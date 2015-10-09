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نازك 2015-10-09 20:29:08
العظماء و الطغاةما يقوله و ما يكتبه عظماء الامم ، لا يسمعه و لا يقراًه طغاة الشعوب . ( عبد الرحمن الكواكبي )
-سوريا
مغترب سوري في اوروبا2015-10-09 10:55:59
الى برهان من دمشق (2)والان هذا الفكر يضرب في كل بقاع العالم العربي هذا هوالواقع على الارض بعيدا عن الفلسفة والتلاعب بالالفاظ والقفز هنا و هناك بعقلية الغوغائيين في المقاهي العامة لا اسمع الا صراخا جنونيا والشتائم و الحقد الاعمى ولم اسمع ابدا نقاشا عقلانيا يحترم الانسان المواطن و يحترم عقله و يتكلم بالمنطق و الانسانية فقط لغة غوغائية قبلية مذهبية طائفية حاقدة لاتفهم ادنى المعايير من حقوق البشر و تستهتر بحياة الناس تقتل الرجال وتخطف الاطفال و تسبي النساء بطريقة الجاهلية الاولى مبروك عليك هذه الثقافة .
-سوريا
سوري معترب في اوروبا 2015-10-09 10:55:23
الى برهان من دمشق (1)اولا ياسيد برهان انا كنت و لاازال اكره العقل العربي الراكد الجامد التقليدي الديني السطحي ولكني فرحت بحذر عندما بدات الثورة في تونس وقلت اخيرا استفاق هذا الشعب العربي ولكن ماحصل بعدها في تونس و ليبيا و مصر و اليمن و العراق و سوريا جعلني لااتفائل كثيرا باختصار شديد الفكر الذي تتغنى به قد ضرب و قتل الابرياء المدنيين في مترو لندن و محطة القطارات في اسبانيا ومئات المحاولات الفاشلة الاخرى في اوروبا.\\|يتبع\\.
-سوريا
عبد السلام 2015-10-08 21:25:12
الاخ ابراهيم الحسينالنشيد الذي ذكرته لا يقاس بشيء مما يفعله المؤيدين للاسد ، في زحمة الاحداث و عظمة المصائب و شدة القصف ، ينادون ببشار الاسد و كاًنه المولى القادر او القدير على كل شيء ، كل انسان اذا بالغ و تجاوز حد التفخيم و الاشادة بشخص ما مهما كان ، سيميل الى نبذه ثم كراهيته ، انهم لا يحبونه كما يتصور البعض ، بل يستفزون باسمه كل من يعارضهم لدرجة النكاية و الجكارة ، تعالوا لنقدس بوتين اكثر من حجمه و قيمته ، سترون اننا بعد فترة سنكرهه و ننبذه ، الاسد صار منبوذاً و غير محبوب حتى من مؤيديه ، لكن النكاية هي التي تفعل
-سوريا
ايليا من القصاع 2015-10-08 18:10:33
مزبلة التاريخحساسية السوريين تجاه اي تدخل خارجي مهما كان نوعه و جنسيته و اهدافه ، يجعلهم يتحدون تجاهه و يعتبرونه عدو غازي ، يجب محاربته و جلائه عن ارضهم ، في حالة التدخل الروسي ، سترون الثوري و اللاثوري و المتدين و اللامتدين و المسلم و المسيحي و العلوي و الدرزي يقفون بوجهه ، انه التاريخ السوري الذي يظهر لنا اللحمة الوطنية و الوحدة بين كل شرائح السوريين ضد اي غريب على الارض السورية ، هذه حقيقة لا يفهمها الاسد و لا بوتين ، و من يعاكس التاريخ فان التاريخ سيرميه الى مزبلته ، فاستعدوا ايها الروس للمزبلة
-سوريا
نازك 2015-10-08 17:56:27
سؤال وجيههل كان لروسيا ان تتدخل في سوريا فيما لو كانت ايران و حزب الله قد نجحتا في حماية بشار الاسد ؟
-سوريا
سلوى من النبك 2015-10-08 14:21:52
النصر المزيفعندما يصنع لك غيرك نصراً او نجاحاً ، انت لم تستطع صنعه و تحقيقه بنفسك و لوحدك ، فانت مهزوم و فاشل ، و نصرك مزيف لا قيمة له ، لا يلبث بعد فترة وجيزة ان يذهب ادراج الرياح - ( المهاتما غاندي ) .
-سوريا
JALAL 2015-10-08 13:10:05
لافروف يسألوالجيش الحر البطل يجيب أرجوا ان تكون تعلمت الدرس الأول يا لافروف مع معلمك بوطين ونحن نقول لك الثورة السورية المباركة سيصنع التاريخ
بريطانيا
Mr.HG2015-10-08 10:54:55
ذبحونا باسم الحرية و العدالة ذبحوناقالها مسؤول روسي نحن نتفاوض مع المعارضة المسلحة المعتدلة ما يسمى بالجيش الحر ان وجداو اصلا!! و هذا ما قلته انا باحدى تعليقاتي من قبل هذا الخبر على فالمعارضة المسلحة المعتدلة انها تفتت و تفككت و لا وجود لها على ارض الواقع!فالفعل و العمل للمنظمات و للجماعات الارهابية المتطرفةالمتشددة!..فليش عم تتخبو و تتسترو باسم المعارضة المعتدلة مع انها وهمية و لا وجود لها اصلا!! كفاكم كذب و نفاق فانتم مؤيدين لتلك الجماعات الارهابية المتطرفة و لكن باسلوب خبيث و حضاري تحت اسم معارضة معتدلة!!هههههههه
-سوريا
عصام 2015-10-08 10:43:29
انت ضد روسيا اذن انت مع داعشامريكا و كل الدول الغربية تقول ان روسيا لا تضرب داعش و انما تضرب كافة المعارضين للنظام ، و ياتي المغفلون و يقولون لك ، اذا كنت ضد روسيا فانت اذن مع داعش ،
-سوريا
محمد 2015-10-08 10:20:31
اللاجئين و الباقينلا تخافوا على اللاجئين السوريين يللي طلعوا من سوريا ، اغلبهم مدبر حالو في تركيا او اوروبا او غيرهم من البلدان ، خافوا على الباقين في سوريا المعترين المنتوفين ، يللي عايشين تحت مطرقتين ، مطرقة القصف و التفجير و التدمير و مطرقة الفقر و التعتير و انعدام ابسط متطلبات الحياة ، يللي 82,5 ٪ من سكان سوريا اصبحوا تحت خط الفقر - حسب تقرير اليونسكو - حتى الموالين للنظام هربوا و دبروا حالهم برات سوريا ، المصائب و الويلات طالت الجميع بلا استثناء ، و لسا في ناس بتقولك الاسد حامي سوريا
-سوريا
نازك 2015-10-08 10:04:19
سلاحنا الروسي ؟بالمناسبة .. الجيش الروسي هو الذي درب و سلح كل الجيوش العربية التي هزمت في حروبها مع اسرائيل ، و اذا لم تصدقوا اساًلوا مصطفى طلاس ، فعنده الخبر اليقين
-سوريا
abu ali2015-10-08 04:44:57
انجاز اسدي جديدابارك للرئيس المفدى بشار الاسد على اصراره بتقديم ارقام قياسية و اشياء لم يفعلها حتى نيرون اولا: هو اول رئيس يضرب شعبه بالصواريخ بعيدة المدى ثانيا اول رئيس بالعالم يقول الارض لمن يدافع عنها ثالثا اول رئيس يرمي براميل متفجرة على المدن رابعا انجاز جديد صواريخ عابرة للقارات تضرب المدن السورية وهو يقيم الافراح لذلك انها حكمة الله ان كل دول العالم اتفقت على ان تضرب الشعب السوري وكل على حسب علاقاته و اهدافه قريبا سنرى قوات كوريا الشمالية تقصف بالقنابل النووية مبرووووك للاسد كيف يستطيع النوم
سوريا
نازك 2015-10-07 22:54:38
اليوم بدا صيد الدببة بريف حماةصيد الدببة الروسية ، كما قلت لكم ، هي الهواية الجديدة التي سيمارسها السوريون هذه الايام ، و ها هم قد بداًوها اليوم فعلاً في ريف حماة ، بعد ان انتهوا من صيدالقطط الايرانية و الفئران اللبنانية
-سوريا
محمد عيد 2015-10-07 22:27:23
بداية العد التنازليعندما تبداً روسيا بنقل توابيت جنودها و ضباطها من سوريا ، عندئذ ستبداً بالتخلي عن الاسد و ربما ستساهم هي في اسقاطه ، و اليوم بدا العد التنازلي ، حيث قتل اول ضابط روسي في ريف حماة على يد الفرقة 13 من الجيش الحر . و جرحت جندية روسية اخرى جاءت لاهداف و حاجات ثانية . و تم تدمير العديد من الدبابات و السيارات الروسية و بداخلها جنود الاسد الذي وظفهم بوتين خزمتشية لجنوده الروس و يستعملهم في العمليات العسكرية كدروع بشرية و مصيدات و طعم للثوار السوريين
-سوريا
نازك 2015-10-07 20:17:44
الدمار ثم التقديسكلما خربت سوريا و تدمرت و تشرد اهلها ، ازداد مؤيدو النظام التصاقاً و تاييداً للاسد و تقديساً له ، و بيقولو لك انو هو يللي انقذ البلد ، يا اخي اذا فرضاً ما هو يللي دمر البلد و ما الو علاقة بكل هالدمار و ما اطلق رصاصة و لا صاروخ و لا برميل متفجر ، بس الواضح و الاكيد انو هو ما قدر ينقذها و لا يحميها ، بقا على شو عم يقدسوه ؟ اذا هيك و سوريا مدمرة و عم يقدسوه ، بقا كيف لو سوريا ما تدمرت ، شو كان رح يعملوا ؟ يا لطيف الله يلطف
-سوريا
ابراهيم الحسين 2015-10-07 18:10:56
نشيد ( لبيك يا اسد ) الاستفزازيرغم كل ما جرى و يجري من مصائب و كوارث و ويلات على سوريا ، لا تزال لغة عبادة الفرد هي اللغة السائدة لدى النظام و الموالين له و زادت اضعاف و اضعاف ، بل تحولت الى لغة استفزازية بشعة تهدف الى اشعال الكراهية و الحقد بين مكونات الشعب السوري مؤيدين و معارضين ، تجلت هذه اللغة بنشيد جديد اسمه ( لبيك يا اسد ) ، هذه اللغة اقصت شريحة كبيرة و هي شريحة المعارضين و كانها غير موجودة بسوريا، بل و الدعس على مشاعرهم و استفزازهم بهذا النشيد المخجل ، هل هكذا لغة تقرب السوريين من بعضهم ام انها تبني لشرخ كبير بينهم ؟
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-06 18:31:04
التدخل الروسي حاجة تانيةاذا مشينا 100 ٪ مع منطق النظام دون تغيير او تعديل و القائل : ان كل من يؤيد او يقف مع اي تدخل اجنبي خارجي في سوريا هو خائن و عميل ، بيطلع معنا ان اول خائن و عميل هو الاسد نفسه ، ام ان التدخل الروسي في سوريا هو حاجة تانية ؟ يصب في خانة الوطنية و الاخلاص للوطن ؟ الا اذا كانت ادبيات حزب البعث التي تعلمناها بالمدارس تنص على ذلك و تقول ان هناك فرق بين تدخل هذا و تدخل ذاك ؟ او ان هناك تدخل اجنبي يصب في مصلحة الشعوب اذا كان روسباً او ايرانياً فقط ؟ هل يستطيع حزب البعث ان يكتب ذلك باد
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-06 18:23:02
رب ضارة نافعةIsrael says Al Assad must stay , اسرائيل تقول : الاسد يجب ان يبقى ، نقلا عن التايمز اللندنية ، سبحان الله : رب ضارة نافعة ، التدخل الروسي بسوريا كشف مقولة المقاومة و الممانعة الزائفة بشكل جلي لا يتصوره عقل ، هم نفسهم كشفوها و ليس نحن ،
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-06 18:03:03
مقاومة و ممانعة ههههههههههههروسيا و اسرائيل ، تنسقان معاً العمليات العسكرية في سوريا لانقاذ الاسد ، و لسا بتقولو مقاومة و ممانعة ؟ ههههههههههه
-سوريا
نازك 2015-10-06 17:16:04
الثرى و الثريااكبر شرف لنا ، اننا قلنا و لا زلنا نقول : الله سوريا و حرية و بس ، و لا نقول : الله سوريا و بشار و بس ، هل يستوي الثرى و الثريا ؟
-سوريا
JALAL 2015-10-06 11:10:11
بشار حليف مؤقت 2و يقول نيكولاي سوركوف سيكون أحد هؤلاء من الذي سيذاع صيته خلال الفترة المقبلة عبر العمليات العسكرية على الأرض. وفي هذه الحال سيتم حماية مصالح روسيا مستقبلا في سوريا وهذه هي أولويتنا وليس حماية بشار وقال مستطردا لكن هذا التصور لا يعني تنحي بشار فوراً، فهذا يستغرق على الأقل سنة
بريطانيا
JALAL 2015-10-06 11:07:31
بشار حليف مؤقت 1تدرك موسكو أن بقاء بشار في الحكم مؤقت وأنه سينتهي بالنسبة لها بمجرد ضمان مصالحها، وانه سيكون هناك في نهاية المطاف حل سياسي للأزمة يقول نيكولاي سوركوف أستاذ مشارك بمعهد موسكو للعلاقات الدولية إن خطوة رحيل بشار متوقعة من جانب بوطين والسيناريو المتوقع هُنا إما أن يكون هناك حكومة انتقالية أو انتخابات رئاسية جديدة فورية، لكن تخميني هو أن بديل بشار سيتم اختياره من بين قادة الجيش.ولم يحدد سوركوف دائرة الأسماء السورية المرشحة من الكرملين لقيادة مرحلة ما بعد بشار
بريطانيا
سعاد السورية 2015-10-05 21:35:59
نرفض المساس بالسيادةنائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوف ، يقول : نرفض المساس بالسيادة السورية ، بوغدانوف هذا ، يذكرنا بالازعر الذي يغتصب فتاة ، ثم يصيح باعلى صوته : انا فقط احاول ان اصون عرضها ، و يذكرنا بقصيدة الشاعر مظفر النواب ( القدس عروس عروبتكم ) و يذكرنا باشياء تذكر و اشياء لا تذكر
-سوريا
عصام 2015-10-05 21:25:01
بوتين و نتنياهو و الاسدعندما يقول نتنياهو انه ينسق كل العمليات الروسية العسكرية بسوريا مع بوتين ، و بوتين يقول انه جاء خصيصاً لانقاذ بشار الاسد من السقوط ، الا يعني هذا بكل المفاهيم و المعايير ان نتنياهو مشاركاً في عملية الانقاذ ؟ هنا يتحول نظام بشار الاسد من سياسة المقاومة و الممانعة الى سياسة المقاولة و المماتعة ، هذا اذا كان هناك مقاومة و ممانعة اصلاً .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-05 20:24:25
الرفيقان HG و مغترب 3انتم اول من دفن السوري حياً ، انتم اول من هشم جمجمة السوري بالخفانة و هو حي يصرخ ، ماذا اذكر لاذكر ؟ انتم تفوقتم على المغول و التتر و البربر بالوحشية ، بل و تفوقتم على كل الوحوش الكاسرة ، ان سلوكيات بعض المسلحين لا تقاس بوحشيتكم و تكاد تكون كنقطة من بحر جرائم نظامكم ، و كانت رد فعل طبيعي على وحشية نظامكم ، هل يستطيع احد منكما ان يقول ان نظامكم قد تصرف كالملائكة ام كالوحوش في بداية الثورة ؟ اما ما يقوله الرفيق مغترب عن فكر الفتاوي من جهاد النكاح و شرب بول البعير ، فهو يعلم تماماً انها من
-سوريا
سامر 2015-10-05 20:20:26
لكم تمنيت من كل قلبي يا اخ برهانان اقرأ تعليقاً واحداً على هذه الصفحة و قبلها لمعلقي جوقة الخراب الاسلامي يتصف بأدنى درجات الفكر الإنساني الحضاري او ان أتبادل الاّراء مع احدهم بأدنى مستوى من التركيز والعقلانية والاحترام. للأسف، الغالبية العظمى من تعليقات جوقة الخراب هنا تتصف بالسطحية و الانفعال و الحماسة الهوجاء و التحيّز الأعمى و تطاير الافكار و التجاهل التام للأسئلة او القفز فوقها بكل عنجهية و استهتار و تجاهل معطيات الواقع، فعن اي فكر تتحدث؟!
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-05 20:04:46
الرفيقان HG و مغترب 2و وضعت شعار تاسيس دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية ، يحكمها القانون و ترسي مبادئ التوزيع العادل للثروة الوطنية و تحمي حرية الفرد ضمن مصلحة المجتمع ، و ازالة الديكتاتورية و حكم العسكر و الطائفية المقنعة بالمقاومة و الممانعة و تحرير فلسطين و انتخاب رئيس شرعي عن حق و حقيق و ليس بالوراثة و الزعبرة و الوصاية و الانتماء الطائفي ، و ما يقوله الرفيق مغترب عن العبوات الناسفة و اكل الاكباد او حرقهم و .. هو سلوك انتم خلقتوه و اوجدتموه ، انتم اسياده و معلموه ، انتم اول من قلع اظافر الاطفال
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-05 19:41:47
الرفيقان HG و مغترب 1عندما نقول ان فكر الثورة لن يموت ، هذا الكلام اصبح قانوناً تاريخيا ترسخ في عقول و ضمائر و وجدان 80 ٪ من السوريين ، ثورتنا و لمدة سبعة اشهر و قبل ان يركبها و يسرقها الاسلاميون المتطرفون و قبل ان يعسكرها نظامكم لغاية يعرفها الجميع ، اسست لفكر سامٍ سيدوم قروناً و قرون و ليس عقوداً من الزمن و اسست لمفاهيم جديدة تطرح لاول مرة في تاريخ سوريا الحديث ، عندما هتفت حناجر السوريين ( الله سوريا و حرية و بس ) و ( الشعب يريد اسقاط النظام ) و ( واحد واحد الشعب السوري واحد ) و ( حرية للابد غصب عنك يا اسد
-سوريا
سامر 2015-10-05 19:59:51
هل تقرا فكراً في تعليقات *الثوار* هنا؟سيد برهان، هاهي تعليقات *الثوار* أمامك هنا على سيريانيوز، ماذا تقرا فيها؟ هل فعلاً لاتميز الكلمات العنصرية المقيتة و التعصب الديني المقرف والتحريض على العنف والكذب و المتاجرة و النفاق والاجترار الببغائي لسموم الاعلام؟! هل فعلاً تعتقد ان ترداد الشعارات البراقة يصنع فكراً؟!!
-سوريا
سامر 2015-10-05 19:43:14
الممارسة محك الفكرسيد برهان، هل يمكن ان تعطينا أمثلة من ممارسات *الثوار* على الارض تعبر عن فكر *الثورة*؟ ما أراه على الارض هو نفسه مايراه مغترب : ممارسة لفكر ابن تيمية و امثاله لا اكثر. دعنا مثلاً نستعرض بعضاً من ممارسات *الثوار* في المناطق *المحررة*. هل سمعت بقطع الارجل والايدي من خلاف و الجلد و الرجم والإلقاء من شاهق و فرض الجزية و التهجير لغير المسلمين وقتل الأسرى دون محاكمة؟ انا هنا اتحدث عن مناطق تحت سيطرة المعارضة *المعتدلة* تبع احرار الشام والنصرة والفتح الخ و ليس عن مناطق سيطرة الدولة الاسلامية، مارايك؟
-سوريا
سفيان من يبرود 2015-10-05 18:05:05
كلو اضرب من بعضامريكا و اوروبا تقولان : بشار الاسد طاغية وقاتل للاطفال ، بشار الاسد اصل البلاء في المنطقة و سبب الارهاب في سوريا ، التدخل الروسي في سوريا خطاً فادح ، بس معليش لا باًس ان يبقى الاسد في السلطة و معليش لا باًس و ما عنا مانع في التدخل الروسي ، بربكم هل فهمتم هذه المعادلة كيف ظبطت معاهم ؟ ام ان بوتين و بشار معليش ان يكونا الاداة في تدمير سوريا و ليس نحن و بدون ان يكلفنا ذلك دولار او جندي واحد ؟ و هذا هو الهدف الذي يصبون اليه و ما روسيا الا امريكا الا اوروبا الا النظام الا روسياالا ايران اضرب من بعض
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-05 15:43:30
الثورة انتصرت في تدمير هيكل الاستبداد2-وأنتم تعلمون في قرارة انفسكم ان سلطات الاحتلال الداخلي قتلت من الشباب الآلاف بدم بارد علهم يخمدوا جذوة الثورة في نفوسهم ، نوع قضوا على زهور سوريا واعتقلوهم حتى الموت وشردوهم ، فانتفض أبناء الوطن والجيش لرفضهم هذا الاجرام اللامحدود بعد ان بدا الجيش الفاشي بقتل المدنيين وهدم بيوتهم ابتداء في الريف ، لقد قتل النظام بدون ان ترف له عين مئات الالالف من الشباب المثقف وطلاب الجامعات والعمال ولن ننسى ميشل كيلو والأستاذ البني وبرهان غليوم وغياث مطر وجورج صبر كقادة أوائل لثورة الحرية
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-10-05 15:39:47
الى MG واخوانه دعاة الاستعمار1-ان الثورة السورية المجيدة انتصرت عندما حركت كل فئات الشعب في مظاهرات سلمية قل مثيلها في العالم ، وهي تهتف للحرية والكرامة ، تردفها قوى الخير والمعرفة والثقافة والتطور والتقدم واضعة امام عيونها دفع الوطن نحو الإصلاح والقضاء على الاستبداد المستند على التحالف مع قوى المافيا والاحتكار والرسمالية المتوحشة التي أفقرت العامل والفلاح وأذلت المواطن واحتجزته في اقبية المخابرات التي جوعت وقتلت ابنائه حتى الموت،بالاضافة لاذلال واستخدام الجنود في بيتوت الضباط يُتٓميرون من قبل زوجات واطف
-سوريا
JALAL 2015-10-05 13:03:52
الى الشبيحة المصفقين 2هربت من العراق وأفغانستان ومازالت تعاني من تبعات الغزو اقتصادها المنهار الأتحاد السوفيتي تفكك صدام اعدم ودمر بلده هتلر انتحر ودمر بلده والسنوات القادمة سنرى ماذا سيحل للأحمق بوطين في سورية سننتظر ونرى
بريطانيا
JALAL 2015-10-05 13:02:08
الى الشبيحة المصفقين 1للأحتلال الروسي لبلادهم وفرحتهم بالنصر الأكيد تمهلوا قليلا فما زلنا في بداية المعركة والتي لم ولن تنتهي بعشرات السنيين فتاريخ الحروب تقول لنا أن الذهاب الى الحرب أسهل من الأنتهاء منه فالمعارك الكبرى دائما يقودها رجل متهور أحمق لا يعرف نتائج حماقته ومثال ذلك هتلر عندما غزا بولندا وصدام عندما غزا الكويت وبوش عندما غزا أفغانستان والعراق والأحمق الروسي عندما غزا أفغانستان والأن المتهور الأحمق بوطين في سورية فما كانت النتائج أمريكا البوشي
بريطانيا
JALAL 2015-10-05 11:05:29
بوطين وداعشقتلت طائرات المجرم بوطين الذراع الأيمن للبغدادي المدعو محمد يامن وكذلك قتلت طائرات المجرم بوطين رئيسة شرطة داعش المدعوة رغد وحراسها الشخصين ملك وريان في الريف الأدلبي والحمصي . هؤلاء الشهداء الأطفال الذي يدعي المجرم بوطين انهم قادة داعش ويقصفهم بالبراميل والقنابل العنقودة والأسلحة المحرمة دوليا الرحمة للشهداء الأطفال الأبرياء رغد - محمد يامن – ملك - و - ريان والخزي والعار للمجرم بوطين وامثاله من القتلة والمجرمين الذين يقتلون الشعب السوري الأعزل
بريطانيا
Mr.HG2015-10-05 09:52:29
عاصفة الحزم و الخون الامريكي حلال شرعا!!اما عاصفةالحلف الروسي حرام شرعا!!ذبحوناو ذبحوا العالم بشرعهم المعتوه!!و الان الصين تنوي قريبا دخول الحرب على الارهاب الدائرة في سوريا عبر شن غارات جوية الى جانب الطيران الروسي ما يعني توسع التحالف الذي تقوده روسيا وتعزيزه بقوات دولية دائمة العضوية في مجلس الامن ذات قدرات عسكرية ومالية غير محدودة تقريبا وبهذا يصبح التحالف الروسي من من ستة اعضاء هم روسي،الصين ، ايران ، العراق ، سوريا ،حزب الله .!! كل هودل مشان الثورة!!؟؟ اما في شي تاني و اكبر من هيك ؟؟ههههه نعم للرفس الدعس و الفعس و المعس!!
-سوريا
مغترب سوري في اوروبا 2015-10-05 08:20:49
الى برهان من دمشقانت قلت ان فكر الثورة لن يموت!! اي فكر ثوري تقصد?? العبوات الناسفة ام مدافع اجرار الغاز ام اكل اكباد الناس ام حرقهم و شويهم و الصراخ كالمعتوه الله اكبر في منظر يذكرك بالمغول و التتار والبرابرة ام انك تقصد فكر الفتاوي من جهاد النكاح و شرب بول البعير و فتاوي القتل المذهبي الطائفي وتكفير الناس . ياسيد برهان معك حق هذا الفكر لن يموت فهو لم يمت منذ عصر الجاهلية, عصر ابو جهل و ابو لهب و لايزال الى يومنا هذا. مبروك عليك هذا الفكر الحضاري التنويري الانساني
-سوريا
abu ali2015-10-05 05:20:24
الصديق عند الضيقاثبتت الايام ان بشار بورطة كبيرة فبعد تجنيده للنساء بسوريا لجأ الى حزب الشيطان وثم ميليشيا عراقية و قوات ايرانية واخيرا الدب الروسي حاليا بوتن قال لن نتدخل على الارض ولكن عندما سيتم الهجوم على مطار حمييميم سيكون الجسر الجوي جاهز لاحضار ما يمكن لانقاذ الروس المحاصرين المهم بالقول ان كل دول العالم تتعاون على قتل السوريين بجميع اطيافهم اما ايام السلم فلم تكن روسيا تعطي سوريا الا بقايا الطعام لان بشار لايدفع ام لقتل الشعب السوري فلا يهم الدفع اتمنى ان يفهم الشعب ويتوكلو على الله لقهر هذاالعدوان
سوريا
Mr.HG2015-10-05 01:20:37
برهان من دمشقبعدين عندي سؤال لك و لامثالك.انت شو حشرك بشيء لا يعنيك لا من قريب و لا من بعيد؟؟ فالثورة ليست لك فالثورة للمنظمات الارهابية المرتزقة هدول يللي حققوا انتصارات على ارض الواقع و سيطروا على اجزاء كبيرة من الاراضي السورية..ما بعرف الا اذا كنت شي واحد منهم و عم دافع عنهم؟؟فهل تعتبر ان هؤلاء ثوار و احرار ؟؟ذبحتو العالم بارهابكم تحت اسم ثورة ..نعم للبوط العسكري الروسي!!
-سوريا
Mr.HG2015-10-05 01:09:13
برهان من دمشقنعم اضرب اضرب اضرب!!! وقت بكون في ثورة رح يكون حديثي و تعليقاتي مختلفة جدا..شيلو هالاوهام من عقولكم.ما في شي اسمه ثورة في سوريا..الناس مو اغبياء الى هذه الدرجة لحتى توهمونا متل ما وهمتوا انفسكم انها ثورة !! انا عندي مشكلة مع النظام و في كتير من امثالي بس ما حلوة نظلع اغبياء الى هذه الدرجة و نسمي الارهاب ثورة..و نسمي الخراب الدمار ثورة.. و العمالة ثورة و الخيانة ثورة ..فالثورة لها موصفات معينة و من خلالها نحدد اذا كانت ثورة ام لا!! سلملي على الثورة!! قال ثورة قال.كذبو الكذبة و صدقوها..
-سوريا
نضال عبدو 2015-10-04 22:03:28
روسيا تنهج نفس اسلوب اميركاابشروا ايها السوريون ، عدوكم الروسي يلعلع و يكذب و ينافق و يدعي بانه شل باربعة ايام قدرات داعش العسكرية ، فالحقائق على الارض تثبت عكس ذلك ، حيث لم يقتل عنصراً واحداً من داعش و الوقائع تقول انه يشن غارات استعراضية على داعش لا اكثر ، حتى غاراته على الفصائل الاسلامية المعتدلة او الجيش الحر لم تتعدى خسائرهم عنصر واحد فقط و الضحايا من المدنيين الابرياء فقط ، فالعدو الذي يلعلع و يتكلم و يكذب لا تخافوا منه ، بل خافوا و احذروا من العدو الصامت الذي لا يتكلم . روسيا تنتهج نفس اسلوب اميركا باللعلعة و الكذب
-سوريا
عمر الشامي 2015-10-04 21:44:04
المبرر الذي يقتل السورييننتمنى من قلوبنا ان تقوم روسيا او غيرها بالقضاء على داعش نهائياً ، كي ينقطع دابر القاصي و الداني بالتدخل في سوريا و قتل شعبها بهذا المبرر ، لكن اكيد لن يقضوا عليه ، فقبل العمل يجب ان يكون لك المبرر و ها هو امامكم
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-04 21:07:54
الرفيق HGاضرب يا بوتين ما تشاء ، احرق يا بوتين كل الاشجار ، دمر يا بوتين كل الاحجار ، اقتل يا بوتين كل الناس و كل الحيوانات ، اعتقل يا بوتين كل الافكار ، اقضي على كل الارهابيين ، سميهم ما شئت ، ارهابيين تكفيريين متطرفين ، لكنك لن تقتل افكار الثورة السورية المجيدة ، افكارالثورة ستغير العالم و ليس سوريا فقط ، يكفيها ان وصمت الاسد الى الابد كاكبر طاغية بالتاريخ و كشفت ان هذا النظام هو اكبر نظام استبدادي في العالم ، و هذا كاف لنا ، لا يهمنا بعد الان ان يقف معنا احد ، لان فكرنا لا يموت ابدا ، هل فهمت ؟
-سوريا
Mr.HG2015-10-04 12:05:21
المجتمع الدولياضرب يا بوتين بيد من حديد و نار اضرب !فسوف تكسب ثواب عند رب العالمين اضرب !! قولو امين !..انقلب السحر على الساحر..بعد ما كان المجتمع الدولي مع الفورة السورية فصار مع الحملة العالمية في سوريا لمحاربة الارهاب. يعني محاربة الفورة!!هههه
-سوريا
واقعي2015-10-04 07:51:59
سؤالالإعلام بأغلبيته والكثير من الناس يشيطنون داعش لإهام الناس أن جبهة النصرة وغيرها من الفصائل السلفية الجهادية هي فصائل معتدلة. السؤال المطروح هو مالفرق استراتيجيا بين الفكر الداعشي وفكر أحرار الشام أو جيش الإسلام أو النصرة أو الجبهة الشامية الخ. أليس هدفهم النهائي إقامة دولة الخلافة وتطبيق الحدود أي ماتفعله داعش الآن؟
-سوريا
المعتصم بالله 2015-10-03 23:03:49
حقيقة تدخل روسياروسيا تقصف داعش بنسبة 5٪ فقط من جملة قصفها في سوريا ، و الباقي ضد كل من يعارض الاسد مهما كان ، هذا ما اكدته المخابرات البريطانية اليوم و نشرته البي بي سي ، اي ان القصف الروسي لداعش لا يختلف عن القصف الاميركي الا بالاسم ، هوبرة و تمثيل و كذب و خداع و ضحك على الذقون . روسيا تدخلت لانقاذ الاسد و ليس لانقاذ سوريا كما تدعي ، نتيجة فشل ايران و حزب الله بانقاذه
-سوريا
نازك 2015-10-03 22:59:50
صيد الدببةصيد الدببة هي الهواية الجديدة التي سيمارسها السوريون هذه الايام
-سوريا
XXL 2015-10-03 19:30:52
السيادة تتسع للجميعزيمبابوي تقرر التدخل في سوريا و تقول : ما حدا احسن من حدا ، و المعلم يرحب و يقول : السيادة تتسع للجميع .
-سوريا
سوري مغترب في اوروبا 2015-10-03 17:40:40
الى المدعو JALALكلامك هو منطق المنافقين الاسلاميين التقليدي يعني من سنين وانتم تطلبون التدخل الامريكي والتركي والخليخي وحتى الاسرائيلي و جلبتم الى سوريا كل مغول و همج و قذارة التاريخ و لم نسمع منكم اي اعتراض ع السيادة الوطنية لذلك دعك من هذا الدجل و النفاق و انبسط بنجاح امريكا في كوريا و فيتنام و الصومال و العراق وليبيا كلو نجاح بنجاح وخليك قاعد معهم في بريطانيا تاكل لحم حلال و تشرب ويسكي اسكوتلاندي اكثر حلالا مع السبايا الانكليزيات و بعدين اعطينا دروس بالوطنية و الاخلاق ..!!!!
-سوريا
hanass2015-10-03 10:28:57
اخيرا نهاية النفق.شكرا للاخوين Dr. Y و Mr.HG وبرحب فيكون بعد غياب طويل (عملو متل المثل العربي الي بيقول دع القافلة تسير والكلاب تنبح!) كلام واقعي وتعليق منطقي، نحن شعوب دبحتنا الاديان كلها واكتر دين بالوقت الحالي دين الله اكبر، صار بدنا نفضة عقل واخلاق وانشالله تدخل روسيا تكون البداية لانو بصراحة اسوء من هيك وضع وصلنالو مافي(إلآ اذا بيجوا المعارضين على المناطق الامنة الواقعة معظمها تحت سلطة النظام وبيبدؤا بتهجير ال ١٨ مليون يللي ضلو!!)
ألمانيا
السوري الحر 2015-10-03 01:01:41
عيد جلاء جديد17 نيسان عيد جلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا سيلغى حكماً و شرعاً و اخلاقاً و سيحل محله عيد اهم و اعظم ، انه عيد جلاء الدب الروسي المحتل السافل عن ارض سوريتنا الحبيبة ، فاصبروا و صابروا ايها السوريين ، هذا العيد اّت اّت اّت و سيرى بوتين العجائب على ارض سوريا ، و سيخرج مذلولا اكثر بالف مرة من خروجه من افغانستان
-سوريا
ريما 2015-10-03 00:49:47
كذب بكذبهل تعلموا ان الطائرات الروسية لم تقصف الا المقاتلين الذين يحاربون داعش و لم تقصف داعشياً واحداً ، قال جايين منشان داعش قال ؟
-سوريا
Mr.HG2015-10-03 00:40:34
فرجاءا حاج تقولو ثورةو دافعوا عن الارهابين و قطاعي الطرق باسم الثورة و باسم الحرية و باسم الوطن .و جميعهم منكم براء..البعض و حتى معظمهم يا اما هم اغبياء او عم يستغبوا الاخرين.فالحرب ليس مع المعارضة او مع ما يسمى بالجيش الحر .فهم ليسوا بحاجة الى كل هالقوة من الجيش السوري و حزب الله و و روسيا الخ فالحرب على تلك المنظمات الارهابية..شوفو مين يللي مسيطر على الاراضي السورية اذا كان الجيش الحر فنا معاه و اذا كان غيره فالدعس و الرفس و و السحق هو واجب وطني و حتى هو واجب انساني!!!و نعم للبوط الروسي و لبوتين ابو علي!!
-سوريا
Mr.HG2015-10-03 00:23:23
رح نعترف بالجيش الحرانه معارضة سورية مسلحة معتدلة!. يللي هوي متل قلته و حتى مفكك و تفتت و ما بسيطر على اي مدينة او منطقة في سوريا فحلو بمكانه تنظيمات ارهابية عالمية معروفة متل جبهة النصرة .و حركة احرار الشام.و الجبهة الاسلامية و داعش.و جميعهم من الصبغة المتطرفة!.و جميعهم هم المسيطرين على الاراضي السورية.فاذن انتم تدعمون و مؤيدون لهذه التنظيمات الارهابية و لكن بطريقة غير مباشرة تحت اسم المعارضة المعتدلة!!هههه مع ان كما ذكرت لا وجودللمعارضة المعتدلة على ارض الواقع.فالفعل لتلك التنظيمات الارهابية فقط!
-سوريا
Mr.HG2015-10-03 00:06:50
حيا على الجهاد!بعدين من وين رح يرجعو الجثث الى روسيا؟؟ما في غير هالارهابين و قطاعي الطرق يللي اتو من كل اصقاع الارض باسم الجهاد.فاذا كنتم تعتبرون ان هؤلاء سورين و معارضين فطظ بهك معارضة و ثوار!! .يا عزيزي هو حقدكم الطائفي العنصري الدفين جلعلكم ان لا تميزون بين وطن و عدو..معقول انو تتدخل ايران و حزب الله و وروسيا لاجل القضاء على المعرضة السورية فقط؟؟معقول انو هالمعارضة السورية بكل هذه القوة التي تحتاج دول عظمة؟؟ لو كانت المعارضة السورية فقط لكانت انتهت الازمة خلال بضعة اسابيع لا اكثر.بس الموضوع اكبر من هيك!!
-سوريا
Mr.HG2015-10-02 23:53:07
الى الشيخ الفاضل جلالاذا هللنا و صفقنا للمحتل الروسي مو احسن ما نصفق و نهلل للاحتلال الصهيوني و اتباعهم ال سلول؟؟!!روسيا تاريخها معروف بعلاقتها مع الدول العربية و خصوصا مع سوريا هي الدولة الغربية الوحدة التي تدعم سوريا ضد الاحتلال الاسرائيلي.بعدين يا شيخ جلال روسيا ما اجت لحتى تقتل نساء و اطفال مو معقول تنزل الى هذا المستوى الدنيئ.فمستوى روسيا اعلى من هيك بكثير .لولا ما في شي بستاهل ما كانت ادخلت بسوريا..فالحرب هو ليس على شعب لحتى تدخل ايران و حزب الله و روسيا ووووالخ!!فالحرب هو حرب عالمية ثلاثة تقريبا !!!
-سوريا
محمد الدرعاوي 2015-10-02 20:52:18
دعوة الكنيسة الروسية الى الجهادعندما تصف الكنيسة الروسية التدخل الروسي في سوريا بانه حرب مقدسة ، فانها دون ان تدري تدعو المسلمين كافة الى الجهاد المقدس ضدها و سترونه في غضون اسابيع قادمة لا محال
-سوريا
XXL 2015-10-02 20:29:19
سلملي على السيادة الوطنيةحتى الصين دخلت بالحرب على سوريا و شعبها ، لم يبقى الا غينيا بيساو و بوركينا فازو و موزامبيق لم يدخلوا الحرب ، ربما يحضرون لها من يعلم ؟ فالكل يريد ان يشرب من قدسية هذه الحرب ، اليست هي حرب مقدسة حسب تعبير الكنيسة الروسية ؟ سلامات للوزير المعلم يبقى يسلملي على السيادة الوطنية تبعو و يستبدلها بالسيادة المقدسة ، هيك اظبط و احلى و بتصير متل الحشيش بتعبي الدماغ .
-سوريا
ايليا من القصاع 2015-10-02 19:54:14
بوتين سيدخل الجنةسؤال لكل سوري : لماذا لم تفطن روسيا بالتدخل لانقاذ سوريا من الارهابيين الا الان بعد ان تدمر ثلاثة ارباعها و تهجر ثلاثة ارباع شعبها ؟ على ماذا تدخلت اذن ؟ الا اذا كان هدفها انقاذ الاسد من السقوط معاذ الله و منحه دويلة على الساحل السوري حجمها كالبحرين او قطر ؟ ام ان بوتين يريد دخول الجنة بعهدة كنيسته الارثوذكسية و يلحق حاله كونه يخوض حرباً مقدسة بسوريا ، اشترى بها من حضرة البطريرك الروسي 100 ذراع بالجنة و 100 صك غفران لذنوبه و جرائمه التي اقترفها عندما كان رئيسا لجهاز ال كي جي بي بالعهد الشيوعي ؟
-سوريا
XXL2015-10-02 19:47:54
الروسيات و الروسياتماذا تتوقع من دولة لم تصدر بتاريخها الا ( الروسيات ) و ( الروسيات ) روسيات للقتل و روسيات لحاجة تانية ؟
-سوريا
JALAL 2015-10-02 17:41:48
الى السيد Mr.HG 2وتفرح بالبوط العسكري وهالمرة الروسي يأخي والله قصتكم غريبة والبوط العسكري ؟؟؟؟ على كل حال عندما يرجعون جثث الروس النتنة والذي تفوح منها رائحة الفودة في توابيت الخشب ستسمع صراخيهم وعويلهم و الظاهر بوطين لم يتعلم الدرس الأفغاني والظاهر لم يتعلموا منه شيئ وعلى رأي المثل بكرة بنقعد على الحيطة وبنسمع الزيطة لقد كتب احد المعلقين يقول أن هذه الطائفة الكريمة طلعت كريمة فعلا وكرمها فوق العادة فلم يترك احد الأ ودعاه الى بساتنا //سوريتنا //
بريطانيا
JALAL 2015-10-02 17:39:48
الى السيد Mr.HG 1أنني أرى فرحتك وبسمتك عريضة وتهلل وتصفق للمحتل الروسي لبلدك وقتل نساء وأطفال وشيوخ بلدك لكنني ابشرك يا صديقي فتاريخ روسيا كلها فشل بفشل من افغانستان الى البوسنة والهرسك الى ليبيا الى العراق الى جورجيا الى أوكرانيا الى الشيشان فكل حروب الروس تخرج مهزومة مذمومة ومدحورة ولم تنجح وكلها فشل بفشل في أي بلد فما الذي يدعوك الى التفائل والى نجاح الدب الروسي في خلية النحل السورية وانك متفائل 100%!.
بريطانيا
Dr.Y2015-10-02 15:12:39
كاتبنا الكريملاشك ان هناك ما يشبه محاولة القيام بفتنة في هذه المدينة الجبلية الوادعة وان هناك من له مصلحة في ذلك ولكن الا ترى معي ان هناك من له مصلحة اكثر بكثير من غيره ؟؟ الا تعتقد معي بان هؤلاء هم انفسهم او ادواتهم الذين اشعلوا شرارة الفتنة الاولى التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الان..؟؟. ربيع عربي..!!! ولمَ لا ..ربيع جبلي مصغّر ؟؟!! الموضة الان تبدأ بإسم.. بلعوس..بوعزيزي.. وتنتهي بخراب ودمار وتشرد وتهجير وكي تنجح هذه الخطة يكفي ان يكون الشعب عربيا مسلما لانه الوحيد الذي يمتلك( المهارة والوعي )لانجاحها
-سوريا
ابو عبدو الشاغوري 2015-10-02 13:46:30
سوريا اكبر مقصف بالعالمسوريا يقصفها النظام و ايران و حزب الله و شيعة العراق و دول التحالف و روسيا و داعش و النصرة و اخرين ، فاصبحت اكبر مقصف بالعالم ، اصبحنا لا نميز بين الذباب و الطائرات و القذائف و الصواريخ و كله ما شاء الله يؤاجر بسوريا لمصلحته ، انها السياسة ( الحكيمة ) للسيد الرئيس و حامي سوريا و العروبة و فلسطين ، رعاه الله
-سوريا
ايليا من القصاع 2015-10-02 13:02:05
بوتين يحارب من يحارب داعشبوتين كذاب و منافق ، بوتين لم ياتي ليحارب داعش ، بوتين جاء ليحارب من يحارب داعش ، خليه اذا صادق يفرجينا غارة وحدة على معقل واحد لداعش في الرقة او دير الزور او تدمر او القريتين او اي مكان اخر ، لحد الان اغبياء النظام مو مصدقين انو داعش صناعة مشتركة بين النظام و ايران و روسيا و امريكا ، لو لم تكن كذلك لما خلقت داعش اساساً و لما تمددت بهذه السرعة العجيبة ، و الله العظيم لو كنا مقتنعين ان بوتين سيحارب داعش لايدناه كلنا و لقلنا له مرحباً بك في سماء و بحر و ارض سوريا.
-سوريا
ناجي 2015-10-02 11:10:33
مسكين الاسدجميع دول العالم التي اتهمها الاسد بانها متاّمرة عليه ، تشن غارات جوية الان على معارضيه ، مسكين الاسد شقد كان مظلوم
-سوريا
XXL 2015-10-02 11:02:46
بصحتك يا سورياخامنئي ياتي الى سوريا من اجل مرقد السيدة زينب و بوتين ياتي الى سوريا من اجل مرقد السيدة ناتاشا ، بوتين يدق قدح الفودكا و خامنئي يعطيه مازة الكافيار الايراني ؟ و بصحتك يا سوريا
-سوريا
Mr.HG2015-10-02 10:07:04
مؤيد للاستبدادانا لم ادعو للرفس و الدعس و للناس المحترمين الذين يعرفون قمة الوطن و انما دعوتي لثقافة الرفس و الدعس و الفعس لكل انسان خائن للوطن.. و كل من وقف مع هذه الاحداث في سوريا فهو خائن ابن خائن للوطن..تحياتي.. الاحداث في سوريا ما بتتعلق باي سورية او حرية او ديمقراطية بقدر ما هي مؤامرة و صراع دول عظمة على الارض السورية لا اكثر.تحياتي و سلملي على الثورة !ههههههه
-سوريا
Mr.HG2015-10-02 09:35:48
وطنما يضحكني عندما اسمعهم و هم يتكلمون عن وطن!! الانسان الوطني ما بجيب مرتزقة ارهابين من خارج الوطن مهما كانت الظروف و ما بستعين بمساعدة دول لها تاريخ معروف بعدائها لسوريا و حتى للدول العربية..الانسان الوطني ما بتعالج بمشافي بني صهيون..الانسان الوطني ما بتحالف مع الاعداء لمجرد ان الحاكم دكتاتوري..الانسان الوطني ما بقيل لنفسه تعمل معاه مقابلة صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية! ..لانسان الوطني ما بستنجد باسرائيل.(فالوطن منهم براء). و حربنا في سوريا مع الخونة و الارهابين و حثالات البشر.
-سوريا
Mr.HG2015-10-02 09:33:54
بوتين العظيم مفتاح الحل في سورياتدخل روسيا..يعني ان انتهت الازمة في سوريا..بشارة سارة جدا. روسيا دولة عظمة .ما بتدخل بهكك ازمة و لولا ما تكون ان نسبة النجاح 100%!..ما ضلت منظمة ارهابية و دولة معادية لسوريا حتى اسرائيل و الا ما دخلوها بالاحداث السورية.فهلق وقفت على روسيا !!هههههههه تحيا روسيا العظمة و بوتين ابو علي!! الى الامام بدنا البوط الروسي هالمرة!!
-سوريا
XXL 2015-10-01 23:01:58
السوريون ثلاثة انواعالسوريون بفضل سياسة سيادته الحكيمة صاروا ثلاثة انواع : ناس راح عمرا و ناس ضاع شقا عمرا و ناس مارح تشوف اهلها بعمرا .
-سوريا
عصام 2015-10-01 22:46:21
الاخ لؤي الحمصي محق. 2الوطن الذي لا استطيع فيه ان ابني مستقبلا لاولادي فيه ، و لا ياكلون من ارضه و يتنفسون من هوائه و يمشون في شوارعه و لا يشعرون بادنى كرامة فيه و البسطار العسكري فوق راسهم و المحتل الاجنبي يسرح و يمرح على ارضه ، هذا ليس وطناً و لا دياراً و لا ارضاً ، من حقك يا اخ لؤي ان تعيش في بلاد الهفا او حتى في بلاد الواق الواق ، و صدق علي بن ابي طالب حين قال : الفاقة في الوطن غربة و العزة في الغربة وطن ، بتنا نشعر بالغربة في عقر و طننا ، فما احلى الغربة و الهجرة من هكذا وطن
-سوريا
عصام 2015-10-01 22:32:47
الاخ لؤي الحمصي محق. 1التعليق الذي امامكم للاخ لؤي الحمصي بعنوان ( انا مهاجر من هالبلد .. ) على بساطته و عفويته ، يحمل في طياته معاني كبيرة ، ليس لان الاخ لؤي سيسافر و يهاجر الى بلاد ( الهفا ) ، بل لان بلاد الهفا هذه قد صارت افضل من سوريا ، بلاد الهفا التي راًها لؤي صارت حلماً له و يستطيع فيها ان يبني مستقبله و مستقبل اولاده ، لان وطنه تحول الى مزبلة و المزبلة معروفة من هي الاحياء التي تعيش فيها ، فابى ان يكون من هذه الاحياء و هذا حقه ليس و حسب ، بل شرعاً و اخلاقاً يجب ان يهجر هذه المزبلة و الا صار مثلهم
-سوريا
سعاد السورية 2015-10-01 19:35:16
اما خجل او شعور بالعار .من خلال اتصالي مع الكثير من الاصدقاء المؤيدين للنظام ، بحكم عملي كمحامية ، لاحظت ان اغلبهم يتهرب من اي سؤال يتعلق براًيه في التدخل الروسي بسوريا، و على الرغم من قناعتي انهم يؤيدون هذا التدخل فقط لانقاذ الاسد من السقوط و لا يرونه انقاذاً لسوريا او لشعب سوريا ، لانه في الواقع لم يبقى في سوريا شيء يمكن انقاذه ، الا انهم يخفون هذا التاييد و لا يظهرونه ، ربما خجلاً او شعوراً بالعار الذي سيلاحقهم كالعار الذي كانوا يكيلون له لبعض المعارضين المرحبين بالتدخل الاجنبي قبل صفقة السلاح الكيماوي الرخيصة .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-10-01 19:34:34
الفرق بين التدخل الايراني و الروسيتدخل روسيا بدعم الاسد عسكريا بالطائرات ، هو شهادة رسمية واضحة بان ايران و ميليشيات نصر الله قد فشلت بدعمه على كافة المستويات و خاصة على الارض ، فلو كانت قد حققت اي نجاح ، لما تكلفت روسيا بعناء هذا التدخل الذي يكلفها ثمناً باهظاً لا تحتمله ، عمر هذا التدخل لن يستمر اكثر من شهرين ، فبمجرد وصول اول تابوت روسي من سوريا الى موسكو سنرى العجائب هناك ، فقيمة الجندي الروسي ليست كقيمة عنصر من حزب الله و دوافع القتال عندهما في سوريا مختلفة جداً ، بوتين يقاتل كمرتزق لاجل المال و خامنئي يقاتل من اجل الحسين
-سوريا
عبد الكريم 2015-10-01 18:36:57
لماذا معقل داعش لا يضرب ؟الكل يعلم ان مدينة الرقة الجريحة هي معقل داعش الرئيسي في سوريا و منها تنطلق كل تحركاتها و نشاطاتها الاجرامية ، هل سمعتم بان النظام قام بغارة واحدة على معاقلها في الرقة ؟ هل سمعتم ان الجيش السوري حاول مرة واحدة استعادة شبر واحد من داعش ، يدعي محاربة داعش و داعش تتمدد و تتوسع في كل الارجاء السورية ، لماذا لا يتم ضرب راس الافعى في الرقة ؟ حتى روسيا في اول ضرباتها بسوريا تجنبت داعش في الرقة ، فاصبحنا نشعر ان الرقة صارت غير سورية و لا علاقة لها بسوريا او كاًن النظام باعها لداعش بثمن مقبوض سلفاً .
-سوريا
مغترب سوري في اوروبا 2015-10-01 18:41:13
الى الجميعكفاكم كذبا ونفاقا ورياءا .كلكم تحملون القذارة نفسها و كلكم تغلفونها بثوب الفضيلة .لا احد منكم يستطيع تجاوز تراكمات مئات السنين من الكذب والرياء والانغلاق وممارسة الطائفية بأبشع صورها حتى على أنفسنا. الجميع مازال يعيش ضمن سجون الطائفية الخاصة، لاادري كيف هكذا عقلية يمكن ان تنتج وطناً.
-سوريا
عبد الله 2015-10-01 18:32:11
الهدف ليس داعشهدف التدخل الروسي هو ضرب الجيش الحر و جيش الفتح الوحيدان الذان يحاربان داعش عملياً ، و الرستن و تلبيسة في ريف حمص هو الدليل
-سوريا
محرداوي 2015-10-01 17:52:41
شتان بين الصديق و العدولا للتدخل الخارجي في سوريا عدا روسيا و ايران ، اولئك اعداء و هؤلاء اصدقاء و شتان بين الصديق و العدو . هذا بصراحة راي اغلب السوريين ، فلو كانوا ضد التدخل الروسي لخرجوا بمظاهرات منددة بالملايين ، روسيا طوال عمرها تساند الشعوب ، بينما امريكا و الغرب تاكل الشعوب ، و هذه حقيقة واقعة
-سوريا
مرسل محمود 2015-10-01 17:37:07
سؤال محيرالمتابعون الخارجيون من غير السوريين للخبر السوري يشعرون بالحيرة وهم يسمعون أن جيوش أقوى دول العالم وأصغرها تشارك جميعاً في الحرب على عصابة داعش، وفي الوقت نفسه تقوم داعش باستمرار بالسيطرة على مدن جديدة بدل أن تضعف وتنحسر ، ما لا يدركه هؤلاء أن مقرات داعش ومعسكراتهاو اماكن تواجد مقاتليها هي من أكثر المناطق أماناً في سورية وأقلّها عرضة للقصف من أي جهة خارجية و ان احتمالية قصف أصغر مشفى ميداني في أي قرية سورية تزيد بمئات الأضعاف عن احتمالية قصف مقرّ يتواجد فيه (أميرٌ) لعصابة داعش ،
-سوريا
JALAL 2015-10-01 11:09:53
الجبناء والمعركة المقدسة 1شنت روسيا اول غاراتها في سورية بعيدا عن داعش بمئات الكيلو مترات فداعش في الرقة ودير الزور وطائرات المجرم بوتين تقصف الأطفال والنساء والشيوخ في حمص وحماة واللاذقية وحلب وادلب وقد وصل عدد الشهداء الى ٤٠ شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ وكان اول المصفقين لقتل الأطفال في سورية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ورفعوا شعارات زينبوشكا لن تسبى مرتين وكاترينا لن تسبى مرتين ويا لثأرات راسبوتين شكرا للثورة السورية المباركة لأنها كانت السبب في أكتشاف تعلن لأول مرة من قبل الكنيسة الروسية
بريطانيا
Mr.HG2015-09-30 22:55:52
لا وجود لهم لا في مناسبة و لا بغير مناسبةوالانكى من هيك عم يمجدو بالشهيد الراحل العظيم الحر ابن الحر الديمقراطي صدام حسين!! فمين هاد الاهبل يللي رح يثق بهم و في ثورتهم! سقطت الاقنعة من زمان و حربهم هو حرب طائفي عنصري بحت لا يمت لاي ثورة بصلة!.جميع الشعوب الغربية بقولو نحن منئسف على الحرب و الارهاب بسوريا .الا هم شكل و شكالة عن جميع البشر و وبقلو و برددو ثورة كا الببغاوات..صرت كل ما شفت صورة ببغاء صدقا و شرفا بتذكرون!!!لهاد السبب بعد ما انقطعت فترة عن المشاركة بالتعليقات رجعت و صرت علق بعد ما شفت فديو على اليوتوب للببغاوات!!.
-سوريا
عضو بتنسيقية الثورة 2015-09-30 22:52:11
مقاطعة البضائع الروسية و الايرانيةمنظمات حقوقية و دولية و شعبية تدعو الشعب السوري و الشعوب العربية و الاسلامية و الشعوب الصديقة للشعب السوري ، مقاطعة البضائع و المنتجات الروسية و الايرانية احتجاجا على التدخل الروسي السافر ضد الشعب السوري لدعم نظام الاسد المجرم ، نهيب بكل شريف على هذا الكوكب ان يساهم بهذه الدعوة الحرة ، ضد الانظمة الاستبدادية لسلامة الانسانية كلها من هذا الثالوث الفاجر .
-سوريا
Mr.HG2015-09-30 22:40:51
من وقت ما بشلت مؤامرتهم على سوريا(الوطن) و هم برددون نفس العبارات حول النظام الدكتاتوري.. بحاولو دائما يخفو عيوبهم و خيانتهم و عامالتهم تحت هذهالجمل ضد نظام دكتاتوري.نظام قمعي.نظام فاسدالخ.فهمنا هاد الكلام من زمن ,و لكن نحن حول قضية تتعلق بوطن و باوطان و لسنا حول اشخاص!.حدقهم و كرههم العنصري الطائفي العفن جعلم ان يعتقدو و يؤمنو ان بني صهيون افضل من الوطن و ان هم اولى بالوطن بكثير من حاكم نصيري بالدرجة الاولى .! اسا التعصب و التطرف بولد اشياء كتيرة غير هيك.!و هم بيعرفو تمام المعرفة.ما الهم اي وجود و لو حتى سقط النظام!
-سوريا
لؤي الحمصي 2015-09-30 22:35:00
انا مهاجر من هالبلد .. تشاوانا عايف لكم هالبلد يللي كان اسمو سوريا ، بلد يبقى يحكمه الاسد و تديره ايران و تتحكم به روسيا ، هاد مو بلد ولا وطن ، هاد اسمو مزبلة ، و من يرضى العيش بهالمزبلة هنيئاً له ، اما انا فلن تروني في سوريا طالما يحكمه اشرار البشر ، انا مهاجر و مسافر الى بلاد الهفا .. تشاو .
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-30 22:24:49
الحرب المقدسة" الحرب المقدسة " الوصف الذي إختارته الكنيسة الارثوذكسية الروسيّة في تبريرها للقصف الروسي في سورية، والتي ذهب ضحيتها في اليوم الأول 36 مدنياً منهم ثلاثة أطفال ، الكنيسة الروسية تبرر الإرهاب باسم الدين، وتسير على خطى ملالي طهران ، اذن انها حرب دينية لا تختلف بشعارها عن الحروب الصليبية ، حين قالوا عنها الحرب المقدسة ، هل نسيتم ذلك ؟
-سوريا
XXL2015-09-30 22:13:48
صورة طبق الاصل fotocopyالبرلمان الروسي صورة طبق الاصل عن مجلس ( الشعب ) السوري ، كلاهما ياخذ القرارات بدقائق ، البرلمان الروسي وافق على التدخل بسوريا بخمس دقائق و مجلس ( الشعب ) السوري غيّر الدستور و نصب الاسد رئيساً بخمس دقائق و الاثنان متشابهان بالاسم ، الروسي اسمه مجلس الدوما و السوري اسمه مجلس الدمى
-سوريا
عصام 2015-09-30 22:09:32
مرحلة انتقالية ام انتقامية ؟السوريون يريدونها مرحلة انتقالية و الاسد يريدها مرحلة انتقامية لكل من قال لا بوجهه ، هل فهمتم ما يجري الان ؟
-سوريا
عامر 2015-09-30 21:39:55
انه العدوان الروسيانه العدوان الروسي على الشعب السوري ، من لا يصدق فليذهب الى الرستن و تلبيسة بريف حمص ، عشرات الشهداء ليس فيهم واحد داعشي ، بل ان الرستن و تلبيسة اول من قاتل داعش و اول من قدموا ضحايا جراء وحشية داعش ، روسيا لا تضرب داعش ، بل تضرب كل الشرفاء الذين يحاربون النظام
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-30 09:12:51
MG,مطلوب وزير للنظام التشبيحيوردا على اقتراحك الذي يفسر الكثير من التوجهات الفاشية أسوة بنظامك مع كل مؤسساته المافياوية المخلوفية المخابراتية آش رأيك ان ندعو ايضا الى " الدعس والرفس والسحق" لكل شبيح مؤيد ومبرر للإجرام ؟ ان النظام ومؤيديه الراكعين للاستبداد بداوا يروون لا انتصار لهم أبدا،والآن يستعينون برجال المافيا الروس ومن قبلهم الملالي المتخلفين وعصابات الحق العراقية وحزب الله الخائن بدون جدوى.ان نظام "الشبيحة والتشبيح " يحكم سوريا ، ولربما ليتقدم بعض المعلقين لتبوأ منصب وزير للعلاقات الخارجية
-سوريا
هادي2015-09-30 08:10:32
مستقبل مشرق لسوريايا شباب شو بتنصحونا نتعلم لغه فارسيه او روسيه او عبريه للمستقبل المشرق لسوريا سابقا
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-29 19:47:22
مقال لعبد الحميد سلومعلى صفحة سيريا نيوز الرئيسية و ضمن فقرة ( مساهمات القراء ) هناك مقال جدير بالقراءة للاستاذ عبد الحميد سلوم بعنوان ( شو هالكرم الحاتمي .. ) ارجو من الاخوة المعلقين قراءته و التمعن بمضمونه . فهو مراّة للواقع المر الذي يعيشه السوريون بهذه الايام في ظل سياسة سيادته ( الحكيمة ) و ظل عصابة المافيا التي تحكمنا منذ 45 عاماً و حتى بهذه الظروف .
-سوريا
فرات 2015-09-29 19:42:35
من هم اصل البلاء ؟خمسة على عدد اصابع اليد هم اصل البلاء و المصائب بسوريا : الاسد + خامنئي + بوتين + نصر الله + البغدادي ، تصوروا الوضع بسوريا بدونهم كيف يكون ؟
-سوريا
عمرالشامي 2015-09-29 17:46:26
ابحثوا عن الاسباب ؟لكل نتيجة سبب و لكل سبب مسبب ، لا يمكن ان ناخذ بالوقائع الحالية دون ان ناخذ باسبابها و مسبباتها ، الارهاب الذي وصل الى البلد سببه و مسببه السياسة الحمقاء الذي انتهجها الاسد منذ اول يوم في الازمة ، فوصول داعش احد هذه النتائج . لو كان قد حلها بموضوعية و ذكاء لما وصلت داعش او غيرها الى سوريا ، و لما فقدنا مليون سوري بين قتيل و جريح و معاق و لما هاجر 70 ٪ من السوريين للخارج و لما تدمر ثلاثة ارباع البلد . ابحثوا عن الاسباب و ليس النتائج ، فاذا وجدنا الاسباب وجدنا الحل
-سوريا
Mr.HG2015-09-29 13:30:01
انتصارات داعشياتاي فعلا صدقوا, فدخول الحمام بقدم رجل اليسرة يعتبر دخول حرام شرعا و دينا و سافر!.اما بدخول اجر اليمن فهو حلال شرعا.! لذلك في هذه الثورة عندما كانو يقتحمون مؤسسات الحكومية عسكرية و مدنية كانو يدخلونها بقدمهم اليمنى .لذلك نرى انهم حققوا انتصارات على الصعيد المحلي و حتى العالمي بماركة تعاليم الدين الذي لعب دورا هاما في هذه الثورة المباركة !!و سوف يحررون الاقصى و الجولان من شمالها حتى اقصاها بهذه الطريقة المباركة!! لا تنسى ان تضع قدمك اليمن اولا عزيزي الثورجي ..و سوف تنال كل النصر باذن الله!
-سوريا
Mr.HG2015-09-29 13:19:45
النظام منهار!!اي بعلم الانسان البسيط او الغبي .وقت ما بضل منظمة ارهابية في العالم و الا ما اجت الى سوريا تحت مسميات مختلفة شي باسم الجهاد تضامامع اخوانهم المسلمين دون غيرهم!. و شي تحت اسم اقامة دولة خلافة و شي لتنفذ المشروع الوهبيصهيوني رح ينهار النظام السوري و رب النظام و حتى لو كانت امريكا او روسيا لكانو نهارو من زمن!.وكل هذامن فضل الثورة و الثوار و بمباركة شيوخ الثورة .لذلك ما في اي حل الا سياسية الدعس و الرفس و السحق على كل واحد انخرط في هذه الحملة الشرسة على سوريا والشعب السوري.تحياتي
-سوريا
XXL 2015-09-27 23:46:39
منقول عن فيصل القاسمصدقوني لو تدخل نتنياهو في سوريا لحماية الاسد ، لصار من محور المقاومة و الممانعة
-سوريا
ابو جمال2015-09-27 23:30:10
في شي ناقصالمقال جميل والتحليل جيد بس الكاتب ما ذكر ان النظام اتهم المعارضة بخطفه، طيب هاد كمان سيناريو جديد للقصة اذا كان صحيح حتى يضغطوا عليه ويحكي البلاوي
-سوريا
سلوى من النبك 2015-09-27 22:31:44
دخول الحمامنصيحة شعبية لروسيا عن تدخلها السافر بسوريا ، دخول الحمام مش زي خروجه ،
-سوريا
نواف 2015-09-27 22:08:28
اعطيتهم اكبر من حجمهمالبلعوس او جنود ، لا يستاهلون هذه الاهمية بمقال طويل ، سوريا فبها كل يوم الف بلعوس يقتلهم النظام المجرم و فيها الف جنود مختفي يومياً عن الانظار ، المقال اعطاهم اكثر من حجمهم و لو ان البلعوس يعتبر من كبار الشهداء الكرام الذي قتله هذا النظام .
-سوريا
سلوى من النبك 2015-09-27 19:02:12
نعم الحريص و نعم المنقذلا للتدخل الخارجي ما عدا روسيا و ايران ، تاييد التدخل الخارجي هو عمالة و خيانة ، اما تاييد التدخل الروسي و الايراني فهو منتهى الوطنية و الاخلاص ، هذه هي حكمة النظام السوري هذه الايام ، حكمة من حكم سيادة الرئيس الذي انقذ سوريا من اي دمار و خراب ولم يسمح بحنكته السياسية دخول اي ارهابي اليها ، و كان حريصاً على كل نقطة دم تراق لاي سوري ، و لم يسمح لاي سوري بان يصبح لاجئ او نازح او مشرد ، و لم يسمح بان تتدهور الليرة السورية باي شكل حفاظاً على لقمة المواطن ، فكان نعم الحريص و نعم المنقذ لهذا الوطن .
-سوريا
عبد الله 2015-09-27 18:40:17
عن اي جيش شرعي تتكلم يا بوتين ؟عندما يفول بوتين ان جيش الاسد هو الجيش الوحيد الشرعي ، هل يعتقد بوتين انه بقي للاسد جيش شرعي ؟ مالفرق بين هذا ( الجيش ) و ميليشيات نصر الله و داعش و النصرة و بقية الجماعات الارهابية الاخرى ؟ سوريا اصبحت ساحة صراع بين الارهابيين كافة و اولهم ارهاب النظام ، الكلام عن الشرعية و الهيكليات الحكومية صار من الماضي ، الكلام الان من هو الارهابي الاقوى على الارض ؟ الجيش الشرعي هو الجيش الذي يؤمن به كل اطياف الشعب و يلتحقون به حباً و طواعية و ليس اكراهاً و الهروب منه صار ثلثين المراجل و الوطنية
-سوريا
فيصل السويدائي 2015-09-27 17:56:08
النظام منهار امنياًالنظام صار منهاراً كلياً ، حتى نظامه الامني القوي جدا قد انهار ، الدليل هو عدم قدرته على معرفة مصير جنود هل هو مقتول ام مخطوف ام منشق ام هارب ام مختفي ؟ بالمناسبة ماذا حصل بالتحقيق الذي يقوم به النظام السوري بمقتل عماد مغنية منذ 8 سنوات ؟ اتحدى ان نحصل على اي نتيجة ، نفس الشيء حصل مع سليمان الاسد قاتل العقيد حسان الشيخ ؟ اكيد براءة و طلع بطل كمان ، هل ترون هزالة هذا النظام بام اعينكم يا سادة ؟ الم تقتنعوا بعد انه يجب اجتثاثه من الوجود ؟ ام انكم لتقتنعوا يجب ان تروا سوريا قد زالت من الخريطة ؟
-سوريا
مغترب2015-09-27 10:18:24
من هو المستفيدكل السوريين خاسرون و أنا لا أعرف من قام بهذه العمليات المجرمة و لكني أعرف المستفيد. عندما يشعر أهل السويداء الحبيبة أن لا أحد يحميهم سواء النظام أو الفصائل المعارضة و عندما يصبح خطر تصفيتهم و إزالتهم كطائفة من قبل النصرة و داعش سترتفع الأصوات القليلة و المعزولة حالياً بمطالبة دروز اسرائيل و جيشها بالتدخل. هل عرفتم من المستفيد؟
-سوريا
سامر 2015-09-26 09:37:18
الأساس هو البنية المتخلفة للمجتمعسيد أرام، سكراً لك على المقالة و التي اجدها مفيدة جداً من حيث انها، كما ارى، تحيل الى ان أساس المشكلة هو في المتلقي المتمثل بالبنية المتخلفة للمجتمع والتي تسهل على اي طرف التلاعب بالعقول و تسلس قياد الناس نحو دوامات لاتنتهي من العنف. كل هذه الأحداث التي نراها في ريف ادلب، الموصل، سيناء، غزة، عدن الخ هي نتاج طبيعي لثقافة متخلفة عفنة يحب هدمها و اجتثاث جذورها من خلال الشك و السؤال و النقد. انا عشت في السويداء لسنوات و اعتقد ان الوعي هناك اكبر مما يظنه من يحاول جرها الى العنف.
-سوريا
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