أكد عضو المكتب التنفيذي بحلب لقطاع الصناعة والتجارة وحيد عقاد لسيريانيوز على "البدء بتطبيق التسعيرة الجديدة لخطوط النقل الداخلي في المدينة بدءً من منتصف ليل اليوم الاثنين، والمحاسبة عن التجاوزات بدءاً من صباح الثلاثاء".

وكان محافظ حلب علي منصورة قد صدّق على محضر جلسة اجتماع استثنائي للجنة تحديد الأسعار، برئاسة وحيد عقاد، وحضور مدير الاقتصاد والتجارة ورئيس دائرة الأسعار، وممثلي الاتحادات والنقابات الحرفية بحلب.

وبين عقاد بان "التعرفة الجديدة تم تحديدها بالاعتماد على تعرفة المكروباصات سعة (14-25) راكب المحددة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 745 وهي 49.85 ق.س. لكل كم، وبعد تخفيضها بنسبة 7.5% استناداً لكتاب الوزارة رقم 9046 لتصبح 46.11 ق.س. لكل كم".

وكان 13 من مستثمري خطوط النقل الداخلي في حلب قد توعدوا بإيقاف باصاتهم في حال تطبيق التعرفة الجديدة.

خبر أكده عقاد مبيناً بأن "المحافظة من خلال مفاوضاتها مع المستثمرين حصلت على وعود من البعض بالعدول عن الإضراب والعمل وفق التسعيرة الجديدة"، مؤكداً على "عزمها تسيير ميكروباصات قديمة لتعويض النقص الحاصل على خطوط المستثمرين المضربين عن العمل، كإجراء مؤقت لحين منح الخطوط لآخرين جدد يقبلون بالتسعيرة الجديدة".

وحددت تسعيرة الخطوط التي تقل مسافتها عن 11 كم بـ 5 ل.س.، وقوامها 30 خطاً في المدينة، كما تم تحديد تعرفة خطوط أطراف المدينة وضواحيها والمتراوح مسافتها بين 12-13 كم بـ 6 ل.س.، وهما خطا طريق الباب-سوق المواشي وخط كراج الراموسة-المدينة الجامعية وكراج الليرمون، في حين تحددت تسعيرة الخطوط المتراوح مسافتها بين 13-15كم بـ 7 ل.س.، وهي خطوط الراشدين، قرية النيرب، حريتان، وكفر حمرة، أما الخطوط التي تجاوزت مسافتها 15 كم فقد حددت تسعيرتها بـ 8 ل.س.، وهي خطوط كراج الليرمون-الصاخور، السجن المركزي-حتى الأحداث، كفر داعل، المطار المدني، ضاحية الكهرباء، كراج الراموسة-كراج الليرمون وحتى صالة ميديا، كراج الراموسة-المحلق-الكراج الشرقي.

ونص محضر اجتماع اللجنة على معاملة خطوط النقل الداخلي التابعة لشركة النقل الداخلي بحلب معاملة الخطوط المشابهة لها بالطول بالنسبة للقطاع الخاص.

وكان أحد المستثمرين، قد أعتبر في تصريح سابق لسيريانيوز، قرار المكتب التنفيذي "مناقضاً للوعود، التي تم الإعلان عنها لتشجيع المستثمرين، وخلق مناخ استثماري مستقر في البلد".