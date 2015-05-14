اعلن مصدر امني لبناني ان الجيش اللبناني عزز انتشاره وفرض طوقا أمنيا حول بلدة عرسال على الحدود مع سورية, صباح السبت, وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت, يوم الجمعة, بين الجيش اللبناني ومسلحين في هذه البلدة والتي ادت لمقتل 6 اشخاص.

ونقلت وكالة انباء الصين (شينخوا) عن المصدر قوله ان "الجيش استقدم الليلة الماضية تعزيزات عسكرية إلى منطقة البقاع الشمالي عملت على تطويق عرسال المتآخمة للحدود السورية- اللبنانية", مبينا ان "وحدات الجيش اقامت مراكز ثابتة على مرتفعات واطراف البلدة ومداخلها".

واندلعت اشتباكات, يوم الجمعة, بين الجيش اللبناني ومسلحين في بلدة عرسال على الحدود مع سورية, مما ادى الى مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين.

وجاءت المواجهات بعدما داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني بلدة عرسال لتوقيف شخص يشتبه بانه من "جبهة النصرة" ويعتقد انه كان يتنقل كثيرا بين لبنان وسورية.

بدوره، اكد وزير الدفاع فايز غصن انه "سيكون هناك خطوات متلاحقة لالقاء القبض على مطلقي النار"، لافتا إلى أن "الامور تجري بشكلها الامني والعسكري".

وشدد الوزير اللبناني على ان "كل يد ستمد على الجيش ستقطع"، موضحا أن "الجيش يطوق عرسال لايجاد المتهمين بقتل العسكريين, ولا مجال للمساومة على الأمن، ولا سلطة فوق سلطة الدولة".

وتستضيف عرسال أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين باعتبارها بلدة حدودية مع سورية، كما سبق شهدت البلدة توترات مع الجيش وقوى الأمن جراء محاولات للقبض على مطلوبين لبنانيين أو سوريين.