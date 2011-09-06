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هذا انا2011-09-06 20:10:35
رائععععععةمشاركة حلوة كتير ....بانتظار المزيد
سوريا
شمس الضحى السورية 2011-03-04 02:18:25
الى الكاتبأسلوبك جيد وكلماتك معبرة تدل على تجربة قاسية قد تركت فيك هذا الشعور القاسية
سوريا
كاتيا2010-10-13 10:50:16
هيدا من صراحتيمش من لطفي.اللطيف ما بيقدر يكون صريح منشان مايزعل العالم منو.والى الكاتبة شمس:بعتذر عن سوء فهمي لردودك افتكرتا مقصودة.وامجد:بانتظار ردك شو ماكان!
-سوريا
Mohanned Zaki2010-10-13 00:44:35
إلى كاتياياستي أنا اشكرك وهدا من لطفك
-سوريا
شمس أحمد2010-10-12 19:31:03
الى الاخت كاتيااعذريني اذا لم تنالي من كلامي نصيب ولكن لك مني كل الاحترام والتقدير واشكرك على المشاركة فرأيك لا يقل اهمية عن غيرك
-سوريا
كاتيا2010-10-12 16:00:45
الى امجد!!!ما سمعنا ردك. وللا انتا ما شاطر غير بالحكي!!والى مهند الذكي يظهر مانك ذكي كفاية عشان ماحللت تعليقي لذلك تجاهلتو!! والى الكاتبة:من العيب الرد على قسم من المعلقين وغير المبالاة بالباقين!
-سوريا
Mohanned Zaki2010-10-11 00:12:37
كاتبتنا العزيزةأما انتي ياكاتبتنا العزيزة "شمس أحمد" فبحب اقلك انه قلمك جدا رائع ومعبر وبتمنى من كل قلبي انك تواصلي الكتابة لحتى تساعدك في الارتياح والتنفيه عن نفسك وكمان مشان نضل احنا نقرأ من هالقلم الرائع. ومن خلال قراتي لكلماتك فاعتقد انك انسانة رقيقة وحساسة واتمنى لكي الموفقية ولاتلومي حالك ع شي فانتي ماعملتي غير الصح,وتأكدي ازا كنتي انسانة طيبة فالله مارح يتركك ابدا ورح يجي اليوم اللي رح تكوني فيو مرتاحة وازا كان الماضي مدايقك حاولي تنسيه واعتقد انك انسانة قوية لحتى تقدري تختاري الشي الي انتي بدك ياه
-سوريا
Mohanned Zaki2010-10-11 00:03:22
الحمامة البيضاء & khaled haiderالحمامة البيضاء : طبعا انا اوفقك الراي جدا انه الكبرياء ضروري في شخصية الانسان ولكن في مواضيع قليلة ولما يكون الشخص مهان فهداك الوقت لازم يكون عندو كبرياء وغيرة على شخصيتو , أما من ناحية الحب والعلاقات بين الشباب والصبايا فمو لازم يكون في اي كبرياء بهالموضوع وازا كان في شخص بيحب او حتى معجب بشخص تاني فلازم يعبر عن مشاعرو للشخص التاني حتى لو كان الشخض اللي بحب هو بنت " اتمنى ان يكون كلامي مفهوم وقدرت اوصل الفكرة ". khaled haider : خالد كلامك صحيح وانا اوفقك الرأيي 100%
-سوريا
Mohanned Zaki2010-10-10 23:55:37
رأيي الشخصيمأمون : انته عبتحكي ع المزاج والمزاج هو حالة بتصير عند البشر ان كانو شباب ولا صبايا ومتل مافي بنات مزاجيات في شباب مزاجيين وعلى فكرة انا بظن انه نسبة الشباب المزاجيين بموضوع العلاقات مع البنات اكتر من مزاجية البنات بهالموضوع.
-سوريا
Mohanned Zaki2010-10-10 23:30:01
مجرد رأي شخصيطبعا اول شي انا مو من الشباب اللي بيحبو التعليق ع الانترنت ولكن لان الكلمات كتير حلوة وشفت التعليقات حبيت اعبر عن رأيي واتمنى يكون رأيي مقبول ومايزعل اي حدا من القراء. أمجد : حبيبي امجد طبعاً كلامك مو سليم ابدا ابدا ً ولايعمم ع جميع البنات انا اوافقك الرأي من حيث انه في كتير من بنات مجتمعنا كبريائن عالي جدا ويمكن توصل فين المرحلة لإهانة الشب وعدم احترام مشاعرو ولكن البنات بشر متلنا والله حط فين المشاعر وفي بنات بيكون الحب بقلبن اكبر بكتير من حب الشب والعكس صحيح طبعا ً
-سوريا
شمس أحمد2010-10-10 09:56:42
تقبلو مروريإلى الأخت دنو : لا تحزني يا صديقتي فلك من الدنيا نصيب وإن كان من تحبين لا يشعر بك لا تبالي به فكوني على ثقة بأن الله سيختار لك من يحبك ويقدرك ويكون سندا لك ويعوضك عما فقدتيه
سوريا
شمس أحمد2010-10-10 09:53:43
تقبلو مروريإلى ........... لا أعلم من انت أو ربما لم استطع ادراك من تكون ولكن أشكرك على ما كتبته فلا أعلم إن كنت أنا ما قصدته في كتابتك وإن كنت أنا فلا أعلم إن كنت أستحق ما كتبت ولكني أتمنى أن تفصح عن هويتك فلا اعتقد بأنك ينبغي أن تختبأ وراء مجموعة من النقاط تقبل مروري إلى الصديق خالد: أشكرك كثيرا وانا بكل ثقة أعتز بصداقتك وأبدي احترامي وتقديري الشديد لك
سوريا
شمس أحمد2010-10-10 09:50:04
تقبلو مروريإلى الحمامة البيضاء : أعلم أنه يجب أن لا يكون للكبرياء مكان بين الأحبة وأتمنى لو أننا لا نعاني منه Luv 4 u الى أتمنى لو أنه يستطيع أن يدرك معنى الحب أو أن يكون لديه من الحب ما يجعلني أذكره وأنا ابتسم
سوريا
شمس أحمد2010-10-10 09:47:53
تقبلو مروريإلى الأخ مأمون: اشكرك على رأيك واحترم وجهة نظرك ولكن أريدك أن تدرك بأن نظريتك لا ينبغي أن تقاس على جميع الفتيات إلى الخ أمجد : صدقني بأن حب الإناث للذكور لايقل عن حب الذكور لهم والعكس صحيح فمثلما لديكم قلوب لدينا من الحب والمشاعر ما يتسع لكم ولكن لنكن مخلصين وصادقين مع أنفسنا أولا ومن ثم مع الآخرين لكي نتخطى مثل هذه الآلام والثغرات إلى الصديق عهد : أشكر لك مرورك ولك مني كل الاحترام والتقدير
سوريا
دنو2010-10-09 00:12:38
أهداءبهدي هل اقصيدة لنفسي الضايعة ولكبريائي المهدور وبحسد كل اتنين بحبو بعض أعذوروني لأني عايشي بلا حب نصي التاني هاملني ومابهمو أمري ..........
-إيطاليا
khaled haider2010-10-08 03:32:09
ما حدا كامل ....وإذا خليت خربتمساالخير,هلأ لنكون واقعيين شوي منقول انو مافي حدا كامل يعني لا الشب بيجي تفصيل للبنت ولاالعكس صحيح بس هية بترجع للشخص نفسو وصدقوا مع ذاتوا لانو الشخص الصادق مع نفسوا اكيد ماحيرضى انو يكذب على غيرو.والحياة مبنية على اساس التفاهم فاذا انعدم التفاهم اصبحت العلاقة بلا معنى...ولحنا ما لازم ننظر لظرف او موقف صعب مر معنا بحياتنا على انو هو الاساس بعلاقاتنا الجديدة وبالنسبة لالك يا شمس بيعجبني كبريائك وشخصيتك المرحة والواثقة من حالها حلو كتير هيك انت بنت حساسة بس لازم تفكري بعقلك قبل قلبك ,يسعد لي ايامك
-سوريا
.....2010-10-06 10:08:44
.....أنتي يا شمس مستعدة أن تطيعيني بكل شيء طاعة عمياء أكيد لأ من تجربتي معك هيك توضحلي , أن نكون أصدقاء أفضل لكي ولي من أن نرتبط, أنا بنصحك وأنتي بتنصحيني برابط الصداقة أفضل ,هكذا نصبح أعز من أخوه , الأسرة أذا ماكانت متينة من الأساس مابتصمد بهذا الزمن, بعدين مافي تكافىء بيني وبينك أبدا , يعني أنتي ذكية جذابة متزنة جميلة أبتسامتك ما بتفارقق ,بتلفي رجل ؟؟ على؟؟ رجل؟؟ بتشربي قهوه !! وشاي كمان !! وأنا مابمتلك هي المواصفات كلها ماذا أفعل لا أعلم هل ذنبي %% هذا الذنب ذنبي يارب ؟؟
-سوريا
زوركوف 2010-10-06 05:52:57
?!!?مساهمة لطيفة ، والأظرف هي التعليقات ، والسجالات ، من أرقام موبايلات تتغير دوريا ، إلى تحليلات غريبة .. والله كأنني عايش بكوكب آخر ، ..
-الإمارات
خالد مترجم 2010-10-05 20:06:34
ما الحل بربك؟ ضاعت و ضعتالكبرياء غذاء النساء.ماأجمل أن يكون للفتاة كبرياءوحياء..ولكن الكبرياءوالحياء إن زادا تنقلب تلك النعمة نقمة على صاحبتها يا أختي الكريمة..لا أدري أين هي..آثر كبريائها أن تشير بأصبع الحب إلى قلبي..آثر حياءها أن تنبت ببنت شفةحمراء تلهب مشاعري..تربِت علىفؤادي..ترطب أحاسيسي..تكلم هواي..تشطر وجداني..تثلم أفكاري..تجرّح أهازيجي..ترّج كياناتي..تعصف بمناحاتي.تلوع أشواقي.تهرق عبراتي..تكسرأضلاعي.ليتها تكسر أضلاعي.علها طمأنتني بكلمة وردية.الملائكة لاتبوح هذه هي المشكلةونحن بنوجلدة آدم لا تشف لنا أجيادالغادات!
-سوريا
luv 4 u2010-10-05 18:32:28
لم تفهم يوما لغة العشقكلماتك مؤلمة وحزينة ياشمس ليت كل من يحب يستطيع ان يملك الحبيب ولكن جمال الحب الحب الحقيقي يكون بالعذاب والشقاء والحزن عندما يكون اللقاء مستحيل ولكن بامكان العاشق ان يغير المفاهيم وان يجعل المستحيل ممكنا لان الحب الحقيقي لاياتي دائما بل هو قدر وصدفة نادرة الحدوث يكون فيها القدر والظروف والزمان والمكان يوجدون في لحظة يتكون الحب الحقيقي الذي لايستطيع لازمن ولا بشر ولا قدر ان يغير او يبدل هذا الحب وهذا الجنون فتاكدي اذا كان الحبيب يحبك فلم ولن ينساك ابدا ممكن الظروف تبعد المحبين احيانا
-سوريا
كاتيا2010-10-05 18:13:46
الى امجدانتوا الشباب بتحبو البنت تذلكن وتعذبكن منشان ترضو ماسوشيتكن وما بس هك.بتحبو تضربكن ضرب مبرح وتمسكو ايدا وتعصروها لحتى تستمر بالضرب!!
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-05 18:04:25
حبيبتي رائعة بتمنالك التوفيقالكبرياء شي مهم كثير بس بين الحبيبين ماله مكان واي انسان بيغلط بس بوجود الحب الصادق بنسامح وما بنخلي الكبرياء يفرقنا واذا حبك بصدق فأكيد رح يرجع واذا مارجع انسيه
-سوريا
SAM2010-10-05 18:01:07
مامازلت ازهد في مودة راغب حتى ابتليت برغبة في زاهد
-سوريا
SAM2010-10-05 17:51:11
زهدكزهدك في راغب فيك نقصان حظن ورغبتك في زاهد فيك زل نفسن
-سوريا
مامون2010-10-05 13:09:18
المزاجانتو البنات بتبطلو تحكو مع شب او عدة شباب سوا و بتبدلو رقم الموبيل بكون هيك مزاج مانو اكتر و اذا حدا سألكون بتقولو كبرياء و على شو ما عرفت
-سوريا
فرح2010-10-05 11:48:51
رد إلى السيد أمجدطبيعي إنو الشباب بيحبو من الصميم أكتر من البنات والدليل أنو أثبتت الدراسات أنو فوق 70 بالمية من الخيانات بيعملوها الشباب والبنت لأنو بتتسلى ف بتضل ذكرى الحبيب الأول محفورة العمر كلو وبتدور عليه بكل شخص بتقابلو... خلينا نكون شوي موضوعيين بتعليقنا ونعلق ع المساهمة بدون تجريح ع الأقل احتراماً للمشاعر المكتوبة
-سوريا
امجد2010-10-05 11:02:13
عادة البناتانو تعزبو الي بحبكون و بالاخر بتقلو كبرياء و اذا رجع يحكي معا بتقلو كمان كبرياء و بترجع بتصرفو ما اصلا انتو البنات ما بتعرفو تحبو انتو بدكون بس دلال و يكون مفصل على القياس الي بدك ياه و يحكي الي بدك ياه و يتصرف متل ما بدك انا زعلان على حبيبك لاني نحنا الشباب عنا قلب و بنحب من الصميم مانا متل البنات حبنا هلى و بوكرى بيتغير
-سوريا
مكهرب2010-10-05 04:24:18
دخلتي جوا قلبيطولي بالك انا متلك كمان صدت حبي لها بس ما رح استسلم ابدا
-سوريا
عهد ابراهيم2010-10-05 01:16:19
برافو عليكيهيك لازم تكون ردة فعلك وتنسيه لأنه لو بيحبك ما كان سببلك الألم وإنشالله ما بعمرك بتعرفي الألم من الحب . وبتمنى إقرألك المزيد من المساهمات ..
سوريا
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