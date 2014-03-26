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حسن خيرالدين2014-03-26 06:15:51
القصيده مقتبسهالقصيده للاستاذ الشاعر اللبناني الكبير طليع حمدان شكرا للمعقبين ولكن يا حضره ---------------المقتبس اذا لم تنشر تنويه سهوا يعد انتحال وسرقه وعار عليك
سوريا
ابو مهند2013-06-06 23:46:47
القصيدة للشاعر الكبير طليع حمدانبتمنى من الكل اذا القصيده مش الو يعرف عن صاحبها
-سوريا
ليليا2010-12-12 23:13:10
ناعمةماأحببت يوما مايقولون أنه شعر عامي ولاأستطيع أن أعتبره شعر لكن كلماتك حلوة
-سوريا
القاسم خليل 2010-10-09 02:26:28
ابو صطيفاحلى دكتور بالعالم كتير كتير مشتقلك يا حب انا هلأ بقطر وراجع على الصبورة بشهر 12 لأن الصبورة احبها متل ما احبك شكرا جدا على التعليق يا دكتورنا الغالي
سوريا
القاسم خليل 2010-10-09 02:26:28
ابو صطيفاحلى دكتور بالعالم كتير كتير مشتقلك يا حب انا هلأ بقطر وراجع على الصبورة بشهر 12 لأن الصبورة احبها متل ما احبك شكرا جدا على التعليق يا دكتورنا الغالي
سوريا
مصطفى2010-10-08 12:50:52
لاجديدصح للسانك يا حوب))) حبيب القلب لاجديد منك عسل بعسل كلك انت وكلامك يعني قرائه وكتابه وصوت وصورة وثلاثي الابعاد عسل مذوئ ياحوب وكل قصيده أحلي من الي أبلها احبـــها
-أوكرانيا
القاسم خليل 2010-10-06 00:58:00
احبكم والله يشهدشذى شكرا جزيلا لإحساسك النبيل والجميل عامر شكرا الك واذا الله راد انتظر المزيد يا صديقي سوسو الحبابة انت اكيد احلى من القصيدة شكرا وفاء على فكرة اسمك كتير حلو ومعانيه احلى شكرا لمرورك ابو ليلى حبيبي بس يا رب ما تكون مهرهر شكرا حبيبي على مرورك جهينة الغالية زمان القمر ما بان اشتقنا شكرا للتعليق الحمامة البضاء انت الرائعة بل اكثر من رائعة مرورك يشرفني جدا جيهان علي صديقتي الجديدة كتير شكرا على التعليق
سوريا
جيهان علي2010-10-05 19:02:00
جميلة جداالاخ القاسم قصيدتك جميلة جدا فيها موسيقى متناغمة تصلح ان تصبح اغنية شكرا على مساهمتك تحياتي ودمت بالف خير
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-05 17:55:22
رائعةقصيدة رائعة واكثر من رائعة بجد كلماتها ومعانيها بتجنن بحييك وبتمنالك التوفيق
-سوريا
جهينة2010-10-05 15:55:01
رائعةكتير حلوة قصيدتك كلماتها ومعانيها ولحنها ايقاعها وشكرا كتير
-سوريا
جهينة2010-10-05 15:55:01
رائعةكتير حلوة قصيدتك كلماتها ومعانيها ولحنها ايقاعها وشكرا كتير
-سوريا
ابو ليلى2010-10-05 13:11:24
المهرهريعني احلى من اقوال ابو ليلى المهرهر حبيت فيا بحبك بلوزة و كان الها زرار و سارت صغيرة عليكي يعني كلام معبر كتير ميلي عليا ميلي يا ام الاصفر و النيلي
-سوريا
وفاء2010-10-05 09:46:44
i love you for everجميلة ومعبرة ورائعة وفقك الله وأدام محبتك الى الأبد
-سوريا
sOsO2010-10-05 09:30:15
وااااااااوكتيييير حلوة حبيتها ودخلت قلبي خرج تتلحن وتصير غنية.
-سوريا
عامر2010-10-05 07:37:12
جميلأنا معجب بهذا النوع من الشعر العامي الاقرب الى الاغنية,, و بالفعل استمتعت بقراءة قصيدتك .. تحياتي
الإمارات
shaza2010-10-05 07:10:40
-طالت غيبتك سيد قاسم. كلامك رائع ..جميل ..ينساب كحزمة ضوء صباحي فيعبر القلب والروح..جميلة جدا. دمت بألف خير ومودة
-سوريا
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