اختتمت فعاليات تجمع شباب سورية مساء يوم الأربعاء برفع العلم العربي السوري على سفح قلعة حلب, وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف الفعاليات الشبابية والأهلية والشعبية, إضافة إلى عدد من المفكرين العرب والسوريين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن المشاركين في التجمع قولهم أن "هذه الأنشطة الشبابية التوعوية حققت العديد من الأهداف التي تتمثل في توحيد طاقات وجهود الشباب السوري ليكون فاعلا في مجتمعه والتمسك بحمل راية الوطن مهما تعرض للمحاولات البائسة للنيل من عزيمة أبنائه وزعزعة أمنه واستقراره", داعين إلى" الاستمرار بالقيام بمثل هذه النشاطات والمشاريع الاجتماعية والتنموية لتعميق الوحدة الوطنية والارتقاء لمستوى الأحداث".

وشارك في هذه الفعاليات التي دامت 5 أيام عشرات الآلاف من مختلف الفعاليات الشبابية والأهلية والشعبية, إضافة إلى عدد من المفكرين العرب والسوريين.

وتضمنت الفعاليات إلقاء العديد من المحاضرات والندوات بهدف توعية المواطنين حول ما تتعرض سورية من مؤامرات ومخططات تستهدف أمنها واستقرارها.

وأعرب المشاركون عن حبهم وولائهم لوطنهم من خلال ترديدهم الهتافات والشعارات ورفع البالونات وأعلام الوطن وصور الرئيس بشار الأسد والأغاني الوطنية التي تدعو إلى حب البلد والولاء له.

واختتمت فعاليات تجمع شباب سورية برفع العلم السوري الذي تم تلوينه على شكل مربعات بـ 50 ألف قطعة من مادة الفينيل اللاصق والبالغ طوله 80 متراً وعرضه 30 مترا على سفح قلعة حلب.

ويأتي رفع العمل على سفح قلعة حلب بعد يومين من مسيرات مليونية شهدتها محافظات سورية من بينها حلب ,دعت إليها فعاليات أهلية وشبابية وشعبية، دعما لبرنامج الإصلاح الشامل، وتأييدا للرئيس بشار الأسد.

وشهد الأسبوع الماضي عدة مسيرات تأييد في عدد من المدن السورية، كان أبرزها في دمشق حيث تم رفع أطول علم سوري بطول 2300 م بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

سيريانيوز

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