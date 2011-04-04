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a beautiful mind2011-04-04 15:13:09
فيروز وبسهادالحكي اللي بينسمع...... والله اشتقنا نقرا متل هيك كلام
سوريا
ليليا2010-12-12 22:38:54
بارعة أنتوالله أنت بارعة باختيار كلماتك جدا. لكن ماتخيلت إنك بكل مرة تحمليني وتطيرين بي في حديقة. تخيلي أن صوت فيروز الأن للصدفة يغرد.أحب أن أهديك سلة من الحب وسلة الحب ثم سلة من الحب.رقيقة الأحاسيس وهرهفة وفوقها عم تكتبيلي عن فيروز والصباح مع فيروز يسعد صباحك ومساك
-سوريا
زوركوف 2010-10-06 06:02:09
ملاحظةيترنمون بأغاني وصوت فيروز...وآخرون يبدؤون نهارهم قبل طلوع الضوء على صوت الكريندر والهلتي ونفحات الغبار التي تضرب العيون ، والترقب من ذا مسعد الحظ الذي سيتلقى طابوقة ساقطة عرأسه وينطحها ليلاقي بعدها وجه ربه ... أنا من زمان بلاقي صوتا سميك أو ثخين ، رغم أن بعض أغانيها حلوة مثل: نطرونا ـ بعدو الحبايب - تك تك ـ وغيرها...
-الإمارات
سيد الخواتم2010-10-05 19:34:33
تاريخ وماضي ومستقبلفيروز عشق الصباحات الباردة والدافئة صوت سحر الملايين على مر السنين أحاسيس شاركت الناس أوقاتها وأحزانها وأفراحها هل فيروز مجرد اسم سجل في صفحات التاريخ ( لا ) فيروز من وجداننا وأصالتنا فيروز عبق الماضي وعطر الحاضر ريتا تسلملي شو بحبها وبعشق صوتها
سوريا
مرام شلغين2010-10-05 14:04:08
عشقنا لفيروز ابدي,,,,شكرا باسمة... فيروز دائما معنا وحولنا..وهيي الشي الوحيد الصادق بكلماتها وصوتهامن زمان..وكل غناي الهاصداها الخاص وبيكفي فيها نفس فيروز واحساس فيروز وصوت الملائكة..والاهم انها بتغني بصدق واحساس...فيروز رمز الحب فيروز رمز الامل..فيروز رمز الذوق..فيروز رمز الطفولي../لوفينا نهرب ونطير مع هالورق الطاير تانكبر بعد بكير شو صايرشو صاير/عشت يافيروز ودمت لعشاقك رمزا للسلام والمحبة,,,وشكرا ياباسمة كل ذووق
-سوريا
Bassel2010-10-05 13:02:09
فيروزيفيروزي بعيداً عن موضع الذوق لا أحد يستطيع انكار صوت ملائكه الفجر و عفه الشروق فيروز ، فهي و الرحابنه شكلوا ثوره في عالم الغناء، كلمات رائعه أخت باسمه و أقول للذين يصيبهم اكتئاب بانهم بحاجه لطبيب نفسي و مرضهم لا علاقه له بملائكه الأنسانيه الى السماء...
-سوريا
abo alhareth2010-10-05 12:28:58
مع التحيةكلام رائع وجميل ومن صميم قلب متذوق للفن الراقي... سلمت يداكي
-سوريا
نضال2010-10-05 10:52:38
فيروز؟؟يعني ليش فيروز؟؟؟ كل ما اسمع اغانيها بتصيبني الكأبة و بحس حالي مصاب بالتوحد لسا راح شادي و رجعت الشتوية و ميت سنة مشلوحة بالدكان و ما حدا نطرني و لاغنية الها بتفرفح....رمز الكابة فعلا
-سوريا
shaza2010-10-05 07:14:01
-رقيقة جدا ومعبرة. تعلمين أخت باسمة لا أستطيع أن أميز بين (أنا وهي) أشعر دوما أنها في داخلي..أترنم بكلماتها..يسعد صباحك ودمت بخير
-سوريا
ابو الزلوف2010-10-05 06:48:59
شكرا باسمهشكرا كتير انسه باسمه..كلك زوء وكلماتك عسل واسمحيلي اقطفلك بس هالمره شي زهرا حمرا وبس..
-سوريا
ابو الزلوف2010-10-05 06:25:14
نعمة الرب السيده فيروز..شكرا لكوحدا بتبقا متل زهر البيلسان..منسأل عليها كتير و منحبا..نحب من الاسماء ما شابه اسمها او كان منه دانيا..بليل وشتي صوتا مسموع..حبيناها بالصيف..حبيناها بالشتي..لا خضر الاسامي ولا لوزيات..لا كحلي بحري ولا شتويات..عنيها هني اسامينا..قولولا عيونا مش فجأه بينتسوا..وضحكات عيونا سابتين ما بينقصوا..ممكن ننسا صور حبايبنا ممكن ننسى لون الورده وورق رسايلنا..ممكن ننسى الخبز الكلام..اسامي الايام والمجد اللي النا..لكن شو ماصار مستحيل ننساها..نحنا و هيي جيران..ياما سهرنا معا بليل الهدا مع النهدات..شكرا فيروز
-سوريا
السـ حسام ـــوري2010-10-05 05:02:25
اخر تحليل دم .فيروز او ايجابيالاخت العزيزه باسمه لقد عزفتي على اكثر الاوتار شجنا وفي اكثر الاوقات ملائمه ..فيروز واول تشرين مع ان ملاكتي فيروز مرتبطه بكل الفصول وكل فصل له قصه تذوب فيها تلك النحيله الملائكيه كخيوط الغسق ولكن يبقى وجع تشرين باول امطاره واطفال المدارس وصوت الملاك ينساب من كل حي وشارع ودكان وبيت ( غرب الحسون والزنبق تكي ..وتشرين عم يجمع اللون اليلكي ) ..شكرا لمقالتك اخت ساميه فقد تكلمتي باسمنا وعنا ..عن التي دخلت في تركيبتنا الجينيه وجرت بدل الدماء في شرايننا..فيروزo+
-سوريا
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