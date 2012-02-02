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على عَرش الكلام ..  بقلم تالا فرح
مساهمات القراء

تركتُ له كحل العيون و حُمرة شِفاه، بعضاً من عطري و أدقّ اللّمسات..

طمع براحَتيّ، عيناي و شفتايْ..التهمني قطعةً قطعة و تحلّى بعرق فمي و نشوة الأمسيات..

تسلّى بين نهديّ ولمّا صار له جناحان..طار!


أسمعه عن بعد و أحياناً أراه، يحطّ إلى خُلدٍ يزهو و الأحلام..لم يفاجئني

آويت الطّيور على أشكالها من وقع منها و من انْهار!

أحبّ حمامة الودّ و ما أزال...لها شأنٌ مميّز الأداء

عندي لها طيبٌ و ريحان..ابنة عزّ و ريْعان، بها يُعمّر الصّبا، يقوى الشّوق و يحلو الوئام..

فاقني خجلاً، فلم أردعه حتّى بات الحياء من النّسيان! 

من على شُرفة وسادتي أطلّ عليه كيفما كان..

حرفاً أبجديّاً صعُب لفظه فقرأته أهدابي قدر الإمكان؛ ترجَمَته لاحقاً إلى عدّة لغات..

إذا وصفت الحبّ، جاء من يثير الاشمئزاز

ليَسخر منّي و يؤنّب قلبي لأنّ له أذنان! 

لا تسمع دقّاته فقط بل دقّات كلّ إنسان ..

يُشاطرها الحبّ و يُبادلها التّحنان..

الطّريق إلى البيت أحلى من البيت و فتح الهديّة أحلى من الهديّة..

و أحبّ الرّجال إلى قلبي هو الّذي لم ألتقيِه بعد!

هذه حال الدّنيا، امرأة مغرورة عابثة، تَتَقَهْقَه على المُكْفهرّ فينا!

لذلك قرّرت أن أفرد وجهي دائماً و أضحك لها عساها تضحك لي و ليس عليّ..

فنُقضيها كرْكرَةً حتّى الدّموع..

أحبّك..،

تالا فرَح

09/2010
2010-10-04 23:38:18
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غزلان (شاب)19852012-02-02 10:43:00
الجوهرة الثمينة....
اسف لاني اكتب متأخرا . عزيزتي الثمينة:لكل انسان تجربة في هذه الحياة المليئة بااللصوص (عفوا) ولكن اقول لك خاصة ولكل فتاة عامة .الفتاة كالجوهرة الجميلة والثمينة هل الجوهرة الثمينة تعرض لأي شخص ؟ هل الجوهرة تضع في اي مكان اما انها تخبأ لمن يستحق ان يلبسها ويعتني بها ويحتفظ بها . نحن للأسف اسرى انفسنا وعواطفنا.تعالي لكي نمتلك سويةالعقل الحكيم والقلب الكبير الذي لا يفكر الا ببناء مستقبلة بطريقة صحيحة ومع الشخص الصحيح حتى لاندم لان الندم يحرق الفؤاد ويحرق لذة الحياة ارجوان يصلكي كلامي
سوريا
لانا2012-01-03 06:57:02
الموضوع حلو
كتاباتك كلها تعجبني
سوريا
شادي2011-12-19 09:38:57
جيد ولكن
العزيزة تالا ،، غالبا ماتأتي الفكرة عارية ليرمي عليها الشاعر رداء الكلمات نصيحتي اختاري لأفكارك احلى الفساتين لاترميها بأول فكرة يقع قلمك عليها تحدثي مع الفكرة لاتكتبيها مباشرة حاوريها واختاري اجمل الكلمات
-سوريا
ولاء مسعود2011-07-08 18:28:44
مميز
هل من الجميل ان نقول رائع ومميز وحقيقي كلاما يصفنا نحن كلام يقول أنني أنثى وهذا بحق ماحدث أو ما سيحدث معي فقط لأنني أنثى ..فقط لأنني أحب...وأحبك
سوريا
زوركوف2010-10-06 05:33:54
?!!?
قال البعض ناصحا: المهم أن نتعلم من أخطائنا ! ، فللتذكير والتحديد يرجى قراءة السطر الثالث بدقة ، (تسلى وطار) ، هل هاذا خطأ يغتفر عند البعض من جماعة جرائم الشرف ؟ ، وهل ستحظى الفتاة بفرصة التعلم من خطئها بدون أن .. ، لنفترض أن ماحصل من تسلية أثمر جنينا ، ما العمل عندها يا حلوين ؟ هببي هالاوين ! سلام
-الإمارات
جهينة2010-10-05 17:29:36
رائعة تالا
لديك مقدرة ادبية حلوة وتعابير جميلة جدا ومعاني اروع .هكذا هو الدهر والحياة وعلينا ان نبقى مبتسمين لها وكلنا امل ان تضحك لنا ونبدي لها عدم الانهزام مهما حصل ونتعلم من اخطائنا ..شكرا لك عزيزتي
-سوريا
KRAM HADI2010-10-05 12:27:01
من الجزيرة
تالا انتي كتبتي الله يعطيكي العافية الكتابة للجميع انما نعتبر هاد الكلام خواطر وليس شعر وبكل الاحوال الله يوفقك
سوريا
وسيم2010-10-05 09:35:58
رائعة
رائعة الصور والاستعارات، أتمنى لك التوفيق، وأدعوك للكتابة بشكل دوري
سوريا
عهد ابراهيم2010-10-05 01:22:53
جريئة
حلوة الجرأة فيكي وبتمنى تعرفي كيف تستغلي مشاعرك وأحاسيسك وتجسديها بالكتابة .. ورح ترتقي لشي كتير بعيد بالمستقبل ..
سوريا