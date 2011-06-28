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سوري2011-06-28 10:53:27
والله قبضايات ومحد عملها قبلكموالله فكرنا الحلبية والقيادة رفعت العلم ع الجولان مثلا
-سوريا
ساره2011-06-26 03:51:46
سوريا حلبالله يحمي سورياويحمي قائدنا بشارالاسدوسوريا قويه ورح تضل قويه ومامنسمح لاحدا يخربه ساره من حلب
سوريا
بو حمزة2011-06-26 01:28:47
علم الحرية والعز والكرامةهادا العلم يا أفندي أحمد هو اللي رفعوه أحرار بلدي , تسلم إيدالشباب الحلبي لأنو فيكن بتعمر بلدي,أهل نخوة وعزة .... بعدين إذا مو عاجبك العلم إلك كل الحرية تلاقي العلم اللي بتحبو...السعودي....القطري...أو التركي...أو الاميريكي..أو الإ.... والله العظيم حيرتو ربنا..اتركونا بقى بحالنا... بنرفع العلم..ومنغني للوطن وقائد الوطن..نحنا أحرار
سوريا
طبيبة2011-06-25 23:42:00
احيي صمودك يا حلبحلب الشهباء حلب النخوة والصحوة العربية حلب العنفوان حلب عاصمة سورية الثانية و منبت الابطال فلتحيا حلب و بيلبقلا ترفع علم العزة والكرامة على قلعتها وليحيا شعبها الابي الواعي ويا ريت تكون كل المحافظات متل حلب لانو بالفعل قدوة
-سوريا
الحكيم 2011-06-25 23:22:00
ماهو الذي اثار غضبكبعد السلام والرحمه لشهداء الجيش والامن الابرار والشهداء الشرفاء من المدنيين الابرياء . ليتك كنت صادقا مع نفسك اولا واخبرتنا ماالذي استفزك واثار غضبك ؟ هل هي الوان علمنا الغالي لانها لاتتناسب مع ذوقك واذواق امثالك ؟ام الذي استفزك هو هذا الواقع الصادم بالنسبة لك ولامثالك حين شاهدتم هذه الحشود الجماهيريه وهي تملأ الساحات على طول الوطن حيث كنتم تمنون النفس بغير ذلك .اعتقد ان هذه هي بعض الاسباب اللتي تزعج امثالك . لذلك اقول لك لا تختبئ خلف مشاعر اهالي الشهداء اللذين هم اهلنا. وهم الارقى
سوريا
بنت الأسد2011-06-25 20:44:27
بس عيبياجماعة تركوه لأحمد يحكي يصطفل يلي مابحس وماعندو شعور بوطنيته مافينا نجبرو هي سوريا وعلم سوريا دايما مرفوع لوشو ماحكو ولو شو ماصار طول ما بشار الأسد قائدنا نحن بأمان
-سوريا
دوفة2011-06-24 16:05:13
الى احمدالاخ احمد....هل تعتبر رفع العلم السوري يحتاج الى مناسبة؟؟وهل تعتبر هذا نوعا من الاحتفالات.شو رأيك هلاء اللي بدو يعمل عرس أو حفلة تخرج أو نجاح يلغيها كرمال خاطرك؟؟
سوريا
الى الاخ احمد 2011-06-24 01:03:46
طول بالك وصللي ع النبييا حبيبنا يا اخونا احمد , اول شي انا مبسوط وفخور فيك انو عمتعبر عن رأيك بشكل حر وصريح :) بس يا حبيبي نحن الحلبية حبينا نعمول شي لبلدنا وبعتقد انو هادا الاحتفال سببو الأعتزاز بالانتماء لسوريا ( مشان ما يقولوا الحلبية مبسوطين رح ينضموا لتركيا متل ما سمعنا اشاعات كتيرة ) و مشان نوقف مع بلدنا بهالمحنة , اكيد كل شخص غيور على بلدو هو شخص معارض على بعض الاشياء اللي بتصير , بس هاد الحكي ما بيعني نتظاهر ونمسك السلاح ونخرب سمعة البلد , المعارضة الحقيقية هي اللي بتحب الوطن وتحت سقفو .
-سوريا
سالم2011-06-23 22:55:10
الحواربس انا اللي بطلبه من شباب تجمع سوريا انو يجند نفسه وهوي يدور على الشباب اللي عم يتظاهر ويجلس معاه لاني صدقوني دائما المقابلة بتريح النفوس وبتقرب الناس من بعضهاعلى الخيراللهم هدء النفوس واحقن دماء شباب سوريا
المكسيك
عاشق الوطن2011-06-23 18:47:20
بحترم رأيك يا أحمد و لكننحن جميعاً نحترم رأي الغير كما علمنا السيد الرئيس بشار الأسد و لكن لا نسمح بهكذا طريقة من التعبير و هكذا تشبيه لأن سوريا ستكون الأنموذج الذي يقتدى به عبر العصور و كما قال السيد الرئيس أننا سنعطي دروساً للمنطقة و أنا أضيف صدقت يا قائد الوطن
-سوريا
جاك 2011-06-23 16:27:11
الى احمدهذه الاحتفالات ليست الا تحية وخطوة نبيلة وراقية للوطن والقائد والشهداء ايضا .. امثالك قد يجدونها فعاليات كما قلت مستفزة .. لكن من يحب الوطن ويريد الخير لبلاده من الجنين حتى ام الشهيد سيقف ليحي هكذا احتفالات .. على الاقل كمواطنين سوريين قد قمنا بفعالية تثبت حبننا للوطن امام التدخل الخارجي .. افضل من ان نجلس في منازلنا ونقوم بالنقد من خلف الكرسي الدافئ الخاص بامثالك
-سوريا
كمان احمد2011-06-23 16:17:06
المناسبة هي 2المشكلة يا أخي الكريم أن المعارضين حتى باتو يتكلمون بلهجة التخوين نفسها... أليس وصف الموالين بالشبيحة وأبواق النظام إهانة توازي وصف المتظاهرين بالمندسين فلنكف يا إخوتي في الوطن عن التخوين والاستفزاز ولنحب بعضنا وندفن الأحقاد .... للعلم فقط ملايين اليمنييين تظاهرو ضد النظام وكانت واحدة من ساحات تظاهرهم تساوي عدة أضعاف لمن تظاهرو في سورية كلها ضد النظام لكنهم لم يحرقو مقر حزب حاكم واحد ولا ضربو حجرا رغم أن قتلاهم كانو بالعشرات يوميا ..... تحيا سوريا الوطن سوريا العراقة والأصالة ...
-سوريا
سلام 2011-06-23 16:10:58
احمديااحمد يا حبيب قلبي انت شو يلي زاعجك بس يعني عندك اخ شهيد شي ومدايق من الناس يلي عم تطلع مسيرات اذا هاد كان سببك بكلمة ما المناسبة ف تسلم غبرت عن رأيك
سوريا
كمان احمد2011-06-23 15:42:13
المناسبة هيالمناسبةهي تأكيدحب الوطن فمارفع هو العلم السوري والمناسبة هي رفض التدخل الخارجي عندما تكالبت كل دول العالم على بلدنا المحتفلون لم يشتموالشهداءالذين تتحدث عنهم ولم يركبو جثثهم كما فعل معارضوالخارج الجالسين في قصورباريس ينتظرون مقتل أي شخص ليتهمو الأمن والنظام بقتله الشهداءأيضا من الجيش والأمن وقد يكون من رفعوا العلم من أهلهم وأقاربهم وفي كل مناسبة من هذا النوع أول كلمة يقولها المنظمون هي الرحمة على شهداءالوطن من المدنيين والجيش والأمن المحتفلون لم يضربو حجراولم يحرقواطارا ولاحرقو صورة حتى للعرعو
-سوريا
مواطن حلبي2011-06-23 15:14:44
لا تواخذونا نحنا منحب بلدناليكون ازعجناك استاذ احمد نحنا عم نرفع علم بلدنا....نحنا خايفين عم مستقبل بلدنا...عامستقبل اولادنا....بدنا الناس تتوحد تحت راية الوطن....بدنا الناس تعرف شويعني وطن....بدنا الناس تعرف انو المستهدف هو الوطن....بدنا الناس تعرف انو ماحدى بالعالم بهمو الاصلاح بسوريا...ما بيفرق معو اذا جعنا او شبعنا....بهمن يشوفونا عن نخرب البلد....بهمن يشوفو بعض الناس عم يستنكرو رفع العلم....شو بدك استاذ احمد....بدك نبيع علمنا...نبيع بلدنا....ابدا....سوريا بخير..بهمة الشرفاء
-سوريا
احمد2011-06-23 14:58:56
ما المناسبة؟؟لكل احتفال مناسبة, فما هي مناسبة تلك الاحتفالات؟؟ هل اصبحنا مثل ليبيا و القناة الليبية؟؟؟ الناس تقتل و الحفلات مستمرة؟؟؟ الا يشكل ذلك استفزاز لأهالي الشهداء؟؟؟ لماذا نحن مصرون على ان ندفن رؤوسنا بالرمل؟؟
-سوريا
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