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سوري بشرف2014-08-13 23:00:03
سوري وافتخرالله يرحم ايام الباصات مو احلا من هاالايام الله يحمي سوريا
-سوريا
محمد2012-06-29 18:21:32
الله يرزق ها الناس سيارات ليخلصوا من ها الالله يرزق ها الناس سيارات ليخلصوا من ها النقل الداخلي
-سوريا
سوري2012-04-11 14:24:45
الرجاء رجعونا ع ايام السرافيسالرجاء رجعونا ع ايام السرافيس
-سوريا
ابن الوطن2012-03-03 02:40:24
الازمة السوريةالله يخلص سوريا من كل المازق المواطن السوري تعب بكف بقى مهاترات بدنا نعيش متل باقي الشعوب حااااااااااااااااااااااااااج حرااااااااااااااااااااااااااااااااااام بكفففففففففففففففففففففففففففففففففففي
سوريا
محمد2011-09-11 21:31:57
هي سياسةالدولة لكي يلهي الشعبارجوكم ياأخوان حاجة نوم اصحوا اقصد الحلبيبة ارجوكم هبوا لنصرة اخوانكم قبضايات حمص ودرعا وحماه وباقي المحافظات
الكويت
عاشق الدائري الشمالي2011-08-05 02:55:17
لأ و مسميها مؤسسة الوطن... لك إش هالوقاحة!!!كلو كوم واسم المؤسسة كوم...مؤسسة الوطن للنقل الداخلي.. وحاطط صورة خريطة للوطن العربي.. لك إش هالمزاودة (عفوا\"من السيدات والسادة القراء) المثيرة للقرف والاشمئزاز..لك من إيمت صار الوطن زحمة و ذل للمواطن؟ سماها الوطن قالك مشان يخوف الناس وما حدا يشتكي..المفتش بيطلع قال مشان يفتش و بيلكع الناس مشان يوقف الباص أكترويعبي أكترلأ و إذا سألتومطول خّيو..!؟بقوم بجاوبك بكل صفاقة إي ي ي.هادا غير لما بطلعلك شوفير مرض وبتسحب معو التوصيلة ساعتين..هدول لما عملوا مناقصةعملوها للأسف على كرامة المواطن
-سوريا
مخترب قريب2011-06-26 00:13:23
سكن الشبابيارجومن المسؤلين اعلامنا عن وقت تسليم شقق السكن الشبابي بل الجزماتي والله الاجار ذبحنا والغربةحرمتنا من عيالناصرلي13 سنة متغرب ومسجل يعني لمين بدي اشتكي مابعرف حدايردعلي مصروف كبيرواجارمابيرحم وبعدين ياحضارات نرجومن سيادة المحافظ انويعطينامهلة نعرف حالنا ولكم جزيل الشكر
سوريا
حلبي2011-06-24 16:54:07
PGFلك يا شباب ماحدا شايف انو حلب صارت باصاتها كلا جديدة الا باص بستان القصر لساتو قديم ليش لهلق ما نزلو باصات جديدة ولا بستان القصر ما هي من
سوريا
مواطن2011-06-24 01:15:28
تغيير مسار الخط الراموسة - عامرية - مشهدنلفت الانتباه الى ان مستثمر خط الراموسة - مشهد عامرية اوعز للسائقين انه لا يذهبوا للراموسة القديمة او الجديدة فنناشد السيد المحافظ ان يسمح للسرافيس بالعمل لخدمة ابناء الوطن اذا تم اصراره على اختزال الخط
-سوريا
shark2011-06-23 23:37:01
كرمال النبي محمد حدا يجاوبنيكرمال النبي محمد حدا يجاوبني لك إذ العملة من فئة اليرة وليرتين ما عادة موجودة شو هل غباء يلي لسا مستشري وبسعرولي الركبة بست ليرات وسبع ليرات اشو عايشين بتسعينات حطوها يا خمسة يا عشرة ليش تعلقو الشوفير مع الراكب
سوريا
مواطن2011-06-23 16:22:33
داء الفالج لا تعالجبكل صراحة هؤلاء هم المندسين و المخربين أصحاب هذه الباصات اللذين لا يريدون الخير للوطن و المواطن همهم منفعتهم المادية فقط و دون يأضربو بالستين ألف جهنم اللي تأخذون مصلحة الوطن و المواطن أهم من المصالح الشخصية مفكرين أنو عبتمسكو العالم من اليد اللي بتوجعا خسئتم ألم يكفيكم ما سقتموه من مجلس الشعب لكن لا تفرحو كتير قريبا ستحاسبو
سوريا
أبو الفوارس الحلبي2011-06-23 16:07:01
وأخيراً تم التقيد بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الاليوم فرحت كثير لأنني وجدت أغلب الباصات ( دائري شمالي - حلب الجديدة والليرمون و الحيدرية ) قد أعلنوا عن التعسيرة الجدية وبدأ التقيد بهامنذ ظهر يوم الخميس في 23-6-2011 شكراً لكم أسرة سيريا نيوز على ايصال أصواتنا الى الجهات المختصة ...
-سوريا
مواطن حلبي2011-06-23 03:43:45
للأخ باسلالسيد باسل (يا زكي) يبدو بأنك لم تنتبه بأنك وضعت ايميلك واسمك الكامل الواضح من الايميل: باسل السيد فحاج خرط بأن كنت متبهدل بالسرافيس ويجب دراسة التسعيرة وخرطات تانية كمان فمن اسمك واضح بأنك ابن المستثر (السيد) او أخوه فحل عن هالدراويش وحاجتك تهديد واضح وصريح بأنك ستقوم بتنزيل رواتب السائقين حتى تمتلئ جيوبكم طمع و تعالي وأكل حقوق كمان
-سوريا
ابو عمار العظيم2011-06-22 23:30:30
خدمات للمواطنينارجو من السلطات المختصة الزام شركات النقل الداخلي بتعيين جابي لكل باص كونهم يهددون بالإضراب
-سوريا
حلبي للعظم2011-06-22 21:06:14
اذا لم يتم تطبيق التسعيرة الجديدةفسوف تكثر المشاكلاذا لم يتم تطبيق التسعيرة الجديدةفسوف تكثر المشاكل وخصوصاً مع سائقين الباصات والمفتشيين الذين يدافعون عن الشركة التابعين لها ويمكن ان تصل الأمور الى تكسير باصات وشتائم وفوضى كبيرة بحلب نحن بغنى عنها ^^^ السيد المحافظ ارجو الضرب بيد من حديد على كل متنمرد على قوانين الدولة مهما كان اسمه ووزنه لأنك بالأخير سوف ترضي الغالبية العظمى من الشعب الحلبي المسلوب حقه ... والخلود لرسالتنا
-سوريا
عبدالله عثمان2011-06-22 20:24:16
بطاقة شكر مع بطاقة اعتذاربطاقة شكر للقانون الذي نصه السيد المحافظ بالنسبة للتسعيرة الجديدة للباصات وبطاقة اعتذار لمستثمري باصات النقل بحلب لأن باص النيرب مازالت تسعيرته 8 ليرة سوري وباص ميسر جزماتي 5 ليرة سوري للدوار و8ليرة سوري للسكن الشبابي مع العلم أنه تم مناقشة مشرفي خط الباصين المذكورين من قبلي ولكن دون جدوى مع وجود تهديد اذا لم يدفع الراكب الأجر المحدد أرجو الاطلاع بالسرعة الفائقة قبل فوات الآوان لأنها اليوم الأربعاء عدت على خير بس بكرا الله أعلم وشكراً
سوريا
مواطن2011-06-22 19:32:11
عيبليش مستثمرباص النيرب مانازل التعريفة الجديدة اشو على راسو ريشة لايكون هاد تابع للمريخ مولحلب لك اخ بس
سوريا
AYMAN2011-06-22 17:59:36
لك يا حيف .. وين هيبة الدولة .. من امتى صار رقبة الك قسما بــ الله ياحيف .. من امتى صار الدولة تنحط تحت تهديدات المستثمرين بــ انو بدن ياضربو ولك يلعن هــ الباصات قسما بالله فساد بفساد .. لك نبوس رجلكن رجعولناالسرافيس قسما بالله كانو نعمة من السما لك معقول القرار بقولو بدو يطبق من صباح السبت ومابطبقو وربجعو بقولو رح يطبق منتصف مساء يوم الاتنين ومابطبق عيب والله عيب معقول الدولة عاجزة على إلزام المستثمرين بــ القرارات .. فعلا عوجا عوجا
سوريا
basel2011-06-22 17:36:26
يجب دراست التسعيره بشكل منطقيعندم اتخذوا قرار تخفض التسعيره لم يكن منصف بحق المستثمرين لان مادت المازوت تشكل ربع من المصروف فيجي اخذ التخفيض ع هذا الاساس او يقوم المستثمر بتخفيض الرواتب والضرائب والصيانه والمعاينات بقيمة ربه بلمية ع حسب مفهوم السيد المحافظ ولمن لديه تفسير اخر فليجيبنا
سوريا
ابو كاظم2011-06-22 16:50:21
حاج مسخرةياجماعة حاج مسخرة بقى اذا شقفة متعهد ماعم تقدرلوا الحكومة و المحافظ و بكل عين وقحة بيقول عم نطبع تذاكر جديدة بتناسب التسعيرة الجديدة و مرة تانية بيقول ما وصلني شي مع اني اليوم كنت بالمحافظة و قالولي انو القرار اتعمم من ليل الاثنين الله يكون بعونك ياسيادة الرئيس على هيك ناس قليلين الوجدان و الضمير*
سوريا
مواطن منتوف2011-06-22 14:16:17
الحقونا يا شرفاءيا جماعة انا بستخدم باص هنانو اقل شي اربع مرات في اليوم وبعد ما شفت تسعيرة خط هنانو 5 ليرات كنت سعيد جدا وبس رحت طلعت بالباص قال التسعيرة 7 ليرات ولسا ما وصلهن القرار ارجوا من موقعكم المحترم ايصال صوتنا للمسؤولين عن ايصال القرار ومراقبة تطبيقه والله عايفين حالنا من الفقر
-سوريا
mk2011-06-22 13:21:09
بدا قلبأحلا أبو الفوارس وأنا متلك ساويت
-سوريا
مواطن جنسيته عربي سوري2011-06-22 13:21:16
القطط السمانيبدو أن شركة ا. صاحبها أعلى مكانة من أعضاء مجلس الشعب الموقرين خط الحمدانية بعدو ب7 ليرات و التسعيرة في كل مكان بالباص شكرا أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة حلب
سوريا
حلب فاجرة من يوم يومها2011-06-22 13:18:28
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم يا حلبيةهدول اعضاء مجلس الشعب هم المفسدين و مافيا هدول يلي بدهم محاسبة عالفساء
-سوريا
أبو الفوارس الحلبي2011-06-22 11:55:41
مازالت التسعيرة القديمة سارية المفعول حتى تاريخ 22ما زال سائقي باصات الدائري الشمالي يصرّون على أن التسعيرة هي 7 ليرات وعندما فاتحتهم بموضوع التسعيرة الجديدة قالوا لم يصلنا أي بلاغ بهذا الشأن !!! المهم دفعت له 5 ليرات ولم يقطع لي تذكرة ورمى المنقود بأرض الباص وباقي الشعب المسكين دفع له 7 ليرات لأنهم لم يسمعوا بهذا القرار ... أرجو من سيريا نيوز التواصل مع الإذاعة والتلفزيون لكي يتم إعلان التسعيرة الجديدة بشكل نظامي وتكون ملزمة لهم وكل مخالفة أو تلاعب بالتسعيرة المفروض إحاتها إلى المحكمة العسكرية لأنها مخالفة تموينية ... وعاشت سورية الأســـد
-سوريا
شكوى إلى فرع مرور حلب2011-06-22 11:30:06
عوجانرفع إليك سيادة رئيس فرع مرور حلب شكوى ضد جميع مستثمري خطوط النقل الداخلي بحلب لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة ونطلب تطبيق أقسى العقوبات بحقهم *منشان ما تنحرج سيادة العميد إذا بتقدر عليهن طبق عليهن القانون وإذا ما بتقدر قول بينك وبين نفسك "عوجا"
-سوريا
الله يقويك ياأسدنا2011-06-22 11:39:24
سورية الاسدأعضاء مجلس الشعب أصحاب شركات النقل الداخلي ظهرت الوطنية ومصالح الشعب ياممثلين الشعب عندما قررت الحكومة تخفيض تسيعرة نقل الداخلي كنتم أول من رفض
-سوريا
جهاد2011-06-22 10:20:56
شيي فاضياذا بدكم تحطوا تسعيرة جديدة يجب متابعة الموضوع بس مافي حدا من الذين يضعون هذه التسعيرات بيطلع في الباص
سوريا
أبو عناد2011-06-22 09:31:43
الرجاء التنفيذباص راموسة - مشهد عطيتو (5) قال ماوصلو القرار قلتلو أنا مابدفع غير (5) قام سكت بس شعب كلو دفع (6) ياحرام ليش ما أدري الرجاء الملاحقت الموضوع
-سوريا
مواطن محرور2011-06-22 09:12:30
المستثمرون فوق القانوناليوم الأربعاء والتسعيرة كما هي يبدو أن الحصانة التي يتمتعوا بها هي فوق القانون على اعتبار أكثر المستثمرين من أعضاء مجلس الشعب. إلى متى الاستخفاف بالقرارت من قبل هؤلاء المستثمرين الذين مازالوا يعدون الليرات من جيوب هذا الشعب لمصلحتهم الشخصية. والله لو كانت هذه الزيادات التي أخذوها من الناس على شكل نصب واحتيال على مبدأ اجمع واربح أو على شكل زيادة غير مبررة عائدة للدولة لما غضب الناس لأنهم يعرفون هي أموال للشعب ولكن أن يعطوا الدولة باليوم 100 ليرة هي والله لم تحصل في أي دولة في العالم. وربي يسر
سوريا
حسبة بسيطة2011-06-22 09:08:40
حسبوها معيلما كان المازوت 25 التسعيرة كانت موفقية ب8 الان المازوت ب15 معناها الطرفين بالوسطين التسعيرة يجب ان تكون 4.8 وعندما ياخذون مننا 7 ليرات تسعيرة هذا يعني ان سعر المازوت هو 21 ليرة ! سؤال: فرق التسعيرة الذي سرق من المواطن خلال الايام التي لم يعمل بها بالتسعيرة الجديدة اين سيذهب لجيوب الحرامية؟ هل الاصلاح بان نصدر قرارت وبعد عدة اسابيع نستفيد منه؟ لماذا لم تنزل تسعيرة المازوت وفورا اصبحت التعسيرة5 التسعيرة النظامية ؟!!!!!
سوريا
مواطنة حلبية2011-06-21 22:56:47
لك كلو نفس الشيياجماعة ان طلع ولا نزل المازوت نفس الشي باصات الحمدانية لسه ب7 يعني والله حرام اذا بدنا نروح ع غير حي من نفس الحمدانية بياخد7 واذا بدنا ننزل ع البلد 7 بذمتكن هي نفس هي لا وشو الشوفير بتجقور ومابتحكى ماعدا الزحمة والبطئ وكل نص ساعة بجي باص يعني اذا كان عنا امتحان لازم نطلع قبل بساعتين لانو نص ساعة ليجي وساعة ليوصل ع الجامعة اي شو هاد واذا اشتكينا كلو بقوم عليك وبخرسك
سوريا
HDN2011-06-21 21:49:34
الراكب هو يطبق التسعيرةيجب على الراكب أن يطبق التسعيرة الجديدة غصب عن المستثمر ويطلع بالباص وما يدفع غير 5 ليرات وما ينزل من الباص وما ينتظر التطبيق من الفاسدين
سوريا
أحمد2011-06-21 20:19:52
كلشي على حالوما في حدا التزم بالتسعيرة ونحن على خط هنانو بقيت التسعيرة كما كانت سابقا والظاهر من الافضل انو يكون الحلول رادعة مع هالمستثمرين اللي ما شبعو ولا راح يشبعو
-سوريا
مواطن حلبي2011-06-21 19:53:07
ممستثمرو الخطوط نصابينتسعيرة خط حلب الجديدةباقية 7 ليرات وبشكل علني وعندما سالت المفتش قال انو لسا ما وصلهن كتاب رسمي انو التسعيرة صارت 5 ليرات يرجى متابعة الموضوع مع الجهات المختصة؟؟
-سوريا
عمر2011-06-21 19:10:44
للعلمللعلم خط كفر حمرة مازال على التسعيرة القديمة يعني 8ليرات بحجة البطاقات
-سوريا
حلبي2011-06-21 18:39:38
شارع النيلتسعيرة شارع النيل باقية 7 ليرات وبشكل علني الورقة ملصقة على الباصات وسلمولي على المحافظ
سوريا
مواطن فقير2011-06-21 18:30:56
ماعبيشبعواهدول مابتعبي عينون غير التراب عبكبسوا الركاب متل المخلل وماعبشبعوا
سوريا
عاشق الوطن وعاشق أبو حافظ2011-06-21 17:48:56
الحق علين نحن الشعبوالله لو نحنا مانطلع بالباص غصب عنو رح يساويه متل مابدنا والله الحق مو على السائق او المراقب انا اليوم طلع واحد وشال الورق يلي مكتوب عليه 7 وقال التسعيرة صارت 5 بس مافي
سوريا
rOni2011-06-21 17:19:40
يجب محاسبة أصحاب الشركاتيجب محاسبة أصحاب الشركات على عدم الالتزام بالقوانين ويجب وضع غرامة على كافة الشركات التي عملت حسب التسعيرة القديمة، بكفي نهب المواطنين
سوريا
anas again2011-06-21 16:51:42
هل الدولة عاجزةاذا كان حدا من المستثمرين بدويساوي اضراب عن العمل فيجب على الدولة ان تنزل باصات النقل الداخلي و تشغلها على حسابو طول فترة الاضراب و اذا ما رجع يشتغل يفسخوا العقد ويساووا عقود مع التجار يلي باستطاعتها تشغل و ب 5 ليرات و اعطاء لشركة النقل الداخلي بدل ال 100 ليرة 1000 بدل استثمار على الاقل ممكن يكونوا شرفاء اكتر من هل الحرامية المتواجدين( من عند جسر الاطفائية للبلد بدنا تلت ساعة ونسوا يحطوا بالعقد ضيافة القهوة مرة منشان ما يمل الراكب و ينام لوقت ما يصل )الله يرحم ايام الميكرو
-سوريا
أبو عبدو الفوال2011-06-21 14:30:15
لليوم الثلاثاء نفس التسعيرةلليوم الثلاثاء لم يتم العمل بالتسعيرة الجديدة ومازال المستثمرون يعاندون النظام والقانون حتى أن معظم الخطوط كحلب الجديدة وغيرها صارت تنزل الركاب عند الجامعة وتتحجج بالمسيرات ولا تكمل سيرها للبلد إلى متى هذا الاستهتار
-سوريا
فنكوش2011-06-21 14:13:35
سيد مدير موقع المحترمالرجاء و الرجاء متابعة هذا موضوع بدقة اليوم الثلاثاء ولم تقم اي شركة بتطبيق التسعيرة سوى شركتان فقط ماذا يجري ياسيدي هل هو عدم احترام لقانون ام ماذا الرجاء متابعة من قبلكم لماذا لم يتم تطبيق وشركتان قاما بالتطبيق ؟؟؟؟
-سوريا
موطن2011-06-21 13:53:19
تكسير روأسانشاء تكسر روس المستثمرين بس
-سوريا
أبو الفوارس الحلبي2011-06-21 12:28:09
مازالت التسعيرة القديمة سارية المفعول حتى تاريخ 21كلام الأخ anas صحيح 100% فأنا اليوم صعدت بباص الدائري الشمالي الساعة 12:31 ظهراً وقد أخذ مني 7 ليرات وعندما قلت له ماذا عن التسعيرة الجديدة التي حددتها االحكومة لكم وهي 5 ليرات والمفروض تطبيقها صباح يوم الثلاثاء فقال لي أن التطبيق سيكون يوم الأربعاء متحججاً بأن الشركة تقوم بطبع بطاقات جديدة ... نرجو ملاحقة اللصوص المتمردين على القانون ... والله يديم سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد تاج فوق راسنا ...
-سوريا
مواطنة قال يعني2011-06-21 10:44:25
اشو مشان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بقا هاد القرار امتا بدو يطبق اذا صرلو يومين و باص حلب الجديدة حرام نزل تسعيرتو من ال8ل.س الى 7ل.س يعني انا هلأ بهل ليرة لح اشتري بيوت و سيارت ولا تقولو ما بتعرفو لأنو حاطين لوحة هالقد ادها انو التسعيرة 7ل.س بقا من وين عم تقلي 5 ليرات ولا الدنيه خيار و فقوس و هدول مشاعل النور ما بنحكا معن يعني يعني ينهبو المواطن شأد ما بدن و نحن منشوف و مبتسملن وهنن عم ينهبونا بقا علوا اذا حدا انتكش بهل تعليق يشوف القصة ويخلي الكل يمشي عالتسعيرة الجديدة
سوريا
anas2011-06-21 10:34:12
اليوم الثلاثاءطلعت بباص الشمالي واخد 5 بالروحة و الرجعة قال بدو سبع ليرات وشارع النيل عم ياخد سبع ليرات للساعة 11 الظهر فاين المراقبة وبالحديث مع مفتش الدائري الشمالي عن التعرفة قال تأجل الموضوع للغد لحين انتهاء الدفاتر المطبوعة بتسعيرة السبع ليرات حرامية لا راحو و لا اجواوشكرا والله فوق الكل
-سوريا
حلبي 2011-06-21 10:18:58
الحزم في تطبيق القوانين والقراراتالمطلوب من المحافظة الحزم والمتابعة المستمرة وذلك لاسترجاع هيبة الدولة في فرض قراراتها؟ ومن يريد ان يأضرب عن العمل فليعلم ان هناك الالاف من ينتظرون فراغ احد الخطوط لكي يتقدموا لاستثمارها وبظروف أفضل وخدمة احسن حتى باناقة وهندام سائقين وذقون حليقة وبرائح معطرة واحذية بالارجل بدلا من الشحاطات والقيادة الحفيانة عفوا لهذا الكلام ولكنه الواقع ثم ما مشكلة السائقين مع النظافة العامة ؟؟ يرجى النشر.
-سوريا
محمود2011-06-21 10:01:56
اليوم الصبحاليوم الصبح تعرفة باص شارع النيل 7 ليرات ... أخد مني الشوفير وماحدا قال إنها صارت 5
-سوريا
عمر اسماعيل2011-06-21 09:00:30
الكلام حلو بس التطبيق؟أنا اليوم الثلاثاء صباحا نزلت الى عملي الساعة الثامنة صباحا من الحمدانية الى الجميلية و قد أخذ السائق الأجرة القديمة و البالغة 7 ل.س ألم يعلم بذلك السادة أعضاء المكتب التنفيذي؟
سوريا
أبو حنا2011-06-21 08:46:34
اللله يحميكم ياشرفاء حلبكل الشكر لسيادة محافظ حلب ولجهود المكتب التنفيذي وأولهم السيد وحيد عقادلوقفتهم مع الحق وتحملهم مسؤوليات جسيمه في سبيل نصرة الوطن والمواطن - دمتم رموز للحق في مسيرة دعم الإصلاح
-سوريا
mansour2011-06-21 05:05:06
قال وعود قالأحد المستثمرين أعتبر قرار المكتب التنفيذي "مناقضاً للوعود" عفوا هذه ليست وعود....هذا اتفاق بين مجموعة لصوص.
-سوريا
عاشق سورية2011-06-21 03:41:13
إعلان هامأي خط يضرب عن العمل مستعدين لتوفير 500 سرفيس يعملو مكانه وبالسرعة الكلية
-سوريا
Sam Star2011-06-21 02:59:54
بدنا ليراتوالله موضوع الفراطة فيه معاناة كتير ودائما بيشكل نقص الليرات الفراطة أزمة محاسبية ضمن الميكرو, كأنو لازم وزارة المالية تصك شوية ليرات فراطة أو تنحل القضية ببطاقات إلكترونية.. بس أكيد البطاقات عندنا بتتهكر وبتصير الحكايةة شوربة.. خلينا بأزمة الليرات أحسن
-سوريا
Basel2011-06-21 02:00:10
طافشينيعني و بصراحه شي بقرف واحد يستثمر شي بهل البلد وانا محلون بطفوش ع القليله صرنا نتعامل مع شركه و الا مرجعيه وقت كان الميكروا كنا نتبهل من الروايح والطيان وكل واحد الله بيعلم من وين جايه واذا حبيت تشتكي بلمرور الله يكون بلعون كل المكاري للشرطه والمساعدين وما بيطلع بإيدنا شي ع القليله هلق منروح ع الشركه و في مين يسمعنا اذا نسينا شي بلباص احتمال يرجع لاني الباصات مزوده بكاميرات
سوريا
حسام حلب2011-06-21 01:26:08
نرجو من سيريا نيوز المتابعةالى هذا الموقع الشريف ان تسعير خط هنانو الجديدة حسب التعرفة الجديدة 5 ليرات وباصات النقل بدات بتعليق تعرفة 7 ليرات نرجو المتابعة لتطبيق القرار وايصال صوت المواطن للجهات المسؤولةلانو بس فاتت ماتت بس سكتنا كام يوم راحت علينا يستر عرضكن لحقونا
-سوريا
alaa2011-06-20 23:46:11
هذا القرار السليم ان شاء اللهشكرا مرة اخرى لهذا القرار وانا اعتبر هذا القرار هو اصلاحي ،،ليس المعنى في القيمة المادية انما المعنى في القيمة المعنوية لهكذا اجراء ومن كان يتوجب عليه الاضراب هو الناس والاحجام عن ركوب هذه الباصات لا المستثمرين نعم حل الميكرو باصات المؤقت حل جيد لان الدولة لا يجب ولو لمحاولة بسيطة لي ذراعها وخصوصا ان الكثير من الشعب مع هذا القرار وليس ضده،،ونحن نريد من الدولة ان تكسب من خلال استثمار هذه الباصات لا ان تذهب الملايين لجيون فئة قليلة
-سوريا
أبو الفوارس الحلبي2011-06-20 23:43:20
تشكر جهودكم المبذولة لحماية وصون حقوق المواطنينألف شكر لك من ساهم بإتخاذ هذا القرار المحق والجريئ ... والله يديم سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد تاج فوق راسنا ...
-سوريا
كريم2011-06-20 23:39:05
بلعتو كلشي خلو شي لهل المواطنين عقبال كل التجارواخيرا اصبح التفكير بالمواطن اكثر من التاجر العما الله لا يشبعن ضروري ياكلو الاخضر واليابس
-سوريا
bassam khavale2011-06-20 22:37:21
لك حااااااااااج بقى مسخرةوالله العظيم هالباصات ذل للمواطن السوري و هالباصات رجعوا سوريا خمسين سنة لورا و عبيعملوا زحمات و تلوث و بطيئين كتير هدا ما عدا النشل و التلطيش و قلة الادب الي عبتصير و اكيد كمان انه مافي شب بيلاقي مكان يقعد فيه زيا ااااااخي رجعوا الميكرو عالاقل منوفر وقت ولا الوقت ماله قيمة عنا لان المواطن السوري صار يقضي حياته بالباصات
سوريا
زين مرة تالتة2011-06-20 21:35:27
دراسة جامعيةلما كان سعر لتر المازوت 25 ل.س وبدأ الأستثمار لخطوط النقل أنا مارح أحكي عن عدد العائلات يللي تضررت من ايقاف الميكرو عن العمل بس رح قول أنو محافظ حلب \تامر الحجة طلب من الجامعة يعملو لجنة لدراسة التسعيرة وكانت النتيجة اذا كانت التسعيرة 5ل.س فكل باص رح يربح 1500ل.س صافي يوميافليش هلق السبع ليرات ما عادت توفّي؟حاج تبنو اساطيلكن ع كتاف الناس الدرويش يا تجار حلب حراااااااااااام
سوريا
كمان زين2011-06-20 21:30:50
سؤال منطقيبدي اسأل مؤسسة النقل والمستثمرين لمّا كان المازوت ب25 ل.س ونزل بعدين لل20 ل.س ما صار أي تعديل ع التسعيرة بالنسبة للنقل الداخلي وهلق رجع نزل لل15ل.س ونزلتو ليرة وحدة بس ---أي شو هالكرم هاد---والله غلبتوا حاتم الطائي بس السؤال ليش حضرتكن كمستثمرين بدكن تعملوا اضراب؟لايكون المواطن جاير عليكن كتير بالليرة طب رخصوها نص ليرة بيكفي وهي هيك هيك موفية مع المواطن
سوريا
زين الشام2011-06-20 21:26:10
بالصراحة راحةيعني بصراحة كسروا ضهرناهالمسؤلين بهالليرة يللي نقّصوها من التسعيرةشو استفدنا دخيلكن منها ما كنا ندفع 10 ولساتنا مندفع 10وتخفبض المازوت صار من مصلحة الصناعيين مو المواطن لأنو أنا كمواطن بصراحة ما استفدت شي منوالمواطن يللي ساكن بالمدينةعم يدفع35%من الراتب ع المواصلات وما قدر يوفّر شي
سوريا
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