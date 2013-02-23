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سوريا في القلب2013-02-23 00:08:33
الله ينصركمالله يوفقكم ياأهلنا بسوريا ويعود الامن والامان ويجمعكم ربي يد واحدة ضد المؤامرات التي مع الأسف يحيكها العرب ضدكم . بس وين العبرية والجزيرة عن مثل هذه الأخبار ؟
السعودية
هيثم خضور2011-07-19 22:58:54
سوريا بشار الاسدسورية مقاومة بقائدها و بشعبهات وشكرا لكل عربي شريف وقف بجانب قضيتهاالعادله والله يحمي كل مقاوم شريف
سوريا
محمد امير2011-06-24 23:13:14
بيضتيها يا حلبلك الله يحيي اصلكن يا اهل حلب لانكم وقفتوا ضد العصابات المسلحة التي تزعم بالاصلاح وهم في الحقيقة يريدون ان يتدخل الغرب والامريكان لكي يسرقوا ثرواتنا ولن ياتي رئيس الى سورية افضل من الرئيس بشار الاسد الله يطول عمره وحفظه
سوريا
مصطفى الخالد2011-06-22 05:53:50
سوريا للأبدألف نعم لقائدي وقائد سورية الأبية واني أعلن بأنني اعادي كل من يعادي سورية العروبة و من ثم الدكتور بشار حافظ الأسد
سوريا
ماهر الحلبي2011-06-21 17:35:09
الله محي اهل حلبمدينة حلب درع وصمام الامان لسوريا الاسد الله سوريا الجيش وبشار الاسد وبس
سوريا
يوســـف الشــمري2011-06-20 23:19:18
الله سوريا وبشار وبسبس اريد اعرف ايمت يرفع العلم الذي بلغ طوله 2300م في محافظة حلب
سوريا
زين الشام2011-06-20 18:07:45
لك هي سورياااااااااااااالرحمة على أرواح الشهداء والله يشافي الجرحى هاد أول شي وتاني شي بحب قول للناس كلهن لك هي سوريا يا جماعة سوريا هي الأم والأخت والرفيقة هي كلشي كيف نحنا شعبها يللي كل عمرنا عم نساعد أخوتنا العرب ونحميهن نحنا اليوم صار أسمنا ع الجزيرة وغيرها ---لاجئين--ونازحين--ومدري شو لأوالأنكا من هيك تركيا بتأمنلنا مساعدات من الأمم المتحدة يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واسرائيل-أي اسرائيل ليش مستغربين مو هي عضو بالأمم المتحدة؟ خسا والموت أرحم خسا والموت أرحم خسا والموت أرحم
سوريا
زين الشام2011-06-20 17:55:29
حلبي وأفتخر ويللي مو عاجبو ينتحر ويكتب على شاهدة قأول شي تحية لأرواح الشهداء وتاني شي لكل واحد عم يتفزلك ويقول ليش مافي مندسين بتمنى تعرف أنو لو ظهر مندس واحد بهيك مظاهرة رح تسقط المعارضة وكل رجالها لسبب بسيط هو أنو رجال المعارضة مارح يكونوا قادرين على اتهام رجال الأمن الأشراف بقتل المدنيين وتالت شي بحب قول لكل يللي عم يتذاكو ويقولوا مافي مؤامرة حدا بيقدر يجاوبني ليش تركيا سكرت حدودها قدام العراقيين ب2003 وليكها آكلة هم العرب وفاتحة الحدود للسوريين وآكلة همنا والقاعدة العسكرية يللي عم تتجهز بأزمير تحت اشراف الناتو ماحدا جاب سيرتها
سوريا
Sami M2011-06-20 17:44:42
الأسد للأبدالله وسوريا والأسد ابن الأسد
-سوريا
ابن البلد2011-06-20 15:12:15
الحرية للجميعأريد طلب واحد فقط أن تسمحوا للمعارضين بالخروج بمظاهرة سلمية بدون تدخل الأمن و المخابرات و نرى مدى التأييد الجماهيري لهم كما خرج المؤيدين و يخرجون كل يوم بحلب بمباركة الأمن و حمايتهم فهؤلاء سوريين و هؤلاء سوريين أما أن نسمع مطرب واحد يغني فهذا يسبب لنا الصداع و القلق و يولد الانفجار .....أرجو النشر
الأرجنتين
وطني2011-06-20 10:14:57
كلمة حقلقدشاهدناكيف حاول الغرب التدخل ببلادناولكن نتمنا من الشعب السوري ان يقف ويفكرلحظةكيف كنانعيش بوطن آمن وطن جميل واتمنى من كل مواطن سوري ان لايسمع ماتقوله هذه القنوات التحريضية مثل وصال وان لانسمع الشيخ العروري لانه لو كان يخاف على شباب وطننا ماكان يحرضهم واذا كان يخاف على هذا الوطن فليبعث اولاده لهنا كي يشاركوابالمظاهرات التي يحرض عليهاوتمنى ان تسمعوا ياشعب سوريا صوت عقلكم وليس صوت التحريض
سوريا
ابوجنتي2011-06-20 08:35:52
شعب اصيلعلى مر التاريخ كانت حلب الصخرة الاولى التي تتحطم عليها كل اطماع الغازين والطامعين ورح تضل هيك باذن الله المؤامرة على سورية رح تكون نهايتها هون بحلب ورح يثبت الحلبيين للعالم شو معنى البطولة والكرامة والشرف وكل مين بشكك بنخوةووطنية شعب حلب وعامل حالو فهمان وبيعرف كم يسع محيط القلعة بنصحو يروح يلاقيلو شي ..... يحطها بتمولانه مو بحلب مكانه وما بيطلعلو يحكي عن الشعب الحلبي وانا متأكد انه مو حلبي اصيل بل هو دخيل على الشعب الحلبي العريق وتكرم عيونك ياوطن
-سوريا
viva syria2011-06-20 05:44:02
viva mr.basharمع احترامي لجميع الاراء اناعملت اجنهاد شخصي من 3 اشهر لحد الان..سالت صار اكتر من 10000عائلة بحلب بطرق مباشرة وغير مباشرة..المفاجاة المدوية انو الكل بدو الرئيس بشار..عن جد سيدي الرئيس لازم تجي تعيش بحلب لتشوف مدا الحب والوفاء لسيادتكم..وسبب كل هل الشئ انو نزل الرئيس لحلب اكتر من 30 مرة ومشي بلشوارع وصافح الكل واستمع للكل...والحلبي بطبعوا اصيل مابنسا بحياتو العمل الراقي وخصوصي وقت طلع من الرئيس نفسوا...الله يلعن كل من اكل من خيرات هل البلد وهلا عم بحاول يخربا......
-سوريا
حلبي 2011-06-20 00:34:53
نعم المسيرة كانت فوق 100000نعم يا شباب المسيرة كانت فوق ال100000 لانو معظم العالم مالون خبر فيها وتفاجئنا فيها لانو مالو معلن عنها مسبقا بس بأكدلكن انو كل يوم عم بكون في مسيرات الالف من المواطنين عم يطلعو ويدورو في شوارع حلب السشهباء ومنعتذر من المواطنين على الازعاج صبرو علينا شوي وخاص نص اهالي منطقةالفرقان الكرماء والله كل هل شي من قهرناعلى وطنا وبقلكن سمعو صوت زمامير احسن ما تسمعو صوت رصاص وفي الاخير كلنا سوريين معارض مؤيد انت سوري بس بتمنى انو نكون كلنا تحت سقف الوطن وعاشت سوريا الاسد حرة ابية
سوريا
عصام تاني2011-06-19 23:15:49
دعم الشعب السوري في حلبانا سوري مغترب تحية الى شرفاء سورية اهلي حلب الله معكم تحية سورية الاسد منحبك بشار كتير انشاء الله الى الابد
السويد
حلبي وافتخر2011-06-19 22:12:46
الله سوريا بشار وبسلوشوماعملنا مارح يرضي حدا نحنا بحلب رح نضل نحب رئيسنا لنموت وجكارة بالكل وهدول يلي عم يتظاهرو مابيفهمو وماعم يطبقوا قانون التظتهر وبيستاهلو السجن لانون عم يخربو هل البلد والي موعاجبو النظام يطلع برات البلد
-سوريا
محتارة2011-06-19 21:48:36
والله حيرتونا انتويعني الفهيم الي عميسال ليش مافي مندسين بدي أسألوا لو طلعوا المندسين بمظاهرة تأييد كيف رح يتهموا الأمن؟ والفهيم اللي عميحكي عن ان المشاركين غريبين بذمته وبراس ولادو الأعداد الموجودة هي سكان القلعة؟ولا من كل حلب؟ وشكلون رح يطقوا لما شافوا أعداد أول يوم بس، واللي عميتفلسف ويقول الأعداد بس عشرات ياريت كان يروح ليتأكد من العداد لأني شخصيا ما قدرت روح لأني من الزحمة ما كان ممكن أوصل للساحة بقى يا ريت بلا فزلكة وانزلوا شوفوا بعينكون والفعالية للعلم السوري يعني لموضوع بيخص المؤيد والمعارض.
-سوريا
memo2011-06-19 20:46:55
إلى عبودليش انتو عم تخلوا الإعلام اصلاُ يفوت لحتا يصور مسيراتكون!
-سوريا
بسيط العيشة2011-06-19 20:39:56
بحبك يا حلبرفعتوا راسنا يا أحلى شباب و صبايا حلب,لازم الكل يعرف انو نحن عصيين على المؤامرة و الشعب الحلبي كل عمره كان قدوة و رافع راية الوطنية و الأخوة,و الأخ أحمد قرفان لا تحكي هيك على الشب الحلبي لانو عينو شبعانة و مستحيل يطلع على بنت حتى لو كانت ملاك بس محروق قلبكون على انو تصير مشكلة لاسمح الله بس بأكدلكن الرهان على انجراف حلب بالمؤامرة البغيضة مستحيل .... شكرا سيريانيوز لنشر الرأي و الرأي الأخر
-سوريا
سليم2011-06-19 20:24:53
سلمانانا مستغرب ليش المظاهرة الي طلعت في حي صلاح الدين ماتصورت مع انو كانت حاشدة وكانو عم يقولو الشعب يريد شيمنتو وحديد ..... صلاح الدين صار فيها ناطحات سحاب وياهما لالي
-سوريا
جاسم وخلف2011-06-19 20:22:49
بأختصارانا بصراحة استغربت ليش المسيرة الي طلعت امبارح ماصارت مليونية علما ان الحزبيين في مدينة حلب عددهم اكتر من مليون واذا كل حزبي جاب مرتو وولادو بتصير مسيرة ضخمة ودمتم سالمين
سوريا
عقلاني2011-06-19 19:42:40
سوريا حبي الأول والأخيرأللهم هدء النفوس وطيب الخواطر,,,,,, نعم لاستقرار سوريا
-سوريا
احمد2011-06-19 19:34:45
فرقانياجماعة المسسيرة الي صارت امبارحة بحلب كلها غلط بغلط اساسا جابو 4 سيارات فيهم بنات مشكوك بأمرهن وفلتوهن بهل الشوارع وتعا تفرج الشباب الحلبية بيحاتن مو شايفين لحم وصارت مسيرة كبيرة شاركت فيها جميع فئات الشعب من الختيارية والشباب
سوريا
مغترب2011-06-19 18:01:14
مستغربانا ليا سؤال اين العصابا بات اين المندسين اين السلفين في هذه التظاهره ليش الاعلام والنظام هو يكذب نفسه بنفسه وانا مستغرب من المعلقين ما فكرو في هذا الامر او ربما كلهم من الجهاز الامنى
-السعودية
حازم2011-06-19 17:59:23
للشعب الحلبييلي بده يطلع يأيد يطلع وما حدى مانعه بس ياريت تكونو حضارييت اكتر ومافي داعي للهمجية والتشفيط بنص الليل يعني نحن شو ذنبنا يلي ساكنين بالفرقان نضل سهرانين ع صوت ازعاجكم لبعد الساعة 3 بالليل يا اخي داقت عليكم حلب كلها و ما لاقيتو غير الفرقان عن جد صرت شوف جنب بيتنا اشكال بعمري ما كنت اتخيل انو في هيك ناس ببلدنا يا حيف عالحضارة والثقافة بس
-سوريا
حلبي حر2011-06-19 17:47:39
سوريعاساس رح تكون مظاهرة مليونية ورجاء يا سيريا نيوز كوني متل باقي المواقع وكتبي انو الي شارك بالمسيرة اكتر من 7الاف شخص وبلا تضخيم ولا بس شاطرين تتهمو غيركن بالتضخيم بس عنجد ضربة كبيرة محافظة فيها 4 مليون بيشارك فيها 7الاف واحد بمسيرة تاييد الله يرحم المسيرة المليونية الي طلعت قبل القتل والتهجير ههههههه_ وسلمولي على التلفزيون السوري الي قال انو مئات الالاف شاركو بالمسيرة وما استرجا يصور المسيرة من فوق حتى ما يبين العدد وشكرا يا اهل حلب على عدم خيانتكن لدماء الشهداء
سوريا
معارض 2011-06-19 17:38:11
هل هم اهالي حلبهذه الفعالية لا تمثل حلب كلها فالرجاء من الذين يكتبون تعليقاتهم ان لا يقولو حلب وحلب لان ليس كل الحلبية بالفعل يؤيد ما حدث وانا حلبي وانا ضد النظام
-سوريا
ابو حلب المحامي2011-06-19 17:13:12
غريبة شويفي أخ عبقول أنوكانت الوجوه غريبة وانو هو ساكن جنب القلعة وما عرف حدا يا أخي ومن قال لك ان المظاهرة كانت اساسا لسكان حي القلعة ؟؟ عموما القلعة رمز لكل سوريا عامة وكل حلبي خاصه وطبعا رح تشوف الوجوه غريبة أكيد مابتعرف كل حلب وأغلب المتواجدين من فئة الشباب. الطريف الأخر الذي يقول انه يعرف محيط القلعة شبر شبر وانها لا تتسع لمئات الألاف او العشرات هل أكبر قلعه بالعالم لا يتسع محيطها لهذا العدد ؟ كفاكم استهزاء بعقولناومن خرج لم يخرج الا حفاظا على وحدة سوريا لا نريد النوذج الليبي او اليمني
-سوريا
M M M2011-06-19 17:11:37
HaHaموظفين خليوي حسوا بفقدانهم عملن قريبا فحركو حالن
-سوريا
عقلاني2011-06-19 17:12:25
عذراًلا أقصد والله التشكيك ولكنني لم أرى عشرات الألاف في هذه الصور وإنما رأيت العشرات فقط!!!! إذا كان هناك صور أخرى تظهر العدد أرجو تحميلها فوراً. عاشت سوريا للسوريين أجمع
-سوريا
معلومات سياحية2011-06-19 15:44:49
شهباتشتهر حلب بالطرب الأصيل والمأكولات الشهية متل المحاشي والكبب والحلويات الشرقية اضافة الى المامونية والسحلب والهيطلية... هذه دعوة لزيارة حلب ومية السلامة...
-سوريا
memo2011-06-19 15:46:57
طبعاُطبعاُ هدول مسمحلون يطلعوا , بس نحنا إذا طلعتا بيهجموا علينا المؤيدين حتا لو ماكان الون صفه امنيه لأنو الرأي الآخر عندون ممنوع
-سوريا
مواطن2011-06-19 15:31:42
حلبيالله حيو أحلا شباب .. هاد رد على كل مخرب وكل حدا مفكر انو سوريا سقطت .. او انو حلب بترضى بالشي يلي عم يصير .. ولسا ما شفتو شي .. ورح تبئا حلب الصخره يلي بتتكسر عندا كل المؤامرات وبينزل فيها كل الخونه
-سوريا
ابن الشام2011-06-19 15:30:28
الى الأخ من سورياالرجاء عدم الخلط محبة الوطن و الاخلاص اله عن تجاوز اصول ديننا الحنيف. صلاة الجمعة لازم تكون بالجوامع الا ليللي عنه عذر؟ أنا ما بشك بمشاعرك بس لازم نكون واضحين بكل شيئ
-سوريا
حسام امين - حلب 5042011-06-19 15:00:22
حسام حلبي اصيل 504نحن شعب حلب كنا ومازلنا وسنبقى مع سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد الله يحميه ويخليلنا ياه .الله سوريا بشار وبس .حسام504
سوريا
حلب2011-06-19 14:49:27
حلب أمّ البلادحلب أمّ البلاد، أمّ البلاد
-سوريا
Rose2011-06-19 14:46:14
AlepBravo, bravo, bravo Alep! This is the real courage. Be quiet and waiting for the reforms.
-سوريا
محمد2011-06-19 14:32:53
تحذيييييييييييييييير هاااااااااااامإلى كل من يخرج بمسيرات في السيارات في مدينة حلب و في حي الفرقان بالتحديد: إن أي إقلاق للراحة و اطلاق زمامير و اصوات مزعجة بعد الساعة 12 ليلا" سنكون نحن شباب الفرقان بالمرصاد بالحجارة و المسامير تحت الدواليب. و قد أعذر من أنذر.
-سوريا
اخ من سوريا2011-06-19 14:13:14
سوريابسم الله الحمن الرحيم الى كل مؤمن محب لسوريا فلنجعل الجمعه القادمه جمعة العائله ولتكن صلاة الجمعه في المنزل وليصلي كل رجل بعائلته ويدعون لهاذا الوطن بالخير والسلام استعنا بالله والحمد لله
-سوريا
الى حمصي واكيد اصيل2011-06-19 13:45:57
الى حمصي واكيد اصيلالى حمصي واكيد اصيل لما بدك تقول شي لازم تكون اول واحد بيطبق هالشي ولما بتقول في رأي تاني لازم نحترمه وبعد شوي بتطلع بمظاهرة وبتقول الشعب يريد وما بتقول انا اريد على اساس الشعب فوضك تمثلو او درت عالشعب واحد واحد تسألو عن رأيو !!! بيطلعلك كل واحد معارض بيحكي عكيفو باسم الشعب هل هذا هو احترام الرأي الاخر يحكي عن حالو ونفس الامر لما بيجي 100 واحد يا زلمة بيصرعو الدنيا وصياح وعياط يا اخي تعلمو من الاجانب امشي بكل هدوء ورفاع لافتة عليها مطالبك بيجي بيصوركن الاعلام بتوصلو مطالبكون وخلص لازم تقتل وتضرب
-سوريا
حر ابن منطقة القلعة2011-06-19 13:53:01
لازم نبطل هالموضةالطريقة التي تم جلب هؤلاء بها وتعبئتهم ووجوههم الغريبة على كل أهل المنطقة والشعارات التي نادوا بها أثارت استياء أهل المنطقة. هذه الطريقة أصبحت منتمية لفترة مضت ومن المخجل تكرارها
-سوريا
ابو رحمو2011-06-19 13:56:03
عجبعجب آخدين موافقة من الداخلية ؟؟؟؟؟!!!!!!!
-سوريا
ramadan alnasir2011-06-19 13:50:36
عشيرة العجيلالله محيي الشرفاء في سورية وبتشكركون عل العمل الجميل الي عبرنا فيو عن حبنا للوطن وللقائد بشار ونحن أهلي حلب منحبك ياكبير ** وبالروح بالدم نفديك يابشار **
-سوريا
شبل الاسد الحلبي2011-06-19 13:38:49
ميرة حلب ؟ مفاجئة أم تأكيد !!!!!!!!!!!!!كانت مسيرة حلب البارحة مفاجئة للمخربين حيث توقعوا أن حلب ستخاف من تهديداتهم ولم تخرج ولكن خرجت وبرهنت شجاعتها وأصالتها بل فاجأة العالم بالإصرار والتأكيد على حب الوطن وقائده وأكدت على أنها كانت ومازالت وستبقى إلى الابد لسيادة الرئيس بشار الاسد وأخجلت قناة الخنزيرة والعبرية وغيرها من قنوات الفتنة والوطاوة هي إذا كان عندهن شي إسمه خجل أو حياء مثل ما يقول المتل ( إذا لم تستح فافعل ماشئت )
سوريا
عاشق الجيش السوري2011-06-19 13:32:25
الى الخنزيرة القطريهالجزيرة القطريه تذيع ان الجيش السوري يجتاح المدن ويطلق قذائف الدبابات بشكل عشوائي ثم تقول عدد المصابين واحد..تخيلوا هذا التناقض..اقول للبقية من الاعلاميين الكذبه في الجزيرة بعد ان استقال الكبار أمثال بن جدو وفيصل قاسم وعباس ناصر وجميل عازر بعد ان استقال كل هؤلاء من الجزيرة لم يبقى فيها سوى المرتزقة والمأجورين الذين لاضمير لهم سوى الدولار..وقناة الدنيا الفضائية اسقطت الجزيرة سقطة مابعدها قومة
-سوريا
فهد ...ابن الجبل2011-06-19 13:38:16
عاشت سوريا بشبابها الواعيعن جد شكرا حلب
-سوريا
مراقب ميداني2011-06-19 13:23:16
الى المعلق طالب أاداب!!عم تسخر انها ماصارت مليونية بحلب؟ حبيب قلبي مو القضية بالعدد القضية بالفكر والعقل كل واحد حضران هدي الملتقيات دماغه بتوزن بلد بالعمل والثقافه..مش تقارنلي ياها مع مظاهرات ارباب سوابق مع شوية اطفال شوارع بيجمعوهم من الحواري وبيعطوهم لافتات اسقاط النظام وكل واحد حاطط شماخ على وجهه..لذلك مابدنا مليونيات بيكفي نشوف شاب مثقف واعي عم يناظر ويحاضر ويحلل ويوضع الحلول لاستمرار الحياة ..الله يديم هالشباب المثقف الواعي ويحمينا من هدول الماجورين الموتورين
سوريا
جولاني2011-06-19 13:18:48
لك الله يا سورياتخلفت سوريا و قتل شعبها و دمرت حضارتها و انتهكت سيادتها و بيعت ارضها لوجود بيئة خصبة للنفاق و الكذب و الدجل و خنق الحقيقة لمصالح ضيقة تفصل بقدر المنتفعين الذين يلعبون و يرقصون على حسب موج الريح الله يحمي سوريا من شرورهم
-السعودية
سلام المغتربة2011-06-19 13:00:10
يا أهالي حلب الشرفاءيا أهالي حلب الشرفاء أنا من حمص و أعيش في المغترب... صدقوني أنا من الأول أحب أهل حلب الرائعين بس الآن صرت أحبهم أضعاف مضاعفة كل أصحابي معي بالغربة بيقولوا نفس الكلام.. أنتم رفضتم ان تبيعوا الوطن و رفضتم أن تكونوا أداة تنفيذ لأجندة إسرائلية أمريكية.. للأسف بعض أهلي في حمص خانوا العهد و عاثوا فيها فسادأ و المصيبة ما حد في النهاية تضرر إلا هم كل واحد عم يضحك عليهم من الخارج عايش بفيلا و قصور وهم الأغبياء يلي غرر بهم أتمنى من أهلي في حمص أن يصحو و يشوفوا لوين رايحين... الله يهديهم يارب
-السعودية
نســــــــر الأســـــــــد2011-06-19 13:02:42
ســـــــــــــورية الأســــــــــــــــــــدأبو حافظ.. أبو حافظ.. أبو حافظ منحبو منحبو منحبو, والحرية اللي عاطينا ياها عالعين وعالراس, وعاجبتنا وغيرها حرية مابدنا. واللي كل هاد متشردق بحرية الغرب يروح الله معو. درب يسد مايرد. ومنحبك ..تارتت تارراارراا
-سوريا
سنفور فهمان2011-06-19 12:56:13
الى كل من راهن على خروج حلبالى كل من راهن وحرض ونشر الاكاذيب من اجل خروج حلب عن عهدها هاقد خرجت حلب ولكنها خرجت الى المكان الصحيح نحن لسنا ابواق للنظام نحن احرار وشرفاء ونريد التطور والتحديث لوطننا ونرفض القتل والترويع والطائفية والتدخل الخارجي سندافع عن سوريا وشعبها وارضها وخلف قيادة بشار .نرفض الانسياق خلف عرعور الصرصور .حلب ارض العزة والكرامة والرجولة والنخوة افتخر فأنت مقاوم أفتخر لانك سوري أفتخر لانك تنتمي لوطن فيه مدينة اسمها حلب الشهباء مدينة سيف الدولة وابي فراس والمتنبي أين العرعور من هؤلاء
-سوريا
سوري للعظم2011-06-19 12:58:53
الاسدالله سوريا بشار و بس بالروح بالدم نفديك يا بشار الله محيي الجيش الله محيي الجيش
-سوريا
سلام المغتربة2011-06-19 12:51:52
ياعمي لكن!!!!!طلعوا من هالأبواب هدول الملايين يلي عم يطلعوا الدولة عم تجبرهم(مع أنه عم يطلعوا من كل الأعمار) و كمان عم يجبروهم يهتفوا من كل قلبهم.. و يرفعوا اعلام و يرقصو للعلم لولا الاختبارات كان العدد زاد ملايين و الله لو إيش ما عملتوا ع قولة الأسد راح يقولوا: مابيكفي و راح يلاقوا له مبررات ليتني معهم بسوريا كنت طلعت .. يعدمني أعداء سوريا اللهم من أراد بسوريا سوء فأشغله بنفسه يااااارب حسبي الله و نعم الوكيل عالجزيرة و أمريكا و اسرائيل و العرعور(صار اسمه يقرن بإسرائيل) يفتخر الغبي
-سوريا
حمصي واكيد أصيل 2011-06-19 12:35:01
ردا على اخي حلبيمع احترامي لإلك أخي حلبي ولكلامك بس لازم نوعى إنو في رأي تاني بالبلد غير رأيك وال 22 مليون اللي عم تحكي عنون صاروا أقل من هيك بكتير وياريت ع قولك يسمحوا لقنوات العالم تدخل ع البلد وتنقل الاحداث بواقعية وحيادية وتجرد بحترمك اخي الحلبي وبحترم رأيك بس كرمال البلدوسيادته وحريته لازم نفهم انو مو لوحدنا عايشين بالبلد في أصوات تاني وأراء تاني ووجهات نظر تاني لازم نسمع منهم وانا أحدهم
-سوريا
سوري وافتخر2011-06-19 12:15:58
شكرأحلبنعم شكرألشيبها وشبابها شكرأ للجميع من يقطن بأرضها في الظرف الصعب يظهرالمعدن الاصيل وانتي ياحلب مكتوبه من ذهب لا لبيع الاوطان لا للذل والهوان لا لحرية امريكا في العراق وليبيا والسودان والصومال وافغانستان شكرأ للوعي الذي تتمتعون به وشكرأ لكل شريف يحافظ على وحدة وأمن سورية
الكويت
حلبي2011-06-19 12:11:37
مو ملاحظ عشرات الآلافبس مع احترامي الكم مو ملاحظ بالصور عشرات الالاف اللي عبتحكوا عليها يعني يا دوبهم يطلعغوا الف الفين مو عشرات الآلاف بعدين انا حفظان محيط القلعة شبر شبر ومستحيل يسع عشرات الآلاف حاج تضخيم ومبالغة وكتبوا الأرقام الحقيقية لانو شبعنا كذب من الطرفين
-سوريا
عبوود2011-06-19 12:13:13
الى حلبيوالله يااخي للأسف الاعلام مارح يصور مظاهر التأييد ورح يصور المظاهرات على انها تمثل جميع الشعب السوري وحتى لو تكن تشكل اقل من نصف بالمئة ياصديقي اعلام وسخ بدو خراب سوريا بس نحنا رجال الاسد لهم بالمرصاد
-سوريا
وليد2011-06-19 11:47:53
سورياوالله صرت افتخر انيني حلبي ... صدقا الحلبية اوعى شعب بالعالم ... مع كل هالهجوم الاعلامي لما بتحكي مع الناس هون بيقولولك كلو كذب بكذب نحن مع رئيسنا وبدنا هو يلبيلنا طلباتنا وما منرضى نخرب بلدنا ونصير متل ليبيا ويبقى خلي الجزيرة تقوم الشعب القطري ضد النظام القطري ولا ما بتحب غير الشعب السوري !!! وما بتحب الحرية والديمقراطية للشعب القطري !!! ... والا لو قايمة حلب كان على سوريا السلام
-سوريا
طالب اداب من حلب2011-06-19 11:43:47
ماتوقعو هالشيعلى اساس بدها تكون مليونية بحلب ياترى ليش ماصرت مليونية؟؟؟؟؟ وياترى كان موجودة اللجان الشعبية ؟؟؟ اكيد لأ بس ليش مايتواجد غير قدام الجوامع اني ارى حلب ......
-سوريا
مريم2011-06-19 11:23:52
آخ آخعجبتني هالجملة " إضافة إلى محاضرات لعدد من المفكرين العرب والسوريين بهدف توعية الشباب حول ما يجري وما يتعرض له الوطن من مؤامرات ومخططات تحاك ضده." هههههههه بحدّي هالشباب واعيين أكتر منكم ومن كل هالقشة لفة بقى حاجة تستهونو فيهم رجاء .. قال تحاك ضده كمان هههههه
-سوريا
سوري للعظم2011-06-19 11:15:56
تحيا حلبتحيا حلب و الله احلى شباب و احلى صبايا بحلب و الله يوفقكم يا شعب حلب جمعيا و الله والله والله ارفعتو راسنا بالعالم بكلو . تحيا حلب و شعب حلب . يا عالم هيدا هو الشعب السوري هيدا الي بيمثل الشعب السوري مو هالكم مندس و شاهد العيان و ناشط حقوقي و ناشط سياسي و الله والله يشهد انو هدول الكلاب المندسين و شهود العيان و اللقوقيين و العرعورين كلهم من الزبالة . و ** على امريكا و بريطانيا و فرنسا مصانع الارهاب بالعالم و مجلس الامن لعوبة اسرائيل
-سوريا
ناصح أمين2011-06-19 11:13:18
يائسبصراحة أنا أصبت باليأس لأني أرى أن الوضع يتدهور ولا يتحسن. الحكومة للأسف تستجيب للضغوط الدولية وهذه الضغوط تهدف لتدميرنا وليس خدمتنا. لماذا يترك هؤلاء المخربون يسرحون ويمرحون تحت حجة التظاهر؟ هل الآن وقت تظاهر؟ كل مظاهرة من مظاهراتهم تكلف البلد غاليا جدا على الصعيد الدولي. يجب قمع المظاهرت كليا وبأي وسيلة.
-سوريا
نسرين2011-06-19 11:10:16
سورية الله حاميهامن طول عمرن الحلبية معروفين بالأصالة والشهامة والمروة واليوم قدروا يسبتوا للعالم كلو انهن شعب واعي بيعرف الحق من الباطل وبيخاف الله.الله يكون معكن
-سوريا
ابو فارس الحوراني من درعا2011-06-19 11:01:12
اهل النخوه اهل حلبالى اهل حلب الشرفاء الى اهل حلب المدافعين عن شرف الوطن وسيد الوطن لقد اثبتم بانكم سورييون بامتياز حماكم الله وسدد خطاكم لتبقوا اوفياء للقائد بشار الاسد الذي نحميه باهداب العيون ونحمي سوريتنا بكل ما نملك ليبقى الوطن بخير شكرا اهلنا في حلب الابيه
سوريا
سوري حلبي حر وأكيد أصيل2011-06-19 10:56:35
الى حلبيطيب مهو هي الشغلة اللي عمنطلبها من أول الشي...جيبو الصحافة وهي بتصور المؤيد واللي مو مؤيد...بس مارح تصير بحياتها..
-سوريا
مواطن2011-06-19 10:56:11
خلطلا ادري كيف يخلط الناس بين الوطن والنظام وشتان ما بين الاثنين ولا قيمة للانسان بدون حرية حقيقية
-سوريا
انا سورري من حلب ***مراد***2011-06-19 10:45:46
سورية الله حاميهاالله يحميكي يا سورية ويحمي قائدنا الدكتور بشار الاسد امبارح كانت المسيرة كتير حلوة لانه اهل حلب كانوا كلهم قلب واحدوانشاء الله ترجع الوضاع بسورية متل ما كانت واحسن آمين يا رب
سوريا
ابو حلب المحامي2011-06-19 10:43:27
للأمانةبحب قول وأكد ان تجمع الشباب وأأكد على الشباب الحلبي كان عفويا ولم يكن كباقي المسيرات بحشد من الدولة والموظفين وأغلب المشاركين م الشباب الصغار الذين أحبوا ان تكون لهم كلمة في مواجهة هذه الحملة الوسخة على سوريا وضد هذه المظاهرات السلمية والتي جلبت لسوريا الخراب والمقابر الجماعية أين قنوات العهر الاعلامي مما يحدث ؟؟!! أم انهم تخصصوا في مقاطع الموبايل التي ما بنعرف راس الواحد فيه من رجليه ؟؟بس الوسخ ما بيلحق الا الاشياء والاخبار والوسخة ولهذا أرى شعار الجزيرة على حاويات الزباله في حلب
-سوريا
شامي بحب بلدو2011-06-19 10:21:13
بحبك يا بلديفاتكم القطار.... فاتكم القطار... فاتكم القطار
-سوريا
حلبي والمفروض اكون اصيل2011-06-19 05:34:20
وين السي ان انمناظرلايمكن لاي شخص عندوا ضمير انو يمسك دموعوا من قوة التاييد الصادق العفوي..اناحلبي وحر مو مندس...الكل بدوا السيد بشار..خلصنا خلصنا..خلو الاعلام يدخل ويشوف سيناريو التخريب..ويشوف التايد بنفس الوقت..التاييد ومن عندي خدوا عددوا اكتر من 22مليون سوري شريف..بقا ليش الخوف من الاعلام الاجنبي..صدقوني رح تنقلع عينو...على قولة المويدين بلشارع السوري...الرجاء دراسة طلبي بجدية..لانو الظاهر لازم نرجع للمتل القديم اللي مو حضاري..لايصدق؟؟؟؟ الا ان يرا...حلب لابد معك سيدي الرئيس....
-سوريا
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