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زهير2011-09-27 21:54:52
سلاممرحبا شباب الدنيا بخير حولوا نشرب متة
سوريا
suhad2011-06-29 10:06:37
وشو يعنييعني اعساس كتتير هنن لح يخلو الدولة تمشي رأيها عليهن ليكون سحبو نص باصات خط حلب الجديدة و الناس عم تطلع فوق بعضها و مافي محل للتنفس حتى و هل مواطن مضطر يطلع لانو ما عندو خيار اخر ولا شو مو حلب الجديدة خط حي الراشدين مسموح ياخد 7ل.س هل صار حلب الجديدة 90% راشدين يعني تيتي تيتي و هااااااي هي نفس الشي و هالبد طول ما فيها هيك عالمو هيك نصااابين و فاسديين كتتير بدو يصير فيا اصلاااااح لك احسن شي نحط عالجرح ملح و نسكوت
-سوريا
asmar2011-06-29 06:47:34
aleppoنطالب بفتح ملف الفساد في هذه الشركة و معرفة كيف نال هؤلاء الاشخاص المناقصات لان معظمهم من اعضاء مجلس الشعب و مجالس المحافظة و المدينة
سوريا
asmar2011-06-29 06:34:59
aleppoبلشت الدولة تشتغل الحمد الله ونتمى أن تستعيد مكانتها في مجمل القطاعات
سوريا
ابن الشام2011-06-29 05:18:02
لك عيــــــــــــــــــبيعني انا بس بدي افهم هي الشركات مين وراها لحتى تقطع الطرق عن باصات النقل الداخلي التابع للدولة شو ها الوقاحة ما عجبتكن الاسعار انقلعو من وشنا يعني شو رائيهم هي الشركات الخاصة لو الناس قطعت عليهم الطريق متل ما عملو ببصات النقل الداخلي عيب بقا استحو على دمكم اذا فيكم دم الناس ما معها تاكل وانتو مشان ليرتين راح تموتو انا برائي هنن عم يعترضو بهي الطريقةمشان ما ترخض الاسعار اكتر من هيك انا برائي تصير التعرفة 5 ليرات وخليهم يجنو
سوريا
توفيق 22011-06-28 17:33:23
ومو الحق عليهمالحق علي عطاهم هالخطوط و على عماها بدون تحديد عدد الباصات على كل خط و في كل ساعة و بدون ربط اسعارهم بالديزل و هناك امر آخر و هو الملايين التي ذهبت على المواطن جراء غشهم و احتيالهم بقصة البطاقات المزعومة فليش ما يرجعوها عالاقل للدولة ؟ طيب شلون بالاساس تسعرت بعض الخطوط القصيرة نسبيا ب 8 كرمال عيون المستثمر الحرامي النصاب
-سوريا
توفيق2011-06-28 17:31:01
الى مستثمري الخطوطيعني بلا ما تربحو عن كل باص 50 الف باليوم حاج 45 وكلمة تانية : بقلكم تفضلو ادفعوا حق الترخيص متل كل الدول ( كلكم اخدتو الخطوط بالواسطات والمحسوبيات و الرشاوى )
-سوريا
سوري2011-06-28 10:10:36
حكينا من زمانمن اول فنة الباصات و الناس عفانة انو هيك آخرتها...الله يرحم ايام السرافيس ..ما في طول انتظار ..المشوار سريع.. و موجود طول الوقت ..و ما بيعمل عرقلة بالشارع...ما بعرف مين المستفيد يللي فن فنة الباصات و بحجج واهية...و مشان التلوث كان بدها متابعة لعملية الصيانة و نوع المازوت مقابل تخفيض بعض الرسوم..بس شلون بدون ينعبونا ..الله لا يشبعهم
-سوريا
حلب2011-06-28 09:52:39
الشعاروالله خمس ليرات للراكب وزيادة عليهون كتير كتير والمفروض يوم كان المازوت ب 25 لازم الراكب ب 5 ليرات . يومية الباص الواحد مو تحت ال 25000 ليرة سورية وعم يتدللو نحن عم نشتغل شهر كامل ما عم نطالع 10000 ليرة . وإذا ما عجبون السرافيس جاهزة أحسن وأسرع وأرخص وأريح وبلا الباص من أصلو . خمسة وبس خمسة وبس والله يديم الاصلاحات وعقبال ما بيرخصو مكالمات الموبايل . وبالروح بالدم نفديك يابشار
-سوريا
أحمد2011-06-27 20:48:11
ما بكفي كذبما بكفيكون كذب على البشر أنو ما عم تستفيدوا ولا بدكم تنهبوا الدنيا وما فيا يعني بكفي نص المرابح لجيبكم موضروري ال1000000 ليرة مثلا خليون يصيرو 500000 يعني مو على الحالتين ربحانين والله حرام عليكم من الخلق بدون يجيبوا مصاريف مواصلات مو كل الناس عندون سيارات متلكون كل واحد مرنخ على الأخر وخليون يرجعوا السرفيس بكون أشرف من الباصات أسرع وعلى الأقل أجرتك على حسب مشوارك
-سوريا
حلبي للعضم2011-06-27 18:23:00
قرار عادل من مجلس محافظة حلبحاجتن هل المستثمرين نهب جيب الشعب و يستحوا على حالن بقاو إذا مو عاجبن نحنا ما عنا مانع أبدا نرجع لأيام السرافيس لأنن أسرع و بضلوا 24 ساعة شغالين
سوريا
مريام2011-06-27 15:33:50
نصيحةنصيحة بسيطة لمحافظة حلب اتركوا السرافيس ترجع للعمل في البلد واؤكد لكم انهم يقبلون اربعة ليرات بدلا من خمسة لان مستثمري الباصات اعتادوا على الارباح الفاحشة من تجارة المخدرات وما بتوفي معهم خمسة ليرات؟؟؟؟
-سوريا
مواطن غيور2011-06-27 12:20:25
ليش محافظة دير الزورليش محافظة دير الزور ما فيها باصات نقل داخلي ومافيها محطات معالجة للمياه وكل شيء فيها منسي مع انه ترصد لها ميزانية مثلها مثل باقي المحافظات سؤال برسم المسؤولين في المحافظة وكل الشرفاء .محافظة السويداء فيها 24 محطة تصفية حسب اخبار الدنيا احنا ليش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-سوريا
مواطن سوري2011-06-27 12:09:11
توفير الباصاتليس المهم تخفيض النقل الداخلي بمعدل ليرة سورية لكل خط ولكن الاهم من هذا توفير الباصات بشكل جيد حيث ان الركاب دائما على الواقف ولايوجد مكان للجلوس وخاصة خط كفر حمرة حيث ان صاحب الشركة لا يجعل الباص يسيرحتى يمتلئ توفرا للمازوت وشكرا ارجو النشر
سوريا
احمد5942011-06-27 12:05:46
خط جبرينخط جبرين هو اسؤ خط الله يرحم زمان المكاري
سوريا
obayda2011-06-26 14:39:47
اضراااااااااااااابالرجاء الوقوف وقفة رجل واحد ونطالب بإلغاء التعرفة 5 ليرات وإلغاء الباصات ووضع الميكروباص مشان يعرفوا يساوي اضراب واحتجاج. ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
-سوريا
بب2011-06-26 13:46:49
hglsjelvdkكني نسينا انو المستثمرين من اعضاء المجلس الموقر ؟؟؟ ولا لان خلصت دورتهم التشريعية ؟
سوريا
مخلوَع2011-06-26 09:53:50
خدمة سيئةشركات النقل الخاصة خدمات سيئة, طمع واستحقار للمواطن..... دخيل النقل العام
-سوريا
مقهور2011-06-25 20:59:45
والله العظيم زعلان على أخوييا جماعة الخير والله العظيم انا زعلان على أخي هو وكل السائقين إلي عم يشتغلو على خط مساكن هنانو ؟ لو تعرفوا شو عملة الشركة كان قلتوا إنو حرام عيشة المستثمرين ؟لك يا جماعة من ساعة ما نزلت التسعيرة يوم الخميس مباشرة كتبوا قرار تنزيل رواتب الموظفين عندهم لحد 10000الاف ليرة يعني طلعت من رقبة السائقين والموظفين ؟وعلى قولت ما عجبكم روحوا اشتكوا للمحافظ وإلي مو مصدق يروح يسئل السائقين
سوريا
pierre12011-06-25 18:31:38
رالي الباصاتيا ريت شرطة المرور تراقب سرعة الباصات
-سوريا
أنا إي أنا2011-06-25 10:17:45
يييييي عليناو الله هل الشعب ما بيعجبوا شي إي خلص بوسوا إيدكن وش و قفى الرمد أحسن من العمى والله إنتوا ما بتنعطوا وش..
-سوريا
أب عبدو الخضري2011-06-25 09:05:02
ما فرقت ع كم ليرةتكييف الباصات و تطوير المواقف هو أهم بكثير من تخفيض التسعيرة كم ليرة... الله سوريا بشار و بس
-سوريا
حلبي وطني2011-06-25 02:23:20
الى من يهمه الأمرنشالله بتصير ليرتين كمان لأن هل مستسمرين مابتشبع لما غلي المازوت ورتفعت التسعيرة على كيفن ليش ماأضربو اي يضربونشالله والله لايشبعن مفكرين حالن عندن بولمنات السعر ياجماعة 5 تمام 100%100 ولأحلى صرنا نعطي العملة يلي ماتعجبو ماياخدة
سوريا
ياريت يتم التحسين بدال تنزيل السعر 2011-06-25 00:05:52
حكيت كتير وبرجع بحكي ج1ياجماااااااااااااعة,, مابدنا تخفيض تسعيرة الركوب,, لك تضل متل ماهيي ويرفعوها لل 10 ليرات لو بدهن,, يعني دخلكن أديش بدنا نوفر بالشهر بها الكم ليرة ( ولاشي ) الأهمممممم,, يخدمو النقل بشكل لائق (مواقف نظامية مجهزة بمظلات جيدة - توقيت دقيق بالحركة حتى مايطول الإنتظار بالمواقف الرسمية مع خدمة 24 ساعة - توفر دائم للكراسي المريحة وليست المشللة للجسم والمرهقة والمتعبة يعني بدون وقوف لأي راكب وهالأمر مابيصير إلا بحالة تواصل الباصات مع مكتب الإدارة بجهاز اتصال رايدو في حال ,, يتبع 1
-سوريا
ياريت يتم التحسين بدال تنزيل السعر2011-06-25 00:25:56
حكيت كتير وبرجع بحكي ج2تتمة ,,,في حال تم امتلاء الباص قبل نهاية الرحلة ليتم تسيير باص بسرعة لنفس الموقف اللي تم اعطاء الإشارة منه حتى مايطول انتظار الركاب - تكييف الباصات بالصيف وهالأمر ضروري جدا ) ولو رفض المستثمرون هالشروط وجب (وليس رجاء)على الدولة والمسؤولين اللي بدن مصلحة البلد بشكل فعال انه يجهزو عروض جديدة لمستثمرين جدد قادرين على التخديم بمستوى جيد ولائق ,, ياجماعة انا سافرت الى الأردن لمدينة عمان تلات سنوات ورا بعض 2001-2002-2003 طبعا بالصيف ,, كانت مفاجأة الي لما حبيت اتنقل بأنحاء عمان بواسطة النقل,, يت
-سوريا
ياريت يتم التحسين بدال تنزيل السعر2011-06-25 00:25:35
حكيت كتير وبرجع بحكي ج3تتمة,,,كانت مفاجأة الي لما حبيت اتنقل بأنحاء عمان بواسطة النقل الداخلي ,, أولا الباصات من نوع ( مرسيدس ) ومكيفة ,, يعني مافي حدا بيشعر بالشوب وهو بالباص ماعدا الكراسي المريحة والواسعة مو متل عنا بتحس حالك قاعد على رصيف شارع وضيق كمان ونحنا هون بسوريا وبدون مقارنة بين أي دولة والتانية بس شوف الفرق ومع ذلك النقل الداخلي عنا لازم يكون مطور اكتر ,,, بينما الواقع انه النقل الداخلي عنا متخلف جداااا وبيخدم مصالح البعض ومو مهتم بمصالح الشعب ,,, شوفو الفساد وصل لأي مرحلة عنا ببلدنا ,,, لازم,يتبع3
-سوريا
ياريت يتم التحسين بدال تنزيل السعر2011-06-25 00:10:47
حكيت كتير وبرجع بحكي ج4تتمة ,, لهذا لازم وواجب على الدولة ومسؤولين الوزارة ( وليس رجاء ) التحرك بسرعة وكفاهم لعبا بالشعب وبوقته وبراحته( حاجتنا استوينا ) أوووووووووو رجعو المكرويات وريحونا بيكفي تعب وضياع وهدر للوقت انتهيت والحمدلله
-سوريا
وحدة من هالدنيا2011-06-24 20:55:44
شكرا محافظة حلبعنجد فرحتي ماكانت توصف لما طلعت بباص الحمدانية يوم الخميس ودفعت بس خمس ليرات,حاج طمع والله الكراسي كلها مكسرةوالطلعة عالواقف شي أقل من عادي ولسا يقولواعم يخسروا؟؟ الباص الواحد عم يطالع 3 اضعاف سعته, والمواقف شوب وقرف, علوه ياضربوا ويرجعوا السرافيس هيك ما بعود بتاخر عن شغلي , لأ وانا رضيانة ادفع 10 ليرات بالسيرفيس عالقليلة بطلع عالقاعد. بترجى المسؤولين عن هالامر ما يرضوا برشوة ويغيروا رايهم لانه هاد القرار السليم حاجتن خسة وزيادة عخدمتهن. دخيلن هنن وكراسيهن المكسرة...
-سوريا
Basel2011-06-24 17:47:23
الاهتمام بلمواطنالخدمه اهم من التعرفه الرجاء الاهتمام بلمواطن وبكرامتوا شوي يعني بكفي تميز خلينا نركب الباص بطريقه حضاريه احسن تنزيل التعرفه اكيد المستثمرين ما رح يعرضوا حالون للمشاكل لو ما كان فعلاً معون حق اذا نزلت التعرفه ربع بلميه فلازم ينزل كل مصاريفون ربع بلميه بس مادة المازوت هوه ربع المصروف ف من الطبيعي تنزل التعرفه ولكن بشكل صحيح واتمنى على المحافظ ان يكون منصف بحق المواطن و المستثمر
سوريا
محمود صيادي2011-06-24 17:10:14
ان لم تسنحي فاشتكي؟؟؟صراحة جميع مستثمري النقل الداخلي في حلب خلا منهم الحياء تصورا عندما ارتفع المازوت من ال7 ل س الى 25 ل س في اليوم التالي ارتفع كل شئ ... وبالامس القريب عندما تم تخفيض المازوت الى ال 20 ل س لم يحصل شئ ومنذ حوالي العشرين يوم او اكثر تم تخفيضه الى 15 ل س والمواطن الو تم يا كل ومالو تم يحكي حتى يوم امس؟؟؟والله انهم لا يستحون .. والامر الان بيد وزير الاقتصاد الذي سرعان ما شكل لجنة للاخذ برأي المسثمرين ( عفوا اعضاء مجلس الشعب الموقر..؟؟)
-سوريا
حمورابي2011-06-24 14:14:07
امر عاديانتو اسالوا لمين هاي الشركات رح تعرفوا انهن *
سوريا
سوري مو ياباني2011-06-24 13:58:36
الانسانية اليابانيةبعد الأزمة التي تعرض لها اليابانيون بسبب الزلزال خفضوا جميع الأسعار حتى ولو كانوا عم يخسروا ويلي عندوا كيلو خبز قسمه مع جاره وتعاونوا عل عمار البلاد بأقصى سرعة وجدية - عنا بسوريا بسبب أزمة أرتفعت الأسعار وزاد البناء بالمخالفات وقضوا على الأراضي الزراعية بالريف وارتفعت الحالة العصبية عند الناس وماعاد حدا قادر يتحمل حدا - سبحان الله حتى بالتعليق على بعض الموضوعات نجد أتفه الألفاظ ليش هيك عم يصير معنا ياترى
-سوريا
من حقنا نرتاح2011-06-24 14:06:57
في شي أهم من تنزيل التسعيرةياجماعة لك عمتحكو على تسعيرة النقل الداخلي وناسيين شي أهم الأهم من التسعيرة الخدمة المميزة يعني اجبرو المستثمرين يخدمو الباصات بشكل دقيق ويكيفو الباصات قبل رمضان وتضل الأسعار متل ماهيي ( توفر الباصات بأوقات دقيقة - توفر مظلات للمواقف - توفر كراسي للركاب - تزويد الباصات بمكيفات متل باص القلعة التابع للدولة مزود بمكيف داخلي ) برأيكن ينزلو التسعيرة 3 ليرات والا الأفضل يرفعو مستوى الخدمة بترك الحكم للشعب
-سوريا
محمد كامل عبد العزيز محمد بشير2011-06-24 13:34:15
الشعب هو الأساس و ليس لصوص الليل و الظلامأحد المستثمرين لشركة نقل على خطوط حلب الداخلية و أصبح عضوا لمجلس الشعب في الدورة الماضية وقع عائلة للتنازل عن دم أحد أبنائها الذي دهسه باص عائد لاسطوله من النقل الداخلي و لا شك أنه هو و أمثاله من يقوم بهذه البلطجة. الشعب هو الأساس و اختيار الوقوف إلى جانب الشعب هو انتصار للأمن و الاستقرار و السيادة الوطنية
-سوريا
ابن حلب2011-06-24 12:26:44
ان كنت لا تستحي فأفعل ما شئتوالله عيب الشعب اهم من كل مستثمر والله كل انسان سيذهب بعمله وليس بماله على فكرى نحن كنا عمندفع على تسعيرة 25 ل س
-سوريا
فرج2011-06-24 12:16:12
باصالافضل ان تعود مؤسسة النقل الداخلي لتخديم كافة الخطوط مستقبلا وهذا واجب الدولة
-سوريا
عبدالكريم السيد2011-06-24 11:36:00
رأيان هذا الجدل بموضوع النقل الداخلي وبحلب تحديدا مرتع الفساد كله ناتج عن صحوة بعض المسؤولين عن هذا القطاع الذي ضل خمسة سنوات دون ان يتقدم احد عليه وعندما بدأ العمل بدأت الحسابات كيف هذا القطاع مرق دون ان نحقق حصة منه لنكن واقعين هل يعلم احد كم الضغط على هذه الشركات وماتحملة من اشاعات ومحاربة من القائمين على مؤوسسة الفساد فما هو المبرر ان يكون تسعيرة دمشق تسة ليرات بينما بحلب خمسة ليرات
لبنان
خالدفهد2011-06-24 10:58:51
العدالةنرجو من حكومتنا الموقرة عدم الاصغاء لجشع هؤلاء الاقطاعيين فالشعب أحق ان يرضى من هؤلاء القوم
سوريا
ابن الوطن2011-06-24 08:36:52
قرار خاطئ من البدايةحقيقة قرار تكليف القطاع الخاص كان خطأ من البداية, لو أعطت الدولة لشركة النقل الداخلي نفس ميزات القطاع الخاص لقدمت خدمة افضل بكثير؟
-سوريا
بحبك سوريا 2011-06-24 04:34:46
والله عيبالسلام عليكم ... الى سيادة المحافظ احمد منصورة لماذا الصبر على هؤلاء المسثمرين ذوات الرأسمالية وسماح لهم بل الاضرب ممكن نعرف ليش ((ماكانو يخسرو وقت كان تمن المازوت 20 ليرة)) حاجتون كذب ونفاق ولازم ينحط ألون حد لان عيب والله عيب .
سوريا
سوري معتق2011-06-24 03:36:18
شي بيقطع القلبوالله شي بيقطع القلب .. كل أهل حلب بيعرفو لمين الباصات و أصحابها المحترمين ...جدا جدا جدا . يعني بعد مادفعو كل هالرشاوي و البراطيل ليصير الخط ألهون معقولة بهالبساطة يقبلو ... خلي المواطن ينتعل أبو فطاصو . وين المشكلة ... المهم ما ينزعج خاطر كم ......
سوريا
محمد2011-06-24 02:57:53
شيء متوقعقبل 3 سنوات عندما جزءت التعرفة على الميكرو سرفيس كتبت موضوع على صفحاتكم الكريمه و ذكرت انه في حال تم تجزئة التعرفه أو خفضها على الباصات الكبيره سوف يوقف المستثمر أعماله فورا, يجب على المستثمر إحترام رأي الأغلبيه و إلا مصير شركته التأميم في حال إستمر بالفوضى
-سوريا
سوري2011-06-24 03:15:28
سوريا يا حبيبتيوالله عيب رخص المازوت وكل التخفيض ليره واحده ما بينحكى فيا ولازم تنزل التسعيره 50% لأنو هاد باص مالو سرفيس
سوريا
سوري اه يا نيالي2011-06-24 03:14:17
يجب مصادرة باصاتهماصحاب الباصات هنن اعضاء مجلس الشغب والفاسدين والانتهازيين.. وهلأ جايين يعملو اضرابات مو لمصلحة الوطن بل لمصلحة جيوبهم..
-سوريا
ناقوس2011-06-24 03:08:08
تناقضات!!!...هنالك من يضحي بدمه في سبيل حريته وحرية بلده وفي الطرف الاخر من يضحي بوطنه ليملئ جيوبه ليزداد غناً وترفاً.انه المال والسياسة ان أصبحتا هدفاً تجعلان من الانسان كالوحش الكاسر ؟!!!.
-سوريا
سوريا بلدنا2011-06-24 03:09:25
كل شي الا المكرو يرجعالله يخليكون تركون الباصات لانو في احترام للركاب ايام المكرو كل يوم نسمع الف كلمة من السائقين ونطنش لانو كل شوفير مع عصاية والسجن عندو متل الروحة على البيت
-سوريا
ابن حلب2011-06-24 03:03:35
احترام المواطنيا ريت تصير التسعيرة 10 ليرات بس ما يكون في زحمة بالباصات بعد ما نزلت التسعيرة صارت الطلعة عل الواقف رجعو متل ما كنتو الدنيا شوب وزحمة ركاب
-سوريا
فادي2011-06-24 02:46:11
اسحبوا الترخيص منهم** كانوا يعبون النقود قبل فترة و بدون ان يدفعوا ثمن تراخيص الخطوط و انما يدفعون فقط عن كل باص مبلغا رمزيا و ليس من الواضح الية اعطاء كل مستثمر لخط معين على الاطلاق و المواطن كان راضيا بذلك على امل تحسن السعر و الخدمة فيما بعد و الآن يريد هؤلاء ان يربحوا نتيجة تخفيض سعر الديزل لجيوبهم بدون ان يستفيد منه الراكب شيئا بالفعل هذه حركات صبيانية
-سوريا
راكب طفران2011-06-24 02:24:21
لا ظالم ولا مظلوميرجى دراسة كل خط لانو سالت احد اصحاب الخطوط ليش عبتحتجو على تسعيرة الخمس ليرات لانو العالم عيف حالة الربح القليل بركة فاقسم انو اذا صارت التسعيرة 5 ليرات بيخسر كل شهر اكثر من مليون ليرة سورية لانو عندو ضريبة +اجار عمال +اصلاح بلاوي كما قال
سوريا
وطني اغلى من المال2011-06-24 02:00:16
على كل سوري ان يساهم في التطوير ومساعدة المحتاجينيا شباب والله الحكومة ما بتقدر تقدم كل شي للمواطن كل شخص بهالبلد عليه ان يقدم بالمساعدة للوطن وابناء الوطن يعني اصحاب هالشركات اكيد بيملكو ملايين والله عيب عليكون تزيدو الطين بلة وتوقفو شغلكون مشان المصاري لك هاد واجب وطني فهمو يا جماعة والله العظيم استغرب من هؤلاء كيف يضربون عن خدمة الوطن لك والله اغلب الشعب السوري مستعد يضحي بروحو كرمال الوطن واصحاب المال لايستغنون عن مالهم لخدمة الوطن والمواطنين يا حيف عليكون والله موقفكم مخجل
سوريا
ابو العبد2011-06-24 01:50:09
ليش ال 8 ليراتيعني بس بدي افهم شغلة ليش ال 8 ليرات ليش عاد في ليرات يترجع للراكب!! يعني لازم تكون يا 5 او 10 الله وكيلكن بكرا الخنايق لتشتغل مشان الليرتين مازالو المسؤولين عن التعرفة عايشين بكوكب آخر لا بل عايشين بالخمسينات!! عن جد عيب عليهن حاجتنا بهادل
-سوريا
ابو حلب2011-06-24 01:42:31
خط باص الحمدانية لمانا من ركاب باص الحمدانية حيث ان خط باص الحمدانية لم يعمل على تخفيض سعر الركوب ابدا لحد هذا الوقت و لا من منتصف الاسبوع الماضي .. ارجو الملاجظة
-سوريا
سوري2011-06-24 01:01:47
القراررجاء ان يكون القرار مدروس قبل اصداره ولايجوز العبث بلقمة عيش المواطن.التسعيرة يجب ان تكون منطقية
-سوريا
؟2011-06-24 00:48:58
؟نرجو النظر بقرار حكيم بنظر بمصالح المواطن يعني من شان كم مستثمر طامع بدنا ناكل اموال الشعب بمعنى أن يجب ان نرضي المستثمرين الجشعين والشعب شو مو هاممكم وبصراحه اكبر نحن منحب الدكتور بشار من شان ما حدا يقول بيدنا نخرب البلد بس انا بنظري اذا غليت التعرفه ورجعت متل ما كانت صدقا ان المواطن السوري سوف يحمل احافظ حلب واللجنه لعناتهم وغضبهم وسوف نحملهم المسؤلية
-سوريا
مواطن2011-06-23 23:59:35
بيستاهلويعني تنظيم بي خط سير الباصات مافي زحمة وعالم فوق بعضا بيحشروابهل الباص بيتملا ولسا بطالع و على قولت الشوفير ( لجوا ياشباب جوا فاضي ) ويابتلاقي خمس باصات ورا بعض يا منص ساعو مافي ولا باص ايمت بدنا نسير خلق وعالم عجزنا نحن وعمنحكي بهل قصة خلي يظبطو حالون قبل مايطلعو على جيبون
-سوريا
حلبي2011-06-24 00:00:58
اسحبوا منهم التراخيصمستثمر خط الدائري الشمالي طبق التسعيرة الجديدة مع أنه من الخطوط التي تكثر عليها الباصات. أما **الذي يستثمر خط حلب الجديدة لم يطبق التسعيرة مع أن باصاته قليلة وخدمته رديئة مقارنة بغيره، خاصة وأنه أهلك الركاب بقصة تفتيش التذاكر. واحد عينه فاضية يجب سحب الخط منه.
-سوريا
alaa2011-06-23 23:17:45
شكرا للتعرفة الجيديةيجب مواجهة هؤلاء المستثمرين بكل حزم وعدم التساهل ،لانه تم التساهل منذ زمن معهم وهم يربحون الاموال على حساب الشعب نعيد ونشكر قرار التعرفة الجديدة وان شاء الله تبقى هذه التعرفة الجديدة
-سوريا
من حق الشعب يرتاح شوي2011-06-23 23:17:34
صار بدها تدخل الشاماسمعو اسمعو و مطالبة الحكومة باحترام العقود الموقعة مع المستثمرين وجب على المستثمرين ينفذو العقود هنن بالأول ومن ضمن هالشروط حركة عمل 24 ساعة - مواقف نظامية مجهزة بمظلات تقي من حر الصيف ومطر الشتاء - توقيت محدد ( مو كل مرة يجي الباص عكيفو ) وفي غيرو من الشروط بصراحة الموضوع صار بدو قومة ضد هالمست
-سوريا
من حق الشعب يرتاح شوي2011-06-23 22:58:28
يتبع ....صار بدها تدخل الشامالتتمة ولازم يكون في اجهزة رايدو تربط بين الباصات والإدارة(بحال تم امتلاء الباص بالركاب قبل وصوله لازم يعطي اشارة لتسيير حركة باص بشكل سريع حتى مايصير ازدحامات وانتظار طويل من الركاب اللي بالمواقف) لابد انن يلاقو حل(وهالحلول مستحيل تتنفذ من حلب لازم بأوامر من الشام لكسر رؤوسن المفرغة) يعني والله حرام بنهلك بشغلنا وكرهنا مشواير الروحة والرجعة من ورا هالباصات مو من حق الشعب يرتاح لازم دايما يضل ملعون مع هيك مستثمرين وياريت يفتحو استثمار جديد ويطلبو باصات جديدة يابانية مكيفة ليريحو الشعب شوي
-سوريا
man2011-06-23 23:16:07
خلصوووووووونارجعولنا السرافيس بقا وخلصونا حاج تعفيس
-سوريا
فنكوش 2011-06-23 22:57:17
ليشاذا في عقد ومصلحة مواطن اهم شو هل ؟؟؟؟؟ مابنيا ع باطل فهو باطل وإن كان صحيحآ ... أنا براي خلي تسعيرة 6 بدل 5 وخطوط طويله 9 بدل 10 وانتهت قصة وخطوط يلي اقل من 10 كيلوا تم 5 ليرات يعني ليش تعقيد
-سوريا
متابع2011-06-23 21:41:20
فساد بفساداطالب بفتح ملف الفساد في هذه الشركة و معرفة كيف نال هؤلاء الاشخاص المناقصات لان معظمهم من اعضاء مجلس الشعب و مجالس المحتفظة و المدينة مع انني لا اسنخدم الباص
-سوريا
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