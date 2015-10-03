لا يمكن للإنسان أن يقود سيارته بطيشٍ وتهوُّرٍ ثم يتعرّض إلى حادثٍ تتكسر به عظامه ورجليه وتتهشّم رأسه وبعد أن يعجز الأطباء عن مداواته وإعادة حالته كما كانتْ من قبل ، يقف ليشتمهم ويُحمِّلهم مسئولية ما آل إليه وضعهُ !!...

مشكلة الهجرة أو اللجوء إلى أوروبا شغلت أوروبا والعالم مؤخرا ، وخرجت الأقلام والألسن من هنا وهناك لتتحدث عن مسئولية أوروبا الأخلاقية والإنسانية ومسئولية العرب وبلدان الخليج في إيجاد حلِّ لمشكلة النازحين أو المهاجرين أو المُهَجّرين قسرا من ديارهم ، ولكن قليلون أو نادرون هم من تحدّثوا عن الأسباب الحقيقية بشكل صادق وواضح وصريح وحدّدوا بشكل جليٍ الجهات المسئولة عن نزوح الناس من بيوتها وأراضيها وديارها التي عاشوا بها أبا عن جدٍّ منذ مئات القرون ، وعن الأسباب ، وعن السُبُل الصحيحة والسليمة لإيجاد حلٍّ لمشكلة اللاجئين ووقفِ تدفقِّهم من بلدان النزوح من أقصى مغرب الوطن العربي إلى مشرقه .. مرورا بمنطقة القرن الأفريقي ..

لستُ بصدد الإشارة إلى بلدٍ بعينه ولكن سأتحدّثُ بشكل عام عن ظاهرة لم تعرفها الشعوب العربية لا في مغربهِ ولا مشرقهِ منذ النزوح الفلسطيني عام 1948 ، وإن كان الشعب الفلسطيني قد نزح عن دياره وتشرّد في أصقاع الأرض بسبب المحتل والمُغتصِب الإسرائيلي فإن شعوب بعض البلدان العربية تنزح وتتشرّد بفعل الحروب الداخلية والصراعات المسلحة في إطار الصراع على السلطة والحُكم .. وللهروب من جحيم الموت بين الأطراف المتحاربة ..

السيد عبد الباري عطوان يُحمِّل المسئولية للدول الغربية لأنها شجّعت على \"الثورات\" (يعني الثورات جريمة إن كانت فعلا ثورات ولها مبرراتها )، وكذلك لِبُلدان الخليج لأنها زوّدت التنظيمات بالسلاح والمال ، ولذا فعليها أن تتحمل عبء المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن النازحين واللاجئين من ديارهم .... وبين هذه وتلك تُرمى الشعوب العربية التي ثارت ضد حكامها بمئات التُهًم أقلها العمالة والخيانة .. ويوصَفُ ما يُسمّى ربيعها العربي بأقذع وأشنع الأوصاف دون تمييزٍ بين الشعوب وحركاتها العفوية ونواياها الصادقة وبين من استغلَّ مطالبها وامتطى عربات قطارها ليعمل تخريبا وتحطيما من داخله ويحرفه عن سكّته الصحيحة!!..

الشعوب التي ثارت في البداية لم يكن دافعها الخيانة ولا العمالة ولكن كانت هناك ظروف ذاتية وموضوعية ضاغطة جعلت من محمد البوعزيزي يطلق الشرارة الأولى بحرق نفسهِ وهو حيّا ، فكيف لإنسان يحرق نفسهُ أن يكون عميلا ومأجورا ، وماذا تفيدهُ أموال الدنيا التي (اشتروه بها إن أخذنا بهذا المنطق الذي لا ينضوي على ذرة من المنطق) ، فماذا ينفعُ الإنسان لو كسب الدنيا وخسر نفسه !!..

انطلاقة الشعوب للشوارع في بدايتها كانت عفوية ودون أي تنظيم وتخطيط مُسبق وفاجأت العالم وأولهم قيادات الغرب ، ولأنها لم تكن مُخططة مُسبقا ولا توجد قيادات تقودها فقد تم استغلالها بسرعة فائقة من طرف القوى الداخلية في بلدانها التي كانت تتربص بالأنظمة وكذلك من طرف البلدان الغربية ومن طرف البلدان الإقليمية، خليجية وغير خليجية ، التي لها مصالح أو حسابات مع هذا النظام أو ذاك ورأت في الفوضى التي عمّت تلك البلدان ضالتها لتصفية الحسابات بما يخدم مصالحها ومصالح أنظمتها الحاكمة ...

كما استغلّها بعض من يصفون أنفسهم بـ (مشايخ ورجال دين) وحادوا بالكامل عن رسالة رجُل الدين الحقيقي وأولهم القرضاوي الذي خلطَ الدين بالسياسة وحرّكته نوازعه السياسية والشخصية على حساب قيم الرسالة الإسلامية السماوية !!..

وهكذا انحرفت تلك الثورات بالسرعة الهائلة التي قامت بها ، عن أهدافها وتم اختطافها من قبل قِوى وتنظيمات لها أجندات ومخططات خاصة بها وبرامج وارتباطات تتناقض مع كل مفهوم الثورات ، وحوّلتْ المسألة إلى حروب داخلية تورّطت بها القوى الدولية والإقليمية وأصبح الصراع ليس على تحقيق تطلعات الشعوب وإنما صراعا على بُلدان هذه الشعوب ومَن يمكنهُ الفوز بالحصّة الأكبر والنفوذ الأكبر في هذه البلدان !!.. وأضحتْ الحروب بالوكالة بين مشروعين : سعودي من طرف وإيراني من طرف آخر وذلك على الصعيد الإقليمي ، بهدفِ الهيمنة والنفوذ والمصالح لكلٍّ منهما (وليس من أجل فلسطين ولا العروبة ولا الإسلام بالتأكيد وإنْ رفع هذا أو ذاك تلك اليافطات) ، وبين مصالح روسية من طرف وأمريكية من طرفٍ آخرٍ ،، وبين هذا وذاك كانَ الانقسام والتموضعُ والاصطفاف على الصعُد المحلية والإقليمية والدولية !!..

ولكن لو عدنا للأصل فما هي الأسباب التي دفعت بالشعوب للنزول للشوارع متظاهرة ضد أنظمتها ومُطالِبة بالتغيير ؟؟.. من أوصَلَ تلك الشعوب لمرحلة الانفجار ؟؟ ما هي الأسباب والدوافع والمبررات ؟؟.

هذه هي الأسئلة التي علينا طرحها قبل كل شيء وقبل أن نُحمِّل أوروبا (التي نعرفها استعمارية وداعمة لإسرائيل) وغيرها أية مسئولية أخلاقية وإنسانية ...

هل من أحدٍ يجادل أن الأنظمة الحاكمة هي من أوصلَتْ شعوبها لمرحلة الانفجار لمائة سبب وسبب ، ولم تصغي لها في أي وقت ولم تحترم مطالبها ولا تطلعاتها في العيش الحر والكريم ، ولم تتعامل معها إلا بمنطق القوة والعنف والسجن والدعس دون أدنى احترام للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ،، ولم تلتفت لمعاناتها وبؤسها وفقرها وحرمانها ، ولم تكن مؤتمنة على ثرواتها وحوّلت بلدانها إلى مزارع لا يحكمها قانون ولا معيار ولا قضاء عادل وإنما الفساد والإفساد والمحسوبيات والشخصنات والقرابات والمصاهرات والشللية والمحاصصات ، وصُودِر كل شيء بما فيه القضاء والأحزاب والنقابات والإعلام وصُودِرت الدولة كلها بوظائفها ومناصبها ومراكزها لشريحة من أهل النفوذ والسلطة ، فأصبح النظام هو الدولة والدولة هي النظام ، ولا حدٌّ يفصل بين الدولة كدولة لكافة أبناء الشعب وباقية دوما مهما تغيرَت الأنظمة والحكومات ،، وبين الحكومة ، أو النظام الذي يدير شؤون الدولة فاختلط الحابل بالنابل وعمَّ الفقر وزاد الغلاء وسادت البطالة وانقطعت حبالُ الأمل وسيطر اليأس فاستوى عند الناس الموت والحياة مما دفعها دفعا للشوارع ؟؟!!..

هل هو الغرب المسئول عن سياسات تلك الأنظمة التي فشلت في حكمِ شعوبها وتنميتها وفي السير بها نحو التقدم والتطور والنمو، والنجاح فقط بتكديس الثروات الخاصّة على حساب فقر تلك الشعوب وعلى حساب ثرواتها ؟؟. هل الغرب هو من كان يوجِّه تلك الأنظمة لتسير في الطريق الخاطئ وتقومُ عليها الشعوب ؟؟. إن كان الجواب \"نعم\" فمعناها أن تلك الأنظمة مرتبطة بالغرب وهذا يعني أنها تعملُ لصالحهِ ومن حق الشعوب أن تقف بوجهها !.. وإن كان الجواب كلا فلماذا نلقي باللائمة على الغرب فيما آلت إليه أحوال تلك الشعوب ؟؟..

هل ذنب القارّة الأوروبية أنها دول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والرخاء والأمن والأمان حتى تتحمّل وزر كل أولئك الملايين الهاربة من جحيم بلدانها في أفريقيا وآسيا والبلدان العربية ؟؟.. لماذا لا تتوفّر في هذه البلدان ذاتُ القيم الأوروبية في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والأمان ؟؟. لماذا ؟؟ ما هي العوائق والعقبات والصعوبات ، ومن المسئول عنها ؟؟. ألسنا من فصيلة البشر كما هُم ؟؟.

لماذا نأتي بكل شيء من عندهم ، ونقلدهم في حياتهم ولباسهم وعطورهم وأزيائهم ومأكلهم ومشربهم ونَدرس في جامعاتهم ونتطبّبَ بمشافيهم ،، وبالمقابل نرفض قيمهم في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ، وهذه هي القيم التي توّجتهم من أرقى بلدان العالم وأكثرها حضارة وتقدما، وجعلتها مغناطيسا يجذب الملايين من شعوب البلدان المتخلفة !!.. لماذا نسعى في الاستفادة من تجاربهم في كل الميادين إلا في ميدان الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ؟؟.

المثل العامي يقول ( عندما تقع البقرة يكثر القصابون ) وهكذا حينما وقعت تلك الأنظمة كثُر القصابون وشحذ الجميع السكاكين من كل حدبٍ وصوب ، وحينما يقع أي نظام خليجي في أي وقت ويتحرّك شعبه ضدّه فسوف يكثر القصابون أيضا ويشحذون عليه السكاكين ، وأولهم من يترزّقون اليوم من تلك الأنظمة من كُتاب وإعلاميين ومثقفين وسواهم ... ولذا فالبراعة والشطارة والحنكة أن تتجنّب فخّ الوقوع من الأساس ولا تفسح المجال لأسبابه منذ البداية .. فهناك خطوط حمرٌ لا يجوز تخطِيها لدى التعامل مع أي شعب وأولها الكرامة والعدالة واحترام إنسانية الإنسان ، وثانيها لقمة العيش ومهانةَ وذلّ الفقر والحاجة والحرمان !!.. هذه الأسباب ومهما كان صبر الناس عليها فإن لصبرهم حدودٌ ولا بُدّ لهم من الانفجار في وقتٍ ما ،، وهذا ما لم تعيه الكثير من الأنظمة التي أخذها الغرور لدرجةٍ تسبّبتْ بغشاوةٍ على البصر والبصيرة !!...

ومن ذلك أقول أن اللوم كله على ما تعانيه بعض الشعوب اليوم من هجرة وتهجير ونزوحٍ ولجوء ، تتحمّل مسئوليته أولا أنظمة تلك الشعوب ، ومن ثم يأتي بعد ذلك كل أولئك الذين استغلُّوا مآسي تلك الشعوب وتطلعاتها ليستثمروا ويتاجروا بدمائها وبمعاناتها لأجل مصالحهم الأنانية الضيقة ، سواء كانت دولٍ إقليمية أو غير إقليمية ...

مُطالبةُ الشعوب بالديمقراطية والتداول ليست جريمة بل هو حقٌ من حقوقها كفلتهُ كل شرائع الأرض والسماء ... مطالبةُ الشعوب بالعدالة وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفساد والإفساد واستغلال السلطة ، واحتكار الثروات والنفوذ والمناصب ليس جريمة بل استمرار تلك الممارسات هو الجريمة !!..

مطالبة الشعوب بتطبيق القانون والمعايير بعدالة على الجميع، فلا أبناء سيدات وأبناء جواري ليس بجريمة وإنما ممارسة ذلك هو الجريمة !!.. مطالبة الشعوب بفُرص عمل وحياة تضمن لهم أدنى مستوى من العيش الكريم وراتبٍ أو دخلٍ يكفيهم لآخر الشهر ويقي أبنائهم ذل الحاجة والحرمان في ظل غلاءٍ لا يرحم ، وفقرٍ لا يرحم ليس جريمة ، وإلا ما كان الإمام عليٍّ (ر) قال : لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي هذا .. وما كان الفقر رديفا للكفر !!..كل شيء إلا الكرامة والفقر ، لأن الأولى تعني تجريد الإنسان من إنسانيته ، والثانية تعني الجوع والحرمان ، وهذان السببان كافيان لوحدهما ليجعلا الموت والحياة سيّان لدى البشر... فما معنى الحياة بلا كرامة ، وما معنى الحياة في ظل الفقر والجوع والحرمان !!..

الحل لمشكلة النزوح والهجرة واللجوء من بعض البلدان العربية إلى أوروبا ، المغاربية وغيرها ، هي في وقف الحروب وقبول الجميع بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع في ظل دساتير عَلمانية إيمانية جديدة ( يسميها البعض مدنية) لا فرق بها بين مواطن وآخر ...

وليس الحل في أن تفتح بلدان أوروبا ولا الخليج ولا غيرها أبوابها لتستقبل عندها الملايين ( أي شعوبٌ قد يفوق عددها عدد بعض بلدان تلك الدول ) في ظل مستقبلٍ قاتم غير معروف إن كان أولئك اللاجئون سيعودون ، ومتى سيعودون ، وهل سيؤول وضعهم إلى ما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني أم لا ،، وهل سيتمُّ لاحقا توطينهم في بلدان النزوح ، وكيف سيتمُّ التعامل معهم من النواحي القانونية والإقامة والجنسية والمعونات والمساعدات والعمل والوظائف .. ومائة سؤال وسؤال ... فأولئك يمكنهم التخفيف من المعاناة وتقديم المساعدات المادية وحتى الإيواء ، ولكن هذا لا يحلُّ المشكلة ...

الهجرة للغرب وللأمريكتين وإلى أوستراليا ، وإلى بلدان الخليج ، كانت قائمة على الدوام ، ولكنها كانت في سبيل تحسين ظروف العيش والبحث عن مستقبل أفضل ، وهذه كانت أمور إفرادية لا تخلق أزمات ومشاكل للبلدان المضيفة ، أما ما نتحدّثُ عنه اليوم فهو طوفان لا يستطيع أحدٌ تحمله ، ولا يعرف متى سيتوقّف ،، لأن الحروب مستمرة ، ووقفها فقط هو من يُوقِف هذا الطوفان .. والأطراف المتحاربة هي أول من يجب أن يتحلى بالمسئولية إزاء هذه الشعوب بوقف الحروب فورا والاتفاق على الحل العادل والمُنصِف للجميع ، وهو الديمقراطية والتداول عبر صناديق الاقتراع !!..

ولكن رغم كل ذلك علينا أن نشكر القيادات الغربية التي شعرت بمشاعر أولئك اللاجئون الإنسانية واستنفرت لإيجاد الحلول لهم في بلدانهم الأوروبية !!.. فهذا الغرب الذي نشَأْنا وكبُرنا ونحنُ ننعتهُ بالمستعمِر والكافر والمُشرِك والفاجر والإباحي والمعادي والفاقد للقيم والروابط الاجتماعية ، وووووو ، ها نحنُ نتهافتُ اليوم زرافات ووحدانا لنجِد لنا موطئ قدمٍ فوق أراضيه ونعيش في ظل نعمته ،هاربين من جحيم بلداننا (المسلِمة) ، دون أن ننسى شكرنا الدائم لله عزّ وجلّ الذي خلقنا مسلمون ومنَّ علينا بنعمة الإسلام ...

بقي أن نقول أن صورة الطفل السوري ايلان كردي قد هزّت ضمير العالم المتحضِّر وأدمعتْ عيون الكثير من قياداته وشعوبه ، ولكن في المقلب الآخر(يعني في العالم المتوحش) هناك من يهزا ويسخر من هذا العالم المتحضِّر الذي يبكيه منظر طفلٍ رمتهُ الأمواج على الشاطئ بعد أن مات غرَقا مع أخيه وأمّهِ !! فما هذا الأمر الفادح !! يا لهُ من عالمٍ متحضِّرٍ سخيف لم يتعوّد حتى اليوم أن يرى الطفل يُقتَلُ أمام أبيه والأب يُقتَلُ أمام أطفاله ...

ما عليهم إلا أن يصبحوا مثلنا أهل بأس وشجاعة يأكلون أكباد الرجال ويشقُّون صدورهم وينتزعون قلوبهم ويشوون جثثهم ،، ويتعلمون كيف يكون الإنسان شجاعا ورجُلا ،، وقوي القلب ، لا يهابُ المنايا ولا تخيفه الصعاب ، وكيف يكونُ وحشا مفترسا لا يمت للإنسانية والبشرية بصلةٍ إلا من حيث الشكل ، وأحيانا ولا حتى من حيث الشكل !!.. والحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ولولاه ما كُنّا أعِزّاء ونحنُ نهربُ من ديار الإسلام الجهنمية إلى ديار الشرُكِ والكفرِ الفردوسية ...