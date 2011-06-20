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صناعي وطني2011-06-20 00:09:24
الى غرفة الصناعة بحلبنطالب غرفتنا في حلب ان تشدد الضغط على المحافظة لانها لاتلبي ادنى مقومات العمل الصناعي و كل ما يفعله المحافظ هو الكلام لساعات دون اي عمل حقيقي و الى الان معاملنا غير مرخصة و نحن نوفر الاف فرص العمل و نخدم الاقتصاد الوطني في اصعب الظروف و لا نلقى سوى التنظير و التفتيق و الفلسفة دون اي مبادرة حكومية من المحافظ تجاهنا لانه يخاف ان يبادر! و لن نخاف بعد اليوم و هكذا علمنا القائد الاسد الذي شدد على دعم الصناعة و لكن الصغار في المحافظات لا يفهمون ذلك و شكرا لرئيس الغرفة على صراحته
-سوريا
ابو احمد الديري2011-06-20 00:08:04
كلمة حقهل عندما يتكلم الرجل باسم حوالي 7000 معمل لا يملك ترخيص دائم اصبح وراء مصالح شخصية؟ و هل من يطالب بالحق و بما يطالب به كل صناعيي سورية من حلب الى دمشق بترخيص منشاتهم اصبح متهما ؟ هناك تجمع كبير من المصانع في المتصورة و في تيارة و الرجل قدم مثالا و هو يملك عدة مصانع في مختلف الامكنة و هل هذه جريمة ؟ صدقونا عندما نشعر ان احد في غرفة الصناعة يعمل لمصلحته سنكون اول من يحجب الثقة عنه و الغرفة الان لنا جميعا و لاول مرة بفضل هذا الانسان الذي وضع اولوياته خدمة الصناعي الصغير قبل الكبير
-سوريا
صناعي دوائي2011-06-19 23:52:17
الى الاخ فارس و غرفة الصناعةاخيرا بدانا نشعر ان غرفة الصناعة بدات تمثلنا بعد ان كان معظم نشاطها ينصب لمشاكل الاقمشة و الغزول و النسيج! حلب عاصمة الصناعة الدوائية ايضا و عاصمة الصناعة الكيميائية و صناعة البلاستيك و الصناعات النسيجية و نرجو من الزميل فارس الذي نحترمه و نقدر تفانيه في العمل ان يهتم اكثر بنا و بمشاكلنا حيث اللجنة التي تشكلت في الغرفة للصناعة الدوائية لا تمثلنا جيدا و نطلب اعادة تشكيلها
-سوريا
صناعي نسيجي2011-06-19 23:47:10
تعليقلقد اطلعنا على كتاب الغرفة و نتفق معه لاننا ايضا معنيون به في منطقة الزربة و قد طالبت الغرفة بمنطقتنا و خان العسل و كفر حمرة قبل ان تطالب بالمتصورة و تيارة و كفر تعال كانت اول الانشطة و المشاكل التي ذكرها الاخ فارس نعاني منها جميعا. ونطلب منه المزيد من العمل لتثبيت متشاتنا
-سوريا
صناعي2011-06-19 23:32:08
توضيحلا احد يريد معامل داخل المدن و لكن ما نفعل اذا كان. المخطط التنظيمي ياخذ سنوات و يقوم السكن المخالف بجوار المعامل؟ نحن جميعا نؤيد نشاط غرفتنا في تثبيت التراخيص و الانتهاء من قرارات الاذعان التي ارغمنا على توقيعها ظلما و عدوانا
-سوريا
مواطن2011-06-19 23:25:42
الى مواطنكفى حقد و حسد و ضيقة عين الغرفة رفعت كتابها الى وزراة الادارة المحلية و قراناه جميعنا و فيه تذكر كافة المناطق. الصناعية كالزربة و خان العسل و غيرها و لا تستطيع الغرفة تجاهل مطالب لجنة الصناعات الدوائية التي تمثل 17 معمل دوائي في حلب ولا مطالب الصناعات المعدنية في تيارة ايضا فاين المصالح الشخصية اذا ما علمنا ان رئيس الغرفة و معظم اعضائها لديهم نفس مشاكل الصناعيين الاخرين و لم تحل مشاكلهم الى الان
-سوريا
مواطن2011-06-19 20:13:25
لمتى ؟؟؟؟أهم شي منطقة المنصورة، و فهمكم كفاااية... بتمنى بقى ما عاد نحكي بالمصالح الشخصية و شكرا
-سوريا
حاجة 2011-06-19 19:58:02
كفانا تنظيرالكل يغني على ليلاه، منشات صناعية وسط الاماكن السكنية امر طبيعي ؟؟؟؟؟
-سوريا
صناعي 2011-06-19 19:40:21
حلبنرجوتشجيع الصناعه الشريفه التي لا تقوم على سرقت الكهرباء وعدم التكليف الضريبي وعدم تكليف التامينات الاجتماعيه وعدم دفع ضريبة البلديه
-سوريا
دمشقي عتيق2011-06-19 15:42:47
رأي حسب فهميحسب فهمي للموضوع بشوف انه لازم تنتقل كافة المصانع خارج المدينة لمنطقة صناعية منعا للتلوث. بس لازم الدولة تدعم المتضررين مالية و اعانتهن على استيعاب العمالات و بهيك بيتم تشغيل اليد العاملةو بنفس الوقت بتتوسع المصانع و بتطور عملها و اداءها
-سوريا
من معمل الفا2011-06-19 15:35:26
بارك الله فيك يا استاذ فارسطبعا الرجل المنا سب في المكان المناسب ومبين انو الاستاذ فارس اطال الله عمرو حريص على مصلحة الجميع اقول للاستاذ فارس طول الله عمرك وايوفقك ربيي ويخليك فوق راسنا
سوريا
Dr.Ossama2011-06-19 14:40:21
-سوريا
مطالب بالغاء ضبوط التهرب الضريبي الظالمة2011-06-19 11:18:07
يجب محاكمة محمد الحسين لتدميره الصناعةان حملات التهرب الضريبي الظالمة التي قامت بها اللجان التي ارسلها محمد الحسين وذلك في اواخر 2009 وبداية 2010ادت الى احجام عدد كبير من الصناعيين عن اقامة معامل كانت ستستوعب عددا كبيرا من اليد العاملة وتطور البلد فهذا الوزير الفاشل بكل ليرة اخذها بطريقه ال** حرم البلد من مئات الالاف من الليرت من الاستثمارت التي كانت ستساهم في القضاء على البطالة والنهوض ببلدنا لذلك ارجوا ان يحاكم .. والغاء كل ضبوط التهرب الضريبي التي عملها
-سوريا
ريمون رحال 2011-06-19 10:37:41
مستغرب لدرجة الاستغرابيا سيد شهابي انت تقف بعكس التيار , و كلامك صح 100%
سوريا
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