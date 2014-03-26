المساهمات في هذا الباب لاتعبر بالضرورة عن رأي المركز مين قال ختيرتي .. بقلم القاسم علي خليل مساهمات القراء شارك

مين عنك قـــــال ختيرتي وبعدك صبية وما تغيرتي بآذار لمـــا زهرُ الأزهــار أكتر من الأزهار زهرتي

وت يسرقك نيسان من آذار قلك تــعي دخلك تــأخرتـي ومن فجعتو قلك قمر نورا بطلق الوردة وبعملك مرتي يا وردتي بعدك ملاني قمار وغار الشفق لما تحمـــرتي وانشلحت عليك وراق الغار زنار تا فيــــها تزنرتــــــي وتنقول صرتي بآخر المشوار بحبك بحبك وين ما صرتي بحبك نغم تايــه من الأوتـــار بسهرة قديمة بلـيـلها سهرتي بحبك حكاية عطر للعطــار لمـــا بسـاتيـن الصبا زرتــي بحبك بلوزة وكان إلها زرار وصغرت عليك عند ما كبيرتي بحبك دموع وبعشقك آثــار بـأيـامنــا ل فيــها تـأثــرتــي بحبك وداع و بسأل البحــار إن كنك معـو باللـيل سافرتي ومنك إذا ما ضل خمرة ونار وبكاس ل بقلبو تمك عصرتي بسكر على ريحة جرّة الخمار وبقـول يـا عيـني إذا ســكرتـي وحتى ما توعي وشوف نومك طار وخسرت عمري وعمرك خسرتي مثل العنب يا ريـت فينا صار وخمار يعصرنـا بجـرة خمـر وتـذوب آخرتـك بآخرتــي

2010-10-04 23:29:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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