ناصر قنديل: حلب أثبتت بأنها صمام أمان، وكانت رداً على الردة العربية

انطلقت في محيط قلعة حلب يوم السبت فعاليات تجمع شباب سورية بمشاركة عشرات الآلاف من فعاليات شبابية وأهلية وشعبية, وذلك لتأكيد الوحدة الوطنية ورفضا للتدخل الخارجي.

وتتضمن الفعاليات مشروع تلوين العلم السوري بطول 80 مترا وعرض 30 مترا ويحمل عنوان /بالعز ملون يا علمي/ إضافة إلى محاضرات لعدد من المفكرين العرب والسوريين بهدف توعية الشباب حول ما يجري وما يتعرض له الوطن من مؤامرات ومخططات تحاك ضده.

وأكد الباحث اللبناني ناصر قنديل في تصريح للصحفيين عقب الانتهاء من كلمة ألقاها في مستهل مشاركته بفعاليات تجمع شباب سورية، بأن "المؤامرة التي استهدفت سورية في بداية نهايتها، وأن العد التنازلي لهذا المخطط الجهنمي قد بدأ".

وقال قنديل "حلب قالت كلمتها منذ الأيام الأولى في المؤامرة التي استهدفت سورية، وأثبتت بأنها صمام أمان حقيقي تعبر بلسان كل السوريين، وحلب كانت رد على الردة العربية".

وأعتبر قنديل حملة " بالعز ملون يا علمي" ضمن الفعالية بأنها "مبادرة أطلقها الشباب تعبر عن شخص كل شاب سوري لتقول بأن العلم سقف كل السوريين والحوار تحت سقف العلم والوطن، كما قال الرئيس بشار الأسد، هو حوار مفتوح بلا ضوابط ولا شروط، سوى ان يكون تحت سقف الوطن".

وأضاف "أود أن اهنأ شعب سورية على فوزه مع جيشه في كسر الحلقة الرئيسية من المخطط الخارجي، فقد سقطت الرهانات على تورط الجيش في حروب استنزاف، وأثبت الشعب السوري وعياً وقدرة وحكمة في التمييز بين الأبيض والأسود".

وشهدت الفعالية، مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين، الذين تجمعوا في الساحة المقابلة لقلعة حلب، ومحيطها، رافعين الأعلام السورية، وصور الرئيس الأسد، وشعارات تندد بالتدخل الخارجي في شوؤن سورية الداخلية.

واعتبر الياس، أحد منظمي الفعالية، بأن "حملة اليوم تهدف إلى تفعيل دور الشباب في سورية، وهي انطلقت من حلب، بمشروع يهدف كل سورية، لنعبر عن مواقفنا الواضحة والصريحة في رفض التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية، ونعلن عن تأييدنا للسيد الرئيس والجيش والشعب السوري".

وتستمر الفعالية لمدة 4 أيام، ليتم في نهايتها تعليق العلم الملون على سفح قلعة حلب.