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د. محسن حسن قلعه جي 2015-02-08 10:04:48
طبيبة جادة نشيطة مخلصةيا ريت يكون كل زملائنا الاطباء مثل الدكتورة رولا .انا لا يمكن ان اتصور ان تكون هذه الانسانة الصادقة والشريفة غير ذلك
سوريا
عبدالسلام مصطفى 2011-11-22 00:01:31
ظلم والله ظلملك معقول هيك قرار والله بخجل لك الي حط هيك قرار والله لا يعرف سوى لم يستمع الا الى اصوات الفساد لك شوف الدكتورة بعدين حكمو لك والله مثال لشرف والاخلاص لك اخخخخخخخخخخخخخ ولااسف صحيح هزلت
-سوريا
بلبل2011-08-03 02:10:02
بس...بس المهندسين ياشاطر بمديرية صحة حلب هم الذين كشفو موضوع مشفى التوليد ياريت يتم محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر ولي لسه جالسين على كراسيهم بالمديرية ولا نحنا متعودين نحاسب واحدبس(وصلتينا لنص البير وقطعت الحبلة فينا...) ونترك الباقي يسرح ويمرح شوي خطي بلكي بيلم كمان شوية مصاري لكبرته
-سوريا
من احد المتعهدين في صحة حلب شكرا للنشر من سيريا 2011-07-21 23:53:15
ترجو النظر لان االخطا مكرر في مكان اخركيف يتم ظهور طابق جديد في مركز اتارب الصحي في حلب وان المعاونةلرئيس المكتب الهندسي في صحة حلب عندما كانت رئيسة الابنية هي التي اعطت الاوامر الى لجنة الاشراف كافة بتعديل المخططات علما يجب ان تعاد الدراسة ويتم الاعلان مرة ثانية عن المركز الصحي لاان تعدل المخططات بناء على الكميات العقدية القديمة وتتم التغطية عن الموضوع اين المفتش ليسال كامل لجنة الاشراف وليس المهندس المتورط مع المعاونةمثلما فعلوا في اماكن اخرى نسال اين المحاسبة الحقيقية من التفتيش ام اعتبر المفتش الموضوع تسلية للانتباه
-سوريا
الى مديرة صحة حلب 2011-07-21 13:44:30
الاصلاحنسال الدكتورة لينااذا لم تصلح في المكتب الهندسي في صحة حلب وتشاور جميع المهندسين الكبار عن الاصلاحات في المكتب الهندسي سنحول شكوانا الى وزير الصحة وان قمة الفساد جميع الدراسات غلط تهميش بعض المهندسين وعدم تسليمهم اي عمل الا اليسير رغم خبراتهم والاعتماد على قليلي الخبرة في تدقيق الدراسات ان كان هناك تدقيق وكله لابعاد قسم من المهندسين ذوي الكفاءة والخبرةمن المكتب الهندسي بسبب ضعف وقلة الخبرة من المهندس الذي وضعوه بالواسطة رئيس المكتب الهندسي وهو من خارج الصحةوضعيف الخبرةاين الاصلاح
-سوريا
الى محافظ حلب2011-07-20 05:48:03
فساد في المكتب الهندسي في صحة حلبنسال عما قراناه سابقا لماذا لم يتم اصلاح المكتب الهندسي في صحة حلب هل وضع مهندس من قبل احد اعضاء المكتب التنفيذي في حلب من الخدمات الفنيةوبوجود مائة مهندس في الصحة ولا يوجد بينهما كفؤليكون رئيس مكتب هذا غير صحيح ولكن لازالت المحسوبيات والواسطات وان مديرة الصحة لاتعرف بان العبا الاكبر ستتحمله كما حصل سابقا مع د .عمار وستلاقي نفسها امام مشاكل لاتحل لان المهندس المستورد غير كفؤ لهذا المنصب ونسال اين الاصلاح الاداري اللذي تنتهجه الحكومة اليس عيبا وجود من هو كفؤ ولكن لازالت المحسوبية
-سوريا
الى مديرة صحة حلب 2011-07-19 21:25:27
الحساب من التفتيش لماذا نائمالتطنيش من مديرة صحة حلب واللامبالاة باصلاح وضع المكتب الهندسي رئيس المكتب مستورد من غير الصحة لان الصحة ياحرام ليس لديها الا مايزيد عن مائة مهندس ولا يفقه شيئا بالعمل الهندسي اما مخالفات بناءالمعهد الصحي وخراب مشفى الوطني بعهدة مهندسين غير نزيهين ومعروف عنهم هذا اما مخالفات وفضيحة المركز الصحي في اتارب وظهور طابق جديد وبتغطية من معاونة رئيس المكتب الهندسي والمهندس المشرف وتراخي المفتش اللذي يحقق بالموضوع والتلاعب عليه وهذا جزء يسير ود.لينا نائمة متمسكة بكرسيها فقط ولم تحسب بانهامسؤلة
-سوريا
السيد الخطيب رئيس هيئة التفتيش2011-07-10 08:06:02
ردع عناصر التفتيشوكان رئيس الهيئة التفتيشية لايقرا نقول مخالفات بناء المعهد الصحي في حلب مخالفة مشفى التوليد بزيادة 700 مليون ليرة على الدراسة وتاخير المشروع لمدة عامين بسبب الاهمال والتقصير من مهندسين الاشراف في صحة حلب مخالفات بناء اتارب الزهراء زاهي ازرق اين المصداقية في لعقاب والحساب وانما الكيل بمكيالين وخراب مشفى الوطني عام 2010 اين مصداقيتكمااين تفتيشكم اين الرقابة الداخليةفي صحة حلب في التحقيق
-سوريا
الى السيد رئيس مجلس الوزراء2011-07-09 21:43:56
فساد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيشالامم تسير للامام وليس للخلف ان وجود الهيئة المركزية للتفتيش يعني ايقاف عجلة التطوير والتحديث ونسال باي حق يتجرا مفتش ان يحكم على مهندس وبكلمات غير صحيحة اهمال وتقصير ويقوم باتخاذ اقصى العقوبات دون ان يوجد رادع لهذا المفتش تحت مسمى اهمال وتقصير نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذمايلزم لردع هؤلاء المفتشين وكل اشكال التعسف والظلم من خلال المقترحات التفتيشية الحاقدة وخاصة رئيس مجموعة الخدمات في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق واعفائه من مهماته لان كل مقترحاته ليست على حق
-سوريا
السيد رئيس مجلس الوزراء 2011-07-09 14:29:19
الكيل بمكياليننتمنى من الحكومة عدم الكيل بمكيالين وخاصة راينا وبام عيننا فاما انكم تقرؤون اولا تقرؤون اناس لايطالهم العقاب واناس يظلمهم العقاب فاننا لانراكم حاسبتم من عمل على تخريب مشفى الوطني عام 2010 بعد ان تم الانتهاء من جميع الاعمال فيها بناء المعهد الصحي ومخالفاته لم تحققوا فيها مشفى التوليد الحكومي وزيادة كلفة 700 مليون ليرة من قبل لجنة الاشراف في صحة حلب وتاخير المشروع لمدة عامين لازال لم تحققو فبها نسال اين المصداقية في الحساب والعقاب ام انها لناس دون اخرين هل نعود الى الخلف ام نمشي الى الامام
-سوريا
السيد رئيس مجلس الوزراء 2011-07-09 14:27:00
القرارات التفتيشية كلها خطاان وجود مثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليس الا مظهر من مظاهر الظلم والتعسف وحالة من حالات الطوارئ ويجب حلها او تغيير نظامها لان المفتش يمشي على هواه دون رادع يردعه يجب ان يكون القضاء فوق الجميع كيف يحق لمفتش ان يصدر مقترحات دون ادلة او ان يخترع عبارات لالحاق عقوبات دون ان يقرا احد وراءه عيب وجود مثل هذه الهيئةونظامهادون العودة الى القضاء وخاصة هناك يوجد مفتشين مستبدين مثل ع ط يجب محاسبته ومعاقبته واعفائه من مهماته لانه عنوان الظلم والتعسف واللامبالاة
-سوريا
الى وزير الصحة رقابة حلب2011-07-09 13:39:58
محاسبة الجميعاذا كان هناك محاسبة لماذا لم يتم محاسبة لجنة الاشراف في صحة حلب على مشفى التوليد الحكومي واللذي اخرو المشروع لمدة عامين من اهمالهم وتقصيرهم باضافة كلفة فقط 700 مليون ليرة سورية لاغير زائدة عن المشروع وارادو ان يلملموا الوضع بعد ان انتهى الشروع علما انه يجب ان تكون الكلفة واضحة من البداية وليس النهاية اين محاسبة المهندسين في صحة حلب الفاسدين ولكننا نراهم ياخذون المناصب القيادية نسال الرقابة الداخلية والهيئة المركزية ووزير الصحة الى متى
-سوريا
صفوان قاضي2011-07-08 12:54:35
هل هوقرار سياسي كالعادةبعثت عشرات المرضى لهذه الزميلة التي لا أعرفها شخصيا" وجميعهم عوملوا بشكل مثالي و شهدوا بخبرتها وإنسانيتها
سوريا
munzer2011-07-07 15:49:45
نعيد الكرةفي موضوعكم قلتم انه لم يتم الانصات الى تقارير الرقابة والتفتيش فلماذا اذا وجود تلك الهيئات ان لم تحظى بالاهتمام الازم ثم انه هناك الكثير من المخالفات لمدراء لم تلقى اهتماما وكما قالت احدى السيدات في مسيرة حلب العظمية البارحة نرجو أن يبدأ الاصلاح من المدراء أولا ثم الوزراء ولكم جزيل الشكر
سوريا
ابو حلب2011-07-02 00:58:30
الشريف مالو محل(القرار جاء بعد سلسلة شكاوى من الكادر الطبي والفني والإداري في المشفى حول قرارات وعقوبات صارمة فرضتها المديرة ولم تحظ بالرضا ".)الظاهر انو الكادر الطبي و الفني بدو يفلت على كيفون بدون محاسبة و بدهن مدير يمشوه على كيفهن .
-سوريا
عبير2011-07-01 00:21:31
يا اسفتيهيك الحرية بدكن اعفاء دكتورة شريفة من عملها يا ريت كل واحد بيحكي و بتفلسف يعرف شو عملت رولا بالمشفى و التطورات اللي حصلت بالمشفى طبعا رح تكون صارمة لانو نحن الشعب ما منمشي غير بالصرامة و ........ و غير هيك بتصير الامور سايبة بس يا خسارة خلينا نشوف شو بدو يعمل يلي بعدا
-سوريا
سندريلا 2011-06-30 16:37:34
عفوا" ايها القانون لست عادلا"معقول يتم اعفاء الدكتورة مشاطي ونحن نحارب الفساد انا بدعي كل شخص حتى يزور المشفى ويحكم بنفسه شي بيزعل خسرنا مديرة واخت انسانية بكل معنى الكلمة
-سوريا
محمد جورج ابن علي2011-06-30 14:33:53
ولايهمكدكتورة رولا أنا ماشفتك بس بسمع عن عملك ولايهمك هذا زمان الارتجال وزمن الواصل وزمن البطانة الحقيرة وانشاء الله أتمنى أن يكون لك دوراً فعالاً في مسيرة الاصلاح والتطوير التي يقودها السيد الرئيس وربما كنت أنت أول من مثلَّها وقبل أن تولد ولكن الفساد في البطانة يغير ثوبه الآن ليصبح صاحب فكر اصلاحي وتطويري وبدأ بإسقاط رواد الاصلاح ليبقى هو في الواجهة ولكن أطمئنك بأن هذه الفئة ستسقط وسيطم الاصلاح بقيادة السيد الرئيس وان شاء الله ستكونين من أهم أعمدته ولايهمك سوريا بخير
سوريا
يوسف2011-06-30 12:53:20
هزلتيا أسفي على هكذا قرار. الدكتورة رولا مثال للنزاهة و الشرف و الأخلاق والعلم. مع احترامي للسيد الوزير فهذا قرار خاطئ 100%. شيئ مضحك فعلاً...
سوريا
محمد من حلب2011-06-30 11:23:44
خسارتكم ياصحة حلب أكبر من خسارتهاللأسف لقد خسرتم دكتورة شريفة يهمها المصلحة العامة أكثر من مصلحتها الشخصية ,اسفاه عليكم ......
-سوريا
نجمة2011-06-30 10:51:30
ولا يهمك رولاانت مثال الاجتهاد و الاستقامة.في ناس ما بدون الانسان يمعل بنزاهة بدون لف و دوران.الله يوفقك وين ما كنت.
-سوريا
محمدامير2011-06-29 23:46:31
تحقق قبل اتخاذ القرارلقد ظلمتم الدكتورة رولا مشاطي لان قلبها يسع الجميع وانها انسانة بسيطة وليسى عندها كبرياء وقد حسنت اوضاع المرضى جيدا وحسنت اوضاع المستشفى وهكذا تكا فئوها
سوريا
إنسانة حيادية2011-06-29 23:16:28
أسفي عليكي يا بلديا أسفي إذاكان المسؤول لا يسمع جيدا و لا يستطيع التمييز بين الصالح والطالح أهذه هي حكومة الإصلاح أصبحت تحاسب المدير , تعفيه إذا عاقب الموظفين هل العقوبات التي طبقتها من تأليفها أم نص عليها قانون العاملين هنيئا لكي يا دكتورة إعفاءك وسام على صدرك و كل صاحب ضمير يقدر عملك و يشكرك عليه أما أصحاب المحسوبيات فدعيهم خلفك فأنتي ناجحة و شاطرة رغم أنف الجميع
-سوريا
غسان2011-06-29 20:47:10
نكرر دائما نفس الأخطاءفي اي بلد فيه قانون وقضاء عادل لا يفعل ما يفعله السيد رئيس الوزراء او اي مسؤول في الدولة فمثلا في فرنسا عندما يكون هناك موظف او حتى وزير إدعى عليه شخص او مجرد كلام بفساده القضاء يحقق في الموضوع ومن ثم عندما يثبت عليه فعلا ما قام به عندها يقدم إستقالته ويحاكم امام القضاء كأي شخص لا يوجد احد فوق القانون مهما يكن لكن ما يحصل في سوريا هو نقله او تسريحه وانتهى الأمر اي القضاء والقانون في سوريا غير موجود وهذا بحد ذاته يشعرك بالتعاسة وان الفساد يدوم ويدوم برعاية الكبار
فرنسا
george2011-06-29 18:38:16
ابن خلدون ووالده خلدون و توجيهاتهعزيزي السوري انتبه فهذه الخطوة هي البداية فقط لان المشفى بحاجة لتوسيع استيعابه و المرحلة تتطلب ان يكون المشفى في طافته الكبرى لان خلدون لم يستطع ان يتحمل ما سيحصل و و المشفى لم يعد لديه طاقة استيعابية تكفي نرجو من الوزارة ايجاد الحل لان كثرة المراجعون للمشفى ستتضاعف في الايام القليلة القادمة نرجو مواكبة المرحلة و اجراء ما يلزم بالسرعة الكلية
-سوريا
ممرض من الحميات2011-06-29 17:17:45
نعم للإصلاحقافلة الاصلاح بصحة حلب ماشية بتوجيهات القيادة بدآ من مدير الصحة ومدير الرقابة الدواائية ورئيس دائرهة الرعاية والآن أجا دور الهيئات والبداية لمديرة الهيئة العامة لابن خلدون والدور على ابن رشد والعيون وبعدا الرازي وبالبنسبة للدكتورة رولا وجميع من تم إعفائهم النصيحة يتقبلو الواقع ويكفي دس واذا كانت رولا جيدة ام فاسدة الأيام رح تثبت هل الشي ويبين الفرق وشكرا للقيادة على هذه القرارات الإصلاحية الجريئة
سوريا
متابع2011-06-29 16:29:46
سيادة رئيس الوزراءسيدي إن كنت تدري ما فعلت بإنسانة بريئة ومستقيمة فتلك مصيبة وإن كنت لاتدري فالمصيبة أعظم. كان المفروض تقصّي الحقائق من قبل أناس شرفاء مشهود لهم بالنزاهة قبل الإقدام على عمل أساء كثيراً لسمعة هذه الطبيبة المجتهدة وجعل الفاسدين يتشفّون منها. نرجو أن لاتكون مثل من سبقك في رئاسة الوزراء يقيل الشرفاء (وخاصة من هم بلا واسطة) ويبقي على الفاسدين أصحاب المحسوبية. للنشر يا سيريانيوز إن كنتم فعلاً منبراً للحق والعدل.
-سوريا
ماريا 2011-06-29 15:08:37
رجاءالرجاء من مدير او وزير او اي مسؤؤل في الصحة عمل زيارة فجاة الى مشفى ابن النفيس فى ركن الدين --والتحقق من النظافة والعمل الادراي وتصرفات الاطباء --انه مكان مخزي من كل النواحي لايصلح ان يكون مصحا حتى للحيوانات --رفقا بالمواطن السورى حين يمرض
-سوريا
سندريلا الحلبية2011-06-29 14:52:45
ظلمماقدمته الدكتورة رولا مشاطي الى هذا المشفى يعجز عنه الوصف ولكن اتأسف على هذا القرار والشكاوي التي خرجت من ناس مثقفين خصوصا\" أننا في مرحلة جديدة في البلدونسعى الى محاربة الفساد وهذا المشفى نال اعجاب الداخل السوري حتى الخارج شكرا\" دكتورة لك ولجهودك والله سيظهر الحق
-سوريا
د مارتيني2011-06-29 13:37:45
اذا جاأكم فاسق بنبأ فتبينواأنا لا أعرف الدكتورة رولا ولكن كل ما سمعته عنها ايجابي جدا لذا أرجوا أن تتخذ هكذا قرارات بعد تشكيل لجنة تحقيق و ليس بعد قرار من مفتش هيئة لان هؤلاء المفتشين يحتاجون لمن يفتش عليهم و يحاسبهم على تقاريرهم الكيدية في الكثير من الاحيان
سوريا
د مارتيني2011-06-29 13:17:01
اذا جاأكم فاسق بنبأ فتبينواأنا لا أعرف الدكتورة رولا ولكن كل ما سمعته عنها ايجابي جدا لذا أرجوا أن تتخذ هكذا قرارات بعد تشكيل لجنة تحقيق و ليس بعد قرار من مفتش هيئة لان هؤلاء المفتشين يحتاجون لمن يفتش عليهم و يحاسبهم على تقاريرهم الكيدية في الكثير من الاحيان
سوريا
مازن2011-06-29 12:29:57
فيه ظلم في هذا القرارجميع المشاركات بلا استثناء أكدت عدم صحة القرار و أن الدكتورة مظلومة يرجى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة ما حصل يبدو لمساندة الفساد و ليس محاربته بإقصاء مسؤولين شرفاء و كفؤ البلد بأمس الحاجة لخدماتهم
الإمارات
صخر النيلي2011-06-29 12:01:18
إذا هدا هو الإصلاح!!لا يختلف اثنان على أن هذا المشفى الحكومي قد انتقل بإدارة الدكتورة مشاطي انتقالاً جذرياً نحو الأفضل وصار مكاناً يتمتع بشيء من الصفة الإنسانية.. كان يجدر بالوزارة تكريم هذه المديرة وجعل تجربتها مثالاً يدرّس في كليات الطب! فيا لها من إصلاحات! إيه في أمل!
-سوريا
محمد2011-06-29 11:31:30
ادلبياريت السيد رئيس مجلس الوزراء يوقف لتمديد لمن أنهى حدماته وجاوز استين كما وعد أليس التمديد من أنواع الفساد الاداري
-سوريا
د . حمزة2011-06-29 11:23:05
هل الدعم الذي و الواسطة الثقيلة التي يمتلكها مديرعقبال مشفى شيحان العمالي ، فهو رمز الفساد و الرشوة و السرقات بالجملة
-سوريا
نطلب من السيد سفر زيارة ميدرية الشوؤن الصحية بحمص2011-06-29 09:31:43
الفساد بلغ حدهباربت يزور السيد سفر مديرية الشوؤن الصحية بجمص ويشوف الفساد العلنى ونعم للسيد الرئيس بشار الاسد
-سوريا
دكتور د2011-06-29 07:27:35
شو هالحكيمع احترامي للالكادر الطبي والفني والإداري , إنو بدل ما تكافئوها للمديرة ... عزلتوها ,, طيب سيريانيوز . عمليلنا تقرير عن وضع المشفى قبل ما تستلم الدكتورة وبعد . وعفكرة أنا دكتور وزاير المشفى قبل وبعد ... الفرق من السما للأرض... كان مجرد غرف ينحط فيها المرضى , وهلأ عالطريق إنو يصير مشفى محترم . اسألو أي طالب طب أو دكتور زار المشفى وشوفو شو بيقلكون ... بدنا نمشي لقدام مو نرجع لورا
-سوريا
فهيم2011-06-29 03:01:33
شو يا !!ببساطة ... الدكتورة نظامية وما بتقبل واسطة .... غيرها لك خاي .. جبلنا واحد بيقبل واسطات !!!!!
-سوريا
طالب طب 2011-06-29 02:50:48
شو مشانمن لما استلمت الدكتورة رولا المسشفى , قلب مشفى أوروبي .. بتحس حالك إلا شوي بشي مشفى عالمي . وماني عم بالغ ولاني عم إمزح . بس طبعاً العونطجية من الفنيين والدكاترة , مابدهون هالشي , بدهون يرجعو لأيام كراسي الكهربا و السرقات ع أيام المدير السابق ... لك أخخخخخخخخ عمار يابلد ...
-سوريا
حلبي سوري2011-06-28 23:13:02
عندي فكرة عن الوضع في المشفىيا سادة من وقت ما استلمت الدكتورة مشاطي مشفى ابن خلدون والمشفى فعلا قلب راس على عقب لان صار في نظام وصار في نظافة وصار المشفى فعلا يستقبل الحالات المحتاجة للعناية الطبية وهاد الشي ما عجب كتيرين من الناس وخصوصا العاملين في المشفى والمنتفعين من حالات كتيرة, وكان في كتير حالات وجودها سببه مصالح وغايات شخصية, والاجواء بشهادة كتير عالم زارو المشفى بعد ما استلمت الدكتورة بيعرفوا مدى التحسن والعناية الطبية يلي صارت, بس المشكلة ان الدكتورة ما بتقبل واسطات ولا رشاوي لانها شخص مختص ومحترم,بنت عائلة محترمة
-سوريا
طبيب2011-06-28 22:52:15
دمشقنرجو من السيد رئيس الوزراء تقصي الأخطاءالجسيمة والكيديةفي الممارسة الادارية في مشفى الكلية الجراحي بدمشق الذي تراجع اداؤه بسبب المديرة الحالية وقرراتها التي لاتخدم المصلحة العامة بل مصالحها الشخصية, نرجوه توجيه لجنة من الرقابة والتفتيش للمشفى ومحاسبة المقصرين وعلى رأسهم المديرة واعادة النظر بقانون الهيئات الذي أصبح فيه المدير لايخاف من السلطات الأعلى منهويدير المشفى كأنها ملكه الخاص
-سوريا
شاهد2011-06-28 22:37:06
سخرية القدراقد اصبح العقاب بحق المقصر جريمة يعاقب عليها القانون والكل يعلم ان كل من زار المشفى من المسؤولين وآخرهم السيد وزير الصحة ابدى اعجابه الشديد بالمشفى ولا يمكن الوصول الى هذا الوضع لولا سياسة العقاب للمقصر والعقوبات هي من ضمن قانون العملة وليست ارتجالي
-سوريا
دمشقي حر2011-06-28 22:41:01
مشكور استاذ سفرمشكور استاذ سفر وتحية كبيرة للسيد وزير الصحة هذا الرجل الشريف يلي ليل ونهار عم يشتغل وكلنا لاحظنا الفرق بالتعامل والاهتمام بالمشافي الحكومية ونتمنى من السيدوزير التعليم العالي النظر بموضوع مشفى الأطفال والتقصير الموجود فيه
سوريا
ممرضة من الحسكة2011-06-28 21:56:04
المحسوبيات في الحسكةفعلا كل ما قاله السيد الرئيس في خطابه الاخير حول الفساد من المحسوبيات والظلم وغيره موجود في مديرية الصحة بالحسكة نرجو من المسؤولين بالحسكة التحقيق
-سوريا
جاني2011-06-28 21:34:02
موت وعصة قبر ( حتى المجانين ما سلمت منكم )الله يخرب بيتكم حتى الدورينه عملتوها مأجورة ... لأ والأحلى اذا بتكون على نظام البوت متل المواقف المأجورة... والله مستقبل مظلم قادم لا محالة لناس لم تعد ترى الا الرشوة وفقدت كل مبادئها .
-سوريا
حسكاوي2011-06-28 20:41:11
الفساد في الحسكةنتمنى من السيدرئيس مجلس الوزراء زيارة الحسكة فلعله يسمع شكاوي اهالي الحسكة والعاملين في مديرية الصحةبالحسكة جميعاالمتعلقة بالفساد الاداري فيها والمشابهة تماما بل واكثر مما في مشفى ابن خلدون لان السيد وزير الصحة سمع الشكاوي ولم يرد عليها ربما لان مدير الصحة مدعوم وهناك من يتبناه ويدافع عنه
-سوريا
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