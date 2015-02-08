أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر القرار رقم 8842 الذي أعفى بموجبه د. رولا مشاطي مديرة مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والعصبية بحلب . .

وقال مصدر في المشفى لسيريانيوز " القرار جاء بعد سلسلة شكاوى من الكادر الطبي والفني والإداري في المشفى حول قرارات وعقوبات صارمة فرضتها المديرة ولم تحظ بالرضا ".

و أشار المصدر إلى أن " الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اقترحت بعد التحقيق في شكاوى بحق المديرة اعفاءها من مهمتها بداية العام الماضي لكن وزارة الصحة لم تأخذ بالتقرير في حينه " .

يشار إلى أن مشاطي كلفت قبل سبع سنوات بمهام إدارة المشفى الذي تحول إلى هيئة عامة قبل ثلاث سنوات و أصبح يقدم جزءاً كبيراً من خدماته بشكل مأجور.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة أعفى مؤخراً مدير صحة حلب أحمد عمار طلس بناء على توصية تقرير تفتيشي على خلفية تزووير تحاليل مرض الايدز .