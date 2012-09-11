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ريتا2012-09-11 23:25:51
رأي خاصكتاباتك كتير حلوة وانا برأيي ان تنسى لان اكيد هاد انسان ما عندو قلب وبيكفيا ان عندا بنت تكفي حياتي لتربيا وتأمن مستقبلا وشكرا
-سوريا
ام النون2012-04-24 10:21:20
صبر ايوبيلي بحب بضحي كل انسان ناطر شي بهل الدنيا وعايش ع امل ولو جزء بسيط يتحقق منو
-سوريا
لانا2012-04-22 07:46:11
Niceمواضيعك دائماً حلوة
-سوريا
فهد الرداوي2011-09-10 14:12:39
صراخ على أعتاب الحبالحمامة البيضاء لايجد القلم مايكتبه أمام روعة الأسلوب وعظم المأساة وليس أعظم من الفراق. عزيزتي هو الفراق الذي نخشاه وليس منا من يُطرب على أنغامه,قرأت بين سطوركِ تلك الحيرة ولك الحب الدفين وأقول مادام بالقلب نبض فهناك حياة ومادام بالجسد روح هناك أمل. تقبلي سطوري شُكراً لكِ
السعودية
الدكتور عدنان علم الدين زيدان2011-08-04 02:13:03
تركة مهاجرفيض من الحب والحنان ينبع من بين الحروف و الكلمات.عطفاً عليَ يا حبيبي عد إلي..يكفيك هجراً فالنوى يقضي علي/هل كان ذنبي أنني أحببتكَ..أم في الهوى عيب لكي يجنى علي/ـامضيت عمري في رضاك أطمعُ..بالقرب منك دون زاد أشبعُ/أنكرتُ نفسي حين نفسي أنكرتْ.. حبي لك بالقول قد لا ينفعُ/حتى متى نبقى بأمر الغربة..نرضى بما تقضي به ونقنعُ/كل ما أحببته هو ترجمة هذا الفيض من المشاعر بكلمات شعرية بسيطة،راجياً قبولها هدية متواضعة،
فرنسا
رنيم2011-07-25 21:38:59
رح تنطرواكيد رح تنطرو لأخر عمرها اللي بحب ما بينسى و لا بيقسى و لا بيمل بيصبر و بيصبر و بيصر كتير
سوريا
ماجد جاغوب2011-07-06 20:03:25
لا تنتظريالحياة ايام معدودات ولا مجال فيها لانتظار من لا يستحق وعلى الانسان في اي زمان ومكان ان يتخذ القرار لو ان الطرف الاخر حريص لما باع وكيف يمكن تضييع سنوات العمر الباقيه من الشباب على امل لن يتحقق 8سنوات كافيه للتجربه وباقي لك من عمر الشباب كحد اقصى 10سنوات ولماذا ومن اجل ماذا الصبر يقال الصبر مفتاح الفرج ولكن احيانا الصبر مفتاح القبر اي دفن الانسان لذاته في الحياه ولا انصح الضحيه بانتظار الجاني ويكفي ما فعل والله المستعان واخيرا يمكن الاخذ بموقفي او التقرير حسب مفهوم او ظروف صاحب الشان
الإمارات
ماجد جاغوب2011-07-06 19:56:28
تعليقكتعليقك على المقالات يدل على عقلية ناضجه وواعيه كل الاحترام
الإمارات
نارو2011-05-30 10:20:17
كلمة يا ريت ما بتعمر بيتيا ريت منون مديتون ايدي و سرئتك لانك الون رجعتون ادي و تركتك حبيبي .............حلو كتير الله يعطيك العافيه
سوريا
بدر خواجكية2011-04-17 16:24:41
حسن الظن باللههل تعلمي ... لماذا عاش سيدنا يونس في بطن ...الحوت ؟ هل تعلمي ... لماذا لم تحرق النار سيدنا ابراهيم ؟ ... هل تعلمي ... لماذا ألقت أم سيدنا موسى صغيرها فى اليم ؟ هل تعلمي ... لماذا صبر سيدنا أيوب وتحمل الالم ؟ هل تعلم ... لماذا نزل سيدنا موسى وجنوده فى البحر ؟ ذلك لانهم أحسنو الظن بالله ولان ثقتهم بالله ولان ثقتهم بالله كانت أكبر وأشد من الخوف والحزن والالم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدى بى ليكن حسن الظن طريقك والايمان بالله شراع النجاه من قسوه الدنيا
سوريا
emmy2011-04-06 13:12:30
فعلا وضع صعبكأنكن عم تحكوا قصتي انا هيك صار معي تماما بس بدون أولاد والمجتمع مابيرحم ابدا بس الحمدلله بعد سنة رجع انلم الشمل ورجعنا عيلة وقدرنا نواجه هالمجتمع القاسي
سوريا
نسر السما2011-03-13 02:19:18
الحب الغريبصدفة رايتها ذات مرة وهي تعود من المدرسة كانت في ريعان شبابها جميلة رائعة احببتها من النظرة الاولى وكان سهام عشقها اردتني قتيلا بين ذراعيها من شدة الهيام بها وبعد سنين طويلة من الفراق هانحن نلتقي من جديد احبك جدا
سوريا
لورا2010-12-22 10:31:44
قلب المرأة لايعرف اليأسأظنهاستنتظره لآخر نفس تلتقطه..لآخر يوم من أيام عمرها...ستنتظره ولن تمل انتظاره..فقللب المرأة مجبول بالصبر..ولايعرف اليأس طريقا اليه.
-سوريا
خالد سامي الغماز2010-10-23 12:03:22
معاناة الغربةلا أظن أن الفراق يقاس بأي مقياس علىوجه الأرض أو أن يعرف معناه إلا الذي عاشه وجربه فإنه معناة حقيقية والصبر وحده لا يكفي إذا كان الشخص لا يقوى عليه فسوف تكون النتائج سلبية ساحقة ليست على المرأة فقط وإنما على الطفلة أيضا إذ أنها ستعيش من دون والدها
سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-17 19:08:20
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهإياد درويش وجودك اسعدني كثير بشكرك وبحييك تحية كبيرة بحجم رقيك وذوقك
-سوريا
إياد الدرويش2010-10-16 17:02:24
تحية من القلبتحياتي لك أيتها الصديقة العزيزة أتمنى لك التوفيق
-السعودية
الحمامة البيضاء2010-10-12 15:18:00
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهبلقيس حبيبتي هلا فيكي شرفني وجودك وبتمنى كون محطة دائمة الك
-سوريا
بلقيس 2010-10-12 13:12:20
تحية وبعدماكتبته في القصة يعطينا إنطباع عن مدى صدق المراة في إخلاصهاوصبرها على أخطاء من حولها والتفاني في الإنتظار الغير مجدي ،ومن الخطأ التمادي في تصديق كلمات ليست سوى كلمات تخدير ، والرضوخ للعنة الفراق.
-سوريا
خالد مترجم 2010-10-11 22:57:06
الحمامة البيضا و الدكتورة الحائرةشكرا كتير الك حمامة انتي كلك زوء و طيبة وحنية و حكمة عنجد...يا دكتورة يمكن بكل صراحة اكبر غلط اني ارتبطت بوحدة غيورة كتير كتير كتير مجننتني بس شو الحل بحبا و هيي كمان بس هيدا الحب رح يودي على طريق مسدود مع انو خطيبتي متحررة كتير و اجنبية بس الظاهر حتى الغربيين هيك والله يستر لاني بصراحة ضاقت خلاقي و حابب ارجع على بلدي بقا...شوفي جهينه حتى التعليق اللي بعتو من قبل سيريانيوز حطو فيه نجمتين ** يعني مشفر و كلو من باميلا اندرسون و + 18 بقا كيف بدي ارجع ...بس بحبك سيريانيوز
-سوريا
جهينة2010-10-11 16:37:24
هههههههههه طلقها خالد طلق خطيبتكاذا بتحبها طول بالك عليها بس والله الغيرة الكبيرة ماحلوة وقلة ثقة بالنفس ومملة بس فرطتني من الضحك عم قول ليش كل ماكتبت انت كلمة بتعليقاتك عم تقول اخي واختي واخواتي هههههههههه كلنا اخوة واصدقاء اكيد الله يوفقكن ويبعتلكن ايام سعيدة يا اخواتي
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-11 12:13:15
خالد مترجمخالد مترجم بحييك وبشكر ذوقك وطول بالك ع خطيبتك شوي و الغيرة دليل الحب وأكيد هي رح تخفف والله ييسر أموركم ونفرح فيكم وتعيشوا احلى حياة وتجيبوا أولاد رائعين مثلكم
-سوريا
خالد مترجم 2010-10-11 01:03:32
إلى الاخ زوركوف والاخوات الحمامة البيضا و جهينةمن أجمل ما قرأت من الرد و التعليق على الرد في سيريا نيوز و بقلكن يا رب تكون حياتكن سعيدة و حلوي و الله يطمن بالك و قلبك يا حمامة و الله يبعتلك عشر اولاد يا زوركوف و بقلا لجهينة سيريانيوز كانت مشددة الرقابة على تعليقاتي ** و على موعد قريب انشالله سائبت الواحيد بيرجع لمسقط راسو سيريانيوز... و بوجه نداء لخطيبتي و بقلا كرمال الله خففي غيرة و حياة الله تبعتينيييييييييييييييييييييي
-سوريا
زوركوف 2010-10-10 06:17:29
C10 عن جديدأما الصبيان بكلفو أكتر بكتير من دراسة مميزة لا أقل من مهندس وبعدها تدبير وظيفة وخدمة علم ومصاريف زواج وقصة طويلة لن أقوى عل الضلوع بهالمسؤوليات بعد عمر60 ، لذلك التبكير بالصبيان وتأخير البنات أفضل ، وكل مايرزقنابه الله على راسنا ونحترمه. أمابخصوص قضية السؤال الخبيث من قبل أحفادي لي: لكن قديش كنت تحب التيتي ياجدو ؟ فأتوقع أن جوابي سيكون: لقد كانت وستظل وستبقى أغلى من حياتي ، بكفي إنا جابتلي ولادي ، وأمتعتني بجمالها الساحر كل هالسنين ، فاستوصو بها خيرا..وسامحونا، وبحط راسي وبودع..
-الإمارات
زوركوف 2010-10-10 05:55:28
C9 عن جديدإن تعليق الحمامة الأخير يحمل في ثناياه أفكارا تكفي لكتابة مقالتين حيويتين! أما عن الرزقة بالبنوتة : فهو أمر لطيف حتى تكتمل الأسرة وتعتبر تامة ،إلى جانب طبعا مزايا وجمال البنت بكل منزل ، لكن! أتمنى أن تتأجل هالرزقة بالبنوتة إلى مابعد الصبي التاني ،حتى لحق علموعالي وإطمن عليه قبل ماإتقاعد ، وبعدها عنجد يامرحبا بأي عدد من البنوتات ، لأنو كل وحدة بدرسا جامعة4سنين وبجوزاحتى بجوز قبلماتكمل، وإذا ختيرت وهرهرت حاج معهد ترمابيشكي منشي ، ومناسب ولطيف وظريف ، وبحافظ على أنوثة المرأة ، أما الصبيان بكلفو أكت
-الإمارات
الحمامة البيضاء2010-10-09 15:25:55
زوركوفالله يخليلك ابنك وزوجتك ويخليك الهم وتجيب بنوتة سنفورة حلوة مثل أمها ويربوا بعزك ودلالك وتفرح فيهم وتشوف أولادهم وهنن يقولولك ياجدوا قديش كنت تحب التيتة وانت تقلهم كنت ولسا بموت فيها أقل شي قدرت تتحملني ... بحييك زوركوف وتقبل مروري
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-09 10:51:29
تحياتي وشكري لكل من افادني برأيهدادووو حبيتي تشرفت بوجودك بشكر مرورك وانشالله الله بيجمعك بزوجك وأبو اولادك وبتعيشوا حياة مستقرة وسعيدة
-سوريا
زوركوف 2010-10-09 09:51:53
C8 الكاتبة و دادوووتقولي ملك الموت لاحقو موهيك ، أحيانا بلحقو وبمسك إيدو منشان مايطير وبخبطو درويج قوي وبتركو، بيبكي شوي وبيسكت..فمعك حق، بعمر سنتين ماعمينقدر عليه..بسكمان أمه بتعمل له جلسات رعب كل ليلة لماتجي تنيمه ، والله ما بصير هيك برأيي، على ضرب وإرهاب ومنعو من إصدار أي صوت أو حركة ، بس هوي صاحيلا وبغشا وبسكر عيونو عأساس نايم وبضل عهالحالة كذا ساعة ، فبقوم أنا المنقذ عأساس وبخلصو من هالإرهاب...
-الإمارات
زوركوف 2010-10-09 09:31:34
C7 دادووو و الكاتبةعلى ذكر الجيل الجديد وشو عميطلع معو : في شغلة عجيبة ما بتتصدق بسهولة ، إبني عمره سنتين و شهرين ، لما بتغيرلو أمه ، بتخليه شوي ليخف الحساسية إن وجدت ، المهم هو بوقف وبصير بيعمل شغلة وبيتفرج عحالو مبسوط بحالو ، والله هيك شي ماخطرعبالنالبعد 17 ، شغلة تاني: بتجيه نوبة ضحك بيهجم بعض أمه شي 20 عضة ، ومابحل عناوإلي بخاف يقرب ليش؟ مابعرف. بس أحلى شغلة لما بينجلق كتير وبصير مالو حل، وأمو بتروح تبكي منو ، فبصرخ فيه صوت وبقرب عليه بقوم بدير ضهره وبيهرب بطريقة بتفرط من الضحك والله تقولي ملك الموت لاحقو موه
-الإمارات
زوركوف2010-10-09 05:48:10
*^ دادووو"^لقد قرأت تعليقك باهتمام وتركيز، وأضحكتني جملة : عينو رح تطلع لبرا أكيييد !! وإشارتك للخال وأهل الزوجة كانت موفقة تماما ! كما حانت مني التفاتة للإشارة بسخرية لقضية أن المصروف راح يضلو واحد ! يا مو مصروف ثابت يا حكيمة إتي مللا إتي ، وبهديكي أغنية : تايتانك ! منشان ما تقولي مابيفهم بالرومانس ..
-الإمارات
دادووو2010-10-08 23:59:28
تتمةأياذا أي ولد ظهر عندو مشكلة بدراستو ب...... ب...... بيصير الحق عليا مادارت بالا أو من أهلا أو خالو........... مابيقول الحق علي ترك مسؤليات مهمة وراح بحجة المصاري إلي ممكن يجمعا جنب مرتو وولادو لا برأي الزلمي بسفرو عم يهرب من مسؤولياتو وعم يظلم مرتو وولادو مشان يريح بالو ويقعد لحالو وبرأيي انو عينو رح تطلع لبرا أكيد فلا لا لسفر الزوج بدون مرتو لو شو ماصار
-السلفادور
دادووو2010-10-08 23:30:57
شكرا علموضوعأغلب الرجال بتفكر انو اذا تركو مرتن وسافرو عادي مشان المصاري بس لوحسبوا شوي بلاقو حالن مارح يوفرو لأن هنن رح يسكنو ببيت أي مارح تأثر المرا علين بشي اذا كانت معن شو رح يزيد الأكل والشرب أيرح يبعتولن مصاري اذا تركون لحالن بشكل عام أكبر ظلم للمرةانوجوزا يتجوزا ويتركا أي لأيش هل الجازي إذا بدا تعيش لحالاما الزواج يعني اتنين بدن ياكلو ويشربو ويعيشو سواعدا الأثر النفسي عليا وعولادا إنا وحيدي والولاد أبون عايش بس بعيد ومايشوفو إلا مرا بالسنة
-السلفادور
جهينة2010-10-07 21:33:22
خالد العزيز وينك انت كماناشتقت لمساهماتكن كلكن وتعليقاتكن المهضومة وانت شو صار فيك كنت متلي مدمن وخصوصا عالمنوعات انا عكل حال رجعت وناطرتكن يالله شدوا الهمة بدنا خواصرنا تطق من الضحك يقطع الزعل وساعته مشان هيك كمان شجعت عالطلاق حاج مقت ونكد وهيك زواجة من واحد بقربه فقر وبعده خراب للبيت ووحدة وبالناقص دخلكن وبلا أسهم وبلا روبن هود الواحد مابيعرف حظه يمكن اذا كبر احسن
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-07 21:31:48
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهعبود هلا فيك ورأيك بالمساهمة سرني كثير بشكرك وبشكر ذوقك وبجد انت اكثر حدا مهضوم بالموقع والله يخليلك اختك وما يحرمكم من بعض ابدا
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-07 21:14:26
تحياتي وشكري لكل من افادني برأيهزوركوف الريح يلي حكيت عنها مابتشمل الزوجة لوحدها بل هي اقوى عالأولاد البنات والصبيان بعد اكثر وما بيخفى عنك هالجيل وشو عم يطلع معه والأم لوحدها مابتقدر ترعاهم ودور الأب كثير مهم والريح كمان عالزوج اذا الوحدة اثرت فيه ومعظم يلي بيسافروا هيك بيبنوا عيلة جديدة ومع الأيام بتتنسى القديمة وهيك عزيزي خلينا نحافظ عأسرنا ونحميها ونخليها تحت ظلنا وتحياتي الك زوركوف وبعتذر عالاطالة عليك
-سوريا
عبود2010-10-07 17:41:01
الحمامةانا قرأت المساهمة قبل ماعلق وحبيتها كتير بس حبيت امزح معك واشوف ردة فعلك وصراحة توقعتها تكون اعنف من هيك والله العظيم انت احسن وحدة بكل هالموقع انت واختي الي مابحسن اقول اسمها وبحبها كتير
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-07 15:36:28
تحياتي وشكري لكل من افادني برأيهريم آغا غاليتي هلا فيكي نورتي مساهمتي،لؤلؤة حبيبتي بشكر مرورك وبضم صوتي لصوتك وياريت ترجع الصفحة مثل ما كانت
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-07 15:31:59
تحياتي وشكري لكل من افادني برأيهريم آغا غاليتي هلا فيكي نورتي مساهمتي،لؤلؤة حبيبتي بشكر مرورك وبضم صوتي لصوتك وياريت ترجع الصفحة مثل ما كانت
-سوريا
لؤلؤة2010-10-07 12:56:24
اسمحيلي يا حمامة من خلال مساهمتك باعتبارهااول مساهمة بالصفحة القديمة,وصل رسالة لادارة سيريانيوز وقلن:هالنسخة التجريبية لصفحة مساهمات القراء ما حبيتا بنوب,حسيتا ضيعت همزة الوصل يلي كانت تجمعنا كاقراء ومساهمين وأبدلتها بهمزة قطع!وهلئ عملت لمحة سريعة عالجديدة مالقيت حدا معلق الا قليل!ياريت ترجعولنا الصفحة القديمة لانو تعودنا عليها,والشي يلي بيميز موقعكم انو ما بيشبه المنتديات او مواقع اخرى,بينشر كلشي مع بعض وبيترك الحرية للقارئ يختار الشي يلي بيناسبه,وكمان الخط صار صغير ومزعج,ارجعوا للقديمة بليييييييييز
-سوريا
زوركوف 2010-10-07 11:37:23
ختاما C5بالنسبة لي : عندي ميزة إني بطول بالي ومرن ،ولدي ذكريات جميلة مع زوجتي وأحبها لأنها جيدة عموما، مستقر وماشي حالي.
-الإمارات
زوركوف 2010-10-07 11:34:13
تحية وشكر للكاتبة C4وحبست بالمنزل إلاماتلاقي منفذ للإنفلات واللهووالعبث ، أحب أن أوضح لكي ياحمامة أن أغلب الزوجات يهتممن بأوادهن وبيوتهن وأيضا وظائفهن ، ولاتوجد ريح ولاشي ، في عصرناالحالي أهم شيء أن يتم تأمين متطلبات الأسرة والأولاد من مصاريف مختلفة ، وفي سبيل ذلك لاضير لو ذهب الرجل ليعمل بالقمر، وإن استدعى ذلك انفصال الرجل عن أسرته فالبركة بالأم والعائلة..وبالنهاية هدفناجميعاتربية أبنائنا وتعليمهم جيدا لينالو شهادة ويضمنومستقبلهم وفي سبيل ذلك تهون كل العقبات، وموضوع الجنس والرغبة والريح العاتية هو ثانوي وغير مهم
-الإمارات
زوركوف 2010-10-07 11:31:46
تحية وشكر للكاتبة C3بالعكس شكرالردك وقد أسعدني، خلينانطلع شوي من اختصارالمرأة بالزوجة، هناك الأم والأخت، لوكانت الأم تتألم من إلتهاب مفاصلها والأخت بحاجة لتسديد أقساط الجامعة، والوالد قدبلغ من الزمن عتيا ، وأيضا ضغط مختلف أنواع المصاريف، هل من المقبول أن يتجاهل الرجل مسؤولياته ويعمل براتب محدوديكفيه وزوجته ويجلس بقربها حتى لاتطيرهاريح هابة!!خيرنشالله شو أنامين متزوج؟ أين الدين والتربية والأخلاق والناس ، ليش الشغلة هيك..خليهاتطيرمع الريح أناهيك مرة مابتلزمني، وهكذاإمرأة خلص عقلهاموبراساوإن جلس زوجهابقربها وحبست بالم
-الإمارات
ريم آغـــــــا2010-10-07 09:35:32
ريم آغـــــــــــاحلوة كتير و مؤثرة غاليتي الحمامة البيضاء تحية عطرة لكي
سوريا
خالد مترجم 2010-10-07 09:10:17
الى الحمامة و الدكتورة اخواتي العزيزاتيا جهينة انا يلي قصدتو من هيدا الكلام انو تعطيه فرصة زغيري و تسألو ازا بدو يرجع و لالأ لانو هيدي حياة و مصير يعني بعدا ما معقولة تغلط هلق بعد ما جابت بنت و عمر البنت عشر سنوات يعني بالمحصلة عمر السيدة بحيطان التلاتين بتكون اسهمها نزلت لانها كبرت بالعمر و عندا بنت الله يخليلها ياها يعني أي غلطة فوق هيدي القصة بتكون الضربة الفنية القاضية وما عاد حدي بيقرب ناحا بعدين اللي بياكو عصي ما متل اللي بعدا ما هيكي حيوتي اتي ..بقالك كتير ما علقتي بالمنوعات يا دكتورة جهينة
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 22:51:19
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهفراس الرعي بحييك ورأيك بأسلوبي وسام شرف بعتز فيه ورأيك كثير صحيح فعلا الحل نسبي ويتبع لشخصية الطرفين ولا يمكن تعميمه،جهينة هلا فيكي من جديدوبجد لازم قبل ما نعطي اي رأي نجرب نحط حالنا بنفس الموقف وبعدها نقرر مع تمنياتي انه ما حدا يوقع بهيك قصة،زوركوف بعرف مليت مني بس تحملني شوي عزيزي العمل موجود بكل مكان والرجل ما بيعيبه اي عمل بس بعده عن عيلته وهروبه من مسؤوليته تجاهها وتخليه عن حمايتها وتركها في مهب الريح أمر غير مقبول وأي خطأممكن يحدث رح يكون هو سببه بحييك من جديدوبتمنالك حياة مستقرة
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 22:42:07
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهطرطوسية سلام كبير كبير لوجودك العظيم و حبيبتي الفراق فراق الأرواح فعلا بس كمان البعيد عن العين بعيد عن القلب وياترى اذا هي نطرته وضحت بعمرها وشبابها كرماله رح يعمل هو نفس الشي ولا بعد فترة رح يجيها خبر زواجه الميمون وعلى قولة الرجل ما بيقدر والمثل بيفول أعزب دهر ولا أرمل شهر والشرع سامحله بأربعة بجد هيك موضوع معقد وبحاجة أفكار حلوة مثل أفكارك تحيط فيه وبأسبابه وعلاجاته واختلافاته
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 22:30:22
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيههادي دوكار بشكر ذوقك ولطفك بحييك وبشكر رأيك وفعلا الحياة بدها تمشي وما بتنتظر حدا،جهينة حبيبة قلبي اشتقنالك كثير عم تتقلي علينا طيب ياستي بيحقلك بس ما تحرمينا من تعليقاتك الحلوة ومساهماتك الرائعة وأنا بأيدك بالرأي اذا الحياة ما كانت مستقرة ومشتركة بلاها احسن،شاهر علي قاسم تحية كبيرة لوجودك الراقي، خالد مترجم تشرفت بوجودك وبتمنى احظى فيه دائما
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 22:17:21
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهأسماء أميرتي الحلوة هلا فيكي بس الحظ شماعة تعودنا نعلق عليها عجزنا بحل أمورنا يلي لازم نتشارك بحلها أيد بأيد مع بعض بنصبر سوا وبنطلع السلم درجة درجة كمان سوا،عاشق الحمام أخي ما فيني قلك غير الله يسامحك ورح انطر تعليقك المرات الجاي كأخ عزيز وغالي،حسام الشام بحييك وبشكر مرورك ،زوركوف هلا فيك وتحية جديدة وبتمنى انك ما تبعد زوجتك عنك وتحرمها منك وتحرم سنفور مغرور من حنانك وعطفك ولا تنسى قديش كنت بحاجتهم لما نزلوا بالعطلة ونطرت رجعنهم ،جيهان علي شكرالوجودك ولرأيك الرائع والعقلاني
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 22:06:21
تحياتي وشكري لكل من أفادني برأيهعهد ابراهيم بحييك وبشكر مرورك ، الياسمين الأبيض بشكر وجودك الكريم وبيقولوا الصبر مفتاح الفرج وبيقولوا كمان ما بعد الصبر إلا المجرفة والقبر بقى شو بده يتحمل هالصبر ليتحمل،عبود وجودك بيسعدني بس بحب تعلق بعد ما تقرأ لتقلي رأيك بحييك وبتمنالك التوفيق بجامعتك وبحياتك كلها،الشيخ عبد القادر خضر تحياتي وشكري لوجودك ،النسر الجارح صباح الورد الك ولكل أسرة الموقع بشكر وجودك
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-06 21:54:10
تحياتي و شكري لكل من افادني برأيهزوركوف بحييك وبحب أبدأ من عندك لأن رأيك لفت نظري زوركوف ليش الرجل ما بيفكر يوفر ويبني مستقبله إلا بعد ما يربط فيه عائلة، بيتركها وهي بأمس الحاجة اله وبيبعد ،عائلته عزيزي بتحتاجه جنبها أكثر ما تحتاج أموال الدنيا، والمستقبل يلي بيفرق العيلة ويشتت الأولاد بلاه احسن، والمرأة لما بتطالب بزوجها يبقى بحضنهابتكون شريفة كثير ومفدرة نعمة الزوج والأسرة وبدها تحافظ عليها وما بدها تبيع زوجها كرمال المصاري ،رأيي عكس رأيك بس الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية بحييك وبشكر وجودك
-سوريا
زوركوف 2010-10-06 15:35:11
?!!? C2أستغرب دعوة البعض لخرب البيوت(الطلاق) أسأل سؤالا: من يحب زوجته أكثر؟أهوالذي يجلس بالبيت عاطلا نائما,أم ذاك الذي سافر واغترب ليرسل لزوجته وأولاده مصاري كل آخر شهر؟إن كان البطر والكسل وساما يقلده البعض على صدور التنابل، فنقول آسف ، لانريد وسامكم ، بل نريد خير أسرنا ووطننا،ولو اقتضى الأمر غربة مؤقتة بها نفع كبير لمن تقطعت بهم السبل ، أما الدعوة إلى طعن المغترب في ظهره ، بتحريض زوجته و.. فهي غير مقبولة بتاتا،متى كانت نساء العرب متخاذلات أو غادرات؟إنهن عبرالتاريخ مضرب المثل برجاحةالعقل وحسن التدبير
-الإمارات
جهينة2010-10-06 01:33:05
اهلا وسهلا برجعتك خالد مترجم اشتقنالكاخ خالد اتمنى الا تنظر الى الموضوع نظرة تحيز الى الرجل وانت تعلم ان الامراة اكثر عاطفة وان مايحلل له يحرم لها وكم ستذوق في غيابه من عذاب وفراق واشتياق ولوم من المجتمع واحاديث وووو الامراة لم تعد مضطرة لتحمل اشياء الا ان كانت مؤقتة ولكن ليست سنة وسنوات هذا لايرضاه الله .بعدين حدا بيقبل لاخته هيك ارتباط او لاي انسانة يهمه امرها
-سوريا
فراس الراعي2010-10-05 19:38:30
الحمامة البيضاء صوت هديلها يملأ المكان..تحياتي لك.لطامايجتذبني في النص الأدبي بالدرجة الأولى هو الاسلوب في طرح الفكرة فبلا شك أسلوبك جيد جداً في الطرح وأحسنت بذلك / أما الجواب لهذه المشكلة فالأمر برأي يتحمل النسبة ، الحب كلنا بحاجة له ، والوفاء للاشخاص والاماكن والذكريات هو من أجمل سلوكيات الإنسان أظن ، واحتياجاتنا الخاصة الاخرى هي مكمل وتأتي بالدرجة الثانية ، والميزان يكون بما تكنه بطلة الفكرة لحبيبها من حب في كفةمع ضرورة ان تسأل نفسها هل يستأهل هذا الشخص التضحية ؟ وبين الضرورات والإحتياجات الاخرى مع حساب أن العمر يمر ولايعودثانية.
سوريا
طرطوسية2010-10-05 18:23:41
إحساس جميلالفراق الحقيقي هو فراق الأرواح وليس الأجساد.. هل ستكون سعيدة وهو معها جسد بدون روح؟, حسب مافهمت من المقدمة هو يحبها وفراقه عنها كان لظروف تحكمه وليس لأنه لم يعد يرغب بها, وهكذا فإن أقل ما يمكن فعله هو انتظاره مهما طالت غيبته ولا داعي لتلك الأفكار عن الفراق فلن يزيدها الأمر إلا ألماً فوق آلامها.. الحمامة البيضاء, لقد أمتعتنا شكراً لك وبانتظار المزيد
-سوريا
خالد مترجم 2010-10-05 18:00:25
أمرين أحلاهما مرأمرين أحلاهما مر... صبّر المولى تعالى قلبها و سدد خطاها... خطبها كبيرو قلبهاا مشتت و رأيها مكسور و بالها حائر و روحها هائمة و حاجتها جائعة و العيون تأكلها و الناس تتربص بها و ابنتها تنتظر و هي تشيخ شيباً... ليس من السهل حياكة الحل...الصبر دواؤها الناجع لكن إلى أجل مسمى...لا أوافق أختي العزيزة الدكتورة الحائرة على رأيها...فعلّ لديه عذر و هي تلومه...امنحيه بعض الوقت القليل و فاتحيه بذلك فإن عزف عن الرجوع فلك الخيار و إن رجع فلا احتيار. قصتك حلوة أختي الكريمة...
-سوريا
شاهر علي قاسم2010-10-05 17:54:21
معاناةأحييكِ أيتها الحمامة البيضاء والله ولي الأمر والتدبير _ فاستشارت واستخارت- ولله الحمد
-سوريا
جهينة2010-10-05 16:47:59
عزيزتي اشتقنالكأنا برايي هيك واحد ماعنده عاطفة ومابيعرف الارتباط او ماعنده قدرة عالارتباط والاستمرار بحياة مستقرة ومن دونه احسن والحياة افضل ومابينزعل عليه والحياة لازم تستمر وماتوقف عند اشخاص لايستحقون الحب وشكرا كتير قصتك فيها عبر حلوة
-سوريا
جهينة2010-10-05 16:47:59
عزيزتي اشتقنالكأنا برايي هيك واحد ماعنده عاطفة ومابيعرف الارتباط او ماعنده قدرة عالارتباط والاستمرار بحياة مستقرة ومن دونه احسن والحياة افضل ومابينزعل عليه والحياة لازم تستمر وماتوقف عند اشخاص لايستحقون الحب وشكرا كتير قصتك فيها عبر حلوة
-سوريا
هادي دوكار2010-10-05 15:53:37
طولتي علينا كتيرأولا شتقنالك وأنت طولتي علينا.. ثانيا صبر الفراق من أصعب أنواع الصبر وسأليني أنا بس الحياة بدها تمشي بالحبيب ولا بدونو وأنا ما بأيدها تصبر أكتر لأنها لح تختير وتصير عل عكازة وما لح تشوفو وشكرا ألك ملاكنا الأبيض أمتعتينا بكلامك وسحرتينا بحسن هيامك وسلاماتي الحارة وشكرا .... أخوكي هادي
سوريا
جيهان علي2010-10-05 15:03:24
عزيزتي الحمامة البيضاءفراق الاحبة شعور صعب والم يعتصر النفوس ويكدر العيش وحسرة مرة تشعر بها في قلبك دون ان تجد سبيلا للتعبير عنها لهول وقعها على القلب والوجدان وعندما يكون هذا الفراق من اجل تحسين الاوضاع المادية ففي اعتقادي ان الامر ان كان لمدة محددة قصيرة فالامر محمود واماان كان لاجل غير مسمى فهو امر غير مقبول فاماان يعود الى اسرته ويرضى بما قسم الله له واما ان تذهب اسرته اليه حيث يعمل والا ضاعت الاسرة وضاع الحب فما نفع المال ان ضاع الحب وتشتت الاسرة, شكرا اختي على طرحك هذا الموضوع الواقعي تحياتي لك ودمت بالف خير
-سوريا
زوركوف 2010-10-05 14:09:02
شكراللكاتبة+رأي خاصأستغرب من تكبير المشكلة ، هل تعلمون أن أغلب العاملين بالشركات هنا قصتهم واحدة: تزوج بالإجازة ـ وضع زوجته وولاده ببيت أهله أو معمر جنبن ، تركن وعاد ليستأنف عمله والزيارة كل سنتين ، أقول الأغلبية الساحقة يعني95% هي هكذا ، وأغلب المغتربين لابد أن يمرو بهالمرحلة ليوفرو ، وأناأفكربإرسال زوجتي وتركهاوإرتاح منهامتل كل هالناس اللي عمإشتغل وعايش بينن،وإذا لم يرسل الرجل مالالزوجته عندهافقط يحق لها النق ، وغيرذلك معناتاهالمرأة ماناشريفة ,وترفس النعمة، خلياتلاقي مين يحويهاهي وولادا ! لست الحسن!والسلام.
-الإمارات
حسام الشام2010-10-05 14:20:41
...عليها بالصبر المنسحب .. لأنه لن يرجع ... تحيااتي ..
-سوريا
عاشق الحمام2010-10-05 13:07:10
اعشقك و اعشق كتابتكانت اروع من رائعة انت اجمل من جميع الجميلات انت قلب ينبض بالحب و العفة و انا فقط احبك
-سوريا
أسماء2010-10-05 12:43:26
لا تقل شئنا فإن الحظ شاءعزيزتي الحمامة البيضاء ما أصعب لحظة الفراق...وخاصة تلك اللحظة التي يكون ضنك العيش سببها،عليها ألا تقل شئنا فإن الحظ شاء والصبر مفتاح الفرج.تحياتي لك.
سوريا
النسر الجارح2010-10-05 10:57:13
صباح الخيرو تحياتي للحمامة البيضاء
-سوريا
الشيخ عبد القادر الخضر 2010-10-05 05:22:48
الصبر والدعاءالدعاء مع الصبر وصفة مثالية لتقريب البعيد وهجر الحبيب !ولكن للدعاء شروط !! وثمن الصبر غالي !! فكرة المقالة هامة جدا في مجتمعنا العربي الشكر المقرون بالاحترام للكاتبة !!
-سوريا
عبود2010-10-05 04:58:03
هايمع اني صرت جامعي وماعم الحق محاضرات بس ماهان علي انو اشوف مساهمة نازلة بأسمك وماعلق والله لو ماعندي محاضرة الصبحيات كنت قرأت المساهمة هلأ رح اكتفي بالتعليق وبس ارجع بقرأها
-سوريا
الياسمين الابيض 2010-10-05 02:48:44
وا صبرا لقلوب النساءغاليتي كتابتك تذهل الجميع بفرحها وحزنها وتشدنا لنتعايش فيها لنكون نحن ابطالها ولو كنت مكانك لانتظرته فلا اريد لابنتي ان تبتعد وتعيش في كنف اب جديد لاولااريد ان ابتعد عن ذاك الحضن الدافي الذي اعشق فالصبرياغالية فالحب لن يبتعد وان ابتعد لن يطول بعاده ولايعرف معنى وطعم الحب والحضن الا الانثى ودمت ودام ابداعك حروفك
-سوريا
عهد ابراهيم2010-10-05 01:08:33
قصة محيرةيعني صارت بين نارين نار الشرف والعرض ونار إرضاء الرغبات الإنسانية والحاجات الملحة وانا برأيي نخليها هي اللي تقرر .. وشكراً إلك
سوريا
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