|
طوني حداد2011-06-24 12:51:09
الحكومة السابقةوالله يا دكتور طالب انا معك مليون بالمية الحكومة السابقة تتحمل المسؤلية الكاملة لما يجري في سورية الحبيبة جميع القرارات التي اتخذت كانت ضد المواطن وبشكل متعمد والله يديم عزك ياسورية
سوريا
يوسف2011-06-24 11:04:46
إلى السادة المعلقين وجميعكم أبناء وطنيأولاً لنعترف جميعاً أننا لا نعرف كيف نختلف,ثانياًلانعرف كيف نكون معارضين برغم كل ما نطرح لأن بعضنا يقلد الغرب مع إننا لا نملك ثقافتهم ولا مجتمعهم الغريب عنا بكل شيء,ثالثاً جميعنا نتقن نقد الآخرين وننسى دورنا الهدّام سواءً بحسن أو سوء نية فلنبدأ بأنفسنا أولاً وبعدها لن نرى أحداً ننتقده.هذا الكلام أوجهه لكل أبناء وطني فقط أما منتحلو صفات السوريين فأقول لهم:مهما تكتبون أو تعملون لن تنالوا مناأو من وطننا لأننا نحن نقرر متى ننتصر أو ننهزم ولن ننهزم لأننا أصحاب حق ولكننا نحتاج أن نرى أنفسنا
-سوريا
اصلي الى الابد2011-06-24 11:00:45
لاحظوا تغير اللهجةاخوتي الشرفاء السوريين لاحظوا كيف تغيرت لهجة جنود الفتنةبعد مسيراتنا المليونية فبادىء الامر روجوا انهم صوت الشعب المقهور اماالآن يريدون اعترافا بوجودهم كمعارضة ومحاولاتهم اليائسة الآن طبيعية ومن الوسائل الدفاعية لدى الانسان انكار الواقع المؤلم لذلك ينكرون انهم فشلوا لان الواقع لا يناسبهم لذلك اقرؤوا واضحكواعلى من لايعرف عن الحرية شيئا ويطالب بها هه
-سوريا
ايمن2011-06-24 00:11:37
للسيد معارضعارض على كيفك ماحدا رادك بس ما تطلع بمسيرة ترفع شعارات طائفية او تقول سلمية ثم تنهمر بالرصاص على الامن او تحرق ممتلكات عامة او تجبر الاخرين على الخروج معك
-سوريا
ياسمين الشام2011-06-23 19:21:23
كلامك صحيحإلى سوري معارض كلامك صحيح والله أكثر ما يحزنني هو التخوين المستمر للمعارضين كلنا سوريون
-سوريا
انا سوري اه يا نيالي 2011-06-23 14:09:25
سوريا للجميعانو والله حرام قاطع هالمسافة من لبنان عحلب قلبي معك والله ..واستاذ زهير عليك بحالك ومستقبلك متل ما قلت ودير بالك عولادك وخلينا نحترم اراء بعض يعني ازا ما كنت معك لازم كون معك ...كل واحد عندوا وجهة نظر
-سوريا
lubna2011-06-23 10:39:23
محاسبةأتمنى أن يكون قائد الوطن قدوه لكل مسؤول ومواطن أتمنى من كل قلبي أن يوضع قانون أنى لك هذا لأنه سيحد كثيرا من فساد المسدين ولدينا من الشرفاء الكثير وأتمنى محاسبة الحكومة السابقة لأنها وراء الضغط الكبير الذي تعرض له الشعب كما اتمنى من الفنان زهير عبد الكريم أن لايزيد من حدة الاحتقان مع زملائه الفنانين ولا يزاود على أحد لانهم هم من سيوصل أوضاع المواطنين من خلال مسلسلاتهم
-سوريا
Bassel 2011-06-23 09:20:10
حلبتحيية من القلب لشعب حلب العظيم والصامد بوجه التضليل, كانت حلب دائمآهي رمز العزة وستبقى إنشاء الله
أستراليا
محمد2011-06-23 06:22:51
سؤاللماذا لا توجد معارضة في سوريا ضمن البرلمان ؟؟
-سوريا
معارض حر2011-06-22 22:15:59
المعارضة شيء صحيفي كل دول العالم المحترمة يوجد شيء اسمو معارضة ولكن فقط في سوريا أن تكون معارضاً يعني انك مندس , أن تكون معارضاً يعني أن تكون خائن , أن تكون معارضاً يعني أن تكون سلفياً , أن تكون معارضاً يعني ان تكون عرعوريا , أن تكون معارضا يعني ان تكون يهوديا , فقط و في سوريا. أماالآن وبعد 3 اشهر من الحراك الشعبي تم الاعتراف بالمعارضة , والذي يقهر أن هذا الذي يقول معارضة شريفة ينافق لانه قبل 3 اشهر كان يعتبر كل معارض خائن .
-سوريا
غضبان2011-06-22 20:43:00
تيتي تيتي متل .............ماجيتياذا الاصلاح رح يكون برعاية ضابط المخابرات طالب ابراهيم وزهير عبد الكريم فياسلام( سلملي عليه) مابقى من السيد زهير الا يرفع العصى على زملائة الفنانين.............. نصيحتي ان يختاروا اشخاص اكثر قبولا من صالب وزهير
سوريا
جبلاوي غيور على مصلحة الوطن2011-06-22 19:17:58
كفاكم تنظيرامن المؤسف آن نسمع نصائح و تنظيرات من أمثال هذه الشخصيات الخشبية التي مللنا سماعها و سماع لغتها التخوينية و التحريضية البالية!!! اذا كان الحوار الوطني سيضم أمثال هذه الشخصيات ** فعلى سورية السلام. البلد يزخر بالكفاءات الوطنية التي تستطيع أن تنهض به و تعبر به الى بر الأمان دون الحاجة لمنظرين وصوليين.
-سوريا
صلاح اكثار البذار2011-06-22 17:39:24
لنبدأ باصلاح مؤسساتنانناشد الحكومة الجديدة بالإسراع حيال اجراء اصلاحات سريعة وفورية في القطاع العام وكما أناشد العاملين الشرفاء بالتعاون من خلال نشر صفحات على الانترنيت لنشر فضائح الفاسدين في المؤسسات ليتسنى للحكومة اجراء التحقيقات الجدية والحقيقية ومعاقبة الفاسدين وإعطاء الدور للشباب المتنور يكفينا عقول قديمة لا تعمل إلا على تدمير مؤسساتنا وقمنا نحن عمال مؤسسة إكثار البذار في انشاء صفحة على الفيس بوك بعنوان (لنبدأ بإصلاح مؤسستنا) ونرجو التعاون في القضاء على الفاسدين وتطوير مؤسساتنا
سوريا
ابو العدى2011-06-22 14:37:48
شي حلو واللهتعال حاسب الناس مين بتحب ومين بتكره اللي بيشتغل بهالبلد بضمير و اخلاق ولمصلحة الفقير قبل الغني هدا رح يكون بعيوننا اما غير هيك رح نعتبره مفسد وخاين
-سوريا
نادال2011-06-22 13:45:40
تحية لكل حلبي شريفمني انا ومن جميع السوريين في الداخل والخارج, نشيد بعظمة كل حلبي استوعب حجم المؤامرة ولم ينجر وراء فتاوي واكاذيب تريد منا التفكك والانخراط في حرب اهلية. وهذا الشي ليس غريب عن حلب لانها منبع العلماء والشرفاء مثل حال اي محافظة سورية
سوريا
المشبوح2011-06-22 11:38:07
ملاحظةزهير عبد الكريم وبشار اسماعيل هما أكثر من أبدع في أداء أدوار ضابط الأمن ...
-سوريا
سوري2011-06-22 09:21:21
ابواقما دمنا نسمع للابواق و لانعالج المشكلة الحقيقية فلن نتقدم خطوة واحدة - الشعب وفي وادي والسلطة وابواقها في واد اخر
-سوريا
سورية دبي2011-06-22 08:18:40
نفاق اللون الرماديفي يوم ارسلت تعليق و لم ينشر قلت فيه حذاري فطنجرة البخار على وشك الانفجار ارجو ان ينشر تعليقى الان لاشك ان الحكومة السابقة بقراراتها الاقتصادية الفذة ساهمت في هذا الانفجار بالاضافة الى الفساد و المحسوبية والتي نوقشت بما فيه الكفاية والان يجب التحرك سريعافي الاصلاح لانقاذ البلدواخراس الابواق الماجورة وقطع الطريق على المتربصين في الخارج والداخل وهم كثر للاسف وئام وهاب رجل صاحب مبداء ثبت عليه حتى في وجه الحقبة الحريرية و لم يكن منافقا كغيره اما الموقف الرمادي فهو بالفعل النفاق بعينه
-سوريا
JouJou2011-06-22 06:31:47
Yes we Credit Aleppo CityI am with the democracy everywhere in Syria and with the respect of human rights and catch the crooks in the government, but with keeping peace in the country and not chaos. Aleppans knew that these demonstrations won't change anything so why to bother
-سوريا
حلبي 2011-06-22 01:20:33
حلب ابيةحلب هي مدينة الاستقرار لاتقبل ان تجر وراء شعارات وتحريض رجال يظنون انفسهم مرجع الدين, ان حلب هي مركز العلماء ولاتقبل لنفسها ان تكون جريرة وراء اشخاص موهومون بافكار مريضة, ولو كانو يحترمون حلب لكانو استمعو الى علمائها, لقد اخطأو ويتحملون اخطاءهم, حلب هي مدينة لكل السوريين هي مدينة ساندها الاسد بكل ماتحتاجه وجعل منها مدينة صناعية واعطاها ماتستحق, حلب مدينة الاسد كباقي المدن وشعبها يفتخرون بقائدهم الاسد. حلب نالت احترام كل سوري لمواقفها ولدورها في وأد الفتنة الكريهة,
-سوريا
سوري وافتخر2011-06-22 00:25:18
نحن احرارشكرأ وئام شكرأ لكل شريف من هذه الامه نعم نحن نحتاج رجال في هذه المحن طالب ابراهيم زهيرعبد الكريم مع حفظ الاالقاب هم مقاتلون عن امن ووحدة سوريا يقاتلون بطريقتهم عدو شرس اسمه الااعلام المندس والمتصهينون الجدد في المنطقه حب الوطن يتطلب العمل بدون كلل نعم نحتاج الى نساء ولااده تلدكل ثانيه الف وئام وهاب ومن يسير بخطه هذا الرجل الدرزي العربي الاصيل ابن الجبل الشامخ تحتاجه كل سوريا كما تحتاجه لبنان بوركة امة انتم ابنائها فتحيه الف تحيه لكل من يعمل من اجل سورياالمحبه والسلام سوريا الاسدوالعنفوان بوركتم
الكويت
حلبي2011-06-21 23:37:20
لأني ما حدا منا منتفعكل أهالي حلب مع الاستقرار في سورية وهم لم يساندوا اي متظاهرين لأن المتظاهرين وجدوا حولهم من ابناء مناطقهم من كان لاشيئ و أصبح بفعل تنفعه و انتسابه للحزب و تسلمه لمنصب ما الكثير من الأموال و الملايين فاذا ارادت الدولة تهدأت الأمور عليها باصدار قرارات حازمة [انها سوف تحاسب الجميع على مبدأ من أين لك هذا و أنها ستعيد الأموال لأبناء سورية و بهذا يقتنع الناس بأن اصلاحات حقيقية قادمة
-سوريا
عاشق سوريا أكثر2011-06-21 21:52:50
بتوقع بلشت الديمقراطية بسيريانيوزأنا أول مرة بشوف أنو فلترة التعليقات خفت و أنا أشكر بكري و عربيان لأنو طالب صاير شجاع و مانا عرفانين ليش؟؟؟؟؟؟؟؟ وهاب بيبيعنا وطنياتو اللي زادت في لبنلن و زهير نجم الحضور؟
-سوريا
علاء2011-06-21 19:14:21
إلى السيد عرابيانما في مرسوم رئاسي بينام في الدروج, فيه اسمو اسمو متابعة تنفيذ القرارت. مافي غير معاملات المواطنين بس هيي اللي بتنام في الدروج
-سوريا
عرابيان2011-06-21 18:31:23
توضيح سريع لصاحب الرأي "حكومة ديكور"بس للتوضيح، كيف بتفسر المراسيم الكثيرة التي صدرت عن الرئاسة وتم تنييمها في الدروج لسنوات أو اصدار الوزراء تعليمات تنفيذية قاتلة لها وكان لو تم تفعيلها بطريقة صحيحة لكانت حلت بعض أهم المشاكل التي نواجههااليوم. بس كمثال وليس الحصر مرسوم تنظيم السكن العشوائيي الذي صدر عن الرئيس ولو تم العمل به لكانت البيوت بربع ثمنها الآن ولكن تم قتله بالتعليمات التنفيذية والتأجيل القاتل من قبل الوزارة لتنفيذه.
-سوريا
first dream2011-06-21 16:59:32
هؤلاء هم رجال سوريةالى كل العالم الى كل من يريد ان يعبث بامن الوطن والمواطنين اقول هؤلاء هم رجال سورية وهؤلاء هم شهود العيان وليس شهود العميان الذين يطنططون من قناة فتنة الى اخرى واللــــه سوريـــا بشـــار وبس .
سوريا
منطقي2011-06-21 15:21:58
طالب ابراهيم هلأ صرت شجاعمين هاد وئام وهاب اصلا ؟؟ اول شي روح حل مشاكلك بلبنان وصير شاطر ولا تجي تبيع كلام عنا ..وطالب ابراهيم هلأ صار شجاع وبدو يحاسب الحكومة وين شجاعتك لما كانوا عالكرسي ..ولا شاطر تبيع كلام قدام هالمساكين اللي واقفين قدام القلعة ..وزهير اللي بيدعي الفن ..انت مو بينت موقفك الشجاع والحكيم شو بدك بغيرك ؟؟ ولا هلأ صرت وطني ولا لازم كل الفنانين يكون موقفن متل موقفك حتى ترضى وتنبسط يا فناااان يا مثقفففف ....مشان الله حاج تبيغعو وطنيات لأنو ملينا منكن ..وقرفنا هالطريقة بالتعبير عن المشاعر المزيفة
-سوريا
الوطن للجميع 2011-06-21 14:39:36
محاكم التفتيشمع من أنتم ؟ سؤال غبي يعترف بانقسام الشارع بين مؤيد و معارض ! و بالتالي يدحض اتهام الشعب بالعمالة و الاندساس و التجرثم و .. إلخ . ألم يسأل الفنان زهير نفسه لماذا فضل معظم الفنانين أن يلزمزا الصمت ؟ أم يظن أننا في سويسرا .؟!!
-سوريا
سوريا الله حاميها2011-06-21 14:36:31
ولا نريد لأحد ان يتدخل بشؤون البيت السوري --قائدنا قال صراحة اصلاحاتنا الديمقراطية اتية ولا نريد لأحدان يتدخل بشؤون البيت السوري الداخلية لا مزاودة ولا تمسيح جوخ وحلب واهل حلب الصامتين ينتظرون هذه الاصلاحات والعطاآت التي تزيد لحمتنا ووحدتناوعينشنا المشترك واتشاركية في الحكم وادارة البلاد والدفاع عنها لسنا بحاجة لسكب الزيت على النار ولا نصائح طائفية مذهبية حلب من اطياف سوريا ومحبي الوطن والقائد واصلاحاته الديمقراطية.
-سوريا
من موقع اخر2011-06-21 14:29:41
من شان الله يا 8+14التعليقات من قبل من شان الله في 21/06/2011 03:53:من شان الله يا 8+14 سوريا همها يكفيها ارحمهوها من شهود الزور والمحكمة على الأقل حتى تنفرج الأزمة وتنقشع الغيمة
-سوريا
الختيار2011-06-21 14:08:15
الرائدسيريا نيوز انت الاول
-سوريا
بكري الفهيم2011-06-21 13:45:17
لا ابيض و لا اسود -فقط رماديالمشكلة عند هادا زهير انو اذا بدك تكون ابيض شفاف و حلو -لازم تقول الله سوريا بشار و بس و الاسود الشعار بيكون الشعب يريد اسقاط النظام اما الرمادي فهو الشعب يريد الاصلاح و الرئيس معا و انا رمادي ان عجبك او لم يعجبك المشكلة الثانية هادا طالب ابراهيم بيجي ليحكها بيقوم بيقلع عين و بيعمي عينها الثانية -نص اعضاء الحكومة الحالية و رئيسها هم اعضاء الحكومة السابقة خيو كرمال الله و محمد و عيسى رح حالك و حاج تصريحات بعدين مين هادا وئام اللي اهل حلب بحاجة لشهادته ؟؟؟؟!!!
-سوريا
arabian2011-06-21 13:17:13
حكومة ديكورحاجة تحطو الحق عالحكومة السابقة كلنا منعرف انو الحكومة والوزراء بشكل عام بسوريا هن عبارة عن دمى متحركة تعمل بالرميوت كونترول.المشكلة هي تراكمية من 4 عقود بسبب النظام السياسي القائم على الحزب الواحد يلي كانالسبب بغياب اليات المحاسبة وهدا الشي يلي وصلنا لهون
سوريا
علاء2011-06-21 13:12:10
بالحديث عن الموقف الرماديو لكن احيانا يكون الموقف الرمادي يا سيد زهير عبد الكريم أفضل و أحفظ للكرامة من الموقف المنافق و المصفق في كل الظروف و الأحوال. و السيد طالب ابراهيم أين كنت في ايام حكومة العطري؟ لماذا كنت ساكت عن الفساد؟؟ الآن سرت شاطر و بدك تحكي؟ الشطارة تحكي لما بيكون عالكرسي مو بعد ما طار.
-سوريا
خبير علاقات انتهازية2011-06-21 11:28:09
اين كان الانتهازيون الذين يطالبون بالمحاسبةالذي اصابنا من فساد والتقدم الى الوراء ليس اسبابه الحكومة السابقة بل عدم تفعيل المؤسسات الديمقراضية وفصل السلطات التشريعية عن التنفيذية وتحييد القضاء وكبت والجام المرتزقة والانتهازية وممسيحي جوخ الحكومة السابقة اين كانوا ولماذا لم يعارضوا ويطلبوا المحاسبة واقصاء الفاسدين لانهم هم نفسهم كانوا المرتزقة وفوق المحاسبة والشفط والبلع من مال الحكومة والشعب.
-سوريا
عبدالله2011-06-21 10:34:38
نفاق حتى النخاعالحقيقة وبرأيي ان المنافق سيظل ينافق وان خلاصة الاحداث الاخيرة هي حرب حقيقي بين الخير والشر بين اصحاب الحقوق المهدورة وبين المنافقين الفاسدين المرتشين ..
-سوريا
متابع2011-06-21 10:19:26
لااصلاح بدون محاسبة الحكومة السابقةلااصلاح بدون محاسبة الحكومة السابقة التي اوصلت البلد الى ماوصل اليه وحومة العطري والحسين والحجة فعلا يجب محاسبتهم وهذا النداء جاء من د. طالب جاء في عقر دار رئيس الحكومة المخلوع ناجي عطري واركان فسادة الذين أتى بهم للحكومة بعد ان اقصى 30 وزيراً معارضاًله بتعديلات تلبي طموحاته بوصول البلد الى ماوصلت اليه متجنيا على الشرفاء والرجال وكل من يناقشه بافكاره السوداء لانهم كانوا يروا فيها خراب البلد وفعلا كان ذلك خراب دمار تشتت ضياع فساد ---- الله ينتقم منكم ونحن بحلمطلب واحد هو محاسبة الحكومة
-سوريا
أحمد2011-06-21 08:50:02
شووووووووووومن جهته حمل طالب إبراهيم، الحكومة السابقة "المسؤولية الكاملة للأزمة الحالية" مطالباً بمحاسبتها. ليك هل الفهمان شكله عايش خارج التاريخ الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة وإلا ما معنى وجود نصف اعضاء الحكومة الحالية من الحكومة السابقة بما فيهم رئيس الوزراء الحالي الذي كان من صقور الحكومة السابقة مين بدو يحاسب مين
-سوريا
دمشقي2011-06-21 05:56:57
لكل وجهة نظرربما نشهد للبعض مواقفهم الوطنية من سياسيين وجامعيين وفنانين وغيرهم وربما نحترم وجهات نظرهم ولكن لي عتب على الفنان زهير وقد لا حظته منذ اليوم الأول وهو يتقصد الهجوم على زملائه الفنانين وكأنه أراد تبييض صفحته أمام الشعب على حساب تشويه سمعة الآخرين .. يا سيد زهير الكل في نظر الشعب وطني وقومي والكل يحب بلده وقائده ولكن لكل واحد منهم طريقته .. نرجو منك الكف عن التهجم على الآخرين باستغلال الأحداث وكأنك الوطني والغيور والشريف الوحيد من الفنانين ... شكرا لوئام وهاب على مواقفه وللدكتور طالب
-سوريا
Syrian 2011-06-21 03:35:16
Yes we r freeحلوة هي تحميل الاخطاء للحكومة السابقة صرنا احرار ولنا الحق بنقد الحكومة السابقة سبب كل مصائب سوريا نعم لترشيح طالب ابراهيم للوزارة نعم نعم نعم
-سوريا
|