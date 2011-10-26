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ماهر الحلبي2011-10-26 09:15:29
احـــــبـك يـــا حـــلـــبــــاسمك يا شهبا يا شهبا انكتب --- مجد وحضارة حضارة وأدب وبمية الدهب كتبنا يا حلب ----- انتي ام الدني وانت ام الطرب لك خليلي حلب وجقجقتها يسلمولي هدول الحلبية والي مابحب يطلع من الموضوع
سوريا
مواطن2011-08-17 23:15:25
خسارة150 الف شبيح بحلب...و عم نشوف كيف عم يتعاملوا مع المتظاهرين و على مراى من عيون الامن و الشرطة...هي بلد عصابات.. وبيقولوا الدستور بيكفل حرية التعبير..تفوووووووووووووو
-سوريا
طرطوسية2011-08-07 14:54:49
حافظوا على حلبسلام على كل من وطئت قداماه ثراك المقدس حلب يا رمز عروبتنا يا شهامة العرب يا حاضرة الكون أخوتي ما الداعي لوجود هذي التجمعات ألا يكفيكم شرفاً كونكم من حلب ألا يكفيكم حرية حرية التجول في ساحات حلب ما مطالب حلب؟؟؟ حافظوا على حلب حافظوا أخوتي على العروبة
-سوريا
مغترب سوري في بلاد الله2011-07-26 22:46:35
لجان شعبية؟؟؟؟؟طبعاً هاي اللجان الشعبية اللي عم يحكوا عنها لا تقرفوا من بيت بري تجار المخدرات وبيت الشويحنة تجار السلاح اللي عم نشوفهم على التلفزيون كيف عم يضربوا الناس وكل حبتي منهم ماسك شنتيانة وسكين وعم يهدد المتظاهرين بقى حاج تقولوا لجان شعبية هاي لجان تشبيحية بقى ملا لجان شعبية بعدين ما شاء الله مين اللي شكل هاللجان اللي على أساس شعبية؟؟؟ الأمن؟؟؟ مجلس شعب بيحوي تجار مخدرات أما شو مجلس شعب؟؟؟ مهزلة
-سوريا
بدون2011-07-23 16:29:24
يا عزيزتي سيريا نيوز!!!!!!!اقتباس" كما شهد جامع الهدى في منطقة كلية العلوم القريبة من سيف الدولة، محاولة اعتصام أيضاً وبأعداد أقل، انفض بتدخل الأمن وأشخاص من اللجان الشعبية." لجان شعبية ؟؟؟!!!!! عجيييييييب
سوريا
جبلاوي سوري2011-07-22 13:10:13
الله سوريا بشار وبسولك الله محيي أهل حلب الشرفاء فردا فردا فردا ويقويهن /**
سوريا
عبد الله الحلبي2011-07-01 05:51:53
لا للجان الشعبيةأولاً الله يحمي البلد من كل فتنة ومن الخراب. ثانياً:انا بطلب من كل مسؤول وبخاصة من السيد وزير الداخلية بكف يد اللجان الشعبية(البلطجية) من شوارع حلب,لأن هؤلاء الاشخاص معروفون بسمعتهم السيئة وسلوكهم الجرمي,فالرجاء الرجاء كف يدهم لأن المواطن في حلب بدأ يستاء منهم جداً.ولاحظو اكثر التعليقات على شبيحة اللجان الشعبية. وفي النهاية الله يحمي الوطن وقائد الوطن ويهئ للرئيس بطانة من الاعوان صالحة و عاشت سوريا امنة وابية.
سوريا
أنس 2011-06-29 09:46:28
أبوس حلب وش و قفىأبوس روح حلب و الحلبية خيو بيرفعوا الراس و كل حيوان بدو يمد إيدوا للأذى في حلب بدنا نقطعى , و تعو و جربوا و الله ليكون بركان حلب يحرق كل اللي بدو يعبث بأمننا و حياتنا و بشار الأسد تاج على روس كل الحلبية و كل السوريين و نحنا منحبك
-سوريا
the knowledge2011-06-28 22:51:14
الحقيقة 2يعني ان التفكير الرومانسي بعدم وجود تدخل خارجي في سوريا هذا يدل على عمق المعرفة عند السوريين ...و الرومانسية الجميلة التي يتمنونها سوريا هي منطقة نفوذ معينة و كل ما يأتي فيها يكون فيها تأثير خارجي لذلك اللعبة هي خارجية و سبب اختيار يوم الجمعة لأنه ليس هناك مال كافي ليغطي كل الإسبوع
-سوريا
حلبي2011-06-28 21:05:53
مو خلبيبعدين صحي شو قصة المعلقين بهاد الخبر والأخبار التانية كله صاير يكتب حلبي وحلبية والشعب الحلبي والأمة الحلبية ومن هالحكي الفاضي وكلن صايرين منحبكجية ...حبيباتي نحن الحلبية منشم ريحة بعضنا ونصكن مو حلبية ولا من حلب بقى حلوا عن حلب واتركوها بحالها واستحوا وكل واحد عم يعمل حاله حلبي وما منعرف قرعة أبوه من وين يستحي على حاله..يعني ما بيعرف حاله أنو عبيكذب . شو هالمسخرة هي
-سوريا
حلبي لللعضم 2011-06-28 13:52:57
قلتولي بركان حلببس دخلكون انا صار معي ابو رعبة من هادا الخميس قال شو بركان حلب خلي يكون عندون خبر انو بحلب فتحنا فرع لجهنم عنا والي بدو يقرب من حلب رح نحرقو فيا بقا نصيحة لوش الله لايخاطرو ويقربو لحلب والدكتور بشار رح يبقا فخر هل البلدورئيسا والي ما عجبو يطلع عا الحيط ويهز بدنبو وينقلع برا البلد ما بدنا خونة هون وكل شي عم يحكي عن الحرية هو صاحب رقبة مرهونة وما بعمرو بيعرف عن الحرية شي وتحية لكل شخص بيعرف قيمة هل البلد وبيدافع عنا والله سوريا بشار وبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
-سوريا
سورية حلبية2011-06-28 11:39:28
إلى سيادة الدكتور بشاركرمال الله ترجع سورية متل ماكانت بلد الأمان و الحرية لأنو الي عم يطالبو بالحرية هنن الي خربو البلد و خربو الحرية ما عاد قدرنا نمشي بالشارع بأمان متل قبل لأنو ال** عبت الشوارع أبوس إيديك يا بشارنا رجع سورية متل ماكانت ونحن معك والله معك
-سوريا
ناصح أمين 2011-06-28 09:39:41
كتر الضغط يولد الإنفجار(3)لمن يحاورني : أولاً الدكتور بشار على عيني هذا ليس موضوعنا .. وإذا أردنا أن نكون كالنعام وكالبغبغاوات فلن نصل إلى الحل .. علينا قبل كل شيء أن نتذكر كيف بدأت الأزمة ومن بدأ بالقتل ومن أين أتى الفعل وردة الفعل .. المشكلة بسياسة الخيار والفقوس وأبناء البطة البيضاء والبطة السوداء .. المشكلة ببعض العقول لأصحاب السيارات المفيمة التي تعتقد بأنها فوق المسائلة القانونية ونسيت أن المسؤولية تكليف وليست إمتياز .. كل ماأخشاه أن الوقت قد فات لكي يدرك هؤلاء هذه الحقيقة . تصبحون على كرامة
-سوريا
حلبي منذ الألف الرابع قبل الميلاد2011-06-28 08:38:45
******** تحذير شديد اللهجة الى المخربين *********تحذير الى المخربين الذين يفكرون في المجئ الى حلب يوم الخميس في يوم اسموه بركان حلب نقول: في يوم الخميس ان شاء الله سيلقنكم الحلبيون درسا لن تنسوه أبدا وستعلن حلب يوم الخميس انتهاء هذه الثورة المزعومة وفشلهاواندحارها على أبواب قلعة حلب الشامخة فالشعب الحلبي لن يخون وطنه ولن يخون ولي أمره والقائد الذي جعل حلب خلال عهده من أجمل مدائن الشرق, حلب لن تخون الرئيس الذي كان يشاركها أفراحها وأتراحها. تعالوا الى حلب لتروها عن قرب, ان حلب الان واهلها يعيشون في رخاء وأمن وأمان واستقرار ولن نبدل هذا ابدأأأأأأ
-سوريا
مراقب2011-06-28 03:36:30
من أجل مجلس شعب منتخب وليس معينلماذا يتظاهرالناس ؟؟هل من سبب يدعوا لذلك ؟؟فمجلس الشعب الذي انتخبوه بملء ارادتهم يعمل على تحقيق مطالبهم ويوصل صوتهم للحكومة وقد أجبرها على التوقف عن الفساد وتحويل الأموال الناتجة عن مكافحة الفساد لرفع الرواتب وتخفيض سعر المازوت وايجاد فرص عمل للشباب وكف اهانة كرامة المواطنين من قبل الشرطة والأمن فلم يعد شرطي المرور يطلب الرشوة انكنت مخالف أما لا كما أنه لم يعد بمقدور الشرطي أو رجل الأمن أي يوقفك ويزجك في السجن بدون مذكرة قضائية وأصبحت كرامة المواطن فوق كل اعتبار فلماذا التظاهر
-سوريا
مراقب2011-06-28 03:19:30
حرية الرأيلو ترك للشعب حرية التعبير عن رأيه لو ترك له حرية اختيار ممثليه لمجلس الشعب وليس تعينهم مقابل مبالغ مادية كبيرة ليكون همهم بعدها جمع مادفعوه أضعافا مضاعفة وليس خدمة ممثليهم من الشعب وهذا مانراه حاليا من مستثمري الباصات في حلب الذين يرفضون تخفيض التعرفة بالرغم من انخفاض سعر المازوت لما كان هناك حاجة لتلك المظاهرات لقد كان مطلب جميع الناس زيادة الرواتب وتخفيض سعر المازوت هل طرح أحد من مجلس الشعب هذا وفرضه على الحكومة أما كانوامنشغلين بمصالحهم الخاصة الله يرحم الشهداء
-سوريا
the knowledg2011-06-28 00:58:13
الحقيقةأيها السادة السبب هو النفط و الإكتشافات الجديدة أمام اللاذقية و الرغبة الضمنية بإعادة سوريا الى حقبة اتفاقية ساكس بيكو -----أما الفقر فموجود في كل مكان في العالم و الإعتقاد ان الدولة قد أرادت ان تجعل فلان فقير أو لا فهذا غير صحيح أبدا و من ناحية تأمين فرص عمل أعداد كبيرة تعمل لدى الدولة لذلك لايمكن افتراض ذلك و سذاجة اعتقاد عدم وجود تدخلات خارجية كبيرة في الأحداث ..أي اذا كان هناك تدخل خارجي بمكان بناء سد لن يكون هناك تدخل كبير هنا
-سوريا
حلبي حر2011-06-28 00:41:38
لهدول الناس أصلاً انتهازيةدخيل عيونك ماأحلى كلامك نحن مابدنا تخوين وخلينا نحترم ىراء بعضنا بدون استفزاز الآخر أو شتمه لكي نرتقي في الكلام ونصل إلى حل يرضي الجميع عاشت سوريا حرة أبية
-سوريا
حلبية 2011-06-27 22:32:50
رح نضل شوكة بعيون الاعداءيعني بحب اقلكم شي يا ايها المشاركون المعروف بالعالم كله انه الامن لما بيتواجد بمكان فيه مشكلة بيجي لحتى يأخد المسببين للمشاكل صح؟؟ اما بحلب بيأتي الامن ليخلص المسببين للمشاكل من ايدي الشعب الحلبي لانه بيكونو الحلبية نازلين فيهم ضرب غير شكل والله محي حلب وشعبها وكلنا فداك ياقائد الوطن وياغالي يابشار والي موعاجبه كلامي يقعد ينتف بحواجبه
-سوريا
مشاركة2011-06-27 22:22:02
رد على ناصح امينيعني يا سيد ناصح امين ياريت تشوف حدا ينصحك بامانه بانه القعل زينة للانسان يعني اذا الواحد ماقدر يشتري كرز واو لحمة او عنده مشكلة ما شوماكانت تكون يعني لازم يكسر ويحرق البلد ويسقط النظام ويقتل الناس ويمثل بجثث الشهداء ؟؟ ولك ياناس بلدنا جنة عالارض حرام عليكم خلي عندكم ضمير
-سوريا
سوري فهمان2011-06-27 17:32:14
الفصل بين المشاكلالى السيد ناصح امين المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والطبقية التي تعاني منها سورية امر يجب معالجته وهذه مطالب محقة ولكن هل ستحقق هذه المطالب باسقاط النظام والخروج بمظاهرات التخريب والفلتان الامني.
-سوريا
الى الاخ ناصح امين2011-06-27 16:24:30
كلنا النا مطالبانا معك بكل كلمة حكيتها عالمطالب بس يااخي انت شايف وقت هلا نطلع مظاهرات وخاصة يوم الجمعه عم يستغلو المخربين الفرصة ليقتلو ويتهمو الامن فيا والرئيس الله يحميه مانكر هالشي وعامل على الاصلاح والكون خلق ب6 ايام بدكن اصلاح يصير بيوم وليلية يعني عطو فرصة طيب وخلي يوم جمعه يرجع متل قبل للسيران والزيارات
-الإمارات
لــ حلبي حر2011-06-27 16:15:03
هدول اصلا ناس انتهازيةانا مادافعت عليهن ابداا لانو هدول ناس انتهازية استغلو الوضع ليعملو الي بدن ياه .. بس كمان اعتقدالي طلعو مؤيدين اتهمتون انو شبيحة ونحن الي عم يحرق ويخرب ويقتل هدول قمة الرقي صح؟؟ بس عنجد ياريت بكفي بقى للجميع والله اشتقت ارجع لبلدي بدون ماكون خايفة عبلدي بعدين عحالي
الإمارات
فراس السوري 2011-06-27 11:22:32
عمى الوانالى كل ابناء هذا الوطن الكريم اصبح الوضع مقرفا ومقززا لدرجه تبعث على الجنون لسبب بسيط الا وهو انه بعد الاحداث الاخيره التي حدثت ومازالت تحدث في سوريا نكتشف لن بوجود كم هائل من الناس المصابه بعدة امراض متعلقة بالنظر وبالعقل لدرجة انهم اصبحوا لا يسصطيعون ان يروا او يميزا بشكل واضح بين ماهو جيد وما هو سئ بين الصح والغلط بين الخير والشر (يعني بالعربي البسيط )اللي مابيشوف بالغربال فأسموا اععععععععععععععععععععععععمى يعني يللي مو حاسبها مظبوط و واعيان على انو اذا صار يللي بدون ياه هدول اللي عما
سوريا
محمد2011-06-27 10:59:17
مشاركةالشعب الحلبي سكر, واحلى, و ارقى شعب في العالم و ليس في سورية فقط انا حمصي
-سوريا
ناصح أمين2011-06-27 10:03:33
كتر الضغط يولد الإنفجار(2)ياريت من ينظر بأمن الوطن ويدعو إلى الضرب بيد من حديد أن يعلم لماذا خرج هذا الشخص هل هو بحاجة ويطالب بحقه وبمحاسبة الفساد والمفسدين .... الإنسان له كرامة فضله الله على العالمين ، حتى الحيوان أمرنا الله أن لا نحملها فوق طاقتها .... ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .... إنما أهلك من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .... والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
-سوريا
ناصح أمين2011-06-27 10:01:46
كتر الضغط يولد الإنفجار(1)ممكن نتحاور بسطرين لمصلحة الوطن : هل جربت أن يقول لك ابنك بابا جاي على بالي كرز أو مشمش وما معك تشتري له ، هل جربت أن تقول لك بنتك بابا جاي على بالي كبة أو كباب وما معك تشتري كيلو لحمة وأنت تخاف الله ولا تستطيع أن تأتي بالمال متل عيلة فلان وعلان وعندما تخرج لتطالب بالعدالة والمساواة تضرب وتهان وتداس وكأنك حشرة .... أقول لمن قال الوطن وأمن الوطن سوف يسألك الله هل تدافع عن الوطن أم عن سيرانك وبسطك وكيفك فهو يعلم السر وأخفى ....
-سوريا
أنس 2011-06-27 09:18:33
مؤيد للسوري الأصيلأنا كمان بيتي مشرف جامع آمنة , كل أسبوع يخرج بعض الزعران و الذين لا يعرفوا الحرية و معناها و ينعقون و يصرخون , فيواجههم المصلون و تنفض المشكلة التي يفتعلونها بعد قليل , و أنا أسألهم ما رأيكم بالحرية في ليبيا؟ أو في تونس ؟ أو العراق ؟؟؟ فأستنتج أن كل من يخرج بهذه المطالب هو متآمر خاصة بعد أن تحققت كل المطالب بالإصلاحات التي تمت و أقرت , و لا تقولوا لنا حيرة و ديمقراطية كلكون كذابين و حاقدين , و سوريا الله حاميها
-سوريا
DANI2011-06-27 08:47:02
اول الرقص حنجلةاذا كانوا مئآت او آلاف ليش هيك خايفين منهم؟..لانكم متأكدين انه وراهم ملايين خايفين و ساكتين و لكن الى حين ...الدولة عم تتصرف متل ما كانت تتصرف دائمأ لا جديد .. و هاللجان الشعية من وين اجوا و ايمتى كان الامن يقبل يشارك حدى بخبزته ..راح توصلوا البلد للهلاك اقسم بألله
-سوريا
JouJou2011-06-27 04:56:25
Just WatchGUYS, the people behind the demonstrations in Syria will try to send their supporters from outside Aleppo to start some kind of demonstrations to show that people from Aleppo also against the regime. That's what exactly they did in other areas. the USA is behind all what's happening in Syria. The Proove is here: You remember that before the demonstrations escalated, the USA asked their citizens to leave Syria. They are behind some idiots who are using their computers 24/7
-سوريا
الحلبي المكرش2011-06-27 03:15:29
الى كندةبعرف انو كندة مارح تشوف التعليق لأنو صرلو يومين بس حابب قلك ياكندة انو المسيرة بتختلف كتير عن المظاهرة .. المسيرة بيطلعو ساعتين وبكل روح حلوة بتلاقيهن انا واحد من الي نزلت مسيرات ضلينا 4 ساعات ورجعنا ع بيوتنا وماتعطلت البلد بهل 3 4 ساعات اما المظاهرة الي عبتطلع حتى يوم الجمعة هي عم تخرب اقتصاد البلد كلو شفتي شو الفرق ؟ ياريت تكوني واقعية اكتر وتحكي كلام منطقي ... ولكلشي عم يراهن ع حلب وع اهل حلب بحب قلو انو هاد بعدك نحن اهل الشهامة ونحن الرجال بكفي عقلنا ووعينا . والله سوريا بشار وبس
-سوريا
سوري 2011-06-27 02:01:36
حلب الشهباء !!!طالما نتعامل مع الأمر بمنطق دس الرأس بالتراب وعدم رؤية إلا ما نريد ان نراه ، لن نستطيع النهوض من هذه الأزمة ، هناك أعداد تخرج في الشوارع وانا لست من هواة الجدال في عدد هؤلاء الأشخاص فلهم مطالب و الكل من هرم السلطة فما دون يعترف بشرعية بعض هذه المطالب وطالما ان الناس لا يزالون يرددون هذه المطالب هذا يعني ان المطالب لم تتحقق .. فلذلك احترموا عقولنا قليلا ً ...
-سوريا
حلبي حر2011-06-27 01:54:36
لبنت حلبليش ياعيب الشوم لأني أقول الحقيقة موأكوس مابخون المتظاهرين بأنهم مخربون والذعران المؤيدين في الموكامبو عبشفطوا بالسيارات للسعة 3 بالليل وماحدا يحكي معن شي وكم مظاهرة بحلب في سيف الدولة أو الجابرية بجوا ناس ملثمين من ورائهم يضربونهم بالعصي وبأبشع أنواع التعذيب وماحدا بيحكي معن ..
-سوريا
سما2011-06-27 01:43:11
سوريا الله حاميهاياأستاذ محمد مين قلك ان دمشق تحركت ألي تحركو هنن من الريف ومناطق كتير محدودة بعدين عم تقول سوف تتحرك حلب انشالله بتجيك حركة شو بتحب الفتنةوالدمار
-سوريا
سوري قرفان2011-06-27 00:46:06
لا للتظاهر من الجامعكل من يتظاهر من الجامع مخرب يجب ايقاع اقصى العقوبات عليه لا يجوز تدنيس الجامع ولا يجوز الضحك على البسطاء بشعارات دينية سورية تتعرض لابشع هجمة امبريالية ومن يحاول زعزة استقرارها او اضعاف الجبهة الداخلية خائن وعميل مهما بدت شعاراته محقة وعقلانية المهمة الاولى الان هي حماية الوطن من اقذر هجمة امبريالية ومن ادواتها الداخلية ايضا الرجاء من السلطات عدم التساهل مع المتاسلمين المنافقبن يكفي اعفاءات ويكفي دلال لمنلا يستحق الرجاء الرجاء الصرب بيد من حديد
سوريا
محمد 2011-06-26 22:40:45
سوف تتحرك حلبعلينا أن نعترف أن الشعب كله ليس لديه سوى مطلب واحد ينادي به كل يوم و كل مساء و يموت من أجله المئات ، ان الشعب يريد الحريه و حلب سوف تتحرك قريبا و لا تسألوا كيف لأنه ما من أحد توقع أن تخرج دمشق و لكنها خرجت
سوريا
ســـــما الشــــــام2011-06-26 21:05:27
تحية لاهل حلب من الشاملك شو هل كلام ما بصدق ابدا أن يصير شي بحلب وكل الكلام كذب بصراحة بعد هل مواقف صرت احترم اهل حلب أكتر أثبتو ان عنجد رجال
-سوريا
محمد شعبان المرندي 2011-06-26 20:55:48
حاج تخوينما هي مبررات المتظاهرين والمعارضين في سورية؟ إذا كان النظام في سورية منبثقاً من إرادة الشعب، فكل مَن يدعو لسقوط النظام في سورية لا ينتمي حكماً إلى هذا الشعب، ولا يعرف أي شيء في السياسة، بل هو غبي في الإستراتيجية السياسية، فهل تساءل كل من هؤلاء الدعاة للتظاهر والمعارضة: هل هذه الثورات العربية مسيرة أم مخيرة؟ وما هو الحال التي ستؤول إليه سورية وأيُّ سيناريو ثوراتي سوف نشهده في حال سقط النظام (ولن يسقط حسب قناعتنا كسوريين)؟ هل يريدون سيناريو تونس ومصر وقد اجتازته سورية؟ هل ير
سوريا
sako julfayan 2011-06-26 19:57:13
الاسديا جماعة لا تنسو 30 الشهر اكبر صورة لقائدنا بسوريا رح يكون بحلب نحن رجالك يا بشار نحن جنودك يا ماهر
سوريا
ندى2011-06-26 19:49:04
الأغلبية الصامتةنحن كلنا سوريون وسوريا للجميع ولسنا إرهابيون أوسلفيون أو مندسون او مخربون ..خونة ..عملاء ...حثالة ..موتورون .. نحن كلنا سوريون الله سورية وبس لا تنشروا يا سيريا نيوز
-سوريا
أبو حلب2011-06-26 17:22:03
المكتوب مبين من عنوانهالمكتوب مبين من عنوانه, إذا حريتكون مفتاحها السكين والرصاص وثمنها الدم, اتركوا الوطن لأهلوه وروحوا نفذوا مايريد الغرب وأمريكا بعيدا عن حلب وعن سورية.
-سوريا
زوزو2011-06-26 16:07:27
أناأنا من اللجان الشعبية يلي فضت هي المظاهرة هههههههههههههههههههه قال لجان شعبية قال بالله هي شو محلا من الاعراب
-سوريا
سوري حر وللأبد2011-06-26 15:55:40
سؤال وجيهاول مرة بالتاريخ الدولة بتعمد على عصابات باسم (اللجان الشعبية) والله دولتنا صايرة غريبة
-سوريا
بنت حلب 2011-06-26 15:27:13
لـــ حلبي حرفشـــــــرت بنص عينك يكون الشعب الحلبي جبان اذا كنت أصلاً حلبي مابتقول عااولاد منطقتك هالكلام ياعيب الشوم كيف صايرين عم نتهم بعض ونحكي عبعض ياعيب الشوم بس
-الإمارات
حلبي اصلي2011-06-26 14:51:01
!!!!!! على الامن في حلب الانتباه جيدااا خصوصا يومانتبهوا ياأهل حلب فالمجرمين والناعقين على الخراب بدؤوا من اليوم بتجييش الناس ضد حلب واهلها وخصوصا على صفحة مايسمى الثورة السورية على الفيس بوك ! انهم يقولون انتظروا بركان حلب 30-6 ونحن اهل حلب نقول ان شاء الله ستكون حلب البركان الذي يطمركم نهائيا ياخونة. تريدون زعزعة الامن والامان في حلب ! لا والله بعيدة عنكم وعن أمثالكم. أناشد كل الشعب الحلبي الانتباه من الغرباء في الشوارع خصوصا ان لهجتنا الحلبية صعب تقليدها والتبليغ عن أي شئ غير طبيعي الى الامن فورا. عاشت حلب الحبيبة.
-سوريا
حلبي طفران2011-06-26 13:35:54
إلى طالب قليل الأدب بالعربي مو بالأنكليزيأقول يابني اتركووووووووووووووو اهل حلب بحالهن وخليكن بحالكن والله العظيم قرفتونا الحرية بكل أشكالها يلعنكن ويلعن هيك حرية
-سوريا
Abu Ayman2011-06-26 06:13:51
To an ignorant English studenOh my kid,do you understand if I say to you that you are quite ignorant.Study well and try to evaluate what's really happening in Syria.Really our beloved homeland is withsanding a terrible case caused by those who claim freedom fighters.In fact they are big liars.They need only eradication savagely because the sold their dignity for a trivial sum of money.To hell,is their last resort.
سوريا
قتيبة2011-06-26 02:21:04
برابوتم قمع المظاهرة عن بكرة أبيها قبل ان تنشأ. برابو
-سوريا
حلبي حر2011-06-26 00:57:46
رجال الشرف والشهامةالله محيي رجال سوريا الأحرار ياعيب الشوم عالتعليقات اللي شفتها يعني المظاهرات صارت فتنة والمؤيدين الزعران في الموكامبو اللي بشفطوا بالسيارات وبزعجوا التاتييت مافيها شي ياحيف أنتم لستم أبناء سيف الدولة الحمداني الذي رض القهر والذلة أرجو من إدارة سيريانيوز الموافقة على تليقي
-سوريا
حلبي حر2011-06-26 00:47:32
ردعلى طالب انكليزييبدو ياطالب انكليزي أنك طالب الانكليز وأعوانهم الفرنسيين هذه حقيقتك 0000 حلب ستبقى عصيه عليك وعلى أعوانك لأن من لم يفهم خطاب الرئيس اعتبره بالفعل من أصحاب الأجنداة الخارجيه
-سوريا
سوري أصيل2011-06-26 00:47:39
انا كنت في قلب الحدثانا منزلي قرب مكان الأحتجاج بعد صلاة الجمعة خرج عدة مصلين هتفوا لسيادة الرئيس وقام بعض المندسون بشعارات ما أنزل الله بها من سلطان وكان هناك بعض الشباب المرتزقة يقومون بالتصوير فما كان من اهل المنطقة ال بتطويقهم برفقة قسم ( الأنصاري ) و فرع الأمن الجنائي و كتيبة مكافحة الشغب و استمرت بعدها هتافات بالروح بالدم نفديك يا بشار و الله محيي الجيش
سوريا
ابن البلد 2011-06-26 00:00:23
مافي غيرك يحمي الدار0000الله يديمك بشار الأسد ابننحنو شباب الحيدرية معك يا أبو حافظ
سوريا
حلبي حر2011-06-25 23:36:19
رجال الشرف والشهامةالله محيي أصلكم يارجال سيف الدولة الأحرار وكل مناطق حلب قرأت تعليقات بعض الأشخاص والله كان مؤسف تقولون عن الذين يخرجون إلى المظاهرات أصحاب فتنة وتخريب طيب اللي عبيحمل العصي وبضربوا المتظاهرين مو أصحاب فتنة ولا الفتنة على ناس وناس ياجماعة لاتنسوا أصلكم أنتم أبناء سيف الدولة الحمداني البطل الشجاع الذي يرفض الظلموالقهر كفاكم جبناً يا أبناء حلب
-سوريا
علاء الحلبي2011-06-25 22:20:42
((( انتبهوا يااهل حلب فقد بدأ التحريض ضدكم )))انتبهوا ياأهلي في حلب فغربان المغتربات والناعقين على الخراب بدؤوا من اليوم بتجييش الناس ضد حلب واهلها وخصوصا على صفحة مايسمى الثورة السورية على الفيس بوك ! انهم يقولون انتظروا بركان حلب 30-6 ونحن اهل حلب نقول ان شاء الله ستكون حلب البركان الذي يطمركم نهائيا ياخونة. تريدون زعزعة الامن والامان في حلب ! لا والله بعيدة عنكم وعن أمثالكم. أناشد كل الشعب الحلبي الانتباه من الغرباء في الشوارع خصوصا ان لهجتنا الحلبية صعب تقليدها والتبليغ عن أي شئ غير طبيعي الى الامن فورا. عاشت حلب الحبيبة.
-سوريا
هنا2011-06-25 20:14:02
لازم يكون في نهايةياجماعة حاج وعيب لسع نازلين على هلشوارع لازم كل انسان يوعي اهلو واولادو وجيرانو ورفقاتو لازم نعيش بسلام وامن متل قبل اهم شي والاصلاحات جاية لا محالة اش صرلكن
سوريا
ع---ق2011-06-25 20:01:57
انا سوري وأفتخر اني حلبياللي عاش في حلب وشربان ماء حلب بيعرف انو صعب كتير حدا يأثر على عقولنا وأطباعنا وخسران اللي رايد يجرب يعمل شي بحلب لأنو حلب خلقت أبطال يعني جدودنا ابطال ونحنا متل ما وصونا جدودنا أرضنا والدفاع عنها من المندسين هي شرفنا ومستفبلنا
سوريا
ابو ناصر2011-06-25 17:46:42
حلب القلب الكبيرسورية بلد الامن والامان و حلب اكثر البلدان امنا و رسول الله محمد دعا لبلاد الشام فارجوا من المتظاهرين و رجال الامن ان يتعاملوا مع هذه المحنة بكل مسوؤلية و انطباط لان الشعب سوف يحاسب المخالفين و المخربين و القتلا لاتظنوا انها سوف تمر مرور الكرام على اي مذنب والله الكل خسران في النهاية 0
السعودية
حلبي أصلي2011-06-25 17:34:28
أتقوا اللهأحترم رجال الأمن والشرطة فقط الشرفاء منهم لأنهم يقومون بواجبهم ولكني لا أحترم اللجان الشعبية لأنهم والله لأقول الا أنهم مجموعات سيئة السمعة واتمنى من المعنين عدم ترك المجال لهؤلاء والحد منهم لأن البلد برجاله من المواطنين ورجال الأمن لا بمن يسمون لجان===
-سوريا
مراقب2011-06-25 15:24:47
حركة التاريخان مايحدث اليوم يذكرني بما سمعته من والدي وغيرهم الذين عاصروا الخمسينات من القرن الماضي عندما كانت الأحزاب مثل الشيوعي والاشتركي وحزب البعث والوحدويين الاشتراكين ينظمون مثل هذه المظاهرات وكانو يتعرضون للملاحقة والضرب والاعتقال من قبل السلطة وشبيحة حزب الشعب وحزب الكتلة الذين كانو يسيطرون على السلطة ويطلق عليهم الرجعية بينما كان من في السلطة يقول عنهم مخربين ؟؟ *
-سوريا
ابو حلب المحامي2011-06-25 15:10:13
فيديوانا برأيي هدف هذه المظاهرات هو تصوير لقطات للخنزيرة والعبرية وغيرهم تماما مثل ما حصل بالقصر العدلي بحلب هم ناس مأجورون فقط يتظاهرون ليظهر اسم حلب على هذه القنوات وأقول ان هؤلاء الناس على استعداد ليصورو خواتهم كي يقبضو الأجرة أتمنى النشر اذا كنتم فعلا موقع حر بالنهاية حلب رح تضل شوكة في العرعور وجماعته من قوم لوط
-سوريا
مهبول2011-06-25 14:08:47
شوفو الفهممن على شاكلة انا حلبي وافتخر ومن جر جره .... شو عشاير وشو حضريين ...هيك تعلمت من كلمة لا طائفية ولا مناطقية .... لك والله هل كلام اللي عم يحكوه والاعمال اللي عم يقومو فيها بدو يستفز الحلبية عن قريب ... الامن هو الوحيد المسموح له يتدخل ما تقلولي لجان شعبية وبطيخ مبسمر هاد مو مقبول ابدا ....ضبوهن قبل ما يقع الفاس بالراس .... شوفو التعليقات على موضوع اللجان الشعبية واتعظو ولو مرة واسمعو لرأي الناس في حلب ...بكرا بتقولو نصحنا المهبول!!
-سوريا
طالب (ادب انكليزي )2011-06-25 13:37:31
كفاكم تخوينكفاكم تخوين واحد خاين للك تنين ؟؟مو مئات الالالف خونة؟؟؟ يلي عم يطلعو شعب سوري بدو مطالب ؟؟؟؟ شي خونة شي ارهابيين شي عرعوريين شي انبطاحيين شي منتدسين للك انا اول واحد بكره العرعور / وفناتي وصال وصفا قنوات فتن طائفية مو من هلق من زماأأأأأأن
-سوريا
فارس2011-06-25 13:32:23
رد على كندةبس حابب جاوبك لان المسيرة مافيها الحقد والكراهية والبغض الي شفناه اما المسيرة فهي على حق ومطالبها حق
سوريا
Seif2011-06-25 13:01:04
الى المأجورين في حلبيعني مابقى تفهمو انو بحلب مارح يعمل مظاهرة غير يلي قبضان من لبنان واميركا واسرائيل والله عيب على هالناس يلي عميعملو مظاهرات واسمهم خونة لعنة الله عليهم
-سوريا
مواطن حر2011-06-25 12:30:15
تحيا حلب الشهباءالله محيي اهل حلب الكباااااااااااار يلي ما خذلو الوطن وقائد الوطن والله المؤامرة كبيرةانتبهو يا سباب
-سوريا
رامز2011-06-25 11:46:00
الحوار مستحيلللأسف أصبح النقاش والحوار في سوريا مستحيلا، لأن السلطة ومن يؤيدها تتهم المتظاهرين بالتخريب والخيانة. فهم لم يستوعبوا أنه يوجد من يريد التغيير، ومن يخرج في الشارع الآن لايمثل إلا الجزء البسيط منهم، لأن هناك شريحة كبيرة جدا ماتزال صامتة وقريبا ستقول رأيها
-سوريا
انا حلبي وافتخر2011-06-25 11:38:40
توضيح فكرةالي بدو يتظاهر يتظاهر بمحافظتو,ولا تحاول بانك تزرع الفتنة بحلب,لانو اذا عم بتصلي يوم الجمعة, نشا الله رح نصلي عليك قبل صلاة المغرب , لانو اكرام الميت دفنه, واذا عم تحكي على اللجان الشعبية, بقى لسى ما شفت عشائر حلب يا حبيبي ,نحنا مع الرئيس ويلي ما عجبو ينزل ويفرجينا عرض كتافو.
سوريا
من سورية 2011-06-25 11:34:18
شوية حكمة وبالعقل 2بدال ما تستفزوهن هدول مواطنييييين و بشر والهن حقوق علينا واذا كان الاب مجبور ياخذ بيد ابنه و يرشدو حتى لو كان عاق فالوطن أبونا الكبير و مجبور ونحنامجبورين فين طول مادم الوطن بيجمعنا اذا بدنا نضل نسب ونخون بعضنا مارح نوصل لشي وبذكركن انو بهالايام محدا مابيفهم يعني اذا ما بيقدرو يعبرو ويعرفولكن الحرية تعريفات علمية ومتل مابدكن مامعناه انن ما بيفهمو و كلمة اصلاح يعني في شي غلط و بدو يتصلح ولعلمكن ماتعريف الحريةانو نعيش بأمان الامان ركن اساسي بس ولا مرة قرأت تعريف الحريةهوالامان تحياتي
-سوريا
من سورية2011-06-25 11:08:00
شوية حكمة و بالعقليا جماعة لكل عم يقول ليش حلب ماعم تتظاهر و ليش الشام ما عم تتظاهر و هدول عم يتظاهرو و ما بيفهمو الحواب بسيط حلب و الشام مدينتين متعوب عليهن و منظمين انتو بس لاحظو صور المناطق اللي عم تتطلع فيها مظاهرات دخيل رب العشوائيات جنبها انا كتير اتفاجأت لما شفت هيك مناطق و الناس كيف عايشين فيهايعني عن جد وضع ما طبيعي و نحنا بالقرن الواحد والعشرين و أخر بيجو العالم بنظرو عليهن انتو ما بتفهمو و عرفولي الحرية و اشرحلي الديمقراطية و هاد اللي بقول عنهن خونة و التاني بقلن حثالة انتو استوعبوهن بدال ما
-سوريا
حلب الوفاء للقائد2011-06-25 10:59:59
منحبك يا سيادة الرئيسيا جماعة روئو شوي نحنا كل منطلع مسيرات للوفاء لسيادة الرئيس هلىء اكتر من مرة الامن عم يحمي طلاب المدينة الجامعية لانو اكتر من مرة بيرمو على مسيرات حجار و ع طول الامن بيحمي هل كم واحد يلي بدهم ( حرية) مع انو لسه ما عرفنا اي حرية بدهم -- حرية العراق - حرية ليبيا - حرية لبنان ما علينا شو بدهم المهم الغالبية السحاقة بدها رمز شموخ سوريا سيادة الرئيس بشار الاسد و هي حلب يلي بدو يا هلا بيشرفنا و يلي ما بدو ينطح الزرقاو حلب معك يا سيادة الرئيس مهما نبحو او حكو و بروح بدم نفديك يا بشار
-سوريا
حلبي منذ الالف الرابع قبل الميلاد2011-06-25 10:46:11
ردا على طالب ادب انكليزيلا ابداا ليس مسموحا لمن هم من خارج حلب ان يتظاهروا في حلب لانهم بفعلتهم الشنعاء هذه يريدون الايحاء بأن حلب وأهلها انضمت اليهم وهذا محض هراء, حلب قالت كلمتها وهي لا...لا للتخريب والفوضى...مابقى تفهموا ! المتظاهرين ليسوا سوريين لان السوري يعلم تماما ان التظاهر واستمراره سيقود الى خراب اقتصاد البلد وبالتالي المتظاهر سيتحول الى عنصر مخرب للاقتصاد وهذا مرفوض نهائيا. تحيا حلب الحبيبة العزيزة المحروسة بنور الله وتحيا سورية الأبية العزيزة أمنة مطمئنة محروسة من عيون الأعداء.
-سوريا
ابو حلب2011-06-25 10:21:07
لا تكونو كا النعامةاتمنى من الجميع ان لا يضعو رأسهم في الرمل كالنعامة هناك أزمة تحتاج التحليل لحلها وبداية الحل برأي هو محاسبة كل من أساء للمواطن السوري المدني والعسكري ومحاكمته محاكمة علنية مستعجلة لتبرد قلوب المواطنين .. ورفع يد اللجان الشعبية عن الناس التي تعتبر نفسها الوصي على المواطنين
-سوريا
Syrian Man 2011-06-25 10:17:55
تتمة – لكل السوريين – سورية كلها خط أحمرصارت القصة معقدة جدا – يعني كانت بمرحلة عادية –وهلق صارت بين الشعب نفسه !!!!! الحوار – والحوار – الحوار بدون ملل أو كلل – الدنية قربت عرمضان خلي الناس ترتاح شوي – أشهر فضيلة – اياكم والطائفية والمناطقية – صار الحموي يكره الشامي – والحوراني يكره الحلبي والشامي – ورح نكره بعضنا بالنهاية !!!!!!!!!!!!! ليش – مشان شو ؟؟!! افتحوا قلوبكن لبعض – مو غلط انك تفش خلقك – بس الغلط انك تكرهني و-وانا ما غلطت بحقك ولا اعتديت عليك – الناس عقول وأراء – احترموا حرية بعض – بس كمان تحاوروا وبهدوء
سوريا
Syrian Man 2011-06-25 10:13:59
تتمة - لكل السوريين – سورية كلها خط أحمرالله يكمل بخير للفلسطينيين – وياريت نتعلم منهن ومن العراقيين إنوا لا أمريكا ولا فرنسا وبريطانيا ولا أي دولة رح تساعدنا بشي – هي العراق فوق الحرب والمصاعب والمشاكل أمريكا عم تطالب العراق ب 17 مليار تكاليف الحرب على العراق – وياريت العراقيين استفادو شي !!! يا سوريين انتبهوا الموضوع بدو هدوء وصبر – خليكن مع الحوار بين المؤيدين والمعارضين – يعني خلي السوريين يحلوا مشاكلهن بأنفسهن – خلونا نحكي مع بعضنا – نتحاور – لازم نلاقي حل بين الطرفين
سوريا
Syrian Man 2011-06-25 10:12:30
مهم جدا – لكل السوريين – سورية كلها خط أحمرإخواني و اخواتي السوريين – أرجوكم أرجوكم – البلد بلدنا ومين ماكان غلط هلق مو وقت نحاسب حدا – هلق وقت الحوار المفتوح على كل الأطياف – والله ماحدا رح يعطينا شي ببلاش – لا فرنسا ولا أمريكا – أسألوا العراقيين بيعرفوا بالضبط شو صار – العراق أكبر شاهد على الخراب والدمار والطائفية – أرجوكم – خلونا نفتح حوار هادئ مع كل الناس –مابدنا تعصب ولا تشدد – خليكن متسامحين معه بعض بالنهاية مالنا غير بعض – هي الفلسطينيين اختلفوا 5 سنين والنهاية شو !!؟؟؟ ماكان في حل غير المصالحة الوطنية بين حماس وفتح
سوريا
حلبي2011-06-25 08:34:53
فتنةانا حضرت شوية شباب جامعين من خارج المحافظة حاولو يعملو مظاهرة اكلو قتل لشبعو من الحلبية كل من يراهن على حلب انا ابن حلب وبعرف شارع الحلبي منيح .الكل مع الاصلاح وبرفض خراب البلد نشالله مفكرين هل قنوات او دول سائلة ع شعب السوري كونزاليزا ع ايام بوش البوشت قالت شرق اوسط جديد وللاسف قنوات عربية ولكنها عبرية تدعم المخطط الامريكي اما باقي الدول يلي عم تدعمنا ك روسيا وصين كلها الها مصلالح بـ البلد وحقا مصاري ياريت تصحو لاني البلد عم تخسر كتير
-سوريا
مشاوي2011-06-25 04:24:57
مشاويتذكرونا بشي مشوار حلو , شي طلعة شوي , رحلة علبحر مو مظاهرات ...
-سوريا
شبل الاسد الحلبي2011-06-25 03:40:05
لطالب الادب الانكليزيتكرم عينك حلب الشهباء كلها بدا تقوم بس لتقطع راسك عن جسدك انت وكل واحد خاين وعميل لقمامة هذا الزمان وأقول لك بالعامية (( كل مسيرات التأييد يلي عمتصير بحلب ماقلعت عينك )) شو مفكر حلب شيكاغو بتكون غلطان !!؟؟ حلب ستكون اليد اليمنى لسيادة الرئيس التي ستضرب بحديد كل من يحاول زعزعة أمنها وأمانها
سوريا
حلبي-شاهد عيان2011-06-25 03:34:35
القمع سياسة الضعيفتم القاء القبض على بعض الاشخاص وتحويل المظاهرة إلى مسيرة وانا مع كل مواطن شريف والله يخلصنا من كل الفاسدين في جميع المراكز من البسيطة حتى القيادية بس سياسة القمع لن تنفع وسوف تزيد من وتيرة المظاهرات وجميعنا مع الاصلاح الحقيقي وكل انسان يصلح نفسه قبل ان يصلح غيره
-سوريا
HAZEM2011-06-25 02:16:13
حلب رح تضل أم المحاشي و الكبباليوم نزلت و فتلت الشوارع .. و اكتشفت أنو نحن الحلبية روح قلبنا البسط .. لأنو الآلاف من الحلبية نازلين عالمحلق و عم يتسيرنو.. و الوجع أنو أخوتنا عم يموتو و يتشردو و حكومتنا و جيشنا مستنفرين و رئيسنا ما عم ينام الليل و العالم كلها عم تراهن على من حلب و نحن عم نكش و نشوي .. حلو لو الحقيقة أنو الحلبية ( واعيين ) للشي اللي عم ينحاك ضد سوريا بس حاسس أنو الحقيقة أنو نحن مو سائلين غير على بسطنا و مو حاسين بحدا و الحقيقة أنو الواحد فينا عيب عليه يبتسم و بلدو على كف عفريت و بس عيب علينا و بس
-سوريا
زياد معاز2011-06-25 01:59:09
حلب عرين الأسدحلبية أحرار منحبك يا بشار أبو حافظ أبو حافظ أبو حافظ أبو حافظ ألف ألف ألف مبروك يا شعب سوريا الأزمة تحتضر و تلفظ أنفاسها الأخيرة
-سوريا
انا ما لي حلبي انا سوري 2011-06-25 01:15:33
والله عيبيعني حتى لو طلع العشرات او المئات في حلب فهم لا يمثلون شعب حلب والكل بيعرف انهم من محافظات تانية (مع العلم اننا كلنا اخوة وشعب واحد)سورية صامدة وماضية بمسيرة الاصلاح بقيادة الدكتور اللي ما بظن في ارقى من هيك رئيس جمهورية الله يحيمك ويوفقك
-سوريا
كندة2011-06-25 01:12:25
سؤال برئلماذا نسمع دائما" عن فض المظاهرات ولا نسمع عن فض المسيرات ؟ ولماذا تعتبر المظاهرات تعطيل لأمور الناس في يوم عطلة بينما لا مشكلة من تعطيل الدوائر الحكومية والشركات واغلاق الطرقات في يوم عمل من أجل مسيرة؟
-سوريا
طالب (ادب انكليزي )2011-06-25 01:07:30
الى حلبي من فصت حححححححححاااااااببببببببباولا يا اخي انا من حلب وليس من غير محافظة؟؟ بعدين اخي يلي عم يتظاهرو / خلينا نعتبر انو مو من حلب بس هن بالنهاية سوريين / يعني الهون الحق بالتعبير عن رأيون للك فتحو عيونكون
-سوريا
Herry 22011-06-25 01:03:07
شاهد عيانشااهد عيان حلبي: لك تعوا شوفوا الدم بالاراض والناس مجتمعة والدخان معبي الدنيا--- مذيع الجزيرة: يعني اخيرا قام الشعب الحلبي والأمن عم يطلق النار عليكم؟ ----شاهد العيان: لك لا , يبلاك بئتلك بس دبحنا خاروف وعم نعمل مشاوي اتفضلوا اذا على بالكون لك خاي
سوريا
حلبي من فصت حححححححححاااااااببببببببب2011-06-25 00:36:18
رد ل(طالب أدب إنكليزي)هادى يلي عم بتزاكى ويقول انو بدى تنفجر في حلب عن قريب هو لا يمت صلة بأهل حلب هو كلوا شئفت طالب من غير محافظة مع الأسف الشديد وكل يلي عبيطلعوا مظاهرات هم ليسوا من أهل حلب الأبطال هم جميعهم طلاب يدرسون في حلب وهي المناطق التي تنطلق منها التجمعات و التظاهرات يسكنها فئات كثيرة من الطلبة الجامعيين وكل أهالي حلب الكرام يعلمون ذلك ولأسف الشديد نسى هؤلاء الطلبة كيف استضافتهم مدينة حلب و أهلها ونسوا كل شيئ من أجل لا شيئ . أرجوا من الله أن يصلحهم ويرشدهم إلى كل خير و رحم الله شهدائنا جميعا.
سوريا
زكريا بابللي شبل بشار الأسد2011-06-25 00:37:17
سوريا ياحبيبتيحلب الشهباء عصية على كل الي بدو خراب سوريا الأسد وبالعز والكرامة رافعين راسنا ليعلم أعداء الوطن اننا أشبال الأسد وما كانت الأسود يوماً لتحني رأسها واذا طلع كم واحد في حلب هاد لايعني انن بيمسلو خمسة مليون حلبي سوري وبإذن الله منصورين
سوريا
حلبي للعضم2011-06-25 00:37:14
حــلـــبحـــلـــب مع الإصــلاح و الأمــــان ... خلص فهموا بقى ...
-سوريا
أبو محمد الحلبي ( عاشق القائد بشار الاسد )2011-06-25 00:27:16
لم تحدث اعتصامات أبدالم يحدث شيء في حلب هذا اليوم أبدا والشعب كله راضي بخطاب السيد الرئيس وجامع امنة وعيره لم يشهد لا اعتصامات ولا أي شي ويمكن معلوماتكم من قناة الجزيرة المأجورة
-سوريا
سوري2011-06-25 00:13:09
سوريالى ادارة سيريا نيوز يا ريت تكون المصداقية شعار اساسي وليس ثانوي لحتى تتاكدوا اكثر قبل نشر الخبر لانوا كانت الفضائية السورية عم تعمل مقابلات مع العالم من امام الجامع وكانت العالم عم تحي السيد الرئيس و مبسوطة و ليس كما ذكرتم
-سوريا
بنت حلب الاسد2011-06-25 00:04:47
شو مشان؟!!!حتى انتو صايرين عم تحرضوا هلا تجمع ب15 واحد صار مظاهرة لك عيب عليكن اذا انتو عم تعملو هيك مافي عتب على باقي القنوات بس باذن الله هانت طالما هالاعداد البيسطة طلعت وبخصوص جامع امانة تنقلع عينه الي شاف التجمع ايه رح نشوف رح تنشروا?
-الإمارات
إلى طالب الانكليزي2011-06-25 00:03:50
إلى طالب الانكليزيبقلك ياها يا طالب الأدب الانكليزي من الآخر حلب مـا رح تقوم إلا لتأييد الأسد و بس إما الأسد أو لا أحد و ليفهم الجميع
-سوريا
طالب (ادب انكليزي )2011-06-24 23:53:37
بركانرح تقوم حلب قريبا البركان بدو ينفجر
-سوريا
طالب (ادب انكليزي )2011-06-24 23:49:40
رح تقوم... حلببس بدي افهماللجان الشعبية شو شغلتها غير قمع المتظاهرين؟؟؟؟ حلب رح تقووم وتحسم الامر ..... انشرو ياسيريا نيوز( بدنا حرية رأي)
-سوريا
ابن الشام2011-06-24 23:45:18
تحية إلى أهالي حلبتحية إلى أهالي حلب الشرفاء يلي قد ما حاولوا يعملوا شي بحلب فشلوا ايدنا بايدكن يا أهل حلب لنحافظ على وطننا الحبيب والله من يوم يومون أهل حلب رجال وبدافعوا عن الوطن ضد أي واحد بدو يخربو وياخدو على المجهول
-سوريا
رهف2011-06-24 23:10:44
اللهم آمنا في أوطاننارجاء رجاء والله الوطن عم يضيع مننا ونحن عم نتفرج علينا بالدعاء والعودة إلى الله عسى يزيل تللك الغمة عنّا
-سوريا
rawad2011-06-24 23:00:32
سورياااالله معكن يااهل حلب وعنجد بيتنوو انكن رجال بكل مامعناه للكلمه لانو عنجد كلن لازم نوقف بوجه هل الشي لانو لازم تاخد الدوله فرصه للاصلاحات تبين ونحس فيها اما اذا كل جمعه نفس الروتين ما رح نستفيد شي وكلمه صغيره الله يحمل معك يا سياده الرئيس لانو لو حدا غيرك ما قدر يتحمل
-سوريا
لاذقية العرب2011-06-24 23:00:49
رفعتوا راسنا يا حلبيةبالفعل أهل حلب أهل الشهامة و الوفاء أنا و من خلال معاشرتي للأخوة الحلبية لاحظت أنه عندهن السيد الرئيس خط أحمر شكرا يا أهلنا في حلب
-سوريا
شكرا يا حلبية2011-06-24 22:58:27
أحلى حلبألف ألف ألف ألف ألف مليار شكر لأهل حلب الأوفياء لك و الله الحلبية كبار كبار كبار بكل معنى الكلمة يا ريت لو كون أنا حلبي لأنه هادا شرف كبير ع راسي الحلبية كلهن
-سوريا
لؤي 2011-06-24 22:56:22
عاطل عن العمل منذ 4 شهورأنا عاطل عن العمل منذ 4 شهور بسبب الأحداث المؤسفة بسوريا الغالية بس و الله إذا ببقى 40 سنة عاطل عن العمل ما بطلع ضد البلد يلي درسني ببلاش و ربيت فيه و أكلت من خيره و الله و بإذن واحد أحد البلد ماشية بطريق الإصلاح و الوضع الاقتصادي في تحسن انشالله و بإذن الله تعالى ما بطلع إلا تأييد لسوريا و لقائد سوريا الدكتور بشار
-سوريا
أمجد صابوني2011-06-24 22:53:34
المظاهرات صارت مصلحةبكل بساطة المظاهرات صارت مصلحة و صار المتظاهرين إلهن رواتب هن و يلي بيصوروا و صاروا ينتظروا يوم الجمعة بفارغ الصبر لأنه يوم الجمعة هو يوم قبض العملة بالبداية أنا كنت مع الثورة بس بعدين لما شفت التكسير و التخريب عرفت أنه بلدي عم يتعرض لمؤامرة كبيرة الله يديمك يا بشار الأسد و يحمي هالبلد
-سوريا
محمد2011-06-24 22:54:41
مين هدول خيومين هدول اللجان الشعبية خيو يعني انا فيني اشكل لجنة شعبية واضرب اللي بدي ياه
سوريا
أحمد المصري2011-06-24 22:52:41
حلب الوفاءحلبية أحرار منحبك يا بشار
-سوريا
د سامر2011-06-24 22:49:33
سيريا نيوز هل أنت موقع معارض؟كأن السيريانيوز تحاول أن تكون للرأي و الرأي الآخر و لكنها تقع من دون أن تعلم في مطب قناة الجزيرة و تصبح موجهة لرأي دون آخر يعني هالخبر مابيستاهل أو حدثي عن مسيرات التأييد التي كانت بالآلاف في باب توما و جديدة عرطوز..هناك الكثير مما أعلنوا نفورهم من السيريا نيوز التي يبدو أنها تريد ان تنتهج منهج المعارضة و لكن بخجل
-سوريا
محمد2011-06-24 22:49:58
أنا عامل بالقطاع الخاصأنا عامل بالقطاع الخاص و المعمل يلي بشتغل فيه وقف و ما بقى فيه شغل و عددنا أكتر من 130 عامل و سرح صاحب المعمل نصف العمال بس نحن مستحيل نطلع نتظاهر إلا وفاء ً للقائد الأسـد مو معقول نحن صرلنا سنين عم ناكل من خير هالبلد إذا داقت فينا الأحوال شوي نطلع نتظاهر ضد الدولة ( أعوذ بالله ) الله يحمي سوريا و جيشيها و قائدها و الله لو ببقى طول عمري أنا و أولادي بلا أكل و بلا شرب ما بطلع ضد الدولة و حاج مراهنات على حلب
-سوريا
ماهر2011-06-24 22:46:42
يا سلامهلق صاروا تجار مقاطع الفيديو يطالبوا بالحرية ؟؟؟ صاروا يلي عم يقبضوا مصاري ليطلعوا ثورة ؟ شو هالثورة هي يلي كلها ملثمين و بإيديهن مقالع و حجار و أسلحة و سكاكين ؟ بالفعل هزلت هزلت شكرا ً أهالي حلب الذين أثبتوا وعي قل نظيره بالفعل مدينة حلب هي مدينة الوفاء
-سوريا
ابن حلب2011-06-24 22:44:47
أنا ساكن بالأعظميةكذب ما صار شي بالأعظمية أنا ساكن فيها و ما صار فيها شي أبدا و لا في عنا لا شبيحة و لا شي بحلب هناك لجان شعبية من المواطنين يلي خايفين ع البلد و ع حلب و حاج تراهنوا على حلب لأنه حلب خلص حسمت أمورها من زمان كتير و هي مع الإصلاحات
-سوريا
حلبي حر2011-06-24 22:43:21
يا أهل حلبحلب قلبا ً و قالبا ً مع القيادة و مع النظام و من يراهن على حلب مبرووووووووووووك الفشل الكبير
-سوريا
عبد اللطيف2011-06-24 22:42:06
حلب الشهباءحلب ما رح تقوم ما رح تقوم ما رح تقوم ما رح تقوم ما رح تقوم , حلب حسمت الأمر و هي مع طريق الإصلاح يلي أعلن عنه السيد الرئيس .
-سوريا
سوري فهمان 2011-06-24 22:19:52
حلبي من اكبر عائلات حلب لاصليةانا رح اعطيكم ياها من لاخر ....حلب رح تقوم بس للاسف مو مشان الحرية ولا الكرامة ,,حلب رح تقوم بثورة اسمها ثورة الجوع ...وانا عندي اخبار مؤكدة عن وجود الاف الناس يلي بلشت تتذمر من هل الوضع وما بعتقد الدولة رح اتوزع اكل او مصاري لمئات الالف من عمال قطاع الخاص ؟؟؟؟ وان غدا لناظره قريب .....
سوريا
غريب يا سريا نيوز ( ارجو النشرررر) حلبي2011-06-24 22:18:22
مستغربمعقول اذا تجمع كم شخص تحطو خبر و تقولو مظاهرة!!!!! و بنفس الوقت عبتتجاهلوا المسيرات السيارة اللي عبتسير كل يوم بحلب
-سوريا
نور الدين2011-06-24 21:54:37
هل تقصدون الجابرية في حلب ؟!؟!؟ غريـــــب !!ياشباب أنا منزلي بالجابرية ومالاحظت شي أبداً مما تدعون ..
-سوريا
خالدفهد2011-06-24 21:37:39
ياللغرابةأناأعتب على ادارة سوريا نيوز المحترمين يعني اذا تجمع عدد من الاشخاص أصبحنا أمام مظاهرة ويستحق هذا الاهتمام وهذا العنوان على موقعكم الموقر
سوريا
سوري2011-06-24 21:38:07
ما مستاهلةيعني براي خبر الاشرفية بحلب ما مستاهل تحطو يعني و الله عيب تجمع لاقل من 15 شخص ينحطلو خبر ,انا ما فيني اعتبر هاد غير مساهمة من سريانيوز بالفتنة
-سوريا
محلل سياسي2011-06-24 21:25:36
متظاهرين سلميينعلى اعتبار ان التظاهر السلمي حق مشروع واكد الرئيس على شرعية المتظاهرين .. لماذا يتم قمع المتظاهرين ؟ من اية سلطة استمدت الجان الشعبية الحق بقمع الشعب؟؟ لا سلطة لمواطن على مواطن اخر
-سوريا
حلبي أصيل و كلو فخر 2011-06-24 20:25:34
حلب مو متل ما بيفكر البعضاليوم التحرك بحلب كان جيد نسبيا و بلشت المدينة تعبر عن نفسا و مع الايام سيظهر الوجه الحقيقي لمدينة حلب الي بترفض الظلم و تطلب الحرية و كل ذلك مع الكم الهائل من الأمن و الشبيحة المأجورين من عائلات ** بدون ذكر الاسماء .. الأيام ستبين ماهية حلب الحقيقية .. ارجو الحياد يا سيريانيوز و النشر فتعليقي موافق لسياسة نشركم و ارى تعليقات تحوي كلام مسيء و تنشرونها فلا تفقدو مصداقيتكم و هذا امتحان مصداقية بتعليق بسيط من مواطن حلبي يعبر عن رأيه و شكرا
-سوريا
سامي2011-06-24 20:13:58
فتنةللتصحيح صار مظاهرة كبيرة بالاعظمية وبجامع امنة صار مظاهرة اكتر من 200 شخص والشبيحة هنن الي فضو المظاهرة وفي حال صارت مسيرة مؤيدة وفضوها اللجان الثورية ما تسالو ليش بما انو انتو مابتخلو حدى يعبر عن رايو ما بيصير انتو تعبرو عن رايكن لانو انتو عبتجرو البلد لحرب اهلية ورح يصير متل ما بدكن انبسطو
سوريا
اول الغيث قطرة2011-06-24 20:12:33
اول الغيث قطرةاول الغيث قطرة
سوريا
حلبي منذ الألف الرابع قبل الميلاد2011-06-24 19:43:20
حلب ستبقى عصية عليكم أيها المخربونكل هؤلاء الذين يحاولون زعزعة الامن في حلب هم من خارج حلب خصوصا من قرى ادلب ومناطق جسر الشغور وأنا جدا مطمئن ان الشعب الحلبي تصدى لهم حيث رأيت المصلين في منطقة سيف الدولة يهجمون على مجموعة من المتظاهرين وينهالون عليهم بالضرب وكلهم من خارج المنطقة وحتى من خارج حلب نفسها,اذا بدكم تمارسوا حريتكم في التظاهر فروحوا وتظاهروا في ضيعكم التي جئتم منها ولاتدنسوا حلب الطاهرة الحبيبة بهذه الأفعال التي لانقبلها..يعني مابقى تفهموها ! أكثر من 100 يوم من التخريب وحلب وأهلها لم ولن ينضموا اليكم.
-سوريا
من الشعب2011-06-24 19:46:15
هؤلاء ليسوا لجان شعبيةإنهم الشعب الذي لا يرضى أن تعم الفوضى بلادنا
-سوريا
حلبي2011-06-24 19:36:35
حلب عصية على المؤامراتما صار شي لا بجامع امنة ولا باي مكان بحلب و اجت القناة السورية و صورت و طلع على القناة انو ما صار شي فيا سيريا نيوز لا تطلعي قصص ما عهدناكي هيك خليكي ضد اثارة الفتنة ليش عمبتبثي الفتنة
سوريا
سوري(طالب معلوماتية)2011-06-24 19:28:43
عيباي والله عيب ياشباب حب وصيدليات وحشاشة ومسرحيات فائسة ومسلسلات وكمبارص امني .........والله عيب ياشباب مافكرتوا ولو لحظة انو المستقبل للحرية وحق الشعب بالحياة ولاااا يلي بياخد امي بصحلوا عمي؟؟؟؟!!!! (بيت قصيد لتجار حلب تنبهوا وستفيقوا ايها العرب فقد قام الخطب حتى غاصت الركب فيما التعلل بالامال تخدعكم وانتم بين اطماع الوهم سُلب) مشان الله حسبوها صح..................
-سوريا
أبو يوشع2011-06-24 19:27:20
وبعدينلازم نخلص بقا ما حسينا بطعمة الاصلاحات ولا حتى زيادة الرواتب
-سوريا
خضر العبد الله كراكاس2011-06-24 19:12:59
محاولات تحرك....؟؟!؟!؟الله يعطيكن العافية يا سيريا نيوز على الدور التحريضي إلي عم تقوموا فيه ..يعني كأنو الناس مربطة بالسلاسل والقيود مشان تحاول تتحرك..أو كأنها بدها تروح ع معركة..بس تفقدوا الأمان بهالبلد بعدين ترحموا على أيام زمان... الي بدوا يساوي معارضة مرحبا فيه بس تحت سقف الوطن..والي مو عرفان كيف يسير معارضة خلي ياخدلوا كم درس بعدين يتفهمن..وبعدين لا تقولوا متظاهرين يا سيريا نيوز..ميزوا بين المتظاهر والمخرب ب مقالاتكن....؟!!!؟!؟
-فنزويلا
جاك2011-06-24 19:13:18
من حلبيمجموعات الاشخاص الصغيرة جدا جدا جدا التي تخرج من حلب هي فئة من الاشخاص التي تخرج دون ان تفهم ما تقول فقط لتثير البلبلة و ايضا الحركات التظاهرية تشعرهم انهم رجال وقسم كبير منهم ليس حلبي .. اما شعب حلب الحقيقي دائما في المرصاد في وجه اي احد يحاول ان يثير اي بلبلة في حلب .. وغيرهم حاولوا اقامة بلبلة وحركات تظاهرية في حلب لكنهم اصبحو عبرة و اضهرنا للجميع ان حلب وشعب حلب الاصيل خط احمر ممنوع تخطيه
-سوريا
بحبك بلدي2011-06-24 19:10:56
اصلاحات؟؟؟معليش وين الاصلاحات اذا لسه الانترنت بدو واسطة يشتغل هيك الاصلاح الله يفرجها بس
-سوريا
عندنا أمن ؟2011-06-24 18:55:21
الامنيبدو انو الامن على علم بالتحركات بس مانو على علم بأحوال المواطنين
سوريا
انا رأيي2011-06-24 18:49:01
انا رأييالمتظاهرون تنعدم عندهم الثقة بالحكومة لسبب ما رغم ثقتي شخصياً بها وأظن أن لجنة دولية نزيهة تضمن الطرفين وباختيار الطرفين وتقوم بمراقبة الوعود من الطرفين ستنهي الأزمة تماما ...............تعيش سوريا
سوريا
متفائل2011-06-24 18:28:28
نعم لإصلاحات الأسدنحن مع إصلاحات السيد الرئيس بشار الأسد الله يحميه ويقويه ... محنة ورح نخلص منها ... الله يقوي اللجان الشعبية لازم كلنا نكون أيد وحدة حتى نبلش بالإصلاحات الجديدة ومانرد على الأشخاص اللي عم يطلبو زعزعة الأمن وينشروا الفوضى بالبلد
-سوريا
نصيحة 2011-06-24 18:21:28
محايد مع سوريا بسقمع المظاهرات والحل الامني لن ينفع بل سيزيد من رقعة التظاهرات وعدد المتظاهرين المظاهره اللتي يقتل احد فيها او يعتقل احد ستخرج اكبر بالمره القادمة القمع لا يولد الا الاحتقان . كما يخرج المؤيدين ويصورون من خلال الطائرات وتشجيع من الحكومة المعارضون لهم حق ان يخرجو دون ان تقمهم الحكومه الجيش لن يبقى في المدن كم سيبقى سنه سنتان؟ وكلما زادت مدة وجوده في المدن كلما زاد الاحتقان وسيخرج وعنده خروج سيتفجر الاحتقان التأييد ليس بالقوة .لنعارض ونؤيد وكلنا تحت سقف الوطن كلنا سوريون ولا للتخوين
سوريا
حلبي2011-06-24 18:16:29
ليش هذه اللجان الهمجيةأنا بظن أنو الأمن كافي ليش كل ما صار شوية تجمعات الامن بجي وبوقف بعيد وبجيب معو بعض الحثالة من عائلة - ب - المشهورة وبدفعهم على المتظاهرين _ أنا لست مع الفوضى ولم أطلع في أي تظاهرة - نحن منعرف أنو عائلة -ب - من أنشط العائلات في تجارة المخدرات والتهريب إذا كان هؤلاء هم اللجان الشعبية فيا عيني على الي معينهم وعبيعطيهم رواتب شهرية ... حسبي الله ونعم الوكيل بس هم يريدون وانتم تريدون والله يفعل مايريد
-سوريا
جمال2011-06-24 18:20:01
سؤالممكن حدا يشرحلنا شو هي اللجان الشعبية و لمين بتعود و مين المسؤول عنها ؟؟؟؟!!!!
-سوريا
SyrianLover2011-06-24 18:16:54
سيريانيوزعيب متل هيك خبر تحطي لأن بكل حي وشارع في 100 و200 شخص عم يطلع بمسيرات عفوية ضد هالفتنة مو 15 شخص وماعم تنجاب سيرتهم بس فعلا التجيييش من برا البلد وجوا البلد والله عيب حلب تعدادها 5 مليون نسمة شو بيشكلو هالكم ** من حلب لك بحلب بيموت عالم قد اللي عم يتظاهروا كل يوم فبدها شوية وطنية مو أكتر ياسيريانيوز
-سوريا
عبدالله2011-06-24 18:05:13
حلب عصية عليكمما بقى نخلص منكن! والله ملينالسا كل جمعة بيطلع شي 100 واحد من جامع امنة وانا صرلي 20 سنة بصلي بهالجمع وكل جمعة نفس الاشخاص الي عم يتظاهروا بيعتقلو شوي منون وبرجع بشوف الي اعتقلو عم يتظاهرو مرة تانية انا بطلب من الأمن ما يفرج عنن ابدا خليون معتقلين لبينما نخلص من هالقصة على خير والشعب كلو عم يتمالك نفسو لا تستغربو بالجمعة الي جاي انو يصير اشتباكات بين المصلين وهدول المتظاهرين اذا رجعو طلعو مرة تانية لأنو تخنوها كتير بجد
-سوريا
حلبي حكيم2011-06-24 18:02:12
لجان شعبية لشوقلتو بالخبر إنو المظاهرات في كلية العلوم إنفضة ب(بتدخل الأمن وأشخاص من اللجان الشعبية.)هالله الأمن فهمنهابس شو هدول اللجان الشعبية يعني تغير إسمون من شبيحة للجان شعبية وليش نحن بحلب عنا فوضةحتى نشكل لجان انا ساكن في كلية العلوم العادة ما شفت لجان شعبية كم تسمونها بس شفت بلطجية وصايعين أنا ضد المظاهرات لكن في الوقت نفسوا أنا ضد الشبيحة وشوية بلطجية عملولي حالون من الأمن وإنتحلو صفات أمنية على الشعب وخاصة في حلب وهذا يؤدي إلى الكثير من أهالي حلب بدؤا ينزعجون من هذه الظاهرة طالما في أمن وشرطة
-سوريا
بنت البلد 2011-06-24 18:01:27
الله سوريا بشار وبسالله يحمي بلدنا وقائدنا وجيشنا الباسل ونحنا بحلب دمنا وروحنا وكل ما نملك فداء الوطن والقائد حلب نساءها ورجالها واطفالها لن ترضى بان يعبث أحد بامنها وامانها ونحن مستعدون دائما لدحر هذه الفتن وهذه المحاولات الوسخة للنيل من استقرار وطننا الغالي رحم الله شهداء امتها
-سوريا
ثليم2011-06-24 17:52:52
ثياثي مثتقلالعثابات المثلحة هي اثاث التخريب قي ثوريا
-سوريا
أحمد جنيد2011-06-24 17:49:31
تلرفعتقامت قوات الأمن باعتقال مثيري الفتنة في مدينة تلرفعت مشكورة ومنهم صيدلي كان يقوم بتوزيع حبوب على بعض الحشاشين ونحن على العهد باقون يا سيادة الرئيس بشار الأسد والخلود لرسالتنا
-سوريا
محمد2011-06-24 17:49:25
اللجان الشهبيةأحترم رجال الأمن والشرطة لأنهم يقومون بواجبهم ولكني لا أحترم اللجان الشعبية لأنهم يستخدمون العنف والعنف الشديد الذي يزيد من السخط في هذه المدينة التي تحاول أن تبقى هادئة رغم كل الأحداث المحيطة بها
-سوريا
سوري 2011-06-24 17:22:48
لازم نكبر عقلنايا شباب نحنا اصل المشاكل بوج الدولة وما عم نفهم لك الاصلاحات بلشت وبدا شوية وقت لشو هالحركة العشوائية بقلب حلب الدنيا كلا موقفة بوج سوريا من الخارج وانتو من الداخل والله عيب كونو واعييين
سوريا
firas2011-06-24 17:21:53
syrianالله يقوي الامن وهاللجان الشعبية اللي بتشارك معهون يا رب....
سوريا
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