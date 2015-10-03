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Mr.HG2015-10-03 15:02:17
المجتمع الارهابي و شاربي بول البعيرفعلى المجتمع الدولي المساهمة بكافة الطرق و الوسائل لازالة هذا النظام؟؟ ، و لكن الواقع يقول العكس تماما..(فعلى على ال سلول والجماعات الارهابية المتطرفة المساهمة بكافة الوسائل لازالة هذا النظام و الوطن معا!!)
-سوريا
Mr.HG2015-10-03 01:25:58
انه اذا قام نظام باستبداد شعبهيعني بكوه نظام يستبد شعبه فمن حق تدخل دول خارجية و من بينهم اسرائيل و الجماعات الارهابية .تحت اسم ثورة.و نظام استبداي يستبد شعبه!!ههههه ,انت فهمنا شو دخل السعودية و قطر يللي هم اكبر استبدادين للشعوب و امريكا يللي هي اكبر حليف لاسرائيل و للمشروع الصهيوني لتقسيم الدول العربية بشعب سوري يستبده نظام استبداي!! هالكلام حكوه لشي واحد بسيط او غبي او مجنون رجاء. فهاد التدخل في سوريا تحت اسماء مختلفة و منها نظام استبداي فقط للتمويه و لتغطية اهدافهم المعروفة لتقسيم سوريا و لزعزعة الامن و الاستقرار..
-سوريا
Dr.Y2015-09-26 00:10:26
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 9لأن اشتعالها سريع فاستخدموكم أولاً لاشعال الفحم الكبير الذي يتمثّل بالوضع الحالي الذي نعيشه ولسذاجتكم القاتلة مازلتم تعتقدون بأنكم قمتم وتقومون بثورة فصح النوم يارفيقة وكنت أتمنى أن يكون غيابك قد أعطاك بعض التجارب في حياتك وعلى ما أعتقد أن لك خال في دوما وسمعت أن جبهة النصرة تريد أن تطبق الشريعة الالهية هناك وتشكل لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل هذا صحيح ؟؟ وإذا كان كذلك ديري بالك وخبّي وشّك منيح وقت تطلعي من البيت حتى ما يضربوكي بالعصاية...
-سوريا
Dr.Y2015-09-26 00:09:02
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 8بعدين وين يارفيقة نظريتكم يلّي بتقول أنّو ممكن تستعينوا بالعفاريت الزرق لإسقاط النظام ؟؟ ليش العفاريت الزرق حلال عليكم وحرام على غيركم ؟؟ والله للتخلص من داعش يحق للشعب السوري الذي تشرد بسبب داعش أن يستعين لابالشياطين الزرق فقط وإنما بكل شياطين الكرة الارضية . وأما المؤامرة الكونية التي تتحدثين عنها يا رفيقة فكنتم أنتم أول وقود لها من حيث لاتعلمون وكنتم قطع الفحم الصغيرة المسحوقة التي توضع على منقل الشوي مع قطع الفحم الكبيرة
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 23:52:36
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 7والتدخل الصهيو أمريكي لأن هؤلاء الاخرين لم يكونوا يوماً منذ أن وعينا على هذه الحياة أصدقاء لنا وإنما كانوا دائماً شريرين يريدون استعمارنا وإذلالنا ومص دمائنا وتاريخهم شاهد على ذلك , هل نسيتي يارفيقة ماذا فعل تدخل الكلب بوش الصغير في العراق ؟؟!! وهل كان هناك تدخل روسي تدميري مشابه في أي دولة عربية ؟؟ إن حقدكم على الروس له سبب واحد وهو أنكم تشعرون بأنهم يدعمون الاسد وهذا كافي كي تنسوا أعداءكم الاصليين بني صهيون ويهود خيبر وحامي حماهم الانكل سام.
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 23:50:39
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 6منشان هيك يارفيقة حسّوا الروس أنهم مهددين هم أيضاً نظراً لوجود أعداد كبيرة في داعش من أصل روسي وخافوا متل بقية الاوربيين أنهم يرجعوا على بلادهم ويتحولوا لسيارات مفخخة. حتى الفرنسيين كانوا بدهم يتدخلوا بس شعروا بانهم سيساعدون الاسد فتنازلوا عن مهمة تخليص الشعب السوري المسكين من سفاحي داعش فقط لهذا السبب وعدا ذلك لو دخل الفرنسيون من أجل تخليصنا من داعش فأنا أول من يرحب بهم. فافهميها يا رفيقة أنت وشبيح نتنياهو أن هناك اختلاف بين التدخل الروسي
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 23:43:19
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 5والتي حاولت إصلاحه من الداخل وما انصلح معها وصاحبة العبارة التاريخية :: من كان يتوقع أن تدخل داعش على خط الثورة ؟؟؟!!! فنقول لها يا رفيقة إذا تدخل الروس فهدفهم من هذا التدخل هو المساعدة في قتال داعش يلّي دخلت على خط الثورة تبعك وعلى هالاساس لازم تشكريهن مو تسبّيهن لأنّو عمّو أوباما وخالو كيري وجدّو سلمان وإبن خالو رجب طيب وإبن جدّو نتنياهو صارلهم سنتين وهنن عم يلاحشوكن ويوهموكن أنهم عم يقاتلوا داعش بس شلون ياحزرك بدهن يقاتلوهم وهنن يلّي جابوهن ؟؟؟!!
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-25 23:00:12
الرفيق HGالرفيق HG يوصف القانون الدولي بالنسبة للتدخل الخارجي حسب قياس نظامه ، تصل معه الى نتيجة ظريفة جداً ، انا استبدادي يحق لي طلب المساعدة من نظام استبدادي كي يبقى و يستمر استبدادي ضد شعبي . حبيبي القانون الدولي مو هيك ، القانون الدولي يسمح بالتدخل الخارجي في حالة عدوان خارجي على هذه الدولة , اما بالصراعات الداخلية فالامر مختلف فيقول انه اذا قام نظام باستبداد شعبه ، فعلى المجتمع الدولي المساهمة بكافة الطرق و الوسائل لازالة هذا النظام ، تجربة كمبوديا و نيكاراغوا و تشيلي و العراق اكبر دليل .
-سوريا
عصام 2015-09-25 22:27:20
عيني عليه و تفووه عليهالا تعرفون المثل الذي يقول : ( عيني عليه و تفووه عليه .. ) هذه هو الحال مع روسيا و ايران معا ، نكره حياتهم و انظمتهم على الرغم من التناقض الفظيع بين النظام الروسي و الايراني ، الاول تفووه عليه نظام مافياوي اباحي فلتان من كل القيم و المبادئ ، و الثاني تفووه عليه نظام ديني مغلق متزمت استبدادي بعيد عن الانفتاح تفوه عليه ايضاً ، لكن كليهما على العين و الراس و مرحب بهما على الارض السورية لدعم النظام فقط و دون ذلك كخ و طز عليهما ، لا نفهم كيف يمكن الجمع بين التفووه عليه و عيني عليه و خاصة بالسياسة ؟
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 18:06:01
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 4ولكنك مَصر حتى الآن على شرط خلع الاسد حتى ولو بأسنانك قبل أي مفاوضات للحل . ولك يا شبيح نتنياهو ما قرأت بأنّو ميركل وفابيوس وحتى الوالي العثماني تبعكن قال البارحة بعضمة لسانو أنه يمكن للأسد أن يأخذ دوراً في مرحلة انتقالية وقالها قبلهم وزير الخارجية النمساوي والاسباني ولم يبقى سوى العنجهية البدوية التي لاتعترف بخطأ تقديراتها وقصر نظرها ؟؟!!! وأما الرفيقة المناضلة التي صفقت 30 عاماً مع مصفقي حزب البعث العربي (( ربما )) والاشتراكي !!! (((( حيثما )))
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 17:28:33
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 3حتى أنّو الاكسترا لارج يذكر أن إسرائيل تريد للأسد أن يبقى يعني شو صار بصحبتك مع بني صهيون وتحياتك لطياريهم بعد ما عرفت بأنهم يريدون للأسد أن يبقى وبعد الكم يلّي نقروك ياه ؟؟!! عندما اقترحنا حلولاً ببقاء الاسد لفترة انتقالية وأعدتها ثلاثة مرات في أحد التعليقات كي تفهمها
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 16:55:34
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 2( لماذا تتباهون بانتصارات داعش والنصرة وكل هذه الجماعات التكفيرية الآن بينما كنتم تتبرؤون منهم سابقاً ؟؟؟ !!! ) وقد استهل شبيح نتنياهو تغيير الحديث بالسؤال عن التدخل الروسي فهنا نحيله إلى بعض شركائه في صنع السلطة أي السيد إكسترا إكسترا لارج والسيد برهان حيث يقولان بان التدخل الروسي كان بالتنسيق مع معلّمك نتنياهو الذي أرسلت التحيات لطياريه !!! يعني شلون زبطت هي ؟؟ ليش غاضب من التدخل الروسي بالرغم من أنّو أصدقاءك الاسرائيليين مبسوطين فيه حسب أعضاء القرطة تبعك ؟؟ّ
-سوريا
Dr.Y2015-09-25 16:27:41
قرطة برهان وشبيح نتنياهو والرفيقة المصفقة 1/9عندما أقرأ تعليقات هؤلاء المذكورين أعلاه أتخيل نفسي امام صحن سلطة دخل كل هؤلاء إلى المطبخ واشتركوا في صنعه فكانت النتيجة أن هذه السلطة لا تصلح إلاّ لإطعام القطط الجائعة لما فيها من تناقضات في الطعم واللون والرائحة ففيها الخل والسكر والخردل الذي أضافه أحدهم والكراويا وزيت الخروع الذي أضافه الاخر ظنّاً منه أنها بهارات وزيت زيتون والقائمة في وصف تعليقات هؤلاء تطول !! وأما على أرض الواقع فالقرطة المذكورة تغير الحديث بعد أن أفلست في الردود على بعض الاسئلة وأهمها :
-سوريا
جزراوي2015-09-25 16:00:02
Hgبالنسبة للاقليات اللي انت و غيرك من القومجية عم تحاولوا تدحشوهون معكون، ما كان في مشكلة لا ماكردي ولا مع مسيحي ولا مع بزيدي انت تعرف متل ربك مع مين كانت مشكلة جميع السوريين؟ هاي سنة الحياة، لما تصير العصاية قطة حطب كنتوا امبارح عصيان النظام الطائفي و اليوم انتوا حطبه، لا يغرنك كلام القوم في الوطن فكلامهم في السر ليس كا كلامهم في العلن، انتوا عم تدافعوا عن مستحاقاتكم و مصالحكم (مجرد بزنس، لا اكثر) مستحيل ترجع سوريا اللي كانت مستحيل تقتلوا الجثة مرتين.
-سوريا
جزراوي2015-09-25 15:46:49
جماعة اوجلان حلفاء تاريخيين Hgفي نقاط كتيرة اي سوري يتفق معك فيها، اما انه تأخذ بكلام جماعة الاتلاف و حاكم اورينت عن الاكراد فا مع احترامي لتفكيرك و خاصتاً انت ابن مرحلة دولة الاسد، و انت تعرف مين كان مدحوش بالافرع و المفارز من 50 سنة (90٪ من طيف واحد و كلهون من شاكلة سليمان، صحيح شو اخباره؟) الظاهر ما عاشرت الاكراد، بالنسبة لأخوتي بكل شيء ماعدا الوطن(الاكراد) لانه كان وطن محتل بالنسبة الي و الهون، النظام على خط نار واحد مع جماعة اوجلان من أيام حافظ، هدول ما بيختلفوا شي عن النظام
-سوريا
مغترب سوري في اوروبا 2015-09-25 14:22:50
الى السيد Mr.HGكل ماذكرته عن اخلاق زعماء المعارضة صحيح ولكن اريد ان اضيف عليها شيئا هذه الاخلاق من الكذب والنفاق و المراوغة والتناقض و اللؤم المبطن وحب الايزاء والشر والعمالة وازدواجية المعايير كل ساعة من النقاش وعدم احترام الاخر والجهل بابسط النواميس والكرامة ليست فقط خاصة بزعماء المعارضة بل في العرب عموما من شرقهم الى مغربهم في ثقافتهم الملتوية و المراوغة وفي عقدهم النفسية التي لاتنتهي خبرتي معهم على طوال 30عاما رايت فيهم العجب العجاب
-سوريا
JALAL 2015-09-25 11:55:59
الى السيد Mr.HG 3والدليل على ذلك أن جيش الفتح يفاوض فقط الإيرانيين، وبشار سلم سوريا إلى إيران لأن اللعب أصبح على المكشوف فالله يخليك لأمك بلاها تتكلم عن السيادة ومكانتها مثل باقي الدول ووووووو لذلك حلمكم بأنتصار الأسد مثل حلم ابليس يدخل الجنة!!تحياني لك ولبقية ال.........؟
بريطانيا
JALAL 2015-09-25 11:54:14
الى السيد Mr.HG 2الزبداني وكفريا والفوعة خير دليل فهو سينفذ فقط الأوامر وهو أطلق سراح ٥٠٠ معتقل ٣٠٠ منهم نساء و٢٠٠ من الرجال انظر الى هذا النظام يتقوى فقط على النساء وكذلك وقف الغارات الجوية على ادلب لمدة ستة اشهر واخراج المقاتلين المحاصرين من الزبداني مقابل خروج عشرة الأف من كفريا والفوعة فأين استقلالية قرار نظام الأسد إن دور النظام هو تنفيذ ما تمليه عليه إيران، ويبدو أن نظام الأسد أخرج من اللعبة السورية .
بريطانيا
JALAL 2015-09-25 11:52:30
الى السيد Mr.HG 1الحمد لله على سلامتك من زمان لم نرى تعليقاتك في سيريا نيوز عندما تتكلم عن الدولة فأي دولة تقصد هل تقصد الدولة السورية يبدو انك كنت عايش في كهف أو كنت في الغيبوبة طوال هذه الفترة لقد انتهى الدولة السورية يا صديقي من زمان فالدولة التي تتكلم عنها انتهت فهي لم تعد تسيطر الأ على ٢٠ بالمئة من الأراضي ونصف سكانها هجرهم رئيسها وهو بنفسه اصبح رئيس مليشيات مثله مثل البقية والمسكين لم يعد يحل ويربط وعليه تنفيذ الأوامرفقط التي تأتيه من روسيا وايران وما الأتفاق الأخير بين الثوار وايران بشأن
بريطانيا
XXL 2015-09-25 10:23:00
ليش ما بيلجاً السوري لروسيا و ايران ؟مشتهي اسمع انو لاجئ سوري واحد لجاً الى روسيا او ايران ، ما هني دول حليفة و صديقة لسوريا ؟ و اللاجئ السوري عندهم على الرحب و الترحاب ؟
-سوريا
عصام 2015-09-25 10:06:22
المسيو HGيا لطيف يا مستر hg شقد نظامك وطني و مو عميل لاسرائيل و شقد نظامك عم يحارب الصهيونية ، و شقد نظامك مظلوم من المؤامرة الكونية و شقد نظامك بحقلو ينادي بالتدخل الروسي ، مو منشان شي بس منشان يقضي على الارهاب لسواد عيوننا ، و شقد روسيا ما الها اي مصلحة بهالتدخل ، كله كرمال ناس شرواك ، قاعدة باخر ما عمر الله وعما تبيعنا وطنيات خربوطلية متل وطنيات نظامك ، يا زلمي اربع سنوات لساتك محلك راوح بالتفكير
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 02:40:31
الى الشيخ الفاضل جلالدعني اخبرك عن التدخل الروسي و المجسوسي الايراني..من حق اي دولة كانت في العالم و ليس في سوريا فقط ان تدخل اي دولة في الشؤون الداخلية و حتى الخارجية لمساعدة الدولة على قضاءلاحتلال او على الارهاب الخ..فهذه دول لها سيادتها و مكانها مثل باقية الدول.اما انك تدخل دول الى سوريا باسم الثورة فهذه لم تعد ثورة فصارت مؤامرة..اما انك تدخل منظمات ارهابية باسم الثورة .فهذه لم تعد ثورة فصارت ارهاب!.و بالحقيقة هذا حال ثورتكم ..مؤامرة زائد ارهاب تحت اسم ثورة!! لذلك حلمكم بالنصر مثل ابليس يدخل الجنة!!تحياني
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 02:19:44
قضيتنا هي قضية وطن و انسانية و حريةقبل ما تكون قضية تتعلق باشخاص او باي حاكم دكتاتوري .فنحن باسم الانسانية سنظل واقفين ضد الارهابين و الطائفين و العنصرين اينما كانو و وجدوا في العالم.لا مكان لهم!.لذلك لم نقف ضد هذه الفورة عن عبث..فانسانيتنا و اخلاقنا و مبادئنا في هذه الحياة لن تسمح لنا ان ننخرط مع العنصريون و الطائفون و الارهابيون تحت اي مسمى كان!! لذلك حربنا معاهم ما قبل اي فورة بمئات السنين.ذكروني باصحاب اللحي الطويلةتجارالدين الذين يتسترون بعاءة الدين!!و هاهم يتسترون بثوب الثورة و الحرية و العدالة!!..
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 02:04:50
ثورة الطائفون و العنصريون على الوطن4وهذه ليست الاول تصريح عنصري طائفي وارهابي من أحد رموز التي ما يسمى بلائتلاف السوري فقد سبقتها كل من مالك قناة اورينت والمعروف عنه بعنصريته العربية ضد القومية الكوردية ويدعوا لإلى قتل الكورد ولكن بسياسية هزيلة وهي القضاء على حزب الاتحاد الديمقراطي وهذه اسلوب بسام الجعارة الذي لا يتوانى في اي تصريح إن يتهجم بالعنصرية ودعوة إلى التطهير العرقي بحق الكورد.لذلك هذه المسرحيات التافهةالتي يقمون بها المهرجون تحت اسم ثورة و حرية وعدالة لم تعد تنطوي علينا اساليبهم الغبي في رسم صورة مغايرة عن حقيقتهم !!!
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 02:00:52
عنصرية.طائفية.ارهاب.عمالة.تحت اسم ثورة!3قائلة.علينا إلغاء مقولة بلاد الشام هي بلاد التعددية الاثنية والدينية والمذهبية، بلاد الشام هي بلاد التعددية الثقافية، وأجمعت كل الثقافات على أن الأقليات شر لا بد من التخلص منه!!!، وتطهير بلاد الشام منهم!!!، وندعو الله أن يمكن ثوارنا من القضاء على كل الأنجاس من الأكراد إلى العلوية والنصيرية، سنية وافتخر بعروبتي!!!.وعمدت المحامية والمرشحة السابقة لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، إلى حذف منشورها بعد نحو 16 ساعة من نشره على حسابها الشخصي على الفيسبوك.وهذه ليست الاول تصريح عنصري و طائفي وارهابي قذر.
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 01:53:49
عنصرية.طائفية.ارهاب.عمالة.تحت اسم ثورة!2نشرت مرشحة سابقة لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، ومحامية سورية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منشورا دعت فيه إلى عمليات إبادة جماعية وتطهير بحق الأقليات في سورية!!!!، وجاء في المنشور:كلما ازدادت الأقليات غطرسة بسورية، زاد يقيني بأن لا بد من محرقة، تلغيهم من الوجود، وأترحم على هتلر الذي أحرق يهود عصره، والسلطان عبد الحميد الذي أباد الأرمن، وبطل العرب صدام حسين، الرجل في زمن لم يكن فيه رجال، ولم نجد بعده رجال!!!!!!!.وأضافت المحامية الفورجيةالسورية الحرة إلى منشورها قائلة:
-سوريا
Mr.HG2015-09-25 01:12:39
ارهاب.عنصرية.عمالة.خيانة..تحت اسم ثورة!ما يستفزني الا وقت بحكو بالوطنيات و بخونو غيرهم و بسترو عنصريتهم و طائفيتهم و عمالتهم تحت اسم ثورة فخونوا الناس سواء كانو من مؤيدي النظام او من الذين وقفوا ضد حملتهم الارهابيةالطائفة العنصرية على الوطن. و الاحداث في سوريا يعني ثورتهم كشفتهم على حقيقتهم من هم..بالعمالة مع الكيان الصهيوني و مع عبيد الصهاينة ال سعود ومع اوسخ منظمة ارهابية في العالم و هي النصرة التي هي كانت جزء من تنظيم القاعدة. ماذا نتوقع من ناس بعتبرو ن ان حثالات البشر وهم جماعة النصرة هم جزء من المعارضة المسلحة؟!!!!
-سوريا
عبد السلام 2015-09-23 18:36:53
مبروك لنا ...سيذكر التاريخ ان بلداً عمره اكثر من 5 الاف سنة و كان يعيش به اكثر من 23 مليون سوري قد ازيل من الخارطة و شعبه ضرب رقماً قياسيا باللجوء و النزوح و التشرد في التاريخ الانساني كله و قد حصل بعهد ال الاسد ، مبروك لنا هذه النهاية السعيدة و مبروك لنا اننا لم نعد موجودين على الخارطة و مبروك لنا رئيساً قال محبوه انه سيحفظ البلد من الضياع و انه الوحيد الذي سوف يحمي البلد من الارهاب و يقضي عليه و مبروك لنا اننا لا نزال نصدقهم
-سوريا
XXL2015-09-22 23:19:40
عيلة الامم المتحدةلما يروح السوري على المانيا و يصير معو جنسية المانية ، بتلاقي اخوه الثاني صار معو جنسية سويدية و الثالث معو جنسية ايطالية و اخته معها جنسية هولندية و عمه معه جنسية كندية و خالو معه جنسية فرنسية و بيت حماه معهم جنسية اميركية و هيك بتصير عيلتو كلها امم متحدة ، بس كنك شاطر اقنعهم انو قيد نفوسهم اصله من الحجر الاسود او الشاغور
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-22 23:11:23
عظمة الثورة السوريةنعم .. من يظن نفسه حاكم لسوريا (كشخص أو نظام ) لم يعد سوى عصابة ومأجورة كما نرى ، ولا يمكن أن يُعاد تأهيلها ولو أجمعت البشرية على ذلك والفاتورة التي قدمها الشعب كبيرة وكبيرة جداً وسيقدم المزيد من الدم والشهداء المهم بالموضوع أن لا عودة لما قبل آذار2011 رغم السقوط الأخلاقي لما يُسمى مجتمع دولي ..و هنا تتجلى عظمة الثورة السورية بهذا التغيير الجذري الذي احدثته غصباً عن العالم اجمع
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-22 20:43:17
ثورة ضد العالم 4و عسكرياً و اقتصادياً لابقاء نظام المافيا الاسدي ، اضحك عندما اسمع احداً يقول : ان هناك مؤامرة كونية ضد النظام السوري ، في الوقت الذي لا اجد الا مؤامرة كونية على ثورة هذا الشعب و لهذا لم تعد تسمع من الموالين للنظام كلمة واحدة عن المؤامرة الكونية ، لان اتجاهها صار واضحاً ضد من ؟ و في النهاية ستكسر هذه الثورة بسلميتها الان ارجل الكثيرين و اولهم روسيا ، حتى لو افرغ الاسد 70 ٪ من اهل سوريا و 30 ٪ كافية لكسر هذه الارجل النجسة ، هكذا تقول قوانين التاريخ و افغانستان خير مثال .
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-22 20:42:42
ثورة ضد العالم 3اكثر الناس جعجعة ب ( لا للتدخل الاجنبي الخارجي بسوريا ) هم يطيرون من الفرح الان للتدخل الروسي ( اللااجنبي و اللاخارجي بسوريا ) لان روسيا براًيهم غير شكل خالص ، هي صديقة حميمة و رحيمة رؤوفة متفهمة للشعب السوري ، اما غيرها فهم وحوش و ذئاب ، همهم و هدفهم فقط قتل الشعب السوري ، ها هو الجيش العربي السوري الروسي الايراني الافغاني العراقي الكوري الصيني النصراوي الشيعي و القومي السوري ، سيدك معاقل المعادين للمقامومة و الممانعة ، رغم كل التنسيق و التعاون الاميركي الروسي الايراني الاسرائيلي امنياً
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-22 20:19:27
ثورة ضد العالم 2اهلاً خالو لافروف - صورني معك - شكراً بابا خامنئي ، انت الاصل و الاصيل ، حرسك الثوري الديمقراطي و ميليشياتك العراقية و الافغانية التي تشرشر تقدماً و حداثة و عصرنة هي على العين و الراس ، شكراً ( سماحة السيد ) .. مقاومتك ترفع الراس في القصير و الزبداني و داريا و جوبر ، عمو بوتين و بابا خامنئي و سيدنا نصر الله و التابعون التابعون من الافغان و اولاد و احفاد الرفيق المرحوم كيم ايل سونغ ، انتم خلقتم لتنوير الشعوب و الحداثة و الديمقراطية و الانفتاح و انتم اول و اكثر الحكام من يحقق حرية و كرامة شعوبكم
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-22 20:18:42
ثورة ضد العالم 1معنويات الموالين و الشبيحة عالية جداً هذه الايام ، و معنويات الشيوعيون و القمومجيون عالية اكثر و خاصة دكاكين ( الجبهة الوطنية التقدمية ) بعد ان صار دورها السياسي في المتحف الوطني بدمشق ، و معنويات الشبيحة المتنكرين بزي ( مثقفين و فنانين ) ايضاً عالية جداً ، الفرح يغمر معارضة الداخل ( الشريفة ) و المصنعة حسب قياس النظام ، كلهم يرقصون فرحاً و ابتهاجاً بالتدخل الروسي الذي وصفه شريف شحادة بانه ( مطلب شعبي ) هاهم الان جميعاً يحجون الى كعبة موسكو ، و هل كعبة مكة اشرف ؟ اهلاً عمو بوتين ، البيت بيتك
-سوريا
سامر 2015-09-22 19:38:18
خداع النفسبرهان، يوجد فرق كبير جداً بين ان تحلم و بين ان تخدع نفسك والاخرين بتسويق أحلامك و أوهامك على انها حقيقة. أرجوك ان تكون صادقاً مع نفسك و ان تقول بوضوح: هل فعلاً تعتقد ان مستقبل سوريا بعد سقوط الدولة سيكون بهذه الصورة الجميلة الآي رسمت؟ كيف يمكنك تجاهل جبهة النصرة و احرار الشام و جيش الاسلام و بقية التنظيمات الجهادية الشيعية والسنية؟ نحن امام مأزق كبير اما ان نعود الى عصور الظلام او نغير الدولة بوعي نحو الأفضل.
-سوريا
عصام 2015-09-22 18:10:19
استطلاع الراي الحر. 2و ياًتونك بالشخص المطلوب سؤاله و التحاور ( الحر ) معه ، يبداً السؤال ( ما رايك بالعلاقات السورية الروسية ؟ ) - انتبه ليس السؤال ما رايك بالتدخل الروسي بسوريا - يجيب المواطن ( الحر ) و بشكل ( حر لا املائي ابداً ) : علاقتنا مع روسيا الصديقة علاقة ود و احترام و الروس ليسوا كغيرهم استعماريين و هم يقدمون لنا كل مساعدة و دعم ، هكذا فحوى الحوارات كلها ؟ اي ان المواطن السوري راض عن هذه العلاقة و ليس لديه اي اعتراض عليها ، هكذا و بكل غباء و مسخرة تجري قنوات النظام ( الاستطلاع الحر ) و ياريت بلاه .
-سوريا
عصام 2015-09-22 18:09:26
استطلاع الراي الحر. 1شاهدت منذ يومين على قناة الدنيا و الاخبارية ( استطلاع راًي ) مع المواطنين السوريين في شوارع بعض المدن السورية حول الدور الروسي بالازمة السورية ، طبعاً هكذا يسمونه ( استطلاع راًي ) تيمناً بالدول الاوروبية المتقدمة و كانً نظامنا صار كنظام سويسرا او المانيا او هولندا ، سبحان الله فجاًة صرنا مثلهم ، لن اصف هزالة الاخراج التي يعرفها الجميع و لن اتكلم كيف ياخذون العينات ( العشوائية ) بشكل كوميدي و يسمونه انتقاء حر و عفوي ، بنفس المنظر ترى رجل الامن بام عينك يحوم حول الكاميرا على اساس انه مواطن عادي
-سوريا
Mr.HG2015-09-22 11:56:37
حسيناي صوت حر ذاك؟؟و لن يملك الجراءة لحتى ينقد حاكم خلجي !! هاد صوته جبان و اعور!!
-سوريا
Mr.HG2015-09-22 11:46:22
الىجبهة النصرة اعدمت يوم امس 71 اسيراً من الجيش العربي السوري ، كانت قد اسرتهم في عملية السيطرة على مطار ابو الضهور منذ اسبوعين ، هؤلاء الشهداء ال 71 ، اليس لهم اطفال و امهات و عائلات ؟؟؟؟؟يا استاذ المحترم.الم تعرف ان النصرة و جميع التيارات الاسلامية المتطرفة في سوريا هم زبدة الثورة السورية؟؟الم تعرف ان شيوخ الثورة .شوخهم حللول قتل و اغتصاب و تقصيب كل من لا يقف معاهم باسم الله و باسم الدين؟؟الم تعرف ان ثورتهم هي حرب بالوكالية عن بني صهيون لتنفذالمشروع الواهبيصهيوني في الشرق الاوسط و في سوريا؟
-سوريا
JALAL 2015-09-22 11:46:27
اين الشبيحة والأبواق 1الذين حتى بالأمس القريب يتفلسفون بالسيادة الوطنية ويتهمون الغير للمطالبة بالتدخل الخارجي على أنهم خونة عملاء أين أنتم يا أصحاب الوطنيات الذين تصفقون وتغنون للتدخل الروسي الأيراني المجوسي في بلادكم هل من حجة تبررون سكوتكم من التدخل الروسي الثورة السورية باقية وستسحق الغزاة الروس كما سحقوا المليشيات الشيعية العراقية والأيرانية المجوسية ومليشيات حسن زميرة الأرهابية الم تصلوا بعد الى نتيجة أن الأسد أنتهى وخير
بريطانيا
Mr.HG2015-09-22 11:21:23
ثورة الببغاواتبرجع كل كم شهر او سنة و بسمهم يرددون كلمة ثورة على جميع المواقع كا الببغاوات. رح يستلم داعش و النصرة و بيت ابو لحي سوريا و يقسموها و يعملو فيها دولة الخلافة و هم يرددون كلمة ثورة كا الببغاوات !!!ههههههههه بالله عليكم و بصدق مع اني ضد اي نظام دكتاتوري سواء كان الاسد او غيره .بس هيك ناس بتنفع معاها الا البوط العسكري؟؟؟عم نسأل سؤوال و مو عيب السؤال!
-سوريا
Mr.HG2015-09-22 10:42:00
Dr.Yتعجبني ثورتك ضد المنافقون و المتامرون على هذا الوطن. تحياتي
-سوريا
Mr.HG2015-09-22 00:37:16
لا تعليق!انتهت افلام الكرتون و بدأت افلام الرعب!. سيذكر التاريخ عن هذا التهجير و التطفيش الذي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.. و كل هذا من فضل ثورتهم المباركة و بماركة شيوخهم ..شيوخ الثورة الوهابين!..ثم اتسأل طالما ثوراهم يؤمنون بقضية الثورة و حرية الانسان لماذ هاجروا الى بلاد الكفار و تركوا اخوانهم الدواعش و النصرة و القاعدة و قطاعي الطرق لوحدهم في الميدان؟؟انتم. قضيتكم قضية كذب و نفاق.قضية مصالح و اموال ,قضية قتن و تحريض.قضية خيانة و عمالة.قضية طائفية و عنصرية.تحت اسم ثورة و حرية!!
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-22 00:27:13
الفخ الامريكي لروسياامريكا استدرجت روسيا الى المستنقع السوري بذكاء رهيب و وضعت لها داعش كالطعم داخل الفخ ، ما ان تهبش و تنقض على داعش ، حتى تقع في حفرة المستنقع السوري و تبداً بالغوص الى الاسفل . و الايام ستريكم هذا المشهد التراجيدي البديع ، و بعدها تبداً بها مرحلة الندم حيث لا ينفع فيها بكاء و لا ندم ، و امريكا جالسة تدخن السيجار و تضحك قهقهقهقهقه على روسيا . فهل نستبعد رؤية هذا المشهد ؟
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-22 00:05:44
الاحتلال الروسيالاحتلال الروسي لسوريا صار حقيقة و اقعة وليس من باب التكهنات ، فالتدخل الروسي السافر يمشي بالتنسيق و التفاهم مع اسرائيل و على الطريقة الاسرائيلية ، تدمير سوريا ارضاً و شعباً و جيشاً و مؤسسات ، دون ان يكلف اسرائيل دولاراً واحداً و دون ان تخسر جندياً واحداً ،شو بدها اسرائيل اكتر من هيك ، يبدو انها اختارت الدب الروسي لهذه المهمة بعد ان راًت ان دور ايران لا يكفي كماً و نوعاً لهذه المهمة ، لكن لا يعلمون ان من يدخل الى سوريا ليس كمن يخرج منها، فالداخل اليها مبطوح على بطنه و الخارج منها ملقوح على ظهره
-سوريا
XXL2015-09-21 21:58:20
الاسد يجب ان يبقىجريدة التايمز اللندنية و بالخط العريض يوم امس بتاريخ 20/ 9/ 2015 نتنياهو يقول : ( Israel say AlAssad must Stay ) اي اسرائيل تقول : الاسد يجب ان يبقى ، خلاص اطمئنوا ايها الشبيحة ، طالما المعلم الاكبر في المنطقة قال ان الاسد يجب ان يبقى ، معناه انه سيبقى ، فارجو ان لا تشوفوا منامات وحشة بعد الان ، ناموا مرتاحين و لا يهمكن , بس ما تنسوا تقربعو شوية متة قبل النوم
-سوريا
محمد امين 2015-09-21 21:34:01
لسا في هيك عقول ؟سالت شيخ شيعي في بيروت : براًيك متى ستنحل الازمة في سوريا ، صمت اكثر من عشرين ثانية و اعتقدت انه سيعطيني جواباً واقعيا مقبولاً ، لكنه استطرد و قال : ( لن تنحل الازمة في سوريا حتى يظهر المهدي المنتظر ) ، شوفو يا ربي لسا في هيك عقول جاهلة عايشة بهالزمن . قال المهدي المنتظر قال
-لبنان
ابراهيم 2015-09-21 17:14:50
الاخ XXLنعم روسيا اخذت على عاتقها فتح طريق الزبداني - القدس و نتنياهو الان في موسكو يعزز بفتح هذا الطريق التحرري لتدمير اسرائيل
-سوريا
سامر 2015-09-21 16:23:26
الى جوقة الخراب الاسلاميتوجد قواعد أمريكية في غطر والسعودية و تركيا (الدول الداعمة للخراب) و الناتو قصف الجيش الليبي كرمال عيون مجاهدينكم هونيك فليش شايفينها غريبة انو تجيب روسيا قوات على سوريا؟! بعدين كلو على المكشوف و منذ البداية فبلا هالعلاك و المزاودة المبهبطة على *وطنيتكم*!
-سوريا
سامر 2015-09-21 12:16:20
توضيح مكرر منشان الغزلانأعلن كمواطن سوري أنني ضد الدولة الاستبدادية و ارفض ممارساتها الاجرامية بحق المدنيين و اعتبر استقواءها بايران و روسيا خيانة بكل معنى الكلمة. نفس الشي ينطبق على التنظيمات الاسلامية السنية والشيعية المنتشرة في سوريا. وانا احمل الدولة و التنظيمات الاسلامية المسؤولية الكاملة عن الماساة التي نحياها كسوريين. لكن اذا لم يكن لدي خيار سوى احدهما فأنا اختار ودون تردد الدولة. اذا أردت ان تسقط الدولة يجب ان تكون أفضل منها وليس أسوأ..فهمت يا...غزال؟!
-سوريا
سامر 2015-09-21 10:31:19
ثورة ابن تيمية ولا يتيمة؟برهان، كيف عمتتنكر للجميل و تسميها ثورة يتيمة؟! لكن شو كل الدعم المادي و الإعلامي و اللوجستي و العقائدي والتدريبي يلي قدمته و تقدمه تركيا و غطر و السعودية و الاردن و اخوان مصر و مجاهدي ليبيا وتونس و الشيشان و بنغلادش و شلة الخريري و جنبلاط و جعجع و مجاهدي العراق و أفغانستان والباكستان ووراهم فرنسا و بريطانيا و ماما أمريكا؟ لك حتى بهي تفوق عليك النظام أخلاقياً لانو دائماً بيشكر علناً الأطراف يلي داعمتو لحد الان! ممكن كان قصدك ثورة ابن تيمية مو ثورة يتيمة موهيك؟ عصام حلال على الكل!
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-21 09:32:50
2-ان الاخ برهان يأمل السلام في بلده الذييحبه ويريد لابنائه وأحفاده حياة سعيدة وكريمة ، وهو بالتأكيد يامل ان يأتي اليوم الذي تتحقق فيه أهداف الثورة فيه الحرية والكرامة وبناء دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة وتضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري ،تلتزم بالمبادىء الوطنية للدولة السورية ولم يتحدث الا عن الإيجابية ولم يذكر جر هادمي سوريا للمحاكم كدليل على أخلاقياته وطيبة قلبه كأي سوري مخلص وسترى حينئذ يا اخ سامر وَيَا سيد Y ان شوارع سوريا ستطوف من الفرحين بذهاب الاستبداد بعد طريق العذاب الطويل تحية للأخ برهان ، وكفاكم تبرير الاستبداد
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-21 09:21:25
2-لهم حتى يكون البديل عن ابنائهالذين استعملوا أساليب تستفز الغرب وما يدعي من مبادئ إنسانية كقطع الرؤوس و استخدام الأطفال للإجرام وحرق الأجانب وتدمير اثار الانسانية ( كما حدث في تسليم تدمر) . ان ما تنبأ به الاخ برهان يحوي في طياته الثقة بسلمية الشعب السوري وحتمية نجاح ثورته ضد الاستبداد والتحالف الاقطاعي السياسي والاقتصادي المخلوفي. ولابد من اجزم ان اكثر المؤيدين للاستبداد هم من طائفة مخطوفة او من المنتفعين من الرأسمالية المتوحشة او من موظفي الدولة والأمن والحزب والذين وٓرٓثوا الخنوع والركوع والنهب والسلب والاح
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-21 09:17:56
انقلب العبيد ليصبحوا مبررين للقتل1-واش رأيك ان ظفر واحد من قاتلي المقاومة الشعبية يساوي كل الذين لا زالوا يركعون امام الاستبداد بكل رموزه ، والذي اذل الشعب وأفقره اوجاع شبابه حتى الموت ، وهدم بيوته بكل أدوات التدمير ومزّق نسيجه، وفتح حدوده لكل المجرمين وخنقه وحرقه بالكيمئياي واحتكر غذائه حتى الان ، وعندما نتحدث عن الثورة نقصد بها الأحرار وزهور سوريا وشعارات الحرية والكرامة ، اما الذين عنيهم من داعش والنصرة وغيرهم فهم اولاد الاستبداد الذين هو و حلفائه حركهم ورعاهم واخترقهم ليذبحوا أبناء الشعب ويهدموا الاثار بع
-سوريا
سامر 2015-09-21 09:10:02
تجارة ثوريةمنيف، ظلمتك لا تؤاخذني فكرتك عمتاجر بالجنود الأسرى يلي قتلتهم المعارضة... شايف سوء الظن بهالثورة السلمية المدنية اليتيمة! بس بدك تعذرني لأنو بعض الثوار، الله يسامحهم، شوهوا السمعة العطرة و الوجه الحضاري للثورة بتجارتهم بالمدنيين و خاصة الأطفال والنساء والشيوخ و بالمهجرين و كمان في منهم تاجروا بالسلاح والنفط...لك حتى تصور انهم تاجروا بالدين الاسلامي البريء المسالم الحبوب الطيب المنفتح...بس معك حق الواحد لازم، رغم كل التجارة والإشاعات، يبقى يقينه بهالثورة كبير....تكبيييييررررر اخي منيف من جبلة.
-سوريا
جزراوي 2015-09-21 09:01:43
لماذا؟للمرة الثانية ايران تحاور الثوار و المجاهدين من اجل إنقاذ قريتين شيعيتين في الوقت اللذي تدمر به 80٪ من المدن السورية بواسطة عملائها التاريخين في المنطقة سورياً و اقليمياً، ما دور السيد بشار إذاً؟ تدمير المدن السنية؟ اليس الموضوع طائفي منذ حرب العراق عندما انظم عراب القومجية العربية الى جيش الخوميني و من ثم جيش بوش الأصغر؟ هل فكر احد منكم لماذا ضمت صورة حسن الى صور حافظ و باسل و بشار في 2006، هل تعرف ان الامر لا يعدوا عن انه محور طائفي و بإدارة ايرانية؟ اليست وقائع الم يحصل كل ذلك؟
-سوريا
واقعي2015-09-21 08:39:17
مالفرق بين داعش والفصائل الجهادية؟الإعلام بأغلبيته والكثير من الناس يشيطنون داعش لإهام الناس أن جبهة النصرة وغيرها من الفصائل السلفية الجهادية هي فصائل معتدلة. السؤال المطروح هو مالفرق استراتيجيا بين الفكر الداعشي وفكر أحرار الشام أو جيش الإسلام أو النصرة أو الجبهة الشامية الخ. أليس هدفهم النهائي إقامة دولة الخلافة وتطبيق الحدود؟
-سوريا
سامر2015-09-21 08:16:00
تركيا اقربسوري لاجى بالمانيا، تركيا و الاْردن ولبنان و السعودية و غطر اقربلك من ألمانيا اذا بدك ترجع، موهيك؟
-سوريا
abu ali2015-09-21 05:12:17
جوقة الثورجيةDr.y و السيد سامر اعطونا الحل المناسب للمشكلة من بداية الازمة يعني من اول مظاهرة شو برأيكم الحل المناسب كان في تلك اللحظة لتفادي ما وصلنا اليه ان قلتم انها مؤامرة نعم هناك مؤامرة من كل دول العالم لضرب سوريا اقول ما هي الخطوات التي كان على الجميع القبام بها و بعد ذلك اعطونا حل للمستقبل لاني لاحظت انكم الوحيديين الذين لهم وجهة نظر علمية و غير فوضوية ان الاسلام والمسيحية واليهودية اديان لله والاوطان للشعوب
سوريا
سوري لاجئ بالمانيا 2015-09-20 21:48:04
الى سامرلتعلم ان اللاجئين السوريين في كل انحاء العالم سيرجع معظمهم الى سوريا بمجرد الاعلان عن سقوط النظام و رحيل الاسد ، مهما كان وضعهم المادي و الاجتماعي و السياسي و حتى لو كانت المجموعات الاسلامية متواجدة في سوريا ما عدا داعش .
-سوريا
عصام 2015-09-20 21:35:11
الى قرطة التشبيحقلناها لكم الف مرة ، نحن لسنا مع داعش و لا جبهة النصرة و لا كل التنظيمات الاسلامية الاخرى و نختلف معهم بالفكر و السياسة و لا يمكن ان يكونوا يوماً من الايام نظاماً سياسياً يحكم سوريا ، لكننا و على الملاً اقول نحن معهم و نؤيدهم في اسقاط نظام بشار و قتل جنود جيشه الخائن الذي اصطف مع الطاغية ضد الشعب السوري ، قلناها اوضح من ذلك و نكررها للمرة الالف ، نحن مع الشياطين و العفاريت ضد هذا النظام ، ان الاوان ان تفهموا هذه الحقيقة و لا داع ان نعيدها اذا كنتم لا تفهمون
-سوريا
منيف من جبلة 2015-09-20 19:26:24
الى سامرما ذكرته عن الاستخفاف بارواح الشهداء ال 71 من جنود الجيش السوري ، لا يعني انني اؤيد وجهة نظر اولئك الذين ذكرتهم ، انا ابن هذا البلد و يهمني ارواح شبابنا الجنود السوريين قبل اي اعتبار سياسي او فكري ، فهل وصلت بنا الامور ان ندافع حتى على من يستهين و يستخف بهذه الارواح ؟ انا اعلم علم اليقين و لدي معلومات مؤكدة انه كان من الممكن انقاذ ارواحهم بعملية تبادلية ، لماذا هذا الدفاع الاعمى عن النظام حتى لو اخطاً و استخف بجنوده الذين هم اولادنا و اخوتنا ، هل مطلوب منا ان نؤيده بكل اخطائه الكثيرة مهما كانت ؟
-سوريا
XXL2015-09-20 16:14:33
روسيا تفتح طريق الزبداني القدستبين لروسيا ان حسن نصر الله مو خرج يفتح الطريق بين الزبداني و القدس و اكتر من دكان ما خرجو يفتح ، لذلك جاءت هي لتفتح هذا الطريق تحت شعار ( زا سفوبودنايا ايروشاليما ) اي هيا الى تحرير القدس ، معقول يا ناس انو روسيا صارت هي المقاومة و الممانعة تبع نصر الله و ما حدا حاسس ؟
-سوريا
سامر 2015-09-20 15:44:22
الى سوري في ألمانيابفهم من تجربتك بالمانيا انو بلاد يلي *انعم الله عليهم* مابتحسسك بكرامتك متل بلاد *المغضوب عليهم و الضالين*؟ كمان بكرة بس يسقط الأسد و تصير سوريا تحت حكم يلي *انعم الله عليهم* مارح ترجع؟!
-سوريا
سامر 2015-09-20 13:37:09
عصامظفر دريد لحام و سلاف و زهير أشرف من كل هالمعارضة المعفنة المأجورة القاعدة بانابيب الغاز و براميل النفط و اخوان اردوغان ...حاجتكم يا...مين المعارضة تبعك عصام؟ جبهة النصرة، احرار الشام، لواء التوحيد، جيش الاسلام و لا أخوان غطر؟
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-20 12:48:10
الى سوري مغترب باوروبااذا اعتبرت كلامي ليس واقعيا و هو كالاحلام ، يا اخي : دعونا نحلم و نتخيل ، منذ 45 سنة و انتم تصادرون لقمتنا و جهدنا و عرقنا و مالنا و حريتنا و كرامتنا ، و الان حتى احلامنا بداًتم تصادرونها ؟ انتظر قليلاً و سترى الحلم حقيقة كغيره من الاحلام الكثيرة و الكثيرة التي حلمنا بها و اصبحت حقيقة و واقعاً ملموساً
-سوريا
سامر 2015-09-20 08:45:14
استخفافاستخفاف الدولة بالجنود متل استخفافك منيف بالعقول! عصام، لاذقانية، رياض، برهان، منيف و بقية جوقة كل هذا التحريض لن يفيد شيئاً لان المشكلة ليست في الدولة و إنما في هذا البديل المقرف الذي تبدو الدولة، اي دولة، تحفة مقارنة به.
-سوريا
Dr.Y2015-09-20 05:18:09
حتى الان يابرهان 5وأما الخيار الثالث فهو خيار المغلوبين على أمرهم والذين لايستطيعون أن يفعلوا شيئاً سوى انتظار نتيجة صراع الوحوش. إن المرض العضال الحقيقي الذي تشكو منه هذه الامة ليس داعش والنصرة وكل هذه الفيروسات الفتاكة ولكنه الغباء والسذاجة وقصر النظر وانعدام الوعي والغوغائية وكل هذه الامراض هي السبب الرئيسي الذي أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها.
-سوريا
Dr.Y2015-09-20 05:12:45
حتى الان يابرهان 4الذي نريده هو إيقاظك أنت ( والقرطة ) تبعك ونقول لكم بأن ’’’ الثورة اليتيمة ,,, التي تتكلمون عنها ماتت مع والديها منذ البداية وحل محلها الذئاب والضباع الجائعة التي تريد أن تأكل هذا البلد بمن فيه ولم يعد موجوداً على ساحة الصراع سوى هذه الذئاب والضباع من جهة والوحوش التي تريد الاحتفاظ بغابتها من جهة أخرى وأما الشعب المسكين فلم يبق أمامه سوى ثلاث خيارات.... الانتقال إلى رحمة ربه ... أو الذهاب لعند الطانط ميركل ( هذا إذا لم يبتلعه البحر قبل ذلك ويصبح نسياً منسيّا )
-سوريا
Dr.Y2015-09-20 05:08:36
حتى الان يابرهان 3ولكن أريد أن ألفت انتباهك مرة أخرى أن لاتستعمل كاف الخطاب عندما تتكلم عن هذا النظام فإن كنت لم تفهم حتى الان بأن هذا النظام ليس نظامي فها أنا اذكرك مرة أخرى. ,,, الثورة اليتيمة ,,, التي تكلمت عنها ليست سوى سراب لا يراه سوى السفهاء والسذج ولا ألومك يا برهان مرة أخرى ولكن أعود وأذكرك مرة أخرى بأننا نريد لهذا النظام أن ينتهي فلا تتهمنا زوراً وبهتاناً بأننا نريد بقاءه .
-سوريا
Dr.Y2015-09-20 05:06:41
حتى الان يابرهان 2أو النصرة التي لا تقل إجراماً وخيانة عن داعش وأخواتها . ولكن هؤلاء ’’ الثوار ,, لايلبثوا أن يتنصّلوا من هذه الجماعات التكفيرية وكأنها طاعون يريدون أن يتبرّؤا منه فلماذا إذن تتباهون بأن النظام سقط أيها المنافقون ؟؟ إذا سقط النظام فسقوطه لن يكون بجهودكم وإنما بجهود هذه الجماعات فلماذا تفعلون كالقرعة التي تتباهى بضفائر بنت خالتها تارة ثم تتبرأ منها لاصابتها بالجَرَب تارة أخرى . الذكاء يا برهان هو هبة من الله يهبها لمن يشاء وأنا لا ألومك
-سوريا
Dr.Y2015-09-20 05:05:43
حتى الان يابرهان 1/5حتى الان يابرهان كنت أعتبرك من الناس الذين ينتمون إلى الشريحة الواعية من الشبان الذين يمكن نقاشهم والاخذ والرد معهم ولكنك تثبت لي شيئاً فشيئاً ومن خلال تعليقاتك الاخيرة أنك لاتختلف عن باقي (القرطة تبعك ) ( المعذرة من السادة القراء لقلة أدبي لاستخدام هذا التعبير ) المشكلة في هذه ( القرطة ) أنها تُلبس هذه ,,, الثورة ,,, ثوب ((( الانتصارات ))) التي تحققها الجماعات الاجرامية كداعش والجماعات الدينية المتطرفة ذات الاسماء المستحاثية القروسطية ... جيش الفتح,,,,, جيش الاسلام.. الخ
-سوريا
Maher2015-09-20 04:20:20
برهان ينفي النظرية البرهانية بعد 24 ساعة من صدورهابرهان من دمشق 2015-09-19 18:05:49 تفوه على هيك وزير كيري يقول : ( يجب ان يرحل الاسد ، لكن توقيت رحيله يتقرر من خلال التفاوض ) كم انت غبي ساذج ايها الوزير كيري ؟ هل تتصور انك ستفاوض الاسد على رحيله ؟ و متى ؟ في يوم من الايام ؟ بعد سنة او سنتان او خمسة او عشرة سنوات ؟ بعد ان يقتل مليون سوري اخر ؟وهل الى الان لم تفهم ان الاسد لا يرحل الا بالقوة و غصباً عنه ؟ كيف تتصور ان تفاوض الجلاد على دمه ؟ تفوه عليك يا كيري و تفوه على من نصبك وزير خارجية لاكبر دولة بالعالم و تفوه على هيك دولة عندها هيك وزير
-سوريا
سامر 2015-09-19 21:46:56
مين كان بيتخيلانو الانسان بدو يوصل على القمر؟! برهان، شوعلاقة تعليقك الأخير بالموضوع؟! السؤال هو عن المعطيات الواقعية التي تستند اليها في فرضيتك انو الأمور بدها تصير تمام بعد سقوط ماتسميه *النظام*. اذا بدنا نعتمد *مين كان بيتخيل* بالنقاش فكل شيء ممكن موهيك؟ النقاش ليس حول الممكن او حول مانتمناه و إنما حول المعطيات الواقعية التي تعتمد عليها في فرضيتك؟
-سوريا
عصام 2015-09-19 21:30:06
الترويض و التطويعحسب وثاق ويكيليكس ، امريكا لم تحاول اسقاط نظام الاسد ، بل تحاول ترويضه و تطويعه خدمة لمصالحها و مصالح اسرائيل معاً ، و عندما يفشل هذا الترويض او التطويع تقوم باسقاطه تلقائياً .و عملية ترويضه حتى الان تجري بشكل ممتاز و مرضي لاسرائيل
-سوريا
عصام 2015-09-19 21:02:33
مع من سيتحاور الاسد ؟اذا كان الاسد يعتبر اي معارض له و لو بالكلام ارهابي ، فمع من سيتحاور ؟ مع رامي مخلوف مثلاً او شريف شحادة او طالب ابراهيم ؟ او مع حسن نصر الله او مع خامنئي ام مع بوتين ؟ ام سيتحاور مع دريد لحام و سلاف فواخرجي و زهير رمضان ، حيث لم يبقى الا هؤلاء ليسوا ارهابيين . عفواً نسيت المعارض ( الشريف ) علي حيدر صاحب الوزارة بحكومة الاسد
-سوريا
سوري مغترب في اوروبا 2015-09-19 19:09:39
الى برهان من دمشقاعود واكرر بان تحليلاتك عبارة عن كلام ساذج و غير واقعي لااريد ان اغوص في التفاصيل ولكن تذكر جيدا نفس النقاش الطويل و اللامنطقي عندما كان الامريكان يقولون قبل الغزو العراقي انهم سوف يجعلون من العراق نموذج الحرية والديمقراطية والرخاء الاقتصادي في الشرق الاوسط ونحن بكل براءة كنا نصدق هذا.. لذلك الافضل لاتكرر كلام وتحليلات رواد المقاهي
-سوريا
ناصر العامودي 2015-09-19 18:37:36
الكيل بمكيالينروسيا منعت امريكا من التدخل بسوريا باستخدام الفيتو بمجلس الامن ، لكن روسيا داست على مجلس الامن و على الجميع و تدخلت بسوريا .
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-19 18:26:00
تفوه على هيك وزيركيري يقول : ( يجب ان يرحل الاسد ، لكن توقيت رحيله يتقرر من خلال التفاوض ) كم انت غبي ساذج ايها الوزير كيري ؟ هل تتصور انك ستفاوض الاسد على رحيله ؟ و متى ؟ في يوم من الايام ؟ بعد سنة او سنتان او خمسة او عشرة سنوات ؟ بعد ان يقتل مليون سوري اخر ؟وهل الى الان لم تفهم ان الاسد لا يرحل الا بالقوة و غصباً عنه ؟ كيف تتصور ان تفاوض الجلاد على دمه ؟ تفوه عليك يا كيري و تفوه على من نصبك وزير خارجية لاكبر دولة بالعالم و تفوه على هيك دولة عندها هيك وزير غبي .
-سوريا
منيف من جبلة 2015-09-19 17:50:48
لماذا الاستخفاف بارواح جنودنا ؟جبهة النصرة اعدمت يوم امس 71 اسيراً من الجيش العربي السوري ، كانت قد اسرتهم في عملية السيطرة على مطار ابو الضهور منذ اسبوعين ، هؤلاء الشهداء ال 71 ، اليس لهم اطفال و امهات و عائلات ؟ لماذا لم تحاول السلطات اطلاق سراحهم بعملية تبادل بين الاسرى ؟ ام ان جثة ايراني مقتول بسوريا هي اغلى من روح جندي و يمكن مبادلتها بعشرة اسرى ارهابيين ؟ ام ان الشهامة لدى المسئولين اغلى من ارواح 71 جندياً و ضابطاً في الجيش ؟ الى متى الاستخفاف بارواح جنودنا ؟ و الى متى ستبقى قيمة الجثة الايرانية اغلى من ارواح جنودنا ؟
-سوريا
سوري لاجئ بالمانيا 2015-09-19 17:20:17
سائليني يا اًلمااااانيا ....انا معك يا اخ علي ، بلاد الهفا و يحكمها العفاريت الزرق و الشياطين السود و لا بلد يحكمها الاسد ، و الان و بكل صراحة نغني بدلا من : سائليني يا شاّااام ، سنغني : سائليني يا الماااااانيا .لان الاسد كرهنا بكل اوطاننا ، حتى بيوتنا ، و حاراتنا و شوارعنا و كرهنا بتفاحنا و رماننا و و ردتنا الشامية ربما بعد قليل سيكرهنا باولادنا و زوجاتنا . المانيا تشعرك بكرامتك منذ اول لحظة تطاً قدمك ارضها ، بينما في وطنك الاسدي تشعر بالذل طوال حياتك انت و اولادك و احفادك و احفاد احفادك ،
-سوريا
XXL2015-09-19 08:58:56
لهالدرجة ما عد ينفعوا ؟شو صار يا شباب ، يعني ايران و حزب الله ما عد ينفعوا الاسد لحتى يطلب التدخل العسكري من روسيا ؟ يعني لهالدرجة انهاروا و ما عد الهم لزوم ؟
-سوريا
علي 2015-09-18 22:47:41
باي باي سوريا الاسداما سوريا بدون الاسد ، او نحن عايفين لكم سوريا بالاسد ، و باي باي الى المانيا و السويد او حتى الى بلاد الهفا يللي احسن من بلد فيها الاسد
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-18 20:48:35
دكنور y و سامر و ماهر وباقي القرطة. 2من كان يتخيل ان الاسد سيفقد السيطرة على 78 ٪ من الاراضي السورية ؟ من كان يتخيل ان الاسد سيدمر سوريا بعدما كنتم تقولون انه حامي الوطن و رمز سوريا و صمام الامان لها و بدونه ستضيع سوريا ؟ ها هي سوريا قد ضاعت بوجوده ، فعلى ماذا تعولون ؟ الا تعتقدون ان النظام هو من صنع داعش و بسقوطه تسقط داعش ؟ الا تعتقدون ان ميليشيات حزب الله ستسقط ايضاً اذا سقط النظام ؟ فاين الفرضيات و اين الاوهام في هذه الحالة الشرطية القرونة بحرف ( اذا ) انتم يا سذج من تتوهمون ان نظامكم سيبقى ، و هاهي كل مقومات بقائه تنهار
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-18 20:47:05
دكنور y و سامر و ماهر وباقي القرطة. 1الاحتمالات و الفرضيات و حتى الاوهام و الاحلام ، تصبح في ظروف سوريا الحالية واقعاً و حقيقة ، تعليقي السابق بعنوان ( ماذا سيحصل اذا سقط النظام ؟ ) يؤكد في هذه الحالة الشرطية ، اي اذا سقط النظام ، بان كل ما ذكرته سيحصل حتماً ، فما تخيلتوه سابقاً انه لن يحصل و اعتبرتوه احتمالاً و فرضية و وهم و خيال ، قد حصل امامكم ، من كان يتخيل ان ثورة يتيمة و بامكانيات متواضعة و بلا قيادات معروفة ستستمر و تصمد لاربع سنوات و نصف رغم الدعم الهائل من روسيا و ايران و ميليشيات حزب الله و غيرها من الميليشيات الشيعية ؟
-سوريا
عبد السلام 2015-09-18 18:46:25
كفاكم مواربة و خداعروسيا تقول : ( انها مستعدة لدراسة ارسال قوات الى سوريا اذا طلبت دمشق ) لماذا الكذب ؟ النظام طالب بالتدخل الروسي منذ سنتين ، و روسيا قد دخلت فعلياً منذ سنة و نصف ، و الان تدخلت بشكل رسمي و واضح و جلي ، فهل يصدق احد ان الاسد لم يطلب حتى الان التدخل المباشر من روسيا ؟ و هل يصدق احد ان روسيا لم تتدخل بعد في سوريا و تنتظر طلب الاسد ؟ الى متى تظلون تستغبون الناس ؟ كفاكم مواربة و نفاق و خداع ، فطالما امريكا موافقة على تدخلكم ، فلم تخافون من الحقيقة ؟
-سوريا
لادقانية حرة 2015-09-18 18:08:47
الخشية على من ؟لا خشية على سوريا من الروس بل الخشية على روسيا من السوريين ، لان المستنقع الذي ستغوص به روسيا في سوريا اعمق بكثير من المستنقع الذي غاصت به في افغانستان ، و ستريكم الايام ذلك .
-سوريا
عبد السلام 2015-09-18 18:00:13
العراق لامريكا و سوريا لروسيا ،تحت ذريعة محاربة داعش و الارهاب ، تم الاتفاق بين اوباما و بوتين : العراق لامريكا و سوريا لروسيا و ايران مدعوة لتاكل البقايا و الزوائد من الطرفين و المنافع تصب بالنهاية في اسرائيل ، هذا كل ما في الامر ، كفانا حكي فاضي
-سوريا
جزراوي2015-09-18 14:02:45
مغتربمع اني متفق معك ب 9909 من حكيك (مع الاعتذار من هيئة الانتخابات السورية النزيهة) في عطل بالانسان العربي.
-سوريا
جزراوي2015-09-18 13:48:30
قارئمتفق معك
-سوريا
جزراوي 2015-09-18 13:47:48
ديرييشهد علي الله بعمري ما حبيتهم ولا ولايتهم ولا رفعت لا صورهم ولا اعلامهم، حتى ما كنت أردد الشعار الصباحي من وعيت،
-سوريا
حسين 2015-09-18 13:06:09
كذبة محاربة داعشكل من له اهداف و مطامع كبيرة في سوريا ، يقوم بتغليف مطامعه و مخططاته السرية بكذبة محاربة داعش ، روسيا مثلاً ، و لو كانوا يحاربون داعش فعلاً ، لازالوه من زمان ، قال داعش قال ، على هامان يا فرعون ؟
-سوريا
حسين 2015-09-18 12:58:09
عن فيصل القاسمصوت حر واحد ، يساوي مليون صامت جبان ، ( منقول عن فيصل القاسم )
-سوريا
محمد2015-09-18 05:19:34
هجرهغلطان من يظن ان هؤلاء راكبي البحر هم فارون من الحرب هذه هجره اقتصاديه لاناس صحت لهم الفرصه الان مع تزايد تجار الهجره خصوصا الاتراك فكلفه الفرد تتجاوز 10 الاف دولار غير المصاريف الاخره هذا يعني ان هؤلاء اغنياء جدا و لديهم المقدره الماليه الكبيره خصوصا انهم يريدون المانيا او السويد حصرا للاعتقاد ان حكومات هذه الدول ستتكفلهم اسفي على شعبي الذي خسر نفسه و كرامته تحت ارجل الغير
-سوريا
Maher2015-09-18 02:38:57
الى برهانالى برهان......كلامك فرضية غير واقعية ومن الصعب أن تجد برهان لجعل هذه الفرضية واقعية وفي اكثر الأحتمالات انها نظرية شخصية محدودة االنطاق لاتتعد تفكير برهاني شخصي فاقد لأستنادات برهانية يا برهان....في اعتقادي برهان اصبح نظرية وباوسع الأحتمالات فرضية ناقصة من الأفكار الأيجابية
-سوريا
سوري مغترب في اوروبا 2015-09-17 23:13:57
الى جزراوييارفيق لايوجد حل !!الشعوب العربية والاسلامية لاتنتج شيئا تعيش فقط على ماتبقى من ثروات باطنية وهي قريبة الانتهاء خلال السنوات المقبلة وهذه الشعوب العربية سوف تبقى تتقاتل مذهبيا ومناطقيا او عقائديا الى اجل غير مسمي وبما ان هذه الشعوب لاتنتج شيئا وكل شيء فيها فوضوي وغير منظم وتتكاثر بطريقة عشوائية فهي توصف هنا بالشعوب المهدورة و لايشكل فرقا نظام سوريا او اي بلد عربي معارضة و انظمة كلها في النهاية شعوب قطيع و متخلفة بطريقة مرعبة
-سوريا
XXL2015-09-17 22:42:14
الاخ عبد الغني صحسؤال الاخ عبد الغني في محله ، ارجع يا بشار الاسد اللاجئين السوريين الى بيوتهم و ديارهم و ابعد اجهزتك الامنية التي تتدخل حتى بترخيص محل حلاقة ، او بياع شاورما ، و ابعدها عن التدخل باي انتخابات و سترى اذا حققت 20% .
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-17 22:22:18
المعادلة المعقدة 3قبل الولايات المتحدة نفسها ، و ان عملية تسليح الجيش السوري و المصري ، ما هي الا صفقات لبيع الاسلحة التي مضى عليها الزمان و شرب و من النوع المنسق منذ الحرب العالمية الثانية ، و هي اسلحة جربناها بكل حروبنا مع اسرائيل و لم تنفعنا قيد انملة ، فتهافت روسيا علينا هو صفقة من هذه الصفقات و ربما برضى امريكا نفسها و لم لا ؟ فالمصالح الدولية هي التي تتكلم ، و الكلام للشعوب ممنوع ، حتى لو ادى الى افراغ الدول من شعوبها . و هذا ما يحصل لسوريا المسكينة امام الدب الروسي المفترس و امام الحوت الايراني المتوحش .
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-17 22:21:12
المعادلة المعقدة 2وطيدة تصب كلها بالنهاية في حماية امن و سلامة اسرائيل من جيرانها العرب ، اي ان روسيا ستحارب كل من يمس او يهدد امن و سلامة اسرائيل تلقائياً ، و بالتالي ستحارب نفس محور المقاومة و الممانعة اذا ما هدد اسرائيل ، اي ان روسيا حليف و صديق لهذا المحور في محاربة الشعب السوري فقط ، و ستكون عدواً لمن يتجراً على اسرائيل ، اليس هذا استنتاجاً منطقياً ؟ ام ان محور المقاومة هذا ليس الا ضحكة على الشعوب ؟ علما و ليعلمها الجميع ان روسيا ( الاتحاد السوفييتي سابقاً ) هي اول دولة تعترف باسرائيل عام 48
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-17 22:00:27
المعادلة المعقدة 1لم افهم حتى الان فحوى هذه المعادلة المعقدة و لم تدخل الى عقلي يوماً ما ، فاذا سلمنا جدلاً ان النظام السوري هو نظام مقاوم و ممانع و يرتبط مع ايران و حزب الله بمحور اسمه ( محور المقاومة و الممانعة ) و ان هدف هذا المحور هو السير بالطريق الذي رسمه نصر الله ابتداءً من الزبداني و القلمون ثم حمص و ادلب و حلب و الرقة و الحسكة و كلها طرقات تؤدي الى القدس - كما يقول نصر الله - و هذا المحور مرتبط بتحالف استراتيجي مع روسيا ، و بنفس الوقت روسيا مرتبطة مع اسرائيل بتفاهمات و معاهدات و علاقات
-سوريا
قارئ 2015-09-17 21:32:41
للمعلق الجزراوييبدو أن السيد الجزراوي كتب التعليق دون قراءة كل المقال ، حيثُ ورد بالمقال الحل من وجهة نظر الكاتب واقتبس : " الحل.... هي في وقف الحروب وقبول الجميع بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع في ظل دساتير عَلمانية إيمانية جديدة ( يسميها البعض مدنية) لا فرق بها بين مواطن وآخر ..." هذا هو الحل وأتفق مع الكاتب أنه لا حل لسورية إلا بالاتفاق على الديمقراطية والتداول على السلطة
-سوريا
ديري 2015-09-17 21:14:49
الى الجزراويكلنا كنا عايشين بهالدولة ومنعرف كل شيء بس شو كان طالع بإيدالبشر؟الكل بيعرف انو في سورية فيه عائلة الأسد وحولهم بعض المنتفعين من كل الطوائف وما فيه لا رفاق ولا حزب ولا نقابات ولا منظمات ولا دولة وكل هذه كان دورها خدمة نظام بيت الأسد. كم من معارض اليوم كان يرقص ويدبك في كل مناسبة ايام الاستفتاء ويمكن تكون واحج منهم يا جزراوي.
-سوريا
عصام 2015-09-17 20:47:04
حلال على روسيا حرام على غيرهاعندما ابدت الولايات المتحدة نيتها بالتدخل العسكري في سوريا و توجيه ضربة الى النظام ، اقامت روسيا الدنيا و لم تقعدها و اعتبرت ان هذا عدواناً و تدخلا في شؤون دولة اخرى و اعتبر مؤيدو النظام ان من يؤيد هذا التدخل هو عميل خائن ، بالنهاية من تدخل مباشرة ؟ : 1-- حزب الله 2- ايران بالحرس الثوري و قاسم سليماني 3- ميلشيات العراق الشيعية و عددها 55منظمة 4- روسيا بكل طاقاتها ، هذا حلال لهم ، حرام على غيرهم ، كيف تدعو روسيا الى ترك السوريين و شاًنهم و يقررون مصيرهم ، بينما تقف بكل طاقاتها الى جانب النظام ؟
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-17 19:59:27
سؤال مهم ؟المؤيدون للاسد ، يتهمون الغرب بالمؤامرة الكونية على سوريا و تراهم لاجئون في دول المؤامرة الكونية التي تعادي نظامهم ، لماذا لا يلجئون الى روسيا و ايران الحليفة و الصديقة لنظامهم ؟ اليس الافضل لهم ان يعيشوا ببلاد ترحب بهم و تحبهم و يحبونها ؟ سؤال يحتاج الى جواب ؟
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-17 18:24:03
النظام سقط فعلا .النظام الاسدي قد سقط فعلاً و الدليل انه لو لم يسقط لما دخلت روسيا الان الى سوريا لدعمه بدباباتها و طائراتها و جنودها و ضباطها ، سقط رغم دخول حزب الله بكل قواه ، سقط رغم ايران و الالاف من جنودها و ضباطها مع الاسد ، سقط رغم 52 ميليشيا شيعية عراقية و افغانية و يمنية ، سقط رغم انف الف نمر كسهيل الحسن ، سقط اولا من عين كل سوري منذ اربعة اعوام و نصف حين قتل حمزة الخطيب و مشعل تمو و غياث مطر و غيرهم الكثير من زهور سوريا و بعده تتابع مسلسل السقوط حتى وصل الى ضاحية ( الاسد ) و يستمر
-سوريا
جزراوي 2015-09-17 12:20:49
سوري من اورباممكن تعطينا الحل يا رفيق؟ بما انه انتوا قواد المجتمع؟ يبقى ابو حافظ ل حافظ الخامس عشر؟ انت يعني ما تعرف بأي دولة كنت عايش؟
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-16 21:34:03
نتنياهو و بوتين و الاسدفي الوقت الذي يضرب فيه نتنياهو المصلين في حرم المسجد الاقصى و يعتدي فيه المستوطنون الاسرائيليون على الشعب الفلسطيني ، يصل نتنياهو غداً الى موسكو لينال مباركته من بوتين و ليؤكد له انه مع اسرائيل ظالمة او مظلومة ، بنفس الوقت يرسل بوتين دباباته و جنوده الى سوريا لدعم الاسد ليساعد و يمهد الطريق الى الزبداني - القدس الذي رسمه حسن نصر الله و يقوم بتزفيته ، بين نتنياهو و بوتين علاقة وطيدة لا تنفصم ، اساسها هي حماية اسرائيل ، هذه العلاقة هي التي تحدد علاقة موسكو مع الاسد ، و بدونها تفرط الصحبة
-سوريا
بسام 2015-09-16 20:51:37
المعادلة التي يفهمها النظاماذا كنت مع الاسد ، فانت مواطن صالح ، و اذا كنت ضده فانت ارهابي ، هذه هي المعادلة الوحيدة التي يفهمها النظام ، حتى الحياديون او الرماديون ليس لهم محل من الاعراب ، حتى المنظمات و الدول و الاطراف يتم حسابها على اساس تلك المعادلة .
-سوريا
عصام 2015-09-16 18:36:10
حسرة الاسد على خروج السوريين !لاول مرة ياًتي الاسد على ذكر اللاجئين السوريين و يقول : ( ان اي سوري يلجاً الى الخارج هو خسارة للوطن .. ) و اخيرا فطن ان خروج السوري من وطنه و خاصة الشباب و المتعلمين ، بعد ان هجّر هو و ليس غيره اكثر من 13 مليون سوري ، معقول بعد كل هذا ان يفطن ان خروج السوري من وطنه هو خسارة للوطن ؟ الم يكن يعلم ذلك سابقاً حين امتلاًت دول الجوار بالنازحين السوريين في خيم الذل و العذاب قبل اربع سنوات ؟ هل في حقيقة الامر انه لا يريد خروج السوري من وطنه ؟ ام انه يسعى اليها ليفرغ سوريا ممن لا يرغب بهم و لا يطيعونه
-سوريا
عبد الغني 2015-09-16 14:09:49
الاسد يقول ان الشعب هو من يقرر رحيليعن اي شعب تتكلم ؟ عن الشعب الذي هجرته و جعلته لاجئاً و نازحاً بالملايين خارج دياره ؟ ام عن مجموعتك التي لا تصل نسبتها 15 ٪ من السوريين ؟ هل هؤلاء فقط هم الشعب السوري ؟ حتى و ان كان كل السوريين ببيوتهم و لم يهاجر احد ، الم نراك كيف تزور الانتخابات و تفبركها على كيفك ؟ و اخر شي تاًتي و تقول ان الشعب هو من يقرر رحيلي ، حسناً ارجع اللاجئين الى بيوتهم و ابعد اجهزتك الامنية عن اية انتخابات و سترى النتيجة كم هي مفاجئة لك و لجماعتك
-سوريا
XXL2015-09-16 13:48:27
نعم ، لا ، لتنحية الاسدتنحية الاسد نعم ، لا ، نعم ، لا ،نعم ، لا ، نعم ، لا ،نعم ، لا ، نعم ، لا ، نعم ، لا ، نعم ، لا ، و بالنهاية تنحت سوريا كلها و لم يتنحى الاسد .
-سوريا
ابراهيم الديري 2015-09-16 11:23:34
برهان من دمشقأوافق برهان من دمشق تماماً
-سوريا
سلوى من النبك 2015-09-16 10:31:07
الاخت سعاد تقول عين الصوابما قالته الاخت سعاد السورية عين الصواب ، نعم العرب و خاصة الخليجيون هم اكثر الناس حقداً على ثورات الربيع العربي ، رغم دعم حكوماتهم لهذه الثورات مادياً و معنوياً لاهداف اخرى ، ليس حباً بالحرية و الديمقراطية التي تنشدها هذه الثورات و انما لاجل افشالها و تشتيتها و هذا ما حصل ، و الدليل على ذلك موقف هذه الحكومات تجاه ازمة اللاجئين السوريين
-سوريا
مغترب سوري في اوروبا 2015-09-16 10:14:57
الى برهان من دمشقمع احترامي لتحليلاتك لكني اعتقد انها تصلح لكلام طوباوي او جلسة تحشيش لا يا استاذ الامور لن تنتهي هكذا و هل انتهت مشاكل افغانستان او العراق او الصومال او اليمن او حتى لبنان و قد مر على هذة الحروب الداخلية عشرات السنين و اجيال متعددة.... لذلك اعتقد ان السذاجة السياسية هي من صلب تفكير الانسان العربي .... يالله خليكون عايشين ع الامل!!!! وقربت تنحل... ع قولة البرنامج ع قناة الجديد
-سوريا
سامر 2015-09-16 09:42:26
ماذا عن الباقي؟سيد برهان، لنفترض نظرياً اننا تخلصنا من *النطام* و تنظيم الدولة الاسلامية، ماذا عن النصرة و تنظيم احرار الشام الاسلامي، و تنظيم التوحيد الاسلامي، و جيش الاسلام و بقية التنظيمات الجهادية التي ربما تعرفها اكثر مني؟! هل ستقبل هذه التنظيمات بانتخابات برلمانية و شخصيات علمية و دستور غير الشريعة الاسلامية؟! كمثال من واقع ترفض رؤية حقيقته المفجعة، بعد انتصار *الثورة* في تونس قامت احد التنظيمات الجهادية، بفخر، باغتيال شكري بلعيد! ارجو ان تكون موضوعياً اذا أردت الإجابة.
-سوريا
Dr.Y2015-09-16 08:30:43
إهداء لبرهان أفندي 4أحلى شي هي كلمة تلاشي... يعني الذباحين سيعيدون سكاكينهم إلى أغمادها ويقولون لا تآخذونا يا جماعة ...استروا ما شفتو منّا.. نحنا رايحين وكل ما شفتوه مزحة بمزحة ...إهداء أخير لبرهان أفندي وهي أغنية لمحمد عبد الوهاب يقول فيها : /// لكن غرامي كان أوهام ....ماكانشي أكتر من أوهام .... وكل ماتفوت الايام.... تزداد جفا وازداد آلام ....
-سوريا
Dr.Y2015-09-16 08:26:53
إهداء لبرهان أفندي 3هذا هو سبب من الاسباب التي تجعلهم يترددون في هذا التدخل بالاضافة إلى سبب آخر وهو أنهم يشعرون بأنهم يقدّمون خدمة لبشار الاسد عند القيام بذلك. فلو استطعت الاتصال بهؤلاء الخبراء العسكريين الفرنسيين ولو عندي عنوانك يا سيد برهان كي أدلّهم عليك وأقول لهم العمى شو أنتو أغبياء شلون برهان لكان عم يقول /// إذا سقط النظام الذي سيحدث هو انسحاب وتلاشي !!! عناصر داعش في أغلب المناطق السورية بسبب انتهاء الغاية من وجودهم !!! ///
-سوريا
Dr.Y2015-09-16 08:22:27
إهداء لبرهان أفندي 2في عقر داره وخاصة في الرقة . ولكن هؤلاء الاغبياء !!! لهم علّة واحدة هي أنهم ينظرون إلى أبعد من أنوفهم !!! ولا يسألون أشخاص مثلك يا سيد برهان كي ينير عقولهم !!! فهم يحسبون مثلاً أنه للإحتفاظ بالمناطق التي سيحررونها من داعش لا يحتاجون إلى 300 ألف عنصر فقط وإنما إلى مليون عنصر ... والله إني سمعتها بإذني ولم أصدّق وأصبت بالاحباط في حينها ... مليون عنصر للإحتفاظ بالمناطق التي يتم تحريرها من داعش ..لأن التحرير شيء والاحتفاظ بهذه المناطق وبقاءها محررة شيء آخر.
-سوريا
سامر 2015-09-16 08:03:50
لماذا تهرب من الواقع؟سيد برهان، هاهي المناطق *المحررة* في سوريا أمامك حيث سقط *النظام* فيها نهائياً. و هاهي ليبيا و اليمن و تونس و مصر حيث سقط *النظام* خلال أسابيع. و هاهي العراق و لبنان حيث *النظام* ساقط منذ عقود. و هاهي السعودية و قطر والأردن و السودان حيث لم يحدث، ياللمصادفة!، *ثورة* ضد النظام أصلاً. كيف يمكنك تجاهل كل هذه المعطيات و خداع نفسك و الاخرين بهذا الوهم الوردي؟! المشكلة ليست في سقوط او بقاء *النظام* و إنما في البنية المتخلفة الغيبية الذكورية القطيعية العنيفة التي تنتج هكذا *انظمة* و هكذا *ثورات*!
-سوريا
Dr.Y2015-09-16 08:10:54
إهداء لبرهان أفندي 1/4اسمع يا بنيّ : كنت أستمع البارحة كالعادة لأخبار التلفزيون الفرنسي الرسمي ( فرانس 2 ) التي تصلنا عبر قناة ( ت ف 5 ) وإليك هذا الخبر الذي عرضوه البارحة : تفكر الحكومة الفرنسية بالتدخل العسكري البري في سوريا ضد تنظيم داعش ولكن الخبراء العسكريون يقدرون عدد العناصر اللازمة لهذا التدخل ودحر داعش من جنود وضباط من كل الاختصاصات ب 300 ألف عنصر طبعاً بالاضافة إلى الطائرات والدبابات وصواريخ وآليات وعدة وعتاد من مختلف الاصناف وكل ذلك بهدف القضاء على هذا التنظيم
-سوريا
سامر 2015-09-16 08:00:02
شمال علمي و جنوب غيبيسيد عصام، كيف يمكن ان نبني عالماً اكثر توازناً مع جنوب غيبي؟ !
-سوريا
سامر 2015-09-16 06:46:12
ماهي المعطيات التي تستند اليها؟سيد برهان، ماهي المعطيات الواقعية (ليس الاّراء و التمنيات) التي تستند اليها في توقعاتك حول مستقبل سوريا؟
-سوريا
باسل 2015-09-16 02:41:29
الى برهان من دمشقههههههههه ههههههههههههههه كل ما ذكرت اضغاث احلام معششه في ادمغتكم منذ بداية ثوره العار
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-15 22:15:51
ماذا سيحصل اذا سقط النظام ؟ 3- سيتم تشكيل حكومة تكنوقراطية مؤقتة مؤلفة من شخصيات سياسية معروفه بنقائها السياسي و عدم انتمائها الى اي حزب سياسي ، و تشارك فيها شخصيات نظيفة من النظام السابق لتسيير امور الدولة - الغاء حزب البعث نهائياً - الغاء كل المراكز و العناصر الامنية السابقة و استبدالها بمراكز شرطة و امن لحماية المواطنين دون التدخل بالسياسة - اجراء انتخابات نيابية تعطى فيها حق الترشيح لكل مواطن سوري مؤهل علمياً - بعدها اجراء انتخابات رئاسية مباشرة دون تدخل اي جهاز امني و باشراف دولي - الغاء الدستور الحالي ..
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-15 22:14:59
ماذا سيحصل اذا سقط النظام ؟ 2- تلاشي و انسحاب حزب ال pyd و عودة جميع المقاتلين و المقاتلات الاكراد الى عيلهم و منازلهم - هروب جميع الميليشيات الشيعية العراقية و اللبنانية و الايرانية - تلاشي و اختفاء جميع عناصر الجيش السوري الاسدي و ميليشيا الدفاع الوطني و الميليشيات الفلسطينية و الحزبية و الطائفية التابعة للنظام - عندما تسافر من حلب الى دمشق ستستغرق الرحلة ربع الوقت الحالي و لن تقف على مئات الحواجز التابعة للنظام لتدفع في كل منها بين خمسمائة الى الف ليرة للمرور . - سيشعر اكثر من 18 مليون سوري بالفرح و الحرية و العزة و الك
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-15 22:07:16
ماذا سيحصل اذا سقط النظام ؟ 1اليكم بعض الامور مؤكدة الحدوث في حال سقط النظام السوري : - سيتوقف القصف بالطائرات و الحوامات و الصواريخ الفراغية و البعيدة المدى و البراميل في جميع انحاء سوريا - سينتهي الحصار على كل المدن و المناطق المحاصرة - سنشهد حركة نقل لامثيل لها داخل سوريا و على حدودها نتيجة عودة اللاجئين و النازحين الى بيوتهم - مئات الشاحنات المحملة بالغذاء و الدواء و المواد الاغاثية ستتدفق من جميع الحدود السورية - انسحاب و تلاشي عناصر داعش من اغلب المناطق السورية بسبب انتهاء الغاية من وجودهم و تفرغ الثوار لطردهم
-سوريا
سعاد السورية 2015-09-15 21:46:53
كراهية العرب للثوراترغم وجود كثير من العرب متعاطفين مع السوريين إلا إن الغالبية من الشعوب العربية تبقي اكثر الشعوب كراهية وحقدا على الثورة السورية وحتى شماتة في السوريين والسبب هو حقد العبيد على من ينتفض لحريته... الشعوب العربية تعودت على العبودية عكس الشعوب الاوربية والعبد دائما يحقد على من ينتفض من اجل حريته لأن ذلك يذكره بعبوديته وخنوعه لحاكمه وهو ما يحاول انكاره دائما واقناع نفسه بأن المنتفضين من أجل الحرية هم الذين على خطأ ويجب محاسبتهم و معاقبتهم و اول من انغاظ من شعار الثورة بالحرية و الكرامة هم العبيد العرب
-سوريا
برهان من دمشق 2015-09-15 20:57:04
ما تقوله روسيا ؟عندما تقول روسيا : ( اذا سقط الاسد ، فان دمشق ستكون عاصمة تنظيم الدولة ) هذا يعني ان عدوى الاختزال قد اصابتها ، هذا يعني انها لم تعد ترى في سوريا الا الاسد و داعش ، لقد اطاحت بما لا يقل عن 80 ٪ من السوريين و كانهم غير موجودين و لا قيمة لهم ، و كاًًنها لا تعلم ان سوريا مليئة من داخلها و خارجها بالسوريين الاكفاء و المخلصين و الاوفياء ، رغم كل ما يجري من تهجير للعقول و الكفاءات ، تظل سوريا مليئة بهم و بمجرد التلويح بان الاسد سيرحل فعلا ، ستراهم يعودون زرافات كالسيل الجارف الى وطنهم .
-سوريا
الجزاوي 2015-09-15 16:03:18
الحلانه يطلع لاجئ واحد على قم او موسكو، مع انه على قم أتصور حتى سليمان مش راح يروح. لا ريان لا سواس، مشكلة.
-سوريا
عصام 2015-09-15 09:10:07
كلام سامرالمتوازنلاول مرة نسمع من سامر كلام متوازن ، بعيد عن مهاجمة الاديان و التوجه الى الالحاد . الى المزيد يا سامر من هذا الكلام المتوازن كي نقتنع بك و لو قليلا و نحن معك .
-سوريا
سامر 2015-09-14 20:09:09
عالم غير متوازنالهجرة شمالاً موجودة عبر التاريخ تزداد او تخف حسب ظروف عديدة. الان، في عالم غير متوازن حيث الجنوب متخلف، غيبي، ذكوري، عنيف و الشمال متطور، علمي، انساني، ديمقراطي اشتدت موجات الهجرة شمالاً تحت تأثير العولمة، سهولة الاتصالات والتنقل و تفاقم الفجوة. الهجرة هي احد مظاهر هذا التفاوت و لا سبيل الى ايقافها الا ببناء عالم اكثر توازناً.
-سوريا
سوري حزين2015-09-14 14:55:51
مصخرةليش شعوب اوروبا الحساسة والانسانية بقيت طول هالفترة ساكتة عن الجرائم وصور القتل المروعة يلي عم تصير بسوريا قبل ما نوصل لمشكلة الهجرة
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-14 13:04:32
5-ان هجرة السوريين الى كل اصقاع الارضهو مرحلة متقدمة من مراحل تمزيق النسيج السوري وتدمير الروابط الاجتماعية في الوطن الذي أتى كنتيجة لتصرف هذا النظام الارعن والذي وصل الى مرحلة الجنون الكلي، ان النزيف للمهنيين والأطباء والمهندسين وغيرهم من طاقات المجتمع وخاصة المتمرسة لن يتوقف وسيستمر والذي خرج مع اطفاله لن يعود واطفاله سيصبحون مواطني الدولة الحاضنة وخاصة في أوربا. ان الهجرة يجب ان تتوقف ويجب وقف إطلاق النار و بناء دلة مدنية والاستعداد للقضاء على الإهاب الداعشي وقبلة ارهاب الدولة الاستبدادي
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-14 13:03:44
4-نظام الدولة ورئيسها المنتخب والذي4-نظام الدولة ورئيسها المنتخب والذي يقبض راتبه من المواطنين . ان هجرة السوريين يتحمل مسئوليتها النظام الذي يدمر المدن المحررة بالبراميل والصواريخ والقنابل العنقودية والغازات السامة و ومعه الحصار والتجويع والاعتقال والإفقار وحرب داعش واخواتها وحرب حزب الله الخائن والطائفيين العراقيين ، وهنا لا يجب ان ننسى ان الشبيحة الذين حياهم \"رئيس الدولة\" بقبضته وهم يصرخون شبيحة للأبد لأجل عيونك هم الذين يتحكمون بالشعب وقوته وعمله يسرقون ويقتلون ويعتقلون بالاتفاق مع المخابرات التي لها باع
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-14 13:01:10
3-عندما صرح بأنه اخترق "العصابات المسلحة"، وعند تعاظم المقاومة والسيطرة على الارض استقدم التكفيريين من الجانب الاخر كحزب الله والعراقيين الطائفيين والحرس الثوري الإيراني وامتدت كجواب على ذلك جبهة النصرة وقويت داعش بعد ان كانت مخترقة من قبل مخابرات النظام وإيران. ان المسئول الاول والأخير هو النظام الذي عوضا عن لملمة البيت وتطبيب الجراح وحضن الوطن والمواطن. قذف المدن بكل أسلحة الدمار التي لم يستعمل ولا جزء بسيط منها ضد العدو المحتل ،ليست الجماعات المسلحة هي المسئولة عن حماية الوطن وحدوده بل
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-14 12:49:50
2-الى ممارسة العنف لم يأتي في المراحل الاولى2-الى ممارسة العنف لم يأتي في المراحل الاولى بل كانت الثورة عفوية كما ذكر الكاتب وليس سببه تدخل خارجي واعترف بذلك راس النظام ، و السبب الأساسي هو الرد العنيف للنظام والمتماشي مع مساره الاستبدادي ولقد استخدم النظام الذي يعتبر الوطن مزرعة له كل أساليب القتل والتنكيل والاعتقال والتعذيب لمدة ستة أشهر قبل ان تنطلق شرارة المقاومة الشعبية والتي انطلقت من الريف،وبعدها تدخلت قوى ارهابية تكفيرية بعضها أتى بدافع ارهابي جهادي وبعضها أسسته المخابرات الغبية لؤد المقاومة الشعبية واعترف
-سوريا
مناهض للاستبداد 2015-09-14 12:46:02
المستبد والاستبداد هو سبب كل الكوارث1-أنا اتفق مع الكاتب ان السلطة المستبدة في الدول التي تسمى بالتقدمية ، هي التي اوصلت شعوبها لأسباب عددها الكاتب وتدور كلها حول الفساد والمحسوبية وتسلط فئة على البقية والاحتكار والافقار والتعذيب والمعتقلات والقتل والتغييب وكتم الأفواه ،وزد على ذلك الوراثة السياسية والاقتصادية في بلد يحكمها حزب ناضل من اجل الحرية والاشتراكية و" الوحدة"،يعني بالمختصر شعوب عانت من الاستبداد الأسود القمعي بأدق وتوحش صوره ويتنافس مع النازية والفاشية في ممارسة هذا الاستبداد. ان انحراف الثورات السلمية
-سوريا
رفيق بعثي قديم 2015-09-14 09:15:06
اما الاسد و الدمار و اما السلام بدونهصدقت يا د. عبد الحميد ، ان توقف طوفان اللاجئين السوريين هو بتوقف هذه الحرب المدمرة . و توقيف هذه الحرب لا يتم الا برحيل الاسد ، هذه الحقيقة لا يفهمها مؤيدو الاسد ، فكلما تشبثوا به اكثر ، ازداد العنف و ازداد اللجوء و ازداد القتل و الدمار و اقتربت سوريا الى حتفها المميت اكثر ، فهم امام خيارين لا ثالث لهم ، اما بقاء الاسد و تدمير سوريا بمن فيها ، او انقاذها و انقاذ ما تبقى من شعبها ، فطالما اختاروا و فضلوا الاسد عن الوطن ، فليروا مصائب و كوارث لن يتوقعوها و ستطالهم هم اكثر من غيرهم .
-سوريا
فراس الحمصي 2015-09-13 18:10:47
جذب الشباب الى الجيشلم يترك النظام السوري وسيلة او طريقة لجذب الشباب السوري الى جيش الاسد الا و طرقها ، بالفلوس بالمزايا التشجيعية بالقوة بالزور بالعافية ، لا يهم ، المهم ان يقاتل من اجل الاسد ، هذا دليل على افلاسه و انهياره ، حتى عصابات نصر الله لم تكفيه و بداًت تتململ و تهرب ، و استعان بميليشيات ايران و العراق الشيعية و الان يستعين بالجنود و الضباط الروس ، ربما سيستدعي جنود كوريا الشمالية ايضاً او فنزويلا تشافيز و اذا اتطلب الامر من اسرائيل ايضاً ، الا يستحق هذا من اسرائيل و قد حمى حدودها و امنها40 سنة ؟
-سوريا
محب للوطن2015-09-13 11:24:25
فقط لمن ينتقد.لمن يقول ان المظاهرات خرجت من المساجد فقط نقول هذا الكلام غلط فمظاهرات درعا في كانت من الشوارع ومظاهرة الحريقة بدمشق من قبل عبارة عن عدة اشخاص وبالمناسبة غير ملتزمين دينيا وبينهم نساء حماة كانت بالساحات العامة ولكن لان نظامكم حول الاعلام الحقير ليركز على موضوع الدين والمتشددين وعمل على زرع الفتنة بين الشعب ليضمن فئة تناصره ونشر الحرامية وقطاع الطرق ودعمهم لينشروا الخراب والفوضى ويبدء الناس الغلابة بالتحسر على ايام النظام المجرم على حساب الامن والامان الوهمي هو السبب
-سوريا
جابر بن حيان 2015-09-13 11:01:41
السلطة والشعوب .2ياسيدي مايحدث في سوريا له سبب وحيد قيادة تريد مسح سوريا وشعبها ولنقل اكثر شعبها من الخريطة السياسية والجيوغرافية والمعيشية وهذا مايحدث الان القيادة تخطط لهذا وبكل دقة وتعمل على افراغ البلدولو الى الموت وماتصرفها داخل سوريا من اعتقالات وقتل وبراميل الا اكبر دليل على ذلك اذا السبب والحل معروف هناك قبادة تعمل على دمار وتغريغ البلد والحل يازالة تلك القيادة التي لاتنظر للبلد الا بنظرة المزرعة الخاصة وهنا يأتي دور الشعب لالذي عليه ان يعي ان البلد للجميع والخسارة والدمار سيكون على الجيع
-سوريا
ايليا من القصاع 2015-09-13 11:07:13
الجواب بديهي و واضحليس المهم ان نسال من المسئول عن الازمة ؟ الجواب بديهي و واضح لكل الناس ، انه النظام و سياسة الاسد الحمقاء ، و كل ما يحصل هو نتيجة لتلك السياسة ، نقطة انتهى ، اعطونا موضوع اخر نتكلم به .
-سوريا
جابر بن حيان 2015-09-13 10:56:08
السلطة والشعوب .1بسيط وبل العكس كان ممكن ان يخرج منها ملك رغم ان نظامنا تحول من الجمهورية للملكية بكل سخلفة واحتقار للامة ,اذا مسؤولية ماحدث تقع على هذا الولد الذي سكت عنه الشعب عندما اخذ السلطة بطريقة مشمئزة دون اعتبار لكل الشعب ,وهنا وعندما شعر ان رأسه مطلوب حول الازمة من صراع بين الشعب والسلطة على الكرامة والحياة الكريمة الى صراع بين افراد الشعب عبر الطبقة التي اوجدها اساسا من المستفيدين والمجرمين الذين اطلقهم لبعيثوا فسادا في الارض ,ولاول مرة بالتاريخ يطلق شعار الحمار او من فلت الكرار وهذا ماحدث
-سوريا
[جابر بن حيان 2015-09-13 10:49:47
السلطة والشعوب .مع الاسف ان حكامنا وعلى مر العصور وخاصة بسوريا كانوا دائما يحاولون تفتيت الشعوب وتفريقها لكي يسهل ركوبها وهذا ماحدث بسوريا فمنذ استلام الاسد الكبير اوجد فئة منتفعة الى حد خيالي حوله من وزراء ونواب وضباط كان همهم السرقة وتانهب والافساد والفساد ,وطالما ان هناك قسم من الشعي لايفكر في ابعد من بطنه وفرجه فلن نصبح بشر .فعندما يوجد ناس الان بسوريا وبكل حقارة يحملون مسؤولية ماحدث للشعب فذلك اكبر دليل على اننا شعوب لانستحق حياة كريمة ,الكل نسي ان الولد الذي حرق البلد الان كان بامكانه حل الازمة بتصرف
-سوريا
عصام 2015-09-12 21:43:57
الاسد بانتخابات رئاسية جديدةالاسد في هذه الحالة موافق على اجراء انتخابات رئاسية حتى باشراف دولي ولا يخاف النتيجة ، هذا ما صرح به منذ ايام و وافقت عليه روسيا و ايران ، فهجرة ملايين السوريين السنة ضمنت له اكثرية الاصوات ، فقد افرغ سوريا كلها من اي معارض سني سلمي يقول لا لانتخابه ، و ربما ضمن النتيجة لعاشر ولاية انتخابية له ، هذا ما يريده ، سوريا ان تكون ل مليونين و نصف مليون علوي و شيعي و الباقي بره . يقبر بعضهم ما يرجعوا و لا يعيشوا بسوريا و هيك بيتحقق الحلم الصفوي النهضوي و المهم انو رح ينبسط علي خامنئي و نصر الله و بوتين
-سوريا
سهيل 2015-09-12 18:41:48
خيمة في الوطن ام قصر في المهجر ؟لماذا لا يقوم النظام بتامين اماكن ايواء للمهجرين و لو كرافانات مؤقتة او خيم او تسكينهم بالمدارس او المستودعات او هنكارات او اي مكان في المناطق الاّمنة التي يسيطر عليها كمنطقة الساحل و غيرها ؟ طالما يقول ان معظم اللاجئين هربوا من الارهابيين و المسلحين و ليس من النظام ؟ اعتقد ان اللاجئ يفضل السكن في خيمة على ارض وطنه ، اكثر بكثير من قصر منيف له في المهجر ، ام ان النظام مسرور و يضحك في عبه لتفريغ سوريا من اهلها الاصليين لتصبح الطائفة العلوية و الشيعية هي الاكثرية و الطائفة السنية هي الاقلية ؟
-سوريا
السموءل2015-09-12 12:26:10
it's complicatedالموضوع معقد، ولا تكفيه مقالة. ربما يفي كتاب ببعض التوضيح.
-سوريا
سامر 2015-09-11 22:30:43
وضع الدين في المتحفسيد سلوم، يوجد شرط لازم غير كاف لكي تنهض منطقتنا و تصبح جاذبة للكائنات الحية بما فيها الانسان يتمثل بوضع الدين في المتحف. لايمكن ان تقوم قائمة لاي مجتمع انساني طالما ان الدين ي**ص كل شيء! ماذا كنت تتأمل من مظاهرات تطلع من الجامع بعد صلاة الجمعة؟! هل فعلاً تعتقد انه يمكن للجامع ان تذهب بِنَا الى غير مانراه؟!
-سوريا
حمصي عتيق 2015-09-11 20:57:59
اذا عرف السبب بطل العجب. 3حيث لا يحكمها قانون و لا معيار و لا قضاء عادل و لا حكومة مؤهلة لادارة حتى مزرعة دجاج ، و انما فساد افساد و محسوبيات و رشاوي و قرابات و مصاهرات و محاصصات ، فاصبح النظام هو الدولة و الدولة هي النظام ، كل هذا لا غرابة فيه ان يفرز لنا تداعيات و نتائج كارثية ليس فقط تدمير المدن و القرى و البنى التحتية ، هذه النتائج الكارثية اهمها هو تدمير المواطن السوري اما بقتله او تهجيره ، لان اغلى ثروة يملكها وطن ما هو مواطنوه ، فاذا فقدهم و رحلوا عنه فماذا يبقى من هذا الوطن و ما قيمته ؟
-سوريا
حمصي عتيق 2015-09-11 20:43:11
اذا عرف السبب بطل العجب. 2و مطالبة بالتغيير و اسقاط النظام ، لا حاجة الان ان نتساءل لماذا لم تصغي الانظمة الحاكمة لشعوبها في اي وقت و لم تحترم مطالبها و لا تطلعاتها في العيش الحر الكريم ، لا حاجة ان نساًل لماذا هذه الانظمة لم تتعامل مع شعوبها الا بمنطق القوة و العنف و السجن و الدعس دون ادنى احترام او اعتبار للكرامة الانسانية و حقوق الانسان و لم تلتفت لمعاناتها و بؤسها و فقرها و حرمانها ، طالما اننا اعترفنا بانها لم تكن مؤتمنة على ثرواتها الوطنية و حولت بلدانها الى مزارع و لقبت اوطانها باسم حاكمها ك ( سوريا الاسد ) مثلاً
-سوريا
حمصي عتيق 2015-09-11 20:42:18
اذا عرف السبب بطل العجب. 1مقولة بسيطة يعرفها الجميع تقول : ( اذا عرف السبب بطل العجب ) ، مع تقديري لمقال الاخ د . عبد الحميد و موافقتي على اغلب ما قاله : ( بان انطلاقة الشعوب للشوارع في بداية الثورات ، كانت عفوية و دون اي تنظيم و تخطيط مسبق .. ) و ( هل من احد يجادل ان الانظمة الحاكمة هي من اوصلت شعوبها لمرحلة الانفجار لمائة سبب و سبب ؟ .. ) هنا تم وضع الاصبع على الجرح و هنا السبب الذي يبطل العجب ، فلا حاجة ان نتساءل ما هي الاسباب التي دفعت بالشعوب العربية للنزول الى الشوارع ثائرة و متظاهرة ضد انظمتها الحاكمة
-سوريا
abed aljbbar2015-09-11 20:34:43
waa islamaحسبنا الله ونعم الوكيل يمهل ولايهمل
-سوريا
ايليا من القصاع 2015-09-11 18:44:48
رفضوا التدخل الاجنبي و الان يطلبوهالذين رفضوا و لعنوا اي تدخل عسكري غربي او اميركي في سوريا منذ عامين ، نفسهم يهللون اليوم للتدخل العسكري الروسي ، طبعاً ذاك التدخل لم يكن جدياً و مقنعاً ، فاقاموا الدنيا و اقعدوها و لم يحصل اي تدخل ، اليوم بات التدخل الروسي واقعاً ، حتى انه لم ياخذ الشكل الكلاسيكي للتدخل الحاشد ، انه التدخل التدريجي اي - شوي شوي - و ازلام النظام ترى فيه انقاذاً لنظامهم المتهاوي ، على كل نقول : سبق ان تدخلت روسيا في افغانستان و الكل يعرف نتيجة هذا التدخل ، و على النجارين الروس ان يجهزوا التوابيت لهم في كل طائرة
-سوريا
يوسف اللادقاني 2015-09-11 14:37:39
الحل هو بكلمتين فقطالحل هو بكلمتين مختصرتين : القضاء على النظام و داعش
-سوريا
JALAL 2015-09-11 11:53:52
نصف الحقيقة 9لأستقبال اللاجئين السوريين في سورية ولماذا لم تستقبلهم روسيا وايران اللاجئين السوريين ؟؟؟؟؟؟؟ نريد منك الجواب يا أستاذ سلوم
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:52:25
نصف الحقيقة 8ولكنهم تأثروا كثيرا بهذه الصورة لانه كان وحيدا غارقا على الشاطئ بدون وجود اشخاص ووجوه اخرين وكانت مؤثرة حقا لدرجة ان رئيس وزراء فلندا فتح باب بيته للاحئين السوريين وكذلك فنان بريطاني فتح باب قصرة لعشرة عائلات مشردين سوريين ودفع اوباما لااستقبال عشرة الاف لجئ سوري ودفع كاميرون لأستقبال ٢٠ الف سوري وكذلك فنزويلا وكندا واستراليا واسلندا وكل دول العالم ولكن السؤال متى سيقرر بشار استقبال اللاجئين السوريين في بلاده ومتى سيطالب برلمانه
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:51:00
نصف الحقيقة 7عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري بدأ سكان المنطقة النزوح إلى الجانب التركي من الحدود، مدينة جسر الشغور التي يسكنها قرابة 42 ألف نسمة أصبحت مهجورة إلى حد كبير في انتظار هجوم الجيش السوري النظامي وكلما كان الجيش يدخل الى منطقة كان السكان يهربون بسبب جرائمهم بحق الشعب السوري كما حصل في حلب وادلب ودرعا وحمص واخيرا لقد هز صورة الطفل الكردي ايلان ضمير ووجدان العالم صورة واحدة هزت ضميرهم ولم تهزهم خمس سنوات من القتل بالكيماوي والبراميل والكلور والحصار مع انه كان هناك الألاف من أطفال أكثر
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:48:57
نصف الحقيقة 6سوريين وعددهم ١٢ مليون اي نصف سكان سورية وهي اكبر كتلة بشرية في تاريخ اللجوء البشري ويتوزعون بشكل رئيسي في الأردن ولبنان وتركية والعراق وبشكل اقل في كل دول العالم حتى وصلوا الى القطب الشمالي وختى بورما وسيريلانكا لم تبقى دولة في العالم الا ووصلها هؤلاء الهاربين من براميل رئيسك ومتى بدء لجوء هؤلاء الناس في منتصف في منتصف شهر أيار حوالي 700 شخص من سكان مدينة تلكلخ إلى بلدة المقيبلة في منطقة وادي خالد شمال لبنان،وهم بمجملهم من النساء والأطفال وكذلك قبيل اجتياح جسر الشغور ومع مخاوف من ع
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:47:13
نصف الحقيقة 5وحصار الناس وعندما لا يسمح لهؤلاء البشر بالعيش ويقطع عنهم كل سبل الحياة من ماء وكهرباء وغاز وحليب وخبز وثانيا هو سياسة ايران المجوسية بافراغ سورية من سكانها ومن فئة معينة وخير دليل مفاوضاتها مع الثوار بافراغ المناطق الحدودية مع لبنان واسكان بشر قرية كفريا والفوعة مكانهم وعجيب أمرك استاذ سلوم عندما تستشهد بقول عطوان وسبب هجرة هؤلاء الناس من سورية وهذا ما يتطابق مع ارائك مع انه هناك الأف من الكتاب والسياسين والذين يعرفون سبب هجرة اللاجئين ولكن هل تعرف من هم هؤلاء اللاجئين هم مواطنون
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:45:56
نصف الحقيقة 4ولكننا لم نرى لأجئا تونسيا أو مصريا او ليبيا فكل اللأجئين أو اغلبهم وبنسبة ٩٩٠٩٩ هم سوريين ولم تتكلم عنهم بشكل خاص بل جعلته موضوعا عاما ولم تقل عن السبب الحقيقي وراء هجرة وهروب كل هؤلاء البشر ولكنني اعذرك بسبب موقعك مع هذا النظام يا سيدي الأسباب وراء هذه الجيوش الجرارة من اللاجئين هو بسبب رئيسك بشار وبراميل بشار وحصار بشار وتعذيب بشار لهؤلاء البشر وكيماوي بشار وكلور بشار ونابالم بشار فعندما يقوم بشار بقصف كل مقومات الحياة من قصفه بالبراميل المدارس والمشافي والج
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:44:16
نصف الحقيقة 3النظام الذي يدير شؤون الدولة فاختلط الحابل بالنابل وعمَّ الفقر وزاد الغلاء وسادت البطالة وانقطعت حبالُ الأمل وسيطر اليأس فاستوى عند الناس الموت والحياة مما دفعها دفعا للشوارع ؟؟!!.. يا أستاذ سلوم طالما كنتم تعرفون كل هذه البلاوي وانت من البعثيين القدماء الأوائل لماذا لم تحاولوا أثارة الموضوع ولكنك معذور أستاذ سلوم فلا كلمة تسمع بوجود ال الأسد فهؤلاء هم الأمر الناهي ولا كلمة تعلى فوق كلماتهم ولا رأي فوق أرائهم يا استاذ سلوم لقد تكلمت كثير عن اللأجئين بشكل عام وخصوصا في دول الربيع العربي
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:42:35
نصف الحقيقة 2وفقرها وحرمانها ، ولم تكن مؤتمنة على ثرواتها وحوّلت بلدانها إلى مزارع لا يحكمها قانون ولا معيار ولا قضاء عادل وإنما الفساد والإفساد والمحسوبيات والشخصنات والقرابات والمصاهرات والشللية والمحاصصات ، وصُودِر كل شيء بما فيه القضاء والأحزاب والنقابات والإعلام وصُودِرت الدولة كلها بوظائفها ومناصبها ومراكزها لشريحة من أهل النفوذ والسلطة ، فأصبح النظام هو الدولة والدولة هي النظام ، ولا حدٌّ يفصل بين الدولة كدولة لكافة أبناء الشعب وباقية دوما مهما تغيرَت الأنظمة والحكومات ،، وبين الحكومة ، أو
بريطانيا
JALAL 2015-09-11 11:40:18
نصف الحقيقة 1في دولة ديكتاتورية ان يقوم احد سفرائها بقول نصف الحقيقة فهي تساوي الحقيقة الكاملة في دولة ديمقراطية يقول سلوم في مقاله ومشكور عليه لأنه مسؤول في هذه الدولة البائسة ويعترف بالحقائق ولأنه جزء من هذه الدولة البائسة فيتكلم بشكل عام على دول الربيع العربي وأن السبب في قيام هذه الثورات والمحقة بمطالبها وتطلعاتها في العيش الحر والكريم وتم التعامل معها وهنا اقتبس كلامه حرفيا // بمنطق القوة والعنف والسجن والدعس دون أدنى احترام للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ،، ولم تلتفت لمعاناتها وبؤسها
بريطانيا
Dr.Y2015-09-11 09:27:27
طوفان اللاجئين إلى أوربا وألمانيا بالذات لن يتوقف3 ) : معدل إنجاب المرأة الالمانية حالياً هو 1,36 أي 18 ولادة لكل ألف نسمة ولكن للحصول على التوازن وإبقاء عدد السكان ثابتاً يجب أن يكون معدل إنجاب المرأة الالمانية 2,1 ... هناك إذن مشكلة حقيقية في الانجاب في ألمانيا حالياً وهذا هو السبب الرئيسي لتهافت الالمان على اليد العاملة الاجنبية عذراً من الكاتب الكريم فتوضيح مثل هذه الامور ضروري لأن شعبنا وللأسف جاهل ولا يفهم ترابط الامور ببعضها طالما أنه مازال ينتمي إلى أمة ( لست بقارئ ) .
-سوريا
Dr.Y2015-09-11 09:26:00
طوفان اللاجئين إلى أوربا وألمانيا بالذات لن يتوقف3 ) : معدل إنجاب المرأة الالمانية حالياً هو 1,36 أي 18 ولادة لكل ألف نسمة ولكن للحصول على التوازن وإبقاء عدد السكان ثابتاً يجب أن يكون معدل إنجاب المرأة الالمانية 2,1 ... هناك إذن مشكلة حقيقية في الانجاب في ألمانيا حالياً وهذا هو السبب الرئيسي لتهافت الالمان على اليد العاملة الاجنبية عذراً من الكاتب الكريم فتوضيح مثل هذه الامور ضروري لأن شعبنا وللأسف جاهل ولا يفهم ترابط الامور ببعضها طالما أنه مازال ينتمي إلى أمة ( لست بقارئ ) .
-سوريا
Dr.Y2015-09-11 09:19:14
طوفان اللاجئين إلى أوربا وألمانيا بالذات لن يتوقفحقائق وأرقام لمن يجهلها , مأخوذة من مختصين وخبراء أوربيين : 1 ) : تعداد السكان الالمان حالياً 80,5 مليون نسمة وإذا استمر الانجاب في ألمانيا على نفس الوتيرة ستخسر ألمانيا 15 مليون من سكانها في أفق عام 2060 ويصبح عدد سكانها 66 مليون...!!! وفي العام المذكور سيصبح تعداد الذين تفوق أعمارهم ال 65 عاماً ثلث الشعب الالماني ... 2 ) : يلد حالياً في ألمانيا 670000 طفل سنوياً ويموت 870000 شخص سنوياً أي أن ألمانيا تفقد 200000 نسمة من تعداد سكانها سنوياً في ميزان الولادة والوفاة
-سوريا
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