نحن لا نعرف قائداً واحداً للثورة التي قامت ولا قدوة ولا نظام واضح قوي يضبط سلوك التحركات داخلها.

صحيح بأن الثورة بدأت بتحركات عفوية أشبه ما تكون بردود افعال على الظلم والطغيان اتسعت لتشمل منطقة بعد منطقة ..

ولكن عدم نجاح التحرك بإيجاد قيادة موحدة تفرض نظاماً عاماً يكون عاملاً اساسياً في نجاح الثورة اصاب هذا الحراك في مقتل.

ولعب النظام القائم دوراً كبيراً في منع تشكيل النظام الجديد للحراك وتطوره ليصبح حراكاً ثورياً له اهداف واضحة ، وخطط محددة لتحقيق هذه الاهداف.

فنلاحظ بأنه فيما دعم نظام الاسد سلوك التمرد الفردي المنفلت وعززه من خلال دعم وتسليح الكثير من الجماعات ( الموالية والمعارضة ) وتركها تمارس الانفلات وتحقيق المكاسب الآنية الشخصية السريعة ، حارب كل من كان يمكن ان يقود هذا الحراك إما بالترهيب او القتل او تشويه السمعة وممارسة الضغوط عليه بكل شكل ممكن لابعاده عن جسم الثورة.

في بداية مثل هذه التحركات الشعبية ، تكون الحالة بأن النظام القديم يملك كل شيء فيما لا يملك الحراك الثوري من القوى أي شيء والتغلب على النظام القوي من قبل حركة وليدة ضعيفة لا يكون الا ببناء نظام قوي متماسك.

وبدون النظام ستكون حصيلة قوى الافراد المنضوية تحت لواء الحراك اقل من مجموعها الحسابي ، ويمكن ان تذهب كل تلك الجهود هدرا بدون توحيد وتوجيه.

صحيح ان القوى في الثورة تمتلك الحماس ، التضحية والطاقة، ولكن هذا لا يكفي فهي بحاجة لنظام متماسك يحول هذه العوامل لأعمال وانجازات ، والا فان هذه العوامل ستتحول الى مغامرة فردية لا تقدم ولا تؤخر في إحداث التغيير المنشود.

وضع الحراك لنفسه هدفاً كبيراً منذ البداية وكان الهدف اسقاط النظام الحالي والحصول على الحرية.

اسقاط النظام بدون وجود نظام بديل يعني الفوضى والانفلات كما هو حاصل معنا اليوم ، ونظام الاسد كان يدرك هذه الحقيقة جيدا فعمد بكل قوته وامكانياته ، وامكانيات حلفاءه لمنع تشكل أي نظام موحد قوي بديل ، اما من خلال القوة والعنف او من خلال الاستيعاب والاحتواء.

ان بدء الحراك الشعبي في سوريا منذ ان خرج اول مواطن في سوق الحميدية في العام 2011 يهتف للتغير ، كان هزة كبيرة لنظام ديكتانوري يقوم على فكرة الهيبة والخوف ، وامتداد هذه التحركات بشكل سريع قوض من دعائم نظام الاسد وحوله الى نظام اضعف غير قادر على فرض سيطرته واعادة التحكم بالاوضاع كما كانت قبل الثورة.

ولم يكن امام هذا النظام بديلاً ، الا منع ظهور نظام جديد ، النظام الذي يكون المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية ( بين القديم والجديد ) بأمس الحاجة اليه ، بحاجة اليه اكثر من كل الاوقات التي تكون فيها حالة المجتمع طبيعية.

استهداف أي نظام جديد ممكن ان يولد ويبرز ، كان الخطة الاقل تكلفة لنظام الاسد للحفاظ على السلطة ، لانه بدون النظام الجديد القادر على توجيه الامور بالاتجاه الصحيح فانه لن يتم تحقيق أي مكاسب ، على العكس ستتجه الامور للانفلات والفوضى.

اذا راجعنا كل الثورات في كل العصور بأنواعها ، لم يعرف العالم ثورات ناجحة بدون قيادات وقدوة ، بدون نظام يفرض واقعا جديدا مأمولا ، هناك استحالة في انتصار ثورة دون قيادة ونظام .

لان الذي يحصل في مثل هذه الحالات هو ان يسود فهم خاطئ للحرية ، وتصبح الحرية ، بدون الضبط والتوجيه من قبل النظام الجديد، تساوي التحرر من القيود والعادات، وتساوي حرية فورية بالتصرف وانفكاك من قواعد السلوك ونفور عام من كل قاعدة وضعية .. وكل هذا بإسم الحرية.

وتتغلب في هذه الحالة الميول الطبيعية للمكاسب الآنية لانسان على الارادة للوصول للاهداف النهائية التي تصب في مصلحة كل المجتمع ، وتصبح الحالة بان الافراد يسعون الى تحقيق حرية سلبية قصيرة المدى على حساب حرية ايجابية بعيدة.

ومع غياب النظام ، تتجه القيادات المحلية الناشئة للحراك المدني (او المسلح ) لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى من خلال إضعاف النظام العام ومسايرة الامزجة للقواعد الشعبية وغض النظر عن كثير من الافعال والتظاهر بقبول الكثير من الممارسات الخاطئة ، في سبيل كسب التأييد السياسي.

هذا غير ظهور افراد من هذه القيادات من ضعاف النفوس يسعون لتحقيق مكاسب آنية ، او قيادات ترتكب "خطأً جسيماً" بالتساهل والتعتيم على الاخطاء والقبول بها لكي تحافظ على هيبة الحكم وسمعته.

كثيرا ما نسمع اليوم "هذه الحرية يلي بدكون ياها" من قبل مؤيدي نظام الاسد ، في اشارة الى النماذج السلبية في مناطق تحررت من قبضة النظام القديم ولكنها بالفعل تحولت الى حال أسوأ مما كانت عليه من كل النواحي.

والخطأ الذي وقعنا فيه باننا اعتبرنا أن كل مقهور .. ثائر، وكل مظلوم مسروق .. هو انسان عادل وقويم .. وهذا ليس صحيح

ان زوال نظام ديكتاتوري عنيف فاسد.. لا يعني بأن الحرية والشفافية والعدل ستسود بعده بشكل مباشر ، لان زوال النظام لا يعني زوال العادات والأساليب التي كان النظام الزائل يتبعها ..

والممارسات الخاطئة التي كانت سائدة في العهد البائد لا تكون فقط عند اعداء الثورة وانما عند مؤيديها ايضا ..

القاعدة الشعبية المقهورة هي مادة خام للثورة ولكنها ليست هي الثورة بحد ذاتها .. وهذه الطبقات ليست محصنة ضد الافكار والممارسات التي كانت سائدة ، بل مع الاسف هي جزء منها.

وعملية التثقيف ، والتشريع والرقابة والمحاسبة عملية معقدة لا يمكن ان تتم من تلقاء نفسها بدون خطة وبدون قيادة وبدون نظام قوي يفرض تنفيذ هذه الخطة ، بهدف انجاز التحول المنشود الذي قد يستغرق عقودا من الزمن.

ان نجاح نظام الاسد في منع تشكل أي نظام بديل قوي قادر على فرض التغيير، كان الضربة القاسمة للحراك الثوري في سوريا ، الذي نشأ اصلاً بدون تخطيط ولا اعداد من قبل احزاب لها قواعد شعبية منظمة وقادرة على توجيه الجهود الفردية في اتجاه احداث تغيير يصب في المصلحة العامة.

والواقع اليوم واضح ليس بحاجة الى كثير من التوصيف والجدال ، وهذا الواقع المهلهل الضعيف ، الى حد كبير ، وبعد كل هذه الحرب الشرسة التي تعرض لها الحراك ، لا يغير في القاعدة النظرية التي اشرنا اليها شيئا.