ما انفكت أساسات البيت تذكر أعمدته وجدرانه الشاهقة بأنها " الأساس" و أن الأنفة و الشموخ اللذان تعتد بهما تلك العواميد و الجدران مدينان لهذه الأساسات، فقط لأنها أساسات.

و ذات مرةٍ، حين أصاب العجلات الأمامية للسيارة بعض الغرور جراء امتلاكها قدرة التوجيه وتحديد المسار؛ اضطرت العجلات الخلفية إلى تنبيهها قائلةًً:

ـ تذكري أيتها العجلات الأمامية أن قوة الدفع التي تسيرين بها إنما هي بعض أفضالي عليك، هذا عدا عن دوري في الحفاظ على توازن السيارة برمتها، و منحها هويتها (السيارية) فلا سيارة بدولابين فقط، حتى لو كانا أماميين و يستطيعان تحديد اتجاه السير.

و زيادة الرواتب و الأجور المرتقبة التي يتحدث عنها الناس بإلحاحٍ؛ ربما تكون نداءً تطلقه الأساسات لترميمها، أو تنبيهاً من الدواليب الخلفية لتشحيمها، كي يبقى البناء بناءً و السيارة سيارةً.