآن كما قلتهاعن تطبيق الشريعة :انا اجرم كل من يقتل المدنيين العزل كان من كان ، ولكن لم اقرأ منك ولا مرة تُجَرم هذا النظام الفاشي الذي قتل العزل بقنابل بدائية ولأول مرة في التاريخ سميت براميل متفجرة ، وفوق ذلك ينكر رئيس الجمهورية ذلك ، والآن اريد منك رأيا صريحا عن رئيس البراميل المتفجرة واساليب قتله للمدنيين السوريين نعم السوريين وتجويعهم كما يحدث الان في مضايا !! ان النظام وحزب الله \" المسلم\" سبق الاسرائيليون بأشواط في التعامل الوحشي مع المدنيين السوريين وانت الذي يتحدث دائم
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:45:23
4-وكان هو وأفراد المنظومته العائلية من المساهمين في تفاقمها ، عندما رهن اقتصاد الدولة للفاسدين من أعضاء حزبه وعائلته فأكلوا الأخضر واليابس وافقروا الشعب وتحالفت القوى الأمنية مع الرأسمال المتوحش وسدوا افواه المعترضين وتم اعتقالهم وتصفيتهم . ما هو واجب الرئيس في هذه اللحظات حسب رائيك السديد ؟ هل سل السيف والتحدي والقتال ؟ وهوالذي عليه ان يعلم ان العدو الاسرائيلي يتربص بسورية دائما ؟ وهل يُحَيد التدخل الاسرائيلي عن طريق تهديدها ( رامي مخلوف) بربط مصيرها بمصير رئيس ورث الدولة المزرعة ؟
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:43:53
3-القاتلة للأطفال والشباب وكله موثق بالصوتوالصورة ، ولاننسى التنكيل بكل من عارض النظام وانشق عليه ولنذكر معا حسين هرموش الذي دفع ثمن الانشقلق مقتل اخوته الستة مع عوائلهم وهدم كل بيوت قريته وبعد القبض عليه تمت تصفيته. 3-ان رئيس الجمهورية هو المسئول لأول والأخير عن نتائج الاجرام الذي حدث من كل الأطراف وكان عليه ومنذ اللحظة الاولى وهو يعلم ان امواج التغيير تتعاظم ان يقوم بعمل ما لتهدئة الخواطر ، والبحث عن مخرج لازمة خطيرة لها اسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تعاظمت وتفاقمت في السنوات الاخيرة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:40:35
2-ويمكنك التأكد من ذلك. 1- ان الثورة كانت فيبداياتها سلمية بدأت في درعا وتطورت بعد ان قتلت الجيش اكثر من ثمانين شاب في الجامع العمري واحضر سلاح للدلالة على إسلامية وعنفالثورة وهذا موثق بالصوت والصورة ولا اريد ان أكرر ماقلته من خروج البعثيين أبناء حوران علناًمن الحزب القائد!! 2-ان مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الشرع انعقد في تموز 2011 وبقي حبر على ورق لان " القائد غير مستعد لأية إصلاحات وبعدها تم إبعاد الشرع،هذا التطور لا تستطيع إنكاره، كما لا تستطيع إنكار القتل بالسلاح الحي والتصويب
-سوريا
مناهض للاستبداد 2016-01-10 11:35:10
1-Dr. Y الهدف من النقاش هوإنقاذ الوطن من براثن الاستبداد الأسود وداعمينه القتلة بدافع طائفي بغيض ومن جماعات التطرّف الديني المتخلفه و عصابات تدعي الثورة وتُقَاد من قبل مجرمين ،ان كثير من أفرادهذه العصابات القاتلة كانت ومازالت مسيرة من قبل المخابرات السورية ،واعترف بذلك" القائد"وأحيلك لمتابعة احداث المدعو حسن جزره والذي شكل كتيبة للجيش الحر في حلب عندما كان كان شبيحا يهدد بالقتل كل من يهم بالتظاهر ، ولاحقا شكل كتيبة " ثورية" ، ومن ثم صُوِرَ مصادفة مع سيادة "الرئيس" في زيارته لحدود داريا ، وتمت تصفيته لاحقا على أيدي داعش في حلب
-سوريا
Mr.HG2016-01-10 07:24:31
هالثورة بتذكر الكثيرين بالمرأة العاهرة!و كما قال احدالمعليقين باحدى تعليقاته في بداية الاحداث (انها ثورة مثل الطفل اللقيط الذي يبحث عمن يتبانه!), وصلنا لمرحلة و ومؤكدة بعد الاطلاع و التحليللات من اطباء نفسين و محللين سياسين ان كل من يعتقد انها ثورة فالبدرجة الاولى هو شخص يعاني من الانفصام بالشخصية و ضعيف الشخصية. لانه هو من تسلق على هذه الاحداث و المؤامرة ليفرض نفسه كا انسان ثورجي حر و يستغل هذا الحدث الكبير في سوريا لينسبه الى اسمه و اسم ثورته!.و بالحقيقة ما يجري في سوريا لا علاقة له لا بثورة و لا باي انسان حر على وجه الارض!
-سوريا
سعاد السورية 2016-01-09 23:10:10
رد الجميلتذكروا فللذكرى حقها ان يحكى عنها ، تذكروا ان بلدة مضايا استقبلت في حرب تموز 2006 ، حوالي 2000 لاجئ من جنوب لبنان و اسكنتهم في بيوتها و اطعمتهم من نفس طعامها و اشربتهم من نفس قهوتها و اسهرتهم على شرفاتها ، نفسهم الان ، اولادهم بصفة مقاتلين من حزب الله يحاصرون مضايا و يردون لها الجميل ، لكن جميل من نوع اخر لا تعرفه البشرية ، انه جميل الحصار و التجويع و الموت البطيء ، لسبب بسيط ان اهل مضايا لا يحبون الاسد ، شكرا على رد الجميل يا حسن نصر الله ، لقد تعلمنا منك انه يا هيك رد الجميل يا بلا .
-سوريا
ايهم 2016-01-09 22:32:23
تغيير التركيبة السكانية لسوريا. 2مهما كانت النتائج ، لذلك لا بد ان نربط ما يجري باحصائيات النتائج ، قبل الثورة كان العرب السنة يشكلون ما بين 65-70 ٪ من سكان سوريا اي بين 15 - 17 مليون سوري عربي سني ، بينما الاحصائيات الان تبين ان العرب السنة انخفض تعدادهم الى النصف تقريبا ، حيث ان عدد الشهداء و المعتقلين و المفقودين يتراوح باكثر من مليون ، عدد اللاجئين في المخيمات التركية 2 مليون و في لبنان 2 مليون و في الاردن 1 مليون و اللاجئين في البلاد العربية 2 مليون و في اوروبا و امريكا 1،5 مليون سني ، اي يبقى في سوريا 7 مليون سني
-سوريا
ايهم 2016-01-09 22:31:40
تغيير التركيبة السكانية لسوريا. 1ايران لا تتدخل بسوريا من اجل سواد عيون و بقاء الاسد بالسلطة ، ايران تهدف لشيء اخر اطلاقاً ، فهي لا فرق عندها ان يحكم سوريا عفريت ازرق او شيطان اسود ، علماني او الحادي او اي شيء ، انها تهدف لتغيير التركيبة السكانية للشعب السوري بحيث يصبح العرب السنة ( انتبهوا العرب السنة فقط ) اقلية بدل ان يكونوا اكثرية ، ايران طالما عانت من هذه المعضلة و حلمت بان يتغير الوضع السكاني لصالح مذهبها ، فرات بنظام الاسد خير سبيل لتحقيق هذا الهدف ، نظام جاهز لبيع الوطن باي ثمن شرط الحفاظ على كرسي الاسد
-سوريا
JALAL 2016-01-09 14:11:53
رسالة الى الأمم المتحدةرسالة الى الأمم المتحدة نطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري العاجل الى مضايا لأن أهل مضايا القتلة والمجرمين يرتكبون أبشع المجار بحق الحيوانات من الفئران والطيور والكلاب والقطط
بريطانيا
JALAL 2016-01-09 13:55:04
الشيخ أحمد شلاشالشيخ أحمد شلاش عضو مجلس الشعب السوري يقترح تطبيق سياسة الحرق الكامل حتى لا يبق من يجوع في تلك المناطق. قصده في مضايا والمعظمية وداريا والغوطة والزبداني ومخيم اليرموك وكل المنطقة الجنوبية وحي الوعر بحمص ونسأل عضو مجلس الشعب السوري بأعتباري مواطن سوري ومن حقي أن أعرف هل تريد تطبيق سياسة الحرق الكامل لكفريا والفوعة أيضا ؟؟؟؟
بريطانيا
سامر 2016-01-08 20:47:24
*الجوع و لا المذلة*، هل تعشيت واسرتك جيداً؟جلال، اعتقد ان المدنيين في مضايا لديهم رأي اخر في هذه الشعارات الجوفاء التي تطلقها انت وامثالك من مجاهدي الخراب ممن يتوفر لهم الطعام و الشراب والدفء، اليس كذلك؟
-سوريا
سامر 2016-01-08 17:56:49
بنفس الحق الذي يخول جبهة النصرةو الاخوان و الفتح..،الخ ان ينشروا مجاهديهم بين المدنيين و يحولوا بيوتهم و أحياءهم الى لساحات حرب. جلال، مضايا فصل من فصول الماساة التي يعيشها المدنيون على أيدي مجاهدي الخراب الاسلامي.
-سوريا
JALAL 2016-01-08 12:21:26
بأي حقبأي حق يقوم عناصر حزب الشيطان بمحاصرة ٤٠ الف مدني من النساء والأطفال والشيوخ حتى تحولوا الى هياكل عظمية لا يقبلها المواثيق الدولية ولا الأخلاق ولا الاديان اليهود لم يفعلوها بأعدائهم العرب ؟؟؟؟؟
بريطانيا
بسمار فولاذ 2016-01-08 00:12:02
عش الدبابيرداعش كعش الدبابير ، تلسع من تواجهه فوراً ، و بما ان نظام الاسد مختبئ و خائف منها ، فلا تستطيع لسعه ، و انما تلسع الاحرار في كل مكان ،
-سوريا
JALAL2016-01-07 23:45:12
تطور شعارات النظامفي بداية الثورة السورية المباركة اطلق شبيحة الأسد عدة شعارات مثل الأسد أو نحرق البلد وشعار الأسد أو لا أحد وبعد ان حرقوا كل شيء ودمروا كل شيء وحقق الشعارات الأوامر بحذافيرها وبنسبة ٢٠٠ بالمئة الى حد لم يعد هناك شيء للحرق أو التدمير فكان لا بد من شعار جديد وهو // الجوع حتى الركوع // وهو ما يطبقونه الأن حرفيا في مضايا ولكن هيهأت منا الذلة هذا ما قاله الشعب السوري في بداية الثورة والثورة مستمرة حتى سقوط النظام
بريطانيا
بسمار فولاذ 2016-01-07 23:07:33
الصرع او الفالجامريكا و الغرب و روسيا و ايران و نظام الاسد متفقون على ضرب داعش شكلياً كسقط عتب كي يقال انهم يحاربون الارهاب ، بينما الواقع و الاحداث تثبت انهم يبقون على داعش حتى القضاء على كل اشكال المعارضة السورية المسلحة و السلمية ، لنحصل بالنهاية على احدى الخيارين اما الاسد او داعش ، اي الخيار بين الصرع او الفالج و بعد ذلك سيقضون على داعش باسبوعين
-سوريا
سامر 2016-01-07 20:32:23
توضيح حول العلمانيةالعلمانية ليست ضد الدين و إنما ضد فرض الدين على المجتمع. لذلك عندما تنتقد العلمانية الاسلام السياسي فهي تنتقد الترغيب و الترهيب الذي يمارسه على الناس. اذا راجعت كل تعليقاتي هنا فلن تجد اي انتقاد للإسلام كإيمان فردي و إنما ستجد انتقاداً لعقيدة الجهاد و الوصاية التي تمارسها تنظيمات الاسلام السياسي على المجتمعات و الافراد في منطقتنا. الايمان شان فردي.
-سوريا
abu ali original2016-01-07 19:33:37
بتقلو تيس....2بدون تخطيط ...وليلي بدو اثبات.... ليكسر على انفه بصله ...ويعزب حاله شوي....ويشوف كم فلم من اول الانتفاضه التامريه على تخريب البلد المناضل ذو القياده الحكيمه المقاومه ...واهمها رجل الامن ...الابن.....ال..حلال !!!!.وهم يصورونه ..كان يستمع متقدما تجاه المتظاهرين... ويتقدم اليهم...وفجاه اشهر مسدسه...بوحه المتظاهرين وبدأ يطلق النار على المتظاهرين بقلب وحش بارد...وقتها ياساده... كان مع المتظاهرين السلميين ..كثير من المشاهير ...بس يلي مابدو يفهم ...شو يدك تعمل له
-أستراليا
Abu Ali original2016-01-07 19:16:04
لك بتقلهون تور بيقلك ...شوعليه .....احلبو وكتر...1يقول احدالمعلقين بان المقال يدعي ان الثوره بدأت سلميه.... انتبه ...يدعي انها سلميه.... اقول لهؤلاء ولمن لايزال يعتقد ان الاسلاميين هم من حركو الشارع... اعود واقول لامثال دي واي وسامر... لك حبيباتي ..ريما فليحان اسلاميه...جمال سليمان اسلامي...سميح شقير اسلامي...مكسيم خليل اسلامي فدوى سليمان ارهابيه ... همام حوت اسلامي... وغيرهم كثر...لك هدول بجم ...مابيفهمو ؟!!... ...كل واحد منهون متفوق باختصاصو وكلهم يشهدون ان الانتفاضه ,الثوره المجيده التي يدأت ..بدأت عذرااااءا...بدون قياده.
-أستراليا
كفي.2016-01-07 15:22:06
ضد قيم ومبادئ ال سعود,ضد الطائفية, ضد الدين المتحعن اي ثورةتتحدث ,الثورة الحقيقة, الثورة ضد الجهل والنفاق , ضد قيم وعادات اتتنا وغزتنا منذ14 قرن ,فلنقول الحقيقة بدون لف ودوران,كيف يكون رجل مجرم مثل خالد بن الوليد مثل لنا, فقط جريمة قتل مالك بن طريف تخزي جميع مبادئهم,وقتل ام قرفة تخجل وا وا.. عن اي ثورة تتحدث يارجل ..اكل الاكباد, قتل الاطفال ,الطائفية,تدمير المنشات , الثورة ضد الحقد ضد الغزو ضد قيم ومبادئ ال سعود,ضد الطائفية, ضد الدين المتحجر,ضدالنفاق المزمن ,14 قرن تكفي.
-إيطاليا
سامر 2016-01-07 14:06:08
الخراب الاسلامي.جلال، لايوجد خراب إسلامي سني و شيعي و إنما خراب إسلامي وبس. لكن يوجد حرب مقدسة متوارثة منذ 14 قرناً يتقاتل فيها مستحاثات الاسلام السياسي الشيعي مع مستحاثات الاسلام السياسي السني بين بيوتنا على من هو الاحق في زعامة المسلمين؛ الخليفة ام الامام. لذلك عندما انتقد الخراب الاسلامي او الاسلام السياسي فأنا اشمل كل من يستخدم الدين في السياسة سواء ل *يحارب اسرائيل* او ليصنع *ثورة*! دارتلك جلال و لا اشرحها اكتر!!!
-سوريا
JALAL 2016-01-06 18:53:30
الى السيد سامرالى السيد سامر العلماني دائما تهاجم على الخراب الأسلامي كما تقول وتدعي وانك غير مكترث ولا تؤمن بما يقوله الأديان ولكنك تبدو متوافقا في صف واحد وبدون شعور وأحساس منك انك مع مذهبك بجميع اعمالهم بغض النظر ماذا يفعلون أنها تسمى في علم النفس غزوة اللاشعور الديني دائما تتهجم على الخراب الأسلامي السني ولا تنتقد الخراب الأسلامي الشيعي والتي تتعشعش في دماغك وتفكيرك يا ريت تغير فلسفتك قليلا وتتحرر من فكرة الخراب الأسلامي نريدك مرة تتهجم علي نصر الله وخامنئي وبقية الشلة لكي نصدقك
بريطانيا
Dr.Y2016-01-06 17:51:14
بسمار من فولاذ وكلام من ذهببرافو عليك يا بسمارنا لو تحكي هيك دائماً كان مافي أي مشكلة بيننا وأنا بدوري أقول كل عام وكل السوريين بخير عدا القتلة والمجرمين والتكفيريين وكل من ساهم في خراب سوريا من اي طرف كان . ولعن الله المنافقين والمحرضين وصباببين الزيت على النار ومؤججي الفتنة من أي طرف كانوا وأقول للسيد أيهم رحم الله العشرة شهداء المارة الابرياء الذين ارتقوا في شارع بغداد وشارع العابد في دمشق اليوم على يد خليفة الشيخ المرحوم زهران علوش فقتل أنسان واحد كقتل ألف من حيث المبدأ فقاتل بريء واحد يسمى مجرم
-سوريا
سامر 2016-01-06 11:55:25
مناهض، اين قرأت اني استثني حزب الله!!حزب الله و كل تنظيم من تنظيمات الاسلام السياسي الشيعي والسني متماثلة في الهدف و العقيدة و الأسلوب الفرق فقط في التسميات. ارجو ان تركز اكثر على مضمون التعليقات عند القراءة. تعليقي لسومر كان واضحاً جدا و هو ان حزب الله ليس من *الثوار* حتى يتم ذكره في معرض الحديث عن *الثورة*. لكن من البديهي انه، مثل اي تنظيم ديني في المنطقة، هو جزء من الخراب الاسلامي.
-سوريا
ادونيس2016-01-02 18:13:13
كونوا واقعيينتحياتي استاذ معلوف وارجو ان ننتبه جميعا الى ان الثوره والثوار هم مجاميع من المتطرفين الإسلاميين الذين يتبعون بتمويلهم وتسليحهم لدول مثل السعوديه وقطر وتركيا وغيرها واستمر ذلك لمدة اربع سنوات ونصف دمروا كل شيئ في سوريا وكادوا ان يحتلوا سوريا باكملها مع عاصمتها لتبدأ الإباده لكل من يخالف هؤلاء المتطرفين عندها دخلت روسيا الحرب مباشرة بعد ادخال سلاح جديد التاو واحتلال ادلب وجسر الشغور وتدمر من قبل المجاميع بدعم تركي مباشر ارجو ان ينظر الجميع بشكل موضوعي ولاتأخذنا العواطف والغرائز وبمقا
-سوريا
سامر 2016-01-02 13:25:05
لماذا أُطلق الجهاديون من السجون؟سومر، الجواب جداً بسيط على هذا السوال: لان مظاهرات تخرج من الجوامع سوف ترحب و تستقبل الجهاديين و تهلل لهم و هذا ماحدث...ليس هناك اسهل من التلاعب بمظاهرات الجوامع. و باعتقادي ان نظاماً بهذا الذكاء أفضل بمليون مرة من مظاهرات بهذه الجحشنة.
-سوريا
سامر 2016-01-02 12:22:45
سومر، العلماني لا يجاهد1- العلماني يغير بالفكر و ليس بالجهاد، 2-؟نظام فاسد استبدادي منافق أفضل بمليون مرة من هذا البديل المتمثل بمستحاثات عفنة خارجة من كهوف التاريخ. مايحدث هو جهاد اتباع الخليفة ضد اتباع الامام ولا علاقة للعلمانية و لا للحرية به. كل علماني يقف مع اي طرف ديني هو إنسان مغفل فايت بالحيط. معركة العلماني الحقيقية هي ضد كل من يستخدم الدين في السياسة و أسلوبه هو الفكر و فقط الفكر و ليس التكبير و الجهاد. مثال، هيئة التنسيق أو بناء الدولة: لا للعنف، لا للاستعانة بالخارج، لا لتوظيف الدين.
-سوريا
بسمار فولاذ 2016-01-01 20:41:15
بمناسبة العام الجديدبحب قول بمناسبة العام الجديد كل عام و انتم بخير الى كل السوريين الطيبين المسالمين و بحب قول لكل من خرب سوريا : يلعن ابو اللي نفضكم واحد واحد مين من كان يكون
-سوريا
فراس الحمداني 2016-01-01 15:53:35
مقارنة خاطئةما ورد في هذه المقالة صحيح بان الثورة السورية عفوية و سلمية و بدون قيادة و غير منظمة و لا ننكر انه ظهرت اعمال مسلحة لكنها كانت ردود فعل فردية و طبيعية ، اما الاعمال المسلحة للنظام فكانت منظمة و ممنهجة و ذات طبيعة عدوانية مقصودة ، فشتان المقارنة بين اعمال مسلحة قامت بها الثوار و بين اعمال مسلحة قام بها النظام عدا عن ان النظام كان يدفع بقوة الى عسكرة الثورة ليضمن عامل التفوق العسكري كي يتمكن من اجهاضها بسرعة
-سوريا
سعاد السورية2016-01-01 02:48:59
المعادلة الاخلاقيةان تكون ضد بشار الاسد و ضد كل تكفيري ، هذا يعني انك انسان نبيل و وطني و الا فانت فاقدللضمير و الوجدان و خال من الانسانية ، هذه هي المعادلة الاخلاقية لكل سوري شريف
-سوريا
بشير2015-12-31 01:53:08
بكاء على الأطلالبما أن النظام قمعي حسب تعريف معارضيه فمن البديهي أن يمارس القمع ولكن مايثير الاستغراب هو أن المعارضين يتوقعون بأن يتفاعل بشكل لايتوافق مع وصفهم له.وهذا يعني أن لديهم قصور جوهري في تصور الأحداث وردود الأفعال وهذا يحملها نفس القدر من المسؤولية على الأقل بما سببته من مآسي للآخرين الذين تأذوا من هذا الصراع ووجدوا أنفسهم بين نيران النظام والمعارضة بآن واحد. والسؤال متى سنكف عن وصف الآخر بالقمعي و أنفسنا بالأخيار . ومتى ستعترف المعارضة بأنها مرتهنة للآخر وأكثر قمعا وعدوانية من غريمها
سوريا
JALAL 2015-12-30 12:09:24
ما ما أمريكا مزعجةهيك يا بوط طين بتخلي ماما أمريكا تزعج منك فقد قالت امريكا ان عدد ضحايا القصف الروسي الهمجي أسفرت عن ٥٨٣ شخصا بينهم ١٥٢ طفلا و٦٠ امرأة والبقية مدنيين وان الهجمات الوحشية البربرية استهدفت أكثر من 16 مدرسة و11 منشأة طبية، و10 مساجد، و8 منشآت صناعية، إضافة للعديد من المراكز الحيوية الأخرى هيك يا بوط طين بتخلي ما ما أمريكا تزعج منك والله بدك شد اذن أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
بريطانيا
بشير2015-12-30 00:47:35
سؤال للسلطة الرابعةمتى سننتهي من هذه الاسطوانة المشروخة بوصف بداية الحراك *الثورة* والتعامل معه بقسوة وتحميل *النظام* مسؤولية كل الموبقات التي جرت وتجري في سورية وهل هذا الكلام يغني ويسمن من جوع والسؤال متى سننطلق إلى مرحلة اجتراح الحلول العقلانية بتجرد وبدون تحيز لما فيه مصلحة سورية كشعب يمارس سيادته في دولة ذات سيادة. زيا ترى هل السلطة الرابعة مؤهلة بأن تمارس مهامها في تعزيز وتطوير عمل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية أم هي أسيرة الممول الذي يملي شروط التحرير
كرواتيا
ايهم 2015-12-28 11:32:04
علوش بطلاً من الابطالليس العيب ان لا تكون مع الثورة السورية ، انما العيب و العار ان تكون مع هذا النظام الجائر ، ان اخطاء الثورة مهما كانت و مهما بلغت من القسوة و العنف فلا تقاس مع جرائم النظام عبر 45 سنة من الاستبداد و القهر و الجريمة ، ان ما فعله الشهيد زهران علوش كان رد فعل طبيعي على جرائم النظام و ما قام به من قصف بعض الاحياء الموالية للنظام لا يقاس بشيء مما قام به النظام من قتل الاطفال و الابرياء في جوبر و دوما و داريا و الغوطة الشرقية و سائر المدن السورية ، زهران علوش سيبقى بطلاً من ابطال سوريا عبر التاريخ
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-27 23:32:18
2-والحسين,وتراهم وهم اللبنانيون السوريون يتحالفونمع عصائب الحق العراقية الطائفية التي تعشعش في روحها الحقد الطائفي الإيراني والذي ادى الى زيادة الحاضنة الشعبية للقوى التكفيرية من الجانب الاخر،و لن ينسى السوريون مقولة حسن نصرالله وهو يهذي في قمة جنونه " من يريد قتالنا فليذهب الى سوريا "لا في لبنان،هكذا عبر عن طبيعته و يريد ان يتحارب في بلادنا وقتل اطفالنا وهدم بيوتنا كما يفعل الان المجرم بوتين عندمااعترف بتدريب جيشه على حساب اشلاء اطفالناأليس كان من الاجدى له ان يقوم بتدارك الصراع والدفع للسلام عوضا عن تأجيجه وتحويله طائفيا
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-27 23:28:24
1-سامر هو من يريد تحديد القوى التكفيريةالتي تحارب في سوريا ويتعجب عن ضم حزب الله اليها ولا يشرح لنا لنا حججه، وبهذا يدل ولربما على مذهبي او طائفي ، مع انه يدعي محاربة الاسلام السياسي ، ان حزب الله دخل في محظور الخيانة العظمى وانتظم تاريخيا في صفوف أعداء سوريا والعرب بدخوله بأمر من ايران في الحرب السورية الى جانب النظام الذي يقتل شعبه. ان قيادة حزب الله التكفيرية لا تختلف عن القوى التكفيرية السقيمة من كل الأطراف ، وخاصة ونحن نراهم وبشكل موثق يقتلون الشباب السوري والمدنيين العزل ويصرخون لبيك يازينب
-سوريا
سامر 2015-12-27 23:05:08
سومر حبيبي ركز معنا شويتدعي مقالة الاستاذ معلوف انه كان هناك *ثورة عفوية سلمية منشان الحرية* و انو يلي سماه *النظام* حرفها عن مسارها نحو الجهاد. يلي عمقولوا انا و سوري من برا و Dr Y، انو المعطيات الواقعية لا تتوافق مع هذه الصورة الشاعرية ل *الثورة* و انو يلي صار هو خراب إسلامي هدفه إقامة خلافة بدليل التنظيمات الجهادية المتكاثرة متل الفطر في ليبيا وتونس و مصر واليمن و سوريا و ان السبب هو البنية المتخلفة للمجتمع. شو دخل *علماني و البعث و حزب الله* بموضوع النقاش!!!
-سوريا
JALAL2015-12-27 22:02:30
سياسات بوط طين الطائشة 5ورغم ذلك زعمت موسكو ان الصندوق محطم كليا وطبعا هذه كلها أكاذيب مثل أكاذيب نظام بشار لأن الصندوق الأسود محمي بشكل كامل ولكي لا تنفضح موسكو أكثر بوط طين وبشار نفس الأكاذيب ونفس المسرحيات
بريطانيا
JALAL2015-12-27 22:00:24
سياسات بوط طين الطائشة 4أي أننا لم نختر سوى الدفاع عن نظام دموي قاتل (النظام السوري)، نحن في حرب مع العالم الإسلامي، علاوة عن ذلك نقاتلهم دون مشاركة الغرب، إذن هذه هي السياسية الروسية المعاصرة المرعبة، أرجو أن أكون مبالغة في وصفي”. علما أن موسكو طبلت وزمرت بأنها ستفتح الصندوق الأسود للطائرة بوجود الصحفيين والخبراء من جميع دول العالم ولكن لم يحضر أي صحفي غربي أو أمريكي للمسرحية وحضر بعض الصحفين الذين في فلك موسكو
بريطانيا
JALAL2015-12-27 21:57:59
سياسات بوط طين الطائشة 3الانتهاكات في قمة العشرين، حيث أوضح بوط طين لأردوغان اعتبرونا (الطائرات) ضيوفًا، وكان رد أردوغان له “نحن بطبيعتنا لا نحب الضيوف غير المدعوين”، حسب تعبيرها، مؤكدة أن وزارة الخارجية التركية، استدعت سفير موسكو في أنقرة، على خلفية تلك الانتهاكات. وشددت لاتينينا، أن روسيا تجاوزت كل الحدود، رغم التحذيرات التركية، الواضحة والصريحة. وأضافت أن روسيا رفضت أن تكون ضمن التحالف الدولي الذي يضم 80 دولة لمحاربة الإرهاب، بل فضّلت أن تكون في مثلث حلف النظام السوري والإيراني، أي أننا لم نختر سوى
بريطانيا
JALAL2015-12-27 21:55:24
سياسات بوط طين الطائشة 2في سوريا، أي أننا تدخلنا في أرض سورية لا نعلم طبيعتها، وكان تدخلنا فقط لأن الرئيس السوري، بشار طلب منا ذلك وأردفت الصحفية الروسية، بالقول كما أن هناك أشخاص من جذور روسية تعيش داخل أراضي كازاخستان، فإن هنالك أشخاص من جذور تركية (التركمان)، يعيشون داخل سوريا، وروسيا لا تعلم بذلك، بل وتحاول قصف التركمان عبر اختراق المجال الجوي التركي. وأوضحت لاتينينا، أن أنقرة حذرت موسكو، مرارًا من انتهاكات الأخيرة للمجال الجوي التركي، حيث حذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شخصيًا نظيره بوط طين من تلك
بريطانيا
JALAL2015-12-27 21:52:52
سياسات بوط طين الطائشة 1وصفت يوليا لاتينينا الصحفية الروسية الشهيرة، سياسة بوط طين الطائشة في سورية والمنطقة مؤكدة أن تركيا حذرت موسكو بخصوص الانتهاكات الجوية قبل إسقاط المقاتلة الروسية. وتطرقت “لاتينينا”، خلال مشاركتها في برنامج بإذاعة إيهو موفسكي يوم السبت، إلى العلاقات التركية الروسية، عقب إسقاط مقاتلة روسية، انتهكت مجال الجوي التركي في ٢٤ تشرين الثاني الماضي أضافت لاتينينا، أن “هنالك حقيقة مأساوية حيال إسقاط طائرتنا، وهي أننا لسنا على حق، لقد أعلن الرئيس الروسي، أنه لا يعلم بوجود الت
بريطانيا
سومر2015-12-27 14:46:21
إلى سامرلماذاعليناإقناع النصرةوغيرها؟ حدثني عن\\\"علمان إخوان\\\"،أين هم؟ لماذاأطلق النظام\\\"البعثي العلماني\\\"الارهابيين من سجونه؟لماذا استجلب الثوري الإيراني واعتمد على\\\"الشيعة إخوان\\\"؟لأن البعث العلماني الذي لا تريد استبداله بالنصرة ليس إلا بعث طائفي تخريبي فاسد مجرم إرهابي هو وثورته المزعومة.وها هو العالم العلماني المتحضر يشاهدالمجرم ولا يفعل شيئا.حدثني عن فصيل علماني واحد وقف ضد هذا النظام الارهابي وعناصره الأمنية،لايوجد.تظاهرت الناس فأرسل إليهم دبابات وفتح أقبيةالموت.
-سوريا
سوري برا سوريا2015-12-27 12:52:36
الى مناهض 3منذ الاشهر الاولى بدأت اعمال العنف ضد الاقليات او من يخالف الرأي وتسمية كل من لا يتظاهر بالعوايني والبدأ باعمال عنف ضد كل من لا يشارك المعارضين رأيهم، وانتهت باحتلال احياء ورمي العواينية عن الاسطح واحراق املاكهم وكما كان النظام مستبد وسافلا تصرف الثوار ايضا بنفس العقلية وحتى اسوء. لم تقم اوروبا من ظلماتها الا بعد عصور التنوير والنهضة التي حاربت الدين وسلطته اولا، اما ثوارنا الاكارم في كل البلدان العربية فهمهم اقامة الدول الاسلامية بالدرجة الاولى وليس اقامة دولة مدنية
-سوريا
سوري برا سوريا2015-12-27 12:47:45
الى مناهض 2لولا معرفة هذا النظام الديكتاتوري بأن هذا الشعب باغلبيته كالقطيع لما انتصر بتحويل سكة الانتفاضة الشعبية الى جهاد بتلك السرعة، ولولا امراض العرب المزمنة وعدم ثورتهم على الدين اولا قبل الحاكم لما وصلت الامور الى ما هي عليه في مصر وليبيا واليمن والعراق وسوريا الآن ولبنان قبل عشرين عاما. كان بمقدور شخص متخلف ومختل كالعرعور ان يجمع الالاف من حوله ليدقوا على الطناجر ويسنوا سكاكينهم لفرم العلوية تلبية لطلب الشيخ. اما هيثم مناع فيناله السباب والتخوين لانه يشق صف الثورة
-سوريا
سوري برا سوريا2015-12-27 12:40:18
الى مناهضالثورة السلمية لم تستمر لاكثر من شهر، واذكرك بأن قتل جنود مفرزة جسر الشغور وتفجير باص نقل مدني عند بانياس وقتل احد مواطني بانياس بالسواطير حصل في الاشهر الاولى وغيرها من الحوادث التي كانت تجد تبريرا دائما لدى صفوف الثوار. واذكرك ايضا بعروض التسليح التي وصلت لهيثم مناع منذ الشهر الاول. واذكرك ايضا بالصور التي انتشرت لمسلحي حماة وهذا رد على سلمية الثورة وانها كانت سلمية ، ويمكنك مراجعة تقرير لجنة المراقبة العربية وقراءة محتواه للتاكد (متوفر للقراءة)
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 23:03:33
إلى مناهض الاستيقاظ 9كلما مر الزمن كلما ازدادت سوريا توغّلاً في الجحيم وكلما مر الزمن كلما اقترب هذا المخطط من أهدافه ...تدمير سوريا واستنزاف جيشها وتشريد شعبها ... استباحة كرامة السوري عبر أرجاء المعمورة ...قتل السوري للسوري ...هل لهذه الجملة رنين أجمل لدى بني صهيون القابعين في تل أبيب أو غيرها والذين يقيمون أعراس الدم للإحتفال بحرق طفل رضيع وعائلته بعد أن أحضروا صورهم ليطعنوها بالسكاكين فهل رأيتم أحقر من هكذا عدو وهل يتردد بالاشتراك في مخطط تدمير سوريا ؟؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:55:13
إلى مناهض الاستيقاظ 8لا أحب أحلام اليقظة يا مناهض ...هكذا خلقني الله...أريد شيئاً ملموساً لا أرغب في شراء تخيلات وأوهام تتبدد عندما أصحو. خذها مني يامناهض : هذه الثورة ربما كانت في القلوب عند بدايتها ولكن سرعانما ذهبت إلى رحمة ربها لأن من أوقد شرارتها أراد في نفس الوقت ودون تأخير إخمادها وقتلها في مهدها ليدخل بدلاً عنها مشروعه القذر لتدمير سوريا ولايهم هنا من الذي دمّر لأن الجميع ساهم في هذا التدمير. سواء كان..النظام.أم..المعارضة المسلحة أو..الروس أواليابانيين أوالناس أجمعين
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:47:44
إلى مناهض الاستيقاظ 6ولكن مالفائدة في خوض خراب لا طائل منه أطلقنا عليه اسمه ثورة لنحصل في النهاية على حاكم داعشي أو نصروي أو إخونجي أو اسلامي بشكل عام رغم أنفك وأنفي . أين العلمانيون في هذه الثورة ؟؟ قل لي أين يحاربون ومن هم وعلى ماذا يسيطرون ... ربما تذكر لي ..ميشيل كيلو..الخوجة..نشّار ...جعارة...برهان غليون..لؤي الحسين.. جورج صبرا ...أين هم هؤلاء على أرض المعركة وكيف سينتصرون على النظام ؟؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:45:49
إلى مناهض الاستيقاظ 5وإذا كنت تظن أن النظام قام بصنع داعش والنصرة وجيش الاسلام وجيش الفتح وكل هذه المنظمات الدينية كي يحبط الثورة ويقضي عليها فيخرب بيت هالنظام شو أهبل وشو غبي ولكن صدقاً يا مناهض لاأعتقد أنه غبي لهذه الدرجة لأنه لولا هؤلاء لانتهت الحرب من زمان وعادت المياه لمجاريها ورجع بشار ليتربع على كرسيه باطمئنان, إذن فالمصيبة يا مناهض هي في الاختيار الاجباري بين النظام ومشايخ الذبح وتطبيق الشريعة.
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:41:29
إلى مناهض الاستيقاظ 4الآن أريد منك يا مناهض أن تنوّرنا بأفكارك وتقول لنا أين العلمانيين في هذه الثورة ؟؟ دعك من سرد قصص وتاريخ هذه الثورة ودعك من التحليلات التي تقوم بصياغتها كما يحلو لك والتي لاتستند إلى براهين موثوقة كأن تقول بأن داعش من صنع المخابرات السورية والايرانية فذلك لا يستند برأيي إلى أي منهج فكري منطقي لأن الانسان لايصنع من سيقوم بذبحه بحجة الكفر والالحاد وكن ذكياً ولا تظن كالعادة بأنني أقول ذلك دفاعاً عن النظام
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:38:27
إلى مناهض الاستيقاظ 3هذا الشيخ وأمثاله هم الذين يسيطرون على ساحة المعركة أو معظمها وتتفاوت مشيخة هؤلاء المشايخ من الداعشي والنصروي المتطرف وانتهاءً بالشيخ علوش ولكنهم كلهم مشايخ يعني بيني وبينك الدولة العلمانية يلّي عم نطالب فيها أنت وأنا ليست سوى دولة كافرة زنديقة بنظرهم وسيلاحقونك ويلاحقوني وسيستبدون بنا يا مناهض الاستبداد دون رحمة إذا شاءت الاقدار المشؤومة واستلموا الحكم.
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:37:52
إلى مناهض الاستيقاظ 2أي بالفم الملآن : هل حزنت وتأسّفت لمقتل ... الشيخ... ( بعض الخطوط تحت كلمة الشيخ ) .. زهران علوش الذي كان يمطر دمشق بالقذائف التي كانت نادراً ما تقتل عناصر من النظام بل الابرياء والمارّة في الشوارع ؟؟ هناك شيئين في هذا المرحوم من المفروض أن لاتناسبك على الاطلاق لكونك علماني أولاً ومناهض للإستبداد وقتل الابرياء ثانياً فقد كان المرحوم شيخاً والشيخ بالعربية تعني رجل دين وساهم في قتل أبرياء
-سوريا
Dr.Y2015-12-26 22:35:23
إلى مناهض الاستيقاظ 1/9كتبت لك يا مناهض ثلاثة تعليقات اختارت سيريانيوز أن لا تنشرها وكانت هذه التعليقات ردّاً على هجومك علينا في الوقت الذي لم نناقشك وإنما كنّا نناقش غيرك . حسناً : دعنا إذن نتكلم بطريقة آمل أن تكون قابلة للنشر . أريد هنا يا مناهض أن أفهم لغزك لأنك بالنسبة لي لغزَ من الصعب فهمه , فأنت تدّعي كونك علماني وتريد دولة مدنية تعددية ديموقراطية على مبدأ الدين لله والوطن للجميع أليس كذلك ؟ أريد منك لو سمحت أن تجيبني كما أجبت غيري
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-26 20:24:45
مصيبة هذا البلدالاستبداد السياسي و التطرف الديني هما مصيبة هذا البلد ، فلا تنهض سوريا الا باقتلاع الاثنان معاً .
-سوريا
Maher2015-12-26 17:28:26
بورصه الكوساخبر هام ...خليفة ا***** العلوشيه هو سمان منشق ليكون قائد سوبر ماركت الارهاب و لخبرته العميقه بلكوسا....ولقب ب بورصه الكوسا
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-26 02:18:36
الشهيد زهران علوشالشهيد زهران علوش ، ننتقده حياً ، و نفتقده شهيداً ، يكفيه شرف استشهاده بايدي الروس مغول القرن 21
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-25 18:51:12
5-ان التطرف الديني هو آفة موجودة منذ زمنبعيد ولا يقتصر فقط على الدين الاسلامي ولكن بقية الأديان عرفت هذه الحالة ، وعانت الشعوب من هذا التطرّف الذي وصل الى حد الاجرام وما علينا الا نتذكر عصابات القتلة في بلاد المشرق العربي باسم الدين ، ومحاكم التفتيش في أوربا ، والحملة الصليبية ، وفتوحات أمريكا الشمالية والجنوبية ، وغيرها . في أوربا استطاعت الجماعات المتطرفة ان تنتظم في تنظيمات سرية ، تتحرك من الخلف. والحركات المتطرفة الاسلامية الحالية هي صنيعة المخابرات المختلفة يضحون بالشباب البائس ، الضائع وفاقد الأمل
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-25 18:48:46
4-كيف يتناقش العدو الصهيوني والمحتل( الحليف) الروسفي مصير سوريا ويتشاور مع أميركا , وبدون اي اعتبار ل"رئيس الدولة"ومؤسساتها . والذي يحزن اكثر ان يصرح مجرم الحرب بوتين ان الجيش الروسي "يتدرب" في سوريا عوضا عن "التدريب" في روسيا ولذا لايكلف الخزينة الروسية كثيرا،والفرق ياسادة ان التدريب في روسيانظري لا ضحايا له اما "التدريب" في سوريا فضحاياه هم اخوتك وإخوتي وأخوة سامر وال Dr. Y نحن ندفع ثمن بقاء مهووس وعائلته في السلطة بعد ان تقلص حجمه حتى العدموأصبح مجرم حرب موصوف
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-25 18:45:20
3-الى الجهاد الذي اصبح السائد على الساحة وبمساعدةةالنظام الذي كان يسعى الى إيجاد غول الاسلام ليخيف به السوريين والعرب وخاصة الغرب المسيحي ، ان الاسلام السياسي المتطرف كداعش لم يتلقى دعما شعبيا مطلقالانه أتى متاخرا بتوظيف من المخابرات السورية والايرانية والتعامي الامريكي بدفع إسرائيلي مع العلم ان التطرّف الديني السياسي هو وليد الاستبداد وكيف اذا ساعد المستبد في تقويته لإخافة العالم.ان الثورة السورية أخذت ديناميكية خاصةبها ولن تتوقف الا بنهاية الاستبداد وتطورها الان رهينة الصراع العالمي والآن نرى وبكل اشمئزاز
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-25 18:43:44
2-الى بانياس وحمص وحماة واللاذقية ودير الزووالحسكة وغيرها من المدن ، واظن انك تذكر سلمية الثورة ورقصات الشباب الوطني في حُمُّص وحماة على اناشيد القاشوش وغيره ، وكان رد سلطات الاحتلال الداخلي وحراس المزرعة الأسدية القتل المباشر والتدمير والاعتقال والتغييب ، حتى استطاع وحش الاستبداد المنتفع من الاحتكار الرأسمالي على امتداد أربعين سنة، قتل وتهجير زهور سوريا من الطلاب والعمال والفلاحين والمهنيين ، وتطورت الثورة كأي مخلوق حي الى المقاومة المسلحة الشعبية ، وبعدها كضرورة لرص الصفوف تطور
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-25 18:40:41
1-يا اخ سوري من برا تحيتك مقبولة وشكراولكنك تظلم الثورة والتي انطلقت ضد الطغيان والاستبداد وليس للجهاد او حتى إسقاط النظام وكل الادعات غير ذلك كذب منسق من قبل السلطة الغاشمة والتي ارادت خنق الثورة واختلقت ومنذ اليوم الاول قصة الطائفية الإمارة الاسلامية في حوران والتي كانت مخزون بشري للبعث السوري،وراينا كلنا كيف انسحب الشباب الحزبي من البعث احتجاجا على القتل المتعمد للمتظاهرين هذه حقائق تاريخية لا يمكن نكرانها ، ان شرارة الثورة البريئة امتدت بعد مجازر درعا الى معضمية الشام واى الصنمين ومن ثم
-سوريا
سامر 2015-12-25 07:39:42
على اسلس هدول *ثورة* كمانيا سوري برا، يعني فعلاً مانك معقول انك ماتجيب سيرة حزب الله و شلتو كمان!!! فضحتنا قدام سومر العبقري بانك حكيت عن جيش الاسلام و شلتو بس!!! سومر، يازلمي مشتهي بس اقرا تعليق واحد الك وللجوقة يكون الو علاقة بالتعليقات او بموضوع المقالة. لك يا عبقري ركز شوي شو علاقة حزب الله و غيرو بالخراب *الثوري* تبع النصرة اخوان؟!
-سوريا
فرات 2015-12-24 21:58:30
عملية ابادة شعب سورياالمعضمية يقصفها الاسد و بوتين بالغازات السامة ، و المجتمع الدولي ساكت و عامل حالو مو شايف و لا سمعان ، انها عملية ابادة شعب يا ناس و ليس محاربة ارهاب
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-24 21:49:27
اسعار صرف الكوسااسعار صرف الكوسا لهذا اليوم : شراء 925 ليرة ، مبيع 965 ليرة ، محفور 1050 ليرة ، بفضل السياسة الحكيمة و القيادة الرشيدة تبع سيادتو ، و لسا الخير لقدام
-سوريا
ايهم 2015-12-24 21:28:58
بوتين مجرم حربمنظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس لحقوق الانسان تضعان بوتين في قائمة مجرمي حرب بسبب فظائعه بسوريا ، و علق بوتين على القرار بانه منحاز ، لانه يرى ان كل طرف لا يوافقه على تصرفاته فهو منحاز ، انه يرى ان منظمة العفو الدولية يجب ان يكون اسمها ( منظمة العفو البوتينية ) و منظمةحقوق الانسان يجب ان يكون اسمها ( منظمة حقوق بوتين ) ، انه نسخة طبق الاصل عن الاسد ، لا يابه لاي قرار دولي و لا يهمه ما يقال عنه ، فمن عاشر القوم اربعين يوماً صار مثلهم . جلدهم جلد التماسيح
-سوريا
ابو مرعي2015-12-24 01:10:26
حاج خناقياريت تلاقو الاشياء المجتمعة بين المعارضين و المؤيدين بركي بتنحل هل المشكلة. لح تروح البلد و لسا تنقضو بغض. روسيا احتلت البلد و لسا عم تنقضو . كنتو بالنظام و بس و صرتو بالنظام و روسيا. روسيا مالها هون لسواد عييونو لبشار ولا مفكرين فوت الحمام متل طلعتو. المؤيدين شايفين بشار و كانوا خرطو الخراط و المعارضين شايفينو شيطان رجيم. حلوها بقا.
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-23 13:57:30
تهنئة بعيد المولد النبوي و عيد الميلادبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف و عيد الميلاد المجيد ، ابعث باحر التهاني الى الاخوة المسلمين و المسيحيين في سوريا ، راجية العلي القدير ان يجمع هاتين الطائفتين باطار الحب و التسامح و الاخوة و العيش المشترك ، تحت ظل الديمقراطية و الحرية التي نصبو اليها جميعنا مسلمين و مسيحيين ، و قد زال الاستبداد و الطغاة و المعتدين و الارهابيين و التكفيريين عن سائر سوريا الحبيبة لترجع سوريا الى حضن شعبها الاصيل و عاد الامن و الاستقرار و السلام الى ربوعها و عودة مهجريها الى بيوتهم .
-سوريا
سومر2015-12-23 01:21:44
إلى سوري برا سوريالم تأت على ذكر حزب الله و الحرس الثوري و جماعات الشبيحة و غيرهم! لماذا؟؟
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-23 01:05:14
رد على سامر ان يكون الخراب مصير مجتمع يستمعويؤمن بما يقوله " الشيخ" العريفي بهذا لربما أوافقك جزئيا وفي نفس الوقت ان المجتمع الذي تحكمه مجموعة من القتلة الذين يذلون شبابه وفتياته ويبتزونهم ويعتقلون ابنائه ويقتلوهم في المعتقلات والسجون من جراء التعذيب والتجويع والاهمال والاحتقار مصيرة الخراب الكارثي كما يحدث الان .ان الطغيان واحد ونهايته واحدة والجهل هو الجهل سواء أتى من العريفي او من منظري البعث البائس والذي دمر دولتي العراق وسورية. ان كنت تحارب الجهل والطغيان فحاربه بدون انتقاء او مراوغة واتخذ لنفسك مقياس واحد
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-22 22:41:15
وكالة من غير بواببوتين يقوم بالتنسيق مع نيتنياهو حول الازمة السورية ومكافحة الارهاب ، اسرائيل دخل طيرانها الحربي الى سوريا و اعطى سمير قنطار كرت تهنئة بعيد الميلاد و وزع الشوكلاه والملبس و عاد ، من سيقوم بالتدخل ايضا؟ فعلا أصبحت سوريا وكالة من غير بواب، على رأي اخوتنا المصريين ، كنا ننتظر قوم يأجوج ومأجوج والمهدي المنتظر،، و الاخوة الفايكنغ قد اعتذروا عن التدخل بسوريا وأنابوا عنهم الاسرائيليين بتوزيع الحلوى و الاسد لاوقت عنده لرد التهاني لاسرائيل فهو مشغول مع اخوته الروس الى ذقنه بمحاربة الارهاب مو هيك ؟
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-22 22:20:32
مقارنة امام عينيك فقطلفت نظري صورة نشرها احد السوريين الاحرار للمقارنة فقط ، صورة سمير قنطار لحظة اطلاق سراحه من السجون الاسرائيلية و كيف هو كرشه و صحته مرحرحة عالاخر ، يقابلها صورة معتقل سوري بسجون الاسد جالس على سرير حديدي و جسمه هيكل عظمي لا اكثر ، قارنوا بين الظلم الاسرائيلي و الظلم الاسدي ، كم نتمنى ان تكون هاتان الصورتان معكوستان ، ذاك عدوك و تعرف انه عدوك و هذا ابن بلدك يدعي حمايتك و حماية وطنك و اهلك و بلدك و يسجنك في نفس بلدك ، المقارنة مخيفة و مرعبة الى ابعد الحدود ، و المخفي اعظم .
-سوريا
نعيم 2015-12-22 22:09:19
الاجرام الروسيالطائرات الروسية و بدم بارد ، قصفت يوم امس مدرسة بنات في ادلب اودت بحياة 8 طالبات و اكثر من 27 مصابة ، المدرسة تقع وسط حي شعبي مكتظ بالاهالي الابرياء الذين لا ذنب لهم الا وجود حيهم في هذا الموقع ، و اليوم تقصف هذه الطائرات قرية بزينة في الغوطةالشرقية ، هل ما زال مؤيدو الاسد مقتنعين ان روسيا اتت لاجل محاربة داعش ؟ ام اتت لمحاربة من يحارب داعش ؟ هذه الحقيقة لن تدخل الى عقولهم المعفنة ، الا بعد ان يروا سوريا كلها بيد بوتين و اثناءها لن يكون لهم موقع قدم بسوريا و بعدها لن ينفع الندم و شد الشعر .
-سوريا
JALAL 2015-12-22 12:37:26
عضو مجلس الشعب 2في الغوطة و إذا بها تكمل طريقها لجرمانا لترتكب جريمتها الشنعاء، ولا تأكيد لحد الآن عن هوية الشهداء". والله قوية جدا ؟؟؟؟ علما أن أحمد شلاش اشتهر بتصريحاته المثيرة للسخرية، حيث قال عند تحرير إدلب، إنه سيحلق شاربيه في حال لم يتمكنوا من استعادتها بغضون أسبوع.
بريطانيا
JALAL 2015-12-22 12:33:41
عضو مجلس الشعب 1يقول عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش لمعرفة كيف استطاع الطيران المعادي الإسرائيلي الوصول إلى جرمانا أن العدو الإسرائيلي صبغ ذيل طائرة تابعة لقواته بأحرف تدل على هوية طائرة روسية، فظنت الدفاعات الجوية السورية بأنها طائرة صديقة ذاهبة لتدك الإرهابيين في الغوطة
بريطانيا
JALAL 2015-12-22 11:53:23
قمة العهر السياسيعندما يقول عمران الزعبي عن مقتل الأرهابي سميرالقنطار// أن الغارة الأسرائيلية أستهدف مبنى سكن مدني فيها عائلات فيهاأطفال فيها نساء في حي سكني محاطة بمجموعة كبيرة من الأبنية السكنية هذا هو الأسلوب الأسرائيلي من حيث المبدء //حطولي عشرين خط أحمر على الأسلوب الأسرائيلي علما ان أسرائيل دمر فقط هذاالمبنى وانظروا ماذا يفعل نظامه بالبراميل الغبية مع كل الأحياء السكنية وفي جميع المحافظات اليس هذا أسلوب أسرائيلي كما تقول وتعترف ؟؟؟؟؟؟؟؟ يا زعبي أذالم تستحي فأفعل ما شئت
بريطانيا
سامر 2015-12-21 19:33:19
اذى المدنيين او التسبب في أذاهم جريمة بالمطلقالى الذي لقب نفسه *سوري بموسكو*، باي حق تهدد المدنيين في اي مكان في العالم؟! اذا كان قتل المدنيين جريمة فهو جريمة بالمطلق و لايمكن لاي كان ان يبرر أذاهم الا اذا كان مجرماً مثل الذي قتل اول مرة. انت لست سوري ولست .
-سوريا
سوري برا سوريا2015-12-21 11:35:25
الى مناهضتحية خالصة لك، يتبقى الآن ان نقنع الاغلبية هنا ثم نحاول ان نقنع الجهاديين في جيش الاسلام وحركة احرار الشام ولواء التوحيد وجبهة النصرة وكتائب الزنكي وفاروق والانصار بذلك حتى نعود للصفر وتبدأ ثورة عوضا عن الجهاد. مهمة صعبة لانه سيجرى قتلك على الارجح لانك تشق صفوف الثورة. (انتبه انك الوحيد الذي استجلب الشجاعة الكافية هنا لقول ذلك) تحية مرة اخرى
-سوريا
سامر 2015-12-21 10:38:00
الى ايهمكل تعليقك لا يستحق اي نقاش باستثناء *اللبناني الدرزي*، الا تخجل من نفسك من هذه اللغة ؟ اي فكر تنطلق منه انت وامثالك؟! اما ان لكم ان تستفيقوا و تخرجوا من هذا الكهف الذي مَلَّ العنكبوت من طول إقامتكم عنده! *اللبناني الدرزي*!!!! تفكير**** .
-سوريا
سامر 2015-12-21 10:22:50
الجهاد بقتل المدنيينالى مجاهد بموسكو، اذا أردت ان تجاهد فعليك ان تقاتل الجيش و ليس ان تقتل المدنيين. لا يوجد اي سبب في العالم كله يبرر قتل المدنيين في اي مكان في العالم. اي فكر إجرامي مريض ذاك الذي يبرر لك قتل ركاب طاىرة مدنية او رواد مسرح او متسوقين في سوق ما او نزلاء فندق او ركاب قطار او باص او سواح على شاطئ؟ اخرج مجاهديك من بين المدنيين في غزة و أدلب و طرابلس و الرقة و قاتل وجهاً لوجه بعيدا عن المدنيين.
-سوريا
سامر 2015-12-21 10:15:33
المقياس هو ما يحدث وليس مايقالمناهض، هل هذا مانراه في المناطق *المحررة*؟ كيف يمكنك تجاهل المحاكم الشرعية و فرض الجزية و الجلد والرجم و الرمي من شاهق و قتل و تهجير *الكفار* من السوريين؟ كيف يمكنك تجاهل هذا؟
-سوريا
سامر 2015-12-21 10:00:38
مهما كانت الاسباب هي ليست سلميةبيبرس و نعيم، انا اتفق معكم تماماً ان الأمن قد دفع الناس الى العنف باجرامه لكن ان تصوروا لنا ان كل السلاح و التنظيمات و المجاهدين و التفجيرات على كل مساحة سوريا و التنسيق مع مجاهدي ليبيا لتوريد بواخر السلاح و مع مجاهدي لبنان لحفر الأنفاق و مع مجاهدي العراق و الاْردن و تونس و السعودية ومع تركيا قد حدث خلال بضعة أشهر فهذا تضليل و خداع لانفسكم قبل الاخرين. حتى تتمكن من قتل 120 جندي في جسر الشغور فأنت بحاجة الى تدريب و تخطيط مسبق و سلاح نوعي و تنظيم دقيق، موهيك؟
-سوريا
ايهم 2015-12-21 00:33:42
ربك عادلاللهم لا شماتة طبعا أليس الاحرى لسمير قنطار وهو اللبناني الدرزي و الذي قضى أغلب عمره سجينا لدى العدو الصهيوني و الذي اغتالته إسرائيل بكل بساطة .أليس الاحرى به أن يوجه بندقيته باتجاه إسرائيل بدلا من توجهيها إلى صدور الأبرياء من الشعب السوري و يتعامل مع ميليشيات ارهابية كحزب الله و يبيع مجده النضالي رخيصاً لحسن نصر الله حين جنده و ارسله لقتل السوريين بدلا من التوجه الى اسرائيل ؟ لكن ربك عادل و الله و روحه ذهبت رخيصة جداً ، تصوروا الفرق لو كان مستشهداً بعملية فدائية على ارض فلسطين او الجولان ؟
-سوريا
سوري بموسكو 2015-12-21 00:22:56
الرد على مجزرة ادلبالروس يقولون لك اتينا لمحاربة الارهاب ، ايها الاوغاد سنرد لكم هذه الجريمة بوسط موسكو و ليس باطرافها فانتظروا و ترقبوا اضعاف ضحايانا
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-19 14:30:45
مقولة ( مصير الاسد يقرره السوريون ). 2الاسد سيكون نزيهاً و شفافاً حسب ما يزعم الروس و الايرانيون و اقطاب النظام ، لان النظام ماهر و شاطر بالتزوير و له باع طويل و خبرة تاريخية في هذا المجال ، و يستطيع بقدرة قادر ان يقلب النتائج راساً على عقب و يعطيك نتائج 99 ٪ لصالح الاسد دون ان يكون لديك دليل على تزويرها ، ان النظام لم ينجح الا بهذا الاسلوب و نحن السوريين اعرف من كل الدنيا و الدول كيف يجري النظام انتخاباته ، فلا يغركم القول ان الانتخابات ستجري بنزاهة و شفافية و ان لجان دولية ستشرف عليها ، كل هذا الكلام زعبرة بزعبرة و ضحك على
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-19 14:30:05
مقولة ( مصير الاسد يقرره السوريون ). 1اياكم ايها السوريون ان تقبلوا بترشح الاسد لاي انتخابات رئاسية ، فقرار مجلس الامن الذي صدر يوم امس و هلل له مؤيدو الاسد و المتعلق بمصير الاسد الذي يقرره الشعب السوري و الذي توافق مع الرؤية الروسية ، انه التفاف على طموحات اغلب السوريين بالتخلص من الاسد ، لان النظام قد افرغ سوريا من اغلب معارضي الاسد و هو بهذه الحالة سيضمن فوزه ، جتى لو لم يهجر المعارضة ، فالنظام قادر على تزوير النتائج لصالحه مهما كانت الظروف و حتى لو اشرف عليها الوف الجهات الدولية ، لا تصدقوا ان انتخابات يترشح بها
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-19 13:15:36
الى سوري من برا ...نعم واقولها بالفم الملئانانا ضد تطبيق الشريعة ليس في سوريا فقط بل وفي كل المجتمعات ، ونحن ندعو لدولة مدنية علمانية تفصل الدين عن الدولة ، وبنفس الوقت تحمي حرية التعبير والاعتقاد وممارسة الطقوس و التعددية الحزبية ، وليكن شعارنا الدين لله والوطن للجميع ، ان تكون يا اخ ضد الاستبداد يعني ضد الاستبداد بكل اشكاله الدينية والحزبية والطائفية والمذهبية والعائلية لا مساومة على ذلك، ان كنت مع الحرية فمن غير المنطق ان تهاجم المناهضين للاستبداد،نرفض المراوغة وشعبنا السوري تواق للعيش بسلام وتحت قانون عصري يطبق على الجميع
-سوريا
نعيم 2015-12-19 12:55:25
الى سامريبدو انك نسيت او تناسيت عن عمد او ربما لم تكن مولوداً بعد حين حصل الاعتصام الليلي السلمي البحت في مدينة حمص بتاريخ 18/ 4 / 2011 و الذي نتج عنه مئات الشهداء ، جرى جمعهم بالتركسات من ساحة الساعة ، لا اعلم هل المفروض ان يرد اهالي حمص على تلك المجذرة بالورود و الرياحين ؟ هل الى الان لم تقتنع ان العنف الذي مارسه نظامك المجرم على المتظاهرين ينتج عنه عنف و سلاح و نظامك هوالذي اجبر الناس على استعمال السلاح ليضمن مبارزة الثورة بالسلاح لكونه يملك قوة التفوق العسكري بجيش مدجج بجميع اسلحة الدمار و القتل ؟
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-19 13:01:56
3-انك يا سيد سامر تدس السم في العسلتدعو الى السلام وتبرر قتل السوريين بواسطة من تدافع عنه بشكل مبطن ومراوغ ، ان كان يهمك الدماء السورية الذكية والكارثة السورية الانسانية التي ليس لها مثيل في التاريخ الإنساني عندما يقتل رئيس الدولة شعبة بكل انواع الأسلحة المدمرة والتي خصصت لحروب الجيوش ، فتوقف عن تبرير القتل وقل كلمة صدق واحدة فيها شيء من الرحمة على الاطفال الذين ذبحوا وصاروا اشلاء بفضل براميل القتلة المتفجرة ، وأصغر بوجه بوتين والاسد والخامنئي كفاكم قتل وتدمير وشعبنا السوري يرنو للسلام والعيش بأمان ووئام
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-19 12:52:05
الى سامر2-وإطلاق سراح النساء والأطفالووقف قتل المدنيين العزل وبواسطة الروس المجرمون الذين يقتلون الأهل في حلب وحمص وتلبيسة ودرعا وادلب وأريحا،هل هذا السلام الذي تدعو اليه ،عوضا عن ان تلبس ثوب حمامة السلام اطلب من المجرمين الوقف عن الاجرام وتقديمهم للعدالة وأهل الشهداء لن ينسوا اولادهم الذين قتلوا تعذيبا وجوعا في سجون الطغيان والاستبداد( صور قيصر) قل لزعيمك ان يرحل ويترك الشعب يبحث عن طريقة في العيش في دولة مدنية ديمقراطية تسامحية، حتى اول البارحة وهو يهدد ويتوعد ولا يريد إعطاء اي أمل في السلام،كلامك مردود عليه
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-19 12:45:19
الى سامر 1-انت لا تقول الحقيقة انا لم ادعوالى القتل وإنما شرحت ان الاسد لن يتوانى اذا انتصر عن اراقة دماء الشباب السوري وهدم بيوتهم وتهجيرهم،هذه ليست دعوة للقتال بل لمواصلة المقاومة طالما بقي القتلة في سلطة القمع والاستبداد،ولان رئيسك غير مستعد لأي إصلاح ولو بسيط،قالها مرات ومرات انه يريد القضاء على" الاٍرهاب " من السوريين ومع حاضنتهم الشعبية وقدرهم بالملايين وهذا ماجرى بقتلهم بالبراميل وهدم بيوتهم فوق اطفالهم نحن نريد السلام والعيش بوئام ومع كل السوريون ولكن يجب على المجرمين اخلاء سبيل المعتقلين،والافصاح عن المفقودين
-سوريا
بيبرس2015-12-19 09:09:18
إلى سامرما سألت حالك الجنود اللي انقتلوا شو كانوا عم يساووا ضد المتظاهرين و عائلاتهن ؟؟؟ خليك عايش بدوامة ردود الأفعال .. ممكن تجاوبني على سؤال واحد بس ؟؟؟ شبابانا ضلوا سبع شهور عم ينقتلوا بالشوارع ببلاش شو كان لازم يساووا برأيك ؟؟؟ طبعا لا تناقشني بموضوع السبع شهور إطلاقا لأنو هاد كلام بشار إنه الثورة ضلت سلمية سبع شهور !!! بس جاوبني شو كان لازم نساوي ؟؟؟ نضل عم نموت ببلاش بالشوارع ؟؟؟ و شو موقف الناس اللي ماتوا ولادهن و إخواتهن برصاص الجيش و المخابرات ؟؟؟ لازم ياخدوا الموضوع بروح رياضية !!
-سوريا
سامر 2015-12-18 20:01:40
الى نعيمهل تشمل *السلمية* قتل الجنود السوريين في جسر الشغور و درعا وبانياس و تهريب السلاح و التفجيرات؟ هل *الحرية والديمقراطية* التي نادت بها *الثورة السلمية* هي مارأيناه و نراها في المناطق *المحررة*؟!
-سوريا
سامر 2015-12-18 19:55:41
الى مناهضلماذا تخدع الشباب و تجرهم الى حتفهم اكثر؟! انا كفاك هذا العدد من القتلى و الجرحى؟! الم يهدا حقدك و يرتوي غليلك من الدم بعد؟! الم تدرك بعد ان هذه الحرب ليس منها اي طائل سوى الخراب فلماذا تسعر أوارها اكثر؟! اذا كنت فعلاً خائفاً على ارواح الناس فادعوا الى السلام و الحوار وليس الى المزيد من القتل. ماذا جنيت لحد بعد خمس سنوات؟!
-سوريا
سامر 2015-12-18 19:48:09
و انا انصحك بالتركيز على موضوع المقالةجلال، شكرا على النصيحة لكن اعتقد انه من المفيد للجميع ان نركز على موضوع المقالة. اذا أردت اكتب مقالة عن المستوى الفكري للمقاتلين من الطرفين و اذا نشرت نناقشها.
-سوريا
فرات 2015-12-18 18:36:11
شريعة الغابشريعة الغاب هي الشريعة الوحيدة التي يمارسها كل المتاًسلمين و الاسديين و طغاة و وحوش العالم كله على الارض السورية و الكل يدعي الاخر ارهابي
-سوريا
سوري برا سوريا2015-12-18 17:58:48
سعيد ببلاد الكفرليس سامر فقط من عنده الهوس كما اسميتموه، بعد ان اصبح الارهاب الاسلامي منتشر بكل بقاع العالم يحق لاي شخص ان يخاف. هل يتجرأ احدكم ممن يتشدق بالحرية ويدعي ان ما يحصل ثورة ضد الاستبداد ان يقول هنا بشكل واضح وصريح: انا ضد تطبيق الشريعة؟ ان لم تتجرأ على قول ذلك فكلكم منافقون ولا قيمة لكل ما تقولونه. اخص بالذكر مناهض الاستبداد الذي ينصح الاخرين بقراءة الكواكبي. فعلا امراض العرب مستعصية (احدهم ذكر رزان زيتونة ونسي ان يذكر ان من تدافع عنهم اختطفوها لانها غير مسلمة، هل يوجد اقذر من ذلك؟)
-سوريا
JALAL 2015-12-18 13:18:46
ستشرق شمس الحرية 2وقال دبلوماسي غربي إن “ما حصلنا عليه هو تحرك سينتهي برحيل بشار الأسد”، مشيراً إلى أن الروس وافقوا على رحيل بشار الأسد مع نهاية المرحلة الانتقالية ولكنهم ليسوا جاهزين بعد للإعلان عن موقفهم الجديد بشكل علني. وتابع فإن روسيا لديها بالفعل قائمة لبدلاء محتملين لبشار الأسد، وكان الرئيس الروسي قد قال يوم الأربعاء، إن على النظام أن يقبل ما ستقرره الأمم المتحدة بعد اتفاق بين روسيا و أمريكا حتى وان كان من المحتمل الا يروق لهم على حد تعبيره.
بريطانيا
JALAL 2015-12-18 13:16:04
ستشرق شمس الحرية 1وأخيراالروس سيبيعون بشار كما باعوا من قبله نجيب الله فدبلوماسيون غربيون يؤكدون بأن روسيا وافقت أخيرا على رحيل بشار مع نهاية المرحلة الأنتقالية. فقد قالت وكالة رويترز إن روسيا قالت بشكل واضح للدول الغربية إنه ليس لديها أي اعتراض على تنحي بشار الأسد كجزء من عملية السلام في سوريا، وذلك قبل محادثات نيويورك المرتقبة. وأن القوى الغربية والسعودية وتركيا وافقوا على مضض على السماح لبشار الأسد بالبقاء خلال الفترة الانتقالية، ما شكل مساومة فتحت الباب أمام روسيا لتغير موقفهاالثابت منذ اندلاع الثورة.
بريطانيا
سعاد السورية 2015-12-18 11:41:53
ما يقوله الاسد عجيب و غريبالاسد يقول :( طالما اراد السوريون ان يظل هذا الرئيس او اي رئيس اخر في سلطة فانه سيبقى ) هذا الكلام حق يراد به باطل ، من تقصد بالسوريين يا سيادة الرئيس ؟ هل جماعتك في القرداحة و طرطوس و اللاذقية و شبيحتك في دمشق هم السوريون فقط ؟ اعط الحرية الكاملة للسوريين و بكل شفافية لابداء رايهم بك و بكل المناطق السورية دون معاقبتهم و زجهم في السجون و ترحيلهم للخارج ، و ستجد نفسك لم تحصل ولا على 20 ٪ من التاييد لك ، و ستجد نفسك خارج سوريا تلقائياً اما في موسكو او طهران او موزامبيق .كلامك عجيب و
-سوريا
سامر 2015-12-18 09:31:59
هكذا تفكير لاينتج الا الخرابيسود التفكير الديني القطيعي الذكوري في منطقتنا و هذا التفكير لايمكن ان ينتج الا الخراب و الخراب و الخراب. سواء كان في موقع الغنى (السعودية) او الفقر (افغانستان) او في موقع السلطة (غطر) ام المعارضة (بلاد الخراب الخمسة). يوجد شرط اساسي للنهضة يتمثل بهدم طريقة التفكير السائدة من خلال الفكر النقدي و الفلسفة و بناء فكر حضاري جديد تماماً. أستاذ نضال،كيف يمكن لمجتمع لديه 6 مليون متابع للعريفي مقابل بضعة آلاف لاحمد زويل او لأحلام مستغانمي ان ينتج الا الخراب...كيف؟
-سوريا
نعيم 2015-12-18 00:54:26
مصير سوريااسواً مصير لسوريا بتاريخها هو افشال الثورة السلمية المطالبة بالحرية و الديمقراطية و بقاء الاسد بالسلطة و بعدها لن نرى اي خير و سلام لاجيال طويلة قادمة
-سوريا
ايهم 2015-12-17 21:41:53
فوق الموتة عصة القبرحسب ما صرح به ( معهد الولايات المتحدة للسلام ) : الولايات المتحدة تخلت كلياً عن الملف السوري الى روسيا ، اي ان سوريا اصبحت الان بيد روسيا 100 ٪ ، هنيئاً لنا نحن السوريين بهذا المستعمر الجديد و هنيئاً لنا بهذا العز الذي سنناله و نعيشه من روسيا ، صرنا فوق الموتة عصة القبر . و فوق الدمار دمار و دمار
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-17 19:42:38
بقاء الاسد يعني مقتل وتهجير مئات الآلاف من الشبابللأسف لن تتوقف الحرب طالما النظام الأسدي واقف على رجليه يقتل الشعب السوري ببراميله ، وقنابله يسانده مجرم الحرب المافياوي بوتين القابل للرشوة باي ثمن وقد دفعه الاسد في بداية الحراك.ان القبول بالاسد هو انتحار جماعي للشباب المقاوم في سوريا,والاسد وعصابته والشبيحة سيقتلون شبابنا ويخطفوهم ويهدومون بيوتهم و يرهبونهم في أرزاقهم وسيمنعون ان يعود اهلهم الى بِلادِهِم. أيها السوريون ليس أمامكم غير المقاومة الانتصار او الموت.الاسد غير مستعد لتغيير شيء في نظامه لايتجاوز0,00000000000000000000000
-سوريا
JALAL 2015-12-17 14:20:07
الى السيد سامر 2وهذه عينة من خطب سيادة العقيد سهيل الحسن فتعلم منها // على العالم كله أولا ان يعرف عدو العالم وعلى من يدعم أعداء العالم ان يعرف انه ليس من العالم واذا كان يظن من يقول غير ذلك فلينتظر منا ولينتظر منهم أقول منهم أعداء العالم البرهان والدليل من يدعم هل يوجد عاقل او حكيم في الدنيا يدعم عدو ذاته فأنت تسألني سؤال غريب عن أعداء العالم أي عالم أتسألني وتجعلهم من العالم وتقول انهم من العالم لا اريد ان يكون السؤال واضح والجواب واضح.... ".
بريطانيا
JALAL 2015-12-17 14:18:18
الى السيد سامر 1أنصحك أن تشاهد خطب وكلام مكتوب بحروف من الذهب لسيادة العقيد النمر سهيل الحسن وهناك كلام حول ترقية العقيد صاحب الخطب العصماء الى مرتبة اللواء بسبب بطولاته وخطبه الحماسية وسأعطيك الكمة الأخيرة لسيادة العقيد سهيل الحسن في مطار كويرس العسكري بيجوز تستفيد منها بشيء وتغير أسطوانتك عن الخراب الأسلامي .
بريطانيا
سامر 2015-12-17 11:12:17
جلال، الامم المتحدة لم تقل هذا!تصدر منظمات مثل الامم المتحدة و أطباء بلاحدود تقارير تصف الحالة الانسانية في مناطق النزاع المسلح في العالم، بما فيه سوريا، و تحرص دوماً، بسبب طبيعتها الحيادية، على تجنب اتهام ايطرف وإنما تدعو دوماً في تقاريرها جميع أطراف النزاع الى الابتعاد عن المدنيين. جلال، لماذا تنسب للأمم المتحدة و أطباء بلا حدود تصريحات غير صحيحة؟! يوجد وصف لمعاناة المدنيين، هذا صحيح، لكن لا يوجد اي إشارة الى روسيا او غيرها!
-سوريا
سامر 2015-12-17 10:02:53
ايهم، هذا مايريده المتآمرون فماذا أراد *الشعب*؟هذا ما اراده *المتآمرون* على *الشعب* لكن ماذا أراد *الشعب*؟ اعتقد انه يمكننا ان نتفق بسهولة على ان الطريقة الوحيدة لمعرفة إرادة *شعب* ما هو ان نعرف اختيارات غالبيته على ارض الواقع، وليس كما يحلو لنا تخيلها، وبالتالي نسال ماذا اختار *الشعب*؟ اريد ان أسالك هذا و بصدق: من اختارت الغالبية الساحقة للناشطين؟ هل اختارت المعارضة العلمانية مثل هيئة التنسيق و تيار بناء الدولة ام الدينية مثل جيش الاسلام و الاخوان و النصرة و الدولة الاسلامية؟ و ماهي عواقب هذا الاختيار؟ ارجو ان تجيب بصدق و موضوعية.
-سوريا
سامر 2015-12-17 09:49:35
الى سعاد و مناهض و ايهم اقرأوا المقالةارجو منكم ان تعيدوا قراءة مقالة الاستاذ معلوف هنا فهي توضح نقاط الضعف القاتلة لدى مايسميه هو *ثورة* و التي اسلست لتنظيمات الاسلام السياسي مثل الاخوان و جيش الاسلام و النصرة و احرار الشام و الدولة الاسلامية قياد الشباب الأهوج المتحمس الى حتفه و حتف بلادنا. من المؤكد ان هناك معارضة سلمية واعية تسعى الى تغيير المجتمع و الدولة، بدون تخلف و تهور الدين و استهتاره بالحياة *الدنيا*، لكن للأسف ليس لهذه المعارضة قاعدة شعبية لاسباب عديدة أهمها هو البنية الدينية القطيعية و الذكورية المتخلفة للمجتمع.
-سوريا
سامر 2015-12-17 09:38:23
أهمية التفكير النقديتفرض ثورة الانترنت والإعلام على المتلقي ان يتحصن بدرجة كبيرة من الشك و التفكير النقدي تحميه من الوقوع فريسة للتيارات المتصارعة على الفضاء الالكتروني و الاعلام. جلال، كيف تعرف ان هذه الصور و الفيديوهات المنتشرة على غوغل ليست مفبركة؟ لماذا يتم غالباً التركيز على الدين فيها *محجبة، الجنة، الله*؟ كيف يمكن لطفل يعيش لحظات رعب كهذه ان يفكر و يكتب و يعبر بهذه الطريقة الدينية؟! ملاحظة: ارجو تجنب التصنيفات القطيعية عند مخاطبة الاخرين و التركيز على الموضوع فقط.
-سوريا
ايهم 2015-12-17 01:11:11
هكذا يريدون سورياالامريكان و الروس و الغرب و ايران يريدون انهاك الشعب السوري و قتله و تهجيره و تفتيته و اضعافه الى الدرجة الدنيا ، كي يسهل قيادته بعد الثورة لتمكين النظام الديكتاتوري الاستبدادي الاسدي من البقاء في السلطة بحيث يصبح الشعب السوري كالغنم لا اكثر و لا يبقى في سوريا شيء اسمه معارض مسلح او سلمي و يضمن ان من يبقى بالبلد هم من يسبحون و يمجدون بالاسد فقط مع شوية بهارات معارضة للتجميل كالجبهة الوطنية التقدمية او كعلي حيدر و قدري جميل مثلاً اي تحويل سوريا الى صومال او افغانستان و و جيبوتي و ربما اقل بكثير
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-17 01:02:43
3-وهم يقضون تحت براميل رئيسكوقنابل الشيوعي القديم الفاشل والفاسد ولعلك تعرف ان طبيعة النظام البوتيني هي نفس طبيعة نظام الاسد وحزب البعث القائم على الاستغلال والنهب والسلب والمافيا ، انني إرثي لكل من يعتقد انه تقدمي تحرري ويدافع عن أربعة أنظمة بالية ساقطة في العالم الأسدي والروتيني والملالي والكوري،نحن لا نطالب باسقاط الدولة كما ادعيت وإنما نطالب بسقوط الاستبداد والحفاظ على بلدنا ودولتنا الغالية والتي تدفع الثمن غاليا من اجل حريتها،واخيرا لربما كان عليك ان تقرأ طبائع الاستبداد للحلبي عبد الرحمن الكواكبي
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-17 00:59:01
2-ان الدواعش وليس داعش هم منظمات أشخاصمجرمين مدفوعي الثمن ومن صنع المخابرات السورية والايرانية وتذكروا القعقاع، صنعهم الاسد لتثبيت شرعيته امام العالم وتبرير قتل السوريين الذين هبوا من اجل الحرية والكرامة . ومهما حاول المعلق التعمية على ثورة الشعب السوري عن طريق التخويف كبوتين والخامنئي فلن ينجح مطلقا والقراء يعرفون ما تريده بتعليقاتك التي تبرر بها الاستبداد وقتل الاطفال والنساء للشعب السوري،انت ومن امثالك ترقصون على الموسيقى البوتينية والاسدية والتي تصدر عن الدمار الهائل لبيوت السوريين وأصواتهم
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-17 00:55:53
مبرري القتل وسياسة التخويف لما بعد الاسديتهمني احد المعلقين للأسف بأنني أخبص و أتنقل بين الأسطحة انه لا يملك حجة لدحض ماأقوله بالاضافة الى ذلك انه يعاني من مرض الهوس بالإسلام السياسي بنفس نسبة اداء الغرب في الشرق والغرب،من بوتين المافيوسي المجرم الى نيتانياهو ، ومعهم كل حثالات الغرب المتطرف. ان الأسطوانة كما قلت عدة مرات صارت مشروخة،ان الاسلام السياسي القاتل والمجرم هو ابن الاستبداد في مصر وليبيا وتونس واليمن وغيرها من الدول العربية التي رزحت تحت الاستبداد الفردي او العائلي او الحزبي او الطائفي البغيض لسنين عديدة
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-16 12:51:15
اسطوانة سامر يللي ما بيعرف غيرهااذا كان الجولاني او البغدادي او ابو حفص او ابو نمر و ما ادراك على شاكلتهم ، هم فقط من تراهم يستحقون لقب الزعيم براًينا ، اكيد انت نسيت او سقط سهواً من دماغك 22 مليون سوري ، امهاتهم لن تنجب الا مثل هؤلاء او مثل رئيسك ، اسطوانتك المكررة التي تختزل الثورة السورية بهؤلاء طلعت ريحتها ، ابحث عن اسطوانة اخرى
-سوريا
سامر 2015-12-16 09:09:02
جلال للاتصالات.كومابو الجل، بمعيتك شفلنا موبايل جارتنا ام محمد، فاصل من أسبوع و مامنعرف ليش مع انو دافعة الفاتورة! بتعرف جلال، عن جد بحس كلك على بعضك خارج التغطية! لك يازلمي ركز على موضوع محدد و تفاعل معنا بدال هالنط من تركيا للعراق للبنان و بعدين روسيا و بعدين بتميل على الغوطة و اسرائيل و اخرها بالموبايل تبع مدري شو اسمو قاسم. شو علاقة تغطية الموبايلات بموضوع المقالة!!!!
-سوريا
JALAL2015-12-16 00:02:03
تقرير الأمم المتحدة 3اطباء بلا حدود حسب قول بابلو ماركو، المكلف ببرامج المنظمة في سوريا. ولا يعتقد ماركو ان هذا القصف حدث بمحض الصدفة. وحذر ايجلاند الموظف في منظمة الأمم المتحدة من تفاقم البؤس والوضع المزري في سوريا مع تزايد انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وقال "لا ملاذ ولا مكان آمن يلجؤ اليه المدنيون. المدارس والاسواق والمخابر تتعرض الى القصف والنساء والاطفال يتعرضون الى اطلاق النار"، ثم اضاف "نخشى ان يؤدي التدخل العسكري الروسي البربري المكثف الى تقويض الامل مرة اخرى في محادثات سلام حقيقية".
بريطانيا
JALAL2015-12-15 23:59:59
تقرير الأمم المتحدة 2شخص وذكر تقرير الامم المتحدة إن مواقع معينة تم استهدافها منذ بدء الحملة الروسية منها سيلو لخزن الحبوب في محافظة ادلب وعشرة مخابز توفر الخبز ل ٢٠٠ الف شخص على الاقل وعدد من الطواحين والمستودعات لخزن الطحين وفي حلب تم قصف محطة لاسالة الماء وهناك الان مليون ونصف شخص دون ماء. ويبدو ان الطائرة الحربية التي دمرت طاحونة لانتاج الدقيق ومخبزا يوفر الخبز ل ٥٠ الف شخص في بلدة سراقب ومن بين المنشآت الطبية التي تعرضت الى القصف منذ بدء التدخل الروسي هناك ١٢ م
بريطانيا
JALAL2015-12-15 23:57:55
تقرير الأمم المتحدة 1حذرت منظمات تعني بالمساعدات من تفاقم الاوضاع الانسانية في شمال سوريا حيث يكثف الروس المجرمين ضرباتهم الجوية ما يؤدي الى عرقلة وصول المساعدات الى المحتاجين لها، وذكرت هذه الوكالات إن الضربات الوحشية البربرية تستهدف مخابز ومستشفيات وتقتل عددا متزايدا من المدنيين او تصيبهم. وذكر التقرير ان القصف الروسي البربري اصاب ما لا يقل عن ٢٠ منشأة صحية في سوريا منذ بدء موسكو عملياتها الجوية في سورية وقد ادى القتال المتصاعد مع تكثيف القصف الروسي الى تشريد ٢٦٠ الف
بريطانيا
JALAL2015-12-15 23:13:43
الى السيد سامرمن مكانك الأثير وأنت عم تقرقع المتة فوت على غوغل وأكتب لاتصورني ماني محجبة وسترى بعينك وسترى ماذا يفعل نظامك المجرم بالمدنيين العزل
بريطانيا
فرحان 2015-12-15 22:29:45
هل الثائر عادل و قويم ؟ليس كل ثائر و مقهور و مظلوم و مسروق ، قاوم الظلم و الاستبداد و القهر ، هو انسان عادل و قويم و رحيم ، ربما يخرج من هؤلاء اناس اشد استبداداً و ظلماً ممن ظلموهم و قهروهم و استبدوا بهم .
-سوريا
JALAL2015-12-15 22:08:40
خارج التغطيةتليفون قاسم سليماني خارج التغطية
بريطانيا
بسمار فولاذ 2015-12-15 21:02:30
الايديولوجيات المحنطةسقطت كل المعتقدات و الايديولوجيات المحنطة في صندوق قمامة القرن 21 و بعد الثورة السورية تحديداً، سقطت شعارات امة عربية واحدة .. وحدة حرية اشتراكية ، لا حياة في هذا القطر الا للتقدم و الاشتراكية ، اليد المنتجة هي اليد العليا في دولة البعث ، تحرير فلسطين و الجولان هدفنا ، الصمود و التصدي خيارنا ، المقاومة و الممانعة قدرنا، الجيش العربي السوري حامي ديارنا ، السيادة الوطنية من مقدساتنا ، سوريا الله حاميها ، القائد الخالد قدوتنا ، بشار املنا ، لنبحث عن مفردات و شعارات اخرى لا علاقة لها بتلك الشعارات ا
-سوريا
XXL 2015-12-15 20:26:41
وزارات جديدةاقترح في هذه الظروف التي تمر بسوريا ، ان يتم تشكيل وزارت جديدة تتناسب مع الوضع القائم ، اولها وزارة السيادة الوطنية برئاسة المعلم ، ثانياً و زارة المقاومة و الممانعة برئاسة حسن نصر الله ، ثالثاً وزارة الدولار برئاسة ميالة ، رابعا وزارة التدمير برئاسة وزير الدفاع ، خامساً وزارة الفقر برئاسة وزير التموين ، سادساً وزارة الكذب و النفاق برئاسة عمران الزعبي ، سابعاً وزارة التشبيح برئاسة سهيل الحسن ، ثامناً وزارة الخارجية برئاسة لافروف ، و اخيراً رئاسة الجمهورية برئاسة فلاديمير بوتين .
-سوريا
سامر 2015-12-15 19:56:15
طبعاً أتوقع و استحق أفضل من الخراب الاسلاميايهم، انا مواطن سوري ارفض نظام الاستبداد والفساد وأحلم باليوم الذي أتحرر به من كل أنظمة الاستبداد في منطقتنا. لكن مايحدث لايحقق أحلامي أبداً. على العكس هذه الهبة الدينية العفنة قد حطمت كل أحلامي في غد مشرق لبلادنا. كنت أتمنى كثيراً ان تكون ثورة ضد الظلم والاستبداد لكنها للأسف ليست اكثر من محاولة مدمرة للإسلام السياسي للسيطرة على المجتمع. هاهو الخراب الاسلامي قد دمر ليبيا و اليمن و سوريا و لازال يحاول ان يدمر مصر و تونس و انت تضحك على نفسك بانه ثورة من اجل الحرية!!!
-سوريا
JALAL 2015-12-15 17:02:57
أنجاز سوري غير مسبوقالمجازر في كل الأراضي السورية وتلفزيون وأعلام النظام الأسدي ينشرون مقطعاً مصوراً لعملية تحضير أطول سندويشة فلافل بدمشق وتقولون لماذا قامت الثورة السورية المباركة
بريطانيا
سامر 2015-12-15 15:24:37
أقوال أطفال وفق الشريعة1- لاتصورني ماني محجبة !!!!، 2- رايح عالجنة !!!!، 3- سأشتكي لله !!! رواه جلال رضي الله عنه نقلاً عن مراسلو الجزيرة رضي الله عنهم اجمعين. لك جلال، حاجتك انت و هالهبلان تبع الجزيرة. طفلة تحت الإنقاص بدها تقول لاتصورني ماني محجبة!!!! او طفل مرعوب بدو يفكر بالجنة!!!! او طفل عميموت بدو يكتب سأشتكي لله!!! لا و الأحلى قال بيحددوا كمان مين يلي ضرب بالضبط. فعلاً أقوال مأثورة وفق الشريعة الاسلامية. من تحت الإنقاض طفلة تقول لاتصورني ماني محجبة!!
-سوريا
الى ايهم وكل مؤيدي الثورة2015-12-15 15:23:26
الجهاد ليس ثورة ايها المنافقوناكتب هنا انك ضد تطبيق الشريعة وساقول لك اني اؤيد هذه الثورة واريد الاسد خارج السلطة باقرب وقت هل تتجرأ؟
-سوريا
هزاع 2015-12-15 14:41:59
رجالات المخابرات الصاحينالطروحات والردور لا تعكس الا نموذج النظام السوري وطريقة الحياة الوردية الواقعية التي يعيشها جنوده المخلصين : المعركة الكبرى هي داعش التي نمت وترعرعت في حضن النظام منذ عام 2011 بشواهد وارقام وتلبعه النفط وتبادله الكهرباء , لتصبح فجاة هي الهدف لكل هذا الازدحام الجوي والبحري الروسي الايراني الاميركي الذي ويا للصدفة يضرب كل التنظيمات الا داعش وشركائها , النظام مثل لوح زجاج اصلاحه يحطه , ولعبة الطوائف وبيع الذمم والاوطنا لعبة اجادها الاسد الاب وفشل بها الابن بطرقة مخزية , سوريا انتهت كدولة
سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-15 13:39:51
اعتذار مشروطاعتذر محافظ البصرة عن مصافحة مبعوثة اوربية لحقوق الانسان معللا ذلك باسباب دينية . فاجابته المبعوثة التي شعرت بالحرج : اعلم ذلك سيدي المحافظ واقدر التزامك الديني .يواقبل اعتذارك .. لكنني اعلم ايضا ان الاسلام يحرم كذلك السرقة و السلب و الاختلاس و الفساد و الاضطهاد و العدوان وتشجيع الفتنة بين المسلمين و الفرقة فيما بينهم و تعذيب الاسير . واعلم ايضا ان قتل المسلم لاخيه المسلم اعظم عند الله من هدم الكعبة وبالنظر الى ما يقع في بلادك سيدي فانني اعتقد ان مصافحة النساء لهي اسهل عند الله من مصافحة اللصو
-سوريا
سامر 2015-12-15 13:30:38
هل لديكم أفضل؟برهان و سعاد، ماهو البديل المطروح علينا؟ اذا كان البديل هو الخراب الاسلامي كما تبدى في ليبيا و تونس و مصر واليمن فبعتقد الموجود أفضل بما لايقاس. من هو الزعيم الذي لديك سعاد؟ الجولاني ام ابو قتادة التونسي ام ابو حفص الليبي و لا ابو نمر السعودي او يمكن المهرج فيصل القاسم ...شو بتقترح؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-15 10:39:50
عندما تتحول الغدة الدمعية للتمساح إلى نبععندما يحدث هذا التحول يظهر التمساح وكأن هناك نهر صغير من الدموع يخرج من عينيه ويسيل بشكل دائم على وجهه وهو يلطم ويندب على أطفال وشيوخ ونساء سوريا بالوقت الذي يفصح فيه عن نفسه الحقيقية ويشجع المسلحين لقطع مياه الشرب عن أطفال وشيوخ ونساء دمشق وهو قابع على بعد آلاف الكيلومترات فهل رأيتم تمساحاً أنذل من هذا التمساح ؟؟ أنا شخصياً لم أرى .
-سوريا
abu ali original2015-12-15 07:58:21
الى در وايكنت عم تحكي عن يلي اسمو اردوغان بلي استباح سياده العراق... يعني وين المهم ب حديثك الاستياحه ولااردوغان و لاسياده العراق... يعني اجتياح 500 الف من مايسمى حجاج ايران و الذي نددت به العراق بخجل هو اعتداء على سياده العراق ولا...لأ... يبدو انو مابتهمك سياده العراق... بهمك بس يلي بيساويه اردوغان فقط يلي مابيحقلو يعتدي عسياده العراق صديق بشار... تاني شي المضحك حديثك عن سياده العراق علما انها لمعلومك اي العراق اصبح 3-4 شقف يعني ماصفيلا لا سياده ولا بطيخ...
-الأرجنتين
سعاد السورية 2015-12-14 22:48:42
مقومات الزعيم. 5فعلى ماذا يعول انصاره ؟ هل على قليل من الاصلاح الذي لم نرى منه اي اثر منذ بداية الازمة ؟ هل على محاسبة و محاكمة مخطئ و لو على الاعلام ؟ ام ان كل هذه الاعتبارات قد سقطت من اجل كرسي الحكم ؟ فالمصيبة الكبرى انهم لا يزالون يتاملون منه خيراً و يعولون على ارجاع سوريا لسابق عهدها كما كانوا يعيشون و يتمتعون ، انهم لا يدركون ان الزمن لا يرجع الى الوراء و لا يدركون ان رئيسهم قد فشل بكل شيء ، و اعتماده على روسيا بالحفاظ على كرسيه ، يعتبر فشلا ، لان اي نجاح تحققه بجهد غيرك ، انما هو فشل ذريع لك
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-14 22:48:05
مقومات الزعيم. 4الامن و الامان ، فالواقع امامكم ترونه كم تحقق من الامن و الامان ، راهنوا على انه لن يسمح لاي دولة باختراق السيادة الوطنية ، و اذا بالبلد قد صار كالمنخل و سماء سوريا تشهد على ذلك ، راهنوا على انه سيحسم الازمة خلال اشهر ، مرت خمس سنوات و لم تحسم ، راهنوا على ان جيشه قادر على ضبط الامور و اذا به يستدعي الميليشيات و العصابات و الجيوش لتدافع عنه بعد ان ضحى بثلاثة ارباع جيشه و شباب طائفته بين قتيل وجريح و معاق ،راهنواعلى ان جيشه سيستطيع ان يسيطرعلى الارض واذا به يفقد ثلاثة ارباع الاراضي السورية
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-14 22:47:24
مقومات الزعيم. 3لن يستطيع زيارة معمل او دائرة او مؤسسة او مدرسة او جامعة الا بالاسلوب الذي نعرفه ، لن يستطيع السير بالشارع و لو نصف ساعة الا وحوله مئات الحراس ان لم يكونوا بالالاف بعد افراغ الشارع من كل المارة ، لن يستطيع تناول عشاء في مطعم شعبي او يتسوق كانسان عادي من السوبر ماركت ، لن يستطيع زيارة اي بلد صديق او حيادي الا كزيارته الاخيرة الى موسكو و التي وضعت تحت كثير من اشارات الاستفهام ( هل هذه زيارة زعيم ؟ ) راهن اتباعه بانه سيصون البلد فاذا بالبلد قد اصبح قاعاً صفصفا ، راهنوا و تاملوا بانه سيكون صمام
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-14 22:16:16
مقومات الزعيم 2و يصون السيادة الوطنية لسورية ، و ينهي حمام الدم الذي مس كل سوري و يوقف هجرة الشباب و العقول الى الخارج الذين هم اكبر و اعظم كنز و ثروة للبلد ، و بسواعدهم و عقولهم تنهض الامم و الشعوب ، اما على ارض الواقع ، فلن يستطيع هذا الرئيس ان يطل و لو ساعة على شعبه الا على الفتات اليسير من اتباعه و لن يستطيع ان يذهب الى مكان عام لالقاء خطاب او افتتاح و تدشين مشروع و لن يستطيع ان يخصص و لو ساعة بالاسبوع لسماع شكوى مواطنيه و مراجعيه بشكل حر و عفوي و لن يستطيع ان يحضر مهرجاناً شعبيا او اجتماعاً عاماً
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-14 22:15:13
مقومات الزعيم 1من المعروف بديهياً في علم السباسة القول : ان مقومات اي نظام في اي دولة ، يجب ان يتمتع رئيس او زعيم هذه الدولة بمقومات اساسية تصلح ان تسميه و تعتبره رئيساً و مسئولاً لهذه الدولة ، اهم هذه المقومات هي هيبته ، مكانته ، شعبيته ، مدى تلاحم غالبية شعبه معه ، تفاعله ، انسجامه ، اختلاطه مع هذا الشعب لتفهم و سماع مطالبه ، كل هذه المقومات للاسف مفقودة عند الرئيس الاسد ، فقد بنى اتباعه الامال و الامال في ان يصون البلد و يحفظه من كل الاعداء و يكون صمام الامن و الامان و الاستقرار و يحافظ على الوحدة الوطنية
-سوريا
برهان من دمشق 2015-12-14 20:51:26
الاصلاح عدو النظامبحجة ايقاف نزيف الدم وحماية المدنيين يريدون التفاوض مع النظام ... نحن معكم بحماية الناس و حماية المدنيين ، لكن اطلبوا كعربون ثقة فقط بعض الاجراءات او الاصلاحات البسيطة وسترون ان النظام لن يقدم اي شيء ... اي اصلاح حقيقي يجر لاصلاحات اخرى تؤدي لانهيار النظام ...ادرك النظام هذه المعادلة البسيطة متذ البداية ... النظام كلوح بلور ينكسر ولا يمكن اصلاحه و هو غير قابل للاصلاح بتاتاً مهما رقعناه ، و اصلاحه يعني سقوطه و هو يعي هذه الحقيقة ، فالثورة و المعارضة و الاصلاح هم عدو لدود للنظام لا يتعايش معهم
-سوريا
JALAL 2015-12-14 14:55:52
أقوال مأثورةأقوال مأثورة للأطفال في الثورة السورية المباركة بعض أقوال الأطفال السوريين تكتب بحروف من الذهب وتلخص المأساة السورية طفلة تحت أنقاض منزلها المهدم من ضربات الطيران العربي السوري قالت عمو منشان الله لاتصورني ماني محجبة وطفل سوري ثاني يبكي ويقول يالله بدّي موت!! ليش ماعنا خبز ، خدنا على الجنة حتى ناكل خبز والسبب أن الجيش العربي السوري يحاصر وطفل سوري ثالث يقول قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قال هذه الجملة سأخبر الله بكل شيء أن بشار وجيشه العربي السوري يقصف الأطفال
بريطانيا
JALAL 2015-12-14 13:59:14
الى السيد سامرندين ونشجب ونعتبر كل من يقتل المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ فهو مجرم كأن من كان سواء أكان علوش أو بشار أو الجولاني أو البغدادي أو المجرم بوطين أو المجرم حسن أو خامنئي أو سليماني كلهم في سلة واحدة لا فرق بينهم كل من يقص الأطفال في مدارسهم فهو مجرم حرب ويجب تقديمهم الى المحاكات العدالة
بريطانيا
ايهم 2015-12-14 13:25:36
سامر و بعبع الدينيبدو ان عقدة الدين و الجوامع لا يمكنك ان تشفى منها ، لانها تحولت عندك الى بعبع ، و كون الثورة صارت بعبعا لك اذن هي صحيحة و سليمة ، فثورتنا اذا كانت حسب ما تريد و حسب مفهومك للثورات فهي ليست بثورة و لا علاقة لها بالثورات ، فكونك ضد هذه الثورة و كوننا لا ننتظر منك او من امثالك مديحاً او اعترافاً بها ، اذن الثورة على صواب و الا ماذا تتوقع منها ؟ هل المطلوب منها ان ترضيك و ترضي امثالك و ترضي نظامك ؟ وهي بالاساس قامت ضدكم ؟
-سوريا
JALAL 2015-12-14 13:38:10
غارات أسرائيلية 2بالأول كانوا يقولون سنرد في الزمان والمكان المناسبين لك حتى هذه العبارات النارية ما عاد ردوا الظاهر ملوا من الحكي الضرب من تم ساكت
بريطانيا
JALAL 2015-12-14 13:36:37
غارات أسرائيلية 1غارات أسرائيلية شنت طائرات العدو الأسرائيلي عدة غارات على مواقع حزب الله الأرهابي في في القلمون بين جرود رأس العين والجبة، بأربعة صواريخ موجهة، استهدفت خلالها نقاطاً حيوية، أبرزها نقطة الانعاش موقع للحزب فيه صواريخ بعيدة المدى وذخائر. وقد سقط العشرات من أرهابي حزب الله بين قتيل وجريح وينك يا معلم يا وزير برتبة وأختصاص السيادة والا ما عاد في فرق بعدما صرتوا حلف واحد وسماء واحد وسيادة واحدة
بريطانيا
سامر 2015-12-14 10:20:00
احلام مناهض الورديةمناهض، بالرغم من ان تعليقاتك تمتاز بالخبيصة و النط من سطوح الى سطوح الا انني استغرب ان تكون فعلاً تعتقد ان المجاهدين سيضعون أسلحتهم جانباً فور سقوط الدولة و يطلبوا من مناع و كيلو و صبرا و سليمان و سكاف حكم البلد وفق أفضل الدساتير العالمية! صدقاً هل هذا ماتعتقده؟! ماذا عن ليبيا و تونس و مصر و اليمن؟ لايوجد هناك حزب الله و لا ايران و كل الروساء رحلوا من اليوم الاول لكن المجاهدين باقون و يتمددون تحت مسميات شتى. يازلمي وين عايش انت؟ شو مفكر بلادنا ألمانيا الشرقية و لا بولندا و لا بلغاريا؟!!!!!
-سوريا
سامر 2015-12-14 10:16:55
الى جلالماذا عن المدنيين الذين قضوا في دمشق بقذائف *الثوار*؟
-سوريا
سامر 2015-12-14 10:07:00
البعث ام الاخوان؟!حزب البعث حزب عنصري يعتمد العقيدة القومية للتمييز بين الناس. حزب الاخوان هو أيضاً حزب عنصري يعتمد العقيدة الدينية للتمييز بين الناس. كلاهما، وهذا من طبيعة الأحزاب العقائدية، يعتقد بانه يمتلك *الحقيقة* وبالتالي *الحق* في ممارسة الوصاية و فرض نفسه على الفرد والمجتمع باي وسيلة متاحة من غسل العقول الى الخداع و التضليل الى القوة اذا لزم الامر. نحتاج ثورة تحرر الفرد من عنصرية و عسف العقائد الشمولية و مراوغتها سواء كانت قومية او دينية او حتى علمانية. مايحدث هو عكس ذلك تماماً.
-سوريا
Dr.Y2015-12-14 06:10:59
يا أبا عليلك يا أبو علي يا عيني نحنا كنّا عم نحكي عن هادا يلّي اسمو أردوغان ويلّي كرمال سيادة بلدو سلخ الطيارة الروسية كم صاروخ وقتل الطيار فهذا المجرم كان عم يدافع عن سيادة بلدو ويلّي بيشوفو بهذا الحرص على سيادة الدول بيفكروا إنسان شهم ذو أخلاق وإذ به يهاجم دولة أخرى فهو انتهك سيادة دولة أخرى سواء كانت الدولة العراق أم غيرها لأن صاحب المبدأ يبقى صاحب مبدأ شو عم تحكيلي عالحجاج فالله يرض عليك لاتخبّص
-سوريا
الى ايهم2015-12-13 19:06:51
مللبتوقع ما "دارتلو" ل سامر. يمكن لانو وللمرة الالف كمان قلنا لئلك ولي متلك، يمكن لئنو عالارض ما في غير جبهة النصرة واحرار الشام وتحالف جبهة الفتح وبما انو المحاكم الشرعية انتشرت في المناطق المحررة اكثر من انتشارها في السعودية ف بدك ما تواخذنا. شكلو نحنا ما عم نفهم صح وهالمحاكم الشرعية جامعات يسارية لنشر الفكر المتحرر المدني. هنيئا لكم الخراب انا سعيد اني في بلاد الكفار التي لا يتجرأ مسلم فيها على المطالبة بالشرع كي لا يتم سجنه او تغريمه ان لم يتم ترحيله الى بلاد الثورات
-سوريا
سامر 2015-12-13 15:19:05
الى عمر و ايهم و سومر و ابو عليهل فعلاً لا تميزوا دور الدين في ما يحدث؟! كيف يمكنكم تجاهل كل هذه المعطيات و التنظيمات الجهادية و التحريض الديني و الدعم من دول دينية...الخ؟ كيف يمكنكم تجاهل كل هذا؟ كلنا نريد التخلص من الاستبداد لكن مايحدث ليس له اي علاقة بالحرية و العدالة! كيف يمكنكم تجاهل ذلك؟ هل تخدعون انفسكم ام الاخرين ام الاثنان معاً؟ نحن في ورطة كبيرة يا سادة و أنتم تدفنوا راسكم بالرمل و تتظاهرون بان كل شيء على مايرام! من المؤكد انه توجد معارضة غير دينية لكنها في انكماش و تراجع واضح امام هذا الزخم المرعب للدين. افيقوا
-سوريا
JALAL 2015-12-13 13:25:11
المجرم بوطينمجرم روسيا الأول يقصف بلدات الغوطة الشرقية بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا وسقوط عدد من الشهداء المدنيين أطفال ونساء وشيوخ الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجرمين بوطين وبشار
بريطانيا
Abu Ali original 2015-12-13 08:37:31
سياده العراق..... اقتحام الحجاج الايرانيين لسياد هالى Dr Y ماتزال تهاجم ماتريد وتتحدث بماتريد.... بس احلى الشي بكل التعليقات...حديثك عن سياده العراق....سياااااده العراق....ياراجل الحقيقه مابعرف منذ متى تتابع الاخبار او السياسه ... جنابك واللي بيفكر بطريقتك...شفت يخليلي عينك النص مليون حاج....حاج ايراني ....يعني ناس مصلين ...يعني متدينين من طائفه الشيعه اقتحمو حدود سياده العراق ليحضرو اربعين سيدنا الحسين..هل تعتبراولئك ارهابيين ... انتظر منك تعليقا عل هذا الاقتحام البربري لنصف مليون ايراني ههههه لسياده العراق...
-الأرجنتين
سامر 2015-12-12 22:13:35
ماذا عن اسماء التنظيمات الجهادية؟ايهم، خلينا نقبل جدلاً انو الجوامع ليس لها علاقة. فيك بتفهمنا ليش كل التنظيمات تقريباً تحمل اسماء دينية و تعتمد عقيدة الجهاد في تجنيد الاتباع و تمويلها من غطر والسعودية؟! انا اتحدث هنا عن ليبيا و تونس واليمن و مصر وليس فقط سوريا. هل يعقل ان ذَا مصادفة أيضاً؟!
-سوريا
سامر 2015-12-12 21:36:50
وفسر الماء بعد الجهد بالماءايهم، هدا يلي صار. مظاهرات طلعت من الجوامع! شو الإضافة في تعليقك؟! و الذي أقوله هو ان الثورات العظيمة لا تخرج من الجوامع وإنما من الشوارع. الجوامع تنتج مانراه الان: خراب إسلامي في ليبيا و تونس و مصر و اليمن و سوريا. ايهم، خلي الجامع بحالو مكان عبادة و بس و خلينا نحل مشاكلنا اعتماداً على نفسنا و ليس على الله و الرسول و رجال الدين و الجامع. هيك بيصير اسمها ثورة مو خراب و بتلاقي ناس كتير معها.
-سوريا
ايهم 2015-12-12 16:38:32
سامر و عقدة الجوامعالجوامع الني انطلقت منها المظاهرات في بداية الثورة لم يكن فيها امام او خطيب يحرض على التظاهر من داخل المسجد ، فاغلب الائمة و خطباء المساجد كلها كانوا لا يتجرؤون على التفوه بكلمة ضد النظام و كما هو معروف كانوا يتقاضون رواتب من وزارة الاوقاف ، اي انهم موظفون لا اكثر و اي كلام ضد النظام يقطع عليهم رزقهم او يتعرضون للاعتقال ، فالمساجد لم تكن اكثر من مكان تجمع و الهتافات و التظاهرات تتم في الشوارع و بعيدة عن المساجد و نصف ساعة تنتهي تلقائياً ، دارتلك و للا لازم نعيدها الف مرة لتفهما ؟
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-12 12:07:34
الى سامرمن قال ان داعش تمثل الجميع ؟ هل انا قلت ذلك ؟ قلت لك ان داعش لا صلة لها بالثورة ، و انت تدحشها بالثورة غصب ، اي انا اكلمك من الشرق و انت تجيب من الغرب ، قلنا لك مراراً ان جبهة النصرة و جيش الاسلام و احرار الشام هم جماعلت اسلامية متطرفة جاءت كرد فعل على دخول ميليشيات حزب الله المتطرف و شيعة العراق ايضاً ، و كلهم بالهوا سوا ، و وجودهم مرتبط بوجود حزب الله و ايران بسو ريا ، ان خرجوا سيخرج الجميع و لا داع لهم ، اما الاخوان فهم حزب سياسي و هو اعرق من حزبك البعثي و لهم تاريخ طويل
-سوريا
سامر 2015-12-12 11:26:56
لماذا الدين؟ الا يوجد غيره؟!سومر، اوافقك على فشل الدولة في النهوض بالمجتمع لكن هذا لا يعني أبداً ان نستبدل البعث و العسكر بالاسلام و رجال الدين. لماذا هذا الإصرار المرضي على الدين و النكوص للماضي وتقليد الاجداد؟!. تمكنت الانسانية عبر تاريخها من انتاج منظومات ناجحة تحقق السعادة والرفاه للفرد. نجد أمثلة ناجحة عليها الان في القرن 21 مثل ألمانيا و بريطانيا و فرنسا و كندا واليابان...الخ. لماذا هذا التكبر الأجوف و العنجهية المريضة بالرغم من الفشل المزمن و التبعية؟ لماذا لا ننفتح على التجارب الانسانية الحديثة؟!
-سوريا
سومر2015-12-12 00:26:58
إلى سامر ....خمسون عاما و المؤسسات العلمانية تحكم هذا البلد، ثم تتهم الجوامع بالخراب!!عالأقل خرج من الجوامع من يقول \"ارحل\" بينما مؤسساتك العلمانية تسجد و تسبح بحمده إلى الآن. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ لاشيء.ماذا فعل الغرب العلماني؟ لاشيء.لهذا السبب لجأ الناس للتكبير بينما لجأ آخرون للثوري الإيراني و حزب الله -ما فرق كبير. ماذا فعل العلمانيون؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-12 00:11:29
عزيزي الدبوس عفواً البسمار2( وهذا مايهمنا والظاهر أنه لايهمك ) لانرى سوى تقدم وسيطرة الذباحين فما الفائدة في أن تكون مع ثوار خلّبيين لايحلّون ولا يربطون واقعون بين مطرقة الذباحين وسندان النظام ؟؟ الفرق بيننا وبينك أنت وأمثالك يا بسمارنا العزيز هو كالفرق بين النائم الغارق في الاحلام الوردية وبين الصاحي الذي يرى الواقع كما هو . الواقع هنا يا عزيزي هو أنه يوجد أولوية ملحّة في التركيز على محاربة هؤلاء المجرمين واستخدام كل الأساليب العسكرية لدحرهم.
-سوريا
Dr.Y2015-12-11 23:57:53
عزيزي الدبوس عفواً البسمار 1/2نقاشك يا بسمار ليس سوى مضيعة للوقت , فبنفس المنطق الذي تخاطبنا به يحق لنا أن ننعتك بالداعشي النصروي القاعدي المقنع بقناع الثورجي . دعك من اسطوانة التيس الذي لا ينحلب ومن المراوغة وأجب على السؤال المطروح وهو : كم هي نسبة ,, الثوار ,, الذين تتكلم عنهم بالنسبة للذباحين من داعش وجبهة النصرة وجيش الاسلام وأمثالهم . نحن لا ندمج هؤلاء الذباحين مع ,, ثوارك ,, ولكننا نسأل عن فعالية هؤلاء ,, الثوار ,, على أرض الواقع فعلى أرض الواقع
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-11 20:59:15
4-ان التكفيريين موجودون في كل المذاهبولا فرق بين حسن نصرالله والبغدادي وغيرهم الا بائتمائهم المذهبي المتطرف ، وحزب الله هوحزب أعلن عن نفسه انه ذنب لإيران ويخدم مصالهاوطريقه للقدس يمر في حلب ، وفرح الشبيحة بروسيا وقتلها الشعب السوري هو دليل على الخيانة المطلقة بالعرف العام وخاصة تحت قيادة رئيس المافيا الروسية بوتين.اما الاخوان فهم جزء من الشعب السوري لهم واجبات وحقوق ، وسوريون طالما التزموا بمبادىء الدولة المدنية ، والشعب السوري لن يرضى تغيير الاستبداد الأسدي باخونجي مها كلّف ، الدين لله والوطن للجميع
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-11 20:56:10
كفاك الأسطوانة المشروخة تيس بيقول احلبه3-ان بشار الاسد هو مفتاح وصندوق الطغيان الأسود في سوريا وجرائم نظامه ضد أبناء وطنك من الشباب لا يمكن توصيفها بأي لغة،وطالما هو باق فلن تتوقف الحرب ،وبمجرد ذهابه سترى شوارع سوريا تغرق بالسوريين الفرحين بذهاب الطغيان وستختفي داعش واخواتها،فكفاك تخويف الشعب من مابعد الاستبداد. واؤكد هنا ان كل الشباب السوري المنضم الى التشكيلات المسلحة سيعودون لبيوتهم لاعمارها والى أعمالهم لإطعام اطفالهم ومساعدة آبائهم بعد ان شردتهم هذه الحرب القذرة التي خلقها بشار وساعدته ايران الملالي المتخلف
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-11 20:53:28
2-فهذا شرف لا أدعيه وللثورة والمقاومة الشعبيةالسورية لها رجالها الأشداء الذين تتطورت من شباب مسالمين الى مقاتلين ، وخاصة بعدان قضى الطاغية على زهور سوريا وأفرغ سجونه من كل المجرمين والمتطرفين وبالاتفاق مع المالكي المنبوذ واختلط الحابل بالنابل وأسست مخابراته مع ايران داعش ومجموعات من المسلحين الذين خطفوا وقتلوا باسم الثورة واعترف "زعيم الشبيحة"الاسد بذلك علنا عندما قال انه يملك جماعات مسلحة ضمن الثوار.ان الاستبداد هو الأب الشرعي والواقعي للارهاب وانا استغرب ان لا يخطر على بال طبيب معرفته تقوم على العلم والمنطق
-سوريا
سامر 2015-12-11 12:50:06
الى ايهم حول تاريخ الجامعلماذا يجب ان نقبل بتدخل الجامع في الحياة العامة؟! كون اجدادك المسلمون فعلوا ذلك فهذا لايعني انه يجب ان نقلدهم. اقرأ مقالة د سلوم على موقع سيريانيوز الان بلكي بتعرف ليش الفشل المتكرر هو النتيجة التي نصل اليها دوماً.
-سوريا
سامر 2015-12-11 12:44:41
الى بسمارلا احد يقول ان داعش تمثل الجميع و لا احد يمدح النظام فلاداعي لهذا الاجترار. السؤال هو عن الاخوان و النصرة و جيش الإسلام و احرار الشام و غيرها من التنظيمات الجهادية. ماهو موقع الاسلام في ماتسميه *ثورة و ثوار*؟ هذا هو السوال الاساسي فلاتضيع الوقت بالتهريج و المزاودة و جاوب عن السوال بوضوح.
-سوريا
JALAL 2015-12-11 12:12:05
الأرهابي والأنسانيالأرهابي والأنساني بشار يقوم بطرد السوريين من سورية بواسطة البراميل ورئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، فى مطار تورونتو أول مجموعة من اللاجئين السوريين وصلت على متن طائرة عسكرية فى إطار الجسر الجوى العسكرى الرامى إلى نقل 10 آلاف لاجئ سورى ويرحب بهم بالابتسامات الفيديو على النت والله منظر بيبكي الحجر يا الله كم هو الفرق شاسع بين الأرهابي والأنساني وهناك ١٢ الف لا جئ سوري بالعراء بين الحدود السورية والأردنية في هذه الظروف الجوية الباردة مو شيء بيبكي يا عرب
بريطانيا
Dr.Y2015-12-10 10:52:45
السادة في سيريانيوزليتكم وضعتم مساهمة الدكتور عبد الحميد سلوم الاخيرة والمنشورة الان على هذه الصفحة ,كمقالة في هذه الزاوية فهي قيمة جداً وربما تفيد بعض المعلقين هنا. تحية لكم
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-10 01:41:12
سامر و المدعو Yلا يزال الرفيقان سامر و المدعو Y احباب النظام و ازلامه المقنعين باقنعة محاربة التطرف نقول لهم : يا اخي هذا تيس ، فيقولون لك : احلبوه ، الف مرة قلنا لهم ان ثورتنا لا تمت بصلة الى داعش و داعش لم تكن يوماً من الثورة ، فيصرون على دحشها بالثورة و يدحشون الثورة بها ، و عندما قلنا لهم ان هذا هو نفس منطق النظام و انكم كالنظام تضعون كل المعارضة بسلة واحدة هي الارهاب ، انزعجوا و اعتبروها اهانة لهم مع انهم لا يختلفون عن منطق النظام بشعرة، لكن الذ شيء في تعليقات المديح بينهما ان بعضهم اعتبر تعليق الاخر راقي
-سوريا
سامر 2015-12-09 18:19:14
الى سومر، بكير على تزوير الواقعلسة ماصار تاريخ لحتى تزور! لساتنا نفس الجيل يلي عاصر الخراب الاسلامي منذ يومه الاول و نعرف جيداً كيف و من اين كانت تخرج المظاهرات و في اي يوم من ايام الأسبوع و على اي محطة كانت منقولة و من دعمها بالسلاح والمجاهدين و حتى بالطيران (الناتو في ليبيا) و من هلل لتحرير الرقة على أيدي داعش و أدلب على أيدي القاعدة...كل هذا لازال طرياً...انتظر كم عقد وبعدين بلش التزوير. قال شو المظاهرات لم تخرج من الجوامع، لك يازلمي على مين عمتضحك؟!
-سوريا
سامر 2015-12-09 18:12:32
الى مناهض الشيعة، تعليقك خبيصةمناهض، من كل تعليقاتك اوافقك على فكرة واحدة فقط و هي ضرورة التخلص من نظام الاستبداد والفساد لكن، بدال هالمزاودات والادعاءات *الثورجية* الفارغة، ارجو ان تقول لي من سيحارب الاخوان و احرار الشام و النصرة و جيش الاسلام؟! الا اذا كنت تعتبرهم *حر و معتدلة* فهذا له حديث تاني. لاحظ مناهض انني و بكل صدق معك 100٪ في إسقاط هذا النظام المستبد والفاسد فلا داعي لتضييع الوقت في رمي التهم السخيفة لا Dr y المحترم و لي و أجبني على السؤال؟
-سوريا
سامر 2015-12-09 18:01:41
الخطوط الحمرتمتاز المجتمعات المتخلفة، والتي تحتل فيها المجتمعات العربية و الاسلامية الصدارة بلا منازع لحد الان، بكثرة الخطوط الحمر فيها لدرجة يجد معها الفرد نفسه مضطراً الى الصمت خوفاً على سلامته و حياته. تجد المخابرات تلجمك عن نقد السياسة *الحكيمة* للحزب و القائد *الخالد*، و اتباع الدين يخرسون بشتى الوسائل كل من ينقد التعاليم المقدسة لكتبهم و رسلهم، و الجميع يهاجمون كل من ينتقد *الاخلاق* الذكورية العفنة التي تكبت اكثر الدوافع طبيعية لدى الانسان و هي الجنس. عن اي حرية تتحدثون؟!
-سوريا
Dr.Y2015-12-09 16:34:39
عزيزي أبو علي 2أنا أبالغ قليلاً ولكني أقصد بأن ما تبثه هاتان القناتان ليس سوى سموم وكذب ونفاق وفبركات لتضخيم السيء وتصغير الجيد فلا توصّي حريص يا صديقي فلست ممن تنطلي عليه تمثيليات مهرّجي الجزيرة كفيصل القاسم وغيره ممن باعوا أنفسهم بدولارات النفط والغاز ولا الاناشيد والاغاني الحماسية التي تمجّد بهذا النظام . أما ما يتعلق بالطائرة الروسية فمن أسقطها غدراً بحجة أختراق السيادة لايهجم بجنوده ودباباته ويستبيح سيادة العراق بحجج واهية وأكاذيب إلا إذا كان عديم الاخلاق.
-سوريا
Dr.Y2015-12-09 16:28:21
عزيزي أبو علي 2أنا أبالغ قليلاً ولكني أقصد بأن ما تبثه هاتان القناتان ليس سوى سموم وكذب ونفاق وفبركات لتضخيم السيء وتصغير الجيد فلا توصّي حريص يا صديقي فلست ممن تنطلي عليه تمثيليات مهرّجي الجزيرة كفيصل القاسم وغيره ممن باعوا أنفسهم بدولارات النفط والغاز ولا الاناشيد والاغاني الحماسية التي تمجّد بهذا النظام . أما ما يتعلق بالطائرة الروسية فمن أسقطها غدراً بحجة أختراق السيادة لايهجم بجنوده ودباباته ويستبيح سيادة العراق بحجج واهية وأكاذيب إلا إذا كان عديم الاخلاق.
-سوريا
Dr.Y2015-12-09 16:26:38
عزيزي أبو علي 1/2الله وكيلك ياأبوعلي أنّو القنوات يلي ذكرتها ما بشوفها إلّا للثواني التي تظهر فيها عندما أغيّر القنوات وإذا أردت أن تعرف مصدر معلوماتي الاخبارية فهي بالدرجة الرئيسية قناة ال تي في 5 التي تبث أخبار التلفزيون الفرنسي الرسمي باللغة الفرنسية أي لاوجود فيها لأي مذيع عربي أوناطق بالعربية وتأتي بالدرجة الثانية آر تي التي ذكرتها أنت ثم الميادين والجديد وباعتبارك نصحتني فلا بد لي أن أنصحك أيضاً بالتقليل من رؤية الجزيرة والعربية فهاتان القناتان يأتي بثّهما مباشرة من تل أبيب
-سوريا
سامر 2015-12-09 15:48:51
الى سومر حول نقد الأديانمن الطبيعي لاي إنسان ان ينقاد اي معتقد او تشريع يتدخل في حياته هذا ينطبق على جميع العقائد و ممثليها من كتب، و أشخاص، و إماكن...الخ. سومر، باي حق تطلب من سيريانيوز الامتناع عن نشر تعليقات لاتعجبك؟ اذا أردت للناس ان تمتنع عن نقد الجامع و الدين فعليك ان تحفظه بقلبك فقط بعيداً عن حياة الاخرين. اما ان تطلب من سيريانيوز الامتناع عن نشر تغليق يصف مايحدث فعلاً في الجوامع من ممارسات سياسية و تعليم جهادي تؤمن به بحجة *مشاعر المومنين* فهذا اقل مايسمى به انه نفاق. عقيدة تقتل *بالحق* و لا يجوز نقدها!
-سوريا
ايهم 2015-12-09 15:02:25
الى سامرالمساجد عبر التاريخ الاسلامي لم تكن اماكن للصلاة او العبادة فقط ، انها اماكن لاجتماع المسلمين مع حكامهم و قادتهم ، داخلها يتم النقاش و تبادل الراًي و مساءلة الحكام و تقرير مصير امة و وضع الخطط و البرامج و منها تنطلق الاحتجاجات و الاعتراضات و الشكاوي على الحكام ، الكل يعرف قصة عمر بن الخطاب عندما وجه جمع في المسجد و قالوا له : و الله لو راينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا .. الخ القصة ، فالمسجد كان منبراً للراي الحر ، لكن ساسة هذا الزمان لم يريدوه اكثر من مكان للصلاة و العبادة فقط و هكذا صار .
-سوريا
سامر 2015-12-09 13:44:57
الى سومر، لست بحاجة الى من يقول ليانا ابن البلد و اعرف مايحدث على ارض الواقع مباشرة و لست بحاجة الى الجزيرة اخوان لكي تنقل لي المظاهرات التي كانت تخرج من الجامع يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يقودها شباب ملتحون يهتفون بالتكبير (في حدا في العالم بيطلع مظاهرة بالقرن 21 و من اجل الحرية و بيصرخ: تكبيييييررررر). أكيد هناك العديد من المعارضين السلميين الذين يرفضون الخلط بين الدين والسياسة لكنهم، بما فيهم انا، قرفوا من مجاهديكم و عفونتهم المقيتة و نزحوا الى بلاد *الكفار*. هذا هو الواقع المؤلم يا سومر فلا تضحك على حالك.
-سوريا
عبد الفقير 2015-12-08 20:15:30
الى عبد الغنيالى عبد الغني معك شى كم ليره دينا......
-سوريا
سامر 2015-12-08 00:52:18
انا امثل نفسيالى المدعو *الى سامر* ما لاقيت اسم اسهل؟!انا لا امثل الله على الارض مثل مجاهدينك و لا امثل *الثورة* و لا امثل *الشعب* و لا امثل *الوطن* و إنما امثل نفسي المليئة بالاشمىزاز و القرف من هذا القتل ب *الحق* و من هذه العنصرية الدينية البغيضة و التعالي و من هذا التخلف المزمن و العنف المقيم منذ قرون و قرون في بلادنا. لذلك احلم بهذا اليوم الذي أَشْنُق فيه اخر مستبد في بلادي بحبل مصنوع من أمعاء اخر رجل دين *اخلاقي* في بلادي أيضاً. صار ألك ماشي ورا رجال الدين *الاخلاقيين* 1400 سنة لوين وصلت؟
-سوريا
عمر الشامي 2015-12-07 21:25:50
سامر و عقدته من الجوامعالى الان لم تفهم و يبدو انك لن تفهم ان الجوامع هي المكان الوحيد الذي يجتمع به السوريين بمعزل عن اجهزة الامن ، خرج الشباب الدمشقي في اول الثورة من شوارع سوق الحريقة بدمشق فماذا كانت النتيجة ؟ اعتقالهم جميعاً ، المقاهي ؟ الملاهي ؟ الخمارات ؟ هل هي الاماكن التي تناسبك اذا انت قررت القيام بمظاهرة ؟ الجامعات التي هي مراكز التشبيح الاولى بسوريا ؟ المشافي ؟ ام ايضاً دور العجزة و المسنين ، اهكذا تراها انت ؟ المعامل ؟ انت ادرى بوضعها و وضع كل عامل تحت طائلة الفصل و قطع رزقه ؟ قل لي اين ؟
-سوريا
سامر 2015-12-07 20:24:57
اخرج المجاهدين من بين المدنيين قبلان تتباكى عليهم و تتاجر بهم. عبد الغني، هذا المنطق الدي يوظف ماسي المدنيين في الصراع السياسي هو في منتهى الانحطاط الاخلاقي. قبل الخراب الاسلامي كان المدنيون يعيشون بشكل طبيعي و لم تكن المخابرات تتعرض الا لمن تعتقد انه ناشط سياسي لكن بعد الخراب الاسلامي انتشر المجاهدون بين المدنيين و حولوا بيوتهم و شوارعهم الى ساحات حرب و أنتم تساعدونهم في الخراب بهذا الدجل الذي يرفض تحميلهم اي مسؤولية!
-سوريا
المساجد2015-12-07 19:47:14
الى سامربالنسبه للمساجدالحقيقيه (اعتقد انك لاتعرفها)..ف.عندما اعتلى المسلمين قمه التحضر الانساني عندما كانت اوروبا غارقه في الظلمات... كان هذ االمسجد نفسه هوالذي انتج رجالا تخلقوبالاخلاق الاسلاميه من الشجاعه والتواضع والايثار واغاثه الملهوف ومساعده الانسان لاخيه الانسان بالتعاون مع الكنيسه... بالطبع من حديثك عن المساجد ..واضح انك بعيدعن الدين...اما عن جهل او عن حقد...ربما لدي البعض الحق فان المساجد التي نراها اليوم هي مساجدتم تصنيعها من قبل الدكتاتوريات والانظمه الغربيه للاساءه الى جوهر الدين...
-أرمينيا
Abu Ali original2015-12-07 19:34:38
الى سامرغريييب....رح نسال هي سكاف المتشدده وفدوى سليمان وعبدالحكيم قطيفان ومكسيم خليل والفنان شقيرالسلفيين عن تاييدهم لهذه الانتفاضه المباركه.. غريييب ما.. لك انتفاضه...ومن المساجد...من المساااااجد ...لععع الانتفاضه المجيده تخرج من المقاهي والكباريهات وعلب الليل... بس معلومه بيجوز تفيد .....امثالك...لاتسمح عصابه الحكم باي تجمع يزيد عن مجموعه اشخاص ...الا في المساجد...كونه لايستطيع منع تجمع الناس في صلاه الجمعه... مفهوم ياحبيبي ليش اسكاف والعديد من اللااسلاميين كانو يباركون ويخرجون مع المصلين
-أرمينيا
abu ali original2015-12-07 19:31:18
السيد Dr yليس من المنطق الجلوس على التلفاز ومتابعه الاخباريه السوريه وسما والمنار وان بي ان و العالم. ..... كونك مثقف لايمنع متابعه RT الروسي...او البي بي سي (والاثنتين من طرف صديقكم)....قد...قد....تسمع تسريبات لقاء اوغلو مع بشار... او تسمع للتسجيلات الصوتيه للطيار التركي قبل اسقاط الطائره الروسيه...
-أرمينيا
مناهض للاستبداد 2015-12-07 19:02:41
الى الحليفين سامر وDR Y4-وصفه بكلمة اوحتى عشرة انها صفة تحتوي فيها كل الصفات اللانسانية والاجرام والوحشية والشيطانية وعدم الأخلاق والنهب والسلب وغيره كثير وخاصة التشبيح ، هنيئا لكما بنظامك فاكتبوا ما شئتم فنحن نسير .. وكلمة اخيرة عن اردوغان يا DRY انت شتمت رجل ذو قامات لن تستطيع النظر اليه مهما رفعت رأسك ، ربح انتخاباته بكل جدارة وحرك 89 % من الأتراك للانتخابات مو متل زعيمك ربح بعدد اكبر من كل الموجودين في سوريا وقت انتخابه ، الى استحوا وخجلوا ماتو
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-07 18:56:06
3-ونشر افكارها بين شباب بلده ،بل ان يوصف المعلقين المعارضين بالصعاليك ولا ينظر الى نفسه ويصنفها حسب دفاعه عن الاستبدادي الذي قتل الألف الشباب ودمر البلاد فيصل الى تصنيف اقسى من الصعلوك، وبل الخيانه وهو الذي يدافع عن قتل الروس للسوريين العزل في الريف والمدينة باسم مقاومة الاٍرهاب وبوطين هو الإرهابي الاول قاتل الشعوب،ان كل من يدعو الإيرانيين والروس لقتل السوريون العزل وهدم بيوتهم هم خونة ، عندما تدعي DR Y و سامر معارضتكم " للحكم الفاسد" فهذا يدعو للضحك فهذا ليس نظام فاسد بل هو نظام
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-07 18:50:40
سامر وحليفه ءءDR Y2-ان الاسد مهووس بالحكم (ويزداد وضعه النفسي سواً )وهمه الحفاظ على المزرعة سورياومعه الإيرانيين الذين يدعون الاسلام و هم اكثر من خانوا عقيدتهم ودينهم ووجدانهم بتأييد هذا الاجرام والشروع بتنفيذه لقتل شعب اعزل ولمجرد انه طالب بحقه في الحرية والكرامة،ان يصفق طبيب درس في ألمانيا وتعلم لديمقراطية وحقوق الانسان بالتطبيق العملي اليومي فهو شيء يدعو للإعجاب ولعله التزم في كل إقامته بالمانيا بمبادىء الاستبداد وانتفع منه ولا يستطع ان يفرق بين ادانة الاستبداد والفساد والعمل على الديمقراطية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-12-07 18:49:16
الى سمر وDR Y1-ان الثورة السُورية ستستمر رغما عن كل الشبيحة والقتل والاعتقال ولن تعود سوريا مرة اخرى لسجونكم ومخابراتكم وبالرغم من العدوان المافياوي الروسي والملالية الإيرانية التي اصبحت بالنسبة للشبيحة ورفاقهم تفوق السويد والنروج في الديمقراطية.ان داعش او "الدواعش"ماهي الا واجهة معروفة للمخابرات السورية والايرانية وهذا بات معروف للجميع وأذكرك بابو القعقاع الاسلامي والصندوق الأسود والذي ولد من رحم المخابرات السورية لتوريط الشباب المتحمس وزجهم في أتون الحرب عن طريق إرسالهم كقنابل بشرية
-سوريا
Dr.Y2015-12-07 17:48:01
شكراً أخ سامرالظاهر أن اختراق الرؤوس المليئة باحجار وإيصال الافكار إليها ليس بالامر السهل خاصة إذا اقترن ذلك بالنفاق والمراوغة كذلك الذي يحاول بشتى الوسائل الخبيثة الملتوية والواهية تبرير المديح وإرسال التحيات لغربان بني صهيون وبنفس الوقت يتهم الاخرين بالتلون والتلوّن يغطيه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. تحية لك.
-سوريا
Dr.Y2015-12-07 17:46:43
حزّورة لعمر الاردوغانيمازال هذا الاردوغاني مصرّاً على كرم أخلاق سيّده الوالي وشهامته وبطولته . قل لنا يا أردوغاني لماذا لم تأت فكرة اعفاء الاتراك الذين يستضيفون السوريين من فواتير الكهرباء قبل أربع سنوات أي منذ بدء الازمة ؟؟... حزرت ولاّ عجزت ؟ إذا عجزت سأعطيك الجواب : لأن أردوغانك لايدفع هذه المبالغ من جيبة يلّي خلّفو وإنما حصل منذ أيام على مليارات اليورويات من الاتحاد الاوربي كي يحتفظ باللاجئين السوريين فيعطيهم منها الفتات ولدى انتهاء المبلغ يشحد عليهم من جديد.دارتلك ؟؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-07 17:41:01
بسمار التنك 3نتمنى من كل قلوبنا لو كان هناك معارضة وطنية ديموقراطية تستلم زمام الحكم ( وكما أعرفكم جيداً سيخرج أحد الاذكياء ويقول أنني أتكلم عن قدري جميل وعلي حيدر وأمثالهم ).... كلا يا بسمارنا فأنا أتكلم عن هيثم منّاع وأمثاله ممن لايرتبطون بوالي عثماني له أجندته ومصالحه قبل مصالح سوريا أو بقزم قطري أو بيهودي خيبري من آل سعود أو عميل صهيوني كهذا الاخونجي الذي زار إسرائيل خلسة. أي أنهم وطنيون بامتياز وليس لنا سوى أن نرفع قبعتنا احتراماً ودعماً لهم .
-سوريا
Dr.Y2015-12-07 17:38:12
بسمار التنك 2هل تتكرم علينا وتعطينا النسبة المئوية للأراضي التي لاتقع تحت سيطرة المجرمين الذباحين الاتية أسماؤهم ؟؟ :: داعش..جبهة النصرة...جيش الاسلام...كتائب الفاروق...جيش الفتح ....إلخ... من هذه الاسماء التي تذكرنا بغزوة بدر وغزوة الخندق والعودة إلى اجترار الانتصارات الاسلامية في الاندلس وعبد الرحمن الغافقي والبحر من أمامكم والعدو من ورائكم والذين يطمحون لنشر الإسلام القروسطي في العالم بالوقت الذي يشع فيه نور التطور والتقدم العلمي على هذا الكوكب
-سوريا
Dr.Y2015-12-07 17:15:37
بسمار التنك 1/3حتى هذه اللحظة كنت أعتبرك بسمار فولاذ ولكن بتعليقك هذا يا أخينا البسمار فقد أفصحت عن نفسك وأثبت بأنك لاتختلف عن باقي الجوقة الذين يشتركون كلهم بصفة واحدة ( رائعة ..!!! ) لايحيدون عنها وهي أنهم يعيبون على غيرهم زوراً وبهتاناً ما يحللونه لانفسهم ففي الوقت الذي تضعنا بسلة واحدة مع أزلام النظام بالرغم من مئات التعليقات المناقضة لذلك فأنت تستشيط غضباً وتتهمنا زوراً وبهتاناً بأننا نضع كل المعارضة السورية في بوتقة واحدة. كلا يابسمار أفندي
-سوريا
سومر2015-12-07 16:47:30
الى سيريانيوزإلى سيريانيوز. الجامع هو كما الكنيسة و المعبد مكان مقدس عند المسلمين و هناك بين المعلقين من لا يحترم شعورنا و يصف الجوامع كأماكن تنشر الخراب و الدمار. فهو يقول بان الجوامع \"اختصاصها الخراب و الحقد و التعصب و القتل\". لا يجوز بأي شكل من الأشكال توجيه أي إهانة أو سخرية أو تشكيك بأي رمز أو معتقد أو طقس ديني مقدّس لدى أتباعه، كما لا يجوز المقارنة بين الأديان أو التفضيل بينها، ولا يجوز نقد أو معارضة توجهات أو قواعد دين معيّن.
-سوريا
سومر2015-12-07 16:22:02
إلى سامرمن قال لك ان المظاهرات كانت تخرج تحديدا من الجوامع؟؟؟ و من قال ان جميع من خرجوا اسلاميين ؟؟ ثم ماذا عن المسائيات، هل كانت تخرج من الجوامع أيضا؟ صحيح ان هناك جزء كان يخرج من الجوامع و لكن كان هناك جزء آخر لا يخرج منها. في حالات كثيرة لم يكن هناك حاجة للتجمع في الجامع بحال سنحت الفرصة للتجمع في مكان آخر غيره.
-سوريا
عبد الغني 2015-12-07 16:09:59
لماذاتفريق البشر ؟قوات التحالف تقصف قوات النظام في دير الزور ، عمداً او بالخطاً فهذا غير معروف ، و النظام يندد و يبعث بمذكرة احتجاج لمجلس الامن ، فقط من اجل قواته ، اما حين قصف التحالف اطفالاً و نساءً ابرياء في ريف ادلب و حلب ، فهنا الموضوع يختلف ولا يحتاج الى تنديد و احتجاج و لم تهتز للنظام شعرة ، لان اولئك بشر اما الاطفال فهم حيوانات و من كوكب اخر ، كم هو عاهر هذا النظام و كم هو سافل ؟
-سوريا
سامر 2015-12-07 14:26:34
من سيحارب التنظيمات الجهادية؟مما لا شك فيه انه يوجد الكثير من المعارضين السلميين الذين يرفضون الجهاد لكن المشكلة هي في التنظيمات الجهادية التي تنتشر في منطقتنا، من سيحاربها؟ انا هنا لا اتحدث عن داعش و إنما عن الاخوان و النصرة و جيش الاسلام...الخ. هل يعقل ان نقبل بوجودها و نضحك على أنفسنا بوهم انهم سيسلمون أسلحتهم و يتركوا البلد بحالها؟!
-سوريا
JALAL 2015-12-07 12:30:23
خرق للسيادة 2محتلة من قبل تركية ومنطقة الساحل واللاذقية وطرطوس محتلة من قبل روسيا ومناطق الحدود مع لبنان محتلة من قبل حزب الله الأرهابي ودمشق وحمص محتلة من قبل ايران و بعض المناطق محتلة من قبل مليشيات طائفية من العراق وباكستان وافغانستان و السماء السورية مخترقة من قبل طائرات ٦٠ دولة بدون حسيب أو رقيب ويخرج علينا المعلم وخارجيته ويتكلم عن السادة ؟؟؟؟ صحيح اللي أستحوا ماتوا
بريطانيا
JALAL 2015-12-07 12:15:09
خرق للسيادة 2عبر نظام بشار البائد عن أستهجانه وأدانته لقصف معسكر الصاعقة التابع له في دير الزور من قبل قوات التحالف الدولي من قبل امريكا والتي تضم أكثر من ٦٠ دولة لضرب الدواعش والمشكوك بامرها // معقولة يا ناس البغدادي اقوى من هتلر // فدول التحالف قضوا على هتلر خلال ٤ سنوات اما البغدادي فما زال صامدا باقية وتتمدد بعد خمس سنوات من ضربات التحالف ومثل العادة تكلم عن السيادة. بالله عليكم الأ تستحون وتخجلون من أنفسكم وانتم تتكلمون عن السيادة جولان محتلة من قبل أسرائيل ولواء اسكندرون
سوريا
حسان أبيض2015-12-07 10:52:11
وجه نظرحابب شارك معكم وعندي كلمة مختصرة يجب على بشار الرحيل ورح يصير فوضى أعرف بس رح يتغير الحل وتستقر البلاد
-سوريا
فريد عصرو2015-12-07 09:30:58
بالنسبة لأردوغانأردوغان ملك الحرية والكرامة والإنسانية وهو محب و حنون على السوريين ومخلص لهم ويتمنى كل الخير لهم ويسعى بكل جهده إلى تحريرهم و مستعد لخوض الحروب لأجلهم وهو من سينقذهم من الإجرام وهو من سوف يحرك جيشه لقتال المجرمين وسيدفع كل فواتير الكهربا و سيفرض 20 ليرة تركي رصيد لكل سوري لاجئ وسيخصص معونات غذائية لكل عائلة سورية وسوف لن يسمح للسوريين بالعودة بعد التحرير لأنه لن يطيق فراقهم ولن يتحمل بعدهم عنه. أخيراً الخازوق الأكبر قادم من الشمال . من تركيا كي يفهم الأحرار.
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-07 01:03:10
نزيف الدم السوريعندما تقول ايران ان مستقبل الاسد خط احمر ، ماذا يعني هذا الكلام ؟ هل يعني انها تريد الحفاظ على سوريا ؟ هل يعني انها تريد وقف نزيف الدم السوري ام انها تريد استمرار هذا النزيف و هي تعلم علم اليقين ان الازمة ستستمر و لن يتوقف هذا النزيف بوجود الاسد ، و صار مصير الاسد محوراً لحل الازمة، ربما برحيله لن يتوقف النزيف كليا، لكن من المؤكد و الثابت انه سيقلل نسبة هذا النزيف و سيكون مفتاحاً للوصول الى حل او شبه حل على اقل تقدير ، اذن التمسك الايراني بالاسد هو مزيد من نزيف الدم السوري و هو ما تريده ايران با
-سوريا
سامر 2015-12-07 00:17:57
الى Dr Y المحترماحييك و احترم من كل قلبي تعليقاتك الراقية و الواقعية تماماً. اوافقك تماماً، نريد ان نتخلص من الاستبداد والفساد لكن ليس بهذه الطريقة الهمجية و ليس ان نستبدله بنكوص مريع الى كهوف الدين العفنة. تحيتي لك و لأمثالك
-سوريا
الى المعلقين2015-12-06 23:40:06
التشددبعدين نقطه مهمه لكل المعلقين حول كون فصائل الثوره اسلاميه ...نعم ان مي اسكاف , وفدوى سليمان,وجمال سليمان , ومحمد ال رشي, ومكسيم خليل , وحفيده سلطان الاطرش , و...و....و... كلهم داعشيون و اسلاميون متشددون... اقول للمعلقين...عندما تضع قطا في الزاويه وتضربه يوميا بوحشيه وتجوعه ...سوف يصبح نمرا متوحشا بعد حين...وهذا ماحدث لكثير من الثوار الذين بدؤوا معارضين سلميين واضحومتشددين لان العالم كله خذلهم..فكان ان التجأو الى الله عسى ان يمدهم بقوته وينصرهم..حيث ان التشدد موجود في سوريا - يتبع
-أرمينيا
الى سامر2015-12-06 23:24:25
لأ ولوووووو باللادقاني.ليش جنايك شو بتمثل لتشنق اخر دكتاتور بحبل من امعاء اخر رجل دين... حبيبي الحكم على الناس متدينين ولاغيرهون مابيكون من خلال جناب سعادتك.... بعدين ليش لتصنع الحبل من امعاء رجل الدين...شايفك صرت لحالك بدون ماتشعر ....داعشي...بدك تسلخ بني ادم وتشيل امعاؤو وتعمل منهاحبال.. حبيبي رجل الدين متل ماسعادتك بتكرهو(ويبدو انك مع الرب الخالق مو طياب)في ناس كتير بتحب رجل الدين المربي المتخلق ياخلاق الدين الحق ..وقلك شغله لاتوسخ ايدك برقبه اخر مستيد.وبلاماتستعمل امعاءالبش(رجال الدين )لتصنيعوه..
-أرمينيا
بسمار فولاذ 2015-12-06 23:05:08
يضعون المعارضة كلها بسلة واحدةالمشكلة في ازلام النظام كسامر و Dr. Y مثلاً ، انهم يضعون كل المعارضة السورية في سلة واحدة ، لا فرق عندهم بين معارض سلمي حر يهتف للحرية و يريد سوريا بلداً حراً ديمقراطياً و بين الداعشي و الاخونجي و التكفيري و الظلامي ، يعتبرون الكل ارهابيون تكفيريون و قد اشتقوا هذا المنطق من لب النظام ، فالنظام لم يعترف يوماً بانها ثورة شعبية و لو ان بعض من دخل فيها دخلها باجندات طائفية مقيتة و لم يعترف بان اغلبية السوريين يطلبون التحرر من الديكتاتورية ، فكل من يعارض الاسد هو ارهابي بنظره
-سوريا
عمر الشامي 2015-12-06 22:02:51
اهداء الى المدعو Yأردوغان يعفي كل تركي يستضيف سوريين في بيته من دفع فواتير الماء والكهرباء , فظيع هالأردوغان شلون خرب سوريا وفظيعة نواياه الاجرامية بحق السوريين ، اليس كذلك يا Y ؟
-سوريا
مضر 2015-12-06 20:27:34
الى سامرسارددها لك بالمشرمحي و ساطعمك اياها بالملعقة : كل من خرج و هتف للحرية و الكرامة للشعب السوري بصدق و وفاء هو من يمثل سوريا وهو من يجب ان يبقى فوق رؤوس الجميع و دون ذلك فمصيره الحاوية ابتداءً من نظامك و داعش و حالش و النصرة و جيش الاسلام و امثالهم ،
-سوريا
سعاد السورية 2015-12-06 20:13:00
منطق ايران الاعوجايران الصديقة الصدوقة لسوريا ، المليئة ديمقراطية و حرية و عدالة ، المسالمة و الحنونة على الشعب السوري و خاصة السني منه ، تندد و ترفض ان يكون الاسد موضوع مفاوضات بالمرحلة الانتقالية المقترحة و تصر على ان يكون الشعب السوري هو من يقرر مصيره بانتخابات رئاسية ، لكن بعد ان تكون قد افرغت سوريا من ثلاثة ارباعها المعارضة له و لا يبقى فيها من السكان الا امثال سكان القرداحة و طرطوس وبهذه الحالة مسموح اجراء الانتخابات و دون ذلك فان مصير الاسد خط احمر ، منطق سافل يحرم على غيرهم بترحيله و يفرضون هم بقائه فرضا
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-12-05 23:00:29
الانتداب الروسي الجديدمبروك للسوريين \"الانتداب الروسي\" : مع وصول طلائع الجيش الروسي الى القامشلي السورية، أقصى الشمال السوري، يكون الانتداب الروسي على سوريا قد استكمل كل شروطه ومقوماته ، العسكرية والسياسية... مبروك لسوريا والسوريين هذا الانتداب الجديد بعد سبع عقود على نهاية الانتداب الفرنسي على بلادهم ، ثار السوريون ضد الاستبداد والدكتاتورية فإذا بهم وقعوا تحت الاحتلال والغزوات الغربية والداعشية و الحالشية و الايرانية و الاسلامية الظلامية ، لتنتهي بالانتداب والدكتاتورية الروسية ، هنيئاً لنا بهذا ( العز و المجد
-سوريا
سامر 2015-12-05 14:50:42
الى ابو علي اورجينال. الانتفاضات العظيمة مابتطلع من الجوامع يااوريجينال و انما من الشوارع و المقاهي والملاهي و الجامعات والمشافي و البيوت بس مو من الجوامع. الجوامع اختصاصها خراب ر حقد و تعصب و جهاد و فتاوى نكاح و قتل *بالحق*. يعني تماماً متل يلي عميصير و يلي حضرتك عمدجل علينا انو اسمها انتفاضة عظيمة ...يا اوريجينال. قلتلي انتفاضة عظيمة! مبين متابع مواظب للجزيرة اخوان!
-سوريا
JALAL 2015-12-05 14:26:04
الي السيد سامر 4ولكي تفهم الوضع أكثر تأمل وقفة العز لوزير الدفاع السوري يوسف العظمة ١٩٢٠ عندما تقدمت فرنسا لأحتلال سورية وضحى بحياته من أجل سورية وقارنها مع موقف وزير الدفاع السوري حافظ الأسد ١٩٦٧ الذي سلم الجولان بدون قتال وقبل سقوطها ب ٢٤ ساعة ربما وعسى ولعل تفهم شيء وتفرق من الخائن // الذي يبعث التحيات لنسور أسرائيل لتدمير الأسلحة لمنعها لقتل طفل سوري واحد بهذه الأسلحة أو من فعل كل هذه الأفعال وكافي وطنيات ما هذا الزمن الذي يقوم فيها الشبيحة
بريطانيا
JALAL 2015-12-05 14:24:23
الي السيد سامر 3وسلم السلاح الأستراتيجي للدولة من أجل الكرسي يا سيد سامر قلت سابقا لا اريد من احد دروس في الوطنية وتوزيع شهادات في الوطنية فكل سوري قبل أي انسان اخر يدافع عن هذا النظام البائد هو خائن لسورية كن صادقا مع نفسك ولو لمرة واحدة وفكر بينك وبين نفسك وأصدق نفسك ولو لمرة واحدة من قتل وقنص الأطفال الصغار وحرق الناس وهم أحياء ودفن السوريين تحت انقاض بيوتهم في دوما وداريا وحلب وكل مناطق سورية فأنت وامثالك الذين يدافعون عن هذا النظام البائد لستم سوريين ولا حتى حذاء لطفل سوري دفن حيا تحت الأنقاض ولكي
بريطانيا
JALAL 2015-12-05 14:22:43
الي السيد سامر 2العربية المحتلة أنظر ماذا فعل بشار بالسوريين وماذا فعل بالأسرائيليين أنظر كم طلعة جوية لطائرات بشار ضد السوريين وكم طلعة جوية لطائرات بشار ضد الاسرائيلين ولو استعمل بشار ربع السلاح الذي قتل ودمر بها سورية لكان حرر الجولان وفلسطين والضفة الغربية وسيناء ولمحى أسرائيل من الوجود أي بدل ان هجر ١٢ مليون سوري لهجر خمس مليون اسرائيلي أي اقل من نصف عدد السوريين الذين هجرهم بشار وليس هذا فقط .فقد جلب كل حثالاث العالم لقتل الشعب السوري وجلب دولتين محتلتين لسورية أيران وروسيا المحتلتين الأن
بريطانيا
JALAL 2015-12-05 14:21:03
الي السيد سامر 1أذا كنت تعتبرني خائنا لبلدي سورية لأنني أحي وابعث التحيات لنسور أسرائيل الشجعان لأنهم يقصفون أسلحة بشار وحسن زميرة على أن يستعملوها ضد الشعب السوري فأنا أقبل على نفسي أن أكون خائنا الف مرة بنظرك ونظر غيرك ولكن ماذا تسمي نظامك الذي فعل الافاعيل مع اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين والأردنيين والذي سرق اموال النفط طوال ٥٠ سنة لحساب العائلة في سويسرا وما فعل نظامك مع أسرائيل الا حماية هذه حدود الدويلة والتي تسمي الأحتلال الأسرائيلي للأراضي
بريطانيا
JALAL 2015-12-05 13:01:39
الى السيد سامر 2مجتمعة لا تساوي خراب الاسد في سورية فقط وربما لا يتجاوز ٢٠ بالمئة فعد اللاجئين في كل هذه الدول لا تتجاوز المليون أو لنقول مليونين اما عدد اللاجئين الذين هجرهم الخراب الأسدي فأكثر من ١٢ مليون الخراب الأسلامي في كل الدول الذي تتحدث عنهم لا تساوي خراب مدينة واحدة في سورية مثل درعا أو دمشق أو حمص أو حلب او ديرالزور أو حماة وعدد الضحايا المدنيين في كل هذه الدول لا تساوي شيء أمام ضحايا الأسد أذا فالخراب الأسلامي لا شيء يذكر امام الخراب الأسدي
بريطانيا
JALAL 2015-12-05 12:57:34
الى السيد سامر 1الأ تمل يا راجل خمس سنوات وأنت تعزف نفس معزوفة الخراب الأسلامي يا راجل غيرنا هالمعزوفة الله يخليك لأمك اعزفلنا مثلا السيمفونية الخامسة لبتهوفن أو التاسعة أو أي معزوفة لباخ أو معزوفة كسارة البندق وريح أعصابك شوي والله ملينا منها لنقارق يا سامر بين الخراب الأسلامي مثلما تدعي في تونس وليبيا ومصر وافغانستان واليمن والعراق وسورية بعد في غيرهم ...... ونقارق بين الخراب الأسدي في سورية فقط لترى بوضوح أيهم افدح وايهما أشد خرابا من البقية فالخراب الأسلامي في كل هذه الدول
بريطانيا
Dr.Y2015-12-05 10:54:48
أبوعلي الدعبلي 2ومنسرقلك ياها .وكمان كنت يا أبو علي مع موظف جهاز الرادار التركي يلي كشف الطيارة الروسية والله برافو عليك وأما من جهتي فأنا لا ألقب نفسي هكذا بل هي الجامعة التي تخرجت منها فقل معي يا أبو علي .... اللهم لاحسد ...
-سوريا
Dr.Y2015-12-05 10:48:26
أبوعلي الدعبلي 1/2لك يا أبو علي كيف بدنا نقبض كلامك ؟؟؟ !!! بعدين يا أبوعلي والله حكيك كأنك كنت قاعد مع بشار وأوغلو عندما اجتمعوا في دمشق دخلك كيف كان أوغلو وقت شفتو مع بشار أكيد كان قلبو واجعو كتير عالشعب السوري وأكيد عمللو شدة ادن لبشار وهددو إذا ما بتحسّن معاملتك مع شعبك يلّي منحبو كتير ويلي منموت فيه فسوف نجلب لك داعش والنصرة ومنبعتلك كل ذباحين العالم لعندك . ومنفكفلك كل معامل حلب
-سوريا
سامر 2015-12-05 09:32:04
الى مضراخي متفقين على داعش و النظام و انا قبلكم بحطهم بالحاوية بس ماذا عن الاخوان و جبهة النظرة و احرار الشام وجيش الاسلام...الخ؟! هل تعاونيي على وضعهم في الحاوية أم تعتبرهم *حر و معتدلة*؟ هل تعتقد انهم فعلاً يجاهدون في سبيل الحرية و العدالة و الدولة الديمقراطية المدنية؟
-سوريا
سامر 2015-12-05 09:20:22
الى بيبرسالذي قتل المتظاهرين هم المخابرات. لايهم ماذا يقول الناس من بشار وغيره المهم ماذا يحدث على الارض. ها انا اجبتك، هل يمكن ان تجيبني؟ لكن ارجوك بلا هالمزاودات *الثورية* تبع نظامك ورئيسك. اخي من الاخر، بالنسبة لي المدعوين *نظام و ثورة* متشابهان لدرجة التطابق تقريباً و هما نتاج البنية المتخلفة للمجتمع. فلا هذا و لاذاك يعبران عن احلامي لا من قريب و لا بعيد. على العكس تماماً احلم باليوم الذي اعلق مشنقة اخر مستبد في بلادنا بحبل مصنوع من امعاء اخر رجل دين في بلادنا ايضاً. وصلتك ولا لسة؟
-سوريا
abu ali original2015-12-05 09:21:25
تابعتانيا شو بتخلطلي عباس بدباس... من فتره اخترق الروس الجو التركي جابوالسفيرالروسي وفالولو ياحبيبي الجو التركي للطيران التركي ومن بويس ايدك.وهبنا اياه.والاتراك نشرو الفديو تبع اخبارالطيارالروسي انو انت بالاجواء التركيه لف لورا والله معك..لمده 5 دقائق بس يبدو اما الطيار الروسي بهيم مابيفم انكليزي او نبهوعليه لاتجيب لكي لايعرف انالطائره روسيه او انه فخ من روسيا لتسقط تركياالطائره ويفشل المجرم بوتين موضوع المنطقه الامنه المحضر من قبل تركيا وفرنساالمزمع حصولو قبل سقوط الطائره
-إثيوبيا
abu ali original2015-12-05 08:35:00
الى السيد الملقب نفسه DR yلك بس بدي افهم اDrY شلون بيفكر لك الواحد بدو يثبتلوانوالماء سائل وانو اللبن ابيض ..لك ياحبيبي الرئيس التركي كان صحبه مع بشار لانووقعلو على لواء اسكندرون باتت تركيه وشالها من خريطه سوريابالكتب المدرسيه(2009) ولانو صار في مصالح مشتركه.. ولما بلشت الانتفاضه العظيمه على طغيان النظام.حضر اوغلو الى دمشق وجلس ساعات مع بشاروعرض عليه اصلاحات وطريقه لحكم الشعب السوري غير طريقه المزرعه والمزارع..والرب والعبيد..الامر الذي لم يتقبله بشار.وسلط عليه عبيده من الاعلام السوري واللبناني
-أرمينيا
مضر 2015-12-04 20:37:02
مصير امثال سامرما فعله ثوار اوكرانيا برمي الفاسدين في حاويات القمامة هو نموذج مصغر لما يجب ان نفعله نحن السوريين بالفاسدين الحاكمين بمصير هذا الوطن الذي اوصلوه الى هذا المستوى من الانحطاط و التخلف و الدمار بتحالفه مع كل زعران الدنيا و اولهم داعش ، النظام الجائر و داعش و كافة التكفيريين و الفاسدين و المدافعين عن الديكتاتورية مصيرهم هو ليس الحاويات بل
-سوريا
سامر 2015-12-04 20:32:50
الحرب خدعةسعاد وجلال، بس حابب ذكركم بهذا القول المأثور *الحرب خدعة* الذي تتبعه ابواق الخراب الاسلامي و خاصة الجزيرة (بوق الاخوان سابقاً والنصرة مؤخراً). عندما يدعوكم قدوتكم الى الخداع فمن السخرية و النفاق ان تدينوا الاخرين بالخداع و الكذب، موهيك؟ لكن أقول لكم، ليس المهم ان تخادع و إنما المهم ماهو هدفك من الخداع؟! ليس كل المخادعين سواسية، هناك من يخادع في سبيل *الخلافة* و هناك من يخادع في سبيل *الوطن*، مثلاً، ان تدعي ان الاخوان و النصرة و جيش الاسلام هما *جيش حر* يهدف الى الحرية و العدالة هو خداع، موهيك؟
-سوريا
سامر 2015-12-04 20:13:33
الى سعاد حول *المعتدلة*ماذا يهم من تقصف روسيا؟! المهم ان تسمي لنا اسم تنظيم واحد فقط من المعارضة *المعتدلة السلمية* في جبل التركمان! هل تعتبر النصرة و احرار الشام و الاخوان *معتدلة و سلمية*؟! لك حاجة ضحك على حالك. بس تنظيم واحد؟
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:22:48
المدعو عمر الاردوغاني 6طائرة ربما دخلت لمدة خمسة عشر ثانية في بلد كان يعتبره الروس صديقاً لهم لا يمت بصلة للبطولة والشهامة وإنما للجبن والغدر والنذالة . وأما ما تقوله عن حق الرد فإن دماءنا تغلي عندما تدخل إسرائيل وتضرب كما يحلو لها في سوريا دون أن تذهب الطائرات السورية وتقصف هؤلاء الصهاينة الانذال في عقر دارهم فلا تظن أننا لانطمح أن يحكمنا قائداً شهماً يقوم بذلك ومن المؤكد أنه لن يخرج من صفوفكم صفوف الخراب الاسلامي الذين تداوي اسرائيل جرحاهم.
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:19:35
المدعو عمر الاردوغاني 5وهذه هي أولويات كل إنسان محب لهذا البلد بغض النظر عن كون الروس حليف لبشار الاسد ونظامه أليس هذا هو مبدأكم , مبدأ الاستعانة بالعفاريت الزرق والحمر والصفر للوصول إلى هدفكم ؟؟ فلماذا تحللون الاشياء لكم وتحرّمونها عل غيركم ؟؟ من سيحاسبه الشعب السوري المسكين ذات يوم هو أنت وأمثالك ممن دعموا هذا الخراب الذي يحمل اسم الاسلام ومجّدوا بهذا المنافق الذي فتح حدوده للمجرمين وحوّلوه بغبائهم من مجرم إلى آلهة يعبدونها.وأخيراً أقول لك بأن من يضرب
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:18:40
المدعو عمر الاردوغاني 4ربما تقول بأن بشار هجّر نصف السوريين والحقيقة أنه لم يهجّرهم لوحده بل بمعونة مجاهدي الخراب الاسلامي وهذا لايمكن لاحد نكرانه ولكن إذا انتصر مجرمي داعش والنصرة سيلحق النصف الثاني من السوريين الذي لم يهاجر بعد بالنصف الاول وبما أن أسيادكم الامريكان ومن تحالف معهم يقصفون داعش( حسب قولهم) منذ سنة ونصف ومازال داعش يسرح ويمرح هو وباقي مجاهدي الخراب وكأن شيئاً لم يكن فنحن ننظر إلى التدخل الروسي بأنه محاولة لانقاذنا من هؤلاء
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:12:16
المدعو عمر الاردوغاني 3لانني أرى ان هؤلاء يشكلون خطراً كبيراً على هذا البلد وإذا انتصر هؤلاء فمصير سوريا سينحدر ويسقط في هوّة سحيقة لايخرج منها ربما في قرن وسيضيع هذا البلد ويسقط في ظلمات القرون الوسطى ويذهب مستقبلنا ومستقبل أبناءنا وأبناء أبنائنا إلى الجحيم ولن نجد أمامنا سوى ترك هذا البلد هائمين على وجوهنا في هذا العالم الذي أصبح كله يحتقرنا . حتى الزنجي القرد المرشح للرئاسة الامريكية وصف اللاجئين السوريين بالكلاب المسعورة من أجل مكاسب انتخابية
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:07:17
المدعو عمر الاردوغاني 2بنظركم الذي لايذهب أبعد من أنوفكم وأفق تفكيركم يجب أن يكون محبّاً لهذا النظام ومدافعاً عنه. المشكلة هو أنكم دائماً تملكون الحقيقة ودائماً عندكم الخبر اليقين فأنت الذكي وأنت من يملك اقمار التجسس التي تثبت بأن الروس لايقصفون داعش بل يقصفون المدنيين الابرياء . نعم أنا أؤيد التدخل الروسي لسبب واحد فقط دون غيره وهو القضاء على مجرمي داعش والنصرة ومجاهدي الخراب الاسلامي
-سوريا
Dr.Y2015-12-04 19:06:02
المدعو عمر الاردوغاني 1/6أولاً أتيت بخبر طلب أردوغان لقاء بوتين في باريس من هذا الموقع الذي احترمه والذي نشره منذ مدة وجيزة على صفحته الرئيسية وهذا الموقع هو الذي اخترته أنت أيضاً للتعليق فهل لديك اعتراض ؟؟ هذا أولاً أما ثانياً فهناك جزء من الاجابة على تعليقك في آخر تعليق لي عن أردوغان وتنابل السلطان الذي كتبته قبل قراءة تعليقك . ثالثاً هناك شيئاً لايمكنك أنت وأمثالك إدراكه بأن كل من ينبّه وينوّه إلى الاخطار المحيطة بنا ويندد بمن كان السبب فيها يجب أن يكون
-سوريا
JALAL 2015-12-04 13:35:34
الطير الملون والفبركة 4مستوى العالم وكثر زبائنه بدون ان يدفعوا اي عمولات لشركات الأعلانات اما الطيور الملونة فلسان حالهم يقول ٥ سنوات من الكذب والفبركات وما زلنا في المقدمة الأن الكل يعرف أن الذي يشتري النفط من الدواعش هو النظام السوري بواسطة رجل الأعمال السوري جورج حسواني والذي يحمل أيضا الجنسية الروسية
بريطانيا
JALAL 2015-12-04 13:34:03
الطير الملون والفبركة 3الرئيس علاقات وثيقة مع تنظيم "داعش" مشيرة إلى تورط نجل الرئيس التركي بشكل مباشر بالاتجار بقطاع النفط في السوق السوداء مع الإرهابيين في سوريا" ثم ذكرت أسفل الخبر أن مصدره هي قناة "زفيزدا" الروسية. الشقيقان التركيين إسماعيل وعلي كيمبر، الشريكين بمطعم مشاوي وتوابعها، في منطقة "الفاتح" السياحية باسطنبول.مطعم Cigeristan الذي يملكه الشقيقان كيمبر منذ 9 أعوام مصائب قوم عند قوم فوائد فالشقيقان اصبح مطعمهم مشهورا على
بريطانيا
JALAL 2015-12-04 13:32:02
الطير الملون والفبركة 2تركي في الخفاء. بيسكوف تحدث السبت الماضي في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، وقال إن لدى موسكو معلومات محددة "عن ارتباط ابن الرئيس التركي بتجارة النفط" في إشارة إلى أن تركيا هي من يشتري نفط "داعش" المهرب عن طريق بلال أردوغان ونشروا الصورة على نطاق واسع وفرحوا بها كما يفرح الطفل الصغير بلعبته الجديدة ولم تمضي ساعات على فرحتهم حتى ظهر الشقيقان اسماعيل وعلي كيمبر، أمام مطعمهما في اسطنبول، ليسا من قادة داعش الإعلام التركي يفك لغز الصورة بصورة وذكرت وسائل إعلام أن لدى ع
بريطانيا
JALAL 2015-12-04 13:29:13
الطير الملون والفبركة 1بعد اسقاط الطائرة الروسية انضمت روسيا رسميا الى مثلث الكذب والفبركة واعتقد هذا المثلث هو مختلف الأضلاع //الشيوعية الروسية ملالي قم وطهران وملك الفبركات في دمشق // فبعد سقوط الطائرة الخردة جن جنون بوطين وأخذ يبحث عن الفبركات ووجد صورة بلال أدوغان مع اثنين من دواعش سوريا واستخدمها الإعلام السوري ونظيره الروسي وبعض العرب وبعض الطيور الملونة ومعه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، كدليل عن علاقة العائلة الرئاسية التركية بالتنظيم المتطرف، وأيضاً كدليل عن تنسيق داعشي
بريطانيا
سعاد السورية 2015-12-04 13:00:56
روسيا تنافقاذن روسيا لا تضرب داعش و لا تقترب منه ، اذن روسيا تكذب و تنافق ، فهي بقصفها مواقع المعارضة المعتدلة في جبل التركمان تثبت كذبها و نفاقها ، اذن روسيا ما جاءت لتضرب داعش ، انما جاءت لتضرب كل معارضي الاسد سواء كان متطرف ارهابي او معتدل حر او حتى لو كان معارض سلمي ، سلوكها يكشف نفاقها و خداعها ، المهم عندها هو بقاء النظام بوضعه الحالي المزري لتتحكم بكل مصير سوريا و تصبح سوريا قاعدتها الوحيدة في المنطقة
-سوريا
سامر 2015-12-04 11:39:21
الى جلال: كفاك متاجرةلا يهم ماذا يقول بشار او غيره عن السوريين الذين أجبرتهم الحرب على مغادرة بيوتهم لكن الذي يهمني هو ان لا تتاجر بماسيهم لا أنت و لاغيرك من المحرضين على العنف و المدافعين عن نشر المجاهدين بين أحياءهم و قراهم تحت شعارات مختلفة. اذا كنت فعلاً حزيناً عليهم فعليك ان ترفض العنف و العمالة و العنصرية الدينية البغيضة من اي جهة كانت وتحت اي مسمى كان وليس ان ترفضه من طرف و ترحب به من اخر. هذا اسمه نفاق!
-سوريا
سامر 2015-12-04 09:10:09
مزاودات جلال المبهبطةجلال، كل المعلقين هون بيحقلهم يزاودوا بالعلاقة مع اسرائيل ماعداك انت تحديداً تبع *نسور اسرائيل الابطال*. انا كون محلك مابجيب سيرة اسرائيل لا من قريب و لا بعيد. خليك بتجارة الأطفال والنساء و التحريض الطائفي و العنصري تبعك...هادا ملعبك و ماحدا بيطلعلوا معك خاصة تجارة *الولدان المخلدون*. يازلمي جبهة النصرة و كل مجاهدي غطر و السعودية، يلي بتخدع المغفلين بتسميتهم *جيش حر*، بيقصدوا مشافي اسرائيل لتلقي العلاج و الدعم، حتى نتنياهو بجلالة قدرو زار المجاهدين بالمشفى فبلاها هالمزاودات .
-سوريا
سامر 2015-12-04 08:48:02
الى مضر و عصاممضر، يرضى عليك بلاها هالمقارنات بين الثورة تبع أوكرانيا و الخراب الاسلامي تبعنا و يلي هو أولى بحاويات القمامة من كل فاسدين الارض. عصام لما بدك تعمل ثورة ضد الفاسدين بدك تكون أحسن منهم، موهيك؟ الا اذا كنت شايف انو جبهة النصرة و الاخوان *أحسن* منهم فهذا بدو حديث تاني!
-سوريا
بيبرس2015-12-04 04:57:47
إلى سامرلسى عم تسأل مين قتل 120 جندي سوري في جسر الشغور ببداية الأحداث ؟؟؟ طيب مين قتل مئات المتظاهرين ببداية الأحداث قبل ما ينزل الجيش على الشوارع؟؟؟ لا تحاول تخبي الحقيقة لأنو صارت معروفة!!! قبل ما ينقتل جندي سوري واحد مات ألوف المتظاهرين !!!ست شهور و الناس عم تموت بالشوارع قبل ما يدعي نظامك إنه انقتل جندي سوري واحد ... خطاب بشار الأسد بعد بداية الأزمة بست شهور موجود على اليوتيوب و اللي اعترف فيه انه الثورة استمرت سلمية لست شهور ... هاد مو كلامي هاد كلام معلمك !!!
-سوريا
عصام 2015-12-03 22:47:45
لا حل للفسادحينما يكون راتب الموظف الحكومي يتراوح بين 20 - 30 الف ليرة ، هذا معناه انهم يقولون له علنا : اذهب و اسرق و ارتشي و دبر حالك بالتي هي احسن ، و لا علاقة لنا بك ، من هنا يبداً الفساد و من هنا ينتهي ، المشكلة ان سياسة النظام الاقتصادية و سلوكه و امكانياته ترسخ الفساد و تعمقه و لا تستطيع مهما فعلت ان تعالجه و سيبقى الفساد هو المهيمن على سياسة النظام و هو محور سياسة الدولة اولاً و اخيراً
-سوريا
مضر2015-12-03 20:06:27
حاويات القمامة الاوكرانيةعندما شبت الثورة الشعبية الاوكرانية في شباط 2014 بوجه يانوكوفيتش عميل روسيا ، قام الشباب الاوكراني في العاصمة كييف بالهجوم السلمي على مقر حكومة يانوكوفيتش و امسكوا بكل وزرائه الملطخين بالفساد و المجتمعين انذاك في قاعة مجلس الوزراء ، لم يقتلوا او يضربوا اي وزير و انما فعلو شيئاً اكبر من هذا بكثير ، حملوا كل وزير ورموه في حاوية القمامة و اغلقوا عليه الغطاء لدقائق و تركوه ، و بعدها اخذ القضاء مجراه بحقهم ، يجب ان نحسب نحن السوريين كم عدد الحاويات اللازمة لوزرائنا و مسئولينا كي نرميهم بهذه الحاويات
-سوريا
مضر 2015-12-03 19:37:57
تحية الى اوكرانيانتيجة فرض بوتين عقوبات على تركيا ، اوكرانيا لوحدها و بكل ترحاب اعلنت انها ستعوض تركيا صادراتها الى روسيا و التي تبلغ حوالي 3 مليار دولار سنوياً و ستزيد عليها 20 ٪ زيادة ، المسكين بوتين فكر نفسه شغلة كبيرة و اعتقد انه سيخنق تركيا ، علماً ان الصادرات التركية الى روسيا لا تشكل في احسن الاحوال اكثر من 5 ٪ من مجمل صادراتها بينما حجم الصادرات الروسية الى تركيا لا يتجاوز مليار دولار 70 ٪ منه من الغاز الطبيعي فقط ، تحية الى اوكرانيا حكومة و شعباً التي باتت شوكة في حلق بوتين
-سوريا
سامر 2015-12-03 19:53:46
قيادة و مشروع *الثورة*اجد صعوبة كبيرة في تقبل الفكرة الاساسية في هذه المقالة (*الثورة* ليس لها قيادة او مشروع) في الوقت الذي تنضوي فيه الغالبية العظمى من فصائل *الثورة* تحت مشروع الاسلام السياسي! يمكن لاي متتبع موضوعي للأحداث ان يرى هذا بجلاء من خلال الممارسة العملية لهذه الفصائل. نضال، كيف يمكنك تجاهل ممارسات هذا الخراب الاسلامي ؟! ما اجده عصياً أيضاً على الفهم هو تجاهلك للأسئلة المطروحة عليك ! هل يمكن لك، كإعلامي يفترض انه عين امينة لنا، ان تجيب على: من قتل 120 جندي في جسر الشغور في بداية الأحداث؟
-سوريا
سامر 2015-12-03 16:59:05
جلال، شو اخبار الحرية و الدولة المدنية؟بعد ما شرحتلك و جهة نظري بمعادلة السيادة و كمان وضحت انو فيك بتفهم معادلة *ثورة الحرية* فيها. فيك بتتكرم، بصفتك من مجاهدي الخراب الاسلامي الاشاوس، شلون ظابطة انو السعودية و غطر بدهم حرية و دولة مدنية (عشر خطوط تحت مدنية) و انو جبهة النصرة و احرار الشام و جيش الاسلام بدهم كمان حرية. السوال ممكن تفهمنا شو معناها كلمة الحرية بالنسبة للسعودية و غطر و مجاهدي القاعدة و اخواتها؟! مثلا، هل الحرية المقصودة تشمل حرية المرأة و حرية الفرد في ان يلبس ويشرب و يأكل ويمارس و يؤمن او لايؤمن يما يشاء؟!
-سوريا
سامر 2015-12-03 16:45:51
حل معادلة السيادة و معادلة الثورةجلال، انا كل هالكلام تبع *مقاومة وممانعة* و *حرية و عدالة* بيعتبروا علاك مصدّي و شعارات فارغة للتسويق و خداع من أمثال معلقي هالموقع المتحمسين لكن خليك معي راح بسطلك المعادلة: 1- شيل كل الشعارات المقاومجية و الثورجية من المعادلة، 2- رجع ساعتك 1400 سنة لورا، 3- ضيف النفط والغاز الى المعادلة. واضحة الصورة و لا بعد؟ على فكرة هادا بيفهمك موبس معادلة السيادة، كمان فيك بتفهم معادلة *الثورة* يلي بتحير اكتر. قال شو مجاهدي الخراب الاسلامي مدعومين من السعودية و غطر بدهم حرية!!!!
-سوريا
JALAL 2015-12-03 16:14:38
الى السيد سامر 2بلاد الواق الواق ومأسي المنافي والغربة بشار يقول عنهم أنهم أرهابيين لكي ترفضهم بقية الدول كلاجئين في حال قبلوهم في بقية الدول أرجو منك وأتمنى وصلتلك الفكرة
بريطانيا
JALAL 2015-12-03 16:06:45
الى السيد سامر 1والله احترت معك شلون بدي فهمك عن المدنيين وقتلهم وتهجيرهم بس بدي حاول معك مرة ثانية عندما يقوم بشار بقصف السوريين العزل ويقتلهم ويقصف بيوتهم والأسواق الشعبية والأفران ولك حتى مدارسهم ومستشفياتهم بالطيران الحربي والمروحي والبراميل المتفجرة والصواريخ العابر للقارات وقتلهم بالغازات والكيماوي وحصارهم مثلما يفعل بوطين الأن تماما على فكرة بوطين //دمر اربع جسور بين دير الزور وابو كمال البارحة // ولك يا ريت بس هيك لك بشار يلاحق السوريين الذين هربوا منه الى بلاد
بريطانيا
Dr.Y2015-12-03 14:47:07
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 6أردوغان أيها الاغبياء مستعد أن يبيعكم ببرغي واحد فقط من آلاف البراغي التي تثبّت أنبوب غاز يمر عبر تركيا في صفقة مع دولة منتجة للغاز أو بصفقة يقوم بها إبنه زعيم المافيا التركية المتاجرة بنفط داعش أو المتعاملة مع تجار بني صهيون فهيا إمدحوه أكثر فأكثر فأنتم لا تهزّوا فينا لا أنتم ولا أردوغانكم شعرة من شعورنا لأن الغبي يبقى غبياً ولا فائدة من حواره وأعود لبيت الشعر المشهور.. لكل داء دواء يستطب به ... إلا الحماقة أعيت من يداويها.
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 14:40:37
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 5أعداء للإنسانية وهم لا يأتون بالمظلات من السماء وإنما عبر حدوده الطويلة وكيف لهم أن يعبروا الحدود هكذا دون أن يكون على الاقل قد أغمض عينيه عندما دخلوا, هذا إذا لم نقل أنه ساعدهم وسهّل دخولهم ؟؟؟ هذه الاسئلة لايسألها الصعاليك ولا الصعلوكات من ذوي التفكير المحدود وهذا يمكن أن نرجعه لسببين فإما أنهم مصابون بتخلّف وإعاقة فكرية أو أنهم على درجة عالية من المازوخية ويحنّون للعبودية العثمانية التي عاشها أجدادهم خلال أربعة قرون.
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 14:35:22
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 4قبل بدء الازمة بقليل , ألم يكن يعرف بأن بشار ديكتاتور يقمع شعبه ؟؟ ألم يكن يعرف أن هذا الحكم طائفي منذ أربعة عقود ؟؟ فلماذا بنى علاقة حميمة مع بشار ؟؟ ربما كان يبتسم له ابتسامات صفراء ويخفي خنجره خلف ظهره لا ندري. المصيبة ليست هنا .. المصيبة أنه لم يساعد على إزاحة النظام ورأسه ولكن هذا المجرم خرّب هذا البلد وجعل بلده ممرّاً لكل حثالات العالم كي تعيث فساداً وقتلاً وإجراماً في هذا البلد. كيف نصدّق أن هذا الكاذب يعتبر داعش والنصرة
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 14:33:12
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 3ثم قال لا يا سيد هذا الشخص أنت لاتعرفه إنه كالعاهرة تماماً فهي تركض لتذهب مع من يدفع لها أكثر وهكذا هو أردوغان فهو ليس له صاحب بل يبيع كل صاحب له بأرخص الاثمان إذا اصطدم ذلك بمصلحة يسعى إليها. لم أقتنع بكلام هذا الشاب إلى أن بدأت الازمة في بلدنا وانقلب هذا الغادر مئة وثمانون درجة وبينما كانت صحبته مع رأس النظام كالسمن والعسل أصبح عدوه اللدود ولو كان هذا المنافق من ذوي المبادئ فلماذا كان الصاحب الودود والصديق المخلص لبشار الاسد
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 14:30:50
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 2قبل الازمة كنا نذهب إلى تركيا مع مجموعات سياحية وذات يوم كنت أجلس في أحد المنتجعات السياحية احتسي القهوة على طرف المسبح وكان إلى جانبي أحد الشباب الاتراك من إخوتنا الاكراد فتجاذبنا أطراف الحديث باللغة الالمانية التي كان يجيدها وانتقلنا شيئاً فشيئاً للسياسة فما كان مني إلاّ أن بدأت الحديث عن أردوغان بمدحه على شهامته ومروءته بالدفاع عن القضية الفلسطينية ولكونه يتمتع بأخلاق وصدق وفجأة رأيت هذا الشاب قد تغيّر وظهرت على وجهه ملامح الغضب المكبوت
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 14:27:47
عن أردوغان وتنابل وحريم السلطان 1/6لازال بعض السذّج والساذجات يعتقدون ويصدّقون ما يقوله أردوغان. فهذا ما كنّا نعتقده أيضاً قبل أن يظهر هذا المنافق الدجّال على حقيقته ويلعب بعقول الناس من ذوي التفكير المحدود. كنا نعشق هذا المنافق وخاصة عندما قام بالتمثيلية الذي فبركها عندما تهجّم على شمعون بيرس مدافعاً عن الفلسطينيين ولكن مع الزمن اكتشفنا شيئاً فشيئاً غدره ونفاقه . لابد لي أن أذكر هنا قصة قلتها سابقاً منذ زمن طويل وأذكّر بها من جديد:
-سوريا
Dr.Y2015-12-03 10:38:15
عن أردوغان وتنابل وتنبلات السلطان1/5لازال بعض السذّج والساذجات يعتقدون ويصدّقون ما يقوله أردوغان. فهذا ما كنّا نعتقده أيضاً قبل أن يظهر هذا المنافق الدجّال على حقيقته ويلعب بعقول الناس من ذوي التفكير المحدود. كنا نعشق هذا المنافق وخاصة عندما قام بالتمثيلية الذي فبركها عندما تهجّم على شمعون بيرس مدافعاً عن الفلسطينيين ولكن مع الزمن اكتشفنا شيئاً فشيئاً غدره ونفاقه . لابد لي أن أذكر هنا قصة قلتها سابقاً منذ زمن طويل وأذكّر بها من جديد:
-سوريا
JALAL 2015-12-01 18:11:14
شو أخبار السيادة 2قصة الممانعة والمقاومة والسيادة كله فايت ببعضه مثل بواري الصوبية حزب الله وسورية مقاومة وممانعة ومدعوميين من روسيا وروسيا تنسق مع أسرائيل لضرب حزب الله والنظام السوري حدا يفهمنا هذه المعادلة من المقاومين طبعا كيف بتزبط
بريطانيا
JALAL 2015-12-01 18:00:26
شو أخبار السيادة 1رئيس وزراء الأحتلال الأسرائيلي نتنياهو يقول نحن ننسق عملياتنا العسكرية مع الروس لضرب عناصر حزب الله الأرهابي بين الحين والأخر وكانت أخر ضربة الأحد الماضي فوق القلمون السورية وهناك تنسيق بيننا وبين الروس بشأن الضربات في إطار آلية تنسيق جديدة تم إعدادها على ضوء الأزمة المتفاقمة في سورية أين سيادة وزير الخارجية وليد المعلم أبقى سلملي على المقاومة والممانعة والسيادة الوطنية طبعا المحادثات جرت في باريس بين نتنياهو و بوطين خلال قمة المناخ
بريطانيا
سامر 2015-12-01 09:46:51
جلال هذا نفاق و تضليل و متاجرةماذا عن المدنيين الذين قتلهم و هجرهم مجاهدو الخراب الاسلامي في أدلب و حمص و حلب والحسكة و درعا؟! انا لا اتحدث هنا عن مجاهدي الدولة الاسلامية و إنما عن النصرة و احرار الشام و جيش الاسلام. لماذا تركز فقط على مجاهدي الدولة الاسلامية و حزب الله وإيران و زعران الفاسدين في الدولة السورية و تتجاهل جرائم الاخوان و القاعدة و بقية تنظيمات الخراب الاسلامي؟ جلال نصيحة:العقيدة تعمي البصر، ضعها جانباً ترى الواقع كما هو و ترى بشاعة ماتقوم به انت وامثالك.
-سوريا
عمر الشامي 2015-11-29 23:23:32
تعريف الشجاعة و المروءة للمدعو Dr.Y. 4ان اردوغان رغم انف الجميع قد تربع على عرش الشجاعة و الوطنية و الشهامة بتصديه لاسرائيل اولا و لنظام بشار ثانياً و للعدو الروسي الغاشم ثالثاً ، ثم احتضانه لاكثر من 7 ملايين سوري مقيم و مهاجر و عابر للجوء . و اذا كان علينا ان نتعلم جزءاً من الشجاعة و المروءة فيجب ان نتعلمها من هذا القائد التركي الفذ ، و اذا اردت ان تتعلم الاجرام ، فعليك ان تتعلمها من بوتين و اذنابه المعروفين
-سوريا
عمر الشامي 2015-11-29 23:07:23
تعريف الشجاعة و المروءة للمدعو Dr.Y. 3هل المروءة البوتينية ان لا تقصف الطائرات الروسية مناطق حيوية لداعش ؟ بل تقصف مناطق لا وجود فيها لداعشي واحد و جبل الاكراد في ريف اللاذقية هو اكبر مثال . فاذا كنتم تحبون بوتين لانه يحمي بشاركم ، فهذا شانكم و ستحاسبون عليه امام الشعب السوري في يوم من الايام ، اما ان تعلمونا الشجاعة و المروءة و الشهامة من خلاله ، فما حذرتم ، لان فاقد الشيء لا يعطيه ، و اذا كنا نحن عبيداً للعثمانيين فهذا اشرف لنا بكثير من ان نكون عبيداً لاكبر مصدر للفودكا و العاهرات و سيد المافيات العالمي او عبيداً لال الاسد
-سوريا
عمر الشامي 2015-11-29 23:05:47
تعريف الشجاعة و المروءة للمدعو Dr.Y. 2ثم من قال لك ان اردوغان طلب لقاء بوتين في باريس ؟ و من اين جئت بهذا الخبر ؟ انه لم يرضى حتى الاعتذار الى روسيا ، بل طلب الاعتذار من بوتين ، و اكثر ما صدر عنه انه ابدى اسفه لمقتل الطيار الروسي لدواعي انسانية معتبراً مقتله ضحية طيش و حماقة لبوتين لا اكثر ، اما اذا كنت تتكلم عن المروءة و الشجاعة ، فقل لنا كيف تفهمها ؟ هل المروءة بان يقتل سيدكم بوتين مئات الابرياء المدنيين في ادلب و حلب ؟ هل المروءة و الشجاعة ان يقصف و يفتك بالاخوة التركمان لانهم مع الثورة و ضد الطاغية بشار ؟
-سوريا
عمر الشامي 2015-11-29 23:04:52
تعريف الشجاعة و المروءة للمدعو Dr.Y 1الشجاعة في حالة اردوغان و حسب مفهوم Dr.Y ، هي ان لا يتصدى للطائرة الروسية التي اخترقت اجوائه و عليه ان يسلك نفس منهج الاسد ( نحتفظ بحق الرد في الزمان و المكان المناسب ) فلا رد في زمان مناسب و لا رد في مكان مناسب ، هكذا يفهمون الشجاعة و هكذا يريدونها ، لاء عمي . هادا اردوغان ، هادا مو بشار الاسد ، انه اردوغان الشجاع الذي اسقط الطائرة الروسية رغم علمه ان روسيا تتفوق عليه عسكرياً باضعاف و كان شهماً لانه رد فوراً و بسرعة دقائق و لم يرضى ان تنتهك حرمة سمائه طائرة اجنبية واحدة و لو لمتر واحد
-سوريا
سامر 2015-11-29 17:34:48
الى جلالهل يمكن ان تحاول الإجابة على السوال نفسه دون هذه العنتريات و الحماسة والمتاجرة الفارغة والخداع والتلاعب بالالفاظ و العواطف. السوال هو ماهي الفائدة التي سيجنيها المدنيون المقيمون في منطقة إسقاط الطائرة وقتل الطيار؟
-سوريا
JALAL 2015-11-29 13:06:40
منحبكجيةكما عندنا في سورية شبيحة ومنحبكجية وئام وقنديل وطالب وشحادة وبثينة كمان طلع بروسيا هيك محللين وعباقرة مو بس عندنا احد الشبيحة الروس يقترح على المجرم بو طين أن تقصف روسيا اسطتنبول بقنبلة نووية
بريطانيا
سعاد السورية 2015-11-29 00:40:56
ما قاله اردوغان( لا فرق بين داعش و النصرة و النظام و مساعدتهم جريمة ضد الانسانية ) هذا ما قاله اردوغان ، انه لسان حال الشعب السوري ، الذي يتكلم بلسانه و قلبه ، انه الموقف النبيل و الشهم من رجل في عصر قل فيه الرجال و كثر فيه الصعاليك ، حياك الله يا اردوغان كم ازعجت هؤلاء الصعاليك و كم بحثوا في القواميس و المعاجم عن كل انواع الشتائم ضدك و هم لا يعلمون انها وسام على صدرك و انطبق معك قول المتنبي : و اذا اتتك مذمتي من ناقص .. ، دعهم يشتمونك ما ارادوا ، انها الشهادة بانك انبل الرجال و اكملهم ، فليموتوا بغيظهم .
-سوريا
JALAL 2015-11-28 15:35:00
صراع الشبيحةطفلين بعمر الورود يدفعان حياتهما ثمنا لصراع الشبيحة وفوضى السلاح وأين في وسط اللاذقية وأين في وسط الكنيسة وذلك برمي احد الشبيحة بقنبلة يدوية بين النساء والأطفال والشيوخ الطفل توفيق الياس ابراهيم شهيد الشبيحة الرحمة لملائكة الرحمة والطفولة والخزي والعار للشبيحة المجرمين القتلة
بريطانيا
سعاد السورية 2015-11-28 01:03:26
الاخوة التركمانما ذنب الاخوة التركمان كي يقصفهم بوتين ؟ هل لان جذورهم و اصلهم تركي ؟ ام لان اغلبهم يؤيدون الثورة السورية ؟ ام لان اردوغان دعا الى حمايتهم ؟
-سوريا
JALAL 2015-11-27 19:24:31
الى السيد سامر 5ويريد حفظ ماء الوجه يريد اعتذارا من البطل أردوغان أو يريد ثمن الطائرة الورقية الخردة وثمنها 25 مليون دولار ولكن البطل قال لن أدفع لك ولا ليرة عثمانية ذهبية واحدة ولن أعتذر وانت يجب أن تعتذر وأغلب الظن أن أكثر ما يستطيع بوطين أن يفعله مع تركية هو الرد في الزمان والمكان المناسبين ؟؟؟؟؟؟
بريطانيا
JALAL 2015-11-27 19:22:28
الى السيد سامر 4الدب الروس غاضب غضب شديد كما انت وبعض الشبيحة أيضا غاضبين لأنها المرة الأولى منذ 1953 التي تُسقط فيها طائرة روسية على أيدي عضو في حلف شمال الأطلسي. موسكو غاضبة لأن اسقاط المروحية الروسية التي كانت تبحث عن الطيار الروسي أتى على أيدي الجيش السوري الحر مستخدماً صواريخ تاو الأميركية الصنع. فهذا ذكّر موسكو بصواريخ ستنغر التي استخدمها المجاهدون في افغانستان وأفلحوا في اسقاط الإمبراطورية السوفياتية في أواخر الثمانينات. المجرم بوط طين سقط امام أعين حلف المقاومة والممانعة ويريد حفظ ماء الوجه يريد
بريطانيا
JALAL 2015-11-27 19:20:27
الى السيد سامر 2واسقطه أرضا بالضربة الفنية القاضية لسبب بسيط ليوقف أرتفاع جنون العظمة لديه // رحم الله امرئ عرف قدره فوقف عند حده // الأن بعد هذه الضربة التي لم يكن يتوقعها بوط طين تعلم الدرس الأول وهو عدم تجاوز الحدود مرة ثانية . ثاني شيء المجرم بوطين لا يقصف الدواعش والكل يعرف انه لا يوجد داعشيا واحدا في الساحل ومركزهم في الرقة فليذهب ويقصف الدواعش هناك ولكنه لا يقصفهم لأن هؤلاء صنيعة بشار وايران المجرم بوطين يقصف فقط المشافي والأفران والأسواق الشعبية ويقصف الشاحنات الغذائية والتموينية للشعب
بريطانيا
JALAL 2015-11-27 19:16:39
الى السيد سامر 1الفائدة من أسقاط الطائرة الروسية أن صاحبك بوطين قد اصابه جنون العظمة وخصوصا بعد أن وقف حركات الطائرات المدنية وتغير مساراتها في كل من أيران والعراق وكردستان العراق ولبنان وسورية وأرتفع خلايا جنون العظمة الى أعلى مستوياتها وكان يعتقد أن تركية مثل أشباه هذه الدول وقبل أسقاط الطائرة الروسية دخلت طائرات المجرم بوطين ثلاث مرات المجال الجوي التركي واستدعى الأتراك السفير الروسي وحذره من تجاوز الحدود مرة ثانية ولكن جنون العظمة لدى المجرم بوطين كان في ارتفاع مستمر الى أن لقنه أردوغان درسا
بريطانيا
سعاد السورية 2015-11-27 18:54:49
لماذا صواريخ س 400 ؟المواصفات التقنية للصواريخ س 400 التي نصبت في قاعدة حميميم السورية هي مواصفات خرافية لا تصلح الا للاعتراض على الرؤوس النووية و الصواريخ العابرة للقارات و تدميرها ، فهل داعش تملك هذه الرؤوس و تلك الصواريخ ؟ و هل داعش تحتاج الى مثل هذه الصواريخ لتدميرها او القضاء عليها ؟ اذن و بشكل اكيد ليس الهدف هو داعش ، حتى و لا اسرائيل - معاذ الله - انما شيء اخر لا نفهمه نحن السوريين و ممنوع علينا ان نفهمه او نعرفه .
-سوريا
Dr.Y2015-11-27 12:56:27
أردوغان يطلب لقاء بوتين في باريسيسارع هذا الجبان إلى طلب العفو من بوتين ولسان حاله يقول : دخيلكن والله ماعاد عيدها ...نحنا ما كنّا منعرف انها طيارة روسية ولو كنا منعرف كنّا ما أسقطناها الحقيقة أنه كان يعرف تماماً ولكن فرائصه ترتعد الان من العقاب الروسي . المروءة ليست من شيم هذا الوالي العثماني فهو يجيد الغدر والطعن في الظهر والمراوغة والخداع , هو لايقاتل داعش بل على العكس يتستّر على جرائمهم ويحميهم واسقاطه لطائرة تقصفهم خير دليل على ذلك, وما يزال بعض عبيد العثمانيين يمجّدون به.
-سوريا
ابو نواف 2015-11-26 21:01:03
كي لا يستمر الاسد بالحكمالطريقة الوحيدة كي لا يستمر الاسد بالحكم ان لا يترشح لاي انتخابات رئاسية ، لانه بمجرد ترشيحه سينجحوه غصباً عن الجميع و النظام ماهر و خبير بانجاحه بطرق لا تخطر على بال احد و يستطيع ان يبلف الف جهة اشراف دولية و نحن السوريين الوحيدين الذين يعرفون و يفهمون هذه الاساليب لاننا عشناها 52 سنة و متمرمرين منها . و الدليل على ذلك الانتخابات الاخيرة المهزلة
-سوريا
JALAL 2015-11-26 13:04:28
رد المجرم بوط طينرد المجرم بوط طين على أسقاط الطائرة الخردة الروسية بقصف صوامع الحبوب في الرقة وقصف مراكز الأغاثة الأنسانية وقصف الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية في أعزاز وقصف المدنيين العزل في الأرياف السورية مثل بشار تماما فعندما تقوم اسرائيل بقصف النظام السوري فيقوم بشار بقصف السوريين طيور المقاومة والممانعة تقع على أشكالها بدل أن يقوم المجرم بوط طين بقصف الجيش التركي يقوم بقصف السوريين
بريطانيا
بسمار فولاذ 2015-11-26 10:04:56
مرحبا سيادة وطنيةصارت تصريحات المسئولين بالنظام غاية بالمسخرة و بتطقق الضحك ، اخرها ما صرح به الوزير المعلم : ( ان اسقاط تركيا للطائرة الروسية هو عدوان سافر و انتهاك للسيادة الوطنية السورية ) ما بعرف شو بتسموا مئات الطائرات و القوات الاجنبية التي تسرح و تمرح بطول البلد و عرضها ، هل هذا من صميم السيادة الوطنية السورية ؟ سؤال مطروح للوزير المعلم فقط لنقول له مرحبا سيادة وطنية اذ لم يبقى من السيادة الا سيادتو .
-سوريا
سامر 2015-11-25 20:24:50
الى جلال، ماهي الفائدة؟جلال، ماهي الفائدة من إسقاط طائرة؟ تحديداً كيف سينعكس ذلك على المدنيين في ريف اللاذقية الشمالي حيث قتل الطيار؟ ارجو، اذا أجبت، ان تتجمب الحماسة و العنتريات الثورجية و ان توضح لنا الانعكاسات العملية على المدنيين. كذلك ارجو ان تأخذ بالحسبان انه لن يقع اي اذى على اردوغان و اخوانه الجالسين في احضانه و كذلك لن يلحق بك، انت القابع خلف شاشتك، و لا بعائلتك و لا بأمثالك من المحرضين على العنف، اي اذى أيضاً.
-سوريا
Dr.Y2015-11-25 12:49:08
الشهم صاحب المروءة والجبان الطاعن في الظهركانت الطائرة الروسية في اتجاهها للقضاء على مجرمي داعش فلم يروق ذلك للحقير المراوغ الطاعن في الظهر ,, وكيف يروق له ذلك وهو الذي رعى ودعم وسهّل إدخال هذه الزبالة إلينا ؟؟!!! فما كان منه إلاّ أن استلّ خنجره خلسة بلؤم وضرب الطائرة الروسية بغدر وحقارة وجبن فلو كان الطيار الروسي على علم بالغدر لما استطاع هذا الجبان التركي النيل منه . وهكذا صفق لهذا الاخير كل حقير وعمبل صهيوني متعاطف مع يهود الدونمة الذين أنجبوا هذا الوالي العثماني.
-سوريا
Dr.Y2015-11-25 12:48:53
الشهم صاحب المروءة والجبان الطاعن في الظهركانت الطائرة الروسية في اتجاهها للقضاء على مجرمي داعش فلم يروق ذلك للحقير المراوغ الطاعن في الظهر ,, وكيف يروق له ذلك وهو الذي رعى ودعم وسهّل إدخال هذه الزبالة إلينا ؟؟!!! فما كان منه إلاّ أن استلّ خنجره خلسة بلؤم وضرب الطائرة الروسية بغدر وحقارة وجبن فلو كان الطيار الروسي على علم بالغدر لما استطاع هذا الجبان التركي النيل منه . وهكذا صفق لهذا الاخير كل حقير وعمبل صهيوني متعاطف مع يهود الدونمة الذين أنجبوا هذا الوالي العثماني.
-سوريا
سعاد السورية 2015-11-25 00:59:21
الفرق بين دعم حاكم و دعم شعببقدر ما خسرت ايران شعبيتها في سوريا و البلاد العربية كافة نتيجة دعمها لنظام الاسد و لحقها حزب الله و نصر الله بهذه الخسارة ، ياتي الدور الان على روسيا ، حيث تحولت من صديق الى عدو و صار رئيسها بوتين يوصف بالمجرم بنظر اغلب السوريين ، هذا العداء لروسيا سيجعلها من اكثر الخاسرين في المتطقة ، لان الربح مع نظام لا يساوي شيئاً اذا ما قيس بالخسارة مع الشعوب ، لان الحاكم يزول و ينتهي ، بينما الشعوب باقية وخالدة ، فمن يدعم الحاكم يخسر و من يدعم الشعب يربح ، هذا بمقياس الربح و الخسارة فقط فكيف بمقاييس اخرى؟
-سوريا
عدنان 2015-11-25 00:26:22
القرار الشجاعيبدو اننا لا نتعلم حتى من خصومنا الاتراك كيف يكون الرد على انتهاك اجواء بلد و انتهاك سيادته ، تركيا لم يخطر على بالها ان تقول انها ستحتفظ بحق الرد ، و مجرد التقطت راداراتها الطائرة الروسية تخترق اجوائها و لو كيلومتر واحد ردت عليها و اسقطتها خلال ثواني ، رغم علمها بان روسيا اقوى منها عسكرياً بعشرة اضعاف ، الا يدعونا هذا الى النظر كم الفرق شاسع بين اردوغان و بشار الاسد و كيف يتخذ القرار الشجاع و يتم الرد الحاسم دون التسويف و التمويه و التخاذل ، كم سوريا بحاجة الى شجاعة و حزم و رد اردوغان
-سوريا
سامر 2015-11-24 23:52:17
الى واقعيشكرا لك على التوضيح...انا مثلك استغرب جدا اصرار كاتب المقالة الاستاذ نضال على تجاهل معطيات الواقع و اصراره على تسمية الخراب الاسلامي ثورة عفوية!!!
-سوريا
JALAL 2015-11-24 12:24:43
تحية لجيش أردوغان 2رأسه وافتكر أن تركية مثل هذه الدول ولكن أردوغان وجه ضربة قاضية للمجرم بوطين لأن هؤلاء القتلة والمجرمين لا يفهمون الا بلغة واحدة وهو الضرب بعصا غليظة على وجوههم لا يفهمون الأ بلغة الحديد والنار وبعد اسقاط الطائرة الروسية فلن يستطيع المجرم بوطين أن يتجاوز الحدود مرة ثانية
بريطانيا
JALAL 2015-11-24 12:22:56
تحية لجيش أردوغان 1يبدو أن المجرم بوطين الذي يقصف الأطفال والنساء والشيوخ بصواريخ العابر للقارات ويقصف الأفران والأسواق الشعبية والمعامل ويدمر المدمر الذي دمرها بشار وبوطين الذي أغلق المجال الجوي لكردستان العراق والمجال الحوي الأيراني والمجال الجوي اللبناني لقصف الشعب السوري بالصواريخ وبعد ثلاث تحذيرات للطيران التركي يبدو أن بوطين ركب
بريطانيا
واقعي2015-11-23 13:14:16
السيد سامرالهدف من التقرير هو التوثيق كون الكثير من المشاركين على هذا الموقع لازالوا وبدون أي وثائق يجادلون أن الحراك عفوي ولم يتلقى أي دعم خارجي فكاتب المقال يقول في السطر الأول: " نحن لا نعرف قائداً واحداً للثورة التي قامت ولا قدوة ولا نظام واضح قوي يضبط سلوك التحركات داخلها". بينما التقرير الأميركي يوثق أن السلفيين والأخوان المسلمين والقاعدة هم من يقود الحراك بدعم خارجي من الغرب ودول الخليج وتركيا وبأنهم كانوا يدعمون قيام إمارة سلفية في الحسكة ودير الزور والموصل والأنبار والذي تحقق فعلاً.
-سوريا
ادونيس2015-11-23 04:18:04
ضحاله في التحليلاعذروني ولكن برأيي أن معظم المشاركين مساكين في السياسه والتحليل فهم لايرون بقصد او بغير قصد ماذا يحصل في سوريه والحرب الكونيه والعدوان من أكثر من مائة دوله ضد كل شيئ في سوريه إلا شخص الرئيس بصراحه ياجماعه هذا اشارة ضعف شديد منكم وماعليكم سوى الالتحاق والتفرغ لدراسة اي شيئ في السياسه علكم تفهمون وتعون
-سوريا
سامر 2015-11-21 22:56:20
الى واقعيماهي الفائدة من هذا التقرير و كل محتواه معروف للجميع، ماهو الجديد؟! ربما كان له فاىدة سنة 2011 عندما كانت الأمور ملتبسة لكن الان كل شيء عالمكشوف: قبائل و طوائف تتصارع كما فعل أجدادها و اجداد أجدادها اصلاً ماعاد حدا حكى بالحرية و العدالة.
-سوريا
واقعي2015-11-21 18:14:30
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 8التقرير R 51443Z تاريخ أكتوبر 2012 (صفحة 2 و 3) يوثق علم أميركا بنقل السلاح من ليبيا إلى ميناءي بانياس و برج اسلام في سورية بعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011 بواسطة بواخر متوسطة الحجم
-سوريا
واقعي2015-11-21 18:11:50
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 7التي يعتبرها طريق المواصلات الرئيسية في سورية. وعلى الجانب الآخر، تحاول قوى المعارضة السيطرة على المناطق الشرقية (الحسكة ودير الزور)، المتاخمة للمحافظات العراقية الغربية (الموصل والأنبار)، بالإضافة إلى الحدود التركية المجاورة. وتدعم الدول الغربية، ودول الخليج وتركيا هذه الجهود. وهذه الفرضية هي الأكثر ترجيحاً وفقاً للبيانات المستخلصة من الأحداث الأخيرة، وهو ما سيساعد في تهيئة ملاذات آمنة تحت غطاء دولي، على غرار ما حدث في ليبيا عندما اختيرت بنغازي لتكون مركز قيادة الحكومة المؤقتة. - يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 18:09:35
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 6ومع ذلك، وبعد صعود التمرد في سورية، بدأت القوى الدينية والقبلية في المنطقة بالتعاطف مع الانتفاضة الطائفية. وهذا (التعاطف) ظهر في خطب صلوات الجمعة، التي دعت إلى وجود متطوعين لدعم السنة في سورية. الافتراضات المستقبلية للأزمة: أ. سوف ينجو النظام ويحوز السيطرة على الأراضي السورية. ب. تطور الأحداث الحالية إلى حرب بالوكالة: مع دعم كل من روسيا والصين وإيران، يسيطر النظام على مناطق النفوذ على طول الأراضي الساحلية (طرطوس واللاذقية)، وهو يدافع بشراسة عن حمص، - يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 18:06:10
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 5السكان الذين يعيشون على الحدود: أ. السكان الذين يعيشون على الحدود لهم نمط اجتماعي-قبلي، ويرتبطون بروابط قبلية وعائلية قوية. ب. يعمل انتماؤهم الطائفي على توحيد الجانبين لدى وقوع أحداث في المنطقة. ج. توجد لتنظيم القاعدة في العراق جيوب وقواعد رئيسية على جانبي الحدود من أجل تسهيل تدفق المواد والمجندين. د. كان هناك تراجع للقاعدة في العراق في المحافظات الغربية من العراق خلال السنوات 2009 و2010؛ ومع ذلك، وبعد صعود التمرد في سورية، - يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 18:05:12
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 4لما يسميه جبهة الروافض (جبهة الشيعة) بسبب إعلانه (النظام السوري) الحرب على السنة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعو (العدناني) السنة في العراق، وخاصة القبائل الموجود في المناطق الحدودية (بين سورية والعراق) إلى شن الحرب ضد النظام السوري، معتبراً سورية نظاماً كافراً بسبب دعمها لحزب الله الكافر، كما يعتبر الأنظمة الأخرى منشقة، مثل إيران والعراق. هـ. يعتبر تنظيم القاعدة في العراق القضية السنية في العراق متصلة مصيرياً بالمسلمين العرب والسنة. يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 17:58:33
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 3ب. تنظيم القاعدة في العراق دعم المعارضة السورية منذ البداية، إيديولوجياً وعبر وسائل الإعلام. وقد أعلن التنظيم معارضته لحكومة الأسد لأنه اعتبرها نظاماً طائفياً يستهدف السنة. ج. نفذ تنظيم القاعدة في العراق عمليات عدة في العديد من المدن السورية تحت اسم "جيش النصرة"، أحد الفصائل التابعة له. د. تنظيم القاعدة في العراق، من خلال المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق، أبو محمد العدناني، أعلن أن النظام السوري هو رأس الحربة لما يسميه جبهة الروافض (جبهة الشيعة) - يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 17:54:46
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 2د. أولوية النظام هي التركيز على تواجده في مناطق بجوار الساحل (طرطوس، واللاذقية)، ومع ذلك، فإنه لم يهمل حمص لأنها تسيطر على طرق المواصلات الرئيسية في سورية. وقد قلل النظام من تركيزه على المناطق المحاذية للحدود العراقية (الحسكة، ودير الزور). القاعدة في العراق: أ. تنظيم القاعدة في العراق على معرفة جيدة بسورية. فقد تدرب عناصر القاعدة في العراق في سورية ثم تسللوا إلى العراق. ب. تنظيم القاعدة في العراق دعم المعارضة السورية منذ البداية، إيديولوجياً وعبر وسائل الإعلام. يتبع
-سوريا
واقعي2015-11-21 17:48:26
تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية - 1أقترح على المهتمين قراءة الصفحات 287 حتى 293 من تقرير استخبارات وزارة الدفاع الأميركية رقم R 050839Z تاريخ آب 2012 والتي تخص سوريا بعد ان تم الكشف عن بعض بنودهما أمام إحدى المحاكم الأمريكية (متوفر على الانترنيت) والتي تتلخص بالتالي: الوضع العام: أ. داخلياً، تأخذ الأحداث منحى طائفياً واضحاً. ب. السلفيون، الإخوان المسلمون، والقاعدة، هم العوامل الرئيسية التي تحرك التمرد في سورية. ج. الغرب، دول الخليج، وتركيا تدعم المعارضة؛ بينما روسيا والصين وإيران تدعم النظام. يتبع
-سوريا
سامر 2015-11-21 12:11:35
مثال من احداث درعاسعيد، يمكن اذا راجعنا احداث درعا ان نلاحظ ان غالبية الناس كانت ضد عنف اجهزة الأمن و مجاهدي التنظيمات الاسلامية و انتشارهم المستهتر بين بيوت المدنيين. مثلاً، كل الناس تقريباً رفضت بشدة التعامل الاجرامي لابن عمة الرىيس مع أطفال درعا و طالبت بمحاسبته كذلك غالبية من اعرفهم من أهالي درعا رفضوا قتل 9 جنود سوريين انذاك. هذا الاستهتار المشين بالمدنيين في سبيل *الوطن و الله* و التخوين و التكفير و رفض محاسبة القريب و العنف هو نتاج للتفكير العقائدي و علاقات القطيع و قيم التفكير الذكوري على الترتيب.
-سوريا
سامر 2015-11-21 09:36:57
الى سعيد عن لوم *الشعب الجاهل*اتفق معك على ضرورة التوقف عن لوم الاخرين لكن اختلف معك في تحميل المسؤولية لما سميته *الشعب الجاهل*. برأيي، اعتماداً على معطيات الواقع، تقع مسؤولية حالة التخلف المزمن و دورات العنف والدمار التي تعيشها منطقتنا على بنية المجتمع ذاته و تحديداً على: 1- الفكر العقائدي الغيبي الذي يرفض الشك والسؤال والبحث والنقد ، 2- البنية القطيعية التي تلغي الوجود الفردي، 3- القيم الذكورية التي تشوه الانسان و تدمر بعنف العلاقات العفوية الطبيعية بين أفراد المجتمع. مايحدث هو نتاج لهذه البنية.
-سوريا
سامر 2015-11-20 23:47:04
الى بسمارظفر ميادة الحناوي و اي فنان في سوريا أطهر من رؤوس كل الأفاعي القابعة في احضان اخوان تركيا و غطر و السعودية. لكم تمنيت ان اجد شخصاً واحداً من جوقة هذا الخراب يفكر خارج مستنقع الطائفية الآسن!
-سوريا
سامر 2015-11-20 20:36:23
الى سعيدكلمات مثل *شعب، أمة، حاضن شعبي...الخ* هي كلمات ليس لها اي دلالة واقعية و إنما هي تجريدات لغوية وهمية تستخدم لتعميم صفة ما على مجموعة سكانية ما بغية اتخاذ موقف معين مسبق من كل الأفراد بغض النظر عن تنوعهم و اختلافاتهم الفردية. يوجد افكار او عقائد او منظومات تسبب الاذى او المنفعة لمن يعمل بها و لمن حوله. مثلا، التسليم و الإيمان الغيبي و الاتباع و التقليد و التقديس والجهاد هي افكار مؤذية و يمكن ان تجد في اي مجموعة سكانية أفراداً يعتقدون بها و اخرون يرفضونها.
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-20 18:59:58
داعش و الكفارداعش تقول عنا اننا كفار و الكفار يقولون عنا اننا دواعش ، حلوها بقا ! ! !
-سوريا
مغترب سوري 2015-11-20 18:55:09
انقلبت الايةانتهى الزمن الذي كان فيه اهلنا في الوطن يخافون علينا في الغربة و اصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن .
-سوريا
سامر 2015-11-19 19:55:28
الى محمدخطر الدولة الاسلامية و امثالها كان و لازال و سيبقى قائماً طالما الدين هو التفكير السائد في منطقتنا. حاجة تضحك على حالك!
-سوريا
سعيد2015-11-19 13:35:28
دائما نلوم الاخرينالثوره فشلت بسبب النظام وامريكا والغرب والخليج و و.. لم أرى أحد يقول لقد فشلت الثوره لأن الشعب غير مؤهل لها وأتت في زمن ليس زمانها. شعب جاهل إسلامي غبي يفضل مصالحه الشخصيه منذ 100 عام على مصلحه العامه
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-19 11:39:34
روسيا تختصر السوريينروسيا تختصر السوريين بمؤيدي الاسد و من يصفقون له ، تعتبر راي الشعب السوري بالنظام كراي اهل القرداحة و طرطوس و القرى المحيطة باللاذقية و ما شابهها ، روسيا تتجاهل راي 80 ٪ من السوريين الذي تشتت منهم اكثر من النصف ، روسيا و ايران كالنظام لم تعد تحسبان اللاجئين السوريين انهم جزء من الشعب السوري ، لقد اسقطوا عنهم الجنسية السورية و السوري بالنسبة لهم هو الذي يسكن في القرداحة و طرطوس و يتشبح على العباد و يهلل للنظام ، و يقربع المتة و يسمع علي الديك و جورج وسوف و ميادة حناوي ، هزلت يا روسيا و يا
-سوريا
سعاد السورية 2015-11-19 11:25:02
انتخابات جديدة للاسد ؟الاسد يقول : ( لا مانع من اجراء انتخابات رئاسية ، اذا اجمع السوريون بالحوار الوطني على ذلك ) من هذا الكلام نستنتج ما يلي : اولاً - لماذا يوافق على انتخابات جديدة طالما اجرى في العام الماضي انتخابات رئاسية و فاز بها و اعتبرها شرعية ؟ فالمنتخب الشرعي من المفروض ان لا يقبل باي انتخابات جديدة حتى تنتهي فترة ولايته ( الشرعية ) ثانياً- حتى لو ترشح للمرة الرابعة فانه سيضمن فوزه ، لان نصف السوريين مهجرين و لاجئين و النصف الاخر يمكن التحايل و التلاعب عليهم بسهولة ، فنظامه بارع و ماهر بالتزوير فوق التصور
-سوريا
سامر 2015-11-19 10:15:07
سؤال و استغرابأستاذ نضال، هل فعلاً لم تميز بعد المشروع الاسلامي في المنطقة؟! كيف يمكنك تجاهل كل هذه المعطيات في ليبيا و مصر و تونس و اليمن و سوريا و العراق و لبنان؟! صدقاً، استغرب إصرارك، انت و العديد من الأشخاص الذين ينشدون الحرية والعدالة فعلاً، على تسمية هذا الخراب الاسلامي *ثورة* و ان مايحدث هو *حرب على* او *اخطاء* في مسار *الثورة*!.
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-18 23:02:49
سقطت كل الشعاراتكل الشعارات القومية و الوطنية و الاممية و البعثية و اللابعثية و الثورية و اللاثورية ، كلها سقطت الا شعار ( الاسد او نحرق البلد ) هو الوحيد الذي تحقق . و الذين رفعوه كانوا صادقين .
-سوريا
تغريد 2015-11-18 22:52:30
اسافتك يا سوريااسافتك يا سوريا و ضيعانك ، ضاعت سوريا من يد ابنائها وليس من ايادي اخرى ، ضاعت بسبب تعنت نظام غبي و معارضة اغبى ، ضاعت سوريا بسبب حرب نكاية عالاسد ، المؤيدون يفرضونه غصب عن الدنيا كلها و المعارضون يرفضونه غصب عن الدنيا ايضاً ، رغم ان الاسد لا يتمتع باي مؤهلات سياسية او فكرية استثنائية ، سوريا خلاص راحت الله يرحمها شقد كانت حلوة
-سوريا
سامر 2015-11-18 20:09:59
الى سعادكل الاسباب التي عددتها لتبرير الاٍرهاب ليس لها اي علاقة بما حدث ويحدث من قتل للمدنيين. يمكن لهذه الاسباب ان تولد دافعاً لدى الناس لتغيير اوضاعهم نحو الأفضل لكن لايمكن أبداً ان تفسر ان يقوم احدهم بتفجير نفسه في سوق. يمكن ان نلاحظ بسهولة ان الاستبداد والفساد كان موجوداً في العديد من دول امريكا الجنوبية و اوروبا الشرقية و اسيا و افريقيا لكن لم نسمع أبداً و لا بحادثة واحدة عن سيارة مفخخة او انتحاري واحد قادم من المكسيك او تشيلي او رومانيا او بولندا قتل مدنيين في بلده او في بلد اخر!
-سوريا
سامر 2015-11-18 19:39:19
سبب الاٍرهاب الاسلامييوجد سبب واحد للارهاب الاسلامي هو عقيدة الجهاد التي تشرع القتل *بالحق*. راجع ايات و احاديث و سير الجهاد تجد السبب جلياً.
-سوريا
JALAL 2015-11-18 12:17:26
كيف اصبح حالناأرهابيين يضعون قنبلة بطائرة ركاب روسيا بشرم الشيخ فتقوم الطائرات الروسية بقتل المدنيين في سورية انتقاما لضحايا الطائرة الروسية أرهابيين فرنسيين ولدو وترعرعوا في فرنسا يقومون بعمليات أرهابية داخل فرنسا ويقومون بقتل الفرنسيين فتقوم الطائرات الفرنسية بقتل المدنيين في سورية والله الشغلة بتحير يا خوفي بكرة تقوم شجار بين زوج وزوجة أمريكية فيقوم الزوج بقتل زوجته فتقوم الطائرات الأمريكية بقتل المدنيين في سورية من منجزات بشار الأسد في سورية
بريطانيا
نعيم 2015-11-17 23:38:27
وين السيادة ؟الاسد يطلب من فرنسا التعاون الاستخباراتي اذا غيرت فرنسا من موقفها تجاهه ، سلمولي عالسيادة الوطنية
-سوريا
Dr.Y2015-11-17 15:56:40
الرفيقة المناضلة سوسو 3وإذا سألت عن تمويل وتنمية الارهاب ورعايته فأول من يجب أن تسأليه هو الوالي العثماني الذي فتح حدوده على مصراعيها لإستقبال هذه القمامة وإرسالها إلينا أما عن التمويل والدعم فعليك أن تسألي هذا الصعلوك المدعو الجبير وملكه سلمان المستحاثة دون نسيان أقزام قطر والاردن. متى ستستيقظون من سباتكم وتعترفوا بأن هناك من أراد تدمير سوريا بإرسال كل هذه الحثالات من الخارج واستغل الفوضى التي أشعل شرارتها الاولى بإيهامكم بانكم تقومون بثورة.؟؟!!
-سوريا
Dr.Y2015-11-17 15:51:13
الرفيقة المناضلة سوسو 2ويقول وهو يضحك قتلنا المرتدين الكفرة وانشالله نصل قريبا للشام الشريف ...ويكرر ...داماس...داماس... اي دمشق..دمشق... قولي لنا يارفيقة ماذا ذاق هذا المجرم من الديكتاتورية والكبت والفقر وهو يعيش في بلد الحرية والديموقراطية وتكافؤ الفرص وأعرف كثيرا من المغاربة والجزائريين الذين نجحوا في فرنسا وحصلوا على مراتب عليا ومنهم الان وزيرة أو وزيرتان في الحكومة الحالية . فمن السهل يا شاطرة القاء الذنوب هكذا جزافاً
-سوريا
Dr.Y2015-11-17 15:50:19
الرفيقة المناضلة سوسو 1/3سؤال : ماذا يفعل المغربي محمد بن مسعود او الجزائري مولود بومحمود على سبيل المثال واللذان يحمل كل منهما لحية وسخة مثله تصل إلى سرّته والآتيان من محيط باريس واللذان يتكلّمان لغة عربية مكسّرة مع لغة فرنسية ذات لهجة مغربية سوقية . ماذا يفعل هؤلاء في الرقة ؟؟ لقد رأيت البارحة في أخبار التلفزيون الفرنسي مقابلة مع أحدهما في الرقة وهذا المجرم الدنيء كان قد ذبح بعض الجنود والمعارضين لداعش وربط جثثهم بالحبال وهو يجرها بطريقة السحل بسيارته
-سوريا
JALAL 2015-11-17 12:06:45
ضربني وبكى وسبقني وأشتكى 3نتيجة الضربات الصاروخية والجوية التي تشنها القوات المسلحة الروسية هل هناك وقاحة أكثر من هذا وعهر سياسي غير مسبوق على مستوى الأمم المتحدة ضد الشعب السوري المظلوم
بريطانيا
JALAL 2015-11-17 12:04:25
ضربني وبكى وسبقني وأشتكى 2أخرى جديدة تستعملها لأول مرة ضد المدنيين وغير معروفة وتدمر البنية التحتية لسورية ~~ اصبحت سورية حقل تجارب للسلاح الروسي ~~~ وبعد كل هذا الأعمال الوحشية والبربرية السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف في اجتماع بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا نشعر بالغضب إزاء مختلف المعلومات المتعلقة بزعم سقوط قتلى مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية نتيجة الضربات الصاروخية والجوية
بريطانيا
JALAL 2015-11-17 12:02:28
ضربني وبكى وسبقني وأشتكى 1هل هناك وقاحة أكثر من هذا // روسيا تبلغ الأمم المتحدة "غضبها" لاتهامها بقتل مدنيين في سوريا // فطائرات المجرم بوطين ترش السوريين بالورود كما يدعي فطيران المجرم بوطين/ تقصف المدارس والأسواق الشعبية والمشافي والمخابز وتقصف الأطفال والنساء والشيوخ وهجرت أكثر من 100 الف نازح من مدنهم وقراهم وقتلت أكثر من الف مدني منذو بدء غاراتها الوحشية والبربرية على المدنيين وتستعمل جميع أنواع الأسلحة الدولية المحرمة من الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية وأنواع
بريطانيا
Maher2015-11-16 20:11:19
تصريحاتكم أصبحت مضحكه يا قردوغانيينتصريحاتكم أصبحت مضحكه يا قردوغانيين
-سوريا
XXL2015-11-16 18:53:24
الاخ محمد .. لولا داعشانت الصادق .. لولا داعش لسقط الاسد و كل نظامه من سنتين و لكنا الان ننععم بالحرية و الكرامة و لوفرنا مئات الوف الشهداء و لما هاجر سوري واحد الى الخارج و لما تدمر ثلاثة ارباع سورية و لما تدخل فينا القاصي و الداني و لما عادتنا الامم و الدول و الشعوب و لكنا الان بالف خير و لكانت سوريا دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية و لكان رئيسها يمثل كل السوريين بلا اسثناء و لكان انتخب بانتخابات حرة حقيقية و ليست كركوزية .
-سوريا
محمد 2015-11-16 10:22:26
خطر داعش قائمسيبقى خطر داعش قائماً ، مادام الاسد في السلطة و روسيا تتدخل و الغرب ينافق
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-16 10:12:37
الفرنسيون فقطلاول مرة تتعرض معاقل داعش في الرقة الى قصف الطيران الفرنسي ، فلا طيران التحالف و لا طيران النظام و لا طيران روسيا تجراً على هذا العمل ، لاسباب يعرفها الجميع ، حياكم الله ايها الفرنسيون ، و الخزي و العار للتحالف و النظام و روسيا
-سوريا
عبد الله 2015-11-15 23:36:41
بديهيات الامورعلى ضوء بيان فيينا ، الشعب السوري مع اي اجراء دولي ضد داعش و بنفس الوقت ضد اي بيان او اجتماع او اجراء لا ينص على رحيل الاسد و المجموعة الامنية التابعة له ، لانه بات من بديهيات الامور ان لا سلام و لا امن و لا استقرار و لا تعايش و لا ازدهار و لا نهاية للارهاب في سوريا بوجود الاسد ، فهل سيفهم مؤيدو الاسد هذه الحقيقة ، ام يجب ان تدمر و تنتهي سوريا من الوجود و ينتهوا معها كي يفهموها ؟
-سوريا
فؤاد 2015-11-15 23:11:38
بيان فيينابيان فيينا اليوم متل قلته لا يقدم ولا يؤخر ، انه حصيلة صفقات و تفاهمات اقليمية و دولية على حساب الشعب السوري ، المسالة حصروها بان سوريا تعاني من الارهاب فقط وليس هناك ثورة تطالب بالحرية و الكرامة و ليس هناك نصف مليون شهيد ذهبوا هباء منثورا و ليس هناك نظام مجرم مستبد متوحش ، حيث لا قصاص للقاتل او حتى بمحاسبته ، و لا ذكر عن مصير سيد الاجرام و القتل و القصف ، بيان اكثر ما يقال عنه ذر الرماد في العيون ، انه عار اضيف لالاف العارات على المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري و ثورته العظيمة
-سوريا
سعاد السورية 2015-11-15 00:07:36
اسباب الارهابتفجيرات بيروت و باريس هي فعل ارهابي واضح ، لكن لا يمكن ان ان تنظر للفعل فقط دون ان تنظر لبواعث الارهاب و سببه و من زرعه و موله و نمّاه و من له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه ، الارهاب انواع و اشكال و اسبابه متعددة و مختلفة ، لكن هناك قواسم مشتركة تجمع كل انواع الارهاب فيما بينها ، هي : الديكتاتورية ، الاستبداد ، عبادة الفرد ، التكفير ، القهر ، الظلم ، الفقر ، كبت الحريات ، الطائفية ، الاحتلال الخارجي ، حكم العسكر ، كلها تؤدي الى الارهاب ، و بوجود واحد منها فقط ينشاً و يترعرع الارهاب و يظل قائماً
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-14 23:01:16
5-هل نسيت او تتناسى استخدام هذا النظامللاسلحة الكيمياوية ضد الأطفال والعزل من أبناء " شعبه "والذي من واجبه الدستوري الحفاظ على ارواحهم؟ ، هل لم تسمع من احد الذين اعتقلوا وعذبوا وبعد ان احتجزوا في غرف صغيرة يرمى فيها الشباب كالدواب ينامون وهم قاعدين ، هل تتناسى كل هذا القتل الممنهج منذ زمن الوالد ، كلامك عن السعوديون وتأخرهم الحضاري مردود عليه بطبيعة الحال ومن خلال دفاعك عن الاستبداد الأسود السوري والذي استورد كل الإرهابيين ومن كل الأجناس والطوائف من اجل ان يستمر بإدارة المزرعة وقتل اَهلها وحرق بيوتهم وتشريدهم
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-14 22:59:23
4-الشعب السوري وارجعه عمليا الى المجتمعالعائلي المتأخر وسبق الملكيات في الفساد والاستبداد بأشواط طويلة ، وصارت العائلة الأسدية مع توابعها تكدس الملايين من الادولارات في مصارف الغرب مع إفقار الشعب، وفي نفس الوقت نرى السعودية على قائمة الدول التي يعيش فيها المواطن بأمان من المرض والفقر،ولم تدعي الحكومة السعودية، الاشتراكية وقامت بنهب شعبها كماحدث في دولة البعث.كفاكم مراوغة وتلفيق وابحثوا عن مخارج من هذه الكارثة الانسانية التي تسبب بها رموزكم ، وكونوا مرة الى جانب اخوتكم المشردين والمختفين والشهداء
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-14 22:57:19
3-والمتقدم ان يناجون ويتوسلون رئيس نظامكمالمهووس بالسلطة ان لا يقدم على استخدام الآلة الحربيةضد العزل ولكنه صمم على حرب الشعب وتدمير بيوته لانه تجرأ على صاحب المزرعة وطالب بالحرية والكرامة فقط في البداية. انك تتحج بتصرفات بعض المواطنين السعوديين الناتجة عن الجهل والتأخر الذي يطبع كل المجتمعات العربية والإسلامية بشكل اقل او اكثر ومنه السعودية او السورية او المغربية ،و سورية لم تكن يوما تشبه السويد وفيها الجاهل والمتعلم كالبقية . انك ترتكب خطأ التمييز العنصري وتريد ان تروج مرة اخرى للاستبداد الذي قهر
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-14 22:55:34
2-والطرف الاخر يا أيها المثقف والذي درستالعلوم الانسانية ومهنتك إنسانية هر الذي سبب هذه الكارثة الفريدة في تاريخ البشر اذ هذه الكارثة عمت كل الوطن ، وسببها صاحبك الذي يتمسك بالكرسي حتى زوال سورية وليس فقط حرقها. انك تغض الطرف كعادتك عن كل الجرائم التي ارتكبها هذا النظام منذ ان استولت العائلة على الحكم فحولت بلدك الى مزرعة واعتبرت كل الشعب دواب وعبيد اذلاء. وتقوم بصب جام غضبك على شخص واحد وتهاجم كل المنظومة المدنية ومع شعبها وثقافتها لهذه الدولة وفقط لانها حاولت ومنذ البداية كبقية دول العالم المتمدن
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-14 22:54:16
1-الى السيد DY للأسف انك لا تهاجم الاستبدادفي بلدك سوريا ولا تدين الممارسات الاجرامية وبعد مقتل مئات الألف من المدنيين العزل ومنبعهم الأطفال العزل والنساء ، بشكل وحشي لم تقم به اعتى العصابات الاجرامية في التاريخ الحديث والقديم ، لم تحاول ولا بكلمة من ادانة هذه الاعمال البربرية وهي تقطيع اجساد اخوتك في الوطن بواسطة الآلة الحربية الأسدية والايرانية والروسية والطائفية المقيتة على شاكلة حزب الله الخائن والمجرمين المستوردين من العراق وافغانستان وباكستان ، كل هذا لم تضيع به كلمة واحدة ، بحجة انك لا تنحاز للطرف الاخر
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-13 20:06:16
ماذا قال بوتين ؟بوتين يقول : ( لا املك الحق في ان اطلب من الاسد التنحي .. ) ، لكنه يملك الحق في دعمه سياسياً و عسكرياً و يرسل له كل ادوات الموت لكل معارض له مهما كان داعشياً او معتدلاً او حتى علمانياً ، و يفرضه فرضاً و بالقوة على الشعب السوري ، هذا الكلام نحترمه و نقدره لو كان نزيهاً و اتخذ الموقف الحيادي النزيه في الازمة السورية ، اما و انه شريك فعلي مع الاسد بالجريمة ضد الشعب السوري و طائراته تقتل الاطفال السوريين و الابرياء ، فكلامه هذا يسمى عهراً سياسباً لا اكثر و لا اقل .
-سوريا
عصام 2015-11-13 10:10:21
اعلام بالمقلوباعلام النظام طنطن و هلل لاستعادة مطار كويرس . هل سمعتم منه خبر سيطرة داعش عليه منذ ثلاث سنوات ؟ اخبار الانتصارات نسمع بها اما اخبار الانهزامات فلا نسمع بها ، و يقولون لك انه اعلام صادق ، انه نظام و منذ 52 سنة لا يعترف بالانهزام بل يعتبره انتصار . نخسر المعارك مع اسرائيل و يقول لك انتصرنا و حرب تموز 2006 اكبر دليل
-سوريا
سعاد السورية 2015-11-12 20:33:58
كما تزرع تحصدكما تزرع تحصد ، حزب الله حينما زرع الموت و الارهاب و قتل الابرياء السوريين و دعم نظاماً ارهابياً ، لم يحسب حساب ردود الفعل ، لم يفطن الى حقيقة عارمة بان الارهاب لا يولد الا الارهاب و العنف لا يولد الا العنف ، حادثة التفجيرين الارهابيين في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية ببيروت هي لا شك فعل ارهابي يدينه كل حر ، لكنها اكيد رد فعل على ارهاب ربما اكبر و اضخم يحصل في سوريا و خاصة في دوما و حلب و الغوطة الشرقية ، حزب الله لا يهمه استشهاد الابرياء بقدر ما يهمه مشروع اقامة دولة ولاية الفقيه
-سوريا
سوري و بس 2015-11-12 11:19:13
مصيرنا من سيء لاسواًماذا ينفعنا تحرير مطار فارغ لا قيمة له من الناحية السياسية و الاقتصادية و البشرية ؟ اليس الافضل ان تتحرر الرقة و دير الزور و البوكمال و منبج من داعش ؟ اذا كان تحرير مطار لا تتجاوز مساحته 4 كم2 استغرق 2-3 سنوات ، فكم من السنين سيستغرق تحرير الرقة و باقي المدن و القرى ؟ و كم من السنين سيستغرق اعادة ادلب و جسر الشغور و اريحا و الغوطة الشرقية و مساحات واسعة من الجنوب السوري و ريف حماة و حمص ؟ اعتقد اننا نسير نحو هاوية اعمق و اكبر ، و مصير سوريا يزداد سوءاً ، و هي سائرة نحو التقسيم الذي لا بد منه
-سوريا
رائد الحمصي 2015-11-11 22:58:38
هل هو انتصار تاريخي فعلاً ؟من غير المعقول هذا التطبيل و التزمير و التهليل الذي صدر من الجهات السورية الرسمية عن تحرير مطار كويرس من داعش ، و وصفه بالانتصار التاريخي الذي ما بعده انتصار ، انه مطار عسكري لم يكن يستخدم الا قليلا و ليس فيه الا هنغارين فقط كمستودع لقطع الغيار و غرفتين مكاتب و ملحقاتهم و ارضية المطار اغلبها ترابية و داعش لم تكن تستخدمه اطلاقا و تكتفي بحراسته بعشرة او خمسة عشر عنصراً ، اذا كان تحرير مطار كهذا هو انتصار تاريخي فماذا بقي اذن لتحرير عشرات المدن و الاف القرى و المواقع و الكتائب و الالوية ؟
-سوريا
سامر 2015-11-11 17:07:29
كل العالم بتثور لقدام ماعداالمسلمين بيثوروا لورا. الى بيبرس و بسمار وسعاد و برهان ومناهض وسلوى و بقية جوقة الخراب الاسلامي، كل عمري كنت ضد الدولة الاستبدادية لحتى شفت البديل المعفن تبعكم. انو في حدا بالقرن 21 بيفكر يعمل ثورة دينية! عن جد شي مابيتصدق!
-سوريا
JALAL 2015-11-11 13:41:37
سورية العظمىقال العميد محمد عيسى التابع لمليشيات بشار الأسد ان مليشياته سيقصف حاملة الطائرات ~~ شارل ديغول ~~~ فرد سحبة ستقصفون حاملة الطائرات طيب بالأول حرروا جوبر وداريا وبعدين اقصفوا حاملة الطائرات المقاومة والممانعة شاطرين بس بالحكي الفاضي
بريطانيا
XXL2015-11-10 22:42:44
لا و الله و انتصرنااذا كانت عملية تحرير مطار كويرس اكلت مع الجيش العربي السوري ( الباسل ) عامين كاملين و بدعم من الطائرات الروسبة و عناصر ايرانية و حزب الله كما تقولون ، فكم ستاكل عملية تحرير الجولان يا ترى ؟ احسبوها جيداً ، و سترون ان العملية ستاكل معه 200 سنة مو اقل ، هنيئاً لسوريا بهذا الجيش ، لا و الله و انتصرنا بفضله .
-سوريا
مغتربين في المانيا 2015-11-10 17:32:27
استطلاع راي للاجئين سوريينمن خلال اتصالاتنا الواسعة مع اللاجئين السوريين في المانيا و خاصة مدينتي فرنكفورت و كولون ، اجرينا نحن مجموعة من السوريين و العرب المقيمين في المانيا منذ عشرات السنين استطلاعاً غير رسمي مع اكثر من الفي لاجئ سوري و سؤالنا لهم هو السؤال المكرر للجميع ( متى تفكر بالعودة الى سوريا ؟ ) كانت الاجوبة موزعة على الشكل التالي : 60 ٪ منهم حتى يسقط الاسد و زمرته فبرحيل الاسد تستقر سوريا و 30 ٪ حنى يرحل الاسد و المسلحين كلهم و خاصة داعش ، و الباقي 10 ٪ لن ارجع ابداً ،
-سوريا
بيبرس2015-11-08 08:19:02
لسان حال المؤيديا جماعة أنا كتير متدايق ... كنت مبرمج حالي على أساس الأسد إلى الأبد ... شلون هيك بدكن تشيلو ؟؟؟؟ شلون روسيا و إيران عم يحكوا عن مرحلة إنتقالية ؟؟؟ طيب يحسبوا حساب هالعالم اللي صرلها أربعين سنة مفهمينها إنه هالنظام الفاشل بدو يضل للأبد !!!
-سوريا
Maher2015-11-04 16:49:31
والله والله جاينكونالله محي جيش و ابو علي والله والله جاينكون وين ما كنتوا
-سوريا
سوري مع الثورة2015-11-03 20:13:50
الثورة لم تفشلالثورة السورية لم تفشل وهي على طريق النجاح، انها بدأت من الصفر والنظام بدأ من 100 والان الثورة وصلت الى 80 والنطام 20 في مقياس القوة. اسباب تأخر نجاح الثورة بشكل كامل ، هو وجود الحلفاء من ايران وحزب الله والعراق وروسيا، كلها تقف مع النظام وتتولى ايضا القيادة في الدفاع عن النظام ضد الشعب السوري، ثانيا وجود اسرائيل التى مصلحتها تكمن في خراب سوريا وتأثيرها على امريكاوعلى دول اوروبية، وبشكل غير مباشر عبر امريكا، اسرائيل تؤثر على دول عربية.الثورة نجحت في كشف كذب محور المقاومة..
-سوريا
JALAL 2015-11-03 12:47:24
الشعب السوريأصبح الشعب السوري بين ثلاث نيران نار الطغاة ونار الغلاة ونار الغزاة يا الله مالنا غيرك يا الله
بريطانيا
بسمار فولاذ 2015-11-02 23:21:44
اللهم انعم و اكرمبمناسبة الحديث عن انهيار الليرة السورية و التدخل الروسي ، الفت نظركم ان سعر الليرة هبط امام الدولار 50 ليرة منذ بداية التدخل الروسي و حتى الان اي باقل من شهر . و عيشوا يا سوريين بهالنعم الروسية ، اللهم انعم و اكرم و لسا الخير لقدام
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-11-02 23:06:32
اٍجا الماًبوط عالمهترياذا كانت روسيا حريصة على مصلحة الشعب السوري كما تدعي و انها تدخلت عسكرياً من اجل انقاذ سوريا من الدمار و الارهاب و حماية النظام ( الشرعي ) و حماية مؤسسات الدولة من الانهيار ، اليس الاجدى ان تتدخل من اجل حماية الليرة السورية من الانهيار ؟ فالليرة السورية وصلت اليوم الى 372 ليرة امام الدولار ، فهل هناك اكبر من هذه المصيبة على الشعب السوري ؟ لماذا لا تتدخل بدعم الليرة كما تدعم النظام ؟ ام ان الامر على قول المثل ( اجا الماًبوط عالمهتري ) و روسيا مو شاطرة الا بزت القنابل عالابرياء بس ؟
-سوريا
سعاد السورية 2015-11-02 22:33:51
قصف اسرائيلياسرائيل قصفت يوم امس ثلاثة مواقع عسكرية سورية في القلمون ، هنا روسيا دورها يختلف ،لماذا حلال على اسرائيل ان تقصف مواقع سورية و على روسيا ان تتفرج فقط و ليست مضطرة ان تتدخل و تحمي المواقع من اسرائيل ، بينما عليها ان تتدخل و تحمي الاسد من ثورة شعبية تريد الحرية و الكرامة للشعب السوري ، لماذا لا ترد روسيا على الاعتداء الاسرائيلي ؟ ام انها لا تعتبره اعتداء لانه اتى من اسرائيل الصديقة و الحميمة لبوتين حتى انها لم تعترض او تستنكر ، الا يجعلنا هنا ان نتساءل هل روسيا هي فعلاً صديقة لسوريا ام عدوة لها ؟
-سوريا
عمر الشامي 2015-11-02 22:20:20
وحشية روسياليس غريباً او عجيباً على روسيا ان تعطل قرارا من مجلس الامن يدين و يمنع استخدام رمي البراميل المتفجرة على المدنيين الابرياء في سوريا بشكل عشوائي ، لا لانها تدافع و تحمي الاسد ، بل لانها تريد ان تحمي نفسها من ادانة هكذا فعل من المجتمع الدولي ايضاً ، لانها هي من يمارس الهمجية و الوحشية على السوريين ربما اكثر وحشية من النظام ، كيف لا و هي من قصف السوق الشعبي في دوما منذ 3 ايام و اليوم تقصف سوقاً شعبية في معرة النعمان ، روسيا لا يهمها من يموت تحت قصفها ، يهمها ان تظهر امام العالم بانها تحارب الارهاب
-سوريا
برهان من دمشق 2015-11-02 22:02:59
الانتخابات التركيةالانتخابات التركية و فوز حزب العدالة و التنمية باغلبية تؤهله تشكيل حكومة ، اذهلت العالم ، لكن اربكت اطرافاً كثيرة اهمها محور المئاومة و المماتعة الذي راهن على خسارة الحزب ، اهمهم الاعلامي اللبناني ناصر قنديل الذي ورط نفسه بتكهنات مؤكدة بان حزب العدالة لن يفوز باكثر من 36 ٪ من الاصوات فصار مضحكة للكثيرين ، خاصة ان محور المقاومة يعتبره من اهم الاعلاميين السياسيين ، من حقه ان يحلل و يتكهن كيفما شاء ، لكن كيف له ان يتكهن بارقام و نسب لا يعلمها الا الله ؟ تحليل قنديل اسقطه على الارض لمس كتاف
-سوريا
JALAL 2015-11-02 11:41:10
الف مبروك يا بطلالشعب السوري الحر يتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للبطل اردوغان بمناسبة فوزه وباغلبية وبانتخابات نزيهة حرة وليست انتخابات مزورة هكذا هي الديمقرطيات التي تحترم الأنسان وعقبال هكذا انتخابات حرة نزيهة في سورية لا تكون نسبة الفوز ٢٠٠ بالمئة ملاحظة صغيرة هناك اناس لم يناموا ليلة البارحة وكانت أحلامهم كوابيس وأرق حتى الصباح
بريطانيا
Dr.Y2015-11-02 11:23:10
أيها الشعب إني خيّرتك فاختار 3سعودي يطلق زوجته لأنها ,, تصيب بالعين,,....سعودي يطلق زوجته بسبب ,, النحس ,, وهكذا فالامثلة كثيرة عن الثقافة التي تنتج شعبا تحكّم به آل سعود منذ وعينا على هذه الدنيا , فإذا كان هذا هو النموذج الذي يريده لنا هذا الجبير فليذهب إلى الجحيم هو وحريته وديموقراطيته. أعود لأذكر بعض الاغبياء فقط أن ما أقوله هنا ليس انحيازاً لطرف من الاطراف وإنما للإشارة لمصيبة هذا الشعب المسكين في الخيارات التي عليه اختيار أحدها
-سوريا
Dr.Y2015-11-02 11:17:18
أيها الشعب إني خيّرتك فاختار 2ولن أتحدث عن لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يريدون تصديرها إلينا عبر بوابتهم في دوما ولكن أريد أن آخذ بعض الامثلة من ما يجري في بلد هذا المعتوه المدعو الجبير استناداً إلى زاوية المنوعات على صفحة هذا الموقع وإليكم مقتطفات منها : ...مذيع سعودي يفقد عمله لأنه دعا إلى الرومانسية بين الازواج..... زوجة سعودية تحتفل بطلاقها لأن زوجها خيّرها بين التعليم والطلاق.... سعوديون يدعون لإلغاء الموسيقا في المدارس....
-سوريا
Dr.Y2015-11-02 11:14:11
أيها الشعب إني خيّرتك فاختار 1تكثر في هذه الايام التعليقات الهجومية على روسيا وايران ونصر الله وكل من يساند هذا النظام ولكن اخواننا المهاجمون ينسون من يساند معارضتهم المعتدلة منها واللامعتدلة , فعندما ارى على سبيل المثال هذا المدعو الجبير اشعر بالحاجة إلى شيئين اولهما الاقياء وثانيها هو رميه بحذاء كما فعل الشهم العراقي ببوش الصغير . لن أتحدث عن بلد هذا الصعلوك الذي يبيض علينا حرية وديموقراطية للشعب السوري ولن اتحدث عن حرمان المرأة في بلده من قيادة السيارة
-سوريا
السوري الحر 2015-11-02 08:21:49
الى نعيم اوافقك الرايمجتمع منافق لا إنساني نذل المجتمع البشري في هذه المرحلة يلبس أي لباس حقير أو صفة ذميمة لأنه تخلى عن إنسانيته والدول مصالح وكل منها ينظر إلى سوريا من زاوية تحقيق مصالحه بس وين مصلحة الشعب السوري هل مصلحة الشعب السوري أن يقصف بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة التي دفع ثمنها من عرق جبينه ومن أجل حماية الأقليات يجب علينا أن نبيد الأكثرية هذا هو جوهر القضية بس ليس لدي عتب إلا على الأقليات التي عاشت على مر العصور وبحماية الأكثرية السنية بسوريا عاشت في وئام وسلام
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-11-01 22:03:06
هل تتذكروا المهزلة الانتخابية في سوريا؟بشار الاسد الذي هدم نصف سوريا على الأقل وقتل مئات الألاف من شعبه ، واعتقلت مخابراته مئات الآلاف من شبابه ، ومات اكثر من مليون إنسان لفقدان العناية الصحية ، وشرد اكثر من ثلاثة ارباع شعبه في الداخل والخارج ، استطاع ان يربح الانتخابات بنسبة 88% . واردغان الذي رفع تركيا من الحضيض لتكون احدى أقوى الاقتصاديات العشرين الاولى في العالم ، حصل بشق الانفس على نسبة 49,4 . هل تلاحظوا مهازل الاستبداد وغباء قادته الذين يحتقرون شعوبهم على شاكلة بوطين ورئيس وزرائه المتناوبين على حكم روسيا
-سوريا
نعيم 2015-11-01 14:15:16
اي معارضة معتدلة ؟يسموننا المعارضة المعتدلة ، اي بين بين ، اي وسط ، لا بالمتشددين و لا بالمتساهلين ، انهم لا يدرون ان الاستبداد لا ينفع معه الاعتدال و لا التساهل و لا التشدد ، الاستبداد لا ينفع معه الا اللغة التي يفهمها ، انها لغة الرصاص فقط ، فنحن المعارضة التي تطلب الحرية و الكرامة لشعبنا باي وسيلة كانت ، هدفنا اسقاط الاستبداد و بعدها سمونا ما شئتم حتى و لو سميتموها المعارضة الشيطانية فليس لدينا اعتراض
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-31 20:08:59
اضغاث احلام 2و هو مقتنع بان ابنه او اخيه قد قتله الاسد ؟ و هل يعني الحل السياسي هو العودة ثانياً لبيت الطاعة الاسدي و تعود حليمة الى عادتها القديمة بالسلبطة و القهر و الظلم و الاستبداد و كانه لا حصلت ثورة و لا استشهد 350 الف شهيد و لا طالبنا بالحرية و العدالة و هل المطلوب من السوري المعارض ان يقول : عفواً سامحونا عن الثورة التي قمنا بها و انسوا الماضي و عفى الله عما مضى ؟ لا لن يحصل هذا و لو بمئة حل سياسي و لن تستقيم امر البلد الا بحل سياسي يفرض الحرية و العدالة فرضاً وبالقوة على الاسد و الا فهي احلام .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-31 20:08:16
اضغاث احلام 1اذا ما تمت المصالحة الوطنية و تم فرض الحل السياسي بما تشتهيه الدول العظمى و بقي الاسد على راس السلطة كما تريده روسيا و ايران و تم السماح للسوريين اللاجئين او المهجرين للعودة الى ديارهم و الذي اغلبهم من قتل اخاه او ابنه او قريبه و دمر بيته و دكانه و خرج بمظاهرات و مارس نشاطاً سلمياً لا مسلحاً ضد النظام و كشف عن نفسه انه معارض ، هل هناك من يضمن له ان لا يلاحق امنياً من قبل الاجهزة الامنية ؟ و سؤال اخر هل يستطيع هذا السوري العائد ان يراجع دائرة رسمية تعلق صور الاسد على جدرانها و يبقى صامتاً ؟
-سوريا
امجد الدوماني 2015-10-31 19:02:28
رب دعوة مستجابةقبل يوم واحد من سقوط الطائرة الروسية في سيناء و راح ضحيتها 224 ضحية روسية ، قامت طائرات العدو الروسي بقصف سوق شعبي في دوما راح ضحيتها نفس عدد ضحايا الطائرة الروسية تقريبا ، ربما هي دعوة من طفلة دومانية قتل اهلها في القصف الروسي ، ابتهلت الى الله و دعت : الله اذقهم بيوم واحد ما اذقت اهلنا في دوما بهذا اليوم ، فاستجاب لها الله .
-سوريا
عبد المحسن الغمدي2015-10-31 17:47:36
هذه ثورةتسمون هذا الحراك الذي دمر سوريا ثورة إذا فانتم فعلا جهلة حيث الثورة يكون لها هدف وجود الأسد او رحيله منذ بدء الأحاث لا اهمية له فالدمار سيلحق بسوريا مهما يكن الرئيس واذا لاحظنا نجد بأن أغلب الذين شاركوا في الأحداث هناك الكثير منهم لا يقرا ور يكتب ولا حتى مر المرحلى الأبتدائية تفكيركم محدود خربتوا سوريا يا حمير يا عرب تبا لكم ولثورتكم العرب يشترى ويباع اما بالدولار او بالجنس هذا همكم الوحيد النساء والخيانة من شيمكم
سوريا
عصام 2015-10-30 23:38:48
الاسد ليس للابدابدى بعض المحللين السياسيين ارتياحاً كبيراً اثر تصريح مسؤول ايراني كبير حين قال : ( ان ايران غير متمسكة بالرئيس بشار كرئيس لسوريا للابد ) التصريح فعلاً يطقق من الضحك ، كلمة للابد تعني اللانهاية او اللامحدودة ، هل يعني ان ايران حددت له خمسة اعوام ؟ عشرة اعوام ؟ عشرون عاماً ؟ مئة عام ؟ ربما مائتي عام ، فبمجرد التحديد معناه ليس للابد ، و هل اذا وافقنا جدلاً على بقائه للابد سيبقى للابد فعلا و حقيقة ؟ هل رايتم ضحكاً على الذقون اكثر من هذا ؟
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-30 23:16:24
كاسك يا وطنكان دريد لحام على حق عندما دق الكاس بالكاس و قال : كاسك يا وطن ، فلم يبقى من هذا الوطن الا كعب الكاس ،
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-30 22:57:54
تقرير المصير. 4و اقتصاره على حضور ايراني او روسي فقط و على مبداً ( و شهد شاهد من اهله ) فهذه ليست انتخابات و ليست اسلوباً لتقرير مصير يقرره الشعب السوري ، بل تسمى بعرف القانون و الشرع و الاخلاق تهريجاً ما بعده تهريج و تسمى بفرض المصير و ليس تقرير المصير ، الكلام الصحيح عن تقرير مصير الاسد هو بعودة كل السوريين و مشاركتهم جميعاً دون استثناء بانتخابات حقيقية و باشراف دولي حيادي لا حليف لاي جهة و بدون مراقبة ايرانية او روسية او مخابراتية والا فان هكذا انتخابات ما هي الا تهريج بتهريج شبعناه سابقا و دفعنا ثمنه دماً
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-30 22:54:13
تقرير المصير 3فاذا جاز لنا القول انه و بحكم هذا الانقسام الحاصل في الشعب السوري ، هل تقصد ايران و روسيا ان مصير الاسد او مصير نظام الحكم يقرره ذاك القسم من الشعب السوري الذي يؤيد الاسد او الباقين في سوريا بمعزل عن ملايين السوريين المهاجرين و المبعدين و اللاجئين و النازحين و المعتقلين و المفقودين و و ؟ و اذا كانتا تقصدان اجراء انتخابات رئاسية جديدة كالتي اجراها الاسد في العام الماضي و بنفس الاسلوب التهريجي الهزيل و بدون مشاركة اكثر من 60 ٪ من الشعب السوري الفعلي و بدون اشراف دولي حيادي فعال و اقتصاره عل
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-30 22:30:45
تقرير المصير 2ثانياً عن اي شعب يقرر المصير ؟ هل عن القسم من الشعب الذي يؤيد الاسد ؟ ام عن عن الشعب الذي يرفض و يعارض و يحارب الاسد ؟ ان روسيا و ايران تعلمان علم اليقين ان الشعب السوري منقسم افقياً و شاقولياً الى قسمين متضادين و متعارضين قلباً وقالباً ، و هناك شرخ كبير و واسع بينهما ، فهل تتصوران انهما يمكن ان يتفاهما معاً على تقرير مصير الاسد الذي قسم منه يعتبر الاسد منقذاً و حامياً لسوريا و القسم الاخر يعتبر الاسد مدمراً و مجرما بحق سوريا و شعبها ، ان هذا ليس راًيا او تحليلاً ، بل هو واقع موضوعي يفرض نفسه
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-30 22:25:04
تقرير المصير 1كثيراً ما نسمع من روسيا او ايران التعبير التالي : ( مصير الرئيس الاسد يقرره الشعب السوري ) ، هذا الكلام من حيث المبداً صحيح و سليم و يقوله الاسد بنفسه ايضاً ، لكن متى يصبح هذا الكلام صحيحاً ؟ اولاً من الناحية التاريخية : لم يكن للشعب السوري اي دور في تقرير مصيره و اختيار رئيسه في يوم من الايام ، فالانتخابات التي اجراها حافظ الاسد و التي جعل نتيجتها 99,99حين اضحكت العالم اجمع ، و بعده جاءت انتخابات بشار و التي يعرفها الجميع كيف تمت و كيف طبخت بربع ساعة و لا مجال للحديث عنها لانها معروفة للجميع
-سوريا
نعيم 2015-10-30 20:05:17
حقوق الاقليات فقطفي كل الاجتماعات الدولية حول سوريا يؤكدون على حقوق و امن و سلامة الاقليات ، لكن دائماً يسقط سهواً ذكر حقوق و سلامة الاكثرية ، و كاًن سوريا هي للاقليات فقط ، اما الاكثرية فيجب ان تموت بنظرهم او لا داع لبحث حقوقها اصلاً .
-سوريا
نعيم 2015-10-30 19:58:09
اول انجازات اجتماع فيينااول انجازات اجتماع فيينا هذا اليوم هو مجزرة السوق الشعبي في دوما و التي راح ضحيتها 55 شهيد و 100 جريح بالتعاون و التضامن مع الطائرات الروسية الصديقة جداً جداً جداً ، مبروك لنا هذه الاجتماعات المباركة جداً جداً جداً و مبروك لنا هذا الصديق الوفي جداً جداً جداً
-سوريا
ابو تمام 2015-10-30 18:46:17
معضلة تنحي الاسد 2لاعتبارات طائفية بحتة و ليس لاعتبارات وطنية تصب لصالح ما يمكن انقاذه من سوريا ، ان تمسك ايران به مثلاً ، ليس لصالح سوريا و هي تعلم ذلك جيداً و تعلم انه ببقائه سيستمر حمام الدم و رغم ذلك تصر عليه لاعتبارات سياسية طائفية تابعة لها تصب في احلام توسيع ولاية الفقيه من طهران الى بيروت ، الكل يرى ان بقاء الاسد يعني استمرار نزيف الدم و الدمار و الخراب في سوريا و يعني ايضاً امتداد الارهاب الى مناطق جديدة ، ولا يمكن انقاذ سوريا الا صحوة ضمير واحدة من الاسد ليعلنها امام شعبه : من اجلك يا سوريا قررت التنحي
-سوريا
ابو تمام 2015-10-30 18:35:33
معضلة تنحي الاسد 1تلاحظون و ترون ان مساًلة رحيل الاسد باتت العقدة الرئيسية لايجاد حل سياسي للازمة السورية على كافة المستويات الشعبية و الوطنية و الاقليمية و الدولية ، و صارت الشغل الشاغل لكل الاطراف كونها المفتاح الوحيد لانهاء حمام الدم ، فالدول الكبرى حين تطرح رحيله او عدم رحيله ليس كرهاً او حباً به ، بل لانه بات فعلاً و واقعاً انه هو المعضلة و بقائه كمن يصب الزيت على النار ، فتاييد مجموعة من السوريين له معروف نسبتها و تمسكهم ببقائه ثبت ان غالبيتهم يؤيدونه نكاية بالمعارضة او حفاظاً على مصالحهم او
-سوريا
JALAL 2015-10-30 17:08:27
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 10الألاف نحن قلقون أكثر بشأن استقرارنا السياسي من الذي قد يأتي وأخيرا كل ما يمكنني قوله أن هذا اليوم تعيس لأمريكا والمنطقة ستدفع ثمن هذا الجحيم لأن العرب لن يقبلوا هذا والشعب في سورية لن يقبلوا بهذا هذه أستراتيجية حمقاء على أفضل تقدير
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 17:07:03
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 9هذا ويقول السيناتور إذا كنت أنا الأسد فهذا يوم جيد لي لأن الحكومة الأمريكية قالت ٠ دون أن تصرح ٠ أنهم لن يقاتلوا لاستبدالي الروس والأيرانيين وحزب الله أنه يوم جيد حقا لهم لأن رجلهم //الأسد// ليس لديه تهديد عسكري جدي ٠ لذا يمكنكم إخباري الأن ما نوع الصفقة التي سنحصل عليها ٠ يا قوم ٠ أنا متأكد أننا سنحصل على صفقة جيدة حقا مع هذا النظام لذا ما فعلتم يا سادة ٠ توافقا مع الرئيس أوباما أنكم سلمتم سورية للروس وايران أخبرتم الشعب في سورية الذين ماتوا بمئات
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 17:05:19
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 8سيناريو أيها السكرتير كارتر ٠ حيث نقاتل لدعم جهد لإسقاط الأسد حيث نقاتل مع الناس الذين يريدون الإطاحة بالأسد في سورية ؟ هل أحتمال بعيد ٠ كارتر النهج الذي نتبعه لإالة الأسد كان ٠٠٠٠السيناتور مقاطعا هل لديه عنصرا عسكريا فيرد هو اساسا جهد سياسي في سورية ٠ السيناتور أذا فالجواب هو كلا جهدنا العسكري السيناتور مقاطعا هل سنقاتل مع أناس يريدون الإطاحة بالأسد ؟ وهل سنوفر لهم المساعدات العسكرية ٠ كارتر يرد متلعثما برنامجنا لتدريب التجهيز ٠٠
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 17:03:45
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 7يعطي سورية للروس والايرانيين وهل هناك أي تهديد عسكري جدي للأسد الأن بوجود روسيا وإيران وحزب الله بجانبه ؟ هل ترى أي تهديد عسكري جدي لاطاحة الأسد ٠ جنرال دامفورد ؟ الجنرال أعتقد أن موازين القوى حاليا لصالح الأسد ٠ السيناتور ليست // لصالحه // بل هو أمن طوال اليوم ٠لذا هذا ما حدث أيها الناس ٠ هذه الأستراتيجية تتساقط تماما ٠روسيا وحزب الله وايران يحاربون من أجل رجلهم // الأسد // ولن نقوم بعمل أي شيء لمساعدة الشعب السوري الذين يريدون تغيير سورية للأحسن بالتخلص من
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 17:02:30
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 6محاربة داعش وهذا ما يفعلونه الأن حقا الأن ٠٠ السيناتور أنت تعلم جيدا كما أنا أعلم وانتما تعلما ان السوري العادي لا يريد فقد تدمير داعش بل ينوي يقينا أن يدمر الأسد الذي قتل ٢٥٠ الفا منهم السيناتور هنا السؤال لهذه اللجنة كيف سنؤثر في مغادرة الأسد في حين روسيا تحارب من أجله وأيران تحارب من أجله وحزب الله تحارب من أجله ولن نقوم بفعل أي شيء كلية لمساعدة الشعب السوري في أسقاطه ويوجه كلامه للجنرال وكارتر وأنتما كلاكما تعلمان ذلك لذا حينما يذهب كيري الى جنيف فهو
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 17:00:22
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 5لا أستطيع إجابة هذا السؤال سيناتور ؟ السيناتور ٠٠ هل تستطيع الأجابة سكرتير كاتر ؟ نعم فقط لنكن واضحين ٠٠٠ دعنا نأخذ ٠٠٠ السيناتور ذلك اليوم سيأتي الأكراد ٠٠٠ يتلعثم هنا الأكراد أ نا ٠٠٠٠أنا ٠٠٠٠ السيناتورهل ترى سيناريو أن الناس في سورية لا يريدون إسقاط الأسد ؟ الجنرال الناس الذين نسلحهم من مناطق سيطرة داعش ليغلبوا داعش السيناتور ولكن هل يريدون إسقاط الأسد الجنرال في الأغلب هم
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 16:58:22
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 4الأ تعتقد أن معظم الناس في سورية يريدون شيئين ٠٠ يريدون تحطيم داعش والتخلص من الأسد الذي قتل ٢٥٠ الفا من عوائلهم ٠٠٠ هل هذا غموض حقا ؟ ؟ الجنرال لا ليس كذلك السيناتور ليس غموضا حسنا هل روسيا تحارب من أجل الأسد ؟ الجنرال روسيا تحارب لأجل الأسد السيناتور هل أيران تحارب لأجل الأسد هم يفعلون ذلك سيدي وهل حزب الله تحارب من أجل الأسد ؟ ؟ ٠٠ الجنرال هم يفعلون ذلك السيناتور عندما ينقلب الناس الذين ندربهم لمحاربة داعش على الأسد وبالتأكيد س
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 16:56:34
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 3من أجل مصالحنا القومية ٠٠ لدينا مصلحة قومية للتعامل مع داعش لذلك يتوجب علينا فعل ذلك بأكثر فعالية أنا لست واثقا بأن روسيا فعالة في ذلك أنا متفق معك تماما٠٠ سؤال هل سنقوم بدعم جوي للناس الذين ندربهم لمحاربة داعش نعم نقوم بذلك سيناتور٠٠ سؤال هل هؤلاء الأشخاص ذاتهم يريدون أن يسقطوا الأسد هنا يراوغ الجنرال ؟؟ الذين ندعمهم الأن يركزون على داعش السيناتور ٠٠هل لديهم هدف لاسقاط الأسد ؟؟ الجنرال أنا لا أعلم ؟ السيناتور ٠٠ ماذا تقصد أنك لا
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 16:54:50
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 2ونجهزهم بالاسلحة في الداخل وندربهم في الداخل صحيح ؟؟ أستراتيجية جديدة ؟؟؟ نعم صحيح حسنا اذا تحملني لمحاولتي المساعدة هل ما زلنا نريد أستبدال الأسد ويجيب بالتأكيد نعم هل هذا هدف لنا نعم التحول من الاسد الى حكومة سورية تكون مستثناة ومعتدلة حسنا حسنا جنرال دانفورد ٠٠ س هل من الذكاء ترك روسيا تحارب داعش ~~~ اذا كانت تحارب داعش اصلا ~~~ ونحن نبقى خارج المعركة الجواب روسيا لا تحارب داعش سؤال٠٠ لكن هذه لن تكون فكرة جيدة أن نعتمد على روسيا لمحاربة داعش لأجلنا ويتابع أعتق
بريطانيا
JALAL 2015-10-30 16:52:40
هجوم لاذع /مواجهه نارية / 1السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يشن هجوماً لاذعاً على أوباما و وزير الدفاع و رئيس هيئة الأركان بسبب سياستهم الفاشلة في سوريا اجبر السيناتور غراهام وزير الدفاع الأمريكي ورئيس اركانه على أخطر أعترافين بخصوص سورية ويفضح سياسة أمريكا الفاشلة التي لن تؤدي الى أسقاط الأسد وتهدف فقط لمحاربة داعش ؟؟ كيف بدأت الجلسة النارية يقول السيناتور شكرا لشركائي منحي فرصة التقدم هنا أقدر ذلك كثيرا دعوني أرى إن كنت قد فهمت هذا بشكل صحيح سوف نقوم بتدريب أناس داخل سورية لمحاربة داعش بدلاعن تدريبهم خارج سورية
بريطانيا
فواز 2015-10-30 11:08:07
نجاحات و انجازات روسياالنجاحات و الانجازات التي حققها العدو الروسي على الارض السورية هي فقط تدميره ل 35 مشفى مدني و قتل مالا يقل عن 300 شهيد مدني في ريف حمص و حماة و حلب و ادلب و شنه غارات على الجيش الحر الذي تدعي روسيا انها تفاوضه في موسكو ، حتى الان لم يشن غارة واحدة على داعش و اذا شن بعضاً منها فهي غارات وهمية على مناطق فارغة من اي داعشي ، انه نفس المنهج الذي يسير عليه نظام الاسد الاجرامي ، عنده كل من قال لا للاسد و بوتين هو ارهابي يجب محاربته .
-سوريا
XXL2015-10-29 21:54:03
اذا و لا بد من تسليم البلديا اخي اذا كان ولا بد من تسليم البلد الى دول اجنبية متل روسيا و ايران الهفتانة الملعون انفاسها بالديون و الحصار و الازمات ، يا اخي سلمها على الاقل لدول متل الخلق و العالم ، متقدمة و غنية و بتقدر ترفع من سوريا و تخليها تزدهر ، شو متاملين من روسيا او ايران غير التعتير و الفقر و اللطم و البكاء على الحسين الى يوم القيامة ؟ شوفو كوريا الشمالية كمتل و احكموا بنفسكم ، بكرا رح نصير دولة عسكرية و نووية متطورة و شعبنا رح يبحث بالزبالة عن طعام لاولاده ، هذا هو مفهوم التقدم و التطور عند روسيا و ايران
-سوريا
XXL2015-10-29 20:05:53
هنيئاً للسوريينسوريا سلمت رسمياً مناصفة بين روسيا و ايران ، و الاسد سيكون وكيلاً حصرياً لهما يدير الشؤون الادارية و الفنية و الاعلامية ، هنيئاً لنا بهذا العز و هذا الازدهار ، هنيئاً لنا بالفودكا الروسية و السماور الروسي الانيق و الكافيار الايراني ، هنيئاً لنا باعراس اللطم و الحسينيات ، هنيئا لنا ستكون رواتبنا بالروبل الروسي او الريال الايراني و خود ازدهار و تطور و تقدم ، و ستصبح سوريا كوريا الشمالية الثانية ، الف هنيئا لنا بهذا المصير و برافو عليك يا بشار الاسد الى اين اوصلتنا .
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-29 13:23:57
جنون الاستبداد وعجز الاستعمار الفقيران روسيا وبعد ان اكتشفت مدى الدمار الذي اصاب سوريا إعماريا وإداريا هي مضطرة الان للبحث عن مولين للإعمار الذي سيستغرق عقودا طويلة وسيكون للاسد ألب والابن تماثيل حيه في كل زاوية وفي كل المدن السورية الا وهو الخراب الهائل الذي سيكلف اكثر من 250-300 مليار دولار ولن تستطيع روسيا كدولة مستعمرة المساهمة ولا بجزء بسيط وخاصة ان سوريا الاسد مديونة للدولة الروسية بمليارات الدولات ثمن الأسلحة والدينميت الذي سمم كل الطبيعة السورية حتى المياه الجوفية ، هل رأى البشر رئيس بهذا الجنون الهائل
-سوريا
نعيم 2015-10-29 13:09:27
وجهان لعملة واحدةالنظام و داعش هما وجهان لعملة واحدة هو الارهاب و الوحشية على الشعب السوري و ثورته العظيمة ، داعش سلاحها الذبح و الدعس و الحرق ، و النظام سلاحه القصف و البراميل المتفجرة و صواريخ و طائرات روسيا و عصابات ايران و حالش
-سوريا
عصام 2015-10-29 11:39:14
الثمن الروسيسفالة و حقارة روسيا وصلت الى درجة غير معقولة ، روسيا و بدون خجل عطلت قراراً من مجلس الامن لمناقشة رمي البراميل المتفجرة على الشعب السوري ، انها تشرعن الوحشية بكل وضوح ، و نقول لها : ( اعملي و كتري ) اخرتك يا روسيا انك اذا ربحت سوريا ، فقد خسرت العالم العربي و الاسلامي ، و تحولت بسياسة بوتين الغبية الى عدو لدود للشعب السوري و العربي و الاسلامي كافة ، و ستدفع ثمنه كثيرا كثيرا .
-سوريا
abu ali2015-10-29 05:51:16
الكذب الروسي والسوري النظاميفي سوريا ينتحر المسؤول بثلاث او اربع طلقات في رأسه و جسده وفي روسيا ينتحر الجندي على الجبهة القتالية بسبب مشكلة عاطفية وبعد الكشف عليه هذا ما قالته اخته إيكاتيرينا أوضحت أن جثة شقيقها وصلت الثلاثاء “ولاحظنا أن أنفه وفكه محطمان وأن لديه علامات حول عنقه”. يعني ان الجندي ربط رقبته بالحبل واخذ يضرب رأسه بالجدار حتى كسر انفه وعنقه وجهان لعملة واحدة من قهر الشعب والكذب المكشوف قريبا ستصل الصواريخ المضادة للطائرات و سستوازن القوى من جديد
سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-28 19:41:20
مصير الليرة السورية 3و عندما يصل الدولار الى هذا المستوى لا سمح الله ، فمعناه الجوع و الجوع كما يقولون ابو الثورات ، و اذا ما حصل توافق او حل سياسي يبقي الاسد بالسلطة ، فمن الان يجب ان نفهم و نعي انه ليس بحل و لا يمكن ان يضمن لنا اي استقرار و امن وسلام ، لان معادلة بقاء الاسد تهيمن على جوهر الازمة ، بل و صارت هي مفتاح الحل و اصبحت الحلقة الصعبة في تفاهمات الدول الاقليمة و الدولية و اصبحت المعادلة هي : اما استقرار و سلام بدون الاسد ، او صراع و حرب و دمار بوجود الاسد ، و نحن السوريين ليس لنا اي خيار نختاره .
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-28 19:39:34
مصير الليرة السورية 2و عملية ضخ كميات من القطع الاجنبي في الاسواق ما هي الا اجراءات وقتية لبضع ايام كالدواء المسكن للمريض ، و بما ان الامور الامنية و الاقتصادية تزداد سوءً يوماً بعد يوم ، و لا بصيص امل لاي حل سياسي الا العسكري المدمر و الذي سيدمر اكثر و اكثر بسبب اعتماد النظام على هذا الحل منذ اليوم الاول للازمة و اسدعائه للتدخل الروسي الذي سيفاقم الازمة و يعقدها و يبعدها عن اي حل سياسي ، و يضاعف من الارهاب ، الامور للاسف تسير من سيء لاسواً ، و لا تستبعدوا وصول الدولار بعد سنة الى 1500 ليرة اذا ما بقي الوضع على حاله
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-28 19:37:39
مصير الليرة السورية 1سعر الدولار وصل اليوم الى 354 ليرة و هو مؤشر خطير و مدمر لحياة المواطن السوري الذي مازال في سوريا و لم يتمكن من الهروب ، فلا ميالة و لا ابو ميالة يستطيع انعاش الليرة السورية ، و لا ايران و لا ابو ايران يستطيع الاستمرار في دعم الليرة ، لان سبب انهيارها سياسي امني اقتصادي اجتماعي ، فنمو و انتعاش الليرة سببه انهيار و ضياع الانتاج و القوى المنتجة ، دمار المصانع و المزارع و الشركات و هروب ملايين اليد العاملة المنتجة الى الخارج و التكلفة العسكرية للحل العسكري الامني الذي ينتهجه النظام
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-28 10:56:30
مبرر الطغاة 2مكافحة التطرف الديني و اذا حصل هذا فسوف يطرح بعده مبرر مكافحة الكوليرا و ربما بعده مبرر مكافحة الانفلونزا ثم جنون البقر ، من يدري ؟ هذه المبررات سيظل يخلق لها المسوغات و سيضطر الطغاة الى صناعة هذا المبررات و لو كانت تصيبهم ببعض السوء و الاضرار ، فلا مانع ان يضحي بعدد من شبابه و مؤيديه الاغبياء و الذين سيحقن رؤوسهم بصحة مبرراته و شعاراته ، على مبداً لكل شيء ثمن ، كما يفعل الان ، حين يدفع بعض شبابه ثمناً لبقائه على الكرسي ، ضارباً مصلحة الوطن بعرض الحائط و ليذهب الوطن بستين داهية
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-28 10:55:36
مبرر الطغاة 1الطغاة و الديكتاتوريين يبحثون دائما عن مبرر لبقائهم فوق صدور شعوبهم ، المبرر عادة اما ان يكون تحت شعارات وطنية براقة او شعارات قومية لامعة ، النظام السوري كان اول مبرراته هو محاربة الرجعية و عملاء الاستعمار تحت شعار الوحدة و الحرية و الاشتراكية و بعدها الصمود و التصدي للامبريالية و الصهيونية ، تحت شعار التقدمية و القومية العربية ثم المقاومة و الممانعة الكاذبة و اخيراً محاربة الارهاب ، و سيظل يطرح المبرر تلو المبرر ليظل على الكرسي ، و شعار محاربة الارهاب اذا ما تم له سيطرح بعدها شعار مكافحة
-سوريا
السوري الحر 2015-10-27 10:44:53
ثورة بدون قائد ونظام لا يمكن أن تنجحأنا مع هذا الراي لكن أن تبدأ الثورة بدون قائد فهذا أمر صحي ومعقول ومناسب للحالة السورية لأن نظام الأسد كان إستطاع ومنذ الأشهر الأولى أن يقمع الثورة وينهيها من خلال القضاء على رموز الثورة وقيادتها وهذا أمر جيد للثورة أما الأمر الغير جيد للثورة وهي في مراحلها الأخيرة وبإذن الله النصرحليفها لأنها ثورة حرية وكرامة ومطالبها محقة الأمر الغير جيد والذي عمل عليه النظام وحلفاؤه وإعلامه أنها بقيت بدون قيادات تكسب تأييد الشعب وهذا لا يجوز بهذه المرحلة لأن الثورة يجب أن يكون لها قيادة واحدة
-سوريا
نعيم 2015-10-26 23:02:10
الاسد يقولبشار الاسد يقول : لا حل سياسي في سوريا الا بالقضاء على داعش ، طيب .. لماذا رفضت اي حل سياسي قبل ظهور داعش ؟
-سوريا
سهام الحمصية 2015-10-26 21:30:23
الاستبداد و الارهابعندما نقول ان مفتاح حل الازمة السورية هو محاربة الارهاب ، كلام سليم من ناحية المبداً ، لكن من هو الطرف الذي سيحارب الارهاب ؟ هل النظام الاستبدادي الذي خلق الارهاب و سوغ له و اوجد له كل المقومات لينمو و ينشط ، قادر على محاربة الارهاب ؟ الى الان البعض لا يؤمن ان الاستبداد و الديكتاتورية و الطائفية و القمع و خنق الحريات و الفساد و و ، كلها تولد الارهاب و ابو الارهاب ، استقرار سوريا لن يحصل الا اذا اقتلعنا الافتين اولاً استبداد ال الاسد و من ثم الارهاب التكفيري المتمثل بداعش و اخواتها
-سوريا
ايمن 2015-10-26 14:15:59
اسرائيل تحمي الاسدبعد الندخل الروسي و التنسيق العسكري بين روسيا و اسرائيل و اميركا ، ثبت باليقين القاطع ان اسرائيل هي التي تحمي الاسد من السقوط بشكل مباشر و غير مباشر و الا لسقط منذ زمان ، هذا الكلام طبعاً لا يؤمن به اتباع الاسد و المقاومة ، لانهم يؤمنون بالاقوال و ليس الافعال ، و الاقوال بعمرها ما قتلت ذبابة واحدة .
-سوريا
سامي الشامي 2015-10-26 11:35:08
الاسد و داعشاثنان لا تستقيم سوريا بوجودهما ، الاسد و داعش و بعده كل شيء يهون ، هذه الحقيقة لن يفهمها اتباع الاسد ، الا حين تصل المصيبة الى ذقونهم ، ادعموه و ايدوه و امشوا ورائه الى ما تشاؤون ، فانتم بالتهاية اكبر الخاسرين و المنهزمين ،
-سوريا
عبد الله2015-10-26 10:37:03
مجتمع انثوي فقطعندما تنزل الى شوارع دمشق و تتجول في اسواقها ، تلاحظ ان نسبة الشباب لا تتعدى 10 ٪ من الموجودين فيها ، النسبة العظمى هي للنساء فقط و اللواتي اعمارهن تجاوزت الخمسين ، حتى في الجامعات و المعاهد لا ترى الا الطالبات و نسبة ضئيلة جداً من الشباب لا تتعدى ال 10٪ ، على ماذا يدل هذا ؟ انه انهيار المجتمع بشكل مخيف ، الدول و الانظمة لا تتقدم و لا تتطور الا بسواعد شبابها ، شبابنا اليوم اما قتلوا او اعتقلوا او هاجروا او محتفظ بهم في الجيش لمدة تجاوزت الاربع سنوات ، البلد انهارت يا ناس و راحت بست
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-25 22:00:38
زيادة عشرة اضعافتعريفة ضريبة الاعلان زادت الف بالمئة اي عشرة اضعاف ، ضريبة الدخل المقطوع على المهندسين و الاطباء و المحامين و الصيادلة و الزراعيين زادت عشرة اضعاف ، ضريبة الويركو على العقارات و البيوت و الاراضي زادت عشرة اضعاف ، ضريبة استيراد المواد الغذائية التي لا تصنع بالقطر زادت عشرة اضعاف ، ضريبة جمارك مواد البناء زادت عشرة اضعاف ، ضريبة التحصيل على الاملاك المنقولة من طرف الى طرف زادت عشرة اضعاف ، قيمة الانسان السوري هي الوحيدة التي لم ترتفع ، بل نزلت الى عشرة الاف ضعف ،
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-25 21:46:42
معقول يا لافروف ؟لافروف و منذ اسبوعين فقط ، قال انه مستعد للتفاوض مع الجيش الحر اذا كان موجوداً ، مر اسبوعين على كلامه هذا ، و الان يقول انه وجد اقنية للتفاوض مع الجيش الحر و اقر بوجوده و تطوره و سيطرته على اجزاء من الارض السورية ، معقول ان لافروف لا تصله الا معلومات استخباراتية من النظام فقط ؟ و اخبروه ان لا وجود للجيش الحر الا بمخيلة البعض ؟ معقول انه لا يقراً ماذا يحدث ؟ معقول انه يقصد تجاهل الجيش الحر ؟ معقول انه منقاد اعلامياً للجهاز الاعلامي الغبي و المتخلف للنظام ليصدقه منذ اسبوعين و الان قد وعي ؟
-سوريا
مواطن ينشد الاستقرار 2015-10-25 21:45:37
الحق البوم يدلك عالخراب( الحق البوم يدلك على الخراب ) لحقنا النظام اربع سنين فاخذنا للخراب ، اعتقدنا اننا بتاييدنا للاسد سنضمن سلامة الوطن و حماية المواطن ، اعتبرناه رمزاً و منقذاً للبلد ، اعدنا انتخابه للمرة الثالثة كمن عض على لسانه و نحن مقتنعين ان انتخابه زعبرة بزعبرة و سكتنا ، املا بان ينقذنا من البلاوي و من الارهاب ، جاءنا بايران و حزب الله و قلنا ها قد جاء الفرج و الحسم واذا بالامور تتعقد و تتعقد ، الان جاءت روسيا كلها و بقوتها و الامور تظهر انها لا تبشر بالخير ، المعارضة تقوى و داعش تتمدد ، فما العمل ؟
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-22 23:11:25
4-رئيس الأركان الشهابي)،يستخدمونالجنود في كل الاعمال الخاصة، الجنود يحييون العلم صباحا ويصرخون تمجيدا بحزب البعث الفاشل والاسد،من المضحك رفع الرشوة خلال حرب تموز 2006( نحن في حرب!!)هذا هو الجيش الفاشل الذي جاء زعيم المافيا الروسية لنصرته ولم ينجح هذا "الجيش" مع مرتزقة ايران و لن يستطيع ان يحتفظ بالمدن وسيتلقى الضربات من حيث لا يدري ،والاسد يلعب لعبته وهي تمكين داعش، وقتل الثورة حتى يطالب المساعدة لاحقا لضرب داعش ظاهريا، ان الاسد هو الان قزم يستخدم عملاق غبي لقتل شعبه وتدمير بلده
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-22 23:10:41
جيش لا يستطيع الانتصار3-هو جيش خدم للضباط الذين كانوا بدورهم عبيد للاسد والعائلات القريبة، كان الأفراد يجلبون الطعام من بيوتهم ورؤسائهم يبيعون غذائهم للتجار، يدفعون للضابط معاشاتهم بلإضافة الى راتب للضابط ليبقون في بيوتهم، يخدمون عائلة الضابط او المسئول ويتلقون السباب من الست او الأولاد،ينتدبون لتعليم اطفال الضباط ، ويحرسون مزارعهم يبنون لهم القصورعلى حساب الإسكان العسكري ( ينهبون الإسمنت والحديد)، وبعدها تباع بملايين الليرات ( كان هذا من اختصاص
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-22 23:06:08
2-على طريقة الشيوعية البالية وبلدانالعالم الثالث الفاسدة ككوريا ومصر ( الان) وطبعا سورية الاسد ، وذلك جراء التراجع الاقتصادي الذي يزيد الانسان الروسي فقرا وخاصة في الريف البعيد عن المدن المتحضرة ، حيث ان التأخر في كل المجالات لا يمكن تصوره.ان بوطين أراد ان يستخدم سوريا لمواجهة الغرب ويقوم بتدمير الباقي الذي لم يستطع الاسد تدميره.ان غباء بوطين ومنظومته الحاكمة اكثر بكثير من غباء المنظومة الحاكمة في سوريا، وان التقوا معا في نفس منظومة القيم الفاسدة وريثة الشيوعيةونعود" للجيش العربي السوري "،انه باختصار
-سوريا
No and no2015-10-22 16:17:45
سيرغي ايفانوفصرح الرجل الثالث في الكريملين اليوم، ان العملية البرية هي من مهمة قوات( الاسد) هكذا ذكرها الرجل و لست انا و تابع اذا لم يكن هناك تقدم على الارض فلا فائدة من القصف الجوي. واضح ان هناك خيبة أمل روسية بعد كل هذا القصف المكثف بالمقارنة مع تقدم هزيل على الارض.
-سوريا
سلوى من النبك 2015-10-22 03:01:36
مصير الاسدالحمدلله، وجدت على موقع سيريا نيوز جميع انواع المعلقين ، منهم مع الثورة و منهم من ينتقد الثورة او ضدها ، لكن لم اجد واحداً مع النظام او مع داعش و الغريب انني ايضاً لم اجد معلقاً واحداً يمدح او يمجد بالاسد بنفس الروح و النفس التي عند شبيحته ، يبدو ان تمجيد الاسد و مدحه صار موضة قديمة او شبه عيب و بتعبير اصح اضمحل التاييد له كما كان سابقاً ، هل يعني ان اوراقه بداًت تحترق عند مؤيديه بعد ان راًوا الى اين اوصل البلد ؟ اعتقد ان اسقاطه لن يتم بيد معارضيه ، بل بيد من كانوا مؤيديه
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-21 21:57:35
الموت البطيء للسوريينالكل يعرف ان مصروف عائلة سورية مؤلفة من خمسة افراد يتراوح بين 120و 150 الف ليرة شهرياً كحد ادنى ، فاذا كان متوسط دخل هذه العائلة هو 25 الف ليرة شهرياً فقط ، افهموني كيف سيعيش هذا المواطن السوري براتب لا يكفيه خمسة ايام ؟ اليس هذا موت بطيء لهذا المواطن ربما اصعب و اقسى من موته بالقذائف و الصواريخ و البراميل المتفجرة ؟ اليس الموت قهراً و جوعاً و حرماناً اقسى من جميع انواع الموت ؟ صحيح من قال : ان لم نمت بالصاروخ سنموت بالجوع ، تعددت الاسباب و الموت واحد ، لكن صدقوني الموت السريع ارحم من البطيء
-سوريا
عصام 2015-10-21 21:42:58
تدخل روسي بعد فشل ايرانيكم كنا نتمنى ان تتدخل اي دولة ببداية الازمة كي تحمي سوريا من عبث و اجرام النظام الذي كشر عن انيابه منذ اليوم الاول للثورة و فهم القاصي و الداني و الصغير و الكبير ان النظام لن يقصر في تدمير سوريا اذا ما مس احد كرسي الاسد و عندما شعر النظام بادنى خطر استعان بحزب الله مباشرة و بعده بايران و ميليشيات شيعة العراق المجرمة و بعد ان فشلوا جميعاً امام تقدم الثورة و حماية النظام ، جاءت روسيا بعد ان ضرب يللي ضرب و هرب يللي هرب و اصبحت سوريا اطلال باطلال لتجني ما لم تجنيه ايران و تقول ها انا ذا .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-21 21:34:55
لماذا زيارة الاسد لموسكو ؟. 22- الناحية السياسية : يبدو ان الاسد يريد توقيع اتفاقيات سرية مع موسكو لا يريد لاحد ان يطلع عليها او يشاركه احد بنقاشها ، او الاعتراض عليها 3- الناحية الفردية : اختصاره كل المسئوليات و التخصصات بنفسه و لوحده ، حتى الامور العسكرية التي هي من اختصاص وزير الدفاع او الخارجية التي من اختصاص وزير الخارجية او غيرها ، حتى الاستشارية عن طريق بثينة شبعان قد استبعدها ، و اختصرها لنفسه ، اعتقد ان مرض الديكتاتورية قد زاد عنده اضعاف مضاعفة و المصيبة ان الروس يعجبهم بهكذا رئس و يثقون به و يدعمونه .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-21 21:33:44
لماذا زيارة الاسد لموسكو ؟. 1غريبة و عجيبة زيارة الرئيس الاسد الى موسكو لوحده دون اي وفد مرافق او حتى شخصية اعتبارية رسمية واحدة و دون ان يعلم بها احد حتى من المقربون له ، اذا تساءلنا لماذا هذه الزيارة و بهذه الظروف العصيبة التي تمر بها سوريا و خاصة انها اول زيارة للرئيس منذ بداية الازمة خارج سوريا ، السبب في زيارته لوحده لها عدة دلائل : 1- الناحية الامنية : تغليفها بالسرية التامة حفاظاً على سلامته اثناء السفر و العودة و عدم اختراق معرفتها حتى من اقرب الموالين له ، ربما شعوره الاخير بعدم الثقة بكل من حوله .
-سوريا
عفوية بعينك2015-10-21 21:23:16
فتح عيونك منيح\\\"صحيح بأن الثورة بدأت بتحركات عفوية\\\". ما هي أثباتاتك على هذا الكلام؟ الواضح للجميع باستثناء الموتورين وذوي الأغراض أن \\\"الحرب\\\" بدأت في آذار 2011 بتحركات مدروسة ومخطط لها بعد فشل المحاولات التي سبقتها قبل شهرين. وكانت هذه التحركات التي انطلقت من جامع تترافق مع حملة على الفيسبوك بقيادة الأخوان (صفحة الثورة السورية) وحملة إعلامية على قنوات الجزيرة والعربية والقنواات الدينية. ولم تتأخر الدول المخططة لهذه التحركات التي كانت تمولها (تدفع للمتظاهرين) عن تمويل وتسليح الجماع
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-21 20:47:09
اعداء الشعب السوريسابقاً كان للشعب السوري عدوان اثنان هما العدو الصهيوني الاسرائيلي و العدو الاميركي الامبريالي ، اثناء الثورة السورية صار له عدوان اخران هما ايران و حزب الله ، الان صار له عدو جديد هو العدو الروسي و لربما يصير عنده مستقبلاً عدو صيني و عدو كوري ، من يعلم ؟ اعانك الله ايها الشعب السوري فكم من الاعداء ستتحمل فوق راًسك ؟
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-21 13:37:47
الموت البطيءالله لا يعطيكن العافية على سعر الدولار 345 ليرة ، هذا الانهيار بالليرة اشد قسوة على المواطن السوري من البراميل المتفجرة ، انه الموت البطيء جوعاً و حرماناً و فقرا
-سوريا
عمر 2015-10-21 12:30:21
سوري برا -3لماذا على السوريون تحمل تبعات بقاء هذه السلطة اللتي لا يستطيع رجالاتها الخروج اكثر من كيلومترات عن إمبراطورياتهم الأمنية؟ لماذا علينا تحمل تبعات منظومة ينتظرها الموت وراء كل شجر و حجر و بناء؟ هل ترضى برئيس يذهب الى الحسكة ليلاً ليعلن عن زيارته المباركة صباح اليوم التالي؟
-سوريا
عمر 2015-10-21 12:21:23
سوري برا -2لبنان العراق، بماذا تختلف المليشيات الشيعية في العراق و لبنان عن داعش؟ اليست مرجعيتها ولاية الفقيه؟ الم يتحول العراق الغني الى حديقة حيوانات فاسدة و مهملة بعد ان رحل الدكتاتور السني؟ الا يتبع كل من يحكم العراق الان الى مرجعية ختيار طائفي خرفان؟ هل يحق لبشار الاسد ان يتصرف كا ابو بكر بجلب مليشيات طائفية لقتل شعبه؟ لست بحالة دفاع عن المعارضة ففيها الصادق و المؤمن و المنافق و المتسلق و المنتقم لاهله و بيته، بالنسبة لي المرحوم مصطفى شدود هو الشهيد السوري النبيل، الا يكفي السوريون اجرام عشرات السنين؟
-سوريا
عمر 2015-10-21 12:06:20
سوري برا سورياكل من يظلم السوريين بالنسبة لي مجرم ولا مكان له في سوريا اللتي نأمل، و بالنسبة للموضوع الطائفي أغلبية سكان الساحل من السنة و عذراً على التمييز و اذا استقبل السوريون اخوتهم السوريين فهذا واجبهم كواجب الألماني او السويدي، العلاقة التجاذبية في مناطق المعارضة مع ممثلي طائفة و مؤيدي النظام كانت بسبب تصرفات النظام الاجرامية طيلة 5 عقود و الكل يعلم من كان سكان تلك الابنية المقيتة اللتي كانت تنتهك كل ماهو انساني، لم تأتي ايران الى بلد الا و انتشرت فيه الفتنة و الفساد و الطائفية و الأمثلة أمامك-يتبع
-سوريا
بسمار فولاذ 2015-10-20 21:06:59
ميزانية عام 2016يا جماعة اذا كانت الاعتمادات المالية للموازنة العامة للدولة لعام 2016 هي 1980مليار ليرة و بزيادة 426 مليار عن سنة 2015 و كان سعر الدولار اثناءها 190 ليرة ، اي ان ميزانية 2015 هي 7,5 مليار دولار ، بينما ميزانية عام 2016 تعادل بسعر الدولار الان حوالي 5,5 مليار دولار اي بتراجع قدره 2 مليار دولار ، و الانكى من هذا يحسبون ان الميزانية قد زادت عن السنة الماضية و يعتقدون ان الناس بجم لا تفهم و لا تحسب ، الله لا يعطيكون عافية على هيك ميزانية هفتانة و لساتهم بيحسبو عالليرة المنهارة
-سوريا
الى بسام2015-10-20 14:49:10
الاقلال من استعمال النفي والجزم والاكثار من ذكر المع ان المقارنة مختلفة لأن النظام استعان بقوات اجنبية مسلحة بعد ان تسلح الثوار وبفترة طويلة ورحبوا بانضمام جهاديين لمقاتلة النصيرية الرافضة والصفويين المجوس وحزب الشيطان وضمت صفوفهم اكثر من 30 الف اجنبي ( على لسان الامريكين انفسه ويمكنك التحقق) ومع ان الثوار منذ السنة الاولى اطلقوا اسم جمعة التدخل الاجنبي مطلبنا والتدويل مطلبنا (وتدخل اي جيش هو تدويل سواء مع او ضد) ولكن، البحرين استعانت بجيش اجنبي (السعودي) علما ان الثورة فيها سلمية.
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-20 14:37:58
الى عمر 3الى ان يقتنع المواطن العربي بأن الدين شيئ والدولة شيئ اخر لن ينال اي حق لانه لا يستحقه. لا تحق له الحرية ان كان يحرمها عن شخص يخالفه التفكير. لا يحق لاحد ان يفرض وجهة نظره بالقوة على احد. النظام فرض وجهة نظره السياسية لمدة اربعين عام اما المعارضة فتريد ان تزيد عليها وجهة نظرها الدينية. انظر الى ما يتم تعليمه في تركيا والزعتري وغيرها لتعلم الى اين تاخذ السعودية هؤلاء. كما قلت من سيئ الى اسوء من استبداد سياسي الى استبداد سياسي وديني. كما ذكر احد المعلقين هذه الشعوب تعيش مرحلة قبل الدولة.
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-20 14:25:08
الى عمر 2لست ضد ان يقتل اي سوري، عدد قتلى الجيش والنظام اعلى من عدد قتلى الطرف المعارض. لا يفهم بعض المعلقون اني اكره الاسد اكثر مما يكرهون ولكن ان كان الخيار الذي يطرحوه هو الذبح على الهوية فاني مع النظام. لم يسألوا انفسهم لماذا الاقليات لم تضم صوتها. لماذا سنة حلب رفضوا هذه الثورة. واجبروهم واجبروا الجميع على الاصطفاف مع نظام مستبد بسبب غياب اخلاقهم وتبنيهم الجهاد عوضاً عن الثورة. لو التزم من يريد الحرية بالنضال السلمي و وعي مدني واجتماعي لانتصرت الثورة. ولكنها تحولت الى جهاد وحروب مقدسة
-سوريا
سوري برا سوريا 2015-10-20 14:24:27
الى عمرالخطاب الطائفي المقيت بدأ مع المعارضين. يعيش في الساحل ومناطق سيطرة النظام اغلبية سنية حتى في الساحل بسبب النزوح ولا يتعرض لهم احد بشئ. ايران والعراق ولبنان ترسل جنود شيعة رداً على حرب وجود اطلقت ضدها فيجب ان تميز بين الفعل ورد الفعل في هذه الفكرة. بالناحية الاخرى لو لم يكن الثوار طائفيون لما كانو الذبح على الهوية مذهبا لهم. اي شخص ليس مسلم سني ولا يتبع الشريعة لن يسمح له بالبقاء في مناطق المعارضة. الشيئ بالشيئ يقارن. لم تصدر من اي اقليات دعوات لابادة طائفة كما صدرت من الطرف المعارض
-سوريا
عمر 2015-10-20 09:29:22
سوريا بأوربا -2لماذا حكمت هذه العائلة سوريا كل هذه العقود دون انتخابات من هم ليكونوا أوصياء على السوريون؟ و عندما تتكلم عن الطائفية لماذا كل ما قتل قائد عسكري كبير او سقطت طائرة في اي جزء من سوريا فتحت خيم العزاء في الساحل؟ انا معك ان تنتقد اجرام المعارضة ولو باستشهاد بريء واحد في مناطق النظام و لكن لوجه الله أيضاً لماذا لا تقولوا ان هذا النظام يقتل السوريين بيد الروسي و اللبناني و الإيراني و العراقي و الجميع (عدا الروس) من طائفة واحدة؟ لسنا مع من يظلم السوريين، و انتم لا تكونوا بصف من يقتلهم يومياً.
-سوريا
عمر 2015-10-20 09:18:29
سوري بأورباصديقي متفق معك بمعظم النقاط، و لكن بموضوع الشتم و الكفر لا أتصور ان هناك منافس لمؤيدي النظام و خاصة جماعة الساحل (آسف على المناطقية) و لكن هذا واقع، و اذا كان هناك إمكانية ولو جزئية للحوار في مواقع المعارضة (فيسبوك) فا عند جماعة النظام هالشي مستحيل، النظام موجود لليوم ليس بسبب ميزان اخلاقه بالمقارنة مع الثوار(حسب تقديرك) بل لوجود منظومة طائفية تدعمه بالسلاح و المال و المليشيات، لست في حالة دفاع عن المعارضة فالكثير منها لا بختلف عن النظام و لكن هناك من هم بمكانة القديسين و العظماء، و هم سوريون.
-سوريا
abu ali2015-10-20 04:47:22
غاب سامر حضر سوريسوري خارج سوريا احيي فيك ولائك ودفاعك ضد كل المشاركين ودفاعك عن النظام اقول لك ولكل الشبيحة ان النظام قوي الان بما يكفي كي يستفز امريكا و الدول الاخرى على مساعدة المعارضة وهذا هو السيناريو:1- تدخلت روسيا و قصفت كل انواع المعارضة 2- امريكا اعطت الثوار صواريخ مضادة للدروع3- روسيا ستقصف المدن 4- امريكاستزود الثوار بصواريخ مضادة للطائرات 5- سيبدأ اسقاط طائرات النظام اولا وثم الروسيةوبعد فترة ستشتبك الطائرات ببعضها البعض وينتقمون بقصف كثيف للشعب السوري بطرفيه ثم سقوم كوريا الشماليةبقصف نووي لسوري
سوريا
بسام 2015-10-19 22:45:31
لعبة داعشتتقدم عشائر العراق فتظهر داعش لتبرر تدخل ايران ، تتقدم قوات فجر ليبيا فتظهر داعش لتبرر تدخل مصر ، يتقدم الجيش الحر فتظهر داعش لتبرر تدخل اميركا ثم روسيا ، و لو تقدمت قبائل اليمن على الحوثيين لظهرت داعش لتبرر تدخل اميركا و ايران ، هذه هي حقيقة داعش ، انها لعبة الغرب و الفرس على اراضينا العربية كافة ، لا احد يدري اين ستظهر داعش الا اصحاب اللعبة نفسهم
-سوريا
عصام 2015-10-19 22:33:46
كيف يتفاخر بتوعة المقاومة و الممانعة ؟عندما يتفاخر بتوعة المقاومة و الممانعة بقوة و جبروت روسيا في سوريا ، هم كالذي يتفاخر بفحولة صديقه امام زوجته ، عفواً على التشبيه ، لكن نضطر ان نسمي الاشياء بمسمياتها الحقيقية
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-19 22:11:28
لا يوجد حروب مقدسةمطران الروم الارثوذكس في بيروت الياس عودة ، يرد على الكنيسة الارثوذكسية الروسية و يقول : ( لا يوجد حروب مقدسة و كنيستنا هي ضد كل الحروب ) هكذا هو موقف النبلاء و الاشراف من الاخوة المسيحيين و هكذا يجب ان تكون .
-سوريا
بسام 2015-10-19 21:24:51
الى سوري برااذا جمعت كل استبداد داعش و القاعدة و كل وحشية الجماعات المسلحة و بكل انواعها و فصائلها الارهابية و غير الارهابية ، و اذا ضربتها بعشرة ، فانها لا تعادل 5 ٪ من استبداد و وحشية النظام ، يكفي مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية فقط و التي قتل بها نظامك 1500 انسان بريء جلهم من الاطفال و النساء ، الرجاء ان لا تقول كما قالت بثينة شعبان يومها ، ان القتلى جيء بهم من اللاذفية عبر انفاق تمتد من اللاذقية حتى الغوطة دون ان يحس اهل اللاذقية بفقدان و لو عصفور واحد منها ، فاذا كان هناك استبداد فانتم اسياده بلا
-سوريا
بسام 2015-10-19 21:06:06
نموذج فريد للثورة السوريةاعطوني دولة او نظاماً في العالم حصلت فيه ثورة او اذا لم تسموها ثورة لنقل ازمة ، استعانت بدولة اجنبية لاخمادها و القضاء عليها الا نظام الاسد ، اعطوني دولة فيها جيش قوي و تعداده اكثر من 350 الف جندي و ضابط و لديه كم هائل من الاسلحة الحديثة و الطائرات ، انهار كانهيار الجيش العربي السوري امام مقاتلين لا تتجاوز نسبتهم 20 ٪ من جيش النظام و لا يملكون عشر قوته التسليحية ، الثورة السورية سجلت و لاول مرة بان نظاماً ادخل الاجنبي و استعان به لاخماد ثورة شعب كان مطلبها هو الحرية و الكرام
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-19 17:26:53
الى بحر مالح مرة اخرىانا وكثير اشخاص كرهنا النظام وما زلنا، عندما يقتل شيوعي لانه ملحد علماني شق صف الثورة (في بدايتها) وعندما تتحول ثورة الى جهاد ساتمسك بهذا النظام. لان الرمد احسن من العمى. على امل بعد خمسين سنة نتخلص من مرض الدين. التنظير خاوي لانه بدون نتائج. لا يشرح احدكم او يكلف نفسه تفسير حالة ليبيا واليمن والعراق وحتى مصر، وكأن المواطن السوري غير مصاب بامراض العرب المزمنة. هذه ليست ثورة انما جهاد وعندما تقول معارضة واكبر فصائلها قاعدة فهذه مشكلة كبيرة. افهم ان بعضنا يكره النظام ولكن يخاف من هذه الثورة
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-19 16:04:35
الى بساميكفيك ان تكون ضدالنظام فانت ثوري( القاعدة ضد النظام) يكفيك ان تكون ضد الاستبداد فانت حر(يجب ان تكون ضد الاستبداد الديني ايضاً والا فيمكن ان تكون ضد استبداد ومع اخر بنفس الوقت) يكفيك ان تكون ضد روسيا و ايران و حزب الله فانت وطني (لم يحتل احد هؤلاء سوريا تاريخيا) يكفيك ان تكون رافضاً لحكم بشار الاسد فانت نبيل (الوحيدة الصحيحة) يكفيك ان تكون ضد فكر حزب البعث و مشتقاته فانت انسان( عدم القتل على الهوية هو ما يجعلني انسان) يكفيك ان تكون ضد التدخل الروسي فانت سوري (اضف الامريكي والسعودي والخ)
-سوريا
سوري برا سوريا 2015-10-19 15:52:47
الى هزاعهل بعد ان يعالج الثائر في اسرائيل و ترسل له اميركا السلاح و تدفع له السعودية راتبه تستكثر على المحب ان يتعلم الروسية؟ الجيش السوري والمصري والجزائري والعراقي سابقاً سلحته روسيا وبنت له العديد من المنشئات كجامعات وبنى تحتية وتخرج العديد من الاطباء من روسيا ايضاً. بينما اسرائيل واميركا والسعودية لم تقدم الكثير (ولكنها الآن ادركت اهمية تحرر المواطن العربي عموما والسوري خصوصا) عندما تنتصر الثورة بأذن الله نتعلم تلك اللغات بل ونذهب سياحة الى نهاريا وليس فقط لاجل العلاج.
-سوريا
سوري برا سوريا الى قتيبة2015-10-19 15:37:13
اتحداك هنا ان تثبت العكساول ظهور للميليشات الطائفية كان من طرف الثورة، الحمد لله على نعمة الغوغل واليوتوب. في اواخر 2011 بدأ تشكيل النصرة الوطني المحب للحرية والمطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة لجميع المواطنين وتلقفه اهل ادلب ليتعلموا خبرة اهل القاعدة في قيادة المجتمعات نحو التحرر والتطور السعودية وتونس والمغرب والشيشان وليبيا والخ كلها رفدت الثورة بخيرة علمائها ايضاً وكل ذلك قبل تدخل حزب الله او غيره وبعد ان بشروا اللبنانين بنشر الحريةالقاعدية (التفجيرات العشوائية) في لبنان
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-19 15:25:19
الى عمرعندما تقول هذه ثقافتهم، من تقصد بالقول؟ هل تحب ان الصق بك اغنية الثورة المفضلة بالذبح جيناكم (يمكنك على اليوتوب ان تسمعها ان شئت) هل اقول هذه ثقافتك؟ نظرة سريعة على صفحات مؤيدة للثورة كافية لنعلم مستوى ثقافة الثوار الذين يعرفون الكتابة. شتم العلوية والمسيحية واهل سنة حلب والشام. حتى من ايد الثورة وان خالف بالرأي تكال له الشتائم واولهم هيثم مناع وليس اخرهم معاذ الخطيب. لو كانت اخلاق النظام ومؤيديه اسوء من اخلاق الثورة وثوارها لما استمر. النظام سيئ وثورتكم اسوء بمراحل.
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-19 15:25:38
الى Mr Mgورفاقهالذي يفتخر ببوط بوطين ويعتز به،ان بوطين قوي كرئيس لدولة كبرى،ولكن تلعب في راْسه نفس العواطف مثل هتلر مهووس بالسلطة ويريد بعث الإمبراطورة كرفيقه في درب الاجرام الخامنئي، فكره تآمري مخابراتي مراوغ، وشخصيته تنم عن عقدة النقص جراء سقوط الاستبداد الشيوعي، عدولتحررالشعوب ،مكروه في أوربا بشقيها رسميا وشعبيا، انه محرك ماكينة قتل غبية،لا تشعر بدون مباديء استقدمها الاسد لقتل السوريين أسوة بأعمال المافيا،الا تبا لكم تنتشون لحوم أبناء الوطن وتدعون للوليمة وحوش العالم وذئابها وحثالاتها
-سوريا
Galaxy2015-10-19 15:14:38
مابدنا حرية بدنا الية عملية لمعاقبة المجرميناعتقد ان المعارضة ليس لديها مشروع افضل ولكن سبب قيام الثورة ليست المشاريع وانما ردا على جريمة من عاطف نجيب وتفاعل الناس معها لانهم شعروا انهم من الممكن اي شخص ان يتعرض لمثل هذا الحادث ولايوجد اي اليه في سوريا للحصول على الحق في هكذا جرائم من قبل الامن، وهذا الامر اعتقد انه كان يحدث في الماضي ولكن لم يكن العامة يتفاعلون معه بس قلة تسليط الاعلام عليه لذلك بشار كان يحظى بشعبية عامة، ولكن مع تسليط الضوء على الحادثة وكيفية تعاطي بشار الاسد في خطابه معها سقطت صورة بشار في اعين معطم مؤيديه الغير شبيحة
-سوريا
Galaxy2015-10-19 14:37:30
مراقبيعني أكلة لحوم البشر من المعارضة وان كانو 99% من المعارضة بدهم اعدام، واتفق مع جماعة النظام، بس شو مشان مجرمي جماعة النظام ؟؟؟ شو الالية لحتو ينحطو بالحبس ؟؟؟ يعني على مدى 40 سنة مانجحت اي طريقة، يعني مثلا رامي مخلوف باعتباروا رجل اعمال ناجح في يكتب كتاب يشرح في كيف صار رجل ملياردير خطوة خطوة في بلد اشتراكي وليس ملكي ؟؟؟ في مثلا حدا يشرح كيف ممكن نظام ممانع بيكون نظام حرامي ( في حرامية كتير بالعالم بس ماحدا ممكن يصدق انو نظام حرامي ممكن يكون مقاوم لانو مافي حارمي شريف واعلى درجات الشرف المقاومة)
-سوريا
XXL 2015-10-19 13:22:20
تكلم بالروسيةزدراستفاي تافاريش ، يا لوبلو اسد و بوتين ، اوتشن منوغو ، ، يا ني زنايو ارابسكي تو ني فاجن يازيكوم ، تيبير روسكي يازيك فاجنو ، بانيمايش ؟ الترجمة : اهلاً بالرفاق ، اعشق الاسد و بوتين كثيراً جداً ، لا اعلم العربية لانها لم تعد لغة مهمة ، الان المهم هي الروسية ، فهمتم ؟
-سوريا
بسام 2015-10-19 12:56:52
مقومات الاحتراماحترم من يكره داعش ، احترم من ليس مع الثورة ، احترم من ينتقد سلوك الثورة و الثوار ، لكن لا احترم من يدافع عن النظام ، لان هذا النظام و منذ الشهر الاول للثورة و منذ ان قتل حمزة الخطيب ، فقد كل مقومات الاحترام ، فالنظام الذي لا يستحق الاحترام يجب خلعه حتى عن طريق داعش او غيرها و لا حل وسط له ، انه كالضرس المنخور في فمك ، لا بد من خلعه حيث لا مجال الى اصلاحه او ترميمه و من يعتقد انه لا يوجد بديل افضل منه فهو ساذج و غبي و لا يعرف قدرات السوريين العجيبة التي يخلقون من اللاشيء اشياء و اشياء عجيبة
-سوريا
XXL 2015-10-19 12:49:05
عشنا و شفناالاسد اسقط البلد قبل ان يسقط هو ، هكذا هم الزعماء العظام ، و هكذا هي السياسة الحكيمة و الرشيدة ، مية بلد يسقط و لا اسقط انا ، عشنا و شفنا
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-19 12:24:01
4-ان مؤيدي الطغاة وعبيدهم وقعوا فيمحظور الخيانة على المستوى الشخصي لتأييدهم التدخل الاستعماري الروسي الإيراني وتبرير اجرامهم ورفع بوط بوطين على رؤسهم ويركعون لقدسية المعركة الارزوكسية ، وهم يصرخون لبيك ياحسين وزينب ويطحنون في الجوامع يستمعون لخطيب مهووس فاسد ، ويتجاهلون هذا الاجرام الأسدي الروسي الإيراني المذهبي المقيت ، ان بعض المعلقين هنا يستعملون مفردات لسب الجزء الأكبر من شعبهم الذي انتفض لأجل الحرية والكرامة مسلمين ومسيحيين عرب وكرد ونبذا للاستبداد الأسود ولبناء دولة مدنية حرة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-19 12:20:41
الاسد هو الذي جلب حثالات الارض لقتل الشعب3-واشتركوا مع النظام بالفتك بالشعب والمدنيين العزل ، ادخل كل حثالات المنظومة الطائفية المقيتة لقتل أبناء بلده من حزب الله الخائن الى العراقيين القتلة ، والافغان والايرانيين المتخلفين ، واستعان ببقية حثالات العرب لتبرير القتل ، ودعا اكثر المحليين السياسيين كذبا وطائفية وتعصبا ليحتلوا منابر الاعلام يجالسون موظفيه بكل تعال ، وأخيرا وقبل سقوطه المحتوم ادخل رفيقه في المافيا العالمية بوتين بتأييد من نتانياهو رفيق سلاحه في " فرسان مالطة"،لقتل الشعب وتهجير الباقي وهدم ماتبقي من سورية الحبيبة الذبيحة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-19 12:17:45
اسلمة الثورة هدف النظام لتدميرها بمساعدة الغرب2-ساكنيها،وقتل المدنيين والأطفال بالسلاح الكيميائي واستعمل جيشه كل الأسلحة المحرمة والمدمرة لقتل الشعب ، وهّٓجر الملايين من البشر ،وهدم المشافي وتسبب في نقص الدواء فمات اكثر من مليون إنسان نتيجة لذلك، في البداية كان هو ومخابراته يبحث عن المتطرفين الإسلاميين بحثا( شهادة الشرع) لعلهم يبدأون بقيادة مقاومة مسلحة لابتزاز الغرب وتخويفه من الاسلام التكفيري ، وأمر بقتل كل زهور ومثقفي سوريا وطليعة الثورة ودفع بنمو المقاومة الشعبية التي لا راس لها فكسرت الحدود ودخل كل من هب ودب الى الوطن
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-19 12:15:03
1-ان هذا النظام المراوغ والقاتل بقيادة رأسههو عدو لكل سوري بغض النظر عن انتمآته الدينية او العرقية ، ويريد استمرار الاستبداد والقهر والإذلال والقتل والإعتقال والنهب والسلب المنظم وحتى بعد ان تحول من نظام الى مجموعة من المليشيات التي تحولت الى عصابات همها السرقة والقتل عن بعد وتتنافس فيما بينها لاستمرار الفساد. ان راس نظام الشبيحة رافعي القبضات كالنازيين ، هو عدو لوطنه ولشعبه وطائفته ومؤيديه ،بعد ان امر بتدمير ثورة الحرية والكرامة عوضا عن التعامل معها لخوفه منها واحتقاره لأهدافها، ودمر المدن والقرى فوق رؤوس
-سوريا
جورج2015-10-19 11:05:36
للآسفالكل عليه أن يعترف أننا فشلنا. وأن ما قمنا به ليس بثورة .بل عبارة عن استبدال الظلم بظلم افظع وأشنع. ولم نكن طلاب دولة مدنية دستورية ديمقراطية. بل طلاب ماضي مختلف عليه. هكذا نحن ولن نتغير ننسى الحاضر ونرمي المستقبل بالبدعة ونحيا في غيبوبة الماضي ......
-إيطاليا
بيبرس2015-10-19 07:52:41
إلى Maher - جزء من الصورةالشيشانيين و الافغانيين اللي صرعتوا راسنا فيهن حسب كلام النظام هنن بحدود 12 الف طيب و بقية الناس اللي عم تقاتل من وين ترى ؟؟ انا رح خبرك .. روح على المخيمات بلبنان و الاردن وتركيا و رح تشوف بعينك خمسة مليون لاجئ غالبيتهن نساء و اطفال طيب الشباب و الرجال وين يا شاطر ؟؟؟ عم يحاربوا جوا سوريا ... انا كل فترة بنزل من السعودية على سوريا مشان ودي مصاري لجوا سوريا ... بصراحة الأجانب موجودين بكل منطقة بس ما بيشكلوا أغلبية بأي منطقة ... رجاء حاول تشوف كل الصورة مو جزء منها و اسف على الاطالة
-سوريا
بحر مالح 2015-10-19 07:08:03
الى Maherاول شي انا ما قلت عن نظامك أنو طائفي يمكن أختلطت عليك الامور , وشي تاني شو سبب ظهور هي الجماعات في سورية غير اجرام نظامك واستدعاء النظام بشكل مقصود لمليشيات ذات صبغة طائفية للقتال الى جانبه , وكمان للي عما يقول أنو النظام صادر بعض الحريات و المعارضة صادرت كل الحريات و انو الثورة سافلة , بتصور طبيعي للي عايش طول عمرو تحت قمع النظام وتعود على هالعيشة ومبسوط فيهاأنو يتكلم بهالمنطق , المعارضة بحالة حرب وبالحروب طبيعي يصير حالة من مصادرة الحريات بس نظامك من خمسين سنة مين كان عما يحارب
-الإمارات
XXL 2015-10-18 21:14:21
تقدم الجيش السوريهل تعلم ان الجيش العربي السوري يعلن منذ ثلاث سنوات انه يتقدم في جوبر ، و يكاد يصل الى الارجنتين بهذه المدة مشياً على الاقدام .
-سوريا
هزاع 2015-10-18 21:00:31
مواطن يعشق المخابراتمنذ كنت اتابع هذا الموقع منذ سنوات الخير والامان والنوم في الحمام , لا زلت اتعجب جدا من مستوى غباء عناصر المخابرات المتابعين هنا والذين يدافعون بطريقة غبية عن مواقف مضحكة لنظام مثقوب من رأسه حتى اخمص قدميه معمد بالدم والخيانة والفساد , ثم تطورت فكريا لافهم انهم يخاطبون ( المؤيدين ) ثم الان مائا سيفعلون سيتكلمون بالروسية لشرح وجهة نظرهم الممانعة المطابخة التقدمية ؟ ولا تزال مظاهرات الشكر على نعمة المطر مستمرة حتى اخر قطرة مطر
سوريا
قتيبة 2015-10-18 18:17:32
الثورة لم تفشل بل هي في منتصف الطريقليست الثورة التي فشلت بتغيير النظام بل هذا النظام وبالرغم من دمويته وعدوانيته التي لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض فشل فشلا ذريعا باخماد هذه الثورة. فلم يبقى مليشيات طائفية في المنطقة لم يستنجد بها. وهاهو المجرم بوتين يتدخل شخصيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المقال تريد أن توحي بأن الثورة فشلت وانتهت والنظام فاز بالجودة القاضية. مع أن الجيش العربي السوري ههه يمثل خامس اقوى قوة على الأرض السورية الذين يسيطرون فقط على خمس مساحة سوريا.
-سوريا
يحر مالح 2015-10-18 17:58:03
الى Maherرح أسألك سؤال تاني بالاضافة الى السؤال الاول اللي مصر ما تجاوب عنو , مين كان السبب بدخول هدول البشر اللي عما تحكي عنن ؟ أول شي النظام اللي عاجز عن حماية حدود بلدو لازم يرحل , اذا هو ما كان وراء دخولن أصلا , بعدين شو يعني اذاانت بسورية صرت سوري ونحن برا صرنا ماسوريين اصلا شو اللي طلعنا من سوريا الا فساد واجرام النظام اللي عما دافع عنو , وشغلة تانية شو أخبار السيادة الوطنية!!!!
-الإمارات
Maher2015-10-18 15:40:16
شو مالح رجعنا لصف الحكيشو مالح رجعنا ....كيف بتوصف الحكومة سوريه بلطائفية إذا فيها مسلم ومسيحي و درزي و كردي وعلوي وسماعلي و تركماني...ووووو....هل تعرف ماذا تعني كلمة طائفي ???? داعش اقاعده جيش للاسلام...جيش .......ألخ...طائفي عندما تقتل وتذبح وتجبر الناس على تغير أديانها وعندما تكفر كل الناس عدى الوهابي عندما تحرق الناس في الأفران عندما تقتل الناس لأنهم لايعرفون صلاة الصبح كم ركعه و تبيع نساء\ئهم في سوق النخاسه.....ووووووووو بلله عليك حاج
-سوريا
بسام 2015-10-18 12:50:12
يكفيك ان تكونيكفيك ان تكون ضدالنظام فانت ثوري ، يكفيك ان تكون ضد الاستبداد فانت حر ، يكفيك ان تكون ضد روسيا و ايران و حزب الله فانت وطني ، يكفيك ان تكون رافضاً لحكم بشار الاسد فانت نبيل ، يكفيك ان تكون ضد فكر حزب البعث و مشتقاته فانت انسان ، يكفيك ان تكون ضد التدخل الروسي فانت سوري ، يكفيك ان تكون سوري فانت انسان فوق العادة
-سوريا
عمر 2015-10-18 12:04:48
اخ مالحلا تحاول هاي اخلاقهم و هاي تربيتهم اللي يعرفها كل السوريين، هون الموقع ما يسمح بالسب و ثقافة علي الديك و الزنار و أسفله، ولا كنت شفت غير ماهر.
-سوريا
abu ali2015-10-18 05:58:01
سامر والشلةخبر صاعق للجميع تصريح لرئيس وزراء روسيا ميدفيديف: روسيا تحمي مصالحها الوطنية بسوريا ولا تدافع عن سياسيين محددين و فهمكم كفاية
سوريا
XXL 2015-10-17 18:25:36
صار اللعب على المكشوفالمؤيدون للتدخل الروسي في موسكو يرفعون العلم السوري و العلم الاسرائيلي معاً و يرفعون صور الاسد و نتنياهو بصورة واحدة ، صار اللعب عالمكشوف ، لان الدول العظمى لا تلعب الا على المكشوف ، سلمولي عالمقاومة و الممانعة تبع نصر الله و شوفولنا طريق الزبداني - القدس ، تزفت وللا لسا ؟
-سوريا
سوري حر2015-10-17 05:49:48
لايمكن لجاهل أو انتهازي أن يقود ثورةعندما نسمع بقيادات الفرق والألوية نظن أنهم قادة وإذ هم بائعو مازوت سابقون أو بائعو غاز .. أما من يدعون أنهم أمضو سنوات طويلة في السجون للأسفباعو أنفسهم بالرخيص بتحالفات خاسرة قبضو ثمنها خسارة رهيبة وسقوط مزلزل ... أما الإخوان المجرمون فهم من كان وراء كل هذا لخراب لأنهم أكثر الناس انتهازية وغباء ولكي تعرفوهم جيداً انظرو كيف تصرفو في مصر وتونس وفلسطين وفي كل مكان هؤلاء أكبر كارثة على الشعوب وفي النهاية كيف لأحد أن يطالب بالحرية وهو لايمنحها لزوجته وأبناءه اللذين هم أغلى ماعنده
-سوريا
Maher2015-10-17 03:50:31
.إلى مالح هنا الأرض...هنا سورياإلى مالح....أنو موقف وانو رائي وانو وأنو بشر ? أكلت اللحوم أم الشيشان قطاعين الرؤس ام تونسيين ام سعوديين.....ام ام ام ....وأنو ثوره....وانو حريه وأنو ديمقراطية....لك ما تكون من غير كوكب أنت ?....إلى مالح هنا الأرض...هنا سوريا.......ما تكون انت من غير سوريا يلي أنا منها مظبوط....انت عايش بلأمرات
-سوريا
XXL2015-10-16 20:29:21
هل تعلم ؟هل تعلم ان الجيش العربي السوري هو اقوى خامس جيش في سوريا ؟
-سوريا
سوري بره2015-10-16 03:49:11
اكبر خطا'عندما أصبحت الثورة مسلحه، فشلت! لو كانت الثورة بقيت سلميه لكانت نجحت مهما عظمت وحشية النظام. لما كان النظام الصمود امام العالم بحجة القضاء على الاٍرهاب ولا أعطى الاٍرهاب الاسلامي المجال للتدخل المسلح المباشر . لااعتقد انه سيكون سورية كما عرفنياه !
-الولايات المتحدة
معارض للماعارضة غير مؤيد للنظام2015-10-16 03:48:50
نفس ال**** بغير لون( ان نجاح نظام الاسد في منع تشكل أي نظام بديل قوي قادر على فرض التغيير ) هاي جملة بسيطة تعبر عن مشكلة المعارضة انها لا تعترف بخطأها و عدم اهليتها لقيادة وصنع ثورة . الأولى أن تقول ان فشل المعارضة في تشكيل أي .... وليس ان ترمي بفشلك على النظام . لا احد يجهل من هو النظام وما هو قادر على فعله لكن المعارضة تتبع نفس مقولة النظام -اسرائيل و المؤامرة الكونية-
-سوريا
Maher2015-10-16 03:39:21
.إلى مالح هنا الأرض...هنا سورياإلى مالح....أنو موقف وانو رائي وانو وأنو بشر ? أكلت اللحوم أم الشيشان قطاعين الرؤس ام تونسيين ام سعوديين.....ام ام ام ....وأنو ثوره....وانو حريه وأنو ديمقراطية....لك ما تكون من غير كوكب أنت ?....إلى مالح هنا الأرض...هنا سوريا.......ما تكون انت من غير سوريا يلي أنا منها مظبوط....انت عايش بلأمرات
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-15 22:31:31
الى البحر المالح وامثالهالنظام سافل وثورتك اكثر سفالة النظام يقمع بعض الحريات و ثورتك تقمعها كلها، النظام حارب منظمة التحرير وثورتك تنام في حضن الاسرائيليبلا خجل. هل يعجبك هذا الوضوح؟ اذهب واسرتك الى المناطق المحررة في دوما و حلب ودع جيش الفتح وجيش الاسلام يعلمك الحرية على اصولها.
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-15 20:44:45
الكلمة التاريخية لرامي مخلوفالوحيد الصادق من اعمدة نظام الاسد هو رامي مخلوف ، عندما قال كلمته التاريخية : ( امن اسرائيل من امن النظام السوري ) ، ها هي الحقائق على الارض تثبت صحة قوله و لا مجال لتحويرها او نكرانها .
-سوريا
النمر 2015-10-15 18:59:47
ما حدا احسن من حداعندما غزا الرئيس جورج بوش العراق اعلنها حرباً صليبية وعندما غزا بوتين سوريا اعلنها حرب مقدسة ، ما حدا احسن من حدا
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-15 17:52:15
سقطت كل الاقنعةما شاء الله ، لم يعد خافيا و لم يعد مستغرباً ، روسيا تقول اليوم وعلى لسان وزير دفاعها : ( سلاحا الجو الروسي و الاسرائيلي يبداًان تدريبات لضمان امن الطائرات في الاجواء السورية ) الروس يقولونها بصراحة دون خجل او خوف ، لكن لم يدروا كم احرجوا الاسد و نظامه و كم احرجوا محور المقاومة وخاصة ايران و نصر الله ، الان لم يعد لديهم ما يتاجرون به و طريق الزبداني الذي يعمل عليه نصر الله صار طريق الزبداني طهران موسكو ، سقطت الان كل الاقنعة ، شكراً لك ايتها الثورة السورية لولاك لبقيت الاقنعة على الوجوه
-سوريا
قاهر الشبيحة2015-10-15 17:35:52
فلسفة التشبيحقامت الثورة السورية بداية كرد فعل عفوي تجاه عنجهية وعنف وفساد السلطة، وحاول النظام جاهدا نعتها واتهامها بشتى الاتهامات المضحكة السخيفة. اما عن فشلها حتى الان في الانتصار فهذه مسالة غاية في التعقيد ولا يمكن لا شخص الإحاطة بالاسباب، وهنا اقول انه ربما تكون بعض التصرفات الغبية من جانب بعض الثوار ساهمت بذلك. لكن اكثر ما اعجبني الشبيح المغترب باوروبا وهو يدلي بشهادته الحاسمة ليقول انه شاهد مظاهرة صغيرة من العامة وهذه هي فقط ثورتكم!!
سوريا
عبد الكريم 2015-10-15 11:48:45
فيفتي فيفتيالشرخ الكبير الذي حصل بين السوريين - معارضة و موالاة - لا يمكن ان يزال الا بازالة احد الطرفين معارضة او موالاة ، فاذا افترضنا ان النسبة بينهما هي فيفتي فيفتي . هذا يعني ان فناء فيفتي واحدة يتطلب مقتل و فناء نصف الفيفتي الاخر على اقل تقدير ، اي ما سيتبقى من السوريين هو الربع في احس الاحوال ولا تقولوا لي ان المعارضة هي حتة بعض الارهابيين المسلحين فقط و بالقضاء عليهم تنتهي الازمة ، المعارضة الصامتة كثيرة و كثيرة و لن يستمر صمتها الى ما لانهاية ، الله يعطينا العافية على هالنتيجة المبشرة
-سوريا
عصام 2015-10-15 11:46:48
مفارقة عجيبةمن المفارقة العجيبة ، ان النظام السوري يحميه نظامان متناقضان بالسياسة و الفكر و الايديلوجيا و الدين ، النظام الايراني نظام ديني مذهبي متعصب متخلف ، ينطلق بكل سياسته من هذا المنطلق ، و النظام الروسي نظام الحادي قلباً و قالباً ، لا يؤمن لا بالمسيحية و لا بالاسلام و لا باي دين اخر ، حتى و ان تظاهر بالارثوذكسية امام المسيحية الكاثوليكية و البروتستانتية الغربية كي لا يقال عنه انه نظام الحادي ، لا تنسوا ان بوتين و جماعته من سلالة الشيوعية السوفييتية الملحدة التي تقول : الدين افيون الشعوب .
-سوريا
مروان الحموي 2015-10-15 11:05:47
من هي رزسيا ؟حاولت ان اقتنع ان روسيا دخلت لمحاربة داعش فلم اقتنع ، حاولت ان اقتنع انها دخلت لمحاربة الارهاب ، فلم اقتنع ، حاولت ان اقتنع انها دخلت لحماية الشعب السوري ، ايضاً لم اقتنع ، حاولت ان اقتنع انها دخلت لحماية الاسد ، كمان لم اقتنع ، حاولت ان اقتنع انها دخلت من اجل حرب مقدسة ، فضحكت كثيراً ، و اخيراً لم اقتنع الا انها دخلت لاحتلال سوريا ، و الصفة الصحيحة لها انها مستعمر و محتل لسوريا لا اكثر و لا اقل و لا تختلف عن ايران الا بالاسم و الايام ستثبت ذلك
-سوريا
فريد عصرو2015-10-15 10:05:38
أيها الكاتب الحر الثوريلقد قلت "اسقاط النظام بدون وجود نظام بديل يعني الفوضى والانفلات كما هو حاصل معنا اليوم ، ونظام الاسد كان يدرك هذه الحقيقة جيدا فعمد بكل قوته وامكانياته لعدم تبلور هكذا نظام" السؤال: ألم يكن واضحاً لكم هذا التحليل وهذه الفكرة؟ والسؤال الثاني: ألم تتوقعوا أن يتجه النظام إلى ما فعله من أجل تفكيك الثوار؟ أم أنكم متفاجئون دوماً كما تفاجأتم بعدم دعم أصدقاءسوريا لكم؟ لماذا تلقون كعادتكم بفشلكم على النظام؟ألستم شعب ثائرغني بالعقول والمنطق والحق؟إعلم أن مايجول في بالك قد أدركناه منذ البدا
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-14 21:16:47
لو قال نتنياهوكثيرون قالوا و ما زالوا يقولون : ( لا مكان للاسد في مستقبل سوريا ) و لا احد ياخذ هذا الكلام على محمل الجد ، الا شخص واحد اذا قاله ، فخذوه على محمل الجد ، هذا الشخص هو نتنياهو ، فهو حتى الان لم يقل اي كلام بخصوص الاسد ، و لو قاله ، تاكدوا ان الاسد خلال ايام لن تجدوه .
-سوريا
حلمو2015-10-14 08:36:44
قبلية ما قبل الدولةالسوريون بشكل عام فوق القانون. من سائق التاكسي للموظف المرتشي للضابط المتكبر لرجل الاعمال المستغل. هذا غير البؤساء الذين لاحول لهم ولاقوة وكل ما يستطيعونه هو ضرب اطفالهم وزوجاتهم والاستماع للشيخ الذي يطلب لهم المغفرة. هذا شعب (وحكومة) ما قبل الدولة . كل ما يحصل في سورية هو نتيجة العقلية البدوية القبلية المستمرة منذ الاحتلال البدوي قبل 1400 عام. ما ساعد على بقائها هو قوانين بالية تعداها الزمن ولكنها لاتزال فعالة عندنا كونها اتت من مصدر الهي قمعي داعشي. الحكومة هي احد اعراض المرض وليس حقيقة المرض.
-الولايات المتحدة
بحر مالح 2015-10-13 22:22:16
الى الأخ Maherكالعادة أخي ماهر ليس لديكم أي حجة تقدمونها دفاعاً عن عن مواقفكم ، لم تجبني عن سؤالي ماذا يمكن نصف نظاماً تسبب بشكل أو بآخر بقتل آلاف البشر من شعبه وتسبب بتمزيق البلد جغرافيا و طائفياً و اجتماعياً ، وبرجع بنصحك مرة تانية أن تقرأ التاريخ لتعرف النظام الذي تدافع عنه لصالح من قضى على منظمة التحرير في لبنان ، وانت حر طبعا برأيك ولكن الموضوع بحاجة لوقفة ضمير فقط لاغير ، بس برجع بأكد أنو كل إنسان حر برأيه ، لهذا قامت الثورة ليكون كل إنسان حر برأيه.
-الإمارات
سورية تحتاج لطرف ثالث 2015-10-13 22:07:41
سورية تحتاج لطرف ثالثلا النظام ولا المعارضة الاسلامية يصلحون لقيادة سورية . النظام بات مرفوضا بالمطلق بعد كل هذه الدماء وهو بالاساس نظام فاسد ومنخور حتى النهاية والاسلاميون لا يمكن ان يصلحوا في المجتمع السوري ولم يقصروا ايضا بالقتل على الهوية . التفاهم الذي حصل بين السعودي والروسي قد يكون صحيحا ، أي كلّا لبشار وكلا للاسلاميين .
-سوريا
علي2015-10-13 10:44:25
الاغنام تنتظر القيصربشار الاسد ولد ولم يسمع بحياته كلمه لا كل شيء يرغبه مهما كان كان يحققه ولو على حساب كرامه الاخرين.جاءت الثوره المباركه وسمع من السوريين الاف لا لذلك لم يستوعب الامر.هنا يمكن ان تشيهه بطفل مدلل سلبته العابه فراح يكسر كل شيء حوله
-سوريا
Maher2015-10-13 02:08:42
إلى بحر مالحإلى بحر مالح يا أخي عبر عن رءيك مو عن رأيي و تقول لا احد لأنو انا أحد وخميس معي و جمعه رأيو من رأيي
-سوريا
بحر مالح 2015-10-12 17:34:58
الى الاخ Maherأول شي أخي ماهر نحن لسنا معارضجيه انما نعبر عن رأينا كسوريين ولنا الحق في ذلك كما أنتم لكم الحق في قبول رأينا أو رفضه , اما بالنسبة لتوصيف النظام فاننا لانذكر عموميات هنا , لك ان تقرأ عن مافعل النظام في لبنان وما كان دوره في القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ولك ان تحكم , وشي أخر نظام تسبب بطريقة أو بأخرى في مقتل مئات الاف البشر من شعبه , شو ممكن نوصفو غير أنو نظام مجرم , اذا عندك وصف تاني ياريت تتحفنا في
-الإمارات
Maher2015-10-12 14:37:14
هدف الفورةهدف الفورة ...هو هدف أعداء سوريا ما قبل بدء الفورة.....أسقاط النظام لأن مصالحه تتقاطع مع اعداءه....سعوديه الهمجيه...امريكا الأستعماريه...وفرنسا الأنتدابيه و بريطانيه الأحتلاليه..وووو.....وليس مصلحة الشعب والدمقراطية....وأكيد مو سعوديه دموقراطية
-سوريا
Maher2015-10-12 14:12:01
إلى جلال الثورات تقاد و تفعل من الاداخلإلى جلال الثورات تقاد و تفعل من الاداخل اما من الخارج فهيا خيانات......إذا انت لست بمحرض ماذا تفعل في بريطانيا يا اخي ترك البشر في سوريا بحالها واذا بدك ثوره رجاع عسوريا متلك متل غيرك
-سوريا
Maher2015-10-12 13:48:29
المشكله الأساسيه بلمعارضجيه انهم يتكلمون بدون مفهبحر مالح الوصف الصحيح لا يستطيع احد أن ينكر أن السبب الرئيسي لما وصلت اليه الأمور في سورية هو النظام , ومهما تفلسف البعض بأن وراء الازمة قوى خارجية او عصابات مسلحة فان همجية و اجرام النظام منذ بداية الثورة هو السبب الرئيسي فيما وصلت اليه سورية من تمزق , باختصار ممكن نلخص فترة ح.........المشكله الأساسيه بلمعارضجيه انهم يتكلمون بدون مفهوميه و بعموميه وصف حكي عل فاضي بدون اي مرجعية لحقاءق أخي انا ومليين ناس ننكر ما قلت...
-سوريا
Mr.HG2015-10-12 13:13:55
اضحك مع ديمقراطية العرب و المسلمين!روح بلها و اشرب من ميتها هالثورة..!..وقت بدهم يجو اسيادك الوهابين عبيد االصهاينة والامريكان لحتى يحطو الرئيس او الحزب يللي بتماشى معاهم و مع مصالحهم فايمل من هيك ثورة و هيك ديمقراطية,,شو استفدنا اذن ,,ولا صحيح ثورتكم لاجل التغير فقط و ليس لاجل حرية و ديمقراطية و بطيخ مسمر!..بجيك كل واحد ما بيعرف يعرف معنى حرية او ديمقراطية و بصير يتفلسف على كيفه!!شي حلو بعد هالمليارات الدولارت التي نفقت على الحرب في سوريا من قبل امريكا و دول الخليج و يجي فورجي يعملي صناديق اقتراع و ديمقراطية على كيفه!!ههههههه
-سوريا
Dr.Y2015-10-12 11:55:54
يا ابراهيم من دوماجيشك الحر لايرى فعاليته وانجازاته البطولية على الارض سوى انت وبعض الذين يشكون من انحراف في عدسة الرؤية واما إتلافك الذي لايمون ) فيلعب به تارة القطري وتارة السعودي واخيراً الوالي العثماني الذي لم يعترف حتى على جوازات السفر التي يصدرها هذا الاتلاف في احضان الوالي العثماني نفسه من اجل العبور من معبر باب الهوى الذي سيفتحه الوالي قريباً واذا كنت عايش بدوما سلّملي عالفصائل الاخرى يعني جبهة النصرة وعلى الشرطة الاسلامية ولجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تبعها
-سوريا
ابراهيم من دوما 2015-10-11 22:46:17
قادة الثورةجيشنا الحر و الائتلاف الوطني و بقية التنظيمات الثورية هم قادة هذه الثورة عسكرياً و سياسياً ، رغم انف الجميع ، و هم البديل الحقيقي للنظام البائد و هم من سيقود سوريا نحو الحرية و الديمقراطية و اقامة الدولة السورية الحديثة الخالية من حكم العسكر و الامن الاستبدادي و من لا يراهم على الارض فهو اما اعمى او انه لا يريد الاعتراف بوجودهم لغاية في نفس يعقوب .
-سوريا
Mr.HG2015-10-11 21:39:52
ثورة اخر زمنالواحد بعمل ثورة و بعكس صورة ايجابية مختلفة جدا عن اي نظام دكتاتوري كان لحتى يكسب ثقة الشعب بالثورة و على انها بديل افضل من النظام الخ.ما بعمل ثورة لحتى يعكس صورة قبيحة على انها اسوأ من النظام لحتى تفقد ثقة الشعب بالثورة و تنفر منهم!..بعد ماشفنا هالثورة صرنا نترحم على روح صدام حسين في كل يوم و حتى بكل ساعة شو كان انسان منصف و عادل و حر و ديمقراطي!!!رحمك الله يا صدام حسين!
-سوريا
Mr.HG2015-10-11 21:09:07
اغبى ثورة بالعالم!هذه الثورة لم تصب لا بمصلحة الشعب السوري ولا بمصلحة الوطن وانما صبت بمصلحة اسرائيل من جيهةو بمصلحة النظام من جيهة اخرى!.هذه الثورة حققت كل احلام اسرائيل و بني صهيون لما كانت تحلم به من قبل! من فوضى و خراب و دمار و تشريد و تهجير و قتل و ذبح و تقطيع الخ.هذه الثورة حققت حلم للنظام لما كان يحلم به من قبل . لان هذه الثورةدفعت الشعب السوري ليقف مع النظام لسببين فقط .السبب الاول هي المؤامرة التي تستهدف الوطن,2 لان هذه الثورة جزء من المؤامرة لذلك لم تحقق اي نجاح لا لسوريا و لا للشعب السوري!!
-سوريا
بحر مالح 2015-10-11 17:36:32
الوصف الصحيحلا يستطيع احد أن ينكر أن السبب الرئيسي لما وصلت اليه الأمور في سورية هو النظام , ومهما تفلسف البعض بأن وراء الازمة قوى خارجية او عصابات مسلحة فان همجية و اجرام النظام منذ بداية الثورة هو السبب الرئيسي فيما وصلت اليه سورية من تمزق , باختصار ممكن نلخص فترة حكم النظام لسورية من خمسين سنة حتى الان بثلاث كلمات تأمر اجرام خيانة.
-الإمارات
بيبرس2015-10-11 07:56:54
إلى HG - الجزء الثانيبالرصاص و يعتقلهن و يعذبهنز كان النظام ممكن يقدم اصلاحات حقيقية مو شكلية. على الأقل يسمح للناس تتظاهر و تحكي اللي بدها و يرفع ايد اجهزة المخابرات عن الشعب المعتر و يحاسب الناس الفاسدة. دغري النظام خاف على الكرسي و دفعتو عنجهيتو اللي ما بتقبل أنه المواطن ينتقدو حتى جوا حمام البيت إنه يتصرف متل الثور الأهوج و خلا الدم للركب. شو أثرت المظاهرات على النظام ؟؟ ناس عم تتظاهر و تهتف و ترجع على بيوتها .ولا سيادتو خاف على حاجز الخوف اللي عمرو أربعين سنة إنه يتحطم. لسا مصدقين انو قناة أو شخص حرضوا شعب !!!!
-سوريا
بيبرس2015-10-11 07:50:44
إلى HG - الجزء الأولرح اجي معك انو كان في مؤامرة على سوريا من أول يوم بالثورة و انه المظاهرات مأجورة و كل الخزعبلات رح افترض جدلا انها صحيحة ... ما سألت حالك ليش النظام ما حصن الشعب السوري ضد المؤامرات المزعومة .. طبعا التحصين مو بالشعارات و العلاك الفاضي .. التحصين بكون بالعدل و المساواة و شعور المواطن انه كرامتو محفوظة ببلدو و أنه النظام عم يسهر على راحة المواطن مو عم يسهر مشان يخوزء المواطن !!! بعدين المؤامرة اللي من هالنوع كان لازم يتعامل معها النظام بطريقة تانية مو كل يوم يطلع يرش المتظاهرين ...
-سوريا
مواطن سوري حر2015-10-11 07:45:09
بعيدا عن التنظير والفلسفةمفهوم الثورات وطرق نجاحها قد تغيير لإن العالم تغيير ولم يعد كالسابق ( العولمة ) أي بأختصار لو أرادت أمريكا ومن خلفها القوى الرأسمالية.. للثورة أن تنجح لأوجدت لها الف وسيلة وطريقة للنجاح وكنا اليوم نحتفل بالعالم الرابع لنجاح الثورة ... ولكنهم من البداية وقفو ضدها فعليا وتركو النظام ومن خلفه ايران وحزب الله يستبيح كل المحرمات الأخلاقية والإنسانية ويمارس كل الجرائم القذرة بحق الشعب المسكين ... فالعنف يولد التطرف وهذا ماحصل ....
-سوريا
بيبرس2015-10-11 07:42:21
عقلية النظاملازم نضرب رصاص على المتظاهرين و نعتقلهن ونعذبهن و نبيع أعضاءهن و لازم نقصف الحاضنة الشعبية للثورة بالطيارات و الدبابات والكيماوي و نهجر الطائفة السنية .. وكل المعارضين من الطوائف التانية لازم يختفوا من الوجود ... بس هيك ما بيكفي لازم نجيب مجرمين من برا و دول تانية تساعدنا ... بس كمان ما بيكفي لازم ننهب بيوت الناس اللي طفشناها من سوريا و بعدين نبيعها للايرانيين ... بس هيك قليل ... لازم نحول الأكثرية لأقلية بسوريا و تصر طائفتنا أكثرية ... كمان ما بيكفي ... شو بتنصحوا النظام لينتصر !!!
-سوريا
هزاع2015-10-11 07:38:22
ثورة اليتامىنظام حافظ الاسد قدم للجميع قطعة من سوريا ، لاميركا ، لاسرائيل ، لايران ، للسعودية ، لروسيا ...، نظام البعث باع سوريا وشعبها ليحكم ويحكم ويحكم ، هذه الثورة لو كان لها قيادة موحدة لمزقتها اسرائيل وحزب الله معا ، هذه الثورة اخرجت كل التشوه الاجتماعي الذي انتجه نظام البعث وحكم مافيا لخمسون عاما هذه الثورة هي ثمن بقاء مافيا تحكم بالدم والسيف خمسون عاما حطمت فيها كل مكونات الشعب وافقدت الدولة والمواطنة معناها ، هذه الفوضى هي حصاد سنين القمع والطغيان وفروع الامن ولصوصية
سوريا
Mr.HG2015-10-10 21:20:46
اغبى ثورة في العالم..لان من البداية لم تبحث عن انتصارات فعلية كا باقية الثورات لاجل مصلحة سوريا و الشعب السوري اجمع بقدر ما هي كانت تبحث و ما زالت تبحث عن تحقيق انتصارت لاجل اهداف دول اخرى !.ثم يتهمون ان جميع دول الخليج تقريباو بعض دول غربية عظمة و اكبر منظمات ارهابية في العالم تسلقوا على الثورة!.فهل يعقل ان جميهم تسلقوا على الثورة .اما ان الثورة هي جزء منهم و بالتالي قد تكون هي التي تسلقت عليهم لتحقق انتصارات لم تقدر تحققها على ارض الواقع باسم الثورة و الحرية؟؟!كفاكم ان تستغبوا عقول الناس .
-سوريا
نزار 2015-10-10 20:04:01
مقال دقيقعزيزي الاستاذ نضال مقال موفق من جهة تشخيص الواقع يمكن الاضافة ان تلك الثورة المزعومة هي ثورة الغرائز و السلبية هي تعبير عن كل ما هو سلبي و هي تمثل الجانب المظلم للمجتمع السوري ثورة طائفية بامتياز ابتداءا من اسماء الكتائب المقاتلة و مرورا بأهدافها المعلنة و غير المعلنة و انتهاءا بممارساتها الوحشية , ما فعله النظام طبيعي فلا يمكن انت نتصور ان يستسلم بسهولة لغوغاء حتى لو بلغت هذه الغوغاء90% من المجتمع . قوة منظمة 2% تستطيع الانتصار على غوغاء ال 98%
سوريا
نازك 2015-10-10 19:09:58
بوتين ( صلى الله عليه و سلم )يا جماعة .. خطيب الجامع الاموي بدمشق ، يللي خطب خطبة الجمعة يوم امس ، و كيف عم يمدح بوتين لتدخله بسوريا ، ظننا انه رسول الله و كدنا نقول ( بوتين صلى الله عليه و سلم ) ، بس الغريب انو من وين بلاقو هيك مشايخ ؟ و من اي سوق بيشتروهم ؟ و معقول انو هو مؤمن متل البطريرك الروسي انو الحرب بسوريا هي حرب مقدسة ؟ الرجاء اسمعوها و احكموا عليه بنفسكم ،
-سوريا
حسان2015-10-10 19:05:04
للذكرىلنتذكر معا كيف كان السلوك البطشي للمافيا الحاكمة المسماة "نظام" مع التنسيقيات في بداية الثورة وقبل ظهور ما يسمى "الإرهاب"، كانوا يقتلون أعضاءها برغم سلميتهم، يقنصون الناشطين الإعلاميين، وبذات الوقت يطلقون سراح المتطرفين الإسلاميين من السجون، لماذا؟ بالضبط لأن هذه التنسيقيات كانت تنظيمات منبثقة من رحم الواقع والمجتمع وهي التي كانت تشكل الخطر الأكبر على المافيا الحاكمة لأنها تمثل العقل المنظم والضابط للسلوك الجمعي..والأهم: لأنها بدأت تتواصل مع بعضها لتشكل بنى تنظيمية على مستوى سوريا.
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:52:36
الاخ نضال مع التحية 8عن ان النظام سيدافع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة مهما كانت وسخة حسب مبدأ ماكيافل الذي كان يحوز على إعجاب الرئيس الاسد الاب . كل هذا بكفة والنفوس الضعيفة التي ذكرتها يا أخ نضال بكفة أخرى والتي هي عاهة أخرى من عاهات هذا الشعب التي لاتعد ولا تحصى... أنا ومن بعدي الطوفان....الشاطر يلّي بيلهط أكتر....الشاطر يلي بيسرق أكتر...دبّر راسك....اللهم إني أسألك نفسي... هذه هي ثقافتنا وثقافة الشعوب العربية بشكل عام فكيف لنا أن نقوم بثورة ونحن لانملك مثقال ذرة من مقومات الثورة .؟؟؟!!!
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:48:27
الاخ نضال مع التحية 7مما يسبب تكاثر هذه الفيروسات على حساب هذه الخلية فتنفجر الخلية لتخرج هذه الفيروسات وتصيب خلايا أخرى واسماء هذه الفيروسات معروفة وابرزها فيروس داعش وفيروس النصرة واما الخلايا الحية فهي سوريا أولاً والثورة المرحومة ثانياً . فكيف لهذه الثورة أن تنجح إذا لم يكن لمن قاموا بها أي ذرة من التنظيم والتخطيط بالاضافة لكونهم مرضى بسرطان الفيروسات التي حُقنوا بها ؟؟ حتى أن ما قلته يا سيد نضال عن خطة النظام لاستهداف أي نظام جديد يمكن أن يبرز, كان من الواجب لأي ثورة أن تحسب له حساب بحيث لا تغفل
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:44:09
الاخ نضال مع التحية 6كل هذا ياسيد نضال يأتي بالاضافة إلى أشياء كثيرة مهمة لم تتطرق لها على الاطلاق واهمها فكرة المؤامرة على هذا البلد واقولها واكررها انه لايمكن لانسان ان ينكر مدى السخط والحقد على هذا النظام من قبل شريحة واسعة من هذا الشعب التي تريد زواله ولكن هذا الحراك كان مسموماً , كان محقوناً منذ بدايته وربما قبل بدايته بكثير بفيروسات سرطانية خبيثة تفشّت فيه كما تفعل الفيروسات عندما تدخل خلية حية فتجبر هذه الخلية على صنع المادة الوراثية للفيروس وتمنعها بذلك من صنع مادتها الوراثية الخاصة بها
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:39:47
الاخ نضال مع التحية 5وهو يتلقى منهم الضربة تلو الضربة التي لاتسمن ولا تغني من جوع إذ يبقى واقفاً على قدميه فهو يستدعي من وقت لآخر أحد أصدقائه لمواجهة هذه الشرذمة عندما تصر على قتالها الخاسر بينما يهيئ نفسه لهم من جديد وهكذا تستمر اللعبة إلى ما لانهاية دون نتيجة لأن لهؤلاء الزعران من يدعمهم أيضاً وتكون النتيجة الخراب والدمار والتشريد لهذا الشعب المسكين الذي أصبح مكروهاً ذليلاً مشرداً في أصقاع الكرة الارضية ولم يبقى كلبا أو خنزيراً إلاّ واستباحه وأهانه بفضل هذه الثورة ( المباركة )
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:33:42
الاخ نضال مع التحية 4ترافقه السرية والكتمان والدهاء ولا يمكن تنفيذه إلا إذا وصل هذا المخطط إلى مرحلة النضوج , مرحلة النقطة الحرجة ليس قبلها وليس بعدها وأما الثورة .... المباركة.!!!...( كما يسميها السابحون في العالم الوهمي الافتراضي من ذوي الامراض النفسية ) وأما ثوارنا (الاشاوس) فهم فعلوا كما تفعل شرذمة من المراهقين الذين يتحدّون شاباً قوياً ذو عضلات ويريدون مصارعته بل قتله فما كان منه إلاّ أن ضرب أحدهم بقبضة يده فطرحه أرضاً ورفس آخر برجله فأخرجه من الساحة ثم صفع آخر على وجهه فأدماه
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:30:22
الاخ نضال مع التحية 3وماهكذا تكون الثورات ونقسم أننا لا نقول ذلك لأننا من محبّي هذا النظام الديكتاتوري الفاسد ولكن لأننا نعلم منذ البداية بأنكم سلكتم الطريق الخاطئ وكان عليكم أن تسلكوا طريقاً آخر حتى لو تأخرتم بالوصول إلى هدفكم سنين طويلة وبدلاً من أن يصغوا إلينا فهم يستشيطون غضباً وينهالون بالسباب والشتائم مما يثبت غباءهم القاتل وسطحيتهم الفارغة. إن إسقاط نظام قوي متماسك كهذا لايمكن أن ينجح إلاّ إذا سبقه تخطيط واختراق عميق
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:26:18
الاخ نضال مع التحية 2على الحكم الديكتاتوري للقائد الاوحد الذي عانوا منه منذ اكثر من اربعة عقود والذي كان من الواجب ان لايعميهم عن ان اول شرط من شروط نجاح هذه الثورة هو ان تكون منظمة بدقة وان يكون لها قيادة قوية موحدة تديرها على الصعيدين السياسي أولاً والعسكري ثانياً وإلاّ فما وصلنا إليه اليوم كان وسيكون حتمياً . إن الغوغائية والفكر المتحجر الذي لا يعرف المرونة هي من أهم الامراض التي بُلي بها مجتمعنا وشعبنا . عندما نقول لهم .. ياناس .. ما فعلتم وتفعلون ليس سوى أخطاء بأخطاء فما هكذا تؤكل الكتف ,
-سوريا
Dr.Y2015-10-10 18:23:21
الاخ نضال مع التحية 1/8بالرغم من ان هذا الكلام يأتي متأخراً جداً جداً إلاّ أنني أرفع قبعتي احتراماً لكل ما جاء فيه لأنه ينطبق تماماً مع ما قلناه منذ بداية الازمة واعتباراً من السطر الاول في هذه المقالة حيث أذكر أنني قلت في أحد التعليقات منذ مدة طويلة ان من عيوب هذه الثورة هو عدم وجود قادة لها فأجابني أحد الفلاسفة المتحمسين المعلقين في هذه الزاوية ان جمال هذه الثورة وعظمتها يكمن في انه ليس لها قائد !!! فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على النفسية الغوغائية والفكر العاطفي الذي لا يستند إلى منطق وهو ليس سوى رد فعل ساذج
-سوريا
سامر أديب2015-10-10 17:17:48
تحليل خاطئ 2بعد أن يشرح لنا الكاتب سبب عدم نجاح الثورة السورية ألا وهو عدم وجود قيادة موحدة قوية ، يقدم لنا سبب غياب هذه القيادة ألا وهو النظام السوري الذي منع تشكل هكذا قيادة موحدة قوية ، طيب ماذا كنا ننتظر من النظام السوري ، هل كنا ننتظر منه أن يدعم تشكل قيادة موحدة قوية للثورة ، هل هناك نظام ديكتاتوري لم يقم بما قام به النظام السوري في مواجهة الثورات ضده ، ألم تنجح الثورات هناك رغم ذلك
-سوريا
سامر أديب2015-10-10 16:51:11
تحليل خاطئفحوى المقال أن سبب عدم نجاح الثورة السورية هو عدم وجود نظام قوي وقيادة موحدة تقودها ، ويقول الكاتب أنه ما من ثورة نجحت بدون وجود هذه القيادة الموحدة القوية ، الواقع هو غير ذلك ، الثورة التونسية والمصرية نجحتا بدون قيادات موحدة قوية ، معظم الثورات في أوروبا الشرقية لم تقدها قيادات موحدة وبالأخص رومانيا ، حتى الثورة الفرنسية كانت بدون أي قيادة موحدة
-سوريا
سوري برا سوريا2015-10-10 14:16:03
غباء او استغباء" الثورة النزيهة والنظام الخبيث الذي حرفها عن مسارها" هل بامكان اي شخص ان يسخف الامور اكثر. ماذا عن الاسلام السياسي، لماذا لم تتجرأ ان تناقش الاسلمة ورغبة من اسميتهم ثوارا بتطبيق الشريعة. ان كانو هم يلقبون نفسهم ب مجاهدين! عندما فجرت النصرة اول تفجير امثالك ادعوا انه النظام وبعد بضعة اشهر كانوا يرحبون بالسعودي والشيشاني بدون خجل. الجهاد ليس ثورة ويكفيكم تمييع الموضوع كلما طرحتموه. فقط تنظير فارغ الثورة تغيير للامام والجهاد العكس تماماً هو تغيير للخلف. من سيئ الى اسوء
-سوريا
JALAL 2015-10-10 12:13:01
الثورة المباركة 6ولكنها ستحقق عاجلا ام أجلا أول شعار لها وهو الشعب يريد أسقاط النظام وأخيرا والله بزعل على المؤيدين المساكين كل اليوم والثاني يغيرون ابطالهم فقد كان أولهم نصرالله وبعده قاسم سليماني والأن يتغنون ويرفعون صور بوطين وهذا بحد ذاتها النهاوية الماساوية لهذا النظام
بريطانيا
JALAL 2015-10-10 12:11:07
الثورة المباركة 5ووضع الحراك لنفسه هدفاً كبيراً منذ البداية وكان الهدف اسقاط النظام الحالي ~~ الشعب يريد أسقاط النظام ~~~ اذا راجعنا كل الثورات في كل العصور بأنواعها ، لم يعرف العالم ثورات ناجحة بدون قيادات وقدوة وأختلف معك استاذ نضال في هذه النقطة فالثورة السورية فريدة في التاريخ كما ان هذا النظام الدموي فريد من نوعه في العالم وأخيرا كل الثورات لها اخطائها والثورة السورية المباركة ايظا وقعت في اخطاء كثيرة ولها سلبياتها ايظا ولا يمكن ان تحقق كل أهداف الا بعد مرور عشرات السنيين كما بقية الثورات
بريطانيا
JALAL 2015-10-10 12:09:46
الثورة المباركة 4وبأعتراف بشار بعظمة لسانه فطار الحاكم العسكري الفعلي لسورية قاسم سليماني يطلب النجدة وعلى وجه السرعة من المجرم بوطين وقام بالتدخل العسكري على وجه السرعة لأنقاذ الطاغية من السقوط المدوي وكما هو متوقع سيفشل بوطين كما فشل الأخرون في انقاذ الطاغية من السقوط وسيركض بوطين الى الصين لطلب النجدة لمنع السقوط . لقد قرر الشعب السوري الخلاص وكما يقول الشاعر فلا بد للقدر أن يستجيب ولو استعان بكل المجرمين والقتلة من العالم فهذه الحركة الشعبية قررت التخلص من الظلم والقهر والأستغلال
بريطانيا
JALAL 2015-10-10 12:07:58
الثورة المباركة 3الا على ٢٠ بالمئة من الأراضي لم يعرف التاريخ ابدا أن نظام جلب كل حثالاث العالم لقتل شعبه وأخرهم المجرم بوطين وليس اخيرا لانه سيجلب حثالاث كوريا الشمالية والصين أيظا ففي البداية عندما كان على شفير السقوط والهاوية جلب عصابات حزب الله الأرهابي وعندما فشل جلب العصابات العراقية الأرهابية المرتزقة وعندما فشل في القضاء على الثورة السورية المباركه والجيش الحر البطل جلب العصابات الأيرانية وعندما فشل جلب العصابات الباكستانية والأفعانية المرتزقة وعندما فشل كل هؤلاء القتلة والمجرمين وكان على شف
بريطانيا
JALAL 2015-10-10 12:06:21
الثورة المباركة 2١٠٠ حزب وحزب معارض مثل مسرحية المرشحين لرئاسة الجمهورية فخلال ٥٠ سنة لم يسمح لمرشح واحد أن ينافسه ولكن عندما حاول أن يقول للعالم انه نظام ديمقراطي فخلق ٢٥ شخصية لخوض مسرحية الأنتخابات الرئاسية . والسبب الثاني أن هذه ثورة شعبية عارمة شارك بها كل مكونات الشعب السوري وجميع الأعمار لأنها ثورة عفوية للخلاص من الظلم والقهر . وأختلف معك أستاذ نضال عندما تقول الثورة لم تنجح .الثورة نجحت وبأمتياز فالنظام سقط من قلوب وعقول السوريين وتماثيله سقط في الساحات و
بريطانيا
JALAL 2015-10-10 12:02:56
الثورة المباركة 1شيء طبيعي يا أستاذ نضال معلوف اذا قلت أن الثورة السورية بدون قيادة لسببين أولا بسبب طبيعة هذا النظام الدموي القاتل فخلال ٥٠ سنه من حكمه القائم على الحديد والنار لم يسمح بأ نشاء أحزاب معارضة أو شخصيات معارضة قوية وفي هذا الجو القمعي كان يسمح ببعض الأحزاب الكركوزية ~~ أحزاب المنطوية تحت جناح حزب البعث والمسمى الجبهة الوطنية التقدمية ~~ على أنها من المعارضة مثل قدري جميل وحيدر و حسن والشخصيات الكركوزية الأخرى المسمى بين قوسين المعارضة الوطنية في الداخل فهذا النظام الدموي يستطيع ان
بريطانيا
سامر 2015-10-10 10:24:36
مقالة جيدة لكن اين دور الاسلام السياسي؟شكراً أستاذ نضال، المقالة تصف ماحدث بشكل صحيح و توضح أهمية وجود تنظيم وقيادة تترجم المظاهرات الى تغيير باتجاه الأفضل لكن يوجد تجاهل لدور الاسلام السياسي في قيادة الجموع نحو دوامة الصراع الديني. اعتقد انه توجد معطيات كافية تشير الى ذلك. مثلاً مظاهرات بعد صلاة الجمعة، دعوات الجهاد و توفر السلاح، اقتصار المطاهرات على الدول العربية ذات التوجه غير الديني بالرغم من عموم الاستبداد والفساد....الخ.
-سوريا
سوري مغترب في اوروبا 2015-10-10 00:55:25
المشكلة ثقافية وعقلية قبل كل شيء (2)في عام 2012 شهدت شخصيا مظاهرة لاتتجاوز 300 شخصا من المراهقين و الباعة الجوالين وبعض المتعاطفين من بقايا الاخوان المسلمين وكانو جميعا يلبسون الكفن الابيض و يصرخون كلنا شهداء رايحين ع الجنة بالملايين يخطب فيهم شيخ من البلدة المعروف بتزمته و هو الان هارب في تركيا ولايجيد غير التحريض الطائفي و اسمه عندي اذا اردتم .لذلك اقول لكم للمرة الالف ثورات العرب ليست تورات من اجل الكرامة و الحرية بل هي ثورة من اجل العودة الى ايام السلف الصالح واصول الدين والقائمون عليها يقول هذا ليلا نهارا سرا جهارا
-سوريا
سوري مغترب في اوروبا 2015-10-10 00:37:36
المشكلة ثقافية وعقلية قبل كل شي (1)اذا لماذا لم تنجح الثورة بشكل سلمي في اي بلد عربي و نجحت بشكل رائع في اوروبا الشرقية في نهاية الثمانينات هناك حيث كان المثقفون و الكتاب و الفنانين هم القادة الفعليين لحركة المجتمع المدني وكانت المظاهرات تخرج من المراكز الثقافية وتمتاز فعلا بالرقي والسلمية و التضامن اما في بلادنا فكانت تجرج فقط واكرر فقط من الجوامع بناءا على دعوات القرضاوي والعرعور تحمل شعارات دينية فاضحة و كان بعض المتظاهرين يريدون ان يموتو لكي يذهبوا شهداء مباشرة الى الجنة لمقابلة الحوريات \ يتبع \
-سوريا
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