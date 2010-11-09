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ماذا فعلت بي الكتابة ..  بقلم عهد إبراهيم
مساهمات القراء

 لقد جعلتني الكتابة ساحراً ... أحب من دون أن أجد قلباً يسعني ويحبني .. أفرح وأنا بداخلي أشجاراً تحمل ثماراً من الحزن ...


وقد جعلني شعري مسافراً ... أزور أماكن من العالم كم حلمت أن تزورني .. أعبر جسوراً في الغابات وجسوراً في المدن ...

وكم جعلتني كلماتي حالماً...أعيش بزمان فيه بشر طيبين ومحبين ... أمشي ولا أشعر بالغربة بين أهلي ورفاقي والوطن ...

لقد جعلني عقلي حائراً ... أفهم أموراً كم هربت منها ولكن أجدها أمام عيني أزرع ورداً وأقطف شوكاً طوال الزمن ...

وقد جعلني قلبي شاعراً...أشعر و أحس مشاعر وأحاسيس الناس ولا يحسوني أحاول أن أتغيرو أمشي مع التيار لكن لا أستطيع لا ولن .


2010-10-03 23:08:33
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فرح2010-11-09 13:21:34
نيالك
يا ريت الكتابة تعمل في متل ما عملت فيك وانت عندك خيال واسع وإبداع مميز وبتضل أحلى وأروع كاتب بيعرف يوصف وبيعرف يحس أحلى الأحاسيس .
-سوريا
جهينة2010-10-04 19:44:01
احساس رائع
فعلا الكتابة كتير حلوة ومؤثرة على روحنا وعقلنا
-سوريا
الشيخ عبد القادر الخضر 2010-10-04 14:28:04
أشطب كلمة سحر !
أنت تتكلم عن واقع وليس خيال ! أحسنت بوصف مشاعرك أخي الحبيب ! فالكتابة هي عصارة محاكمات وجدانية شفافة إن كانت بعيدة عن التلوث ! بالجملة أنت وأفكارك وكتاباتك وآرائك مهضوم !!!
-سوريا
احلام2010-10-04 14:21:59
الله يا عهد
انت رائع واحساسك صادق وتعودنا على افكارك المبدعة بس لا بقى تطول علينا
-سوريا
mariebie2010-10-04 12:40:39
الروح مع العقل هي التي تكتب
ان اجمل واثمن شي في هذا الكون هي الروح التي تعطي القوة والمشاعر والاحاسيس للعقل . وهمامن يتحكمان في الجسد. وانت ياعهد عندما تكتب يكون روحك وعقلك متحدين ليحرك يدك و لتنجت افضل ما لديك. تحية لروحك وعقلك من اخوك mariebie
فرنسا
الحمامة البيضاء2010-10-04 08:21:47
تحياتي عهد
جعلت الكتابة منك انسان حساس صادق مرهف صح انها عملة مابتنصرف بزماننا بس بتبقى عملة نادرة وثمينة حافظ عليها عهد وبتمنالك التوفيق
-سوريا
shaza2010-10-04 08:07:57
-
جميل هذا الوصف. شخصيا فعلت بي الكتابة كل ماهو جميل..تتعبني أحيانا لكنها تشفيني دوما. دمت بألف خير
-سوريا
حسام الشام2010-10-03 23:40:10
هنيئا ًلك ..
نتمنى لك السعادة والنجاح الدائم .. تحياتي ..
-سوريا