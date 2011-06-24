أعتبر الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن "حلب اليوم هي من أهم المواقع التي تخوض المعركة لحماية سورية والأمة وهي تؤكد مرة جديدة بأنها جدية في خوض معركة منعة سورية وحمايتها وحفظ وحدتها".

جاء ذلك عقب إلقائه كلمة في مستهل مشاركته بفعاليات تجمع شباب سورية، التي انطلقت مساء يوم السبت أمام قلعة حلب.

من جهته حمل طالب إبراهيم، الحكومة السابقة "المسؤولية الكاملة للأزمة الحالية" مطالباً بمحاسبتها.

وحول أداء الحكومة الحالية قال إبراهيم "يبدو أن الحكومة الحالية تسير بخطوات حثيثة نحو انجاز البرنامج الإصلاحي في كافة الأصعدة، ولمسنا حرصاً واضحاً من المسؤولين والقيادة السياسية على تلبية مطالب الشعب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، فالتوجه جدي نحو النهوض بعملية الإصلاح بسرعة كبيرة من أجل مستقبل سورية وشعبها".

ورداً على توقعات "تعرض سورية لأزمة اقتصادية حادة" خلال الأشهر القادمة قال إبراهيم "الأزمة الاقتصادية لن تكون حادة فالحكومة اتخذت إجراءات منذ اللحظة الأولى لمواجهة الآثار المحتملة من حالة الارتباك الاقتصادي وضعف النشاط الاقتصادي الناتج عن الاضطرابات والتي قد تساهم فيها العقوبات، والحكومة لديها خطة إستراتيجية وآليات كبيرة وكثيرة لمواجهتها، كما أن سورية لديها احتياط مالي ضخم جداً وتغطية ذهبية كبيرة ومكامن قوة اقتصادية لا تقل عن قوتها السياسية، والحكومة الجديدة تدرك ذلك وأعتقد بأنها ستستغلها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة من أجل الاقتصاد والشعب السوري".

وعبر إبراهيم عن تمنياته بأن "يكون جزءاً من الحوار الوطني"، معتبراً أنه "يجب أن يكون عاجلاً وسريعاً وتشمل جميع الأطراف التي تؤمن بوحدة سورية ونسيجها الاجتماعي وأهداف وحقوق سورية، والذين لا يؤمنون بالعنف أو القتل أو الاحتكام للسلاح أو الفتنة المذهبية والتفرقة، فعندما نلتقي على هذه القاعدة فإن الحوار ممكن مع كل الاختلافات السياسية والعقائدية والاقتصادية والفكرية وسيكون مجدياً بالتأكيد لمستقبل هذا البلد".

أما الفنان زهير عبد الكريم، الضيف الآخر في الفعالية، فقد رأى في تصريح لسيريانيوز بأن "سورية اليوم تتعرض لمشكلة وأزمة كبيرة، وأنا أتحدث كمواطن عربي سوري وليس كفنان، وقفت مع الوطن منذ اللحظة الأولى لأن هذا بلدي والموضوع متعلق بمستقبلي وأولادي ووطني".

وفي رد على موقف الفنانين من الأزمة قال عبد الكريم "الفنان ليس الذي ينزل إلى الشارع ويصافح معجبيه، بل هو الذي يدافع عن الناس في المحن".

واتهم عبد الكريم موقف بعض الفنانين "بالرمادية وعدم الوضوح"، متسائلاً "مع من أنتم ؟ ولماذا هذا الصمت المخجل المذري، وهذه المواقف الرمادية، ممن تأخذون تعليماتكم، الفنان عندما يعمل عمل وطني يعتبره الناس بأنه وطني لكن الحقيقة ليست كذلك".