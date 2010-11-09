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فرح2010-11-09 13:21:34
نيالكيا ريت الكتابة تعمل في متل ما عملت فيك وانت عندك خيال واسع وإبداع مميز وبتضل أحلى وأروع كاتب بيعرف يوصف وبيعرف يحس أحلى الأحاسيس .
-سوريا
جهينة2010-10-04 19:44:01
احساس رائعفعلا الكتابة كتير حلوة ومؤثرة على روحنا وعقلنا
-سوريا
الشيخ عبد القادر الخضر 2010-10-04 14:28:04
أشطب كلمة سحر !أنت تتكلم عن واقع وليس خيال ! أحسنت بوصف مشاعرك أخي الحبيب ! فالكتابة هي عصارة محاكمات وجدانية شفافة إن كانت بعيدة عن التلوث ! بالجملة أنت وأفكارك وكتاباتك وآرائك مهضوم !!!
-سوريا
احلام2010-10-04 14:21:59
الله يا عهدانت رائع واحساسك صادق وتعودنا على افكارك المبدعة بس لا بقى تطول علينا
-سوريا
mariebie2010-10-04 12:40:39
الروح مع العقل هي التي تكتبان اجمل واثمن شي في هذا الكون هي الروح التي تعطي القوة والمشاعر والاحاسيس للعقل . وهمامن يتحكمان في الجسد. وانت ياعهد عندما تكتب يكون روحك وعقلك متحدين ليحرك يدك و لتنجت افضل ما لديك. تحية لروحك وعقلك من اخوك mariebie
فرنسا
الحمامة البيضاء2010-10-04 08:21:47
تحياتي عهدجعلت الكتابة منك انسان حساس صادق مرهف صح انها عملة مابتنصرف بزماننا بس بتبقى عملة نادرة وثمينة حافظ عليها عهد وبتمنالك التوفيق
-سوريا
shaza2010-10-04 08:07:57
-جميل هذا الوصف. شخصيا فعلت بي الكتابة كل ماهو جميل..تتعبني أحيانا لكنها تشفيني دوما. دمت بألف خير
-سوريا
حسام الشام2010-10-03 23:40:10
هنيئا ًلك ..نتمنى لك السعادة والنجاح الدائم .. تحياتي ..
-سوريا
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