أوقف عشرات من سائقي باصات الشركات الخاصة باصاتهم أمام شركة النقل الداخلي بحلب عصر اليوم الخميس احتجاجاً على التعرفة الجديدة التي بدأ تطبيقها منتصف هذا الأسبوع .

وعمدت قوة أمنية إلى إخلاء المكان وتسيير الباصات فيما قام وفد عن أصحابها بالتفاوض مع إدارة الشركة حول إنهاء إضرابهم عن العمل .

ورفع المحتجون لافتات مؤيدة للرئيس بشار الأسد و مطالبة الحكومة باحترام العقود الموقعة مع المستثمرين و رافضة لقرار المكتب التنفيذيذ في محافظة حلب الذي قضى بتخفيض تعرفة النقل حسب طول الخطوط لتتراوح بين 5 و 8 ليرات.

من جهته رفض مدير شركة النقل الداخلي الإدلاء بأي تصريح حول القضية لغاية الاستماع إلى مطالب أصحاب الشركات .

وكانت التعرفة الجديدة للنقل الداخلي قد بدأ تطبيقها منذ يوم الثلاثاء حيث لوح المكتب التنفيذي في محافظة حلب بتسيير ميكروباصات على الخطوط التي يضرب مستثمرها عن تسيير الباصات عليها .

يشار إلى أن لجنة خاصة شكلت لإعداد دراسة ميدانية علمية لواقع النقل الداخلي بحلب واقتراح الحلول اللازمة خلال 30 يوماً .