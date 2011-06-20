رئيس غرفة صناعة حلب: المعمل ليس كمحل صندويش يمكنك نقله أينما ومتى ما شئت

أكد رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، في تصريح لسيريانيوز على "ضرورة حل مشكلة الترخيص الإداري للمنشآت الصناعـية، وحصر منح التراخيص في جهة واحدة، وخلال ساعات، لا أن تستغرق أشهر وسنوات كما الآن".

جاء ذلك في سياق مناقشة تفاصيل الكتاب، الذي أرسلته الغرفة إلى وزيـر الإدارة المحلية عمر غلاونجي، تضمن اقتراحات لتعديل البلاغ 16/ب، المتضمن شروط منح تراخيص للمنشآت الصناعية الواقعة داخل حدود المدينة.

وشرح شهابي بأن "معظم المعامل الموجودة في حلب شيدت خارج المخطط التنظيمي في حينه، في فترة لم تكن التجمعات أو المدينة الصناعية موجودة".

ويعاني أصحاب المنشآت الصناعية، التي باتت واقعة في حدود مدينة حلب، من مشكلة عدم منحهم تراخيص دائمة، ما أدى إلى "تعذر توسيع منشآتهم، وتجديد آلاتهم، وما يترتب عـن ذلك من عـدم القدرة عـلى استيعـاب العـمالة، و ضعـف المنافسة بسبب عـدم إدخال تقانات جديدة" حسب قولهم.

وجاء كلاً من البلاغـين 10 لعـام 2004، و16 لعـام 2005 ليعيق غـالبية المعـامل ذات التراخيص المؤقتة، من التوسع، نتيجة فرضهما شروطاً "صعبة التحقيق" حسب إفادة أصحاب هذه المنشآت.

وأعرب شهابي عن استغرابه من "عدم السماح للمعامل التي تحقق الاشتراطات البيئية والفنية، وغير المتعدية على الأملاك العامة أو الخاصة من العمل داخل حدود المدينة، أسوة بأرقى دول العالم"، مؤكداً بأن "غرفة الصناعة طالبت الوزارة بإغلاق كل معمل داخل المدينة لا يحقق هذه الشروط".

وتوجد في حلب حوالي 7000 منشأة صناعـية بدون أي ترخيص إداري،

وعن إمكانية انتقال هذه المنشآت إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، وصف شهابي ذلك "بغير الممكن لأن عـدد المقاسم في المدينة الصناعـية غـير كاف لاستيعـابها، فالمعمل ليس كمحل صندويش يمكنك نقله أينما شئت، ومتى ما أردت وقد تفوق تكاليف النقل أحياناً الأموال اللازمة لإنشاء معمل جديد".

كما أعتبر شهابي بأنه "من الخطأ الاستراتيجي أن تتموضع كافة صناعة المحافظة في منطقة واحدة"، مضيفاً "لماذا لا نمنح تراخيص دائمة علماً بان معظمنا عمر منشآته أكثر من عقدين من الزمن؟".

واتهم شهابي القرارات الحالية "بإعاقة التطوير الصناعي"، قائلاً "كيف لنا أن نطور الصناعة ونحن لا زلنا ندور في دوامة الترخيص، وكل اهتمامنا يذهب إلى هذا المنحى بدلاً من تطوير منشآتنا وخلق فرص عمل جديدة".

وأضاف "إعاقة الصناعة بهذا الشكل يحول الصناعيين إلى مجالات التجارة كما يحصل حالياً كتجارة العقارات أو المعـادن الثمينة، وبالتالي انعـدام الكثير من فرص العـمل".

واستطرد قائلاً "كما تحول دون إمكانية طرح الشركات أسهمها في البورصة السورية والتي مازالت تعاني من النقص الشديد بعـدد الشركات المشاركة، حيث نصت الإحصائية الأخيرة بكون البورصة تتضمّن 12 شركه فقط، منها 8 مصارف، مما أضاع فرص استثمارية ضخمة أثناء السنوات الثمانية الماضية، وأدى إلى توجه هذه الرساميل لبلدان أخرى, نتج عنه توسع هذه الصناعات طرداً في تلك البلدان، ومنافسة الصناعة السورية في أسواق التصدير التقليدية لها".

ورأى شهابي بأن "حلب مدينة صناعية ولا تستطيع أن ترغم أصحاب المعامل للانتقال إلى المدينة الصناعية، كما لا يمكن إغلاقها لما لذلك من انعكاسات اجتماعية خطيرة، فلا مفر من تثبيتها بناءً على الواقع، وقد أصبح لكل منطقة طابعـها، فالمنصورة منطقة خاصة بصناعـة الأدوية، وتيارة بالصناعـات المعـدنية، وغـيرها من المناطق وكل منها لها طابع معـين".

وطالبت غرفة الصناعة عبر كتابها الموجه لوزير الإدارة المحلية "إنهاء وضع التراخيص المؤقتة لهذه المنشآت، واستبداله بآخر دائم، من خلال تثبيت الوضع الراهن على كافة مساحات رقعة العمل التي تقوم بها الشركات وفقا ً لكشف ميداني للجنة فنية تمثل الفعـاليات المختلفة المتعـلـّقة بالموضوع، واستيفاء الرسوم اللازمة مقابل تحسين تلك العـقارات، مع تفويض محافظ حلب بتسوية الموضوع".

وحسب الغرفة فإن "سرعة اتخاذ القرار الصحيح في هذا الموضوع سوف يدفع بعجلة الإنتاج بصورة سريعة، ويؤدي لإيجاد وظائف للمزيد من الخريجين الجامعـيين، إضافة لزيادة مطردة بالتصدير وتوطين مدخرات السوريين المغـتربين وجلب سيولات نقدية إلى الاستثمار في سوريا".

واقترحت الغرفة حلولاً تضمنت "منح كل تلك المنشآت التي تنطبق عـليها الشروط، ترخيصاً دائماً وفورياً بتعـهد استكمال البنود خلال فترة عـام من تاريخه، شريطة عـدم التجاوز على أراضي الغـير، أو أملاك الدولة، والتقيـد التام بعـدم التلويث وتنفيذ الشروط البيئية، وشروط الصرف الصحي، وبوجائب مماثلة للمدينة الصناعـية بحدها الأدنى (أي 22% من المساحة الكلية)، وفصل كامل لعـملية تنظيم السجل الصناعـي، عـن تأمين الترخيص الإداري لحين تأمينه لاحقاً، وتعـديل شرط المساحة في نص البلاغ 16/ب ليصبح 5 هكتارات بدلاً من الـ 15 هكتار في مراكز المدن والمحافظات، وهكتار واحد بدلا ً من الـ 5 هكتارات في باقي الوحدات الإدارية، وذلك ضمانة لإعـطاء البلاغ الطابع التطبيقي".

كما اقترحت الغرفة "السماح باستبدال الترخيص لمهنة بأخرى إذا لم تكن مثيرة للضجيج أو ملوثة، و تعـديل اشتراط وجود عـدد السجلات الصناعـية في نص البلاغ 16/ب، وبالتالي ضرورة وجود سجل صناعـي واحد بدلا ً من خمسة، لإعـطاء البلاغ الطابع التطبيقي، وتطبيق عـامل تثقيل للمنشآت الصناعـية بدلا ً من اشتراط وجود العـديد من السجلات صناعـية، التي قد تكون بأنشطة وهمية لاستكمال الشروط، حيث يراعـي التثقيل عـوامل من قبيل الطاقة الإنتاجية، والضريبة المدفوعـة، وعـدد العـمال المسجلين، كمية الكهرباء المستجرة"، مشددة عـلى "تمثيل فعـلي لغـرف الصناعـة في اللجان المعـنية بأمور تطبيق الترخيص الإداري".

وكان البلاغ 10لعـام 2004 في المادة الأولى الفقرة ج قد حدد الحد الأعـلى لنسبة البناء المسموح بترخيصها 35%، ما اعتبرته الغرفة "شرطاً غـير عـملي".

يذكر أن مجلس مدينة حلب، قد أعلن في نهاية جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي، المخطط التنظيمي الجديد للمدينة، حيث بينت رئيس المجلس بالتكليف لمى معمار في تصريح لسيريانيوز حول البقع التي تحولت إلى مناطق صناعية مخالفاً لتوصيفاتها كخان العسل والمنصورة وكفر حمرة وتيارة وغيرها بأنه "سيتم تعديل الصفة التنظيمية للمناطق التي يطبق عليها وصف بلاغ مجلس الوزراء 16 ب، كما أن اللجنة الإقليمية ستبحث في وضع المناطق المستثنات حسب القرار"، مشيرة إلى "إمكانية إقرارها في حال رأت اللجنة ضرورة ذلك".