المساهمات في هذا الباب لاتعبر بالضرورة عن رأي المركز كبرياء روح .. بقلم شمس أحمد مساهمات القراء شارك

لم أكن أعتقد أنك في ذاتي ذاك الشخص الجميل لقد أحببتك بكل كلمات الحب , بكل هفوات طفل , بكل آهات عاشق نعم أحبك ... أحبك من صميم يصرخ بالآهات , يدوي برياح شوق إلى رؤياك

ربما افترقنا وابتعدنا وربما جنات علينا الكبرياء .... تعالينا وتعالى بنا غرورنا , دوينا صريخا ونزفنا جراح , قسونا بأنفسنا , تلاطمنا بأمواج الحنين تهنا في عالم غريب جنينا منه الألم والدموع والضياع والأنين ..... الآن تقول بأنك لست حبيبي !! لست عمري ولن تكن بيوم نصيبي!! كم تمنيت لو لم تكن حبيبي , لو لم تكن صرخة جنوني ونبض قلبي الضعيف فإني أحترق وأذوب وأضيع وأنت عني بعيد.... أرجوك قل بأنك حبيبي أو قل بأن طريقك لا تؤدي إلى طريقي وبأنك لست في الهوى غريقي فإني أفضل الألم والموت والحريق على أن أضيع فيك بين مغرم وصديق ضاق صدري بهمومي واشتعلت نيراني ودمرني البعد ومسافة الطريق تاهت كلماتي وتجردت حروفي وتمزقت أوراقي وسال دمعي المرير وأنت لست معي ولست بطريق ذاكرتك عابرة سبيل عجبا لكبريائك وتعاليك , أسفا عليك حبيبي لقد أصبحت في بحوره غريق . لك مني عهد حبيبي يوما لن تكون فيه سوى أسير وغريب . يوما لن ترى فيه لا حبيبا ولا صديقا ولا حتى شقيق

2010-10-04 23:38:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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