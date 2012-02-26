|
موفق حماد2012-02-26 18:18:38
الحل بسيطيمكن حل هذه المعضلة أو المسألة بكثير من الحكمة بأن يقوم السائق بفك الإطارات الخلفية وتركيبهم بدل الأمامية(طبعاً إذا السيارة إلو لحالووماحدا مشركو فيها)عندها سيكون اقتصاد السوق قد قفز قفزة نوعية ودون تغيير وزاري وبذلك تتوفر متة يبرود الأرجنتين لكل ضرابيها مارأيكم بهذا الحل الميتافيزيقي
-سوريا
لولو2011-06-20 22:53:01
خير اللهأعمال خيرية!!!خيرك سابق حبيبي
سوريا
سوري من حديد2010-12-30 18:54:14
هيهاتلاشيئ يستحق الذكر لاننا نمضي بخطا ثابته لكن الى اين 0000 اعتقد ان الله وحده يعلم الى اين المهم علينا ان نهتم بالنظافة في معظم مدننا كما لا ننسى موضوع التكنلوجيا والتسارع الاعلامي والدرامي حيث ان الدرامى السورية بشجاعة مخرجيها حققت نطات ملموسة عل صعيد موضوع حرية المراة واضطهاد الرجل المستبد لابناءه وزوجته وامه بالاضافة الى جرائم الشرف والمخدرات والمعاقين ولا ننسى التخت الشرقي
-الدانمارك
السفر الى المجهول2010-11-26 08:52:39
سيارات امامية الدفعالاخ حسان تحياتي لك....اصبحت اليوم اغلب السيارات الحديثة امامية الدفع كما انها امامية التوجيه اي ان الاعتماد الكلي على العجلات الامامية ولم يبقى للعجلات الخلفية سوى عملية رفع مؤخرة السيارة كي لا تشحط بالارض وهنا اصبح بالامكان الاستعاضة عنها باي شيء اخر يحل محلها .....كما ان الموضف ليس بحاجة لزيادة الراتب بل هو بحاجة لاعادة ترتيب حياته وكيفية اسهلاك راتبه بالشكل الصحيح والكف عن التبذير....تحياتي لك اخي المبدع ولكل الموضفين
سوريا
عصام حداد 2010-10-06 14:52:01
شكرا أخ حسانشكرا أخ محمود مساهمة لطيفة .. لكن كما قال أحدهم الدفع الرباعي يعطي نتيجة أفضل .. لقد أرسلت مساهمة بعنوان ( الخير والشر يعمان ) تتكلم عن الأهم من زيادة الرواتب حاليا .. أرجو أن تكون تلك المساهمة استبيان لمعرفة رأي المعلقين الأكارم بها .
-سوريا
سيد الخواتم2010-10-05 19:04:23
شو لقيتو مصباح علاء الدينشايف ناس بدها زيادة رواتب وناس مابدها زيادة وناس بدها تثبيت للعاملين ( طيب أنا بدي سيارة ومابهم شو نوعها يعني سابا ماشي الحال )
سوريا
طرطوسية2010-10-05 18:32:34
الكاتب المحترمتزداد الرواتب لكي ترتفع الأسعار وهكذا بدل أن يغطي الراتب المصاريف لغاية منتصف الشهر سينتهي من الأسبوع الأول!! والعجيبة الثامنة من عجائب الدنيا هي كيف يمضي الموظف بقية الشهر!!!.. تشبيهك الأمر بعجلات السيارة موفق جداً أستاذ حسان... تحياتي
-سوريا
جهينة2010-10-05 16:44:03
حمصي متكهرب هههههههههكتير مهضوم ضحكتني من قلبي انا بقلك شو تعمل بالمصاري الباقيين شعل فيهم الصوبيا واذا كان عندك شوفاج فموضوعك كتير صعب او اعطيهم لحدا يفتهم عالحجيات بالرستن
-سوريا
حمورابي2010-10-05 16:15:30
لاتكفيزيادة الرواتب ضرورية لكنها غير كافية فليس كل الناس موظفين لابد من دعم المنتجات الزراعية لتحسين وضع الفلاح ولكي ينزل سعرالمنتجات الزراعية مع دعم الصناعة الوطنية الجيدة لمساعدة الصناعيين ولتصبح منتجاتهم بمتناول المواطن وهذا هو اقتصاد السوق الاجتماعي ببساطة
سوريا
جهينة2010-10-05 16:03:06
الزايد اخوه للناقص بعدين على قولتكاذا بده بغلى شي بالمقابل لشو الزيادة وهالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفشها دفشة
-سوريا
fatima2010-10-05 12:43:43
مامنا زيادةلكن بدنا ضبط الأسعار وترجع متل ماكانت ،وسعر الخضار ابسطها البندورة و الخيار صارفي كتير ناس ماعاد تشتريها.. والمازوت مايكون أغلى من البترول ،يعني اذا عم قولوا مافي ميزانية تكفي لزيادة الرواتب رح نصدق .. لكن دعوا هالناس تقدر تعيش على قد راتبها ،وتاكل لقمتها بالحلال .. لأنه في كتير ناس صارت تحلل السرقة والرشوة وكتير اشياء لتقدر تعيش .. لاتدفعوا بمجتمعنا يا حكومة الى الهاوية اكثر من ذلك..وسوقوا منيح بهالشعب ..وقولك يا أخ حسان اللي عم سوقوا فينا اتبعوا دورة قيادةونالو الشهادة ؟
-سوريا
حمصي متكهرب2010-10-05 12:47:07
نحن بورطةيعني هلق مشان الله هل الحكومة عم تدفع المواطن دفع للبذخ و التبزير كمان زيادة جديدة على الراتب، إي نحن الراتب القديم ما عارفين شلون بدنا نصرفه، يعني انا راتبي ال 14000 ليرة اشتريت منه بيت و شاليه و عملت مزرعة و عم اطلع كل سنة عتركيا بالصيف و عفرنسا بالشتي مشان التزلج على الثلج و لما بصير لي اتزحلط على الثلج هون بسوريا ما بقصر بس الله يستر ما تنكسر رقبتي، و اشتريت سيارة الي و سيارة لمرتي و سيارة كشف للرحلات و أولادي باحسن مدارس فشو بدي أعمل هلق بزيادة الراتب مشان الله حدي يقول لي.
-سوريا
باسل2010-10-05 12:17:01
تعقيب على(رأي - ما في داعي لزيادة الرواتب) فعلاً كتير من الموظفين عنا شغلتهون بس إذلال المواطن وووووو لكن بالنسبة لإنو الوضع عنا أفضل بالنسبة للدول المجاورة ... هممممممم ... شو مشان هيك وهيك للهيك تبع الدول المجاورة وفي ناس عم بتدور بحاوية الزبالة على لقمة اكل بس مو مشكلة حتى لو الناس ماتت لإنو المهم إنو (((الأسطوانة المشروخة: الوضع أفضل من الدول المجاورة))) وتحت هادا الشعار المشروخ الناس مو بس رح تموت لأ والميت ما رح يلاقي حدا يدفنو (متل المواطن يلي مات وانتهى على طاولات تشريح كلية الطب في مشفى .......)
سوريا
زوركوف 2010-10-05 11:58:01
منتوفإلى الأخ منتوف المحترم ، والله وضعك حرج وأقترح: لم لا تحاول إيجاد عمل مناسب لزوجتك؟ لأنو هيك العادة صايرة ، أما إن تعذر ذلك ، يمكن الإستغناء أو تقنين المازوت ، والمونة مافي أطيب من الخبز السخن بالشتوية ، وإذا ما استفدت شي بعد هالإجراءات ، مافي قدامك غير تطالع إبنك الأكبر من المدرسة وتعلمو بنفسك أو يتعلم صنعة ، ولاتنس خيار الإغتراب (مثلي) ..
-الإمارات
حكيم زمانه2010-10-05 11:49:13
السيارة المثاليةحتى تتيسر الامور ويمشي الحال , بعتقد السيارة لازم تصير " دفع رباعي " يعني دواليب تشتغل وتتعب ويطلع روحها بالخلف , ودواليب بالامام متنبلة وناطرة الدفع من ورا مابيجوز . سيارات الدفع الرباعي بتطلع جبال وبتنزل وديان وبتخيل بالصحراء متل الغزال . اللي ماجرب سيارة الدفع الرباعي ... راح عليه كتير ..!!!..
-سوريا
راي2010-10-05 11:49:40
ما في داعي لزيادة الرواتبما في داعي لزيادة الرواتب المازوت لساتو مدعوم و الخبز والأسعار عندنا اقل من الدول المجاورة وما في بيت الا فيه عدة اشخاص منتجين اصلا الموظفين عنا شوعمشتغلو حتى تزيد رواتبهن على قهو وشاي واساليب لاذلال المواطن انا ضد زيادة الرواتب
-سوريا
سؤال2010-10-05 11:41:01
لكل المسئولينيعني انتو كي بتنظرولنا نحنا الشعب بس جيوب لازم تنفضوها لك العالم ماتت من الجوع وجايي البرد يا مسؤولين روحو شوفو الناس كيف عايشة والا كل واحد منكم ما عم يشوف هالناس تعبانة تعبانة .. مية زيادة ما بتكفيها
-سوريا
منتوف2010-10-05 11:28:56
نسيت شغلةيا أستاذ حسان الدواليب الخلفية ما بس هيي بدا تشحيم كمان الأمامية وشكرا من قلب مقهور
-سوريا
منتوف2010-10-05 11:19:50
ااااااااااااهمن فترة كان العيد ورمضان وألو مصاريفو بعدين المدارس كل واحد من أولادي كلف 5000 ليرة بس ليروح على التعليم المجاني هههههههوالمونة و جايي المازوووووووووت خبروني كيف بدي عيش وراتبي 10000ليرة منشان الله حدا يخبرني بسرق بنهب برتشي والله ضميري ما بيسمحلي إيدي بزناركن يا عقلاء ويا حكماء دلوني
-سوريا
abo alhareth2010-10-05 11:05:36
دفع أماميلمعلوماتك أغلب السيارات صارت دفع أمامي... فالدفع الأمامي أقوى وأسرع, ولكنها تواجه مشكلة عند المنعطفات.
-سوريا
علي الاحمد2010-10-05 10:03:35
لا حياة لمن تنادينادي كما تشاء فلن يسمعك أحد فالقطاع الخاص يعاني من ازمات قد تجعله يرمي بنفسه في احضان الافلاس و العام انت تعرفه ليس بأفضل حالاً
-سوريا
عبد الرحمن تيشوري2010-10-05 09:08:15
همسة من حسان وشكر الى الحكومة وسيريا نيوز التي تعبمازال موظفي الدولة ينتظرون الحكومة لانها وعدتهم بزيادة اجور ورواتب تخفف عنهم حر الصيف وتوفر فواكه الصيف والشتاء عبد الرحمن تيشوري يبدوا ان العاملون في الدولة قد دخلوا برج الحظ بعد طول انتظار لزيادة رواتب واجور تخفف عنهم الارتفاع الشديد في الاسعار الذي وصل الى 100% خلال الاشهر الاخيرة واكل رواتبهم واجورهم واكل الزيادة المنتظرة ايضا قبل ان تأتي - رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب والاجور والمنح التي منحها الرئيس الشاب الذي يتمتع بالوطنية والعزة والشموخ لكن قطار الحظ لا يقف على محطة العامل
سوريا
برهان محمَّد سيفو2010-10-05 08:31:53
صدقت و لكنصدقت أيها الصديق الرائع في طرحهِ،لكن هل تدرك تلك الأعمدة و تلك الجدران أنها ترتكز إلى أساسات؟أم أنها غفلت عنها و فكرت على نحو من الخيلاء : أنها ربما لا تحتاج إلى الأساسات...! و هي لن تقع لو انهارت الأساسات؟هو الذي يحصل في الواقع،الجميع ينسى دعم الأساسات كما في كلِّ مرّةٍ تسقط فيها الأبنية الشَّاهقة لذات الأسباب منذ بدء التاريخ و حتى هذا التاريخ... احترامي و تقديري .
سوريا
برهان محمَّد سيفو2010-10-05 07:24:09
صدقت و لكنصدقت أيها الصديق الرائع في طرحهِ،لكن هل تدرك تلك الأعمدة و تلك الجدران أنها ترتكز إلى أساسات؟أم أنها غفلت عنها و فكرت على نحو من الخيلاء : أنها ربما لا تحتاج إلى الأساسات...! و هي لن تقع لو انهارت الأساسات؟للأسف فهو الذي يحصل في الواقع،الجميع ينسى دعم الأساسات كما في كلِّ مرّةٍ تسقط فيها الأبنية الشَّاهقة لذات الأسباب منذ بدء التاريخ و حتى هذا التاريخ... احترامي و تقديري .
سوريا
مكهرب2010-10-05 04:30:17
حلوةعجبني تشبيهك للحال يلي نحن فيو بالسيارة بس المشكلة انو نحن يلي راكبينها و هنن عم يسوقو فينا
-سوريا
منتظر التثبيت2010-10-05 02:35:13
تثبيت العاملين المؤقتين بالدولةمــــــــــــــا بدنا زيادة رواتب , بدنا تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة
-سوريا
|