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أبوشوارب2010-10-09 21:12:42
الى المزيدليس مستغربا منك هذه الغيريه للقضايا الساخنةطالما لمسنا منك الجرأة والاقدام في المواضيع الجدليةوالى المزيد ياكمال الأخلاق
سوريا
زين2010-10-05 23:37:03
أيها المارون بين الكلمت العابرة...آن أن تنصرفواوالله طول ما تفكيرنا ما عم يتعدى حدود شو بدنا ناكل وشو بدنا نلبس واي حفلة بدنا نحضر فلا أمل لنا بالقدس والله يستر من انو نخسر يلي عنا. أحسن شي الواحد ممكن يعملو أنو يربي أولاده بشكل صح عسى أن ينجحو بيلي فشلنا فيه وعلى رأي صديق قال لي مرة "خلي أولادك وطنك"
سوريا
أكرم2010-10-05 19:10:38
الحلم بيظل حلمطلما فينا ضعفاء النفوس احلامنا رح تظل احلام ونحن وعينا وتربينا عحلم ترجع القدس بس الحلم بيظل حلم شكرا ابو العز على انك صحيتنامن احلامنا بامل انو بعد في ناس متذكرة القدس والقضية
سوريا
جهينة2010-10-05 17:33:37
كتير حلوةيعطيك العافية تمنيت لو قدرت تابع المسلسل واكيد رح تابعه> وانا من عشاق فيروز الاسطورة
-سوريا
abo alhareth2010-10-05 12:38:52
صدقتصدقت أخ كمال... يقال أن المصيبة توحد الأهداف, ولكننا للآسف نفترق ونختلف في أحلك الظروف... والسبب برأيي أننا لا نتقبل اختلافاتنا, ولا نؤمن ببعضنا... وهذا دليل جهل وفشل ذريعين.
-سوريا
ahmad-aleppo2010-10-05 03:19:45
أصبتنا في الصميميا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير..... خبرهن عللي صاير بلكي بيوعا الضمير..... صحيح صوت فيروز هو الصوت الوحيد والدافئ الذي مازال يرسل رسائل العتب والصحوة والأمل في نفوسنا..... شكرا أخي كمال على هذا المقال ،لكن من الواضح أننا لن نستعيد القدس لأنناوبكل بساطةلانستحق هذا الشرف العظيم.... نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
-سوريا
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