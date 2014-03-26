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مين قال ختيرتي .. بقلم القاسم علي خليل
مساهمات القراء

مين عنك قـــــال ختيرتي                              وبعدك صبية وما تغيرتي

بآذار لمـــا زهرُ الأزهــار                            أكتر من الأزهار زهرتي


وت يسرقك نيسان من آذار                          قلك تــعي دخلك تــأخرتـي

ومن فجعتو قلك قمر نورا                            بطلق الوردة وبعملك مرتي

يا وردتي بعدك ملاني قمار                          وغار الشفق لما تحمـــرتي

وانشلحت عليك وراق الغار                          زنار تا فيــــها تزنرتــــــي

وتنقول صرتي بآخر المشوار                        بحبك بحبك وين ما صرتي

بحبك نغم تايــه من الأوتـــار                  بسهرة قديمة بلـيـلها سهرتي

بحبك حكاية عطر للعطــار                        لمـــا بسـاتيـن الصبا زرتــي

بحبك بلوزة وكان إلها زرار                         وصغرت عليك عند ما كبيرتي

بحبك دموع وبعشقك آثــار                        بـأيـامنــا ل فيــها تـأثــرتــي

بحبك وداع و بسأل البحــار                       إن كنك معـو باللـيل سافرتي

ومنك إذا ما ضل خمرة ونار                        وبكاس ل بقلبو تمك عصرتي

بسكر على ريحة جرّة الخمار                        وبقـول يـا عيـني إذا ســكرتـي 

وحتى ما توعي وشوف نومك طار                  وخسرت عمري وعمرك خسرتي

مثل العنب يا ريـت فينا صار                      وخمار يعصرنـا بجـرة خمـر

 

وتـذوب آخرتـك بآخرتــي                                    

 
2010-10-04 23:29:21
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حسن خيرالدين2014-03-26 06:15:51
القصيده مقتبسه
القصيده للاستاذ الشاعر اللبناني الكبير طليع حمدان شكرا للمعقبين ولكن يا حضره ---------------المقتبس اذا لم تنشر تنويه سهوا يعد انتحال وسرقه وعار عليك
سوريا
ابو مهند2013-06-06 23:46:47
القصيدة للشاعر الكبير طليع حمدان
بتمنى من الكل اذا القصيده مش الو يعرف عن صاحبها
-سوريا
ليليا2010-12-12 23:13:10
ناعمة
ماأحببت يوما مايقولون أنه شعر عامي ولاأستطيع أن أعتبره شعر لكن كلماتك حلوة
-سوريا
القاسم خليل 2010-10-09 02:26:28
ابو صطيف
احلى دكتور بالعالم كتير كتير مشتقلك يا حب انا هلأ بقطر وراجع على الصبورة بشهر 12 لأن الصبورة احبها متل ما احبك شكرا جدا على التعليق يا دكتورنا الغالي
سوريا
القاسم خليل 2010-10-09 02:26:28
ابو صطيف
احلى دكتور بالعالم كتير كتير مشتقلك يا حب انا هلأ بقطر وراجع على الصبورة بشهر 12 لأن الصبورة احبها متل ما احبك شكرا جدا على التعليق يا دكتورنا الغالي
سوريا
مصطفى2010-10-08 12:50:52
لاجديد
صح للسانك يا حوب))) حبيب القلب لاجديد منك عسل بعسل كلك انت وكلامك يعني قرائه وكتابه وصوت وصورة وثلاثي الابعاد عسل مذوئ ياحوب وكل قصيده أحلي من الي أبلها احبـــها  
-أوكرانيا
القاسم خليل 2010-10-06 00:58:00
احبكم والله يشهد
شذى شكرا جزيلا لإحساسك النبيل والجميل عامر شكرا الك واذا الله راد انتظر المزيد يا صديقي سوسو الحبابة انت اكيد احلى من القصيدة شكرا وفاء على فكرة اسمك كتير حلو ومعانيه احلى شكرا لمرورك ابو ليلى حبيبي بس يا رب ما تكون مهرهر شكرا حبيبي على مرورك جهينة الغالية زمان القمر ما بان اشتقنا شكرا للتعليق الحمامة البضاء انت الرائعة بل اكثر من رائعة مرورك يشرفني جدا جيهان علي صديقتي الجديدة كتير شكرا على التعليق
سوريا
جيهان علي2010-10-05 19:02:00
جميلة جدا
الاخ القاسم قصيدتك جميلة جدا فيها موسيقى متناغمة تصلح ان تصبح اغنية شكرا على مساهمتك تحياتي ودمت بالف خير
-سوريا
الحمامة البيضاء2010-10-05 17:55:22
رائعة
قصيدة رائعة واكثر من رائعة بجد كلماتها ومعانيها بتجنن بحييك وبتمنالك التوفيق‏
-سوريا
جهينة2010-10-05 15:55:01
رائعة
كتير حلوة قصيدتك كلماتها ومعانيها ولحنها ايقاعها وشكرا كتير
-سوريا
جهينة2010-10-05 15:55:01
رائعة
كتير حلوة قصيدتك كلماتها ومعانيها ولحنها ايقاعها وشكرا كتير
-سوريا
ابو ليلى2010-10-05 13:11:24
المهرهر
يعني احلى من اقوال ابو ليلى المهرهر حبيت فيا بحبك بلوزة و كان الها زرار و سارت صغيرة عليكي يعني كلام معبر كتير ميلي عليا ميلي يا ام الاصفر و النيلي
-سوريا
وفاء2010-10-05 09:46:44
i love you for ever
جميلة ومعبرة ورائعة وفقك الله وأدام محبتك الى الأبد
-سوريا
sOsO2010-10-05 09:30:15
وااااااااو
كتيييير حلوة حبيتها ودخلت قلبي خرج تتلحن وتصير غنية.
-سوريا
عامر2010-10-05 07:37:12
جميل
أنا معجب بهذا النوع من الشعر العامي الاقرب الى الاغنية,, و بالفعل استمتعت بقراءة قصيدتك .. تحياتي
الإمارات
shaza2010-10-05 07:10:40
-
طالت غيبتك سيد قاسم. كلامك رائع ..جميل ..ينساب كحزمة ضوء صباحي فيعبر القلب والروح..جميلة جدا. دمت بألف خير ومودة
-سوريا