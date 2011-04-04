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نحن وفيروز .. بقلم باسمة جزائري
مساهمات القراء

 ليس سهلاً أن تكون فيروز..

ليس سهلاً أن تحمل سلة الحب كل صباح وتدخل كل بيت وتدق باب كل قلب..

الأمر صعب ويحتاج إلى معجزة صغيرة.

صغيرة إلى درجة أن لا أحد يشعر بها..


إلى درجة أننا لا نتفاجأ بتكرار حدوثها..

إلى درجة أنها أصبحت موثوقة الوقوع أكثر من أشياء كثيرة كبيرة وهامة.

نحن نعرف أنها ستأتي حتى لو قررت الشمس أن تذهب في إجازة عارضة..

نعرف أنها ستشرق.

ستأتي حتى لو أصيب الشعب كله بالأنفلونزا..

نعرف أنها ستحضر..

حتى وإن غاب عصير الليمون وحبوب الأنتيبيوتيك.

ستأتي إن حزنا..

فهي تعرف في أي ضلوع الصدر تنام طفولتنا..

وتعرف كيف تهدهدها.

ستأتي إن حدث وفرحنا..

فهي من علمنا مفردات الفرح..

وهي من فصل لنا ألوان قوس قزح..

ستأتي أيام المدرسة..

لأن جرس المدرسة أخرس دون صوتها..

ستأتي أيام العطل..

لأن الجمع والآحاد والأعياد تضل الطريق لولا ضوء منارتها

ستأتي ولا نعرف كيف..

تأتي دون أن نبحث عنها..

فإذا ما بحثنا، وجدناها أيضاً..

تأتي ولا نعرف متى بالضبط..

كل ما نعرفه..

هو أننا أوكلنا إلى سيدة نحيلة ضئيلة القامة أن تقول لنا للمرة المليون..

كل يوم

إنها ستقطف \"شي زهرة حمرا ...وبس\"

وستبادر صباحاتنا بـ\"يسعد صباحك والمسا\"

وأنها ستصبح مع الوقت هي الصباحات والأمسيات.

ستصبح العمر.. كل العمر

 
2010-10-04 23:38:18
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a beautiful mind2011-04-04 15:13:09
فيروز وبس
هادالحكي اللي بينسمع...... والله اشتقنا نقرا متل هيك كلام
سوريا
ليليا2010-12-12 22:38:54
بارعة أنت
والله أنت بارعة باختيار كلماتك جدا. لكن ماتخيلت إنك بكل مرة تحمليني وتطيرين بي في حديقة. تخيلي أن صوت فيروز الأن للصدفة يغرد.أحب أن أهديك سلة من الحب وسلة الحب ثم سلة من الحب.رقيقة الأحاسيس وهرهفة وفوقها عم تكتبيلي عن فيروز والصباح مع فيروز يسعد صباحك ومساك
-سوريا
زوركوف 2010-10-06 06:02:09
ملاحظة
يترنمون بأغاني وصوت فيروز...وآخرون يبدؤون نهارهم قبل طلوع الضوء على صوت الكريندر والهلتي ونفحات الغبار التي تضرب العيون ، والترقب من ذا مسعد الحظ الذي سيتلقى طابوقة ساقطة عرأسه وينطحها ليلاقي بعدها وجه ربه ... أنا من زمان بلاقي صوتا سميك أو ثخين ، رغم أن بعض أغانيها حلوة مثل: نطرونا ـ بعدو الحبايب - تك تك ـ وغيرها...
-الإمارات
سيد الخواتم2010-10-05 19:34:33
تاريخ وماضي ومستقبل
فيروز عشق الصباحات الباردة والدافئة صوت سحر الملايين على مر السنين أحاسيس شاركت الناس أوقاتها وأحزانها وأفراحها هل فيروز مجرد اسم سجل في صفحات التاريخ ( لا ) فيروز من وجداننا وأصالتنا فيروز عبق الماضي وعطر الحاضر ريتا تسلملي شو بحبها وبعشق صوتها
سوريا
مرام شلغين2010-10-05 14:04:08
عشقنا لفيروز ابدي,,,,
شكرا باسمة... فيروز دائما معنا وحولنا..وهيي الشي الوحيد الصادق بكلماتها وصوتهامن زمان..وكل غناي الهاصداها الخاص وبيكفي فيها نفس فيروز واحساس فيروز وصوت الملائكة..والاهم انها بتغني بصدق واحساس...فيروز رمز الحب فيروز رمز الامل..فيروز رمز الذوق..فيروز رمز الطفولي../لوفينا نهرب ونطير مع هالورق الطاير تانكبر بعد بكير شو صايرشو صاير/عشت يافيروز ودمت لعشاقك رمزا للسلام والمحبة,,,وشكرا ياباسمة كل ذووق
-سوريا
Bassel2010-10-05 13:02:09
فيروزي
فيروزي بعيداً عن موضع الذوق لا أحد يستطيع انكار صوت ملائكه الفجر و عفه الشروق فيروز ، فهي و الرحابنه شكلوا ثوره في عالم الغناء، كلمات رائعه أخت باسمه و أقول للذين يصيبهم اكتئاب بانهم بحاجه لطبيب نفسي و مرضهم لا علاقه له بملائكه الأنسانيه الى السماء...
-سوريا
abo alhareth2010-10-05 12:28:58
مع التحية
كلام رائع وجميل ومن صميم قلب متذوق للفن الراقي... سلمت يداكي 
-سوريا
نضال2010-10-05 10:52:38
فيروز؟؟
يعني ليش فيروز؟؟؟ كل ما اسمع اغانيها بتصيبني الكأبة و بحس حالي مصاب بالتوحد لسا راح شادي و رجعت الشتوية و ميت سنة مشلوحة بالدكان و ما حدا نطرني و لاغنية الها بتفرفح....رمز الكابة فعلا
-سوريا
shaza2010-10-05 07:14:01
-
رقيقة جدا ومعبرة. تعلمين أخت باسمة لا أستطيع أن أميز بين (أنا وهي) أشعر دوما أنها في داخلي..أترنم بكلماتها..يسعد صباحك ودمت بخير
-سوريا
ابو الزلوف2010-10-05 06:48:59
شكرا باسمه
شكرا كتير انسه باسمه..كلك زوء وكلماتك عسل واسمحيلي اقطفلك بس هالمره شي زهرا حمرا وبس..
-سوريا
ابو الزلوف2010-10-05 06:25:14
نعمة الرب السيده فيروز..شكرا لك
وحدا بتبقا متل زهر البيلسان..منسأل عليها كتير و منحبا..نحب من الاسماء ما شابه اسمها او كان منه دانيا..بليل وشتي صوتا مسموع..حبيناها بالصيف..حبيناها بالشتي..لا خضر الاسامي ولا لوزيات..لا كحلي بحري ولا شتويات..عنيها هني اسامينا..قولولا عيونا مش فجأه بينتسوا..وضحكات عيونا سابتين ما بينقصوا..ممكن ننسا صور حبايبنا ممكن ننسى لون الورده وورق رسايلنا..ممكن ننسى الخبز الكلام..اسامي الايام والمجد اللي النا..لكن شو ماصار مستحيل ننساها..نحنا و هيي جيران..ياما سهرنا معا بليل الهدا مع النهدات..شكرا فيروز
-سوريا
السـ حسام ـــوري2010-10-05 05:02:25
اخر تحليل دم .فيروز او ايجابي
الاخت العزيزه باسمه لقد عزفتي على اكثر الاوتار شجنا وفي اكثر الاوقات ملائمه ..فيروز واول تشرين مع ان ملاكتي فيروز مرتبطه بكل الفصول وكل فصل له قصه تذوب فيها تلك النحيله الملائكيه كخيوط الغسق ولكن يبقى وجع تشرين باول امطاره واطفال المدارس وصوت الملاك ينساب من كل حي وشارع ودكان وبيت ( غرب الحسون والزنبق تكي ..وتشرين عم يجمع اللون اليلكي ) ..شكرا لمقالتك اخت ساميه فقد تكلمتي باسمنا وعنا ..عن التي دخلت في تركيبتنا الجينيه وجرت بدل الدماء في شرايننا..فيروزo+
-سوريا