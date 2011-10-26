شهدت مدينة حلب عقب انتهاء صلاة الجمعة تحركات في عدد من جوامع المدينة، انفضت بعد مدة قصيرة دون وقوع اشتباكات.

وشهد جامع آمنة في منطقة سيف الدولة بحلب، محاولة للاعتصام أمام الجامع، بمشاركة عشرات الأشخاص، انفضت خلال فترة قصيرة، حيث أفاد عدد من المصلين لمراسل سيريانيوز، بأن المحاولة عرقلت من قبل رجال الأمن، الذين قاموا بتوقيف 4 من المشاركين.

وتأتي هذه المحاولة، في سلسلة المحاولات، التي يشهدها الجامع منذ الأسبوع الثالث من بداية التحركات في سورية.

كما شهد جامع الهدى في منطقة كلية العلوم القريبة من سيف الدولة، محاولة اعتصام أيضاً وبأعداد أقل، انفض بتدخل الأمن وأشخاص من اللجان الشعبية.

وشهدت منطقة الأشرفية تجمع مجموعة من الأشخاص، (أقل من 15 شخصاً حسب شهود عيان)، انفض بعد فترة قصيرة.

وكانت منطقة الجابرية قد شهدت مساء يوم الخميس خروج عدد من الأشخاص، عقب صلاة المغرب، هتفوا للشهيد والحرية، وشعارات سياسية، لينفضوا بعد مدة قصيرة دون تدخل أمني.