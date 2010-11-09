لقد جعلتني الكتابة ساحراً ... أحب من دون أن أجد قلباً يسعني ويحبني .. أفرح وأنا بداخلي أشجاراً تحمل ثماراً من الحزن ...

وقد جعلني شعري مسافراً ... أزور أماكن من العالم كم حلمت أن تزورني .. أعبر جسوراً في الغابات وجسوراً في المدن ...

وكم جعلتني كلماتي حالماً...أعيش بزمان فيه بشر طيبين ومحبين ... أمشي ولا أشعر بالغربة بين أهلي ورفاقي والوطن ...

لقد جعلني عقلي حائراً ... أفهم أموراً كم هربت منها ولكن أجدها أمام عيني أزرع ورداً وأقطف شوكاً طوال الزمن ...